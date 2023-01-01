佛說自誓三昧經(獨證品第四出比丘淨行中) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說自誓三昧經(獨證品第四出比丘淨行中)

後漢安息三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊摩竭提界梵志精廬大叢樹間珓露精舍，所止道場名曰顯颺獨證，初始得佛光影甚明，自然寶零蓮華之座，與大比丘眾比丘三萬二千，皆阿羅漢諸漏已盡，意所總持總攝諸根，三世自在神通無礙，譬如大龍所作已辦，聖慧具足暢眾生原，賢者舍利弗、大目揵連等；菩薩無數，皆不思議權行普具，遊諸佛藏過諸魔行，等恒沙剎弘慈六度，隨時拯濟眾生獲安，遠捨名教，光世音、慈氏等如是上首者也。於是如來便入神靜化證三昧，普感恒沙諸佛世界，於佛座前，忽有蓮華座自然踊從地出，其華清香明徹十方，其華千葉，一一葉上有化菩薩，立侍祥序玄處虛空，各從其位五體投地，右繞七匝當前恭立，俱發洪音歎未曾有：「唯然世尊！我等自於本剎見有化靈瑞樹，其樹初生光照恒沙諸佛世界，樹出洪音其聲清淨，哀雅慈和暢入眾心，聞者踊躍具足平等，興大乘行六度無極，三十七品備悉佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊摩竭提界梵志精廬大叢樹間珓露精舍，所止道場名曰顯颺獨證，初始得佛光影甚明，自然寶零蓮華之座，與大比丘眾比丘三萬二千，皆阿羅漢諸漏已盡，意所總持總攝諸根，三世自在神通無礙，譬如大龍所作已辦，聖慧具足暢眾生原，賢者舍利弗、大目揵連等；菩薩無數，皆不思議權行普具，遊諸佛藏過諸魔行，等恒沙剎弘慈六度，隨時拯濟眾生獲安，遠捨名教，光世音、慈氏等如是上首者也。於是如來便入神靜化證三昧，普感恒沙諸佛世界，於佛座前，忽有蓮華座自然踊從地出，其華清香明徹十方，其華千葉，一一葉上有化菩薩，立侍祥序玄處虛空，各從其位五體投地，右繞七匝當前恭立，俱發洪音歎未曾有：「唯然世尊！我等自於本剎見有化靈瑞樹，其樹初生光照恒沙諸佛世界，樹出洪音其聲清淨，哀雅慈和暢入眾心，聞者踊躍具足平等，興大乘行六度無極，三十七品備悉佛事。」

爾時恒沙世界一一如來，各遣菩薩宣揚道教光顯大乘，告其菩薩曰：「汝等從此佛土，度如恒沙等剎有佛土，名曰娑呵(漢言忍界)，其佛名能仁如來、無所著、至真、等正覺，以法律、神足、言教作佛事。」一一如來手執千葉蓮華，授其菩薩而告之曰：「汝持吾名致敬無量，欣承正士功成志就道體備足，降神五濁為眾重任，超次踔第在彌勒前，弘慈六度普濟群生，興居輕利道教勝常，今致此華成法供養，願使一切普會道場。」彼諸菩薩承佛威神，各從其剎忽然不現，潛定寂靜三昧入觀三昧，須臾之頃俱到忍界，各離其坐端嚴恭立，歸崇聖化五體投地，退繞七匝却住本位，神足玄處威儀肅然，法服正齊俱發洪音，前白佛言：「我等世尊本土如來致敬無量，欣承功成志就道體備足，降神五濁為眾重任，超次踔第在彌勒前，弘慈六度普濟群生，興居輕利道教勝常。今贈此華成法供養，願使一切普會道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時恒沙世界一一如來，各遣菩薩宣揚道教光顯大乘，告其菩薩曰：「汝等從此佛土，度如恒沙等剎有佛土，名曰娑呵(漢言忍界)，其佛名能仁如來、無所著、至真、等正覺，以法律、神足、言教作佛事。」一一如來手執千葉蓮華，授其菩薩而告之曰：「汝持吾名致敬無量，欣承正士功成志就道體備足，降神五濁為眾重任，超次踔第在彌勒前，弘慈六度普濟群生，興居輕利道教勝常，今致此華成法供養，願使一切普會道場。」彼諸菩薩承佛威神，各從其剎忽然不現，潛定寂靜三昧入觀三昧，須臾之頃俱到忍界，各離其坐端嚴恭立，歸崇聖化五體投地，退繞七匝却住本位，神足玄處威儀肅然，法服正齊俱發洪音，前白佛言：「我等世尊本土如來致敬無量，欣承功成志就道體備足，降神五濁為眾重任，超次踔第在彌勒前，弘慈六度普濟群生，興居輕利道教勝常。今贈此華成法供養，願使一切普會道場。」

佛言：「正士！欣承彼諸如來慧教不惓，三昧通暢法身空淨智明弘備，此彼等一欽歌所聞光慶無量。」爾時能仁如來手受此華，欣然而笑，光從口出普照十方恒沙無量諸佛世界，便以此華等散恒沙無量諸佛，亦以光明普洞通徹恒沙世界，一一眾生蒙佛慈光，皆得慧觀達識宿命，展轉相照照下地獄，三惡八難、天堂人中，盡蒙慈光皆得解脫，百千眾生盡同一意，普發無上正真道心。其光尋還繞身三匝滅於頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「正士！欣承彼諸如來慧教不惓，三昧通暢法身空淨智明弘備，此彼等一欽歌所聞光慶無量。」爾時能仁如來手受此華，欣然而笑，光從口出普照十方恒沙無量諸佛世界，便以此華等散恒沙無量諸佛，亦以光明普洞通徹恒沙世界，一一眾生蒙佛慈光，皆得慧觀達識宿命，展轉相照照下地獄，三惡八難、天堂人中，盡蒙慈光皆得解脫，百千眾生盡同一意，普發無上正真道心。其光尋還繞身三匝滅於頂上。

爾時恒沙等諸佛盡通相見，諸佛威神普使眾生並得見佛，現變畢訖廓如常故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時恒沙等諸佛盡通相見，諸佛威神普使眾生並得見佛，現變畢訖廓如常故。

於是座中有菩薩名曰賢儒，即於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是座中有菩薩名曰賢儒，即於佛前以偈讚曰：

「妙哉大聖化， 愍哀群萌類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙哉大聖化， 愍哀群萌類，

從無央數劫， 積累功德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無央數劫， 積累功德行。

一一功德行， 有若干百千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一功德行， 有若干百千，

百福成一相， 願禮三世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百福成一相， 願禮三世尊。

妙哉大聖化， 慈慧無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙哉大聖化， 慈慧無有邊，

道教清且貴， 釋師天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道教清且貴， 釋師天中天。

大智高無上， 法船濟群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智高無上， 法船濟群生，

聖慧淨無量， 願禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖慧淨無量， 願禮無上尊。

妙哉大聖化， 慈光潤恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙哉大聖化， 慈光潤恒沙，

愚冥悉已除， 迷悟反濁清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚冥悉已除， 迷悟反濁清。

惠澤隨時宜， 善權接群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠澤隨時宜， 善權接群生，

法橋度一切， 願禮三界尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法橋度一切， 願禮三界尊。」

於是聖師告賢儒曰：「諸佛法笑有三因緣。何謂為三？薩云若智深遠微妙，明暢三世達眾生原，三乘趣向各有本行根信具足，或有菩薩志存弘誓，被大德鎧為眾重任，斷所趣向為世橋梁，專推六度不捨一切，道住漸著勇猛精進，布施無相戒忍護行，禪定不亂慧智清明向不退轉。是等，賢儒！佛眼悉見一一受決；非但一佛授其人決，十方現在諸佛皆授其決。是一因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是聖師告賢儒曰：「諸佛法笑有三因緣。何謂為三？薩云若智深遠微妙，明暢三世達眾生原，三乘趣向各有本行根信具足，或有菩薩志存弘誓，被大德鎧為眾重任，斷所趣向為世橋梁，專推六度不捨一切，道住漸著勇猛精進，布施無相戒忍護行，禪定不亂慧智清明向不退轉。是等，賢儒！佛眼悉見一一受決；非但一佛授其人決，十方現在諸佛皆授其決。是一因緣。

「復次賢儒！若有菩薩向阿惟顏，積殖德本具足聖慧，供養恒沙無量諸佛，一一受決，決決相明，明淨佛土，等潤眾生普同一行，招來諸佛賢聖大仁，於四駛流為大法船，竭六欲海枯十二門，入五道、淨五眼，凝神玄寂處兜術宮，集諸菩薩達士正士，淨三界行講不退輪。十方現在諸佛，於四部眾皆共讚歎如此菩薩，稱揚其德，言當降神作佛不久，十方眾生普得解脫。是二因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次賢儒！若有菩薩向阿惟顏，積殖德本具足聖慧，供養恒沙無量諸佛，一一受決，決決相明，明淨佛土，等潤眾生普同一行，招來諸佛賢聖大仁，於四駛流為大法船，竭六欲海枯十二門，入五道、淨五眼，凝神玄寂處兜術宮，集諸菩薩達士正士，淨三界行講不退輪。十方現在諸佛，於四部眾皆共讚歎如此菩薩，稱揚其德，言當降神作佛不久，十方眾生普得解脫。是二因緣。

「復次賢儒！若有菩薩於兜術宮，畢彼天壽當下降神，便入究竟廣現三昧。淨居諸天普觀三千大千之剎，國邑寬大眾生濡和，剎利梵志長者居士，何城何邑百億之中，有道有德清淨淳淑仁和慈惠，轉輪聖王正處天竺，議集降神諸天翼從，現居宮中侍女宿衛，現學盡俗觀四非常。淨居天子勸進出家，入山研精坐貝多樹，去髮自誓作比丘像，修先佛法以法為師，淨居為證。一夜三達降魔官屬，具足佛事。靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界，一一如來，於其剎土八部眾中，讚歎座樹菩薩功德。如此各各遣其土菩薩往，贈華致敬讚揚大乘。如此賢儒！十方現在諸佛皆共知之，善慶眾生普會道場。是三因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次賢儒！若有菩薩於兜術宮，畢彼天壽當下降神，便入究竟廣現三昧。淨居諸天普觀三千大千之剎，國邑寬大眾生濡和，剎利梵志長者居士，何城何邑百億之中，有道有德清淨淳淑仁和慈惠，轉輪聖王正處天竺，議集降神諸天翼從，現居宮中侍女宿衛，現學盡俗觀四非常。淨居天子勸進出家，入山研精坐貝多樹，去髮自誓作比丘像，修先佛法以法為師，淨居為證。一夜三達降魔官屬，具足佛事。靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界，一一如來，於其剎土八部眾中，讚歎座樹菩薩功德。如此各各遣其土菩薩往，贈華致敬讚揚大乘。如此賢儒！十方現在諸佛皆共知之，善慶眾生普會道場。是三因緣。

「是等菩薩來者，皆是如來本因緣人，因此說法皆當逮得無所從生，或向童真或向了生，向阿惟顏，故如來一一授決分明具足。當知，正士！佛不妄笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等菩薩來者，皆是如來本因緣人，因此說法皆當逮得無所從生，或向童真或向了生，向阿惟顏，故如來一一授決分明具足。當知，正士！佛不妄笑。」

說是語時，七十億那術菩薩得童真位，六十億那術菩薩得了生位，三十億那術菩薩得阿惟顏，百千比丘得阿羅漢，九十億那術人得踐道迹，三界諸天普得法明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，七十億那術菩薩得童真位，六十億那術菩薩得了生位，三十億那術菩薩得阿惟顏，百千比丘得阿羅漢，九十億那術人得踐道迹，三界諸天普得法明。

於是聖師而作頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是聖師而作頌曰：

「法界一切空， 色身清淨真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法界一切空， 色身清淨真，

總持度無極， 三昧無有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持度無極， 三昧無有因。

佛界亦不空， 慧淨亦不有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛界亦不空， 慧淨亦不有，

哀世表微笑， 正士宜速受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀世表微笑， 正士宜速受。」

於是座中有菩薩，名曰明見光賢，即從座起，正衣服、偏露右臂，下右膝，長跪叉手，前白聖師：「願有所問，唯聖師，以無量慧照釋未聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是座中有菩薩，名曰明見光賢，即從座起，正衣服、偏露右臂，下右膝，長跪叉手，前白聖師：「願有所問，唯聖師，以無量慧照釋未聞。」

世尊曰：「善哉！恣汝所問，今當為汝具敷大要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「善哉！恣汝所問，今當為汝具敷大要。」

明見光賢菩薩曰：「何謂菩薩正士出家，具足道證至薩云然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明見光賢菩薩曰：「何謂菩薩正士出家，具足道證至薩云然？」

於是聖師告曰：「正士！善聽著意，具思其要。諸佛出家要有起發，端坐閑思玄靜通微。夫專精念道必有所感，應感者淨居天子、梵王自在，便勅帝釋化四非常老病死像，因此說證離欲苦難。念道清淨，當處山澤研精行禪，此意方興。四王已下給侍所當，詣貝多樹，憶念先佛出家之法，以法為師，天梵為證，信根內固，宿習六度，四等四恩四禪，行五神通善權隨時，三十七品具足佛事，發意已來不捨一切，忽然自悟。帝釋便下剃刀授之，於是菩薩左手執髮右手持刀，心自念言：『刈習苦垢，殖無著根，斷不退流，通泥洹源，從始起意常得去家，堅固之志心無懈惓，深不退轉信證具足意思分明。』刀未近髮忽便自墮，肉髻自然明顯。菩薩心念：『先佛出家去髮，應有袈裟法服。』檢心方興此念，淨居天子即取色界天劫波育自然袈裟以上菩薩：『惟願正士受是法服。』菩薩即受，以被著身，在體正齊威儀肅然，於是恒沙無量世界，諸佛盡通相見，各送袈裟授與菩薩，菩薩即受諸佛袈裟。彼此諸佛普現威神，盡令諸佛所送袈裟合成一服，名曰薩披佛頭震越。此衣今在梵天。所以端坐六年以畢宿緣，六年後夜戒證方現。何謂戒證？志在閑寂山澤受法，神真操遠持戒行道，不惜壽命棄捐身體，齊等萬物不求利養，守空行寂常觀淨法，行淨四等慈悲喜護，宣暢四恩惠施人愛，利人等利具無蓋哀，明釋四禪無瑕穢、無黠念，遠眼色，捨耳聲，止鼻香，絕口味，外更樂，息意念，滅六欲，棄本習，色止，色聲香止，味樂味止，樂念止，念淨色生，斷耳聲，靜鼻根，拔口力，息樂定住覺意；色非色，無非色，無滅色，不色色，捨諸大，棄本習；聲非聲，無非聲，不聲聲，捨彼受，止此起，無緣對，歸本斷；香非香，不非香，不香香，神空淨，淨神足；味非味，不非味，不味味，寂微弱，強根力；樂非樂，不非樂，不樂樂，四大淨，淨本住。心意識，緣七法，七法淨，淨所向，心無心，不心心，意無意，不意意，識無識，不非識，不識識，非意識，合為一。以知一而除一，不於一而有動，空本地，淨本向，棄名譽，捨諸入，無種性，不群從，遠刑法，無吾我，無人壽，捨命求，無三界想，無識無吾，無我無人，無命無意，無名無種，無化無數無作，無所從來，無所從去，無起無滅，無身無犯，無口無言，無心無念，無世事，無計想，無事緣，無所住，亦無有戒，亦無有持，無成念，無敗壞，是名禁戒、內外淨戒、佛禁戒。無瑕穢，亦無著戒者，無瞋無恚，安定清淨，就度世道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是聖師告曰：「正士！善聽著意，具思其要。諸佛出家要有起發，端坐閑思玄靜通微。夫專精念道必有所感，應感者淨居天子、梵王自在，便勅帝釋化四非常老病死像，因此說證離欲苦難。念道清淨，當處山澤研精行禪，此意方興。四王已下給侍所當，詣貝多樹，憶念先佛出家之法，以法為師，天梵為證，信根內固，宿習六度，四等四恩四禪，行五神通善權隨時，三十七品具足佛事，發意已來不捨一切，忽然自悟。帝釋便下剃刀授之，於是菩薩左手執髮右手持刀，心自念言：『刈習苦垢，殖無著根，斷不退流，通泥洹源，從始起意常得去家，堅固之志心無懈惓，深不退轉信證具足意思分明。』刀未近髮忽便自墮，肉髻自然明顯。菩薩心念：『先佛出家去髮，應有袈裟法服。』檢心方興此念，淨居天子即取色界天劫波育自然袈裟以上菩薩：『惟願正士受是法服。』菩薩即受，以被著身，在體正齊威儀肅然，於是恒沙無量世界，諸佛盡通相見，各送袈裟授與菩薩，菩薩即受諸佛袈裟。彼此諸佛普現威神，盡令諸佛所送袈裟合成一服，名曰薩披佛頭震越。此衣今在梵天。所以端坐六年以畢宿緣，六年後夜戒證方現。何謂戒證？志在閑寂山澤受法，神真操遠持戒行道，不惜壽命棄捐身體，齊等萬物不求利養，守空行寂常觀淨法，行淨四等慈悲喜護，宣暢四恩惠施人愛，利人等利具無蓋哀，明釋四禪無瑕穢、無黠念，遠眼色，捨耳聲，止鼻香，絕口味，外更樂，息意念，滅六欲，棄本習，色止，色聲香止，味樂味止，樂念止，念淨色生，斷耳聲，靜鼻根，拔口力，息樂定住覺意；色非色，無非色，無滅色，不色色，捨諸大，棄本習；聲非聲，無非聲，不聲聲，捨彼受，止此起，無緣對，歸本斷；香非香，不非香，不香香，神空淨，淨神足；味非味，不非味，不味味，寂微弱，強根力；樂非樂，不非樂，不樂樂，四大淨，淨本住。心意識，緣七法，七法淨，淨所向，心無心，不心心，意無意，不意意，識無識，不非識，不識識，非意識，合為一。以知一而除一，不於一而有動，空本地，淨本向，棄名譽，捨諸入，無種性，不群從，遠刑法，無吾我，無人壽，捨命求，無三界想，無識無吾，無我無人，無命無意，無名無種，無化無數無作，無所從來，無所從去，無起無滅，無身無犯，無口無言，無心無念，無世事，無計想，無事緣，無所住，亦無有戒，亦無有持，無成念，無敗壞，是名禁戒、內外淨戒、佛禁戒。無瑕穢，亦無著戒者，無瞋無恚，安定清淨，就度世道。

「菩薩正士，初坐樹下，始淨戒證，棄欲苦本，捨分散意，無起想，不動想，不微想，不我想，不彼想，不中想。不彼此想，不中外想，無道想，無俗想，無滅想，滅無想無，無無想想，無無無想，盡無盡想。如是正士！坐樹菩薩立證淨本千八百戒。此數始訖，金剛之座忽然從地裂而出，第六魔宮而大傾動，三界諸天不安本位，皆共俱下詣貝多樹，供侍所當。恒沙世界忽有洪音，洪音之中云：『坐樹菩薩是夜啟證。』眾生各各皆聞皆見。如是正士！是為菩薩具足戒證成薩云然，三達六通，三十七品，十八不共，十力神通，四無所畏，一切普具。三千世界六反震動，功德降魔，光明普照恒沙世界，眾生蒙此慈光一時得安，普發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩正士，初坐樹下，始淨戒證，棄欲苦本，捨分散意，無起想，不動想，不微想，不我想，不彼想，不中想。不彼此想，不中外想，無道想，無俗想，無滅想，滅無想無，無無想想，無無無想，盡無盡想。如是正士！坐樹菩薩立證淨本千八百戒。此數始訖，金剛之座忽然從地裂而出，第六魔宮而大傾動，三界諸天不安本位，皆共俱下詣貝多樹，供侍所當。恒沙世界忽有洪音，洪音之中云：『坐樹菩薩是夜啟證。』眾生各各皆聞皆見。如是正士！是為菩薩具足戒證成薩云然，三達六通，三十七品，十八不共，十力神通，四無所畏，一切普具。三千世界六反震動，功德降魔，光明普照恒沙世界，眾生蒙此慈光一時得安，普發無上正真道意。」

佛說是時，八百比丘得阿羅漢，三萬天人皆得法眼，三千清信士得阿那含，賢儒正士等皆還了生，一切眾會普發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，八百比丘得阿羅漢，三萬天人皆得法眼，三千清信士得阿那含，賢儒正士等皆還了生，一切眾會普發無上正真道意。

於是聖師，告賢儒曰：「昔吾一時遊句睒彌國，爾時天魔部黨，忽與部屬來入大眾，作異被服，與眾同處動共諍訟，更相誹謗兩頭謳合，生死比丘不閑道體，恚心忿惱各自離群馳散，惟羅漢真人各之山林。爾時，賢儒！夏三月已過歲暮已至，當鉢和蘭十四日夜明星出時，唯勅阿難鳴揵𢹌布草褥，唯與阿難共鉢和蘭。爾時淨居天子於虛空中白佛：『世尊！今比丘眾各共分散，今佛受歲何其獨自？』佛告天子：『昔吾出家以汝為證，詣貝多樹汝復為證，今我受歲汝復為證，於閻浮利回周三千，無量世界多薩阿竭成薩云然。凡從得佛至于泥曰，汝為三證明體具足。當知天子！多薩阿竭道慧神通，獨步三界由復須證，而況一切凡為道者可無師乎？』又告淨居：『末世多人志存清白，道心貞明不樂世俗隱處山林，審有去家堅固之志。若無師長可宗法者，當如摩訶迦葉出家之法，遠欲欲捨為證，遠俗俗捨為證，遠名譽譽捨為證，遠形法忘形為證，遠內外求捨求為證。如是等，天子！摩訶迦葉以此五證，便下鬚髮被袈裟，師自然法淨，感十方諸佛求哀自陳，仰惟佛出家之法，稱淨居為證三證分明，便成比丘，專行十二頭陀，一一堅固無起想證。爾時迦葉即於樹下具五神通，末後見佛六通即備。如是天子！末世比丘善思此法，莫自貢高求名毀眾以望供養，亦不可苟有此法，背眾不師，於師，此法，謂都無比丘眾可為師者慕行此法，若有僧者當求僧為證，佛法眾，此三寶，等於如來故，多薩阿竭稱明律比丘僧眾以為上頭，當知，天子！比丘僧中必有三乘。』」說是語時，淨居天子及八部眾，聞經歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是聖師，告賢儒曰：「昔吾一時遊句睒彌國，爾時天魔部黨，忽與部屬來入大眾，作異被服，與眾同處動共諍訟，更相誹謗兩頭謳合，生死比丘不閑道體，恚心忿惱各自離群馳散，惟羅漢真人各之山林。爾時，賢儒！夏三月已過歲暮已至，當鉢和蘭十四日夜明星出時，唯勅阿難鳴揵𢹌布草褥，唯與阿難共鉢和蘭。爾時淨居天子於虛空中白佛：『世尊！今比丘眾各共分散，今佛受歲何其獨自？』佛告天子：『昔吾出家以汝為證，詣貝多樹汝復為證，今我受歲汝復為證，於閻浮利回周三千，無量世界多薩阿竭成薩云然。凡從得佛至于泥曰，汝為三證明體具足。當知天子！多薩阿竭道慧神通，獨步三界由復須證，而況一切凡為道者可無師乎？』又告淨居：『末世多人志存清白，道心貞明不樂世俗隱處山林，審有去家堅固之志。若無師長可宗法者，當如摩訶迦葉出家之法，遠欲欲捨為證，遠俗俗捨為證，遠名譽譽捨為證，遠形法忘形為證，遠內外求捨求為證。如是等，天子！摩訶迦葉以此五證，便下鬚髮被袈裟，師自然法淨，感十方諸佛求哀自陳，仰惟佛出家之法，稱淨居為證三證分明，便成比丘，專行十二頭陀，一一堅固無起想證。爾時迦葉即於樹下具五神通，末後見佛六通即備。如是天子！末世比丘善思此法，莫自貢高求名毀眾以望供養，亦不可苟有此法，背眾不師，於師，此法，謂都無比丘眾可為師者慕行此法，若有僧者當求僧為證，佛法眾，此三寶，等於如來故，多薩阿竭稱明律比丘僧眾以為上頭，當知，天子！比丘僧中必有三乘。』」說是語時，淨居天子及八部眾，聞經歡喜，作禮而去。