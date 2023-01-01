治禪病祕要法卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治禪病祕要法卷上

宋居士沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋居士沮渠京聲譯

治阿練若亂心病七十二種法(尊者舍利弗所問，出《雜阿含》阿練若事中) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治阿練若亂心病七十二種法(尊者舍利弗所問，出《雜阿含》阿練若事中)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。夏五月十五日，五百釋子比丘在竹林下行阿練若法修心十二，於安那般那入毘琉璃三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。夏五月十五日，五百釋子比丘在竹林下行阿練若法修心十二，於安那般那入毘琉璃三昧。

時波斯匿王有一太子，名毘琉璃，與五百長者子乘大香象在祇洹邊作那羅戲，復醉諸象，作鬪象戲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王有一太子，名毘琉璃，與五百長者子乘大香象在祇洹邊作那羅戲，復醉諸象，作鬪象戲。

有一行蓮華黑象，其聲可惡，狀如霹靂，中間細聲如猫子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一行蓮華黑象，其聲可惡，狀如霹靂，中間細聲如猫子吼。

釋子比丘——禪難提、優波難提等——心驚毛竪，於風大觀發狂癡想，從禪定起，如醉象奔不可禁制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋子比丘——禪難提、優波難提等——心驚毛竪，於風大觀發狂癡想，從禪定起，如醉象奔不可禁制。

尊者阿難勅諸比丘：「堅閉房戶，我諸釋子今者發狂，脫能傷壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難勅諸比丘：「堅閉房戶，我諸釋子今者發狂，脫能傷壞。」

諸比丘僧即往舍利弗所白言：「大德！大德所知智慧無障，如天帝釋第一勝幢所至無畏。唯願慈哀，救諸釋子狂亂之苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘僧即往舍利弗所白言：「大德！大德所知智慧無障，如天帝釋第一勝幢所至無畏。唯願慈哀，救諸釋子狂亂之苦。」

爾時，舍利弗即從坐起，牽阿難手往詣佛所，繞佛三匝為佛作禮，長跪合掌白佛言：「世尊！唯願天尊慈悲一切，為未來世諸阿練若比丘因五種事發狂者——一者、因亂聲，二者、因惡名，三者、因利養，四者、因外風，五者、因內風——此五種病當云何治？唯願天尊為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗即從坐起，牽阿難手往詣佛所，繞佛三匝為佛作禮，長跪合掌白佛言：「世尊！唯願天尊慈悲一切，為未來世諸阿練若比丘因五種事發狂者——一者、因亂聲，二者、因惡名，三者、因利養，四者、因外風，五者、因內風——此五種病當云何治？唯願天尊為我解說。」

爾時，世尊即便微笑，有五色光從佛口出，繞佛七匝還從頂入，告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑，有五色光從佛口出，繞佛七匝還從頂入，告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。

「若有行者行阿練若修心十二，於阿那般那因外惡聲觸內心根，四百四脈持心急故一時動亂。風力強故，最初發狂，心脈動轉五風入咽，先作惡口。應當教是行者服食酥蜜及呵梨勒，繫心一處，先想作一頗梨色鏡，自觀己身在彼鏡中作諸狂事。見此事已，復當更觀而作是言：『汝於明鏡自見汝身作狂癡事，父母、宗親皆見汝作不祥之事。我今教汝離狂癡法，汝當憶知。先教除聲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有行者行阿練若修心十二，於阿那般那因外惡聲觸內心根，四百四脈持心急故一時動亂。風力強故，最初發狂，心脈動轉五風入咽，先作惡口。應當教是行者服食酥蜜及呵梨勒，繫心一處，先想作一頗梨色鏡，自觀己身在彼鏡中作諸狂事。見此事已，復當更觀而作是言：『汝於明鏡自見汝身作狂癡事，父母、宗親皆見汝作不祥之事。我今教汝離狂癡法，汝當憶知。先教除聲。』

「除聲法者，舉舌向腭，想二摩尼珠在兩耳根中，如意珠端猶如乳滴，滴滴之中流出醍醐，潤於耳根使不受聲。設有大聲，如膏油潤終不動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除聲法者，舉舌向腭，想二摩尼珠在兩耳根中，如意珠端猶如乳滴，滴滴之中流出醍醐，潤於耳根使不受聲。設有大聲，如膏油潤終不動搖。

「此想成已，次想一九重金剛蓋從如意珠王出，覆行者身，下有金剛華，行者坐上。有金剛山，四面周匝繞彼行者，其間密緻靜絕外聲，一一山中有七佛坐，為於行者說四念處。爾時，寂然不聞外聲，隨於佛教，此名除亂法門去惡聲想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此想成已，次想一九重金剛蓋從如意珠王出，覆行者身，下有金剛華，行者坐上。有金剛山，四面周匝繞彼行者，其間密緻靜絕外聲，一一山中有七佛坐，為於行者說四念處。爾時，寂然不聞外聲，隨於佛教，此名除亂法門去惡聲想。」

告舍利弗：「汝等行者宜當修習，慎莫忘失(是名治亂倒心法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「汝等行者宜當修習，慎莫忘失(是名治亂倒心法)。

「復次，舍利弗！既去外聲已，當去內聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！既去外聲已，當去內聲。

「內聲者，因於外聲動六情根，心脈顛倒。五種惡風從心脈入，風動心故，或歌、或舞，作種種變。汝當教洗心觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內聲者，因於外聲動六情根，心脈顛倒。五種惡風從心脈入，風動心故，或歌、或舞，作種種變。汝當教洗心觀。

「洗心觀者，先自觀心，令漸漸明猶如火珠——四百四脈如毘琉璃，黃金芭蕉直至心邊——火珠出氣，不冷、不熱，不麁、不細，用熏諸脈。想一梵王持摩尼鏡照行者胸。爾時，行者自觀胸如如意珠王，明淨可愛火珠為心。大梵天王掌中有轉輪印，轉輪印中有白蓮花，白蓮華上有天童子手擎乳湩，從如意珠王出以灌諸脈。乳漸漸下至於心端，童子手持二針——一、黃金色，二、青色——從心兩邊安二金花以針鑽之，七鑽之後心還柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「洗心觀者，先自觀心，令漸漸明猶如火珠——四百四脈如毘琉璃，黃金芭蕉直至心邊——火珠出氣，不冷、不熱，不麁、不細，用熏諸脈。想一梵王持摩尼鏡照行者胸。爾時，行者自觀胸如如意珠王，明淨可愛火珠為心。大梵天王掌中有轉輪印，轉輪印中有白蓮花，白蓮華上有天童子手擎乳湩，從如意珠王出以灌諸脈。乳漸漸下至於心端，童子手持二針——一、黃金色，二、青色——從心兩邊安二金花以針鑽之，七鑽之後心還柔軟。

「如前，復以乳還洗於心，乳滴流注入大腸中，大腸滿已入小腸中，小腸滿已流出諸乳，滴滴不絕入八萬戶蟲口中，諸蟲飽滿遍於身內，流注諸骨三百三十六節皆令周遍。然後想一乳池，有白蓮花在乳池中生，行者坐上以乳澡浴，想兜羅綿如白蓮華繞身七匝，行者處中。梵王自執己身乳令行者嗽，行者嗽已，梵王執蓋覆行者上，於梵王蓋普見一切諸勝境界，還得本心，無有錯亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如前，復以乳還洗於心，乳滴流注入大腸中，大腸滿已入小腸中，小腸滿已流出諸乳，滴滴不絕入八萬戶蟲口中，諸蟲飽滿遍於身內，流注諸骨三百三十六節皆令周遍。然後想一乳池，有白蓮花在乳池中生，行者坐上以乳澡浴，想兜羅綿如白蓮華繞身七匝，行者處中。梵王自執己身乳令行者嗽，行者嗽已，梵王執蓋覆行者上，於梵王蓋普見一切諸勝境界，還得本心，無有錯亂。」

佛說此語時，五百釋子比丘隨順佛語一一行之，心即清涼，觀色、受、想、行、識，無常苦空、無我，不貪世間、達解空法，豁然還得本心。破八十億烔然之結，成須陀洹，漸漸修學得阿羅漢——三明、六通、具八解脫。時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行(此名柔軟治四大內風法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此語時，五百釋子比丘隨順佛語一一行之，心即清涼，觀色、受、想、行、識，無常苦空、無我，不貪世間、達解空法，豁然還得本心。破八十億烔然之結，成須陀洹，漸漸修學得阿羅漢——三明、六通、具八解脫。時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行(此名柔軟治四大內風法)。

「復次，舍利弗！若行者欲行禪定，宜當善觀四大境界隨時增損。春時應入火三昧，以溫身體。火光猛盛，身體蒸熱，宜當治之。想諸火光作如意珠從毛孔出，焰焰之間作金蓮華，化佛坐上說治病法。以三種珠，一者、月精摩尼，二者、星光摩尼，猶如天星，光白身青，三者、水精摩尼，想此三珠一照頭上、一照左肩、一照右肩。見三珠已，想身毛孔出三珠光極為清涼，身心柔軟，入火三昧不為所壞(是名治火大三昧法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若行者欲行禪定，宜當善觀四大境界隨時增損。春時應入火三昧，以溫身體。火光猛盛，身體蒸熱，宜當治之。想諸火光作如意珠從毛孔出，焰焰之間作金蓮華，化佛坐上說治病法。以三種珠，一者、月精摩尼，二者、星光摩尼，猶如天星，光白身青，三者、水精摩尼，想此三珠一照頭上、一照左肩、一照右肩。見三珠已，想身毛孔出三珠光極為清涼，身心柔軟，入火三昧不為所壞(是名治火大三昧法)。

「復次，舍利弗！秋時應當入地三昧。入地三昧見此地相：百千石山、鐵山、鐵圍山、金剛山從頭至足，三百三十六節各為百千山，山神巖㟧，爾時應當疾疾治之。治地大法，想此諸山一一諦觀猶若芭蕉，如是次第，如經十譬，一一諦觀。爾時，但見十方大地如白琉璃，有白寶花，見舍利弗、目連、迦葉、迦旃延坐白金剛窟，履地如水，為行者說五破、五合，說地無常。行者見已，身心柔軟，還得本心(是名治地大法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！秋時應當入地三昧。入地三昧見此地相：百千石山、鐵山、鐵圍山、金剛山從頭至足，三百三十六節各為百千山，山神巖㟧，爾時應當疾疾治之。治地大法，想此諸山一一諦觀猶若芭蕉，如是次第，如經十譬，一一諦觀。爾時，但見十方大地如白琉璃，有白寶花，見舍利弗、目連、迦葉、迦旃延坐白金剛窟，履地如水，為行者說五破、五合，說地無常。行者見已，身心柔軟，還得本心(是名治地大法)。

「復次，舍利弗！行者入水三昧者，自見己身如大涌泉，三百三十六節隨水流去，見十方地滿中青水或白、或赤，宜當急治。治水法者，先當觀身作摩尼珠，吉祥之瓶、金花覆上，使十方水流入瓶中。此吉祥瓶涌出七花，七莖分明，一一莖間有七泉水、一一泉中有七金花、一一華上有一佛坐，說七覺支(是名治水大法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！行者入水三昧者，自見己身如大涌泉，三百三十六節隨水流去，見十方地滿中青水或白、或赤，宜當急治。治水法者，先當觀身作摩尼珠，吉祥之瓶、金花覆上，使十方水流入瓶中。此吉祥瓶涌出七花，七莖分明，一一莖間有七泉水、一一泉中有七金花、一一華上有一佛坐，說七覺支(是名治水大法)。

「復次，舍利弗！若行者入風三昧，自見己身作一九頭龍，一一龍頭有九百耳、無量口，身毛孔、耳及口如大溪谷皆出猛風，宜急治之。治之法者，當教行者自觀己身作金剛座，從於四面想四金剛輪以持此風。金輪復生七金剛華，華上化佛手捉澡灌，澡灌中有一六頭龍動身吸風，令十方風恬靜不動。爾時，行者復見七佛、四大聲聞，重為解說七覺支，漸入八聖道分(是名治內風大法也)，擁酥觀柔軟四大，漸入聖分爾焰境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若行者入風三昧，自見己身作一九頭龍，一一龍頭有九百耳、無量口，身毛孔、耳及口如大溪谷皆出猛風，宜急治之。治之法者，當教行者自觀己身作金剛座，從於四面想四金剛輪以持此風。金輪復生七金剛華，華上化佛手捉澡灌，澡灌中有一六頭龍動身吸風，令十方風恬靜不動。爾時，行者復見七佛、四大聲聞，重為解說七覺支，漸入八聖道分(是名治內風大法也)，擁酥觀柔軟四大，漸入聖分爾焰境界。

「復次，舍利弗！若有行者四大麁澁——或瞋、或喜，或悲、或笑，或復腹行、或放下風——如是諸病當教急治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若有行者四大麁澁——或瞋、或喜，或悲、或笑，或復腹行、或放下風——如是諸病當教急治。

「治之法者，先觀薄皮，從半節起見於薄皮，九十九重猶如泡氣；次觀厚皮，九十九重猶如芭蕉；次復觀膜，如眼上翳，九十九重潰潰欲穿；次復觀肉，亦九十九重，如芭蕉葉，中間有蟲細於秋毫，蟲各四頭、四口，九十九尾；次當觀骨，見骨皎白如白琉璃，九十八重，四百四脈入其骨間，流注上下猶如芭蕉；次當觀髓，九十八重，如蟲網絲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治之法者，先觀薄皮，從半節起見於薄皮，九十九重猶如泡氣；次觀厚皮，九十九重猶如芭蕉；次復觀膜，如眼上翳，九十九重潰潰欲穿；次復觀肉，亦九十九重，如芭蕉葉，中間有蟲細於秋毫，蟲各四頭、四口，九十九尾；次當觀骨，見骨皎白如白琉璃，九十八重，四百四脈入其骨間，流注上下猶如芭蕉；次當觀髓，九十八重，如蟲網絲。

「觀諸節已，次觀頭骨，一一髮下有四百四脈直入腦中；其餘薄皮、厚皮、骨與身無異，唯有腦膜十四重，腦為四分，九十八重，四百四脈流注入心。大腸、小腸、脾、腎、肝、肺、心、膽、喉嚨、肺腴、生熟二藏、八萬戶蟲，一一諦觀皆使空虛，皎然白淨，皮皮相裹，中間明淨如白琉璃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀諸節已，次觀頭骨，一一髮下有四百四脈直入腦中；其餘薄皮、厚皮、骨與身無異，唯有腦膜十四重，腦為四分，九十八重，四百四脈流注入心。大腸、小腸、脾、腎、肝、肺、心、膽、喉嚨、肺腴、生熟二藏、八萬戶蟲，一一諦觀皆使空虛，皎然白淨，皮皮相裹，中間明淨如白琉璃。

「如是一一半節諦觀，使三百三十六節皆悉明了，令心停住；復更反覆一千九百九十九遍。然後當聚氣一處，數息令調，想一梵王手持梵瓶，與諸梵眾至行者前，捉金剛刀授與行者。既得刀已，自剜頭骨——大如馬珂——置左膝上，於梵瓶中生白蓮花，九節、九莖、九重。有一童子隨梵王後從初蓮華出，其身白色如白玉人，手執白瓶，瓶內醍醐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一一半節諦觀，使三百三十六節皆悉明了，令心停住；復更反覆一千九百九十九遍。然後當聚氣一處，數息令調，想一梵王手持梵瓶，與諸梵眾至行者前，捉金剛刀授與行者。既得刀已，自剜頭骨——大如馬珂——置左膝上，於梵瓶中生白蓮花，九節、九莖、九重。有一童子隨梵王後從初蓮華出，其身白色如白玉人，手執白瓶，瓶內醍醐。

「梵王髻上如意珠中出眾色藥置醍醐中，童子灌之從頂而入，入於腦脈，直下流注至于左脚大拇指半節。半節滿已津潤具足，乃至薄皮，復至一節。如是，漸漸遍滿半身；滿半身已，復滿全身；滿全身已，四百四脈眾藥流注，觀身三百三十六節皆悉盈滿。爾時，行者還取頭骨安置頭上，童子復以青色之藥布其頭上，此藥滴滴從毛孔入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵王髻上如意珠中出眾色藥置醍醐中，童子灌之從頂而入，入於腦脈，直下流注至于左脚大拇指半節。半節滿已津潤具足，乃至薄皮，復至一節。如是，漸漸遍滿半身；滿半身已，復滿全身；滿全身已，四百四脈眾藥流注，觀身三百三十六節皆悉盈滿。爾時，行者還取頭骨安置頭上，童子復以青色之藥布其頭上，此藥滴滴從毛孔入。

「恐外風入，梵王復教作雪山酥皆令鮮白，醍醐流注如頗梨壁，持用擁身七七四十九遍，復更廣大作醍醐池，白酥為華，行者坐上酥蓋酥窟，梵王慈藥布散酥間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恐外風入，梵王復教作雪山酥皆令鮮白，醍醐流注如頗梨壁，持用擁身七七四十九遍，復更廣大作醍醐池，白酥為華，行者坐上酥蓋酥窟，梵王慈藥布散酥間。

「如是諦觀九百九十九遍，然後復當想第二節。蓮華中有一紅色童子，持赤色藥散於髮間及遍身體一切毛孔，使赤色藥從薄皮入乃至於髓，使心下明，遍體漸漸軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諦觀九百九十九遍，然後復當想第二節。蓮華中有一紅色童子，持赤色藥散於髮間及遍身體一切毛孔，使赤色藥從薄皮入乃至於髓，使心下明，遍體漸漸軟。

「第三節中，蓮華復敷，金色童子持黃色藥，散於髮間及遍身體一切毛孔，使黃色藥從薄皮入乃至於髓，使心下青，遍體漸漸增長，復更增長軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三節中，蓮華復敷，金色童子持黃色藥，散於髮間及遍身體一切毛孔，使黃色藥從薄皮入乃至於髓，使心下青，遍體漸漸增長，復更增長軟。

「第四節，毘琉璃童子持青色藥，右手持之，散於髮間及遍身體一切毛孔，使青色藥從薄皮入乃至於髓，使心下赤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四節，毘琉璃童子持青色藥，右手持之，散於髮間及遍身體一切毛孔，使青色藥從薄皮入乃至於髓，使心下赤。

「一一毛孔各下一針，從於足下上刺二針。心上作三蓮花，三花之中有三火珠放赤色光，光照於心，令心下漸漸暖。然後兩掌諸節各下三針，隨脈上下調和諸氣，生四百四脈，不觸大腸、腎脈增長。復以五針刺左腸脈。如是，童子調和諸針，以不思議熏、不思議修，挽出諸針置五爪下，以手摩觸遍行者身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一毛孔各下一針，從於足下上刺二針。心上作三蓮花，三花之中有三火珠放赤色光，光照於心，令心下漸漸暖。然後兩掌諸節各下三針，隨脈上下調和諸氣，生四百四脈，不觸大腸、腎脈增長。復以五針刺左腸脈。如是，童子調和諸針，以不思議熏、不思議修，挽出諸針置五爪下，以手摩觸遍行者身。

「第五節，綠色童子手捉玉瓶，從於糞門灌綠色藥遍大、小腸、五藏諸脈，還從糞門流出此水。雜穢諸蟲隨水而流，不損醍醐，蟲止水盡。復散綠色乾藥，從於髮間及遍身體一切毛孔，使綠色乾藥從薄皮入乃至於髓，使心下白，遍體漸增柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五節，綠色童子手捉玉瓶，從於糞門灌綠色藥遍大、小腸、五藏諸脈，還從糞門流出此水。雜穢諸蟲隨水而流，不損醍醐，蟲止水盡。復散綠色乾藥，從於髮間及遍身體一切毛孔，使綠色乾藥從薄皮入乃至於髓，使心下白，遍體漸增柔軟。

「第六節，紫色童子捉玫瑰珠瓶，盛玫瑰水遍洗諸脈，令玫瑰水從一切毛孔出，毛下諸蟲皆從水出。復以一琥珀色乾藥，散於髮間及遍身體一切毛孔，使琥珀色乾藥從薄皮入乃至於髓，使心下轉明如白雪光，遍體漸增柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六節，紫色童子捉玫瑰珠瓶，盛玫瑰水遍洗諸脈，令玫瑰水從一切毛孔出，毛下諸蟲皆從水出。復以一琥珀色乾藥，散於髮間及遍身體一切毛孔，使琥珀色乾藥從薄皮入乃至於髓，使心下轉明如白雪光，遍體漸增柔軟。

「第七節，黃色童子捉金剛鑽，鑽兩脚下、鑽兩掌、鑽心兩邊，然後持如意珠王摩拭六根，諸根開受最上禪味樂，諸皮脈間如塗白膏，一切柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七節，黃色童子捉金剛鑽，鑽兩脚下、鑽兩掌、鑽心兩邊，然後持如意珠王摩拭六根，諸根開受最上禪味樂，諸皮脈間如塗白膏，一切柔軟。

「第八節，金剛色童子手持二瓶，以金剛色藥灌兩耳中及一切毛孔，如按摩法停調諸節，身如鈎鎖遊諸節間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八節，金剛色童子手持二瓶，以金剛色藥灌兩耳中及一切毛孔，如按摩法停調諸節，身如鈎鎖遊諸節間。

「第九節，摩尼珠色童子從瓶口出至行者所，內五指置行者口中，其五指端流五色藥。行者飲已，觀身及心乃至諸脈淨若明鏡，頗梨摩尼色不得譬。童子授蓮花莖令行者噉，噉時如噉藕法，滴滴之中流注甘露。食此莖已唯九華在，一一華中有一梵王持梵王床授與行者，令行者坐。坐此床已，七寶大蓋覆行者上，梵王各各說慈法門以教行者。梵王力故，十方諸佛住行者前為說慈悲喜捨，隨根授藥柔軟四大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九節，摩尼珠色童子從瓶口出至行者所，內五指置行者口中，其五指端流五色藥。行者飲已，觀身及心乃至諸脈淨若明鏡，頗梨摩尼色不得譬。童子授蓮花莖令行者噉，噉時如噉藕法，滴滴之中流注甘露。食此莖已唯九華在，一一華中有一梵王持梵王床授與行者，令行者坐。坐此床已，七寶大蓋覆行者上，梵王各各說慈法門以教行者。梵王力故，十方諸佛住行者前為說慈悲喜捨，隨根授藥柔軟四大。」

告舍利弗：「汝好持此柔軟四大伏九十八使身內身外一切諸病梵王灌頂擁酥灌法，為四眾說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「汝好持此柔軟四大伏九十八使身內身外一切諸病梵王灌頂擁酥灌法，為四眾說。」

爾時，舍利弗、尊者阿難等聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗、尊者阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治噎法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治噎法

「復次，舍利弗！若阿練比丘用心大急、數息太麁、眠臥單薄，因外風寒、因動脾管、脾、腎等脈，諸筋起風、逆氣胸塞、節節流水停住胸中，因成激血氣發頭痛、背滿諸筋攣縮，當疾治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若阿練比丘用心大急、數息太麁、眠臥單薄，因外風寒、因動脾管、脾、腎等脈，諸筋起風、逆氣胸塞、節節流水停住胸中，因成激血氣發頭痛、背滿諸筋攣縮，當疾治之。

「治之法者，先服肥膩世間羙藥，然後仰眠，數息令定，想阿耨達池其水盈滿，滿一由旬，底有金沙、四寶、金輪，生黃金華大如車輪。花中有四寶——獸頭象鼻出水、師子口出水、馬口出水、牛口出水——繞池七匝，阿耨達龍王七寶宮殿在四獸頭間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治之法者，先服肥膩世間羙藥，然後仰眠，數息令定，想阿耨達池其水盈滿，滿一由旬，底有金沙、四寶、金輪，生黃金華大如車輪。花中有四寶——獸頭象鼻出水、師子口出水、馬口出水、牛口出水——繞池七匝，阿耨達龍王七寶宮殿在四獸頭間。

「龍王頂上如意珠中，龍王力故生一千五百雜色蓮華、青蓮花五百，尊者賓頭盧等五百阿羅漢各坐其上，日暮則合、晝時則開，有七寶蓋在比丘上、有七寶床在蓮華下。五百金色蓮花，淳陀婆等五百沙彌各坐其上，日暮則合、日晝則開，有七寶蓋在沙彌上、有七寶床在蓮華下。五百紅蓮花，尊者優波難陀、和須蜜多等大阿羅漢，或言是大菩薩眷屬五百，各坐其上，日暮則合、日晝則開，有七寶蓋在比丘上、有七寶床在蓮花下，有七寶高臺長八千丈從下方出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍王頂上如意珠中，龍王力故生一千五百雜色蓮華、青蓮花五百，尊者賓頭盧等五百阿羅漢各坐其上，日暮則合、晝時則開，有七寶蓋在比丘上、有七寶床在蓮華下。五百金色蓮花，淳陀婆等五百沙彌各坐其上，日暮則合、日晝則開，有七寶蓋在沙彌上、有七寶床在蓮華下。五百紅蓮花，尊者優波難陀、和須蜜多等大阿羅漢，或言是大菩薩眷屬五百，各坐其上，日暮則合、日晝則開，有七寶蓋在比丘上、有七寶床在蓮花下，有七寶高臺長八千丈從下方出。

「當阿耨達龍王宮前有五百童子在其臺上，身真金色，第一童子名曰闍婆、第二童子名曰善財，第五百童子名灌頂力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當阿耨達龍王宮前有五百童子在其臺上，身真金色，第一童子名曰闍婆、第二童子名曰善財，第五百童子名灌頂力。

「王若欲治噎病者，先念尊者賓頭盧等一千五百人——如上所說——令了了見已，尊者賓頭盧當將是闍婆童子取阿耨達龍王所服白色菴婆陀藥(菴婆陀藥者，味如甘蔗，形似藕根，味亦有似石蜜者)。服此藥已，噎病得差，四大調和，眼即明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王若欲治噎病者，先念尊者賓頭盧等一千五百人——如上所說——令了了見已，尊者賓頭盧當將是闍婆童子取阿耨達龍王所服白色菴婆陀藥(菴婆陀藥者，味如甘蔗，形似藕根，味亦有似石蜜者)。服此藥已，噎病得差，四大調和，眼即明淨。

「若發大乘心者，闍婆善財等五百童子為說大乘法，因是得見跋陀婆羅等十六賢士，亦見賢劫彌勒等千菩薩。因發阿耨多羅三藐三菩提心、具六波羅蜜；發聲聞心者，尊者賓頭盧為說四念處法乃至八聖道分，經九十日得阿羅漢道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若發大乘心者，闍婆善財等五百童子為說大乘法，因是得見跋陀婆羅等十六賢士，亦見賢劫彌勒等千菩薩。因發阿耨多羅三藐三菩提心、具六波羅蜜；發聲聞心者，尊者賓頭盧為說四念處法乃至八聖道分，經九十日得阿羅漢道。」

告舍利弗：「汝好受持此治噎法，慎莫忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「汝好受持此治噎法，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治行者貪婬患法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治行者貪婬患法

「復次，舍利弗！若行者入禪定時欲覺起，貪婬風動四百四脈，從眼至身根一時動搖，諸情閉塞動於心風，使心顛狂。因是發狂，鬼魅所著，晝夜思欲如救頭然，當疾治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若行者入禪定時欲覺起，貪婬風動四百四脈，從眼至身根一時動搖，諸情閉塞動於心風，使心顛狂。因是發狂，鬼魅所著，晝夜思欲如救頭然，當疾治之。

「治之法者，教此行者觀子藏。子藏者，在生藏下、熟藏之上，九十九重膜如死猪胞。四百四脈從於子藏，猶如樹根布散諸根；如盛屎囊，一千九百節似芭蕉葉，八萬戶蟲圍繞周匝四百四脈及以子藏；猶如馬腸直至產門，如臂釧形，團團大小，上圓下尖，狀如貝齒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治之法者，教此行者觀子藏。子藏者，在生藏下、熟藏之上，九十九重膜如死猪胞。四百四脈從於子藏，猶如樹根布散諸根；如盛屎囊，一千九百節似芭蕉葉，八萬戶蟲圍繞周匝四百四脈及以子藏；猶如馬腸直至產門，如臂釧形，團團大小，上圓下尖，狀如貝齒。

「九十九重，一一重間有四百四蟲，一一蟲有十二頭、十二口。人飲水時，水精入脈布散諸蟲，入毘羅蟲頂直至產門，半月半月出不淨水，諸蟲各吐猶如敗膿；入九十蟲口中，從十二蟲六竅中出，如敗絳汁。復有諸蟲細於秋毫，遊戲其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九十九重，一一重間有四百四蟲，一一蟲有十二頭、十二口。人飲水時，水精入脈布散諸蟲，入毘羅蟲頂直至產門，半月半月出不淨水，諸蟲各吐猶如敗膿；入九十蟲口中，從十二蟲六竅中出，如敗絳汁。復有諸蟲細於秋毫，遊戲其中。

「諸男子等宿惡罪故，四百四脈從眼根布散四支，流注諸腸至生藏下、熟藏之上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸男子等宿惡罪故，四百四脈從眼根布散四支，流注諸腸至生藏下、熟藏之上。

「肺腴、腎脈，於其兩邊各有六十四蟲。蟲各十二頭，亦十二口，綩綣相著，狀如指環，盛青色膿，如野猪精，臭惡叵堪。至陰藏處分為三支，二支在上，如芭蕉葉有一千二百脈，一一脈中生於風蟲，細若秋毫，似毘蘭多鳥𭉨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「肺腴、腎脈，於其兩邊各有六十四蟲。蟲各十二頭，亦十二口，綩綣相著，狀如指環，盛青色膿，如野猪精，臭惡叵堪。至陰藏處分為三支，二支在上，如芭蕉葉有一千二百脈，一一脈中生於風蟲，細若秋毫，似毘蘭多鳥𭉨。

「諸蟲口中生筋色蟲(此蟲形體似筋，連持子藏，能動諸脈，吸精出入，男蟲青白、女蟲紅赤)七萬八千，共相纏裹，狀如累環，似瞿師羅鳥，眼九十八，脈上衝於心乃至頂髻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸蟲口中生筋色蟲(此蟲形體似筋，連持子藏，能動諸脈，吸精出入，男蟲青白、女蟲紅赤)七萬八千，共相纏裹，狀如累環，似瞿師羅鳥，眼九十八，脈上衝於心乃至頂髻。

「諸男子等，眼觸於色，風動心根，四百四脈為風所使，動轉不停。八萬戶蟲一時張口，眼出諸膿流注諸脈乃至蟲頂，諸蟲崩動狂無所知，觸前女根——男精青白是諸蟲淚、女精黃赤是諸蟲膿。九十八使所熏修法；八萬戶蟲，地、水、火、風，動作作此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸男子等，眼觸於色，風動心根，四百四脈為風所使，動轉不停。八萬戶蟲一時張口，眼出諸膿流注諸脈乃至蟲頂，諸蟲崩動狂無所知，觸前女根——男精青白是諸蟲淚、女精黃赤是諸蟲膿。九十八使所熏修法；八萬戶蟲，地、水、火、風，動作作此。」

告舍利弗：「若有四眾著慚愧衣、服慚愧藥、欲求解脫度世苦者，當學此法，如飲甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「若有四眾著慚愧衣、服慚愧藥、欲求解脫度世苦者，當學此法，如飲甘露。

「學此法者，想前子藏乃至女根、男子身分，大小諸蟲張口竪耳、瞋目吐膿。以手反之置左膝端，數息令定，一千九百九十九過觀；此想成已，置右膝端，如前觀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「學此法者，想前子藏乃至女根、男子身分，大小諸蟲張口竪耳、瞋目吐膿。以手反之置左膝端，數息令定，一千九百九十九過觀；此想成已，置右膝端，如前觀之。

「復以手反之，用覆頭上，令此諸蟲、眾不淨物先適兩眼、耳、鼻及口，無處不至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以手反之，用覆頭上，令此諸蟲、眾不淨物先適兩眼、耳、鼻及口，無處不至。

「見此事已，於好女色及好男色、乃至天子、天女，若眼視之如見癩人那利瘡蟲、如地獄箭半多羅鬼神狀、如阿鼻地獄猛火熱。應當諦觀自身、他身，是欲界一切眾生身分不淨皆悉如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見此事已，於好女色及好男色、乃至天子、天女，若眼視之如見癩人那利瘡蟲、如地獄箭半多羅鬼神狀、如阿鼻地獄猛火熱。應當諦觀自身、他身，是欲界一切眾生身分不淨皆悉如是。」

告舍利弗：「汝今知不？眾生身根根本種子悉不清淨，不可具說，但當數息一心觀之。若服此藥，是大丈夫、天人之師、調御人主，免欲淤泥，不為使水、恩愛大河之所漂沒、婬泆不祥幻色妖鬼之所嬈害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「汝今知不？眾生身根根本種子悉不清淨，不可具說，但當數息一心觀之。若服此藥，是大丈夫、天人之師、調御人主，免欲淤泥，不為使水、恩愛大河之所漂沒、婬泆不祥幻色妖鬼之所嬈害。

「當知是人未出生死，其身香潔如優波羅，人中香象、龍王、力士，摩醯首羅所不能及，大力丈夫，天、人所敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是人未出生死，其身香潔如優波羅，人中香象、龍王、力士，摩醯首羅所不能及，大力丈夫，天、人所敬。」

告舍利弗：「汝好受持，為四眾說，慎勿忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「汝好受持，為四眾說，慎勿忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治利養瘡法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治利養瘡法

「復次，舍利弗！若有行者貪火所燒，利養毒箭惡風吹動以射其心。以貪因緣心或顛倒，晝夜六時思念貪方便，如猫伺鼠心無厭足、如七步蛇吐毒覆身。如此惡人利養細滑，五百毒蛇集在身中，剎那剎那頃其心毒火熾然不息。晝夜六時煩惱猛風吹利養薪，在其心內熾然不息，諸蛇競作燒善根芽。以是因緣，狂亂黑鬼猛毒熾盛，見他得利如箭射心、如刺入眼、如釘入耳。諸情閉塞，五百五蛇、四大毒龍、五拔刀賊、六村羅剎一時競作，因是發狂，當疾治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若有行者貪火所燒，利養毒箭惡風吹動以射其心。以貪因緣心或顛倒，晝夜六時思念貪方便，如猫伺鼠心無厭足、如七步蛇吐毒覆身。如此惡人利養細滑，五百毒蛇集在身中，剎那剎那頃其心毒火熾然不息。晝夜六時煩惱猛風吹利養薪，在其心內熾然不息，諸蛇競作燒善根芽。以是因緣，狂亂黑鬼猛毒熾盛，見他得利如箭射心、如刺入眼、如釘入耳。諸情閉塞，五百五蛇、四大毒龍、五拔刀賊、六村羅剎一時競作，因是發狂，當疾治之。

「治之法者，先當數息，繫心令定，想一丈六像——身紫金色，三十二相——在耆闍崛山七寶窟中坐寶師子座，與諸四眾說除貪法。告言：『法子！汝觀貪人所著袈裟、六物、眾具，如棘刺林針縫之中，當生劍樹、百千鐵釘、鐵𭉨諸蟲啄食其身。融銅鑊湯、鐵鋸、鐵床是汝坐具；沸屎、毒蛇、鐵丸鑊湯、刀林劍戟、百億棘刺、火河流銅、灰漿膿血是汝飲食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治之法者，先當數息，繫心令定，想一丈六像——身紫金色，三十二相——在耆闍崛山七寶窟中坐寶師子座，與諸四眾說除貪法。告言：『法子！汝觀貪人所著袈裟、六物、眾具，如棘刺林針縫之中，當生劍樹、百千鐵釘、鐵𭉨諸蟲啄食其身。融銅鑊湯、鐵鋸、鐵床是汝坐具；沸屎、毒蛇、鐵丸鑊湯、刀林劍戟、百億棘刺、火河流銅、灰漿膿血是汝飲食。』

「爾時，世尊說是語已默然無聲，令於行者自見己身臥七重鐵城內，見五羅剎張口兩向，以八十鐵鉗拔舌令出；無量鐵犁狀如劍樹以耕其舌；鐵牛甲間流注融銅，鐵卒身內有百千色膿，膿中諸蟲不可稱數。觀見此事，心驚毛竪。出定入定，見所著衣如膿、屎和血，鐵𭉨諸蟲、刀林劍戟以為莊嚴；見所食物猶如蛔蟲，百千小蟲耳生諸膿、屎、尿、諸血，八十𭉨蟲、風蟲、火蟲、水蟲、地蟲、地獄蟲，一切諸蟲吐膿、吐毒滿鉢多羅；鐵丸、劍戟以為果蓏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊說是語已默然無聲，令於行者自見己身臥七重鐵城內，見五羅剎張口兩向，以八十鐵鉗拔舌令出；無量鐵犁狀如劍樹以耕其舌；鐵牛甲間流注融銅，鐵卒身內有百千色膿，膿中諸蟲不可稱數。觀見此事，心驚毛竪。出定入定，見所著衣如膿、屎和血，鐵𭉨諸蟲、刀林劍戟以為莊嚴；見所食物猶如蛔蟲，百千小蟲耳生諸膿、屎、尿、諸血，八十𭉨蟲、風蟲、火蟲、水蟲、地蟲、地獄蟲，一切諸蟲吐膿、吐毒滿鉢多羅；鐵丸、劍戟以為果蓏。

「爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊而說偈言：

「『生死不斷絕， 貪欲嗜味故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『生死不斷絕， 貪欲嗜味故，

養怨入丘塚， 唐受諸辛苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養怨入丘塚， 唐受諸辛苦。

身臭如死尸， 九孔流不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身臭如死尸， 九孔流不淨，

如廁蟲樂糞， 愚貪身無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如廁蟲樂糞， 愚貪身無異。

智者應觀身， 不貪染世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應觀身， 不貪染世間，

無累、無所欲， 是名真涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無累、無所欲， 是名真涅槃。

如諸佛所說， 一心一意行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸佛所說， 一心一意行，

數息在靜處， 是名行頭陀。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數息在靜處， 是名行頭陀。』」

告舍利弗：「利養傷身、敗人善根，不可具說，但當數息一心觀之。若服此藥，是大丈夫、天人之師、調御人主，免欲淤泥，不為使水、恩愛大河之所漂沒、貪利不祥之所燒害。當知是人未出生死，其身香潔如優波羅，人中香象、龍王、力士、摩醯首羅所不能及，大力丈夫、天、人所敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「利養傷身、敗人善根，不可具說，但當數息一心觀之。若服此藥，是大丈夫、天人之師、調御人主，免欲淤泥，不為使水、恩愛大河之所漂沒、貪利不祥之所燒害。當知是人未出生死，其身香潔如優波羅，人中香象、龍王、力士、摩醯首羅所不能及，大力丈夫、天、人所敬。」

告舍利弗：「汝好受持，為四眾說，慎勿忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「汝好受持，為四眾說，慎勿忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治犯戒法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治犯戒法

「復次，舍利弗！若比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷受佛禁戒，身心狂亂猶如猨猴，種植之法未及生長搣枝毀根；七眾亦爾，於佛禁戒戒色未生，犯突吉羅乃至波羅夷，猶如醉象不避好惡、不識諸方，蹈壞一切諸善好物；四眾亦爾，蹈破淨戒青蓮花池，破戒猛盛猶如狂狗，見人、見木、乃至鳥、獸隨逐齧之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷受佛禁戒，身心狂亂猶如猨猴，種植之法未及生長搣枝毀根；七眾亦爾，於佛禁戒戒色未生，犯突吉羅乃至波羅夷，猶如醉象不避好惡、不識諸方，蹈壞一切諸善好物；四眾亦爾，蹈破淨戒青蓮花池，破戒猛盛猶如狂狗，見人、見木、乃至鳥、獸隨逐齧之。

「犯戒惡人見佛、羅漢、清淨比丘功德福田，隨逐罵辱、誹謗毀之，自飲毒藥遍體血現，節節火然。狂愚無智，結使猛風動煩惱山——貪婬為眼、瞋為手足、愚癡身體——踐蹈世間，植種惡子，既自種已，復教他人求覓。地獄獄卒、羅剎、牛頭阿傍、劫火惡鬼、劍林之神、閻羅王等十八獄主，常為己作大親友上善知識，必定當與如是獄種晝夜遊處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「犯戒惡人見佛、羅漢、清淨比丘功德福田，隨逐罵辱、誹謗毀之，自飲毒藥遍體血現，節節火然。狂愚無智，結使猛風動煩惱山——貪婬為眼、瞋為手足、愚癡身體——踐蹈世間，植種惡子，既自種已，復教他人求覓。地獄獄卒、羅剎、牛頭阿傍、劫火惡鬼、劍林之神、閻羅王等十八獄主，常為己作大親友上善知識，必定當與如是獄種晝夜遊處。

「此破戒人，諸惡猛火已來入心，為利養故、為名聞故，自稱善好、威德具足，詣阿練若知法者所，猶如幻師幻惑他目。此幻偽人詐行頭陀，破戒惡風吹罪業華常散己上，惡口誹謗，不善心香以熏身心。此人身心猶如伊蘭，似百千蟲狗，雖行禪定，偽現數息所見境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此破戒人，諸惡猛火已來入心，為利養故、為名聞故，自稱善好、威德具足，詣阿練若知法者所，猶如幻師幻惑他目。此幻偽人詐行頭陀，破戒惡風吹罪業華常散己上，惡口誹謗，不善心香以熏身心。此人身心猶如伊蘭，似百千蟲狗，雖行禪定，偽現數息所見境界。

「始初之時，見黑色佛如黑象脚、見如灰人，見諸比丘頭破脚折、見比丘尼莊嚴花鬘。見諸天象化為獼猴，毛端火然來觸擾已。或見一野狐及一野干有百千尾，一一尾端無量諸蟲、種種雜惡。或見羸瘦駝驢、猪狗、鳩槃荼等。諸惡夜叉、羅剎、魁膾，各持種種武器、惡火打撲比丘，因是發狂——或歌、或舞、臥地糞穢、作種種惡——當疾治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「始初之時，見黑色佛如黑象脚、見如灰人，見諸比丘頭破脚折、見比丘尼莊嚴花鬘。見諸天象化為獼猴，毛端火然來觸擾已。或見一野狐及一野干有百千尾，一一尾端無量諸蟲、種種雜惡。或見羸瘦駝驢、猪狗、鳩槃荼等。諸惡夜叉、羅剎、魁膾，各持種種武器、惡火打撲比丘，因是發狂——或歌、或舞、臥地糞穢、作種種惡——當疾治之。

「治之法者，向諸智者至誠自說，懺悔所作惡不善業。智者應當教此比丘念釋迦牟尼佛，乃至次第念於七佛；念七佛已，念三十五佛；然後復當念諸菩薩、念大乘心。觀於空法深自慚愧，想一一佛捉澡罐水以灌其頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治之法者，向諸智者至誠自說，懺悔所作惡不善業。智者應當教此比丘念釋迦牟尼佛，乃至次第念於七佛；念七佛已，念三十五佛；然後復當念諸菩薩、念大乘心。觀於空法深自慚愧，想一一佛捉澡罐水以灌其頂。

「復自想身墮阿鼻地獄，十八地獄受諸苦惱，於地獄中稱南無佛、南無法、南無比丘僧，修行六念，諸佛、如來於其夢中放白毫光救地獄苦。見此事已，如負債人心懷慚愧應當償之，一心一意脫僧伽梨、著安多會、詣清淨僧所，五體投地如大山崩，心懷慚愧懺悔諸罪，為僧執事作諸苦役——掃廁、擔糞——經八百日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復自想身墮阿鼻地獄，十八地獄受諸苦惱，於地獄中稱南無佛、南無法、南無比丘僧，修行六念，諸佛、如來於其夢中放白毫光救地獄苦。見此事已，如負債人心懷慚愧應當償之，一心一意脫僧伽梨、著安多會、詣清淨僧所，五體投地如大山崩，心懷慚愧懺悔諸罪，為僧執事作諸苦役——掃廁、擔糞——經八百日。

「然後復當澡浴身體，還著僧伽梨。入於塔中，一心合掌諦觀如來眉間白毫大人相光一日至七日，還至智者所求索懺悔。智者應當告言：『比丘！汝今自觀汝身，猶如金瓶盛四毒蛇——二上、二下——吐毒可畏。復觀一龍六頭繞瓶，龍亦吐毒滴蛇口中，四方大樹從金瓶出遍三界。黑象復來欲拔此樹，四面火起。』見此事已，應當告言：『比丘當知：金瓶者，是地氣也；青色蛇者，從風大生，是風大毒；綠色蛇者，從水大生，是水大毒；白色蛇者，從地大生，是地大毒；黃色蛇者，從火大生，是火大毒；六頭龍者，是汝身中五陰及空。如此身者，毒害不淨，云何縱惡、犯戒不治？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後復當澡浴身體，還著僧伽梨。入於塔中，一心合掌諦觀如來眉間白毫大人相光一日至七日，還至智者所求索懺悔。智者應當告言：『比丘！汝今自觀汝身，猶如金瓶盛四毒蛇——二上、二下——吐毒可畏。復觀一龍六頭繞瓶，龍亦吐毒滴蛇口中，四方大樹從金瓶出遍三界。黑象復來欲拔此樹，四面火起。』見此事已，應當告言：『比丘當知：金瓶者，是地氣也；青色蛇者，從風大生，是風大毒；綠色蛇者，從水大生，是水大毒；白色蛇者，從地大生，是地大毒；黃色蛇者，從火大生，是火大毒；六頭龍者，是汝身中五陰及空。如此身者，毒害不淨，云何縱惡、犯戒不治？』

「說此語已，復教掃塔、塗地、作諸苦役，更教觀佛，見佛放金色光以手摩頭。然後方當教不淨觀，不淨門徹無有諸障，然後可與僧中說戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此語已，復教掃塔、塗地、作諸苦役，更教觀佛，見佛放金色光以手摩頭。然後方當教不淨觀，不淨門徹無有諸障，然後可與僧中說戒。

「欲說戒時應唱是語：『某甲比丘、某甲比丘尼，已八百日行於苦役、七日觀佛眉間白毫，作毒蛇觀、地獄想成。復觀一佛說懺悔法、不淨觀門、無我人鏡，還復通達境界中。佛以澡罐水灌比丘頂，天神現夢說已清淨。今已慚愧，我所證知，唯願聽許。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲說戒時應唱是語：『某甲比丘、某甲比丘尼，已八百日行於苦役、七日觀佛眉間白毫，作毒蛇觀、地獄想成。復觀一佛說懺悔法、不淨觀門、無我人鏡，還復通達境界中。佛以澡罐水灌比丘頂，天神現夢說已清淨。今已慚愧，我所證知，唯願聽許。』

「爾時，律師復應以律撿問此人，復教誦戒。經八百遍，然後方與如淨比丘得無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，律師復應以律撿問此人，復教誦戒。經八百遍，然後方與如淨比丘得無有異。」

告舍利弗：「若有七眾犯於輕戒，過二夜不懺悔者，是人現身雖行禪定終不獲道。若犯重戒墮大地獄，從地獄出受畜生身，如是具足，足滿三劫然後為人。雖得人身，貧窮、癩病七十七身，不見佛、不聞法、諸根不具。是故，智者若犯佛戒，於突吉羅應生怖畏，如被刀斫，極懷慚愧。何況重戒？若能服此持戒藥者，當知是人最上慚愧忍辱丈夫，無能過者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「若有七眾犯於輕戒，過二夜不懺悔者，是人現身雖行禪定終不獲道。若犯重戒墮大地獄，從地獄出受畜生身，如是具足，足滿三劫然後為人。雖得人身，貧窮、癩病七十七身，不見佛、不聞法、諸根不具。是故，智者若犯佛戒，於突吉羅應生怖畏，如被刀斫，極懷慚愧。何況重戒？若能服此持戒藥者，當知是人最上慚愧忍辱丈夫，無能過者。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「破戒心不淨， 猶如偷賊狗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破戒心不淨， 猶如偷賊狗，

處處求利養， 為貪心所殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處求利養， 為貪心所殺。

當服慚愧藥， 忍辱為衣裳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當服慚愧藥， 忍辱為衣裳，

懺悔莊嚴華， 熏用善心香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔莊嚴華， 熏用善心香。

一心觀佛相， 除苦無憂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心觀佛相， 除苦無憂苦，

亦當念空法， 修心觀不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當念空法， 修心觀不淨。

是名諸如來， 甘露灌頂藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名諸如來， 甘露灌頂藥，

服者心無憂， 可至涅槃岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 服者心無憂， 可至涅槃岸。

如法應修行、 非法不應作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法應修行、 非法不應作，

今世若過世， 行法者得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今世若過世， 行法者得度。

隨順佛所說， 持戒行頭陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順佛所說， 持戒行頭陀，

身心無惡行， 疾至於解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心無惡行， 疾至於解脫。」

爾時，世尊告舍利弗：「汝好受此治犯戒藥，慎莫忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「汝好受此治犯戒藥，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。