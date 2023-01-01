佛說如來獨證自誓三昧經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來獨證自誓三昧經

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊於句潭彌國大叢樹間交露精舍，所止道場名曰獨證自誓三昧。初始得佛光景甚明，自然靈瑞寶蓮華座，其花清香明徹十方，華有千葉，一一葉上有化菩薩，接侍庠序玄處虛空，各從其位五體投地，各繞千匝，當前恭立，俱發洪音歎未曾有：「唯然世尊！我等自於本剎見有化靈瑞之樹，其樹初生光照恒沙諸佛國土，樹出洪音，其聲清淨哀雅慈和暢入眾心，聞者踊躍，具足平等興大乘行，六度無極三十七品備悉佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊於句潭彌國大叢樹間交露精舍，所止道場名曰獨證自誓三昧。初始得佛光景甚明，自然靈瑞寶蓮華座，其花清香明徹十方，華有千葉，一一葉上有化菩薩，接侍庠序玄處虛空，各從其位五體投地，各繞千匝，當前恭立，俱發洪音歎未曾有：「唯然世尊！我等自於本剎見有化靈瑞之樹，其樹初生光照恒沙諸佛國土，樹出洪音，其聲清淨哀雅慈和暢入眾心，聞者踊躍，具足平等興大乘行，六度無極三十七品備悉佛事。」

爾時恒沙世界，一一如來各遣菩薩，宣揚道教光顯大乘，告其菩薩曰：「汝等從此佛二度如恒沙等剎，有佛土名曰沙呵(漢言忍界)，其佛名能仁如來、無所著、至真、過四道不受、平等覺，以法律神足佛言教作佛事。」一一如來手執千葉蓮華，授其菩薩而告之曰：「汝持吾名致敬無量，欣承正士功成志就道體備足，降神五濁為眾重任，超次趠第在彌勒前，弘慈六度普濟群生，興居輕利道教勝常。今致此華成法供養，願使一切普會道場。」彼諸菩薩承佛威神，各從其剎忽然不現，潛定寂靜入觀三昧，須臾之間俱到忍界。各離其坐，端嚴恭立，歸崇聖化五體投地，退繞七匝却住本位，神足玄處威儀肅然，法服正齊俱發洪音，前白佛言：「我等世尊本土如來致敬無量，欣承功成志就道體備足，降神五濁為眾重任，超次趠第在彌勒前，弘慈六度普濟群生，興居輕利道教勝常。今贈此華成法供養，願使一切普會道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時恒沙世界，一一如來各遣菩薩，宣揚道教光顯大乘，告其菩薩曰：「汝等從此佛二度如恒沙等剎，有佛土名曰沙呵(漢言忍界)，其佛名能仁如來、無所著、至真、過四道不受、平等覺，以法律神足佛言教作佛事。」一一如來手執千葉蓮華，授其菩薩而告之曰：「汝持吾名致敬無量，欣承正士功成志就道體備足，降神五濁為眾重任，超次趠第在彌勒前，弘慈六度普濟群生，興居輕利道教勝常。今致此華成法供養，願使一切普會道場。」彼諸菩薩承佛威神，各從其剎忽然不現，潛定寂靜入觀三昧，須臾之間俱到忍界。各離其坐，端嚴恭立，歸崇聖化五體投地，退繞七匝却住本位，神足玄處威儀肅然，法服正齊俱發洪音，前白佛言：「我等世尊本土如來致敬無量，欣承功成志就道體備足，降神五濁為眾重任，超次趠第在彌勒前，弘慈六度普濟群生，興居輕利道教勝常。今贈此華成法供養，願使一切普會道場。」

佛言：「善哉正士！欣承彼諸如來慧教不惓三昧通暢，法身空淨智明弘備此彼等一。敬嘉所聞，光慶無量。」爾時能仁如來手受此華欣然而笑，光從口出，普照十方恒沙無量諸佛世界，便以此華等散恒沙無量諸佛；恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界。一一眾生蒙佛慈光，皆得慧觀達識宿命。展轉相照照下地獄，三惡八難、天堂人中盡蒙慈光皆得解脫，百千眾生盡同一意，普發無上正真道心。其光尋還繞身三匝，滅於頂上。爾時恒沙等諸佛，盡通相見諸佛威神，普使眾生普得見佛，現變畢竟廓如常故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉正士！欣承彼諸如來慧教不惓三昧通暢，法身空淨智明弘備此彼等一。敬嘉所聞，光慶無量。」爾時能仁如來手受此華欣然而笑，光從口出，普照十方恒沙無量諸佛世界，便以此華等散恒沙無量諸佛；恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界。一一眾生蒙佛慈光，皆得慧觀達識宿命。展轉相照照下地獄，三惡八難、天堂人中盡蒙慈光皆得解脫，百千眾生盡同一意，普發無上正真道心。其光尋還繞身三匝，滅於頂上。爾時恒沙等諸佛，盡通相見諸佛威神，普使眾生普得見佛，現變畢竟廓如常故。

於時坐中有菩薩名曰賢儒，即於佛前以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時坐中有菩薩名曰賢儒，即於佛前以偈歎曰：

「妙哉大聖化， 愍哀群萌類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙哉大聖化， 愍哀群萌類，

從無央數劫， 積功累德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無央數劫， 積功累德行。

一一功德行， 有若干百千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一功德行， 有若干百千，

百福成一相， 願禮三界尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百福成一相， 願禮三界尊。

妙哉大聖化， 慈慧無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙哉大聖化， 慈慧無有邊，

道教清且貴， 釋師天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道教清且貴， 釋師天中天。

大智高無上， 法船濟群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智高無上， 法船濟群生，

聖慧淨無量， 願禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖慧淨無量， 願禮無上尊。

妙哉大聖化， 慈光潤恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙哉大聖化， 慈光潤恒沙，

愚冥永已除， 迷悟及濁清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚冥永已除， 迷悟及濁清。

惠澤隨時宜， 善權接群黎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠澤隨時宜， 善權接群黎，

法橋度一切， 願禮三界尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法橋度一切， 願禮三界尊。」

於是聖師告賢儒曰：「諸佛法笑有三因緣。何謂為三？薩云若智深遠微妙，明暢三世達眾生原，三乘趣向各有本行根信具足。或有菩薩志在弘誓，被大德鎧為眾重任，斷所趣向為世橋梁，專擢六度不捨一切，道住漸著勇猛精進，布施無想、戒忍護行、禪定不亂、慧智清明向不退轉。是等，賢儒，佛眼悉見，一一授決。非但一佛授其人決，十方現在諸佛皆授其決。是一因緣。復次賢儒！若有菩薩向阿惟顏，積殖德本具足聖慧，供養恒沙無量諸佛，一一受決，決決相明明淨佛土，等潤群生普同一行。招來諸佛賢聖大仁，於四駛流為大法船，竭六欲海、枯十二門，入五道、淨五眼，凝神玄寂，處兜術宮集諸菩薩達士正士，淨三界行講不退輪。十方現在諸佛於八部眾，皆共嗟歎如此菩薩，稱揚其德，言：『當降神作佛不久，十方眾生普得解脫。』是二因緣。復次賢儒！若有菩薩，於兜術宮畢彼天壽當下降神，便入究竟廣現三昧。淨居諸天普觀三千大千之剎，國邑寬大眾生軟和，剎利梵志長者居士，何城何邑百億之中，有道有德清淨淳淑仁和慈慧。轉輪聖王正處天竺，議集降神諸天翼從。現居宮中侍女宿衛，現學盡俗觀四非常，淨居天子勸進出家，入山研精坐貝多樹，去髮自誓作比丘像，修先佛法，以法為師、淨居為證，一夜三達降魔官屬具足佛事。靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界，一一如來於其剎土八部眾中，嗟歎坐樹菩薩功德。如此各各遣其土菩薩往贈華，致敬讚揚大乘。如此，賢儒！十方現在諸佛皆共知之，善慶眾生普會道場。是三因緣。是等菩薩來者，皆是如來本因緣人，因此說法皆當逮得無所從生，或向童真、或向了生、向阿惟顏者，故如來一一授決分明具足。當知正士！佛不妄笑。」說是語時，七十億那術菩薩得童真位；六十億那術菩薩得了生位；三十億那術菩薩得阿惟顏；百千億比丘得阿羅漢；九十億那術人皆得道迹；三界諸天普得法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是聖師告賢儒曰：「諸佛法笑有三因緣。何謂為三？薩云若智深遠微妙，明暢三世達眾生原，三乘趣向各有本行根信具足。或有菩薩志在弘誓，被大德鎧為眾重任，斷所趣向為世橋梁，專擢六度不捨一切，道住漸著勇猛精進，布施無想、戒忍護行、禪定不亂、慧智清明向不退轉。是等，賢儒，佛眼悉見，一一授決。非但一佛授其人決，十方現在諸佛皆授其決。是一因緣。復次賢儒！若有菩薩向阿惟顏，積殖德本具足聖慧，供養恒沙無量諸佛，一一受決，決決相明明淨佛土，等潤群生普同一行。招來諸佛賢聖大仁，於四駛流為大法船，竭六欲海、枯十二門，入五道、淨五眼，凝神玄寂，處兜術宮集諸菩薩達士正士，淨三界行講不退輪。十方現在諸佛於八部眾，皆共嗟歎如此菩薩，稱揚其德，言：『當降神作佛不久，十方眾生普得解脫。』是二因緣。復次賢儒！若有菩薩，於兜術宮畢彼天壽當下降神，便入究竟廣現三昧。淨居諸天普觀三千大千之剎，國邑寬大眾生軟和，剎利梵志長者居士，何城何邑百億之中，有道有德清淨淳淑仁和慈慧。轉輪聖王正處天竺，議集降神諸天翼從。現居宮中侍女宿衛，現學盡俗觀四非常，淨居天子勸進出家，入山研精坐貝多樹，去髮自誓作比丘像，修先佛法，以法為師、淨居為證，一夜三達降魔官屬具足佛事。靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界，一一如來於其剎土八部眾中，嗟歎坐樹菩薩功德。如此各各遣其土菩薩往贈華，致敬讚揚大乘。如此，賢儒！十方現在諸佛皆共知之，善慶眾生普會道場。是三因緣。是等菩薩來者，皆是如來本因緣人，因此說法皆當逮得無所從生，或向童真、或向了生、向阿惟顏者，故如來一一授決分明具足。當知正士！佛不妄笑。」說是語時，七十億那術菩薩得童真位；六十億那術菩薩得了生位；三十億那術菩薩得阿惟顏；百千億比丘得阿羅漢；九十億那術人皆得道迹；三界諸天普得法眼。

於是聖師而作頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是聖師而作頌曰：

「法界一切空， 色身清淨真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法界一切空， 色身清淨真，

總持度無極， 三昧無有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持度無極， 三昧無有因。

佛界亦不空， 慧淨亦不有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛界亦不空， 慧淨亦不有，

哀世表微笑， 正士宜速受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀世表微笑， 正士宜速受。」

於是座中有眼見光賢菩薩，即起正衣服，偏露右臂下右膝，長跪叉手前白聖師：「願有所問。唯聖師以無量慧照釋未聞。」答曰：「善哉！恣汝所問。今當為汝具敷大要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是座中有眼見光賢菩薩，即起正衣服，偏露右臂下右膝，長跪叉手前白聖師：「願有所問。唯聖師以無量慧照釋未聞。」答曰：「善哉！恣汝所問。今當為汝具敷大要。」

眼見光賢菩薩曰：「何謂正士出家具足道證至薩云若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼見光賢菩薩曰：「何謂正士出家具足道證至薩云若？」

於是聖師告曰：「正士！善聽著意。諸佛出家要有起發，端坐思閑玄靜通微。夫專精念道分有所感，應感者淨居天子梵王自在，便勅帝釋化四非常老病死像，因此說證離欲苦難念道清淨，當處山澤研精行禪。此意方興，四王已下給侍所當詣貝多樹，憶念先佛出家之法，以法為師、天梵為證，信根內固，宿習六度三十七品具足佛事忽然自悟，帝釋便下剃刀授手。於是菩薩左手執髮、右手持刀，心自念言：『刈習苦垢植無著根，斷不退流通泥洹原。』發意已來常得去家，堅固之志心無懈惓深不退轉，信證具足意思分明。刀未近髮忽便自墮，肉髻自然。補處菩薩心念：『先佛出家去髮，應有袈裟法服撿心。』方興此念，淨居天子即授淨素天繒自然袈裟。菩薩受已，被之於體法服齊正。於是恒沙無量世界諸佛盡通相見，各送袈裟授與菩薩。菩薩即受，彼此諸佛普現威神，盡令諸佛所送袈裟合成一服，名曰薩披佛頭震越。此衣今在梵天。所以端坐六年以畢宿緣，六年後夜戒證方現。何謂戒證？志在閑寂山澤受法，神真操遠持戒行道，不惜壽命棄捐身體，齊等萬物不求利養，守空行寂常觀淨法，慈悲喜護四等四恩，具無蓋哀明釋四禪，無瑕無穢無黠念，不從他人法，於佛法中得泥洹道。是為真戒沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是聖師告曰：「正士！善聽著意。諸佛出家要有起發，端坐思閑玄靜通微。夫專精念道分有所感，應感者淨居天子梵王自在，便勅帝釋化四非常老病死像，因此說證離欲苦難念道清淨，當處山澤研精行禪。此意方興，四王已下給侍所當詣貝多樹，憶念先佛出家之法，以法為師、天梵為證，信根內固，宿習六度三十七品具足佛事忽然自悟，帝釋便下剃刀授手。於是菩薩左手執髮、右手持刀，心自念言：『刈習苦垢植無著根，斷不退流通泥洹原。』發意已來常得去家，堅固之志心無懈惓深不退轉，信證具足意思分明。刀未近髮忽便自墮，肉髻自然。補處菩薩心念：『先佛出家去髮，應有袈裟法服撿心。』方興此念，淨居天子即授淨素天繒自然袈裟。菩薩受已，被之於體法服齊正。於是恒沙無量世界諸佛盡通相見，各送袈裟授與菩薩。菩薩即受，彼此諸佛普現威神，盡令諸佛所送袈裟合成一服，名曰薩披佛頭震越。此衣今在梵天。所以端坐六年以畢宿緣，六年後夜戒證方現。何謂戒證？志在閑寂山澤受法，神真操遠持戒行道，不惜壽命棄捐身體，齊等萬物不求利養，守空行寂常觀淨法，慈悲喜護四等四恩，具無蓋哀明釋四禪，無瑕無穢無黠念，不從他人法，於佛法中得泥洹道。是為真戒沙門。」

佛告：「正士禁戒無形不著三界，無識無吾、無我無人、無命無意、無名無種、無化無數無作、無所從來無所從去、無形無滅、無身無犯、無口無言、無心無念、無世事無計無事無所住、亦無有戒無有惑、無所念無敗壞，是名禁戒。佛禁戒無瑕穢亦無著戒者，無瞋無恚安定清淨，就度世道如是為持戒，不受身形不受壽命亦不樂五道，悉曉人於佛法中，是為持戒。亦不在中亦不在邊，亦不著亦不轉，譬如虛空中風，是為持戒菩薩。正士初坐樹下淨始戒證，棄欲苦本、捨分散意，意無起想，不動想、不傲想、不我想、不彼想、不中想、不彼此想、不中外想、無道想、無俗想、無滅想。滅無想無、無無想想、無無無想、盡無盡想。如是正士樹下立證，淨本千八百戒。此數始訖，金剛之座忽然從地裂而出，第六魔宮而大傾動，三界諸天不安本位，皆共俱下詣貝多樹，供侍所當。恒沙世界忽有洪音，洪音之中云：『坐樹菩薩是夜啟證。』眾生各各皆聞皆見如是正士。是為菩薩具足戒證成薩云若，三達六通、三十七品、十八不共、十力、四無所畏一切普具。三千世界六反震動，功德降魔光明普照，恒沙世界眾生蒙此慈光一時得安，普發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「正士禁戒無形不著三界，無識無吾、無我無人、無命無意、無名無種、無化無數無作、無所從來無所從去、無形無滅、無身無犯、無口無言、無心無念、無世事無計無事無所住、亦無有戒無有惑、無所念無敗壞，是名禁戒。佛禁戒無瑕穢亦無著戒者，無瞋無恚安定清淨，就度世道如是為持戒，不受身形不受壽命亦不樂五道，悉曉人於佛法中，是為持戒。亦不在中亦不在邊，亦不著亦不轉，譬如虛空中風，是為持戒菩薩。正士初坐樹下淨始戒證，棄欲苦本、捨分散意，意無起想，不動想、不傲想、不我想、不彼想、不中想、不彼此想、不中外想、無道想、無俗想、無滅想。滅無想無、無無想想、無無無想、盡無盡想。如是正士樹下立證，淨本千八百戒。此數始訖，金剛之座忽然從地裂而出，第六魔宮而大傾動，三界諸天不安本位，皆共俱下詣貝多樹，供侍所當。恒沙世界忽有洪音，洪音之中云：『坐樹菩薩是夜啟證。』眾生各各皆聞皆見如是正士。是為菩薩具足戒證成薩云若，三達六通、三十七品、十八不共、十力、四無所畏一切普具。三千世界六反震動，功德降魔光明普照，恒沙世界眾生蒙此慈光一時得安，普發無上正真道意。」

佛說是時，八百比丘得阿羅漢；三萬天人皆得法眼；三千人得阿那含；賢儒正士等逮無所從生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，八百比丘得阿羅漢；三萬天人皆得法眼；三千人得阿那含；賢儒正士等逮無所從生。

於是聖師告賢儒曰：「昔吾一時遊句潭彌國。爾時天魔部黨忽與眷屬來入大眾，作異被服與眾同處，動共諍訟更相誹謗兩頭謳合，生死比丘不閑道體，恚心忿惱，各自離群馳散。羅漢真人各之山林。爾時，賢儒！夏三月已過歲暮已至，當鉢和蘭，十四日夜明星出時，惟勅阿難鳴揵搥、布草蓐，惟與阿難共受歲。爾時淨居天子於虛空中白佛：『世尊！今比丘眾各共分散。今佛受歲何其獨自？』佛告天子：『昔吾出家以汝為證，詣貝多樹汝復為證，今我受歲汝復為證。於閻浮利回周三千，無量世界多薩阿竭成薩云若。凡從得佛至于泥曰，汝為三證明體具足。當知天子！多薩阿竭道慧神通獨步三界由復須證，而況一切凡為道者可無師乎？』又告淨居：『末世多人志在清白，道心貞明不樂世俗，隱處山林審有去家堅固之志。若無師友，當如摩訶迦葉出家之法，遠欲欲捨為證、遠俗俗捨為證、遠名譽譽捨為證、遠形法忘形為證、遠內外求捨求為證。如是等，天子！摩訶迦葉以此五證，便下鬚髮被袈裟，師自然法，淨感十方諸佛，求哀自陳：「仰惟三界諸天。」自陳如此，此三證分明，便成比丘，專行十二頭陀，一一堅固無起想證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是聖師告賢儒曰：「昔吾一時遊句潭彌國。爾時天魔部黨忽與眷屬來入大眾，作異被服與眾同處，動共諍訟更相誹謗兩頭謳合，生死比丘不閑道體，恚心忿惱，各自離群馳散。羅漢真人各之山林。爾時，賢儒！夏三月已過歲暮已至，當鉢和蘭，十四日夜明星出時，惟勅阿難鳴揵搥、布草蓐，惟與阿難共受歲。爾時淨居天子於虛空中白佛：『世尊！今比丘眾各共分散。今佛受歲何其獨自？』佛告天子：『昔吾出家以汝為證，詣貝多樹汝復為證，今我受歲汝復為證。於閻浮利回周三千，無量世界多薩阿竭成薩云若。凡從得佛至于泥曰，汝為三證明體具足。當知天子！多薩阿竭道慧神通獨步三界由復須證，而況一切凡為道者可無師乎？』又告淨居：『末世多人志在清白，道心貞明不樂世俗，隱處山林審有去家堅固之志。若無師友，當如摩訶迦葉出家之法，遠欲欲捨為證、遠俗俗捨為證、遠名譽譽捨為證、遠形法忘形為證、遠內外求捨求為證。如是等，天子！摩訶迦葉以此五證，便下鬚髮被袈裟，師自然法，淨感十方諸佛，求哀自陳：「仰惟三界諸天。」自陳如此，此三證分明，便成比丘，專行十二頭陀，一一堅固無起想證。

「『爾時迦葉即於樹下具五神通，末後見佛六通即備。如是天子！末世比丘善思此法，莫自貢高求名毀眾以望供養，亦不可以苟有此法背眾不師於師。此法謂都無比丘眾，可為師者慕行此法。若有僧者當求僧為證，佛法眾此三寶等於如來，故多薩阿竭稱明律比丘僧眾以為上頭。當知天子！比丘僧中畢有三乘。』說是語時，淨居天子及八部眾聞經歡喜，作禮而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時迦葉即於樹下具五神通，末後見佛六通即備。如是天子！末世比丘善思此法，莫自貢高求名毀眾以望供養，亦不可以苟有此法背眾不師於師。此法謂都無比丘眾，可為師者慕行此法。若有僧者當求僧為證，佛法眾此三寶等於如來，故多薩阿竭稱明律比丘僧眾以為上頭。當知天子！比丘僧中畢有三乘。』說是語時，淨居天子及八部眾聞經歡喜，作禮而去。」