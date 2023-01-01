大樹緊那羅王所問經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樹緊那羅王所問經卷第二

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

爾時天冠菩薩白言：「世尊！未曾有也，而是大樹緊那羅王成就如是不思議法。世尊！是緊那羅王乃能成就如是勝妙神通之力，復能演說甚深法忍。世尊！緊那羅王於幾佛所種諸善根有如是辯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天冠菩薩白言：「世尊！未曾有也，而是大樹緊那羅王成就如是不思議法。世尊！是緊那羅王乃能成就如是勝妙神通之力，復能演說甚深法忍。世尊！緊那羅王於幾佛所種諸善根有如是辯？」

佛言：「善男子！假使能數恒河沙等世界星宿，不能數是緊那羅王所事如來、應、正遍覺。善男子！是人已於爾許佛所修行梵行，集於無上正真之道，是故得有如是辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！假使能數恒河沙等世界星宿，不能數是緊那羅王所事如來、應、正遍覺。善男子！是人已於爾許佛所修行梵行，集於無上正真之道，是故得有如是辯才。」

爾時天冠問緊那羅王：「汝於爾許無量佛所種殖無量無邊善根，何故不成無上正道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天冠問緊那羅王：「汝於爾許無量佛所種殖無量無邊善根，何故不成無上正道？」

爾時大樹緊那羅王語天冠菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩有十二無滿足法。何等十二？謂供養給事諸佛世尊無有滿足。集諸善根無有滿足。聽集法寶無有滿足。修禪解脫無有滿足。修觀寂法無有滿足。流通顯法無有滿足。教化眾生無有滿足。守護正法無有滿足。不捨阿練若處無有滿足。諸波羅蜜莊嚴佛土無有滿足。修集福慧無有滿足。集助菩提法無有滿足。善男子！是名菩薩十二無滿足法，是故菩薩求善根莊嚴無有滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王語天冠菩薩：「善男子！菩薩摩訶薩有十二無滿足法。何等十二？謂供養給事諸佛世尊無有滿足。集諸善根無有滿足。聽集法寶無有滿足。修禪解脫無有滿足。修觀寂法無有滿足。流通顯法無有滿足。教化眾生無有滿足。守護正法無有滿足。不捨阿練若處無有滿足。諸波羅蜜莊嚴佛土無有滿足。修集福慧無有滿足。集助菩提法無有滿足。善男子！是名菩薩十二無滿足法，是故菩薩求善根莊嚴無有滿足。」

爾時大樹緊那羅王白言：「世尊！我聞菩薩所有三昧，名曰寶住。若有菩薩得是三昧，一切法寶諸功德法自然而得。善哉，世尊！唯願如來演說於是寶住三昧，菩薩聞已於一切法而得自在隨增長法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王白言：「世尊！我聞菩薩所有三昧，名曰寶住。若有菩薩得是三昧，一切法寶諸功德法自然而得。善哉，世尊！唯願如來演說於是寶住三昧，菩薩聞已於一切法而得自在隨增長法。」

爾時佛告大樹緊那羅王：「如是。緊那羅王！有於三昧名曰寶住。汝今善聽，善思念之，吾今當說如是菩薩寶住三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大樹緊那羅王：「如是。緊那羅王！有於三昧名曰寶住。汝今善聽，善思念之，吾今當說如是菩薩寶住三昧。」

「善哉，世尊！願樂欲聞，受教而聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉，世尊！願樂欲聞，受教而聽。」

佛告大樹緊那羅王：「若有菩薩欲令佛寶種性不斷，法寶種性、僧寶種性不斷絕者，修集起生八十種寶。何等八十？不忘一切智寶之心。不捨離於志意寶心。不捨修諸善根寶心。不捨堅入寂定寶心。生起一切布施寶心。不悕望報清淨寶心，迴向菩提故。莊嚴身寶心，滿三善故。莊嚴口寶心，離四過故。莊嚴意寶心，捨離無明、愛、恚見故。持戒不毀不穿、不壞不缺寶心，不穿不壞不缺不污戒莊嚴故。無惱害寶心，於諸眾生意平等故。柔忍寶心，能忍難事故。不憂身命清淨寶心，淨菩提故。無愛恚寶心，無高下故。堅固牢強莊嚴寶心，無憂慮故。一切所作成就寶心，無慢緩故。堅固念慧進入寶心，能善修集助菩提法故。起禪解脫三昧寶心，得心自在故。集法寶心，集自財故。聞正法已能持寶心，得無畏故。不悋法寶心，心無悋故。不期利養說法寶心，捨離惡欲不望報故。修正念寶心，正流趣故。如所聞法成滿寶心，如聞行故。智觀寶心，降伏智故。大慈寶心，化眾生故；大悲寶心，觀眾生故；大喜寶心，愛樂法故；大捨寶心，諸法寂故。不厭生死寶心，集諸善根故。化眾生寶心，不住自樂故。四攝寶心，為攝法故。起神通寶心，一切神通現變化故。善知識寶心，為聞法故。離惡知識寶心，集善根故。為一切眾生正修寶心，如涅槃故。離諸一切結病寶心，入一切眾生所志欲故。於一切法生藥想寶心，寂諸病故。善修學習無慢寶心，知大人法故。滅憍慢寶心，於諸眾生謙卑下故。無幻偽寶心，無諂誑故。和敬寶心，令法久住故。護法寶心，報去來現在諸佛恩故。知恩報恩寶心，親友究竟故。不望報寶心，無所親故。常出家寶心，不忘所作故。愛樂寶心，護白淨故。聖種少欲知足寶心，集持戒故。莊嚴一切頭陀功德寶心，於諸眾生無有過故。少欲知足寶心，慧無足故。獨處寶心，身意寂靜故。求法無厭寶心，滿相好故。莊嚴集智無厭寶心，斷諸一切眾生疑故。念佛寶心，不離見佛故。念法寶心，不離聞法故。念僧寶心，不退菩薩僧故。念戒寶心，不捨菩提心故。念捨寶心，捨結使故。念天寶心，繫在一生補處菩薩地故。義辯寶心，覺一切義故。法辯寶心，不壞法界故。辭辯寶心，覺了一切諸音聲故。樂說辯寶心，悅可一切諸眾生故。得陀羅尼寶心，隨所聞法不忘失故。依義寶心，知文字實性故。依智寶心，知識如幻故。依了義經寶心，於了義中無違諍故。依法寶心，覺了人實性故。觀一切行無常寶心，不住一切三界中故。觀一切法無我寶心，我及眾生俱無我故。觀於涅槃寂靜寶心，究竟寂靜故。觀空、無相、無願解脫門寶心，入甘露門故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大樹緊那羅王：「若有菩薩欲令佛寶種性不斷，法寶種性、僧寶種性不斷絕者，修集起生八十種寶。何等八十？不忘一切智寶之心。不捨離於志意寶心。不捨修諸善根寶心。不捨堅入寂定寶心。生起一切布施寶心。不悕望報清淨寶心，迴向菩提故。莊嚴身寶心，滿三善故。莊嚴口寶心，離四過故。莊嚴意寶心，捨離無明、愛、恚見故。持戒不毀不穿、不壞不缺寶心，不穿不壞不缺不污戒莊嚴故。無惱害寶心，於諸眾生意平等故。柔忍寶心，能忍難事故。不憂身命清淨寶心，淨菩提故。無愛恚寶心，無高下故。堅固牢強莊嚴寶心，無憂慮故。一切所作成就寶心，無慢緩故。堅固念慧進入寶心，能善修集助菩提法故。起禪解脫三昧寶心，得心自在故。集法寶心，集自財故。聞正法已能持寶心，得無畏故。不悋法寶心，心無悋故。不期利養說法寶心，捨離惡欲不望報故。修正念寶心，正流趣故。如所聞法成滿寶心，如聞行故。智觀寶心，降伏智故。大慈寶心，化眾生故；大悲寶心，觀眾生故；大喜寶心，愛樂法故；大捨寶心，諸法寂故。不厭生死寶心，集諸善根故。化眾生寶心，不住自樂故。四攝寶心，為攝法故。起神通寶心，一切神通現變化故。善知識寶心，為聞法故。離惡知識寶心，集善根故。為一切眾生正修寶心，如涅槃故。離諸一切結病寶心，入一切眾生所志欲故。於一切法生藥想寶心，寂諸病故。善修學習無慢寶心，知大人法故。滅憍慢寶心，於諸眾生謙卑下故。無幻偽寶心，無諂誑故。和敬寶心，令法久住故。護法寶心，報去來現在諸佛恩故。知恩報恩寶心，親友究竟故。不望報寶心，無所親故。常出家寶心，不忘所作故。愛樂寶心，護白淨故。聖種少欲知足寶心，集持戒故。莊嚴一切頭陀功德寶心，於諸眾生無有過故。少欲知足寶心，慧無足故。獨處寶心，身意寂靜故。求法無厭寶心，滿相好故。莊嚴集智無厭寶心，斷諸一切眾生疑故。念佛寶心，不離見佛故。念法寶心，不離聞法故。念僧寶心，不退菩薩僧故。念戒寶心，不捨菩提心故。念捨寶心，捨結使故。念天寶心，繫在一生補處菩薩地故。義辯寶心，覺一切義故。法辯寶心，不壞法界故。辭辯寶心，覺了一切諸音聲故。樂說辯寶心，悅可一切諸眾生故。得陀羅尼寶心，隨所聞法不忘失故。依義寶心，知文字實性故。依智寶心，知識如幻故。依了義經寶心，於了義中無違諍故。依法寶心，覺了人實性故。觀一切行無常寶心，不住一切三界中故。觀一切法無我寶心，我及眾生俱無我故。觀於涅槃寂靜寶心，究竟寂靜故。觀空、無相、無願解脫門寶心，入甘露門故

。觀一切法無生寶心，得無生法忍故。見一切法如幻、如夢、如焰、如影、如響、如水月寶心，不住諸見故。順因緣法寶心，離斷常見故。離諸邊見垢穢寶心，離於二故。入無二法門寶心，覺一道故。離一切行寶心，至正位故。正觀法位寶心，一切法平等故。集助一切菩提法寶心，覺了一切諸佛法故。如是緊那羅王！若有修集如是等法，善修好修正住獲得如說修行，是名菩薩寶住三昧。若能如是則便得是寶住三昧；若有菩薩已逮得寶住三昧，無世間寶出世間寶，而是菩薩不得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。觀一切法無生寶心，得無生法忍故。見一切法如幻、如夢、如焰、如影、如響、如水月寶心，不住諸見故。順因緣法寶心，離斷常見故。離諸邊見垢穢寶心，離於二故。入無二法門寶心，覺一道故。離一切行寶心，至正位故。正觀法位寶心，一切法平等故。集助一切菩提法寶心，覺了一切諸佛法故。如是緊那羅王！若有修集如是等法，善修好修正住獲得如說修行，是名菩薩寶住三昧。若能如是則便得是寶住三昧；若有菩薩已逮得寶住三昧，無世間寶出世間寶，而是菩薩不得自在。

「緊那羅王！云何世間寶？云何出世間寶？緊那羅王！世間寶者，謂：人天豪尊，若帝釋豪尊、梵王豪尊、護世豪尊、轉輪王豪尊、居士豪尊、婆羅門豪尊、長者豪尊、剎利豪尊，雖得如是人天豪尊而不放逸。以不放逸能集一切助菩提法，是名世間寶。何等名為出世間寶？所謂聖慧是出世間。何以故？智慧悉攝出世間法，是故說入般若慧門名出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！云何世間寶？云何出世間寶？緊那羅王！世間寶者，謂：人天豪尊，若帝釋豪尊、梵王豪尊、護世豪尊、轉輪王豪尊、居士豪尊、婆羅門豪尊、長者豪尊、剎利豪尊，雖得如是人天豪尊而不放逸。以不放逸能集一切助菩提法，是名世間寶。何等名為出世間寶？所謂聖慧是出世間。何以故？智慧悉攝出世間法，是故說入般若慧門名出世間。

「緊那羅王！譬如大海為眾流主；如須彌山為眾山王；猶如眾星月為其主。如諸藥草火珠，光明日為其最；一切禽獸師子為最；一切民庶王為其最；三十三天帝釋為最；諸梵天中梵王為最。如是緊那羅王！所有一切出世間法智慧為首，是故說言般若為諸眾經中主，能度諸流是安去道故；是名為炬，照結闇故；是名勇健，除眾怨故；是名醫王，和眾藥故；是名為師，知諸書故；是名為箭，射結的故；是名為力，究竟害纏故；是名大象，拔結樹故；是無違諍，悉平等故；是無鬪諍，無訟訴故；是名不逆，善隨順故；是名無瞋，究竟盡故；是名善知，四聖諦故；是名為念，正念處故；是名為正，能正斷故；是名示現，神足力故；是名為戒，障諸根故；是名降伏，有大力故；是名為覺，善覺知故；是名開示，示正道故；是名為寂，寂靜定故；是名為明，作慧明故；是名作明，離障翳故；是至正處，作照明故；是名除斷，除結塵故；是無波浪，度諸流故；是不可見，過境界故；是無境界，離內外故。是名為空，離見岸故；是名無相，離覺觀故；是名無願，出三界相故。是名一相，無有相故；是虛空相，無相似故；是害愛慢，離魔業故。施無妄想，不依於戒、不住忍辱、不起精進、不染著禪。無言說門，無一切門，方便自造，無我無眾生，度到彼岸，集諸善根，無作無作者，過諸作道。緊那羅王！是則名為出世間寶。諸般若寶，是智慧寶，即是寶住三昧之體。若菩薩得寶住三昧，一切眾寶皆悉來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！譬如大海為眾流主；如須彌山為眾山王；猶如眾星月為其主。如諸藥草火珠，光明日為其最；一切禽獸師子為最；一切民庶王為其最；三十三天帝釋為最；諸梵天中梵王為最。如是緊那羅王！所有一切出世間法智慧為首，是故說言般若為諸眾經中主，能度諸流是安去道故；是名為炬，照結闇故；是名勇健，除眾怨故；是名醫王，和眾藥故；是名為師，知諸書故；是名為箭，射結的故；是名為力，究竟害纏故；是名大象，拔結樹故；是無違諍，悉平等故；是無鬪諍，無訟訴故；是名不逆，善隨順故；是名無瞋，究竟盡故；是名善知，四聖諦故；是名為念，正念處故；是名為正，能正斷故；是名示現，神足力故；是名為戒，障諸根故；是名降伏，有大力故；是名為覺，善覺知故；是名開示，示正道故；是名為寂，寂靜定故；是名為明，作慧明故；是名作明，離障翳故；是至正處，作照明故；是名除斷，除結塵故；是無波浪，度諸流故；是不可見，過境界故；是無境界，離內外故。是名為空，離見岸故；是名無相，離覺觀故；是名無願，出三界相故。是名一相，無有相故；是虛空相，無相似故；是害愛慢，離魔業故。施無妄想，不依於戒、不住忍辱、不起精進、不染著禪。無言說門，無一切門，方便自造，無我無眾生，度到彼岸，集諸善根，無作無作者，過諸作道。緊那羅王！是則名為出世間寶。諸般若寶，是智慧寶，即是寶住三昧之體。若菩薩得寶住三昧，一切眾寶皆悉來集。

「緊那羅王！喻如大海為眾流主、集一切寶，一切眾寶皆悉來歸，於是海中出生諸寶。如是緊那羅王！菩薩得是寶住三昧，為諸一切眾生之主、集一切寶，一切法寶皆悉歸趣。緊那羅王！寶住三昧能集一切諸法之寶，是中不斷於三寶種，是寶住三昧，名為集聚諸法之寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！喻如大海為眾流主、集一切寶，一切眾寶皆悉來歸，於是海中出生諸寶。如是緊那羅王！菩薩得是寶住三昧，為諸一切眾生之主、集一切寶，一切法寶皆悉歸趣。緊那羅王！寶住三昧能集一切諸法之寶，是中不斷於三寶種，是寶住三昧，名為集聚諸法之寶。」

爾時天冠菩薩白言：「世尊！是大樹緊那羅王已逮得是寶住三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天冠菩薩白言：「世尊！是大樹緊那羅王已逮得是寶住三昧耶？」

佛言：「善男子！汝今自問大樹緊那羅王！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝今自問大樹緊那羅王！當為汝說。」

時天冠菩薩即問大樹緊那羅王：「緊那羅王！汝今已逮得是菩薩寶住三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天冠菩薩即問大樹緊那羅王：「緊那羅王！汝今已逮得是菩薩寶住三昧耶？」

答言：「善男子！是三昧中無住無得，是三昧中無有得者，而是三昧非色、受、想、行、識；而是三昧，非色可見、無聲可聞，非是住相、非是滅相，無有處相，非無相、非一相。所言相者，都無有相，無能為作。三昧相者，自無有相亦非無相，是三昧相應如是修。善男子！是三昧者等一切法，若等諸法亦等於我，若等於我亦同等於一切眾生。是故善男子！是三昧等一切眾生。何以故？一切眾生即是空相，空相是三昧相；一切眾生即是無相相，無相相是三昧相；一切眾生即是無願相，無願相是三昧相。一切眾生及一切法是寂靜相，寂靜相是三昧相。一切眾生是無我相，無我相是三昧相。三昧相者，無能以身觸、無能以心觸，凡可觸法若等不等，一切皆為善調伏故而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！是三昧中無住無得，是三昧中無有得者，而是三昧非色、受、想、行、識；而是三昧，非色可見、無聲可聞，非是住相、非是滅相，無有處相，非無相、非一相。所言相者，都無有相，無能為作。三昧相者，自無有相亦非無相，是三昧相應如是修。善男子！是三昧者等一切法，若等諸法亦等於我，若等於我亦同等於一切眾生。是故善男子！是三昧等一切眾生。何以故？一切眾生即是空相，空相是三昧相；一切眾生即是無相相，無相相是三昧相；一切眾生即是無願相，無願相是三昧相。一切眾生及一切法是寂靜相，寂靜相是三昧相。一切眾生是無我相，無我相是三昧相。三昧相者，無能以身觸、無能以心觸，凡可觸法若等不等，一切皆為善調伏故而演說之。」

時天冠菩薩即白佛言：「希有世尊！是大樹緊那羅王處在如是放逸之中，乃能演說甚深妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天冠菩薩即白佛言：「希有世尊！是大樹緊那羅王處在如是放逸之中，乃能演說甚深妙法。」

佛言：「善男子！菩薩從慧方便地中出生示現一切所作，不為一切所作染污。善男子！是大樹緊那羅王！以此琴樂諸簫笛音及妙歌音，調伏七十億緊那羅眾令住菩提，三十億乾闥婆於無上道而得調伏，其內眷屬八萬四千住一切智。彼有如是大方便智，善男子！我唱是言：『是謂菩薩隨所居住，在於大處、隨是諸處多利眾生。』善男子！猶如無薪，火則不然。如是善男子！菩薩處寂亦復如是，不能熾然教導眾生。善男子！如大薪聚火則熾然。善男子！菩薩亦爾，處在多眾教導熾然。善男子！是故當知，菩薩住在最豪尊處，隨所生處多利眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩從慧方便地中出生示現一切所作，不為一切所作染污。善男子！是大樹緊那羅王！以此琴樂諸簫笛音及妙歌音，調伏七十億緊那羅眾令住菩提，三十億乾闥婆於無上道而得調伏，其內眷屬八萬四千住一切智。彼有如是大方便智，善男子！我唱是言：『是謂菩薩隨所居住，在於大處、隨是諸處多利眾生。』善男子！猶如無薪，火則不然。如是善男子！菩薩處寂亦復如是，不能熾然教導眾生。善男子！如大薪聚火則熾然。善男子！菩薩亦爾，處在多眾教導熾然。善男子！是故當知，菩薩住在最豪尊處，隨所生處多利眾生。」

天冠菩薩復白佛言：「是大樹緊那羅王！云何以琴及妙歌聲，諸伎樂音教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天冠菩薩復白佛言：「是大樹緊那羅王！云何以琴及妙歌聲，諸伎樂音教化眾生？」

佛告天冠菩薩：「善男子！緊那羅等、乾闥婆等、摩睺羅伽等好樂音樂。是大樹緊那羅王善自調琴和眾伎樂，是緊那羅眾、乾闥婆眾、摩睺羅眾，起大愛樂信解增敬；得是愛樂信解增敬已，於是音中出於佛聲、法聲、僧聲，不忘菩提心聲，施聲、戒聲、忍聲、進聲、禪聲、慧聲，慈聲、悲聲、喜聲、捨聲，念處聲、正斷聲、神足聲、根聲、力聲、覺聲、道聲，定聲、智慧聲、禪定解脫三昧之聲，無常聲、苦聲、無我聲，寂聲，空聲、無相聲、無願聲，無生聲、無起聲、無行聲，菩薩法藏所攝法聲、陀羅尼金剛句三昧滿聲、不退轉法輪聲、一切決定法王聲，大海莊嚴三昧聲、一切法流入平等三昧聲、等一切法自在三昧聲、莊嚴智慧三昧聲、寶住三昧聲、寶有三昧聲、寶降伏三昧聲、寶炬三昧聲、娛樂三昧聲、蓮花莊嚴三昧聲、過蓮花三昧聲、遍一切處三昧聲、一切法白蓮花三昧聲、增益三昧聲、大奮迅三昧聲、師子奮迅三昧聲、日燈三昧聲、無量旋三昧聲、前進三昧聲、金剛場三昧聲、金剛幢三昧聲、金剛不壞三昧聲、地持三昧聲、山燈三昧聲、山幢三昧聲、寶藏三昧聲、寶華三昧聲、寶心自在三昧聲、觀一切眾生心三昧聲、出增長一切行三昧聲、修深堅三昧聲、雜辯三昧聲、無觀三昧聲、觀一切眾生三昧聲、遊戲三昧聲、出一切神通境界三昧聲、降魔界三昧聲、現一切色三昧聲、入一切三昧聲、分一切身三昧聲、住一切行三昧聲、慧燈三昧聲、手燈三昧聲、觀菩提三昧聲、過樂辯三昧聲、作入一切功德三昧聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天冠菩薩：「善男子！緊那羅等、乾闥婆等、摩睺羅伽等好樂音樂。是大樹緊那羅王善自調琴和眾伎樂，是緊那羅眾、乾闥婆眾、摩睺羅眾，起大愛樂信解增敬；得是愛樂信解增敬已，於是音中出於佛聲、法聲、僧聲，不忘菩提心聲，施聲、戒聲、忍聲、進聲、禪聲、慧聲，慈聲、悲聲、喜聲、捨聲，念處聲、正斷聲、神足聲、根聲、力聲、覺聲、道聲，定聲、智慧聲、禪定解脫三昧之聲，無常聲、苦聲、無我聲，寂聲，空聲、無相聲、無願聲，無生聲、無起聲、無行聲，菩薩法藏所攝法聲、陀羅尼金剛句三昧滿聲、不退轉法輪聲、一切決定法王聲，大海莊嚴三昧聲、一切法流入平等三昧聲、等一切法自在三昧聲、莊嚴智慧三昧聲、寶住三昧聲、寶有三昧聲、寶降伏三昧聲、寶炬三昧聲、娛樂三昧聲、蓮花莊嚴三昧聲、過蓮花三昧聲、遍一切處三昧聲、一切法白蓮花三昧聲、增益三昧聲、大奮迅三昧聲、師子奮迅三昧聲、日燈三昧聲、無量旋三昧聲、前進三昧聲、金剛場三昧聲、金剛幢三昧聲、金剛不壞三昧聲、地持三昧聲、山燈三昧聲、山幢三昧聲、寶藏三昧聲、寶華三昧聲、寶心自在三昧聲、觀一切眾生心三昧聲、出增長一切行三昧聲、修深堅三昧聲、雜辯三昧聲、無觀三昧聲、觀一切眾生三昧聲、遊戲三昧聲、出一切神通境界三昧聲、降魔界三昧聲、現一切色三昧聲、入一切三昧聲、分一切身三昧聲、住一切行三昧聲、慧燈三昧聲、手燈三昧聲、觀菩提三昧聲、過樂辯三昧聲、作入一切功德三昧聲。

「善男子！是琴歌音諸伎樂中，出於如是三昧法聲，令諸眾生受化而去。菩薩摩訶薩成就如是希有之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是琴歌音諸伎樂中，出於如是三昧法聲，令諸眾生受化而去。菩薩摩訶薩成就如是希有之法。」

說是大樹緊那羅王諸功德行神力之時，以佛力故，有天曼陀羅花聚，令諸大眾各散大樹緊那羅王！大樹緊那羅王以神通力右手接持，無一花墮地而不在手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大樹緊那羅王諸功德行神力之時，以佛力故，有天曼陀羅花聚，令諸大眾各散大樹緊那羅王！大樹緊那羅王以神通力右手接持，無一花墮地而不在手。

爾時大樹緊那羅王即以供散於如來上。當散花時佛神力故，令是眾花成一寶蓋覆千世界，是寶蓋中垂懸無量千萬億數寶真珠貫，一一珠貫出於無量萬億光明；一一光明出寶蓮花，雜色妙好妙香適意，諸花臺中一切皆現釋迦牟尼如來色像結加趺坐。如是諸佛皆讚大樹緊那羅王：「善哉善哉，緊那羅王！乃能教化無量眾生。菩薩應當如是施作，既出世間還來世間教化眾生，生死已盡還來受有，得涅槃位還遊三界，於是中生教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王即以供散於如來上。當散花時佛神力故，令是眾花成一寶蓋覆千世界，是寶蓋中垂懸無量千萬億數寶真珠貫，一一珠貫出於無量萬億光明；一一光明出寶蓮花，雜色妙好妙香適意，諸花臺中一切皆現釋迦牟尼如來色像結加趺坐。如是諸佛皆讚大樹緊那羅王：「善哉善哉，緊那羅王！乃能教化無量眾生。菩薩應當如是施作，既出世間還來世間教化眾生，生死已盡還來受有，得涅槃位還遊三界，於是中生教化眾生。」

爾時大樹緊那羅王作如是念：「我今當作一一寶蓋，覆一一佛上。」爾時是王即入三昧，名莊嚴寶蓋。當其入是三昧之時，有妙寶蓋一一各覆諸如來上，一切大眾右手亦各執持寶蓋，以為己用供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王作如是念：「我今當作一一寶蓋，覆一一佛上。」爾時是王即入三昧，名莊嚴寶蓋。當其入是三昧之時，有妙寶蓋一一各覆諸如來上，一切大眾右手亦各執持寶蓋，以為己用供養於佛。

是時大樹緊那羅王復作是念：「我今當請釋迦如來及諸菩薩并聲聞僧、一切大眾，至香山中我宮殿食，令無量無邊天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，集令聽法，我身當供如來給使，令彼眾生長夜利益安隱快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大樹緊那羅王復作是念：「我今當請釋迦如來及諸菩薩并聲聞僧、一切大眾，至香山中我宮殿食，令無量無邊天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，集令聽法，我身當供如來給使，令彼眾生長夜利益安隱快樂。」

爾時大樹緊那羅王作是念已，頂禮佛足，合掌白言：「唯願世尊及菩薩眾并聲聞僧哀愍我等，至香山王受請七夜，令無量眾生增長善根。世尊！我今堪任能為走使，哀愍大樹緊那羅王，及菩薩眾、諸聲聞僧當至香山七日之中，憐愍我故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王作是念已，頂禮佛足，合掌白言：「唯願世尊及菩薩眾并聲聞僧哀愍我等，至香山王受請七夜，令無量眾生增長善根。世尊！我今堪任能為走使，哀愍大樹緊那羅王，及菩薩眾、諸聲聞僧當至香山七日之中，憐愍我故。」

爾時緊那羅王知佛可已，歡喜踊躍遍滿其身，與其夫人、男女眷屬，作眾伎樂供養於佛，禮世尊足右遶三匝，出眾而去還至香山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時緊那羅王知佛可已，歡喜踊躍遍滿其身，與其夫人、男女眷屬，作眾伎樂供養於佛，禮世尊足右遶三匝，出眾而去還至香山。

是時大樹緊那羅王於香山中，莊嚴自己所住園林為供如來，莊嚴妙地縱廣五百由旬，青琉璃地閻浮檀金以為間錯，眾寶雜色互相映發。是時場上敷百千妙座，以寶蓮花而間錯之，敷置百千萬億天衣，復於場上為佛如來敷師子座，高三十二由旬，眾寶嚴飾眾寶欄楯而圍遶之，張施幢蓋竪眾寶幢，無量香𤬪燒堅黑沈水，上張繒綵以承塵露，周遍垂懸幡蓋、繒綵，散眾天花，於座四面作大寶樹雜色妙好。外多眾來及自眷屬皆悉已集，便為說偈而教授之： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大樹緊那羅王於香山中，莊嚴自己所住園林為供如來，莊嚴妙地縱廣五百由旬，青琉璃地閻浮檀金以為間錯，眾寶雜色互相映發。是時場上敷百千妙座，以寶蓮花而間錯之，敷置百千萬億天衣，復於場上為佛如來敷師子座，高三十二由旬，眾寶嚴飾眾寶欄楯而圍遶之，張施幢蓋竪眾寶幢，無量香𤬪燒堅黑沈水，上張繒綵以承塵露，周遍垂懸幡蓋、繒綵，散眾天花，於座四面作大寶樹雜色妙好。外多眾來及自眷屬皆悉已集，便為說偈而教授之：

「佛出於世時乃值， 猶如優曇鉢羅花； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛出於世時乃值， 猶如優曇鉢羅花；

人尊今已出現世， 善好恭敬供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊今已出現世， 善好恭敬供養之。

捨慢懈怠及誑偽， 亦離慳貪及幻惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨慢懈怠及誑偽， 亦離慳貪及幻惑；

皆當捨離諸戲笑， 善好恭敬於導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當捨離諸戲笑， 善好恭敬於導師。

所有眾妙適意花， 天中勝花、香山花； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有眾妙適意花， 天中勝花、香山花；

皆當聚集置一處， 當以供養於人仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當聚集置一處， 當以供養於人仙。

所有眾妙適意香， 堅黑沈水及栴檀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有眾妙適意香， 堅黑沈水及栴檀；

當於此間香山中， 燒用供養勝眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於此間香山中， 燒用供養勝眾生。

所有伎樂妙歌音， 緊那羅等所愛樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有伎樂妙歌音， 緊那羅等所愛樂；

各各善調諸音樂， 當以供養丈夫仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各善調諸音樂， 當以供養丈夫仙。

幢幡寶蓋及妙衣， 柔軟善染適天意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幢幡寶蓋及妙衣， 柔軟善染適天意；

張設以侍供如來！ 難值難得無有比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張設以侍供如來！ 難值難得無有比。

供養佛已至善處， 或為帝釋、四天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛已至善處， 或為帝釋、四天王，

或作梵王、自在王， 常作人天中尊王！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作梵王、自在王， 常作人天中尊王！

形色威德及名稱， 眷屬侍從及珍寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形色威德及名稱， 眷屬侍從及珍寶；

所有言教悉受用， 供養佛已得是利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有言教悉受用， 供養佛已得是利。

諸天歡樂及人樂， 欲於生死常歡樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天歡樂及人樂， 欲於生死常歡樂；

欲得常樂及樂具， 當供養是勝眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得常樂及樂具， 當供養是勝眾生。

欲得緣覺、聲聞乘， 及得最上勝妙乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得緣覺、聲聞乘， 及得最上勝妙乘；

又欲降伏於魔怨， 當作供養供法王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又欲降伏於魔怨， 當作供養供法王！」

爾時大樹緊那羅王如是教令諸眷屬已，即時集聚諸花香鬘、塗香、末香，辦百味食已，在香山王前，作眾音樂，歌諸偈頌，白言：「時到。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王如是教令諸眷屬已，即時集聚諸花香鬘、塗香、末香，辦百味食已，在香山王前，作眾音樂，歌諸偈頌，白言：「時到。」

「佛能利益施安樂， 和顏喜笑柔軟語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛能利益施安樂， 和顏喜笑柔軟語；

妙華善聽人天供， 時到善逝今可來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙華善聽人天供， 時到善逝今可來。

十力降伏諸魔力， 降伏他眾利益世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力降伏諸魔力， 降伏他眾利益世；

斷除諸垢無垢濁， 時到利益世尊來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除諸垢無垢濁， 時到利益世尊來。

樂頭陀行無染著， 勝集念慧堅固者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂頭陀行無染著， 勝集念慧堅固者；

勝人常出過世間， 歡喜心來作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝人常出過世間， 歡喜心來作利益。

隱蔽日月珠光明， 釋梵天有諸光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱蔽日月珠光明， 釋梵天有諸光明；

牟尼光明皆喜樂， 光明自在蔽諸光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼光明皆喜樂， 光明自在蔽諸光。

天龍、緊那羅歌聲， 是聲增結不滅欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍、緊那羅歌聲， 是聲增結不滅欲；

佛音柔軟梵音聲， 能滅諸結與安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛音柔軟梵音聲， 能滅諸結與安樂。

世醫遊行於十方， 不能治世煩惱病； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世醫遊行於十方， 不能治世煩惱病；

十力醫王演妙音， 滅諸結使與安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力醫王演妙音， 滅諸結使與安樂。

大名大威力無等， 無比無錯無濁語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大名大威力無等， 無比無錯無濁語；

伏怨寂怨離諸怨， 世尊利益願時來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏怨寂怨離諸怨， 世尊利益願時來。

施調施主慧甘露， 持戒行戒尊最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施調施主慧甘露， 持戒行戒尊最勝；

善巧調忍熏修心， 念我故來可愛者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧調忍熏修心， 念我故來可愛者。

善具進力相應法， 住於禪定具神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善具進力相應法， 住於禪定具神通；

慧調伏意慚德備， 持百福相願時來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧調伏意慚德備， 持百福相願時來。

大慈悲心意平等， 離愛欲過無使患； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈悲心意平等， 離愛欲過無使患；

善知梵道住佛道， 世尊施樂願時來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知梵道住佛道， 世尊施樂願時來。」

爾時世尊知大樹緊那羅王白言時到，告諸比丘：「各持衣鉢受七夜請，差守房人。大樹緊那羅王白言時到。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知大樹緊那羅王白言時到，告諸比丘：「各持衣鉢受七夜請，差守房人。大樹緊那羅王白言時到。」

是時天冠菩薩作是念言：「我今當化作大寶臺，令佛世尊及諸菩薩眾、大聲聞僧安處寶臺，坐於蓮花莊嚴座上，置之右掌，乘空而往至香山中。」天冠菩薩作是念已即入三昧，以三昧力作大寶臺，縱廣高下各十由旬，雜色好妙四方四柱莊嚴差別。時寶臺中出於百千寶蓮花座，復為世尊敷寶蓮花師子之座，上高七仞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時天冠菩薩作是念言：「我今當化作大寶臺，令佛世尊及諸菩薩眾、大聲聞僧安處寶臺，坐於蓮花莊嚴座上，置之右掌，乘空而往至香山中。」天冠菩薩作是念已即入三昧，以三昧力作大寶臺，縱廣高下各十由旬，雜色好妙四方四柱莊嚴差別。時寶臺中出於百千寶蓮花座，復為世尊敷寶蓮花師子之座，上高七仞。

爾時天冠菩薩，化作寶臺及花座已，白言：「世尊！願就寶臺坐師子座，及諸菩薩、聲聞大眾憐愍我故，世尊我今當以如是寶臺置於右掌著香山中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天冠菩薩，化作寶臺及花座已，白言：「世尊！願就寶臺坐師子座，及諸菩薩、聲聞大眾憐愍我故，世尊我今當以如是寶臺置於右掌著香山中。」

爾時世尊愍天冠菩薩即昇寶臺就師子座，諸菩薩眾及聲聞僧次第而坐。時天冠菩薩即擎寶臺置右掌中，上昇虛空往赴香山。爾時欲界諸天、色界諸天，見天冠菩薩作是神變，歡喜踊躍生希有心，為供養佛及天冠菩薩故，持花香鬘、塗香、末香，作眾伎樂來詣寶臺，在虛空中供養於佛，乃至香山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊愍天冠菩薩即昇寶臺就師子座，諸菩薩眾及聲聞僧次第而坐。時天冠菩薩即擎寶臺置右掌中，上昇虛空往赴香山。爾時欲界諸天、色界諸天，見天冠菩薩作是神變，歡喜踊躍生希有心，為供養佛及天冠菩薩故，持花香鬘、塗香、末香，作眾伎樂來詣寶臺，在虛空中供養於佛，乃至香山。

爾時大樹緊那羅王遙見如來坐寶臺中從空而來，見已與己眷屬八萬四千諸緊那羅等，持香花鬘、末香、塗香，作於八萬四千伎樂，以清妙歌善和眾樂往迎如來。到已，及諸眷屬頂禮佛足，以所齎持諸花香鬘、塗香、末香供養佛已，引前而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王遙見如來坐寶臺中從空而來，見已與己眷屬八萬四千諸緊那羅等，持香花鬘、末香、塗香，作於八萬四千伎樂，以清妙歌善和眾樂往迎如來。到已，及諸眷屬頂禮佛足，以所齎持諸花香鬘、塗香、末香供養佛已，引前而去。

爾時世尊知已至彼，與諸菩薩、大聲聞僧、釋、梵、護世及諸大眾，詣大樹緊那羅王所，莊嚴道場坐所敷座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知已至彼，與諸菩薩、大聲聞僧、釋、梵、護世及諸大眾，詣大樹緊那羅王所，莊嚴道場坐所敷座。

爾時大樹緊那羅王語釋、梵、護世及諸天子、諸大德等：「可前就坐，所為如來施設飲食當共同甘。」爾時緊那羅王與諸妻子、男女眷屬，手自斟酌敬意奉食，種種甘美雜味具足，從於菩薩善根所生，供養如來、菩薩、聲聞、一切大眾悉皆充足。既充足已，緊那羅王知各洗鉢澡手已畢，與己眷屬於如來前，次第而坐欲得聞法。爾時世尊為緊那羅王及諸大眾，演說妙法示教利喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王語釋、梵、護世及諸天子、諸大德等：「可前就坐，所為如來施設飲食當共同甘。」爾時緊那羅王與諸妻子、男女眷屬，手自斟酌敬意奉食，種種甘美雜味具足，從於菩薩善根所生，供養如來、菩薩、聲聞、一切大眾悉皆充足。既充足已，緊那羅王知各洗鉢澡手已畢，與己眷屬於如來前，次第而坐欲得聞法。爾時世尊為緊那羅王及諸大眾，演說妙法示教利喜。

爾時世尊即為演說如是妙法：「緊那羅王！菩薩有三十二法淨檀波羅蜜。何等三十二？緊那羅王！菩薩不忘菩提之心，而為先導而行布施。不讚下乘而行布施。諸所為者無傷毀心而行布施。有來求者無侵害心而行布施。又所請者起福田想而行布施。諸所詣者起於師想、起善知識想而行布施。捨內慳結而行布施。無所貪惜歡喜踊躍而行布施。申手正直善好放捨無所期為而行布施。生增上心不生下心而行布施。不生惡處而行布施。不望果報無所悕望而行布施。欲於佛法而行布施。心無惱熱而行布施。以攝為首而行布施。我當教導化諸眾生而行布施。我當護法而行布施。我當順用如來言教而行布施。我應當作降魔伴黨而行布施。我宜應當正覺菩提而行布施。我應當作善丈夫業而行布施。我應當離餓鬼、惡道而行布施。我應當集修捨心因而行布施。我當獲得大財封邑攝取他人而行布施。我應當行和敬之法而行布施。我當不離得善知識而行布施。我應當於一切眾生無瞋害眼而行布施。我應當以布施善根向無上道而行布施。我應當學餘菩薩捨而行布施。我宜應當莊嚴相好而行布施。我宜應當淨佛國土而行布施。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即為演說如是妙法：「緊那羅王！菩薩有三十二法淨檀波羅蜜。何等三十二？緊那羅王！菩薩不忘菩提之心，而為先導而行布施。不讚下乘而行布施。諸所為者無傷毀心而行布施。有來求者無侵害心而行布施。又所請者起福田想而行布施。諸所詣者起於師想、起善知識想而行布施。捨內慳結而行布施。無所貪惜歡喜踊躍而行布施。申手正直善好放捨無所期為而行布施。生增上心不生下心而行布施。不生惡處而行布施。不望果報無所悕望而行布施。欲於佛法而行布施。心無惱熱而行布施。以攝為首而行布施。我當教導化諸眾生而行布施。我當護法而行布施。我當順用如來言教而行布施。我應當作降魔伴黨而行布施。我宜應當正覺菩提而行布施。我應當作善丈夫業而行布施。我應當離餓鬼、惡道而行布施。我應當集修捨心因而行布施。我當獲得大財封邑攝取他人而行布施。我應當行和敬之法而行布施。我當不離得善知識而行布施。我應當於一切眾生無瞋害眼而行布施。我應當以布施善根向無上道而行布施。我應當學餘菩薩捨而行布施。我宜應當莊嚴相好而行布施。我宜應當淨佛國土而行布施。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨檀波羅蜜。

「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨尸波羅蜜。善自淨身是名為戒，淨貪瞋癡故；善自淨口是名為戒，不自欺誑佛及諸天是無虛相故；善自淨心是名為戒，離無明貪瞋邪見故。淨十善業是名為戒，生人天故。不忘菩提心是名為戒，不貪餘乘故。志意清淨是名為戒，捨幻偽故。稱讚賢聖是名為戒，勤攝非聖故。以慈為首是名為戒，於諸眾生心平等故。修大悲心是名為戒，趣向教化諸眾生故。善好等學是名為戒，畢竟無缺故。慚愧所攝是名為戒，怖畏惡道故。無有穿漏是名為戒，不中捨故。無有瑕疵是名為戒，究竟白法故。自己自在是名為戒，至餘佛土故。尊重豪貴是名為戒，智者所讚故。能超出過是名為戒，離惡道故。善安止住是名為戒，一切安樂悉具足故。諸佛所讚是名為戒，是佛戒故。不自慢緩是名為戒，堅實救拔世間人故。不自高毀他是名為戒，善棄捨故。修行棄捨是名為戒，離諸煩惱故。自己修行是名為戒，一切助道菩提法故。作於歡喜是名為戒，離愛貪故。善攝取他是名為戒，隨如說故。調伏出家是名為戒，捨離一切家繫縛故。堅欲修行是名為戒，欲樂法故。決定少欲及與知足是名為戒，依聖種故。樂修頭陀是名為戒，欲捨一切諸惡法故。無著相應是名為戒，觀無眾生故。隨順不違是名為戒，順緣法故。離一切見是名為戒，離斷常故。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨尸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨尸波羅蜜。善自淨身是名為戒，淨貪瞋癡故；善自淨口是名為戒，不自欺誑佛及諸天是無虛相故；善自淨心是名為戒，離無明貪瞋邪見故。淨十善業是名為戒，生人天故。不忘菩提心是名為戒，不貪餘乘故。志意清淨是名為戒，捨幻偽故。稱讚賢聖是名為戒，勤攝非聖故。以慈為首是名為戒，於諸眾生心平等故。修大悲心是名為戒，趣向教化諸眾生故。善好等學是名為戒，畢竟無缺故。慚愧所攝是名為戒，怖畏惡道故。無有穿漏是名為戒，不中捨故。無有瑕疵是名為戒，究竟白法故。自己自在是名為戒，至餘佛土故。尊重豪貴是名為戒，智者所讚故。能超出過是名為戒，離惡道故。善安止住是名為戒，一切安樂悉具足故。諸佛所讚是名為戒，是佛戒故。不自慢緩是名為戒，堅實救拔世間人故。不自高毀他是名為戒，善棄捨故。修行棄捨是名為戒，離諸煩惱故。自己修行是名為戒，一切助道菩提法故。作於歡喜是名為戒，離愛貪故。善攝取他是名為戒，隨如說故。調伏出家是名為戒，捨離一切家繫縛故。堅欲修行是名為戒，欲樂法故。決定少欲及與知足是名為戒，依聖種故。樂修頭陀是名為戒，欲捨一切諸惡法故。無著相應是名為戒，觀無眾生故。隨順不違是名為戒，順緣法故。離一切見是名為戒，離斷常故。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨尸波羅蜜。

「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨忍波羅蜜。何等三十二？不堅著身是名知忍。不住壽命是名知忍。無侵害心是名知忍。堪耐惡言是名知忍。悲於下劣是名知忍。不輕未學是名知忍。有大勢力能苦切他而不為之是名知忍。節節支解不起瞋恚是名知忍。無有麁澁是名知忍。不生瞋害是名知忍。無不與語是名知忍。有於志意是名知忍。其心無濁是名知忍。無嬈亂心是名知忍。護他人心是名知忍。以財利益是名知忍。知覺大悲是名知忍。滅除憍慢是名知忍。謙下一切諸眾生等是名知忍。不增熾然是名知忍。樂於寂靜是名知忍。閑晏無為是名知忍。自觀己過是名知忍。他人有缺不見其過是名知忍。如法財封是名知忍。有於信財是名知忍。心無熱惱是名知忍。意念安樂是名知忍。先意問訊無有瞋面是名知忍。順甚深法是名知忍。順三脫門是名知忍。解無生無起是名知忍於無生法忍。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨忍波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨忍波羅蜜。何等三十二？不堅著身是名知忍。不住壽命是名知忍。無侵害心是名知忍。堪耐惡言是名知忍。悲於下劣是名知忍。不輕未學是名知忍。有大勢力能苦切他而不為之是名知忍。節節支解不起瞋恚是名知忍。無有麁澁是名知忍。不生瞋害是名知忍。無不與語是名知忍。有於志意是名知忍。其心無濁是名知忍。無嬈亂心是名知忍。護他人心是名知忍。以財利益是名知忍。知覺大悲是名知忍。滅除憍慢是名知忍。謙下一切諸眾生等是名知忍。不增熾然是名知忍。樂於寂靜是名知忍。閑晏無為是名知忍。自觀己過是名知忍。他人有缺不見其過是名知忍。如法財封是名知忍。有於信財是名知忍。心無熱惱是名知忍。意念安樂是名知忍。先意問訊無有瞋面是名知忍。順甚深法是名知忍。順三脫門是名知忍。解無生無起是名知忍於無生法忍。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨忍波羅蜜。

「緊那羅王！復有三十二法淨進波羅蜜。何等三十二？緊那羅王！菩薩不斷佛種行進波羅蜜。不斷僧種行進波羅蜜。受無量生死行進波羅蜜。集無量善根行進波羅蜜。供養給事無量諸佛行進波羅蜜。為欲攝持無量聞故行進波羅蜜。為欲教導無量諸眾生故行進波羅蜜。欲以妙說悅可一切諸眾生故行進波羅蜜。為令一切眾生逆流故行進波羅蜜。為諸眾生當設何宜行進波羅蜜。捨一切所有行進波羅蜜。護一切戒無有毀缺行進波羅蜜。一切柔和忍力無恚行進波羅蜜。出過一切所作事故行進波羅蜜。欲起一切禪定解脫諸三昧故行進波羅蜜。滿無量智故行進波羅蜜。欲以一切諸佛國土所有莊嚴嚴己佛土故行進波羅蜜。大力堅固越到彼岸故行進波羅蜜。降伏一切諸魔場故行進波羅蜜。降伏一切外道論故行進波羅蜜。具佛十力、無畏法故行進波羅蜜。莊嚴身、口、意故行進波羅蜜。能辦眾事無休息故行進波羅蜜。心無怯弱故行進波羅蜜。其心勇健故行進波羅蜜。不共一切煩惱結住故行進波羅蜜。摧伏一切諸煩惱故行進波羅蜜。滅一切結故行進波羅蜜。度諸流故行進波羅蜜。脫未脫者、安未安者、度未度者故行進波羅蜜。集百福德莊嚴相故行進波羅蜜。守護一切佛正法故行進波羅蜜。神通遍至一切佛剎，供養禮拜右遶恭敬於諸佛故行進波羅蜜。此諸精進從寂靜生，身心寂靜住，無出無入，無上無下，為於無生無起所攝。緊那羅王！是為菩薩有三十二法淨進波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！復有三十二法淨進波羅蜜。何等三十二？緊那羅王！菩薩不斷佛種行進波羅蜜。不斷僧種行進波羅蜜。受無量生死行進波羅蜜。集無量善根行進波羅蜜。供養給事無量諸佛行進波羅蜜。為欲攝持無量聞故行進波羅蜜。為欲教導無量諸眾生故行進波羅蜜。欲以妙說悅可一切諸眾生故行進波羅蜜。為令一切眾生逆流故行進波羅蜜。為諸眾生當設何宜行進波羅蜜。捨一切所有行進波羅蜜。護一切戒無有毀缺行進波羅蜜。一切柔和忍力無恚行進波羅蜜。出過一切所作事故行進波羅蜜。欲起一切禪定解脫諸三昧故行進波羅蜜。滿無量智故行進波羅蜜。欲以一切諸佛國土所有莊嚴嚴己佛土故行進波羅蜜。大力堅固越到彼岸故行進波羅蜜。降伏一切諸魔場故行進波羅蜜。降伏一切外道論故行進波羅蜜。具佛十力、無畏法故行進波羅蜜。莊嚴身、口、意故行進波羅蜜。能辦眾事無休息故行進波羅蜜。心無怯弱故行進波羅蜜。其心勇健故行進波羅蜜。不共一切煩惱結住故行進波羅蜜。摧伏一切諸煩惱故行進波羅蜜。滅一切結故行進波羅蜜。度諸流故行進波羅蜜。脫未脫者、安未安者、度未度者故行進波羅蜜。集百福德莊嚴相故行進波羅蜜。守護一切佛正法故行進波羅蜜。神通遍至一切佛剎，供養禮拜右遶恭敬於諸佛故行進波羅蜜。此諸精進從寂靜生，身心寂靜住，無出無入，無上無下，為於無生無起所攝。緊那羅王！是為菩薩有三十二法淨進波羅蜜。

「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨禪波羅蜜。何等三十二法？所謂念淨。慧淨。進淨。慚淨。堅實淨。心體性淨。不忘菩提心淨。功德根淨。無所依淨。我我所淨。起神通淨。身寂靜淨。修治心淨。內寂靜淨。外威儀淨。斷諸見著淨。觀無我、無眾生、無人、無壽者、無丈夫淨。不住三界淨。助菩提法現前淨。悲觀眾生淨。除智障淨。智慧超出淨。不違因果淨。決定法忍淨。修行無常、苦、空法淨。轉方便淨。方便攝淨。近道場淨。不悕望聲聞、緣覺乘淨。滿足無漏淨。心不散亂得佛定淨。觀眾生心如應說淨。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨禪波羅蜜。何等三十二法？所謂念淨。慧淨。進淨。慚淨。堅實淨。心體性淨。不忘菩提心淨。功德根淨。無所依淨。我我所淨。起神通淨。身寂靜淨。修治心淨。內寂靜淨。外威儀淨。斷諸見著淨。觀無我、無眾生、無人、無壽者、無丈夫淨。不住三界淨。助菩提法現前淨。悲觀眾生淨。除智障淨。智慧超出淨。不違因果淨。決定法忍淨。修行無常、苦、空法淨。轉方便淨。方便攝淨。近道場淨。不悕望聲聞、緣覺乘淨。滿足無漏淨。心不散亂得佛定淨。觀眾生心如應說淨。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨禪波羅蜜。

「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨般若波羅蜜。何等三十二？求集多聞無有厭足，善巧思惟分別諸法，以己智慧覺了諸法。善分別陰、善分別界，趣法界故。善於諸入，知分別故。善於緣法，知因住故。善於諸諦，知解滅故。知於正位，不入正位故。觀察無起，起自心故。知諸法無生，本際淨故。知諸一切眾生無我，離倒見故。知一切法同是一法，本際離欲故。知諸世界是一世界，同虛空故。知一切佛同是一佛，入不思議法界故。善知分別一切章句，善文字故。知無礙辯廣演說法，悅可一切諸眾生故。知陀羅尼，無忘失故。知諸魔業，教化諸魔向菩提故。觀知諸法如幻住於分別，有差別故。解知諸法如電、水月、夢、影、響法，諸法究竟無成就故。覺知一切眾生心性，本自淨故。善分別觀生死涅槃，善學方便故。善知解空、無相、無願，示解脫門故。知一切法本性寂靜，本無縛礙故。知一切法離障得明，害無明闇故。善知於智施慧光明，為欲解脫一切眾生演說法故。知一切法，無去來故。知所作業，不相違故。知示眾生，示生死故。得成四辯，解義、法、辭、樂說辯故。所說無錯，法無不空。自己寂靜調順解真知於涅槃，智慧趣向諸佛智慧。守護法城持一切法，得受記地所作究竟。住不退轉菩薩之地。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨般若波羅蜜。何等三十二？求集多聞無有厭足，善巧思惟分別諸法，以己智慧覺了諸法。善分別陰、善分別界，趣法界故。善於諸入，知分別故。善於緣法，知因住故。善於諸諦，知解滅故。知於正位，不入正位故。觀察無起，起自心故。知諸法無生，本際淨故。知諸一切眾生無我，離倒見故。知一切法同是一法，本際離欲故。知諸世界是一世界，同虛空故。知一切佛同是一佛，入不思議法界故。善知分別一切章句，善文字故。知無礙辯廣演說法，悅可一切諸眾生故。知陀羅尼，無忘失故。知諸魔業，教化諸魔向菩提故。觀知諸法如幻住於分別，有差別故。解知諸法如電、水月、夢、影、響法，諸法究竟無成就故。覺知一切眾生心性，本自淨故。善分別觀生死涅槃，善學方便故。善知解空、無相、無願，示解脫門故。知一切法本性寂靜，本無縛礙故。知一切法離障得明，害無明闇故。善知於智施慧光明，為欲解脫一切眾生演說法故。知一切法，無去來故。知所作業，不相違故。知示眾生，示生死故。得成四辯，解義、法、辭、樂說辯故。所說無錯，法無不空。自己寂靜調順解真知於涅槃，智慧趣向諸佛智慧。守護法城持一切法，得受記地所作究竟。住不退轉菩薩之地。緊那羅王！是為菩薩三十二法淨般若波羅蜜。

「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨方便波羅蜜。何等三十二？觀察眾生自無眾惡。有無量福而不休息，若有少福亦不休止。為化眾生而行惠施不求福田。於諸眾生起福田想不望果報。教化下劣現為下劣。教諸眾生護持口業。現女人像化諸年少。現作童子化諸童女。現一切色不違眾生。自無憍恣現作憍恣，為化憍恣諸眾生故。示現狂亂，隨眾所解而為說法。百歲持戒為化一人，放捨此戒所有一切娛樂之具，而共同之攝令入法。自住頭陀，為不活畏諸眾生故現不活畏。示現一切外道法中修出家行，不呵佛法。現為婬女，若在王宮現妙女身，為化慳著婬欲眾生。於大眾中多人集處現眾伎術，或現簫、笛、琴、瑟、鼓、貝常為第一。於是眾中歌舞戲笑，皆出法音現眾伎術，隨諸眾生所喜樂者，為教化故而示現之。現神通力施眾生財然後說法。失財眾生為現寶藏然後說法。有諸眾生憂箭所逼，隨其所宜而為示現然後說法。若長者、居士及諸小王、內宮婦女憂無子息，為欲化導令其歡喜現為其子。於大伴中作大伴主，將諸人眾至空曠野，糧食乏盡求索無所，以神通力化作飲食令充足已，如應說法令不退轉於無上道。若有眾生從生而盲群相隨逐，若一若二若三若四，乃至一十一百，若千二千乃至十千，於彼眾前現為盲人現極貧窮，從外乞求給施諸盲，令其得眼覩見諸色，隨應說法使不退轉於無上道。若復有諸多千眾生，造眾過罪為王所繫，菩薩為脫是諸眾生牢獄繫閉，現為罪人同入是中，以神通力悉解杻械，施與衣裳充足飲食，若為說法令不退轉於無上道。若有眾生犯罪應死，為教化故化作化人，代彼罪人令其全命得無憂慮，慰喻令喜而為說法，畢定住於無上正道。若有眾生諍諸財利、奴婢、畜生、舍宅、田地，共相撾打鬪諍訟訴，以方便力現大財寶，酬報是人令兩和合，然後說法令住菩提行。方便菩薩現作聾、盲、喑、啞形殘醜陋之身，捨己妙形同作彼像，化眾生故。或復現作外道導師，在遠而去住讚歎三寶，冀望佛種故。方便菩薩捨諸禪定生於欲界，化眾生故。或復現為諸無學人，悕望得樂示現涅槃，倍勤精進修諸法行。方便菩薩示現修行，獲得正位現入涅槃，而甫修行於勝妙行。方便菩薩為未得正位欲涅槃者，於是人前現如來像，為令其人住菩提故。緊那羅王！是為菩薩三十二法具方便波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復有三十二法淨方便波羅蜜。何等三十二？觀察眾生自無眾惡。有無量福而不休息，若有少福亦不休止。為化眾生而行惠施不求福田。於諸眾生起福田想不望果報。教化下劣現為下劣。教諸眾生護持口業。現女人像化諸年少。現作童子化諸童女。現一切色不違眾生。自無憍恣現作憍恣，為化憍恣諸眾生故。示現狂亂，隨眾所解而為說法。百歲持戒為化一人，放捨此戒所有一切娛樂之具，而共同之攝令入法。自住頭陀，為不活畏諸眾生故現不活畏。示現一切外道法中修出家行，不呵佛法。現為婬女，若在王宮現妙女身，為化慳著婬欲眾生。於大眾中多人集處現眾伎術，或現簫、笛、琴、瑟、鼓、貝常為第一。於是眾中歌舞戲笑，皆出法音現眾伎術，隨諸眾生所喜樂者，為教化故而示現之。現神通力施眾生財然後說法。失財眾生為現寶藏然後說法。有諸眾生憂箭所逼，隨其所宜而為示現然後說法。若長者、居士及諸小王、內宮婦女憂無子息，為欲化導令其歡喜現為其子。於大伴中作大伴主，將諸人眾至空曠野，糧食乏盡求索無所，以神通力化作飲食令充足已，如應說法令不退轉於無上道。若有眾生從生而盲群相隨逐，若一若二若三若四，乃至一十一百，若千二千乃至十千，於彼眾前現為盲人現極貧窮，從外乞求給施諸盲，令其得眼覩見諸色，隨應說法使不退轉於無上道。若復有諸多千眾生，造眾過罪為王所繫，菩薩為脫是諸眾生牢獄繫閉，現為罪人同入是中，以神通力悉解杻械，施與衣裳充足飲食，若為說法令不退轉於無上道。若有眾生犯罪應死，為教化故化作化人，代彼罪人令其全命得無憂慮，慰喻令喜而為說法，畢定住於無上正道。若有眾生諍諸財利、奴婢、畜生、舍宅、田地，共相撾打鬪諍訟訴，以方便力現大財寶，酬報是人令兩和合，然後說法令住菩提行。方便菩薩現作聾、盲、喑、啞形殘醜陋之身，捨己妙形同作彼像，化眾生故。或復現作外道導師，在遠而去住讚歎三寶，冀望佛種故。方便菩薩捨諸禪定生於欲界，化眾生故。或復現為諸無學人，悕望得樂示現涅槃，倍勤精進修諸法行。方便菩薩示現修行，獲得正位現入涅槃，而甫修行於勝妙行。方便菩薩為未得正位欲涅槃者，於是人前現如來像，為令其人住菩提故。緊那羅王！是為菩薩三十二法具方便波羅蜜」。

說是諸波羅蜜時，大樹緊那羅王諸眷屬中，九十萬六千眾生，發於無上正真道心；如來眾中八千菩薩，得無生法忍；大樹緊那羅王，得智燈三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是諸波羅蜜時，大樹緊那羅王諸眷屬中，九十萬六千眾生，發於無上正真道心；如來眾中八千菩薩，得無生法忍；大樹緊那羅王，得智燈三昧。

是時大樹緊那羅王！從佛聞法示教利喜已，歡喜踊躍得未曾有，以無價衣供上世尊，菩薩、聲聞各各施衣，以所住園林及中所有一切奉施供佛如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大樹緊那羅王！從佛聞法示教利喜已，歡喜踊躍得未曾有，以無價衣供上世尊，菩薩、聲聞各各施衣，以所住園林及中所有一切奉施供佛如來。

爾時大樹緊那羅王有八千子，以眾寶花莊嚴八千微妙蓋以奉供如來。當奉蓋時佛神力故，令諸寶蓋在虛空中，合為一蓋覆百由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王有八千子，以眾寶花莊嚴八千微妙蓋以奉供如來。當奉蓋時佛神力故，令諸寶蓋在虛空中，合為一蓋覆百由旬。

時緊那羅王八千諸子，見佛神力歡喜踊躍，得未曾有專心志意，發阿耨多羅三藐三菩提心，堅不退轉。各發心已，白言：「世尊！願與我等助菩提法，我等聞已當修行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時緊那羅王八千諸子，見佛神力歡喜踊躍，得未曾有專心志意，發阿耨多羅三藐三菩提心，堅不退轉。各發心已，白言：「世尊！願與我等助菩提法，我等聞已當修行之。」