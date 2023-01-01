大樹緊那羅王所問經

大樹緊那羅王所問經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樹緊那羅王所問經卷第三

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

爾時世尊知緊那羅王諸子之心所欲樂已，上昇虛空高七多羅樹，放大光明。是光遍照於此三千大千世界，欲界諸天所有伎樂，乾闥婆、緊那羅等所有伎樂，不鼓自鳴出微妙音。香山王中所有樹木，亦皆悉出微妙樂音。爾時世尊復於身上諸毛孔中，各放無量萬億光明，一一光端各有蓮花；一一花中各有菩薩，三十二相而自莊嚴坐花臺中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知緊那羅王諸子之心所欲樂已，上昇虛空高七多羅樹，放大光明。是光遍照於此三千大千世界，欲界諸天所有伎樂，乾闥婆、緊那羅等所有伎樂，不鼓自鳴出微妙音。香山王中所有樹木，亦皆悉出微妙樂音。爾時世尊復於身上諸毛孔中，各放無量萬億光明，一一光端各有蓮花；一一花中各有菩薩，三十二相而自莊嚴坐花臺中。

於時世尊以神通力，令諸伎樂演出智偈問諸所疑，令諸花臺所有菩薩，以一一偈答其所問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊以神通力，令諸伎樂演出智偈問諸所疑，令諸花臺所有菩薩，以一一偈答其所問：

「云何而發起， 無上菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何而發起， 無上菩提心；

終不忘此心， 乃至覺菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不忘此心， 乃至覺菩提？

專至心成就， 為諸眾生故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專至心成就， 為諸眾生故；

起大悲莊嚴， 不忘菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起大悲莊嚴， 不忘菩提心。

彼志意云何， 彼當云何行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼志意云何， 彼當云何行；

所說大悲心， 云何生起是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說大悲心， 云何生起是？

志意無諂偽， 所修行無詐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志意無諂偽， 所修行無詐；

住眾生涅槃， 彼大悲如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住眾生涅槃， 彼大悲如是！

云何行於施， 施已心無熱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行於施， 施已心無熱；

亦不悕望報， 迴向於菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不悕望報， 迴向於菩提？

所施一切捨， 彼施已無悔； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施一切捨， 彼施已無悔；

趣向菩提道， 是不望果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣向菩提道， 是不望果報。

云何住於戒， 不生於戒慢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何住於戒， 不生於戒慢；

救於毀禁者， 大乘無有上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救於毀禁者， 大乘無有上？

戒是菩提心， 空無不起慢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒是菩提心， 空無不起慢；

起於大慈心， 救諸毀禁者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起於大慈心， 救諸毀禁者。

云何忍眾生， 罵詈及呵咥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何忍眾生， 罵詈及呵咥；

心終不起瞋， 倍增生歡喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心終不起瞋， 倍增生歡喜？

我為眾生醫， 療治眾病患； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為眾生醫， 療治眾病患；

若聞惡言已， 不起於瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞惡言已， 不起於瞋恚。

云何彼行進， 云何修集行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼行進， 云何修集行；

云何心無倦， 修於菩提行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心無倦， 修於菩提行？

精進護眾生， 護法常勤進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進護眾生， 護法常勤進；

善根悉充足， 彼心無疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根悉充足， 彼心無疲倦。

云何修正念， 勇健勝進行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修正念， 勇健勝進行；

云何修禪定， 心無有馳散？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修禪定， 心無有馳散？

無有馳想念， 慧無有諂偽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有馳想念， 慧無有諂偽；

以方便行禪， 彼心無馳散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以方便行禪， 彼心無馳散。

云何得智慧， 云何見正直； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得智慧， 云何見正直；

云何作決定， 云何分別法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何作決定， 云何分別法？

修聞增智慧， 本習正直心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修聞增智慧， 本習正直心；

決定行法施， 隨義而修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定行法施， 隨義而修行。

云何彼求聞， 云何得多聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼求聞， 云何得多聞；

云何聞如說， 大人云何去？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聞如說， 大人云何去？

彼恭敬故聽， 習近多聞者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼恭敬故聽， 習近多聞者；

說不為財利， 大人如是去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說不為財利， 大人如是去。

云何彼行慈， 云何行大悲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼行慈， 云何行大悲；

喜捨悉成就， 云何住梵道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜捨悉成就， 云何住梵道？

慈心悉平等， 大悲無疲倦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心悉平等， 大悲無疲倦；

隨喜名為喜， 是能至梵道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨喜名為喜， 是能至梵道。

云何得見佛， 見已生信心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得見佛， 見已生信心；

云何彼聞法， 云何除斷疑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼聞法， 云何除斷疑？

修行念於佛， 得見世導師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行念於佛， 得見世導師；

信心得具足， 聞法已無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心得具足， 聞法已無疑。

云何福莊嚴， 云何智莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何福莊嚴， 云何智莊嚴；

若定及與慧， 彼云何莊嚴？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若定及與慧， 彼云何莊嚴？

莊嚴福無厭， 學問莊嚴智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴福無厭， 學問莊嚴智；

心寂名為定， 知法名為智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心寂名為定， 知法名為智。

云何彼行處， 居住止何相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼行處， 居住止何相；

彼行處云何， 彼云何修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行處云何， 彼云何修行？

彼行法空處， 捨是彼岸句； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行法空處， 捨是彼岸句；

彼行住四禪， 修行脫眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行住四禪， 修行脫眾生。

云何是魔業， 佛正業云何； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何是魔業， 佛正業云何；

造作何等業， 得於菩提護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作何等業， 得於菩提護？

下乘為魔業， 大乘為勝道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下乘為魔業， 大乘為勝道；

捨離一切惡， 得於菩提護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離一切惡， 得於菩提護。

云何近善友， 惡友何等相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何近善友， 惡友何等相；

云何平等去， 捨離於邪見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何平等去， 捨離於邪見？

若讚菩提道， 善親近彼人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若讚菩提道， 善親近彼人；

菩提心善淨， 捨離惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心善淨， 捨離惡知識。

知諸業行已， 修行正直見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸業行已， 修行正直見；

捨離邪相應， 此不失正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離邪相應， 此不失正見。

云何護正法， 及教化眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何護正法， 及教化眾生；

彼方便云何， 能得成菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼方便云何， 能得成菩提？

精進護正法， 方便能教化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進護正法， 方便能教化；

捨離二邊流， 能得勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離二邊流， 能得勝菩提。

云何作智業， 云何適意業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何作智業， 云何適意業；

云何速受教， 常恭敬右遶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何速受教， 常恭敬右遶？

無諍是智業， 不起於諍訟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諍是智業， 不起於諍訟；

口柔軟善語， 恭敬而右遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口柔軟善語， 恭敬而右遶。

道是何等相， 云何是非道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道是何等相， 云何是非道；

云何能安彼， 叵思眾住道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能安彼， 叵思眾住道？

六度為正道， 下乘為非道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度為正道， 下乘為非道；

學方便智已， 令眾生住道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學方便智已， 令眾生住道。

云何得大富， 云何獲大利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得大富， 云何獲大利；

寶藏為何在， 云何滿眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶藏為何在， 云何滿眾生？

七財為大富， 寂靜為大利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七財為大富， 寂靜為大利；

陀羅尼寶藏， 辯說令充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼寶藏， 辯說令充滿。

彼父母是誰， 親族何等相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼父母是誰， 親族何等相；

侍從有何相， 嚴飾智慧者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍從有何相， 嚴飾智慧者？

慧母度彼岸， 助道法親族； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧母度彼岸， 助道法親族；

諸善根侍從， 莊嚴於智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善根侍從， 莊嚴於智者。

解法無我已， 慈心普遍世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解法無我已， 慈心普遍世；

無我及與慈， 是義云何等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我及與慈， 是義云何等？

若解知於空， 彼自了無我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若解知於空， 彼自了無我；

是為最上慈， 今世知於空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為最上慈， 今世知於空。

未來無有來， 諸行性如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來無有來， 諸行性如是！

業報亦如是！ 云何而有生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業報亦如是！ 云何而有生？

第一義無是， 亦無有去者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義無是， 亦無有去者；

入於世諦道， 說業及業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於世諦道， 說業及業報。

若空與無相， 及無願解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若空與無相， 及無願解脫；

一相同無相， 云何而生道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一相同無相， 云何而生道？

空即是無相， 以無相故得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空即是無相， 以無相故得；

一相同一義， 故說解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一相同一義， 故說解脫門。

云何觀於空， 云何觀眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何觀於空， 云何觀眾生；

空及與眾生， 云何而得生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空及與眾生， 云何而得生？

智慧觀於空， 方便觀眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧觀於空， 方便觀眾生；

大悲以教化， 趣向於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲以教化， 趣向於涅槃。

無生無有起， 一切法如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無有起， 一切法如是！

云何生諸行， 應當解此義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何生諸行， 應當解此義？

無生與無滅， 是智所行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生與無滅， 是智所行處；

從於誓願生， 此方便所建。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於誓願生， 此方便所建。

云何得授記， 云何不退轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得授記， 云何不退轉；

云何忍所緣， 云何得決定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何忍所緣， 云何得決定？

住平等授記， 法界不退轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住平等授記， 法界不退轉；

無生是忍緣， 知法得決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生是忍緣， 知法得決定。

道場何所場， 菩提何等相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場何所場， 菩提何等相；

誰名為如來， 云何佛得明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰名為如來， 云何佛得明？

虛空名道場， 菩提虛空相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空名道場， 菩提虛空相；

不依於身心， 如如名如來！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依於身心， 如如名如來！」

爾時大樹緊那羅王諸子聞說如是法已，得柔順法忍，各各以自所著瓔珞，供上如來而作是言：「世尊！今我等為佛出世，我等今日乃得聞是甚深之法。希有世尊！乃能令諸伎樂音中說偈問疑，令菩薩像答其所問，能斷一切諸大眾疑，我等聞已得大法明。世尊！是誰所持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王諸子聞說如是法已，得柔順法忍，各各以自所著瓔珞，供上如來而作是言：「世尊！今我等為佛出世，我等今日乃得聞是甚深之法。希有世尊！乃能令諸伎樂音中說偈問疑，令菩薩像答其所問，能斷一切諸大眾疑，我等聞已得大法明。世尊！是誰所持？」

時佛答言：「諸賢士等！當知皆是如來之力，佛力如是不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛答言：「諸賢士等！當知皆是如來之力，佛力如是不可思議。」

爾時大樹緊那羅王子白言：「世尊！願令一切諸眾生等得如是力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王子白言：「世尊！願令一切諸眾生等得如是力。」

爾時大樹緊那羅王、夫人、婇女八萬四千，其手各各持真珠貫，往世尊所，到已頭頂敬禮佛足，各以珠貫供散佛上。當其散時，佛神力故，於虛空中化成八萬四千真珠大臺，四方四柱莊校分明，諸寶臺中各有床座、眾寶、瓔珞、百千天衣，是諸座上各有如來結加趺坐，三十二相、八十種好而自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王、夫人、婇女八萬四千，其手各各持真珠貫，往世尊所，到已頭頂敬禮佛足，各以珠貫供散佛上。當其散時，佛神力故，於虛空中化成八萬四千真珠大臺，四方四柱莊校分明，諸寶臺中各有床座、眾寶、瓔珞、百千天衣，是諸座上各有如來結加趺坐，三十二相、八十種好而自莊嚴。

爾時緊那羅王、八萬四千諸夫人等，見佛神力，歡喜踊躍得未曾有，皆以深心發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉。既發心已歡喜踊躍，皆共同聲以偈歌詠讚歎如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時緊那羅王、八萬四千諸夫人等，見佛神力，歡喜踊躍得未曾有，皆以深心發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉。既發心已歡喜踊躍，皆共同聲以偈歌詠讚歎如來：

「最勝無上應供養， 其所利益叵思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝無上應供養， 其所利益叵思議；

善學利益調伏法， 我今頂禮於勝人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學利益調伏法， 我今頂禮於勝人。

離貪瞋癡及諂偽， 離煩惱習無畏聲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離貪瞋癡及諂偽， 離煩惱習無畏聲；

從大寶藏開示法， 稽首讚禮離欲尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從大寶藏開示法， 稽首讚禮離欲尊。

五眼清淨無結垢， 善能降伏諸怨敵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眼清淨無結垢， 善能降伏諸怨敵；

不染三有如蓮花， 得到彼岸我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染三有如蓮花， 得到彼岸我頂禮。

能與世間明慧眼， 能蔽日月諸光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與世間明慧眼， 能蔽日月諸光明；

出生轉輪聖王種， 持於輪相我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生轉輪聖王種， 持於輪相我讚禮。

心常不染著諸色， 導師作歸作救護； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常不染著諸色， 導師作歸作救護；

無與尊等況有勝， 妙音演說我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無與尊等況有勝， 妙音演說我頂禮。

於利無利等無著， 悉知一切諸世法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於利無利等無著， 悉知一切諸世法；

墮愛網者令解脫， 導師世尊我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮愛網者令解脫， 導師世尊我讚禮。

常調伏心住禪定， 燒諸結使住十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常調伏心住禪定， 燒諸結使住十方；

演說法施非食施， 無上福田我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說法施非食施， 無上福田我頂禮。

所說微妙具相好， 棄捨遠離於左道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說微妙具相好， 棄捨遠離於左道；

語聲柔軟如雷音， 稽首超過於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語聲柔軟如雷音， 稽首超過於三界。

人尊已離燋熱惱， 神通遊至無量土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊已離燋熱惱， 神通遊至無量土；

造堅牢船度世間， 我稽首禮讚如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造堅牢船度世間， 我稽首禮讚如來！

世尊演說信及進， 度脫世間諸結礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊演說信及進， 度脫世間諸結礙；

聲聞所有六通行， 離於六道稽首讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞所有六通行， 離於六道稽首讚。

我今稽首金山色， 稽首調伏寂定根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稽首金山色， 稽首調伏寂定根；

我今稽首滿月面， 稽首侍德人中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稽首滿月面， 稽首侍德人中上。

摧伏一切眾生結， 超度四流難度河； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏一切眾生結， 超度四流難度河；

我等今者歸命是， 調根世尊我敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今者歸命是， 調根世尊我敬禮。

尊本世時大布施， 施乞求者心歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊本世時大布施， 施乞求者心歡喜；

最妙珍愛悉施他， 健施善斷我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最妙珍愛悉施他， 健施善斷我頂禮。

見諸癡慢醉眾生， 善知是等所造因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸癡慢醉眾生， 善知是等所造因；

得道最勝無有上， 尊善導引安是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道最勝無有上， 尊善導引安是處。

陰界本性常空寂， 諸結無實虛偽有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰界本性常空寂， 諸結無實虛偽有；

導師斷世諸疑悔， 時語世尊我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師斷世諸疑悔， 時語世尊我讚禮。

常住實法諸三昧， 於法自在到彼岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住實法諸三昧， 於法自在到彼岸；

智慧調御最無上， 我稽首禮大商主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧調御最無上， 我稽首禮大商主。

離於幻偽諸欺誑， 大力降伏諸魔軍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於幻偽諸欺誑， 大力降伏諸魔軍；

明智善道人中上， 猶大猛風無礙著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明智善道人中上， 猶大猛風無礙著。

盡諸流底到彼岸， 人尊寶藏無窮盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡諸流底到彼岸， 人尊寶藏無窮盡；

如恒河沙諸如來！ 尊本行時常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如恒河沙諸如來！ 尊本行時常供養。

得於世中不動搖， 離愛過患到彼岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於世中不動搖， 離愛過患到彼岸；

親近諸佛住善處， 是故敬禮人中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近諸佛住善處， 是故敬禮人中上。

棄生老病死畏怖， 憶念千億本生處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄生老病死畏怖， 憶念千億本生處；

極大愛網甚可畏， 慧日光照令枯乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極大愛網甚可畏， 慧日光照令枯乾。

導師獨覺悟諸法， 手足輪有吉祥相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師獨覺悟諸法， 手足輪有吉祥相；

吉祥奉施柔軟草， 吉祥世尊我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥奉施柔軟草， 吉祥世尊我頂禮。

自在超出陀羅尼， 常以法施非財施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在超出陀羅尼， 常以法施非財施；

仁尊擊於大法鼓， 法王世尊我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁尊擊於大法鼓， 法王世尊我讚禮。

從釋王種中出生， 諸根常寂心亦寂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從釋王種中出生， 諸根常寂心亦寂；

三有導師常寂滅， 寂靜心者我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有導師常寂滅， 寂靜心者我讚禮。

魔王執持利劍來， 及諸魔眾樹王下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王執持利劍來， 及諸魔眾樹王下；

不能令尊一毛竪， 不動如山稽首讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能令尊一毛竪， 不動如山稽首讚。

人尊到彼精進岸， 為諸眾生荷忍苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊到彼精進岸， 為諸眾生荷忍苦；

生死都盡不受有， 說忍世尊我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死都盡不受有， 說忍世尊我讚禮。

得大勢力無傾動， 善住無畏處非處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大勢力無傾動， 善住無畏處非處；

安無量眾住菩提， 世尊善住我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安無量眾住菩提， 世尊善住我讚禮。

知諸有為不堅牢， 捨離眷屬行出家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸有為不堅牢， 捨離眷屬行出家；

三有知最無有上， 智到彼岸我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有知最無有上， 智到彼岸我讚禮。

眾生苦惱無救護， 以三寶法充足之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生苦惱無救護， 以三寶法充足之；

安置住於無難道， 實救世尊我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安置住於無難道， 實救世尊我頂禮。

尊修智力知諸根， 破壞惡魔諸軍眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊修智力知諸根， 破壞惡魔諸軍眾；

所說音聲最尊妙， 善修諸根我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說音聲最尊妙， 善修諸根我讚禮。

聽聞正法欲為根， 復以此欲欲菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽聞正法欲為根， 復以此欲欲菩提；

平等普陰不擇親， 實覆世者我讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等普陰不擇親， 實覆世者我讚禮。

善逝自覺了諸法， 自轉無上聖法輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝自覺了諸法， 自轉無上聖法輪；

知諸行相猶如夢， 令諸眾生識真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸行相猶如夢， 令諸眾生識真實。」

爾時大樹緊那羅王諸夫人等偈讚佛已，白言：「世尊！我等皆發無上道心，終不以是女人之身成阿耨多羅三藐三菩提。善哉世尊！願為我等如應說法，令我等輩轉捨女身得男子身，疾成無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王諸夫人等偈讚佛已，白言：「世尊！我等皆發無上道心，終不以是女人之身成阿耨多羅三藐三菩提。善哉世尊！願為我等如應說法，令我等輩轉捨女身得男子身，疾成無上正真之道。」

爾時世尊語緊那羅王諸夫人等：「諸姊！諦聽善思念之，吾當演說轉捨女身成男子身，疾得無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊語緊那羅王諸夫人等：「諸姊！諦聽善思念之，吾當演說轉捨女身成男子身，疾得無上正真之道。」

「善哉世尊！受教而聽。」佛言：「諸姊！女人成就於一法行，捨女人形得男子身，疾得無上正真之道。何等為一？謂菩提心。一切智心同為一心，一切三界最勝之心，不忘一切善根莊嚴。諸姊！是為女人成就一法，轉捨女身得男子身，疾成無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉世尊！受教而聽。」佛言：「諸姊！女人成就於一法行，捨女人形得男子身，疾得無上正真之道。何等為一？謂菩提心。一切智心同為一心，一切三界最勝之心，不忘一切善根莊嚴。諸姊！是為女人成就一法，轉捨女身得男子身，疾成無上正真之道。

「復次諸姊！女人成就二法，轉捨女身得男子身，疾成無上正真之道。何等二？謂親近佛非事餘天，離於邪見。是為二。轉捨女身乃至疾成無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就二法，轉捨女身得男子身，疾成無上正真之道。何等二？謂親近佛非事餘天，離於邪見。是為二。轉捨女身乃至疾成無上正真之道。

「復次諸姊！女人成就三法，轉捨女身得成男子。何等三？所謂身戒、口戒、意戒。是為三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就三法，轉捨女身得成男子。何等三？所謂身戒、口戒、意戒。是為三。

「復次諸姊！女人成就四法，轉女人身得成男子。何等四？謂無為心而行布施。不以詐偽修持於戒。以恭敬意趣向賢聖。聽受正法。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就四法，轉女人身得成男子。何等四？謂無為心而行布施。不以詐偽修持於戒。以恭敬意趣向賢聖。聽受正法。是為四。

「復次諸姊！女人成就五法，轉女人身得成男子。何等五？謂愛法樂法。欲法聽法。既聞法已正念觀察。穢厭女身。常喜欲得成男子身。是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就五法，轉女人身得成男子。何等五？謂愛法樂法。欲法聽法。既聞法已正念觀察。穢厭女身。常喜欲得成男子身。是為五。

「復次諸姊！女人成就六法，轉女人身得男子身。何等六？謂速疾柔軟。質直。無偽。無幻。無詐。正直之心。是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就六法，轉女人身得男子身。何等六？謂速疾柔軟。質直。無偽。無幻。無詐。正直之心。是為六。

「復次諸姊！女人成就七法，轉女人身得成男子。何等七？所謂念佛欲得佛身故。常念正法欲得佛法故。常恒念僧自得僧故。常恒念戒誓願淨故。常恒念捨捨諸煩惱故。常恒念天明了菩提心故。觀諸眾生歡喜心故。是為七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就七法，轉女人身得成男子。何等七？所謂念佛欲得佛身故。常念正法欲得佛法故。常恒念僧自得僧故。常恒念戒誓願淨故。常恒念捨捨諸煩惱故。常恒念天明了菩提心故。觀諸眾生歡喜心故。是為七。

「復次諸姊！女人成就八法轉女人身成男子身。何等八？不貪著食不貪飲宴。不貪丈夫。不貪末香、塗香。不貪遊觀園林。不貪戲笑。不貪歌音及諸伎樂。不貪舞戲。不貪交酒會樂。是為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就八法轉女人身成男子身。何等八？不貪著食不貪飲宴。不貪丈夫。不貪末香、塗香。不貪遊觀園林。不貪戲笑。不貪歌音及諸伎樂。不貪舞戲。不貪交酒會樂。是為八。

「復次諸姊！女人成就九法，轉女人身得男子身。何等九？不說有我。不說有眾生。不說有壽命，及人丈夫。不說斷見。不說常見。不著有見。不著無見。善解因緣法。是為九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就九法，轉女人身得男子身。何等九？不說有我。不說有眾生。不說有壽命，及人丈夫。不說斷見。不說常見。不著有見。不著無見。善解因緣法。是為九。

「復次諸姊！女人成就十法，轉女人身得男子身，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等十？於諸眾生修行慈心。於他財封不生貪愛。不思念他男子之人。失命因緣終不妄語。不作兩舌。不麁惡語。不無義語。不起無明。不為瞋牽。有正直見依於業報。諸姊！是為女人成就十法轉女人身得男子身，疾得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人成就十法，轉女人身得男子身，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等十？於諸眾生修行慈心。於他財封不生貪愛。不思念他男子之人。失命因緣終不妄語。不作兩舌。不麁惡語。不無義語。不起無明。不為瞋牽。有正直見依於業報。諸姊！是為女人成就十法轉女人身得男子身，疾得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次諸姊！女人應當觀察深法。觀色如水沫，不貪醉色；觀受如泡，於樂受中不生貪著、於苦受中而不捨離、於不苦不樂受中不生癡結；觀想如焰，是中不起男想、女想；觀行如芭蕉，解知諸行無有堅實，如是觀已，不住諸法不起想著；觀識如幻，解知心識如幻人來。如是知已，於一切法都無所染。觀知此身地、水、火、風四大和合，諸大所成假名為身，猶如草木、牆壁瓦礫。是身如影，無我、眾生，無命、無人、無有丈夫，因業所作而自迴轉，諸界妄想猶如空聚。如實觀眼唯是肉段其性空寂；如是正觀耳、鼻、舌、身、意性空寂，解身如鏡像，解知言說猶如響聲，觀心如幻。如是諸姊！女人觀察如是諸法，速轉女身成男子身，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸姊！女人應當觀察深法。觀色如水沫，不貪醉色；觀受如泡，於樂受中不生貪著、於苦受中而不捨離、於不苦不樂受中不生癡結；觀想如焰，是中不起男想、女想；觀行如芭蕉，解知諸行無有堅實，如是觀已，不住諸法不起想著；觀識如幻，解知心識如幻人來。如是知已，於一切法都無所染。觀知此身地、水、火、風四大和合，諸大所成假名為身，猶如草木、牆壁瓦礫。是身如影，無我、眾生，無命、無人、無有丈夫，因業所作而自迴轉，諸界妄想猶如空聚。如實觀眼唯是肉段其性空寂；如是正觀耳、鼻、舌、身、意性空寂，解身如鏡像，解知言說猶如響聲，觀心如幻。如是諸姊！女人觀察如是諸法，速轉女身成男子身，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

是時大樹緊那羅王夫人、婇女，聞佛說此轉女身法，聞此法門歡喜踊躍得未曾有，頂禮佛足至心不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大樹緊那羅王夫人、婇女，聞佛說此轉女身法，聞此法門歡喜踊躍得未曾有，頂禮佛足至心不起。

是時世尊知緊那羅王諸夫人等心所念已，即便微笑。佛之常法，若微笑時，若干百千青、黃、赤、白、紅、紫等光從面門出，遍照無量無邊世界，上至梵世蔽日月光，還來在於佛前而住，遶佛三匝從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊知緊那羅王諸夫人等心所念已，即便微笑。佛之常法，若微笑時，若干百千青、黃、赤、白、紅、紫等光從面門出，遍照無量無邊世界，上至梵世蔽日月光，還來在於佛前而住，遶佛三匝從頂上入。

爾時大德阿難即從坐起正衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德阿難即從坐起正衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而說偈言：

「我問無垢喜見面， 我問無垢特威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我問無垢喜見面， 我問無垢特威德，

我問善能斷諸疑， 為何緣故而見笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問善能斷諸疑， 為何緣故而見笑？

我問持淨最妙色， 我問能利益世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問持淨最妙色， 我問能利益世間，

我問人天中最上， 為哀念誰而現笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問人天中最上， 為哀念誰而現笑？

我問樂施善調伏， 我問樂持清淨戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問樂施善調伏， 我問樂持清淨戒，

我問樂忍得忍力， 何所利故而現笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問樂忍得忍力， 何所利故而現笑？

我問住於精進力， 我問住禪具神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問住於精進力， 我問住禪具神通，

我問其智等虛空， 無等何緣而現笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問其智等虛空， 無等何緣而現笑？

我問善逝大慈心， 我問大悲哀世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問善逝大慈心， 我問大悲哀世間，

我問樂喜及大捨， 以何因緣而現笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問樂喜及大捨， 以何因緣而現笑？

我問度到三垢邊， 我問無垢淨三眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問度到三垢邊， 我問無垢淨三眼，

我問常樂三脫門， 以何緣故而現笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問常樂三脫門， 以何緣故而現笑？

我問能摧伏他眾， 我問能說甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問能摧伏他眾， 我問能說甘露法，

我問能闇蔽諸魔， 大悲願說笑因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問能闇蔽諸魔， 大悲願說笑因緣？

我問能持勝十力， 我問猶如金山色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問能持勝十力， 我問猶如金山色，

我問得到功德頂， 為何利益而現笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我問得到功德頂， 為何利益而現笑？」

爾時佛告大德阿難：「汝今見是大樹緊那羅王諸夫人不？今於我所種善根已，志誠發於阿耨多羅三藐三菩提心，欲轉女身取男子身頂禮我足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大德阿難：「汝今見是大樹緊那羅王諸夫人不？今於我所種善根已，志誠發於阿耨多羅三藐三菩提心，欲轉女身取男子身頂禮我足？」

阿難白言：「已見、世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「已見、世尊！」

佛告阿難：「緊那羅王諸夫人等，以此志誠殖諸善根，於此命終捨女人身，得成男子生兜率天，與彌勒菩薩共守護我無量阿僧祇劫所集無上正真道法。彌勒成佛復當供養，如是次第賢劫千佛皆悉供養，漸次滿足助菩提法。是大樹緊那羅王得成佛時，是諸女等當生其國，彼佛如來當授其記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「緊那羅王諸夫人等，以此志誠殖諸善根，於此命終捨女人身，得成男子生兜率天，與彌勒菩薩共守護我無量阿僧祇劫所集無上正真道法。彌勒成佛復當供養，如是次第賢劫千佛皆悉供養，漸次滿足助菩提法。是大樹緊那羅王得成佛時，是諸女等當生其國，彼佛如來當授其記。」

爾時大樹緊那羅王白言：「世尊！今佛世尊已為我等大作佛事，除淨惡道安住善道示菩提道，住於智慧大寶之藏，成辦一切出世善根，說助成就波羅蜜伴，示善方便勸菩提心聞法充足，得示教利喜愛樂深法，悉得安住不退轉地。世尊！我等今者，當作知恩非不知恩。世尊！我等今者，若以肉、血、髓、腦尚不報恩，況餘珍寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王白言：「世尊！今佛世尊已為我等大作佛事，除淨惡道安住善道示菩提道，住於智慧大寶之藏，成辦一切出世善根，說助成就波羅蜜伴，示善方便勸菩提心聞法充足，得示教利喜愛樂深法，悉得安住不退轉地。世尊！我等今者，當作知恩非不知恩。世尊！我等今者，若以肉、血、髓、腦尚不報恩，況餘珍寶？」

爾時會中有餘菩薩作如是念：「是大樹緊那羅王幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？得成佛已號字何等？其佛國土莊嚴云何？諸菩薩眾以何莊嚴？所受用物復何相類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有餘菩薩作如是念：「是大樹緊那羅王幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？得成佛已號字何等？其佛國土莊嚴云何？諸菩薩眾以何莊嚴？所受用物復何相類？」

爾時世尊知是菩薩心之所念即便微笑。無量百千種種色光從面門出，普照十方恒河沙等諸佛世界，休息一切眾生苦已，遍至天世還來遶佛，滿千匝已從頂相入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知是菩薩心之所念即便微笑。無量百千種種色光從面門出，普照十方恒河沙等諸佛世界，休息一切眾生苦已，遍至天世還來遶佛，滿千匝已從頂相入。

爾時阿難即從坐起頂禮佛足，右遶七匝在如來前，合掌住立而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即從坐起頂禮佛足，右遶七匝在如來前，合掌住立而說偈言：

「我禮善逝未曾見， 如是事相之微笑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我禮善逝未曾見， 如是事相之微笑；

遍照無量億世界， 十方猶如恒河沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照無量億世界， 十方猶如恒河沙。

帝釋、梵王及護世， 日月珠火星光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋、梵王及護世， 日月珠火星光明；

人尊光明普隱蔽， 願說以何因緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊光明普隱蔽， 願說以何因緣笑？

寂滅三惡諸苦惱， 眾生離結得歡悅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅三惡諸苦惱， 眾生離結得歡悅；

人天得樂及餘眾， 清淨眾生何緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天得樂及餘眾， 清淨眾生何緣笑？

誰有人天住大乘， 誰當得證轉法輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰有人天住大乘， 誰當得證轉法輪；

誰為得滿上菩提， 勇健放斯淨妙光？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰為得滿上菩提， 勇健放斯淨妙光？

法王願為我斷疑， 及餘諸天得無疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王願為我斷疑， 及餘諸天得無疑；

大眾歡喜願欲聞， 為誰故現是微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾歡喜願欲聞， 為誰故現是微笑？」

爾時阿難偈問佛已，右遶三匝還復本座。爾時世尊猶如大龍，顧視十方告阿難言：「阿難！汝今見是大樹緊那羅王作廣博供養如來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難偈問佛已，右遶三匝還復本座。爾時世尊猶如大龍，顧視十方告阿難言：「阿難！汝今見是大樹緊那羅王作廣博供養如來不？」

阿難白言：「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「已見。世尊！」

佛告阿難：「是大樹緊那羅王過六十八百千億劫已，當得作佛，號功德王光明如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名無垢月，劫名有寶。阿難！是無垢月世界之地平等如掌，白琉璃為地，猶如月色極淨無垢，無諸荊棘瓦礫沙石，有妙寶臺住虛空中，諸菩薩等在地經行。時兩邊有功德王光明如來世尊像現，是諸菩薩見如來像即得是念：『一切諸法亦皆如像。』若有眾生於法有疑即問佛像，問佛像已便能受持得無生忍。一切眾生皆依虛空寶臺而住。彼佛國土無女人名，其國眾生皆悉化生。是國土中無飲食名，純法喜食。彼國土中無有餘乘純一大乘，一切眾生決定大乘。彼諸眾生無有毀禁及與威儀破正見者，一切眾生決定佛法。彼國無魔及與魔天、外道尼乾諸異道等，不著諸見，乃至不住著於善見，一切眾生皆為深行空印所印。彼諸眾生人天無別，所受用物皆悉同等。是功德王光明如來壽十中劫，多所利益多所安樂利安天人，多有無量菩薩眷屬皆不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是大樹緊那羅王過六十八百千億劫已，當得作佛，號功德王光明如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名無垢月，劫名有寶。阿難！是無垢月世界之地平等如掌，白琉璃為地，猶如月色極淨無垢，無諸荊棘瓦礫沙石，有妙寶臺住虛空中，諸菩薩等在地經行。時兩邊有功德王光明如來世尊像現，是諸菩薩見如來像即得是念：『一切諸法亦皆如像。』若有眾生於法有疑即問佛像，問佛像已便能受持得無生忍。一切眾生皆依虛空寶臺而住。彼佛國土無女人名，其國眾生皆悉化生。是國土中無飲食名，純法喜食。彼國土中無有餘乘純一大乘，一切眾生決定大乘。彼諸眾生無有毀禁及與威儀破正見者，一切眾生決定佛法。彼國無魔及與魔天、外道尼乾諸異道等，不著諸見，乃至不住著於善見，一切眾生皆為深行空印所印。彼諸眾生人天無別，所受用物皆悉同等。是功德王光明如來壽十中劫，多所利益多所安樂利安天人，多有無量菩薩眷屬皆不退轉。

「是功德王光明如來欲涅槃時，授上精進菩薩記言：『是上精進菩薩！次於我後當得作佛，號大莊嚴如來乃至佛、世尊。』於是劫中佛寶、法寶、僧寶不斷，是故此劫名曰有寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是功德王光明如來欲涅槃時，授上精進菩薩記言：『是上精進菩薩！次於我後當得作佛，號大莊嚴如來乃至佛、世尊。』於是劫中佛寶、法寶、僧寶不斷，是故此劫名曰有寶。」

爾時大樹緊那羅王自聞受記，歡喜踊躍得未曾有，以大菩薩善根神力，欲令大眾發歡喜心增善根故，上昇虛空高七多羅樹，以佛神力及己言辯，說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王自聞受記，歡喜踊躍得未曾有，以大菩薩善根神力，欲令大眾發歡喜心增善根故，上昇虛空高七多羅樹，以佛神力及己言辯，說是偈言：

「實性普攝一切法， 其性如空無垢穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實性普攝一切法， 其性如空無垢穢；

知於如是妙道已， 是一切佛最長子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於如是妙道已， 是一切佛最長子。

猶如夢中有所見， 無實可見悉虛妄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如夢中有所見， 無實可見悉虛妄；

知解諸法如夢已， 是於諸行無憂厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知解諸法如夢已， 是於諸行無憂厭。

猶如幻化之所現， 象馬車步等兵眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如幻化之所現， 象馬車步等兵眾；

第一義中無有實， 此陰如幻無堅實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義中無有實， 此陰如幻無堅實。

色之體性如水沫， 諸受猶如水泡現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色之體性如水沫， 諸受猶如水泡現；

其想猶如熱時焰， 諸行無實如芭蕉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其想猶如熱時焰， 諸行無實如芭蕉。

三有心意及與識， 如來說是如幻化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有心意及與識， 如來說是如幻化；

知陰性空無所有， 於諸行中無疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知陰性空無所有， 於諸行中無疲厭。

四大諸界如法界， 諸入喻如空聚落； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大諸界如法界， 諸入喻如空聚落；

如是解知諸法已， 能持諸佛空法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是解知諸法已， 能持諸佛空法藏。

善自調伏於財施， 以空淨戒自調伏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善自調伏於財施， 以空淨戒自調伏；

忍性常盡無有相， 精進勝妙常寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍性常盡無有相， 精進勝妙常寂滅。

禪性寂靜無戲論， 智亦空寂無戲論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪性寂靜無戲論， 智亦空寂無戲論；

若有能入如是法， 是名為度到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能入如是法， 是名為度到彼岸。

慈心無我無眾生， 大悲清淨如虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心無我無眾生， 大悲清淨如虛空；

大喜大捨悉空寂， 是道梵道常最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大喜大捨悉空寂， 是道梵道常最勝。

是四所攝為最勝， 如來說是能普攝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四所攝為最勝， 如來說是能普攝；

此攝所攝永解脫， 彼得攝法之彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此攝所攝永解脫， 彼得攝法之彼岸。

眾生無我、無眾生， 不得壽命及士夫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無我、無眾生， 不得壽命及士夫；

六根常自寂靜相， 能如是知名菩薩！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根常自寂靜相， 能如是知名菩薩！

無有菩薩有眾生， 亦復不生無我慢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有菩薩有眾生， 亦復不生無我慢；

離二無著無戲論， 是名無著實菩薩！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離二無著無戲論， 是名無著實菩薩！

諸法無實猶浮雲， 無有來者無去者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無實猶浮雲， 無有來者無去者；

其體常住法界性， 善逝如如而覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其體常住法界性， 善逝如如而覺了。

諸法非有亦非無， 以因緣故諸法有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法非有亦非無， 以因緣故諸法有；

如電暫現尋復滅， 其心常樂如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如電暫現尋復滅， 其心常樂如是觀。

心行非色不可捉， 世間如是同叵捉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心行非色不可捉， 世間如是同叵捉；

若知心性本清淨， 無有結使諸闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知心性本清淨， 無有結使諸闇冥。

說身如木如牆壁， 癡無有主如瓦礫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說身如木如牆壁， 癡無有主如瓦礫；

能如是知本性已， 更不作心依倚身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能如是知本性已， 更不作心依倚身。

口說清淨猶如風， 猶如山谷中響聲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口說清淨猶如風， 猶如山谷中響聲；

知諸音聲亦如是， 於諸音聲不染欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸音聲亦如是， 於諸音聲不染欲。

住在空虛不墮落， 虛空無住亦無處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在空虛不墮落， 虛空無住亦無處；

知於諸法如空已， 如是眾生住於如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於諸法如空已， 如是眾生住於如。

虛空本無生及燒， 千萬億劫而不燒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空本無生及燒， 千萬億劫而不燒；

知於諸法如虛空， 彼至百千界離燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於諸法如虛空， 彼至百千界離燒。

須彌輪圍及諸山， 大城村邑及草木； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌輪圍及諸山， 大城村邑及草木；

能知是等如虛空， 神通遠至千億界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知是等如虛空， 神通遠至千億界。

地大、水、火及風大， 四大猶之如虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地大、水、火及風大， 四大猶之如虛空；

能知此等皆平等， 勇健乘空千億界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知此等皆平等， 勇健乘空千億界。

三界所有諸音聲， 勝妙增上及中下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界所有諸音聲， 勝妙增上及中下；

無量百千億劫說， 不見本性知所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量百千億劫說， 不見本性知所在。

彼勝無有別異相， 雖知不能覺於心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼勝無有別異相， 雖知不能覺於心；

心意等同入寂靜， 諸如來等同於法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意等同入寂靜， 諸如來等同於法。

百千萬劫修善根， 本為菩薩修行時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬劫修善根， 本為菩薩修行時；

知菩提同一切法， 彼得受記大名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知菩提同一切法， 彼得受記大名稱。

諸法境界性自淨， 如來境界無有量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法境界性自淨， 如來境界無有量；

如是知於平等已， 持德如是得授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知於平等已， 持德如是得授記。

今我無有色、受陰， 想、思、行陰亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我無有色、受陰， 想、思、行陰亦如是！

解知菩提得授記， 不受陰記界入記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解知菩提得授記， 不受陰記界入記。

其所得忍本空寂， 忍及與盡等無二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所得忍本空寂， 忍及與盡等無二；

是無量名無生忍， 如是則得於授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無量名無生忍， 如是則得於授記。

無有能盡於無盡， 盡問不起一切法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能盡於無盡， 盡問不起一切法；

通達忍已得授記， 無句入句無有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達忍已得授記， 無句入句無有相。

實無有數無二邊， 無有異作當作實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無有數無二邊， 無有異作當作實；

若如是者佛授記， 今我性等一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如是者佛授記， 今我性等一切法。

己性無我等空性， 菩提之性猶虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己性無我等空性， 菩提之性猶虛空；

若能如是得授記， 是名邪行非正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是得授記， 是名邪行非正行。

若以心意而修行， 平等法中行勝行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以心意而修行， 平等法中行勝行；

是等皆悉在地住， 我今在上空中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等皆悉在地住， 我今在上空中住。

知住地者不同等， 不著三界智轉增； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知住地者不同等， 不著三界智轉增；

是故得授無上記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故得授無上記。」

爾時大樹緊那羅王說此偈已從虛空下，頂禮佛足合掌向佛，如是白言：「世尊！為我已作佛事，授我滿足無上道記。世尊！我於過世所修諸行則為不空，我為不誑所作諸行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王說此偈已從虛空下，頂禮佛足合掌向佛，如是白言：「世尊！為我已作佛事，授我滿足無上道記。世尊！我於過世所修諸行則為不空，我為不誑所作諸行。」

爾時大眾中，有菩薩摩訶薩作是念言：「是大樹緊那羅王！於何佛所初種善根？彼佛如來號字何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾中，有菩薩摩訶薩作是念言：「是大樹緊那羅王！於何佛所初種善根？彼佛如來號字何等？」

是時天冠菩薩知諸菩薩心之所念，白言：「世尊！是大樹緊那羅王於何佛所初種善根發菩提心？彼佛世尊號字何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時天冠菩薩知諸菩薩心之所念，白言：「世尊！是大樹緊那羅王於何佛所初種善根發菩提心？彼佛世尊號字何等？」

爾時佛告天冠菩薩：「善男子！乃往過世無量無邊阿僧祇劫，復過無量無邊阿僧祇劫，彼時有佛，號曰寶聚如來、應供、正遍覺乃至佛、世尊！是佛世界名淨莊嚴，劫名淨潔。是寶聚如來、應、正遍覺，其菩薩眾有六十億，一切皆是無量精進，得陀羅尼，不退無上正真之道。其佛壽命六十億歲。彼國土中所受用物，皆悉具足琉璃所成，如兜率天飲食豐多，土無餘乘純一大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告天冠菩薩：「善男子！乃往過世無量無邊阿僧祇劫，復過無量無邊阿僧祇劫，彼時有佛，號曰寶聚如來、應供、正遍覺乃至佛、世尊！是佛世界名淨莊嚴，劫名淨潔。是寶聚如來、應、正遍覺，其菩薩眾有六十億，一切皆是無量精進，得陀羅尼，不退無上正真之道。其佛壽命六十億歲。彼國土中所受用物，皆悉具足琉璃所成，如兜率天飲食豐多，土無餘乘純一大乘。

「爾時有轉輪大王，名尼泯陀羅，四域自在，有四萬夫人千子具足，勇健妙色能伏他眾。是時尼泯陀羅王請寶聚如來及菩薩僧，滿一億歲施諸所安，衣服、飲食、床敷、醫藥一切樂具，作於如是無量供養。供如來已成此善根，及四萬夫人并諸千子，復有八萬四千眾生，同發無上正真道心。發道心已，復更滿於一億歲中，以諸樂具恒常供養寶聚如來。過是後已捨於王位授最長子，名曰淨戒，自捨國位，彼佛法中剃除鬚髮以信出家。如是千子轉相禪位各各出家，唯除最小王子名曰覺悲，正法治國不加兵仗，善得自在統領國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時有轉輪大王，名尼泯陀羅，四域自在，有四萬夫人千子具足，勇健妙色能伏他眾。是時尼泯陀羅王請寶聚如來及菩薩僧，滿一億歲施諸所安，衣服、飲食、床敷、醫藥一切樂具，作於如是無量供養。供如來已成此善根，及四萬夫人并諸千子，復有八萬四千眾生，同發無上正真道心。發道心已，復更滿於一億歲中，以諸樂具恒常供養寶聚如來。過是後已捨於王位授最長子，名曰淨戒，自捨國位，彼佛法中剃除鬚髮以信出家。如是千子轉相禪位各各出家，唯除最小王子名曰覺悲，正法治國不加兵仗，善得自在統領國土。

「善男子！爾時尼泯陀羅王及其諸子既出家已，寶聚如來初中及後所說諸法悉能受持。善男子！汝意云何？謂異人乎？勿有疑也。彼轉輪王尼泯陀羅，即今大樹緊那羅王是。其王諸子，今皆修行於菩薩道善男子是。大樹緊那羅王於彼寶聚如來法中初發無上菩提心，自是之後，不離見佛、聞法、供僧，教化眾生，而不速疾取於無上正真之道。我今授是無上道記，當得作佛，號功德王光明如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時尼泯陀羅王及其諸子既出家已，寶聚如來初中及後所說諸法悉能受持。善男子！汝意云何？謂異人乎？勿有疑也。彼轉輪王尼泯陀羅，即今大樹緊那羅王是。其王諸子，今皆修行於菩薩道善男子是。大樹緊那羅王於彼寶聚如來法中初發無上菩提心，自是之後，不離見佛、聞法、供僧，教化眾生，而不速疾取於無上正真之道。我今授是無上道記，當得作佛，號功德王光明如來。」

時天冠菩薩白言：「世尊！未曾有也，如來智慧不可思議，乃能知於如是久遠。」佛言：「如是。善男子！如汝所言，如來知見無量無邊。何以故？善男子！過去無量一切眾生，如來悉能知彼諸心，如是十方、如是處處、如是所作，若善不善及無記業，如是一切所有心轉，如來悉知；若現在起心，若善、不善、若無記心，如是十方、如是處處、如是所作，如來悉知。如來、應、正遍覺，所有知見如是無礙；若未來世一切眾生當起諸心，如來悉知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天冠菩薩白言：「世尊！未曾有也，如來智慧不可思議，乃能知於如是久遠。」佛言：「如是。善男子！如汝所言，如來知見無量無邊。何以故？善男子！過去無量一切眾生，如來悉能知彼諸心，如是十方、如是處處、如是所作，若善不善及無記業，如是一切所有心轉，如來悉知；若現在起心，若善、不善、若無記心，如是十方、如是處處、如是所作，如來悉知。如來、應、正遍覺，所有知見如是無礙；若未來世一切眾生當起諸心，如來悉知。」

說是如來無礙智時，三萬二千眾生本未發心今始慇重發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如來無礙智時，三萬二千眾生本未發心今始慇重發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時大樹緊那羅王請佛供養及諸菩薩、聲聞大眾七夜已訖，復更以諸所須樂具及其宮殿、園林場地悉以奉施，作如是言：「願佛世尊屈意數來，憐愍我故，當大安樂、當大利益諸乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王請佛供養及諸菩薩、聲聞大眾七夜已訖，復更以諸所須樂具及其宮殿、園林場地悉以奉施，作如是言：「願佛世尊屈意數來，憐愍我故，當大安樂、當大利益諸乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽。」

爾時大樹緊那羅王子名無垢眼，以寶珠網奉上如來，白言：「世尊！我緊那羅耽醉華香、耽醉歌舞、耽醉歡喜。唯願世尊！當為我等說所入法門；當令我等捨離狂醉，修集菩提助道之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王子名無垢眼，以寶珠網奉上如來，白言：「世尊！我緊那羅耽醉華香、耽醉歌舞、耽醉歡喜。唯願世尊！當為我等說所入法門；當令我等捨離狂醉，修集菩提助道之法。」

爾時世尊告緊那羅王子無垢眼：「賢士！自爾已去，我當護汝，令諸伎樂出六十四護助菩提妙法之音。何等六十四？所謂演出布施之聲、戒聲、忍聲、進聲、禪聲、智慧之聲。慈聲、悲聲、喜聲、捨聲。四攝法聲、不忘無上菩提心聲、不厭生死聲、集善根聲。佛聲、法聲、比丘僧聲。念處聲、正斷聲、神足聲、根聲、力聲、覺聲、道聲。定聲、慧聲。無常聲、苦聲、無我聲。寂聲、無行聲、靜聲、無生聲、無起聲。如聲、法性聲、實際聲。無我聲、無眾生聲、無命聲。無丈夫聲、無人聲、無來聲、無去聲、無處聲、無住聲。空聲、無相聲、無願聲。離聲、滅聲、無所有聲、因緣聲。無物聲、無聚聲、無依聲、護正法聲、降魔聲、善方便聲、教化眾生聲、如幻如化如電水月夢響之聲、法界破壞聲、如說如作聲、集諸善根而不忘失無放逸聲。如是，賢士！當令汝等諸樂音中出如是等六十四種護助菩提道法之聲，當令汝等得不放逸、滿助菩提法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告緊那羅王子無垢眼：「賢士！自爾已去，我當護汝，令諸伎樂出六十四護助菩提妙法之音。何等六十四？所謂演出布施之聲、戒聲、忍聲、進聲、禪聲、智慧之聲。慈聲、悲聲、喜聲、捨聲。四攝法聲、不忘無上菩提心聲、不厭生死聲、集善根聲。佛聲、法聲、比丘僧聲。念處聲、正斷聲、神足聲、根聲、力聲、覺聲、道聲。定聲、慧聲。無常聲、苦聲、無我聲。寂聲、無行聲、靜聲、無生聲、無起聲。如聲、法性聲、實際聲。無我聲、無眾生聲、無命聲。無丈夫聲、無人聲、無來聲、無去聲、無處聲、無住聲。空聲、無相聲、無願聲。離聲、滅聲、無所有聲、因緣聲。無物聲、無聚聲、無依聲、護正法聲、降魔聲、善方便聲、教化眾生聲、如幻如化如電水月夢響之聲、法界破壞聲、如說如作聲、集諸善根而不忘失無放逸聲。如是，賢士！當令汝等諸樂音中出如是等六十四種護助菩提道法之聲，當令汝等得不放逸、滿助菩提法。」