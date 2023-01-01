菩薩訶色欲法經
姚秦 鳩摩羅什譯1卷CBETA T0615少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
菩薩訶色欲法經
菩薩訶色欲法經
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後秦三藏鳩摩羅什譯
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女色者，世間之枷鎖，凡夫戀著，不能自拔。女色者，世間之重患，凡夫困之，至死不免。女色者，世間之衰禍，凡夫遭之，無厄不至。行者既得捨之，若復顧念，是為從獄得出，還復思入；從狂得正，而復樂之；從病得差，復思得病。智者怒之，知其狂而顛蹶，死無日矣！
女色者，世間之枷鎖，凡夫戀著，不能自拔。女色者，世間之重患，凡夫困之，至死不免。女色者，世間之衰禍，凡夫遭之，無厄不至。行者既得捨之，若復顧念，是為從獄得出，還復思入；從狂得正，而復樂之；從病得差，復思得病。智者怒之，知其狂而顛蹶，死無日矣！
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凡夫重色，甘為之僕，終身馳驟，為之辛苦。雖復鈇質寸斬，鋒鏑交至，甘心受之，不以為患。狂人樂狂，不是過也。行者若能棄之不顧，是則破枷脫鎖，惡狂厭病，離於衰禍，既安且吉，得出牢獄，永無患難。
凡夫重色，甘為之僕，終身馳驟，為之辛苦。雖復鈇質寸斬，鋒鏑交至，甘心受之，不以為患。狂人樂狂，不是過也。行者若能棄之不顧，是則破枷脫鎖，惡狂厭病，離於衰禍，既安且吉，得出牢獄，永無患難。
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女人之相，其言如蜜，而其心如毒，譬如：停淵澄鏡，而蛟龍居之；金山寶窟，而師子處之；當知此害不可近。室家不和，婦人之由；毀宗敗族，婦人之罪。實是陰賊，滅人慧明；亦是獵圍，尠得出者。譬如高羅，群鳥落之，不能奮飛；又如密網，眾魚投之，刳腸俎肌；亦如暗坑，無目投之，如蛾赴火。是以智者知而遠之，不受其害；惡而穢之，不為此物之所惑也。
女人之相，其言如蜜，而其心如毒，譬如：停淵澄鏡，而蛟龍居之；金山寶窟，而師子處之；當知此害不可近。室家不和，婦人之由；毀宗敗族，婦人之罪。實是陰賊，滅人慧明；亦是獵圍，尠得出者。譬如高羅，群鳥落之，不能奮飛；又如密網，眾魚投之，刳腸俎肌；亦如暗坑，無目投之，如蛾赴火。是以智者知而遠之，不受其害；惡而穢之，不為此物之所惑也。
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