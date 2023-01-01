佛說佛印三昧經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛印三昧經一卷

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中，時摩訶比丘僧萬二千人皆阿羅漢，時諸菩薩有四百億萬人，皆賢者如彌勒輩也。及八方上下諸菩薩，稍增無央數不可復計，皆飛到佛所，前以頭面著佛足，起繞佛七匝却坐，上下相次，百億萬重不可復勝數。文殊師利菩薩最高才第一，光明智慧與諸菩薩絕異，無能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇耆闍崛山中，時摩訶比丘僧萬二千人皆阿羅漢，時諸菩薩有四百億萬人，皆賢者如彌勒輩也。及八方上下諸菩薩，稍增無央數不可復計，皆飛到佛所，前以頭面著佛足，起繞佛七匝却坐，上下相次，百億萬重不可復勝數。文殊師利菩薩最高才第一，光明智慧與諸菩薩絕異，無能及者。

時佛坐三昧，佛身神外衣、中衣，佛坐光照悉不現，即八方上下無數佛國悉皆明，諸有佛國皆自然供養諸佛、菩薩及辟支佛、羅漢、諸比丘僧。八方上下無數諸佛，各遣諸菩薩飛到佛所，坐處邊坐。諸菩薩皆會，其數如恒水邊流沙，一沙者為一菩薩。如是四十恒邊沙，皆悉上下相次。一菩薩者，自然坐一大蓮華上。佛都却化天地界數千萬里，諸菩薩皆坐滿其中已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛坐三昧，佛身神外衣、中衣，佛坐光照悉不現，即八方上下無數佛國悉皆明，諸有佛國皆自然供養諸佛、菩薩及辟支佛、羅漢、諸比丘僧。八方上下無數諸佛，各遣諸菩薩飛到佛所，坐處邊坐。諸菩薩皆會，其數如恒水邊流沙，一沙者為一菩薩。如是四十恒邊沙，皆悉上下相次。一菩薩者，自然坐一大蓮華上。佛都却化天地界數千萬里，諸菩薩皆坐滿其中已。

彌勒菩薩等及舍利弗，即前叉手，問文殊師利菩薩言：「仁者最高才！佛向者三昧，今皆不現，不知所至。疑當有意，願欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩等及舍利弗，即前叉手，問文殊師利菩薩言：「仁者最高才！佛向者三昧，今皆不現，不知所至。疑當有意，願欲聞之。」

文殊師利謂彌勒言：「仁者高才！且暮當作佛。舍利弗者，卿是佛弟子，得羅漢道最智慧才猛。何不各自一心坐禪，推索佛身神知何如行乎？」即諸菩薩及阿羅漢等，無央數皆坐一心，推索八方上下無數諸佛國無窮無極，無有能知佛身神處者。彌勒菩薩等，舍利弗等，復長跪叉手，問文殊師利菩薩：「我等一心推索佛身神，無能知處者。願欲知其說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利謂彌勒言：「仁者高才！且暮當作佛。舍利弗者，卿是佛弟子，得羅漢道最智慧才猛。何不各自一心坐禪，推索佛身神知何如行乎？」即諸菩薩及阿羅漢等，無央數皆坐一心，推索八方上下無數諸佛國無窮無極，無有能知佛身神處者。彌勒菩薩等，舍利弗等，復長跪叉手，問文殊師利菩薩：「我等一心推索佛身神，無能知處者。願欲知其說。」

文殊師利言：「皆悉安坐須臾頃，自當來還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「皆悉安坐須臾頃，自當來還。」

聞佛還劇坐，座中皆見佛來還，時皆歡喜，起為佛作禮，禮彌勒菩薩等、舍利弗等，前長跪叉手問佛：「向者三昧時，佛身神外衣、中衣皆悉不現，亦不知如行。我等共一心禪索佛身神，八方上下無窮無極，了不知佛處，願從佛聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛還劇坐，座中皆見佛來還，時皆歡喜，起為佛作禮，禮彌勒菩薩等、舍利弗等，前長跪叉手問佛：「向者三昧時，佛身神外衣、中衣皆悉不現，亦不知如行。我等共一心禪索佛身神，八方上下無窮無極，了不知佛處，願從佛聞。」

佛言：「所至到處者大深，非汝曹所知也，獨諸佛自知之耳。」佛言：「三昧者甚難值也，與相值聞知者，甚快不可言也。所以者何？甚難聞也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所至到處者大深，非汝曹所知也，獨諸佛自知之耳。」佛言：「三昧者甚難值也，與相值聞知者，甚快不可言也。所以者何？甚難聞也。」

佛言：「諸菩薩求道，奉行六波羅蜜不毀失，千億萬劫尚不能得；值佛三昧時，亦不能得聞知佛三昧名也。復行六波羅蜜精進不懈，三千億萬劫，聞佛三昧名，與相值尚復不信向之有也。復行六波羅蜜不毀失，七千億萬劫，聞佛三昧者，尚復不信向之有也。復行六波羅蜜不毀失，八千億萬劫，聞佛三昧名者，乃信向值之耳。信向有者，一時之間若與相值者，心中歡喜踊躍，一日一夜，勝復行六波羅蜜却後三千億萬劫也。所以者何？聞知三昧者，其後求道得佛疾。佛三昧名者，是摩訶般若波羅蜜經智慧印也。菩薩求道，得聞摩訶般若波羅蜜經智慧印者，大善不可得聞也。菩薩求道欲得作佛，要當得摩訶般若波羅蜜經。摩訶般若波羅蜜經者，是八方上下諸佛大父母也。得摩訶般若波羅蜜經，乃得作佛耳。菩薩求道，要當積功累德滿，乃聞摩訶般若波羅蜜經耳。菩薩求道，不得摩訶般若波羅蜜經者，不得作佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸菩薩求道，奉行六波羅蜜不毀失，千億萬劫尚不能得；值佛三昧時，亦不能得聞知佛三昧名也。復行六波羅蜜精進不懈，三千億萬劫，聞佛三昧名，與相值尚復不信向之有也。復行六波羅蜜不毀失，七千億萬劫，聞佛三昧者，尚復不信向之有也。復行六波羅蜜不毀失，八千億萬劫，聞佛三昧名者，乃信向值之耳。信向有者，一時之間若與相值者，心中歡喜踊躍，一日一夜，勝復行六波羅蜜却後三千億萬劫也。所以者何？聞知三昧者，其後求道得佛疾。佛三昧名者，是摩訶般若波羅蜜經智慧印也。菩薩求道，得聞摩訶般若波羅蜜經智慧印者，大善不可得聞也。菩薩求道欲得作佛，要當得摩訶般若波羅蜜經。摩訶般若波羅蜜經者，是八方上下諸佛大父母也。得摩訶般若波羅蜜經，乃得作佛耳。菩薩求道，要當積功累德滿，乃聞摩訶般若波羅蜜經耳。菩薩求道，不得摩訶般若波羅蜜經者，不得作佛也。」

佛言：「其有善男子、善女人，信向有佛三昧經名，對其跪拜、慈心歡喜者，其人即得其福，後世亦復得其福，壽終盡生天上作天王，壽盡下生世間，復作遮迦越王。如是壽終生天上，天上壽終下生王侯家，展轉天道、人道中，終不復更泥犁、禽獸、薜荔、鬼神、龍，却後無數劫皆當作佛。其有聞三昧名，小有狐疑不信大如毛髮者，其人壽終已入十八泥犁中，燒煮終無有出時。然後得出求道者，未央作佛也。所以者何？佛三昧經，是八方上下諸佛要決、印明也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其有善男子、善女人，信向有佛三昧經名，對其跪拜、慈心歡喜者，其人即得其福，後世亦復得其福，壽終盡生天上作天王，壽盡下生世間，復作遮迦越王。如是壽終生天上，天上壽終下生王侯家，展轉天道、人道中，終不復更泥犁、禽獸、薜荔、鬼神、龍，却後無數劫皆當作佛。其有聞三昧名，小有狐疑不信大如毛髮者，其人壽終已入十八泥犁中，燒煮終無有出時。然後得出求道者，未央作佛也。所以者何？佛三昧經，是八方上下諸佛要決、印明也。」

佛言：「我所語如是，汝曹皆當信之無得疑也。誰當證明之者？獨有四十恒水邊流沙諸菩薩，是我小弟，皆證明之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我所語如是，汝曹皆當信之無得疑也。誰當證明之者？獨有四十恒水邊流沙諸菩薩，是我小弟，皆證明之耳。」

佛說經已，文殊師利菩薩等、彌勒菩薩等，舍利弗阿羅漢等，及諸天人民，聞經皆大歡喜，起為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，文殊師利菩薩等、彌勒菩薩等，舍利弗阿羅漢等，及諸天人民，聞經皆大歡喜，起為佛作禮。