禪法要解卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪法要解卷下

姚秦三藏鳩摩羅什等於長安逍遙園譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什等於長安逍遙園譯

若行者欲求虛空定，當作是念：「色是種種眾苦具，如鞭杖割截殺害飢寒老病苦等，皆由色故。」思惟如是則捨離色得虛空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者欲求虛空定，當作是念：「色是種種眾苦具，如鞭杖割截殺害飢寒老病苦等，皆由色故。」思惟如是則捨離色得虛空處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

行者今以色為身，云何便得捨離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者今以色為身，云何便得捨離？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

諸煩惱是色因緣，又能繫色，是煩惱滅故則名離色。復次習行破色虛空觀法則得離色。復次如佛所說，比丘觀第四禪五陰，如病如癰如瘡如刺，無常苦空無我，如此等觀則離第四禪五陰，以餘陰隨色故但言離色。所以者何？色究竟盡故。復次行者觀色，分分破裂則無有色，如身有分，頭足肩臂等各各異分則無有身；如頭眼耳鼻舌口鬚髮骨肉等分分令異，則無有頭；如眼者四大四塵身根眼根十事和合白黑等，肉團名為眼，各各分別則無有眼，地等諸分各亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱是色因緣，又能繫色，是煩惱滅故則名離色。復次習行破色虛空觀法則得離色。復次如佛所說，比丘觀第四禪五陰，如病如癰如瘡如刺，無常苦空無我，如此等觀則離第四禪五陰，以餘陰隨色故但言離色。所以者何？色究竟盡故。復次行者觀色，分分破裂則無有色，如身有分，頭足肩臂等各各異分則無有身；如頭眼耳鼻舌口鬚髮骨肉等分分令異，則無有頭；如眼者四大四塵身根眼根十事和合白黑等，肉團名為眼，各各分別則無有眼，地等諸分各亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

眼根四大所造，不可定色，云何分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根四大所造，不可定色，云何分別？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

四大及四大造淨色和合故名為眼，若除是色則無有眼。又此淨色雖不可見，以有對故有分，有分故無眼。復次能見色者，是名為眼；若除四大及四大造色則無眼。若無眼能見色者，耳亦應為眼。若眼是色法，一切色法有處有分故，應可分別，若可分別則為多眼。若言四大所造眾微塵為眼者，不應一眼；若都非眼亦無一眼。若言微塵為眼者，是亦不然。何以故？若微塵有色則有十方，不名為微塵；若非色者則不名為眼。復次微塵體定有四分：色、香、味、觸，是眼非四事。何以故？眼是內入攝，四為外入攝，以是故不得以諸微塵為眼。如佛說眾事和合見色假名為眼，無有定實；耳鼻舌皮肉骨等亦如是破。是為破內身相。外色宮殿財物妻子等，亦皆如是分別破。如佛告羅陀：「從今日當破散色、壞裂色，令無有色。」能如是分別，是名離色。復次如佛說，若比丘欲離色，度一切色相，滅一切對相，不念一切異相，入無量虛空處。度一切色相者，是可見色；滅一切對相者，是有對不可見色；不念一切異相者，不可見無對色。復次度一切色相者，青黃赤白紅紫等種種色相；滅有對者，聲香味觸等；不念一切異相者，大小長短方圓遠近等。如是離一切色相，得入虛空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大及四大造淨色和合故名為眼，若除是色則無有眼。又此淨色雖不可見，以有對故有分，有分故無眼。復次能見色者，是名為眼；若除四大及四大造色則無眼。若無眼能見色者，耳亦應為眼。若眼是色法，一切色法有處有分故，應可分別，若可分別則為多眼。若言四大所造眾微塵為眼者，不應一眼；若都非眼亦無一眼。若言微塵為眼者，是亦不然。何以故？若微塵有色則有十方，不名為微塵；若非色者則不名為眼。復次微塵體定有四分：色、香、味、觸，是眼非四事。何以故？眼是內入攝，四為外入攝，以是故不得以諸微塵為眼。如佛說眾事和合見色假名為眼，無有定實；耳鼻舌皮肉骨等亦如是破。是為破內身相。外色宮殿財物妻子等，亦皆如是分別破。如佛告羅陀：「從今日當破散色、壞裂色，令無有色。」能如是分別，是名離色。復次如佛說，若比丘欲離色，度一切色相，滅一切對相，不念一切異相，入無量虛空處。度一切色相者，是可見色；滅一切對相者，是有對不可見色；不念一切異相者，不可見無對色。復次度一切色相者，青黃赤白紅紫等種種色相；滅有對者，聲香味觸等；不念一切異相者，大小長短方圓遠近等。如是離一切色相，得入虛空處。

復次行者繫心身內虛空，所謂口鼻咽喉、眼耳胸腹等，既知色為眾惱，空為無患，是故心樂虛空，若心在色攝令在空，心轉柔軟，令身中虛空漸漸廣大，自見色身如藕根孔，習之轉利，見身盡空無復有色。外色亦爾。內外虛空同為一空，是時心緣虛空無量無邊，便離色想安隱快樂，如鳥在瓶瓶破得出，翱翔虛空無所觸礙，是名初無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次行者繫心身內虛空，所謂口鼻咽喉、眼耳胸腹等，既知色為眾惱，空為無患，是故心樂虛空，若心在色攝令在空，心轉柔軟，令身中虛空漸漸廣大，自見色身如藕根孔，習之轉利，見身盡空無復有色。外色亦爾。內外虛空同為一空，是時心緣虛空無量無邊，便離色想安隱快樂，如鳥在瓶瓶破得出，翱翔虛空無所觸礙，是名初無色定。

行者如虛空中受想行識，如病如癰如瘡如刺，無常苦空無我，更求妙定則離空緣。所以者何？知是心所想虛空欺誑虛妄，先無今有已有還無。既知其患，是虛空從識而有，謂識為真。但觀於識捨於空緣，習於識觀時，漸見識相相續而生，如流水燈焰，未來現在過去識，識相續無邊無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者如虛空中受想行識，如病如癰如瘡如刺，無常苦空無我，更求妙定則離空緣。所以者何？知是心所想虛空欺誑虛妄，先無今有已有還無。既知其患，是虛空從識而有，謂識為真。但觀於識捨於空緣，習於識觀時，漸見識相相續而生，如流水燈焰，未來現在過去識，識相續無邊無量。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故佛說識處無邊無量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故佛說識處無邊無量？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

識能遠緣故無邊，無邊法緣故無邊。復次先緣虛空無邊，若破無邊虛空，識應無邊，行者心柔軟故能令識大乃至無邊，是名無邊識處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識能遠緣故無邊，無邊法緣故無邊。復次先緣虛空無邊，若破無邊虛空，識應無邊，行者心柔軟故能令識大乃至無邊，是名無邊識處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是識處具有四陰，何以故但說識處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是識處具有四陰，何以故但說識處？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一切內法識為其主，諸心數法皆隨屬識，若說識者則說餘事。復次欲界中色陰為主，色界中受陰為主，虛空處、識處識陰為主，無所有處想陰為主，非想非非想處行陰為主。復次三法：身、心、心數法。欲界、色界以身為主，心隨身故，若無身已心力獨用。心有二分：一分緣空、一分自緣，是故應有二處：空處、識處。但初破色故虛空受名，破虛空故獨識為名。心數法亦有二分：一分想、一分行，是故亦應有二處：想無所有處、行非想非非想處。復次緣識故得離虛空處，以是故雖有餘陰，但識受名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切內法識為其主，諸心數法皆隨屬識，若說識者則說餘事。復次欲界中色陰為主，色界中受陰為主，虛空處、識處識陰為主，無所有處想陰為主，非想非非想處行陰為主。復次三法：身、心、心數法。欲界、色界以身為主，心隨身故，若無身已心力獨用。心有二分：一分緣空、一分自緣，是故應有二處：空處、識處。但初破色故虛空受名，破虛空故獨識為名。心數法亦有二分：一分想、一分行，是故亦應有二處：想無所有處、行非想非非想處。復次緣識故得離虛空處，以是故雖有餘陰，但識受名。

行者得識處已，更求妙定，觀識為患，如上說。復次觀識如幻虛誑屬諸因緣而不自在，有緣則生、無緣則滅，識不住情亦不住緣亦不住中間，非有住處非無住處，識相如是。世尊說言：「識如幻也。」行者如是思惟已，得離識處。復次行者作是念，如五欲虛誑，色亦如是；如色虛誑，虛空亦爾；虛空虛誑，識相亦爾。是皆虛誑，而眾生惑著即謂諸法，空無所有是安隱處，作是念已即入無所有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者得識處已，更求妙定，觀識為患，如上說。復次觀識如幻虛誑屬諸因緣而不自在，有緣則生、無緣則滅，識不住情亦不住緣亦不住中間，非有住處非無住處，識相如是。世尊說言：「識如幻也。」行者如是思惟已，得離識處。復次行者作是念，如五欲虛誑，色亦如是；如色虛誑，虛空亦爾；虛空虛誑，識相亦爾。是皆虛誑，而眾生惑著即謂諸法，空無所有是安隱處，作是念已即入無所有處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

虛空處、無所有處，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空處、無所有處，有何差別？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

前者心想虛空為緣，此中心想無所有為緣，是為差別。行者入無所有處已，利根者覺是中猶有受想行識厭患，如先說；鈍根者則不能覺。復次離無所有處因緣有三見：有見、無見、非有見非無見。有見，從欲界乃至識處；無見，即是無所有處；非有非無見，非想非非想處。是無見應當捨離。何以故？非想非非想雖細尚應捨離，何況無所有處，作是念已離無所有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前者心想虛空為緣，此中心想無所有為緣，是為差別。行者入無所有處已，利根者覺是中猶有受想行識厭患，如先說；鈍根者則不能覺。復次離無所有處因緣有三見：有見、無見、非有見非無見。有見，從欲界乃至識處；無見，即是無所有處；非有非無見，非想非非想處。是無見應當捨離。何以故？非想非非想雖細尚應捨離，何況無所有處，作是念已離無所有處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如佛法中亦有空無所有，若是為實，云何言邪見應當捨離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛法中亦有空無所有，若是為實，云何言邪見應當捨離？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛法中為用破著故，說不以為實；無所有處謂為是實，邪見愛著故。是中眾生受定果報已，隨業因緣復受諸報，以是故應捨。名雖相似，其實各異。復次行者作是念：「一切想地皆麁可患，如病如癰如瘡如箭，無想地則是癡處，今寂滅微妙第一處，所謂非想非無想處。」如是觀已，則離無所有處想地，即入非有想非無想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法中為用破著故，說不以為實；無所有處謂為是實，邪見愛著故。是中眾生受定果報已，隨業因緣復受諸報，以是故應捨。名雖相似，其實各異。復次行者作是念：「一切想地皆麁可患，如病如癰如瘡如箭，無想地則是癡處，今寂滅微妙第一處，所謂非想非無想處。」如是觀已，則離無所有處想地，即入非有想非無想處。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是中為有想為無想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中為有想為無想？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是中有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中有想。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若有想者，何以但下七地名為想定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有想者，何以但下七地名為想定耶？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

此地中想微細不利，想用不了故不名為想。行者心謂是處非有想非無想，是故佛隨其本名，說是名非有想非無想處。鈍根者不覺是中有四陰，便謂涅槃安隱之處，生增上慢，壽八萬劫已還墮諸趣。是中四陰雖微深妙，利根者則能覺知，覺知已患厭作是念：「此亦和合作法，因緣生法虛誑不實，如病如癰如瘡如箭，無常苦空無我，亦是後生因緣，應當捨離，以其患故當學四諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地中想微細不利，想用不了故不名為想。行者心謂是處非有想非無想，是故佛隨其本名，說是名非有想非無想處。鈍根者不覺是中有四陰，便謂涅槃安隱之處，生增上慢，壽八萬劫已還墮諸趣。是中四陰雖微深妙，利根者則能覺知，覺知已患厭作是念：「此亦和合作法，因緣生法虛誑不實，如病如癰如瘡如箭，無常苦空無我，亦是後生因緣，應當捨離，以其患故當學四諦。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

捨餘地時，何以不言學四諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨餘地時，何以不言學四諦？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

前以說如病如癰如瘡如箭，無常苦空無我，便為略說四諦，但未廣說。復次餘地無遮無難，凡夫有漏道亦能過故。而此世間之頂，唯有聖人學無漏道乃能得過。譬如繩繫鳥脚，初雖得去繩盡攝還。凡夫人亦如是，雖過餘地，魔王不以為驚；若過有頂之地，魔王大驚如繩斷鳥去。以是故，離餘地時不說四諦。有頂地是三界之要門，欲出要門當學四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前以說如病如癰如瘡如箭，無常苦空無我，便為略說四諦，但未廣說。復次餘地無遮無難，凡夫有漏道亦能過故。而此世間之頂，唯有聖人學無漏道乃能得過。譬如繩繫鳥脚，初雖得去繩盡攝還。凡夫人亦如是，雖過餘地，魔王不以為驚；若過有頂之地，魔王大驚如繩斷鳥去。以是故，離餘地時不說四諦。有頂地是三界之要門，欲出要門當學四諦。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何為四諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為四諦？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

苦諦、集諦、滅諦、道諦。苦有二種：一者身苦，二者心苦。集亦二種：一者使，二者惱纏。滅亦二種：一者有餘涅槃，二者無餘涅槃。道亦二種：一者定，二者慧。復次苦諦有二種：一者苦諦，二者苦聖諦。苦諦者惱相故，所謂五受陰名為苦諦。苦聖諦者，以知見故修道，是名苦聖諦。集諦有二種。一者集諦，二者集聖諦。集諦者出生相，所謂愛等諦煩惱名為集諦。集聖諦者，以斷故修道，是為集聖諦。滅諦有二種：一者滅諦，二者滅聖諦。滅諦者寂滅相，所謂四沙門果，是名滅諦。滅聖諦者，以證故行道，是為滅聖諦。道諦有二種：一者道諦，二者道聖諦。道諦者出到相，所謂八正道，是名為道諦。道聖諦者，以修故行道，是為道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦諦、集諦、滅諦、道諦。苦有二種：一者身苦，二者心苦。集亦二種：一者使，二者惱纏。滅亦二種：一者有餘涅槃，二者無餘涅槃。道亦二種：一者定，二者慧。復次苦諦有二種：一者苦諦，二者苦聖諦。苦諦者惱相故，所謂五受陰名為苦諦。苦聖諦者，以知見故修道，是名苦聖諦。集諦有二種。一者集諦，二者集聖諦。集諦者出生相，所謂愛等諦煩惱名為集諦。集聖諦者，以斷故修道，是為集聖諦。滅諦有二種：一者滅諦，二者滅聖諦。滅諦者寂滅相，所謂四沙門果，是名滅諦。滅聖諦者，以證故行道，是為滅聖諦。道諦有二種：一者道諦，二者道聖諦。道諦者出到相，所謂八正道，是名為道諦。道聖諦者，以修故行道，是為道聖諦。

復次諦有二種：總相、別相。總相苦者，五受陰；別相苦者，廣分別色陰受想行識陰。總相集者，能生後身受；別相集者，廣分別愛等諸煩惱及有漏業五受陰因緣。總相滅者，能生後身愛盡；別相滅者，廣分別八十九種盡。總相道者，八聖道；別相道者，廣分別從苦法忍乃至無學道。若不通達四諦者，則輪轉五道，往來生死無休息時。以是因緣故，行者應念老病死等一切苦惱皆由有身，譬如一切草木皆從地出。如經中說，十方眾生所以有身，皆為受苦故生。譬如毒食，若好若醜皆為殺人；若無身心者，死苦則無所寄。如惡風摧折大樹，若無樹者則無所壞。如是略說身心受苦之本，如虛空風之本，木是火之本，地是水之本，身是苦之本。復次如地常是堅相，水常為濕相，火常為熱相，風常為動相，身心常為苦相。所以者何？以有身故，則老病死飢渴寒熱風雨等苦常隨逐之；以有心故，憂愁怖畏瞋惱嫉妬等苦常隨逐之。若知現在身苦，過去苦亦爾，如現在過去身苦，未來亦爾。譬如見今穀種生穀，比知過去未來亦皆如是。又如現在火熱相，比知過去未來火亦熱。如是若無身心，前則無苦、今亦無苦、後亦無苦。當知三世苦痛皆從身心而有，是故應觀苦諦。如是心生厭患，是苦因緣，唯從愛等諸煩惱生，非天非時非自然亦非無因緣，若離煩惱則不有生。當知世間皆從愛等煩惱生，如人造事皆欲以為先，以是故諸煩惱是苦因緣。復次由愛水故受身，若無愛水則不受身，如乾土不能著壁，以水和之則有所著。復次因諸煩惱是故受身種種不同，如多欲者受多欲形，多瞋恚者受多瞋恚形，多癡者受多癡形，煩惱薄者受薄煩惱形，見今果報異故，知昔因緣各別，來世隨煩惱受身差別亦如是隨業受身。若不為瞋恚則不受毒蛇形，一切餘形亦如是。以是故當知愛等諸煩惱一切苦因緣，苦因緣盡故則苦盡涅槃，涅槃名離欲，斷諸煩惱常不變異，是中無生無老無病無死，無愛別離苦怨憎會苦，常樂不退。行者得涅槃滅度時都無所去，名為寂滅。譬如然燈，膏盡則滅不至諸方，是名滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諦有二種：總相、別相。總相苦者，五受陰；別相苦者，廣分別色陰受想行識陰。總相集者，能生後身受；別相集者，廣分別愛等諸煩惱及有漏業五受陰因緣。總相滅者，能生後身愛盡；別相滅者，廣分別八十九種盡。總相道者，八聖道；別相道者，廣分別從苦法忍乃至無學道。若不通達四諦者，則輪轉五道，往來生死無休息時。以是因緣故，行者應念老病死等一切苦惱皆由有身，譬如一切草木皆從地出。如經中說，十方眾生所以有身，皆為受苦故生。譬如毒食，若好若醜皆為殺人；若無身心者，死苦則無所寄。如惡風摧折大樹，若無樹者則無所壞。如是略說身心受苦之本，如虛空風之本，木是火之本，地是水之本，身是苦之本。復次如地常是堅相，水常為濕相，火常為熱相，風常為動相，身心常為苦相。所以者何？以有身故，則老病死飢渴寒熱風雨等苦常隨逐之；以有心故，憂愁怖畏瞋惱嫉妬等苦常隨逐之。若知現在身苦，過去苦亦爾，如現在過去身苦，未來亦爾。譬如見今穀種生穀，比知過去未來亦皆如是。又如現在火熱相，比知過去未來火亦熱。如是若無身心，前則無苦、今亦無苦、後亦無苦。當知三世苦痛皆從身心而有，是故應觀苦諦。如是心生厭患，是苦因緣，唯從愛等諸煩惱生，非天非時非自然亦非無因緣，若離煩惱則不有生。當知世間皆從愛等煩惱生，如人造事皆欲以為先，以是故諸煩惱是苦因緣。復次由愛水故受身，若無愛水則不受身，如乾土不能著壁，以水和之則有所著。復次因諸煩惱是故受身種種不同，如多欲者受多欲形，多瞋恚者受多瞋恚形，多癡者受多癡形，煩惱薄者受薄煩惱形，見今果報異故，知昔因緣各別，來世隨煩惱受身差別亦如是隨業受身。若不為瞋恚則不受毒蛇形，一切餘形亦如是。以是故當知愛等諸煩惱一切苦因緣，苦因緣盡故則苦盡涅槃，涅槃名離欲，斷諸煩惱常不變異，是中無生無老無病無死，無愛別離苦怨憎會苦，常樂不退。行者得涅槃滅度時都無所去，名為寂滅。譬如然燈，膏盡則滅不至諸方，是名滅諦。

得涅槃方便道，定分有三種，慧分有二種，戒分有三種，住是戒中修行定慧。所謂於四諦中慧能決了，是名正見；隨正見覺法發起，是為正思惟。是名慧分二種。正定、正念、正精進，是名定分三種。正語、正業、正命，是名戒分三種。住淨戒故，諸煩惱芽不令增長，勢力衰薄，如非時種芽不增長，諸煩惱力來，定分能遮，如大山堰水，水不能破壞。譬如呪術能禁毒蛇，雖復有毒不能害人，定分亦如是。慧能拔諸煩惱根本，如夏水暴漲，岸上諸樹無不漂拔；行此三分八道真直正路，能滅苦因，畢竟安隱常樂無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得涅槃方便道，定分有三種，慧分有二種，戒分有三種，住是戒中修行定慧。所謂於四諦中慧能決了，是名正見；隨正見覺法發起，是為正思惟。是名慧分二種。正定、正念、正精進，是名定分三種。正語、正業、正命，是名戒分三種。住淨戒故，諸煩惱芽不令增長，勢力衰薄，如非時種芽不增長，諸煩惱力來，定分能遮，如大山堰水，水不能破壞。譬如呪術能禁毒蛇，雖復有毒不能害人，定分亦如是。慧能拔諸煩惱根本，如夏水暴漲，岸上諸樹無不漂拔；行此三分八道真直正路，能滅苦因，畢竟安隱常樂無為。

若方便初習其門則有十事：一者心專正，種種外事來壞不能移轉，如四邊風起山不傾動。二者質直，聞師說法不見長短，心無增減隨教無疑，譬如入稠林採木直者易出曲者難出，如是三界稠林，直者易出、曲者難出，佛法中唯直是用、曲者遺棄。三者慚媿，是第一上服最妙莊嚴，慚媿為鉤制諸惡心，有慚有媿真為是人，若無慚媿畜生無異。四者不放逸，一切善法之根本，如世間放逸失諸利事，行者放逸失涅槃利，當知放逸如怨如賊，心常遠離，當知不放逸如君父師長，應遵承不捨。五者遠離，因此遠離成不放逸，若近五欲諸情開發，先常身離聚落，次心遠離不念世事。六者少欲，資生之物心不多求，多求故則墮眾惱。七者知足，有人雖復少欲，樂著好物則敗道心，是故智者趣足而已。八者心不繫著，若弟子檀越知識親里，若問訊迎送多營多事，如是等者毀敗道故不應繫著。九者不樂世樂，若歌舞伎樂，良時好日選擇吉凶，一切世事悉不喜樂。十者忍辱，行者求道時，當忍十事：一蚊虻侵害，二蛇蚖毒螫，三者毒獸，四者罵詈誹謗，五者打擲加害，六者病痛，七飢，八渴，九寒，十熱，如是惱事，行者忍之莫令有勝，常勝此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若方便初習其門則有十事：一者心專正，種種外事來壞不能移轉，如四邊風起山不傾動。二者質直，聞師說法不見長短，心無增減隨教無疑，譬如入稠林採木直者易出曲者難出，如是三界稠林，直者易出、曲者難出，佛法中唯直是用、曲者遺棄。三者慚媿，是第一上服最妙莊嚴，慚媿為鉤制諸惡心，有慚有媿真為是人，若無慚媿畜生無異。四者不放逸，一切善法之根本，如世間放逸失諸利事，行者放逸失涅槃利，當知放逸如怨如賊，心常遠離，當知不放逸如君父師長，應遵承不捨。五者遠離，因此遠離成不放逸，若近五欲諸情開發，先常身離聚落，次心遠離不念世事。六者少欲，資生之物心不多求，多求故則墮眾惱。七者知足，有人雖復少欲，樂著好物則敗道心，是故智者趣足而已。八者心不繫著，若弟子檀越知識親里，若問訊迎送多營多事，如是等者毀敗道故不應繫著。九者不樂世樂，若歌舞伎樂，良時好日選擇吉凶，一切世事悉不喜樂。十者忍辱，行者求道時，當忍十事：一蚊虻侵害，二蛇蚖毒螫，三者毒獸，四者罵詈誹謗，五者打擲加害，六者病痛，七飢，八渴，九寒，十熱，如是惱事，行者忍之莫令有勝，常勝此事。

復次如人識知病相，知病因緣，知除病藥，得看病人，隨意所須不久當差。行者如是，知實苦相，知苦因緣，知苦盡道，知得善師同學，如是不久得安隱寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如人識知病相，知病因緣，知除病藥，得看病人，隨意所須不久當差。行者如是，知實苦相，知苦因緣，知苦盡道，知得善師同學，如是不久得安隱寂滅。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

以得非想非非想處入深禪定，唯有上地結使微薄，心已柔軟，不應種種因緣種種譬喻觀是四諦，似若不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得非想非非想處入深禪定，唯有上地結使微薄，心已柔軟，不應種種因緣種種譬喻觀是四諦，似若不信？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

非但為有頂者說，總為一切有頂之人，但觀無色界四陰無常苦空無我，如病如瘡如箭入心，無常苦空無我，皆是因緣虛誑作法，觀涅槃上妙安隱快樂，非為作法真實不虛，滅三毒三衰，身心苦滅，常呵四陰及其因緣，則名苦諦集諦，讚歎涅槃及涅槃道，是名盡諦道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非但為有頂者說，總為一切有頂之人，但觀無色界四陰無常苦空無我，如病如瘡如箭入心，無常苦空無我，皆是因緣虛誑作法，觀涅槃上妙安隱快樂，非為作法真實不虛，滅三毒三衰，身心苦滅，常呵四陰及其因緣，則名苦諦集諦，讚歎涅槃及涅槃道，是名盡諦道諦。

行者得四禪、四無色定，心已柔軟，若求五神通，依第四禪則易得，若依初禪二禪三禪雖復可得，求之甚難得亦不固。所以者何？初禪覺觀亂定故，二禪喜多故，三禪樂多故，與定相違，四如意分皆是定相，唯第四禪無苦無樂無憂無喜，無出入息，諸聖所住快樂安隱，是故行者當依第四禪修四如意分。所謂欲定行法成就如意，精進定、心定、思惟定行法成就如意，依是住者無事不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者得四禪、四無色定，心已柔軟，若求五神通，依第四禪則易得，若依初禪二禪三禪雖復可得，求之甚難得亦不固。所以者何？初禪覺觀亂定故，二禪喜多故，三禪樂多故，與定相違，四如意分皆是定相，唯第四禪無苦無樂無憂無喜，無出入息，諸聖所住快樂安隱，是故行者當依第四禪修四如意分。所謂欲定行法成就如意，精進定、心定、思惟定行法成就如意，依是住者無事不得。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

云何欲定行法成就如意？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲定行法成就如意？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

欲名欲於所求之事，定名一心無有增減，行法名信念巧慧喜樂等助成欲定，因欲為主，得定故名為欲定；精進定、心定、思惟定亦如是。行者觀欲莫令有增有減，莫令內多攝、外多散，柔軟平等調和堪用，猶如彈琴調其緩急，隨作何曲。精進、心、思惟亦爾，如行者學飛，欲飛是名欲；攝諸散心集助行法，是名精進心；能舉身離身心麁重睡掉等，心則輕便，以心輕故能舉其身，是名心；籌量欲精進心多少，能舉身未能壞內外諸色味，是名思惟。依四如意分，能具足一切功德，何況五通！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲名欲於所求之事，定名一心無有增減，行法名信念巧慧喜樂等助成欲定，因欲為主，得定故名為欲定；精進定、心定、思惟定亦如是。行者觀欲莫令有增有減，莫令內多攝、外多散，柔軟平等調和堪用，猶如彈琴調其緩急，隨作何曲。精進、心、思惟亦爾，如行者學飛，欲飛是名欲；攝諸散心集助行法，是名精進心；能舉身離身心麁重睡掉等，心則輕便，以心輕故能舉其身，是名心；籌量欲精進心多少，能舉身未能壞內外諸色味，是名思惟。依四如意分，能具足一切功德，何況五通！

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

五神通何者先生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五神通何者先生？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

隨所樂者為先。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所樂者為先。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者，何以變化神通在初？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者，何以變化神通在初？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

五神通多為眾生。所以者何？如慧解脫阿羅漢，既得阿羅漢作是念言：「有眾生多鈍根者，不信道事輕慢佛法，我得難事漏盡神通，如何不起神通教化眾生而令墮罪？又佛大悲利益眾生，我為弟子，應以神通助益眾生。然諸眾生多以現事而得利益，神變感動貴賤大眾無不傾伏，餘通無有是者。」以是故變化神通在初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五神通多為眾生。所以者何？如慧解脫阿羅漢，既得阿羅漢作是念言：「有眾生多鈍根者，不信道事輕慢佛法，我得難事漏盡神通，如何不起神通教化眾生而令墮罪？又佛大悲利益眾生，我為弟子，應以神通助益眾生。然諸眾生多以現事而得利益，神變感動貴賤大眾無不傾伏，餘通無有是者。」以是故變化神通在初。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

天身火大多故身有光明，亦能昇虛疾去；鬼神風大多故身則輕疾，無所觸礙；龍身水多故心念生水，亦能變動；人身地大多故輕動相少，云何能飛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天身火大多故身有光明，亦能昇虛疾去；鬼神風大多故身則輕疾，無所觸礙；龍身水多故心念生水，亦能變動；人身地大多故輕動相少，云何能飛？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

以人身地種輕動相少故，求學神通，如天如神何用通為？如地雖重，以水力故地則為動，如是心力故能舉其身。譬如獼猴從高墜落而不傷身，人墮則傷，以獼猴心力輕疾強故無損；當知身通如是，心力強故。又如人能浮，雖在深水而不沈沒，心方便力故能持其身；以是故當知，人身雖重，心力強故身飛虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以人身地種輕動相少故，求學神通，如天如神何用通為？如地雖重，以水力故地則為動，如是心力故能舉其身。譬如獼猴從高墜落而不傷身，人墮則傷，以獼猴心力輕疾強故無損；當知身通如是，心力強故。又如人能浮，雖在深水而不沈沒，心方便力故能持其身；以是故當知，人身雖重，心力強故身飛虛空。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

如是可信云何當學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是可信云何當學？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若行者住於第四禪，依四如意分，一心攝念觀身處處虛空如藕根孔，取身輕疾相，習之不已，身與心合，如鐵與火合，滅身麁重相，但有輕疾身；與欲、精進、思惟及助行法合，欲等善行力故，身則隨逐如火在鐵輕軟中用。又復色界四大造色，在此身中與身和合，令身輕便隨意能去。如人服藥，令心了了身則輕便。譬如色界四大造色明淨，在此身故眼則明淨。如人學跳，習之轉工絕於餘人，如鳥子學飛漸漸轉遠；身通如是，初得之時，或一丈二丈，漸能遠飛。是變化神通有四種：一者身飛虛空如鳥飛行，二者遠能令近，三者此滅彼出，四者猶如意疾，彈指之頃有六十念，一念中間能越無量阿僧祇恒河沙國土，隨念即至。用是神通身得自在，一身能為多身，多身能為一身，大能為小、小能為大，重若須彌、輕如鴻毛，如是等所作如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者住於第四禪，依四如意分，一心攝念觀身處處虛空如藕根孔，取身輕疾相，習之不已，身與心合，如鐵與火合，滅身麁重相，但有輕疾身；與欲、精進、思惟及助行法合，欲等善行力故，身則隨逐如火在鐵輕軟中用。又復色界四大造色，在此身中與身和合，令身輕便隨意能去。如人服藥，令心了了身則輕便。譬如色界四大造色明淨，在此身故眼則明淨。如人學跳，習之轉工絕於餘人，如鳥子學飛漸漸轉遠；身通如是，初得之時，或一丈二丈，漸能遠飛。是變化神通有四種：一者身飛虛空如鳥飛行，二者遠能令近，三者此滅彼出，四者猶如意疾，彈指之頃有六十念，一念中間能越無量阿僧祇恒河沙國土，隨念即至。用是神通身得自在，一身能為多身，多身能為一身，大能為小、小能為大，重若須彌、輕如鴻毛，如是等所作如意。

復次，菩薩得是身通，一念之頃度恒河沙國土，然眾生見菩薩到彼，而菩薩不動於本處，於彼說法教化，此亦不廢。或有天人著常顛倒，可以神通度者，現燒三千大千國土，而眾生見三千大千國土焚燒破壞，而國土無損。有眾生心生憍慢，現作手執金剛杵，從金剛中出火，見者怖畏歸伏禮敬。有人樂著轉輪聖王身，即現轉輪聖王而為說法，或現釋提桓因、或現魔王、或現聲聞辟支佛、或現佛身，隨所樂身而為說法。菩薩或復在虛空中結加趺坐，從身四邊悉放種種光明而為說法。或時眾生樂雜色莊嚴，即為現三千大千國土七寶莊嚴幢幡華蓋百種伎樂，處中說法。或令三千大千國土為一海水，青蓮紅華覆蓋水上，於上說法。或坐須彌山上，以梵音聲說法，普聞諸國。或時眾生不見其形，但聞說法之聲。或作乾闥婆身，伎樂音聲令其心悅，然後說法。或現龍王雷電霹靂，而以說法。如是種種因緣方便，而現神變開引眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，菩薩得是身通，一念之頃度恒河沙國土，然眾生見菩薩到彼，而菩薩不動於本處，於彼說法教化，此亦不廢。或有天人著常顛倒，可以神通度者，現燒三千大千國土，而眾生見三千大千國土焚燒破壞，而國土無損。有眾生心生憍慢，現作手執金剛杵，從金剛中出火，見者怖畏歸伏禮敬。有人樂著轉輪聖王身，即現轉輪聖王而為說法，或現釋提桓因、或現魔王、或現聲聞辟支佛、或現佛身，隨所樂身而為說法。菩薩或復在虛空中結加趺坐，從身四邊悉放種種光明而為說法。或時眾生樂雜色莊嚴，即為現三千大千國土七寶莊嚴幢幡華蓋百種伎樂，處中說法。或令三千大千國土為一海水，青蓮紅華覆蓋水上，於上說法。或坐須彌山上，以梵音聲說法，普聞諸國。或時眾生不見其形，但聞說法之聲。或作乾闥婆身，伎樂音聲令其心悅，然後說法。或現龍王雷電霹靂，而以說法。如是種種因緣方便，而現神變開引眾生。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是神通變化諸物，云何而不虛妄？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是神通變化諸物，云何而不虛妄？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

行者先知諸法虛誑如幻如化，譬如調泥隨意所作，如福德之人尚能夏有雪、冬生華、河不流，又如仙人瞋怒令虎狼師子變為石身，何況神通定力而不變物？復次一切物中各有氣分，取其分相神力廣之，餘者隱沒。如經說，有比丘神力心得自在，見有大木欲令為地即皆是地。所以者何？木有地分故。若水火風亦如是。若作金銀種種寶物，隨意悉作。何以故？木有淨分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者先知諸法虛誑如幻如化，譬如調泥隨意所作，如福德之人尚能夏有雪、冬生華、河不流，又如仙人瞋怒令虎狼師子變為石身，何況神通定力而不變物？復次一切物中各有氣分，取其分相神力廣之，餘者隱沒。如經說，有比丘神力心得自在，見有大木欲令為地即皆是地。所以者何？木有地分故。若水火風亦如是。若作金銀種種寶物，隨意悉作。何以故？木有淨分故。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

物變如是，化無本末，其事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物變如是，化無本末，其事云何？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

有言虛空中四大所造微塵，化心力故令諸微塵合成化人。譬如人死，或生天上或生地獄，罪福因緣故，和合微塵為化亦如是等是物變化神通相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有言虛空中四大所造微塵，化心力故令諸微塵合成化人。譬如人死，或生天上或生地獄，罪福因緣故，和合微塵為化亦如是等是物變化神通相。

若行者欲求天耳，亦以第四禪為本，修四如意分，如上所說，調柔其心，屬念大眾音聲，取種種聲相，所聞之聲常當想念，若心餘緣攝之令還，常當一心修念，即於耳中得色界四大所造清淨之色，是名修習天耳。以是天耳，聞十方無量國土音聲，所謂天聲、人聲、龍聲、阿修羅聲、乾闥婆聲、栴陀羅聲、摩睺勒聲，及畜生、餓鬼之聲，地獄苦痛麁細大小音聲等，皆悉聽聞。菩薩定心轉深，乃聞十方諸佛音聲，從佛聞法而不取相，以法為真法為最上，而依深義不依於語。云何深義？所謂知諸法空、無相、無作，不生邪見。於義亦不得義，不可得中亦無得相，是依深義不依語言。復次行者依了義經不依非了義經。了義經者，若能依義，一切諸經皆是了義，義畢竟空不可說相故。是以諸經皆是了義。若不依義，是人於諸經皆不了義。所以者何？以無深智，隨逐音聲故。是音聲實相亦入深義，俱不可說，是名分別了義經不非了義經。復次行者依智而不依識。何以故？行者知是識相，從因緣和合生，無有自性，無色無對不可見，無知無識虛誑如幻。如是知識相，識即為智，是故依智而不依識。行者雖復生識，若識若智而不生著，知識如相，識即為智相，以是智相為眾生說。復次行者依法不依人。何以故？若佛法中實有人者，無有清淨得解脫者，而一切法無我無人，但隨俗故說有人有我，以是故行者依法不依人。所謂法者諸法之性，法性者無生性，是無生性者畢竟空，是畢竟空者不可說者是。何以故？以語說法，法中無語、語中無法，語則是無語相，一切語言非語言相，以是故經說，無示無說是名佛法。行者以天耳聞諸佛法，若人若法不生著見，若分別二相非為佛法，若無二相則是佛法。行者依止天耳力故，聞甚深之法，以教化眾生，是名天耳神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者欲求天耳，亦以第四禪為本，修四如意分，如上所說，調柔其心，屬念大眾音聲，取種種聲相，所聞之聲常當想念，若心餘緣攝之令還，常當一心修念，即於耳中得色界四大所造清淨之色，是名修習天耳。以是天耳，聞十方無量國土音聲，所謂天聲、人聲、龍聲、阿修羅聲、乾闥婆聲、栴陀羅聲、摩睺勒聲，及畜生、餓鬼之聲，地獄苦痛麁細大小音聲等，皆悉聽聞。菩薩定心轉深，乃聞十方諸佛音聲，從佛聞法而不取相，以法為真法為最上，而依深義不依於語。云何深義？所謂知諸法空、無相、無作，不生邪見。於義亦不得義，不可得中亦無得相，是依深義不依語言。復次行者依了義經不依非了義經。了義經者，若能依義，一切諸經皆是了義，義畢竟空不可說相故。是以諸經皆是了義。若不依義，是人於諸經皆不了義。所以者何？以無深智，隨逐音聲故。是音聲實相亦入深義，俱不可說，是名分別了義經不非了義經。復次行者依智而不依識。何以故？行者知是識相，從因緣和合生，無有自性，無色無對不可見，無知無識虛誑如幻。如是知識相，識即為智，是故依智而不依識。行者雖復生識，若識若智而不生著，知識如相，識即為智相，以是智相為眾生說。復次行者依法不依人。何以故？若佛法中實有人者，無有清淨得解脫者，而一切法無我無人，但隨俗故說有人有我，以是故行者依法不依人。所謂法者諸法之性，法性者無生性，是無生性者畢竟空，是畢竟空者不可說者是。何以故？以語說法，法中無語、語中無法，語則是無語相，一切語言非語言相，以是故經說，無示無說是名佛法。行者以天耳聞諸佛法，若人若法不生著見，若分別二相非為佛法，若無二相則是佛法。行者依止天耳力故，聞甚深之法，以教化眾生，是名天耳神通。

若行者欲得他心智，先自觀心，取心生相、住相、滅相，亦知心垢相淨相、定相亂相等，復觀心所緣垢淨近遠多少等。自取內外心相已然，緣觀眾生色，取欲相心、瞋相心、慢相心、慳相心、嫉相心、憂相心、畏相心、語言音聲種種所作相心等，作是念：「佛如我心，生時住時滅時，彼亦如是。」自知心所緣，他亦如是。我心有如是色相語言所作相，他亦如是。常修學心相，如是習已得他心通，是時但緣他心、心數法，如明眼者觀淨水中魚，有大小好醜悉皆見之；雖有水覆，以水淨故不以為礙。行者如是，知他心通力故，眾生雖身覆心而能見之，既得心通，或時在大眾說法，先知其心，知是眾生以何深心、行何法、何因緣、有何相、喜何事，知自心清淨故，知眾生心亦可清淨。如淨鏡中隨所有色，若長若短方圓麁細等，如本相現不增不減。所以者何？鏡清淨故。鏡雖不分別而顯其相。行者亦如是，自心清淨故，諸法無一定相，常清淨故。眾生心心數法皆悉知之，若眾中多婬欲者，即知其心，為說離婬欲法，恚癡亦如是。何以故？心實相無染無瞋無癡。若眾中求聲聞乘者，亦知其心而為說法；雖為說法，知法性亦無有小。求辟支佛道者，亦知其心而為說法；雖為說法，知法性亦無有中。若求大乘者，亦知其心而為說法；雖為說法，知法性亦無有大。行者如是，等隨眾生心而為說法，亦不分別心相；雖分別三乘說法，而不壞法性；不壞法性故悉知一切眾生心所行。雖自用心知他心，於彼此心無逆無順，亦知一切眾生心心相續如水流。如知心性，法性亦如是，以他心智知眾生心而為說法，則不害也，是名知他心智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者欲得他心智，先自觀心，取心生相、住相、滅相，亦知心垢相淨相、定相亂相等，復觀心所緣垢淨近遠多少等。自取內外心相已然，緣觀眾生色，取欲相心、瞋相心、慢相心、慳相心、嫉相心、憂相心、畏相心、語言音聲種種所作相心等，作是念：「佛如我心，生時住時滅時，彼亦如是。」自知心所緣，他亦如是。我心有如是色相語言所作相，他亦如是。常修學心相，如是習已得他心通，是時但緣他心、心數法，如明眼者觀淨水中魚，有大小好醜悉皆見之；雖有水覆，以水淨故不以為礙。行者如是，知他心通力故，眾生雖身覆心而能見之，既得心通，或時在大眾說法，先知其心，知是眾生以何深心、行何法、何因緣、有何相、喜何事，知自心清淨故，知眾生心亦可清淨。如淨鏡中隨所有色，若長若短方圓麁細等，如本相現不增不減。所以者何？鏡清淨故。鏡雖不分別而顯其相。行者亦如是，自心清淨故，諸法無一定相，常清淨故。眾生心心數法皆悉知之，若眾中多婬欲者，即知其心，為說離婬欲法，恚癡亦如是。何以故？心實相無染無瞋無癡。若眾中求聲聞乘者，亦知其心而為說法；雖為說法，知法性亦無有小。求辟支佛道者，亦知其心而為說法；雖為說法，知法性亦無有中。若求大乘者，亦知其心而為說法；雖為說法，知法性亦無有大。行者如是，等隨眾生心而為說法，亦不分別心相；雖分別三乘說法，而不壞法性；不壞法性故悉知一切眾生心所行。雖自用心知他心，於彼此心無逆無順，亦知一切眾生心心相續如水流。如知心性，法性亦如是，以他心智知眾生心而為說法，則不害也，是名知他心智神通。

若行者欲知宿命，先自覺知今所經事、向所經事，轉至昨夜、昨日、前日，如是一月，從今歲乃至孩童，譬如行道，到所至處思惟憶念所經遊處。如是習已，善修定力故，憶念生時、處胎時，知某處死、此胎生，知是一世二世三世乃至百世千萬無量億世。以宿命智，自知己身及他恒河沙劫所經由事，悉皆念知。以宿命事教化眾生，作如是言：「我某處，如是姓字、如是生、如是壽命、所經苦樂。」亦說彼所經之事。行者以宿命力故，知是眾生先世罪福因緣，所謂種聲聞因緣、辟支佛因緣、佛因緣，隨其因緣而為說法。復次行者宿命智力故，自知從諸佛種善根不迴向阿耨多羅三藐三菩提，今當迴向阿耨多羅三藐三菩提。行者亦知過去諸法滅時無所去，知未來世諸法生時無所從來。雖知過去世無始，不生無始見；雖觀未來世眾生滅入涅槃，亦不生邊見。行者念宿命時，增益諸善根，及滅無量世罪因緣。何以故？知一切法無新相、無故相。得如是智慧已，觀一切有為法及所經生死苦樂，如夢中所見，以是故於生死中心不生厭，於一切眾生而起悲心，知一切法皆是作相，作是念：「如我千萬億無量劫往來生死，皆為虛妄非實；一切眾生來往生死皆亦如是。若無四大四陰者，是則為實，四大四陰亦畢竟不生。」復次行者以宿命智憶念，曾為轉輪聖王，所受之樂無常磨滅，釋提桓因樂亦無常磨滅，有諸國土清淨莊嚴，及諸菩薩諸佛上妙之色，轉於法輪皆悉無常，何況餘事？念如是已心厭遠離。行者依宿命智入無常空，觀一切諸法皆空無常，而眾生顛倒故著。為是眾生故而生悲心，行是悲心，漸漸得成大悲。得大悲已，十方諸佛念是菩薩、讚歎其德，是名宿命神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者欲知宿命，先自覺知今所經事、向所經事，轉至昨夜、昨日、前日，如是一月，從今歲乃至孩童，譬如行道，到所至處思惟憶念所經遊處。如是習已，善修定力故，憶念生時、處胎時，知某處死、此胎生，知是一世二世三世乃至百世千萬無量億世。以宿命智，自知己身及他恒河沙劫所經由事，悉皆念知。以宿命事教化眾生，作如是言：「我某處，如是姓字、如是生、如是壽命、所經苦樂。」亦說彼所經之事。行者以宿命力故，知是眾生先世罪福因緣，所謂種聲聞因緣、辟支佛因緣、佛因緣，隨其因緣而為說法。復次行者宿命智力故，自知從諸佛種善根不迴向阿耨多羅三藐三菩提，今當迴向阿耨多羅三藐三菩提。行者亦知過去諸法滅時無所去，知未來世諸法生時無所從來。雖知過去世無始，不生無始見；雖觀未來世眾生滅入涅槃，亦不生邊見。行者念宿命時，增益諸善根，及滅無量世罪因緣。何以故？知一切法無新相、無故相。得如是智慧已，觀一切有為法及所經生死苦樂，如夢中所見，以是故於生死中心不生厭，於一切眾生而起悲心，知一切法皆是作相，作是念：「如我千萬億無量劫往來生死，皆為虛妄非實；一切眾生來往生死皆亦如是。若無四大四陰者，是則為實，四大四陰亦畢竟不生。」復次行者以宿命智憶念，曾為轉輪聖王，所受之樂無常磨滅，釋提桓因樂亦無常磨滅，有諸國土清淨莊嚴，及諸菩薩諸佛上妙之色，轉於法輪皆悉無常，何況餘事？念如是已心厭遠離。行者依宿命智入無常空，觀一切諸法皆空無常，而眾生顛倒故著。為是眾生故而生悲心，行是悲心，漸漸得成大悲。得大悲已，十方諸佛念是菩薩、讚歎其德，是名宿命神通。

若行者欲求天眼者，初取明光相，所謂燈火明珠、日月星宿等。取是明相已，若晝日則閉目，夜則無在念上明相如眼所見。常修習明念，繫心在明不令他念，若去攝還心得一處。是時色界四大所造清淨之色在此眼中，是名天眼，以天四大造故，名為天眼，又諸賢聖清淨眼故，名為天眼。行者得是天眼已，諸山樹木、鐵圍、須彌及諸國土，都無障蔽、以無礙眼，能見十方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土。爾時行者能知一切佛為一佛，又見一佛為一切佛，以法性不壞故。如見佛相，自見身相亦如是。自身相淨故，一切法相亦如是。如見佛清淨。弟子亦爾，無有二相。及十方無量國土眾生，若地獄、畜生、餓鬼、人、天，除無色者，生死好醜皆悉見之，皆知十方六道眾生業因緣及果報：是眾生以善業因緣故生天人中，是眾生以不善業因緣故生三惡道中。行者於天眼中得智慧力故，雖見眾生不生眾生想，一切法無眾生想故；雖見業及果報相續，亦入一切法無業無果報中。雖天眼見一切色，以智慧力故亦不取色相，是色悉皆空故。復次若障若不障、近遠上下，無不悉見。行者見色界諸天清淨微形者，而彼不見，乃至大天亦復不見，如是等種種神通義，如摩訶衍神通義中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者欲求天眼者，初取明光相，所謂燈火明珠、日月星宿等。取是明相已，若晝日則閉目，夜則無在念上明相如眼所見。常修習明念，繫心在明不令他念，若去攝還心得一處。是時色界四大所造清淨之色在此眼中，是名天眼，以天四大造故，名為天眼，又諸賢聖清淨眼故，名為天眼。行者得是天眼已，諸山樹木、鐵圍、須彌及諸國土，都無障蔽、以無礙眼，能見十方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土。爾時行者能知一切佛為一佛，又見一佛為一切佛，以法性不壞故。如見佛相，自見身相亦如是。自身相淨故，一切法相亦如是。如見佛清淨。弟子亦爾，無有二相。及十方無量國土眾生，若地獄、畜生、餓鬼、人、天，除無色者，生死好醜皆悉見之，皆知十方六道眾生業因緣及果報：是眾生以善業因緣故生天人中，是眾生以不善業因緣故生三惡道中。行者於天眼中得智慧力故，雖見眾生不生眾生想，一切法無眾生想故；雖見業及果報相續，亦入一切法無業無果報中。雖天眼見一切色，以智慧力故亦不取色相，是色悉皆空故。復次若障若不障、近遠上下，無不悉見。行者見色界諸天清淨微形者，而彼不見，乃至大天亦復不見，如是等種種神通義，如摩訶衍神通義中廣說。