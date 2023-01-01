坐禪三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐禪三昧經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

爾時，行者雖得一心，定力未成，猶為欲界煩惱所亂，當作方便，進學初禪，呵棄愛欲。云何呵棄？觀欲界過，欲為不淨，種種不善；當念初禪，安隱快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，行者雖得一心，定力未成，猶為欲界煩惱所亂，當作方便，進學初禪，呵棄愛欲。云何呵棄？觀欲界過，欲為不淨，種種不善；當念初禪，安隱快樂。

觀欲云何知欲無常？功德怨家，如幻如化，空無所得，念之未得，癡心已亂，何況已得，婬欲纏覆？天上樂處，猶不常安，何況人中？人心著欲，無有厭足，如火得薪，如海吞流。如頂生王，雖雨七寶、王四天下、帝釋分座，猶不知足。如那睺沙（姓也），轉金輪王，為欲所逼，墮蟒蛇中。又如仙人，食果衣草，隱居深山，被髮求道，猶復不免，欲賊所壞。欲樂甚少，怨毒甚多。著欲之人，惡友相近，善人踈遠。欲為毒酒，愚惑醉死；欲為欺誑，走使愚人，疲苦萬端，不得自在。唯有離欲，身心安隱，快樂無極。欲無所得，如狗齩枯骨。求欲勤勞，極苦乃得，得之甚難，失之甚易。如假借須臾，勢不得久，如夢所見，恍惚即滅。欲之為患，求之既苦，得之亦苦，多得多苦。如火得薪，多益多熾，欲如搏肉，眾鳥競逐。以要言之！如蛾赴火，如魚吞鉤，如鹿逐聲，如渴飲鹹水。一切眾生，為欲致患，無苦不至。是故當知，欲為毒害，當求初禪，滅斷欲火。行者一心精懃信樂，令心增進，意不散亂，觀欲心厭，除結惱盡，得初禪定；離欲盛火得清涼定，如熱得蔭，如貧得富。是時便得，初禪喜覺，思惟禪中，種種功德，觀分別好醜，便得一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀欲云何知欲無常？功德怨家，如幻如化，空無所得，念之未得，癡心已亂，何況已得，婬欲纏覆？天上樂處，猶不常安，何況人中？人心著欲，無有厭足，如火得薪，如海吞流。如頂生王，雖雨七寶、王四天下、帝釋分座，猶不知足。如那睺沙（姓也），轉金輪王，為欲所逼，墮蟒蛇中。又如仙人，食果衣草，隱居深山，被髮求道，猶復不免，欲賊所壞。欲樂甚少，怨毒甚多。著欲之人，惡友相近，善人踈遠。欲為毒酒，愚惑醉死；欲為欺誑，走使愚人，疲苦萬端，不得自在。唯有離欲，身心安隱，快樂無極。欲無所得，如狗齩枯骨。求欲勤勞，極苦乃得，得之甚難，失之甚易。如假借須臾，勢不得久，如夢所見，恍惚即滅。欲之為患，求之既苦，得之亦苦，多得多苦。如火得薪，多益多熾，欲如搏肉，眾鳥競逐。以要言之！如蛾赴火，如魚吞鉤，如鹿逐聲，如渴飲鹹水。一切眾生，為欲致患，無苦不至。是故當知，欲為毒害，當求初禪，滅斷欲火。行者一心精懃信樂，令心增進，意不散亂，觀欲心厭，除結惱盡，得初禪定；離欲盛火得清涼定，如熱得蔭，如貧得富。是時便得，初禪喜覺，思惟禪中，種種功德，觀分別好醜，便得一心。

問曰：「修行禪人，得一心相，云何可知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「修行禪人，得一心相，云何可知？」

答曰：「面色悅澤，徐行靖正，不失一心，目不著色，神德定力，不貪名利，擊破憍慢，其性柔軟，不懷毒害，無復慳嫉，直信心淨，論議不諍，身無欺誑，易可與語；柔軟慚愧，心常在法，懃修精進，持戒完具，誦經正憶，念隨法行，意常喜悅，瞋處不瞋；四供養中，不淨不受，淨施則受，知量止足；寤起輕利，能行二施，忍辱除邪，論議不自滿，言語尠少；謙恪恭敬上中下座，善師善知識常親近隨順；飲食知節，不著欲味，樂獨靜處，若苦若樂，心忍不動，無怨無競，不喜鬪訟。如是等種種相，得知一心相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「面色悅澤，徐行靖正，不失一心，目不著色，神德定力，不貪名利，擊破憍慢，其性柔軟，不懷毒害，無復慳嫉，直信心淨，論議不諍，身無欺誑，易可與語；柔軟慚愧，心常在法，懃修精進，持戒完具，誦經正憶，念隨法行，意常喜悅，瞋處不瞋；四供養中，不淨不受，淨施則受，知量止足；寤起輕利，能行二施，忍辱除邪，論議不自滿，言語尠少；謙恪恭敬上中下座，善師善知識常親近隨順；飲食知節，不著欲味，樂獨靜處，若苦若樂，心忍不動，無怨無競，不喜鬪訟。如是等種種相，得知一心相。」

此覺、觀二事，亂禪定心，如水澄靜，波蕩則濁，行者如是，內已一心，覺觀所惱，如極得息，如睡得安。是時次第無覺無觀，生清淨定，內淨喜樂，得入二禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此覺、觀二事，亂禪定心，如水澄靜，波蕩則濁，行者如是，內已一心，覺觀所惱，如極得息，如睡得安。是時次第無覺無觀，生清淨定，內淨喜樂，得入二禪。

心靜默然，本所不得，今得此喜。是時心觀，以喜為患，如上覺觀，行無喜法，乃離喜地，得賢聖所說樂，一心諦知念護得入三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心靜默然，本所不得，今得此喜。是時心觀，以喜為患，如上覺觀，行無喜法，乃離喜地，得賢聖所說樂，一心諦知念護得入三禪。

已棄喜故，諦知憶念樂護，聖人言樂護，餘人難捨，樂中第一，過此以往，無復樂也。是故一切聖人，於一切淨地中，說慈為第一樂。樂則是患。所以者何？第一禪中心不動轉，以無事故，有動則有轉，有轉則有苦，是故三禪以樂為患。復以善妙捨此苦樂，先棄憂喜除苦樂意，護念清淨得入第四禪。不苦不樂護清淨念一心，是故佛言：「護最清淨第一，名第四禪。」以第三禪樂動故，名之為苦，是故四禪除滅苦樂，名不動處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已棄喜故，諦知憶念樂護，聖人言樂護，餘人難捨，樂中第一，過此以往，無復樂也。是故一切聖人，於一切淨地中，說慈為第一樂。樂則是患。所以者何？第一禪中心不動轉，以無事故，有動則有轉，有轉則有苦，是故三禪以樂為患。復以善妙捨此苦樂，先棄憂喜除苦樂意，護念清淨得入第四禪。不苦不樂護清淨念一心，是故佛言：「護最清淨第一，名第四禪。」以第三禪樂動故，名之為苦，是故四禪除滅苦樂，名不動處。

漸觀空處，破內外色想，滅有對想，不念種種色想；觀無量空處，常觀色過；念空處定上妙功德。習念是法，逮得空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸觀空處，破內外色想，滅有對想，不念種種色想；觀無量空處，常觀色過；念空處定上妙功德。習念是法，逮得空處。

念無量識處，觀空處過，念無量識處功德。習念是法，逮得識處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念無量識處，觀空處過，念無量識處功德。習念是法，逮得識處。

念無所有處，觀識處過，念無所有處功德。習念是法，便得無所有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念無所有處，觀識處過，念無所有處功德。習念是法，便得無所有處。

念非有想非無想處，若一切想其患甚多，若病若瘡，若無想，是愚癡處。是故非有想非無想，是第一安隱善處。觀無所有處過，念非有想非無想功德，習念是法，便得非有想非無想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念非有想非無想處，若一切想其患甚多，若病若瘡，若無想，是愚癡處。是故非有想非無想，是第一安隱善處。觀無所有處過，念非有想非無想功德，習念是法，便得非有想非無想處。

或有行者！先從初地乃至上地，復於上地習行慈心，先自得樂破瞋恚毒，次及十方無量眾生。是時便得慈心三昧。悲心憐愍眾生之苦，能破眾惱，廣及無量眾生。是時便得悲心三昧。能破不悅，令無量眾生皆得喜悅。是時便得喜心三昧。能破苦樂，直觀十方無量眾生，是時便得護心三昧。二禪亦復如是，三禪四禪除喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有行者！先從初地乃至上地，復於上地習行慈心，先自得樂破瞋恚毒，次及十方無量眾生。是時便得慈心三昧。悲心憐愍眾生之苦，能破眾惱，廣及無量眾生。是時便得悲心三昧。能破不悅，令無量眾生皆得喜悅。是時便得喜心三昧。能破苦樂，直觀十方無量眾生，是時便得護心三昧。二禪亦復如是，三禪四禪除喜。

次學五通，身能飛行變化自在。行者一心欲定、精進定、一心定、慧定。一心觀身，常作輕想，欲成飛行，若大若小(以欲定過為大，以欲定減為小)，此二俱患，精進翹懃，常能一心，思惟輕觀，如能浮人，心力強故，而不沈沒；亦如猿猴，從高上墮，心力強故，身無痛患。此亦如是，欲力、精進力、一心力、慧力，令其廣大，而身更小，便能運身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次學五通，身能飛行變化自在。行者一心欲定、精進定、一心定、慧定。一心觀身，常作輕想，欲成飛行，若大若小(以欲定過為大，以欲定減為小)，此二俱患，精進翹懃，常能一心，思惟輕觀，如能浮人，心力強故，而不沈沒；亦如猿猴，從高上墮，心力強故，身無痛患。此亦如是，欲力、精進力、一心力、慧力，令其廣大，而身更小，便能運身。

復次觀身空界。常習此觀，欲力、精進力、一心力、慧力極為廣大，便能舉身。如大風力，致重達遠，此亦如是！初當自試，離地一尺二尺，漸至一丈，還來本處。如鳥子學飛，小兒學行，思惟自審，知心力大，必能至遠。學觀四大，除却地大但觀三大，心念不散，便得自在，身無罣礙，如鳥飛行。當復學習，遠作近想，是故近滅遠出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次觀身空界。常習此觀，欲力、精進力、一心力、慧力極為廣大，便能舉身。如大風力，致重達遠，此亦如是！初當自試，離地一尺二尺，漸至一丈，還來本處。如鳥子學飛，小兒學行，思惟自審，知心力大，必能至遠。學觀四大，除却地大但觀三大，心念不散，便得自在，身無罣礙，如鳥飛行。當復學習，遠作近想，是故近滅遠出。

復能變化諸物，如觀木地種，除却餘種，此木便變為地。所以者何？木有地種分故。水、火、風、空，金銀寶物，悉皆如是。何以故？木有諸種分故。是初神通根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復能變化諸物，如觀木地種，除却餘種，此木便變為地。所以者何？木有地種分故。水、火、風、空，金銀寶物，悉皆如是。何以故？木有諸種分故。是初神通根本。

四禪有十四變化心：初禪二果：一者、初禪。二者、欲界。二禪三果：一者、二禪。二者、初禪。三者、欲界。三禪四果：一者、三禪。二者、二禪。三者、初禪。四者、欲界。四禪五果：一者、四禪。二者、三禪。三者、二禪。四者、初禪。五者、欲界。餘通如《摩訶衍論》中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四禪有十四變化心：初禪二果：一者、初禪。二者、欲界。二禪三果：一者、二禪。二者、初禪。三者、欲界。三禪四果：一者、三禪。二者、二禪。三者、初禪。四者、欲界。四禪五果：一者、四禪。二者、三禪。三者、二禪。四者、初禪。五者、欲界。餘通如《摩訶衍論》中說。

世尊弟子習學五法門志求涅槃，有二種人：或好定多，以快樂故。或好智多，畏苦患故。定多者，先學禪法，後學涅槃。智多者，直趣涅槃。直趣涅槃者，未斷煩惱亦未得禪，專心不散直求涅槃，越愛等諸煩惱，是名涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊弟子習學五法門志求涅槃，有二種人：或好定多，以快樂故。或好智多，畏苦患故。定多者，先學禪法，後學涅槃。智多者，直趣涅槃。直趣涅槃者，未斷煩惱亦未得禪，專心不散直求涅槃，越愛等諸煩惱，是名涅槃。

身實無常、苦、不淨、無我，以心顛倒故常、樂、我、淨。以是故事事愛著其身，是則底下眾生。行者欲破顛倒故，當習四念止觀：觀身種種，多諸苦患。從因緣生故無常，種種惱故苦，身有三十六物故不淨，以不得自在故無我。習如是觀，觀內身、觀外身、觀內外身，習如是觀，是謂身念止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身實無常、苦、不淨、無我，以心顛倒故常、樂、我、淨。以是故事事愛著其身，是則底下眾生。行者欲破顛倒故，當習四念止觀：觀身種種，多諸苦患。從因緣生故無常，種種惱故苦，身有三十六物故不淨，以不得自在故無我。習如是觀，觀內身、觀外身、觀內外身，習如是觀，是謂身念止。

身實相如是！何故於此，而起顛倒愛著此身？諦思惟念，身邊樂痛，以愛樂痛故著此身，當觀樂痛實不可得。云何不得因衣食故致樂？樂過則苦生，非實樂故。如患瘡苦，以藥塗治，痛止為樂。以大苦故，謂小苦為樂，非實樂也。復次以故苦為苦，新苦為樂。如擔重易肩，而以新重為樂，非實常樂也。如火性熱，無暫冷時。若是實樂，不應有不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身實相如是！何故於此，而起顛倒愛著此身？諦思惟念，身邊樂痛，以愛樂痛故著此身，當觀樂痛實不可得。云何不得因衣食故致樂？樂過則苦生，非實樂故。如患瘡苦，以藥塗治，痛止為樂。以大苦故，謂小苦為樂，非實樂也。復次以故苦為苦，新苦為樂。如擔重易肩，而以新重為樂，非實常樂也。如火性熱，無暫冷時。若是實樂，不應有不樂。

或曰：「外事是樂，因緣不必是樂，或時樂因、或時苦因。若使心法與愛相應，爾時是樂；與恚相應，爾時是苦；與癡相應，不苦不樂。以此推之，可知有樂無樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰：「外事是樂，因緣不必是樂，或時樂因、或時苦因。若使心法與愛相應，爾時是樂；與恚相應，爾時是苦；與癡相應，不苦不樂。以此推之，可知有樂無樂。」

答曰：「無也。婬欲不應是樂。何以故？若婬欲在內，不應外求女色，外求女色當知婬苦。若婬是樂，不應時時棄，若棄不應是樂。於大苦中，以小苦為樂也。如人應死，全命受鞭，以是為樂。欲心熾盛，以欲為樂，老時厭欲，知欲非樂。若實樂相，不應生厭。如是種種，因緣欲樂相，實不可得，樂失則苦。佛言：『樂痛應觀苦，苦痛應觀樂，如箭在體，不苦不樂應觀生滅無常。』是謂痛念止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。婬欲不應是樂。何以故？若婬欲在內，不應外求女色，外求女色當知婬苦。若婬是樂，不應時時棄，若棄不應是樂。於大苦中，以小苦為樂也。如人應死，全命受鞭，以是為樂。欲心熾盛，以欲為樂，老時厭欲，知欲非樂。若實樂相，不應生厭。如是種種，因緣欲樂相，實不可得，樂失則苦。佛言：『樂痛應觀苦，苦痛應觀樂，如箭在體，不苦不樂應觀生滅無常。』是謂痛念止。」

當知心受苦樂、受不苦不樂。云何心？是心無常，從因緣生故。生滅不住，相似生故，但顛倒故，謂是為一。本無今有，已有還無，是故無常。觀知心空。云何為空？從因緣生，有眼有色，可見憶念，欲見如是等，和合眼識生。如日愛珠，有日有珠，有乾草牛屎，眾緣和合，於是火生。一一推求，火不可得，緣合有火。眼識亦爾，不住眼中，亦非色中住，不兩中間住，無有住處，亦復不無。是故佛言：「如幻如化」。現在心觀過去心，或苦、或樂、或不苦不樂，心各各異各各滅，有欲心、無欲心亦如是，各各異各各滅，觀內心、觀外心、觀內外心亦如是。是名心念止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知心受苦樂、受不苦不樂。云何心？是心無常，從因緣生故。生滅不住，相似生故，但顛倒故，謂是為一。本無今有，已有還無，是故無常。觀知心空。云何為空？從因緣生，有眼有色，可見憶念，欲見如是等，和合眼識生。如日愛珠，有日有珠，有乾草牛屎，眾緣和合，於是火生。一一推求，火不可得，緣合有火。眼識亦爾，不住眼中，亦非色中住，不兩中間住，無有住處，亦復不無。是故佛言：「如幻如化」。現在心觀過去心，或苦、或樂、或不苦不樂，心各各異各各滅，有欲心、無欲心亦如是，各各異各各滅，觀內心、觀外心、觀內外心亦如是。是名心念止。

復次觀心為屬誰？觀想、思惟、念欲等諸心相應法不相應法，諦觀其主，主不可得。何以故？從因緣生故無常，無常故苦，苦故不自在，不自在故無主，無主故空。前別觀身、痛、心、法不可得，今更總觀四念止中主不可得，離此處求亦不可得。若常不可得，無常亦不可得；若常應當常苦常樂，亦不應忘；若常有神者，無殺惱罪，亦無涅槃；若身是神，無常身滅，神亦應滅，亦無後世，亦無罪福。如是遍觀無主，諸法皆空不自在，因緣合故生，因緣壞故滅，如是緣合法，是名法念止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次觀心為屬誰？觀想、思惟、念欲等諸心相應法不相應法，諦觀其主，主不可得。何以故？從因緣生故無常，無常故苦，苦故不自在，不自在故無主，無主故空。前別觀身、痛、心、法不可得，今更總觀四念止中主不可得，離此處求亦不可得。若常不可得，無常亦不可得；若常應當常苦常樂，亦不應忘；若常有神者，無殺惱罪，亦無涅槃；若身是神，無常身滅，神亦應滅，亦無後世，亦無罪福。如是遍觀無主，諸法皆空不自在，因緣合故生，因緣壞故滅，如是緣合法，是名法念止。

若行者得法念止，厭世間空老病死法，都無少許常樂我淨，我於此空法復何所求？應當入涅槃最善法中住。建精進力，得深舍摩陀故(深舍摩陀者，住心一處名也，此土無是名)。是時得深舍摩陀，住第四法念止中，觀諸法相，皆苦無樂，無樂是實，餘者妄語。苦因愛等諸煩惱及業，是非天、非時、非塵等種種妄語中生，是煩惱及業出生，此苦是苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者得法念止，厭世間空老病死法，都無少許常樂我淨，我於此空法復何所求？應當入涅槃最善法中住。建精進力，得深舍摩陀故(深舍摩陀者，住心一處名也，此土無是名)。是時得深舍摩陀，住第四法念止中，觀諸法相，皆苦無樂，無樂是實，餘者妄語。苦因愛等諸煩惱及業，是非天、非時、非塵等種種妄語中生，是煩惱及業出生，此苦是苦。

入涅槃時一切滅盡，非色、無色界及世界始世界始，(外道謂一切有法之初，色為世界始，外道謂涅槃也。以此有始，能化作萬物，即名造化也)等種種妄語，能滅此苦。正見等八直是涅槃道，非餘外道苦行，種種空持戒、空禪定、空智慧。何以故？佛法中戒、定、慧三法合行能入涅槃，譬如人立平地，持好弓箭，能射殺怨賊，三法合行亦如是！戒為平地，禪定為快弓，智慧為利箭，三事備足，能殺煩惱賊，以是故外道輩不得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入涅槃時一切滅盡，非色、無色界及世界始世界始，(外道謂一切有法之初，色為世界始，外道謂涅槃也。以此有始，能化作萬物，即名造化也)等種種妄語，能滅此苦。正見等八直是涅槃道，非餘外道苦行，種種空持戒、空禪定、空智慧。何以故？佛法中戒、定、慧三法合行能入涅槃，譬如人立平地，持好弓箭，能射殺怨賊，三法合行亦如是！戒為平地，禪定為快弓，智慧為利箭，三事備足，能殺煩惱賊，以是故外道輩不得涅槃。

行者是時作四法緣，觀緣如射博。觀苦四種：因緣生故無常，身心惱故苦，無一可得故空，無作無受故無我。觀習四種：煩惱有漏業和合故集，相似果生故因，是中得一切行故生，非相似果相續故緣。觀盡四種：一切煩惱覆故閉，除煩惱火故滅，一切法中第一故妙，世間過去故出。觀道四種：能到涅槃故道，不顛倒故正，一切聖人去處故跡，得脫世愁惱故離。如是觀者得無漏相似法，名為煖法。云何名煖？常懃精進故名煖法。諸煩惱薪，無漏智火燒，火欲出初相，名為煖法，譬如鑽火，初鑽煙出，是名煖，是為涅槃道初相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者是時作四法緣，觀緣如射博。觀苦四種：因緣生故無常，身心惱故苦，無一可得故空，無作無受故無我。觀習四種：煩惱有漏業和合故集，相似果生故因，是中得一切行故生，非相似果相續故緣。觀盡四種：一切煩惱覆故閉，除煩惱火故滅，一切法中第一故妙，世間過去故出。觀道四種：能到涅槃故道，不顛倒故正，一切聖人去處故跡，得脫世愁惱故離。如是觀者得無漏相似法，名為煖法。云何名煖？常懃精進故名煖法。諸煩惱薪，無漏智火燒，火欲出初相，名為煖法，譬如鑽火，初鑽煙出，是名煖，是為涅槃道初相。

佛弟子中有二種人：一者、多好一心求禪定，是人有漏道。二者、多除愛著好實智慧，是人直趣涅槃入煖法中。有煖相者深得一心，實法鏡到無漏界邊(鏡中像似面，界邊非中故以為喻)。行者是時大得安隱，自念：「我定當得涅槃，見此道故。」如人穿井得至濕泥，知當得水不久；如人擊賊賊已退散，自知得勝意中安隱；如人怖死，人欲知活不？當先試之以杖打身，若隱胗脈起者，知是有煖，必可得活；亦如聽法人思惟喜悅心著，是時心熱，行者如是有煖法，故名為有煖，亦名能得涅槃分善根。是善根法有十六行四諦，緣六地中一智慧一切無漏法基，野人能行安隱(於無漏踈，故名為野人，案梵本爾，先言凡夫人，非)，是名有煖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子中有二種人：一者、多好一心求禪定，是人有漏道。二者、多除愛著好實智慧，是人直趣涅槃入煖法中。有煖相者深得一心，實法鏡到無漏界邊(鏡中像似面，界邊非中故以為喻)。行者是時大得安隱，自念：「我定當得涅槃，見此道故。」如人穿井得至濕泥，知當得水不久；如人擊賊賊已退散，自知得勝意中安隱；如人怖死，人欲知活不？當先試之以杖打身，若隱胗脈起者，知是有煖，必可得活；亦如聽法人思惟喜悅心著，是時心熱，行者如是有煖法，故名為有煖，亦名能得涅槃分善根。是善根法有十六行四諦，緣六地中一智慧一切無漏法基，野人能行安隱(於無漏踈，故名為野人，案梵本爾，先言凡夫人，非)，是名有煖法。

增進轉上，更名頂法，如乳變為酪。是人觀法實相，我當得苦脫，心愛是法是為真法，能除種種苦患及老病死。是時，思惟此法誰說？是佛世尊！從是得佛寶中信心清淨大歡喜悅。若無此法，一切煩惱誰當能遮？我當云何得實智慧少許明？從是得法寶中信心清淨大歡喜悅。若我不得佛弟子輩好伴，云何當得實智慧少許明？從是得僧寶中信心清淨大歡喜悅。是三寶中得一心清淨合實智慧，是頂善根，亦名頂法，亦名能得涅槃分善根。如《波羅延經》中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增進轉上，更名頂法，如乳變為酪。是人觀法實相，我當得苦脫，心愛是法是為真法，能除種種苦患及老病死。是時，思惟此法誰說？是佛世尊！從是得佛寶中信心清淨大歡喜悅。若無此法，一切煩惱誰當能遮？我當云何得實智慧少許明？從是得法寶中信心清淨大歡喜悅。若我不得佛弟子輩好伴，云何當得實智慧少許明？從是得僧寶中信心清淨大歡喜悅。是三寶中得一心清淨合實智慧，是頂善根，亦名頂法，亦名能得涅槃分善根。如《波羅延經》中說：

「佛寶法僧寶， 誰有少信淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛寶法僧寶， 誰有少信淨；

是名頂善根， 汝曹一心持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名頂善根， 汝曹一心持。」

云何為少信？於佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢邊為少，於野人邊為多；復次，此可破可失，是故名少。如《法句》說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為少信？於佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢邊為少，於野人邊為多；復次，此可破可失，是故名少。如《法句》說：

「芭蕉生實死， 竹生實亦然！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「芭蕉生實死， 竹生實亦然！

騾有子則死， 小人得養死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 騾有子則死， 小人得養死。

破失非利故， 小人得名譽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破失非利故， 小人得名譽；

白淨分失盡， 乃至頂法墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白淨分失盡， 乃至頂法墮。」

復次，未斷諸結使，未得無漏無量慧心，以是故名少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，未斷諸結使，未得無漏無量慧心，以是故名少。

復次。懃精進一心入涅槃道中，更了了觀五陰、四諦十六行。是時，心不縮不悔不退，愛樂入忍，是名忍善根。忍何等？隨四諦觀行，是名為忍。是善根三種：上、中、下三時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次。懃精進一心入涅槃道中，更了了觀五陰、四諦十六行。是時，心不縮不悔不退，愛樂入忍，是名忍善根。忍何等？隨四諦觀行，是名為忍。是善根三種：上、中、下三時。

云何名忍？觀五陰無常、苦、空、無我，心忍不退，是名忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名忍？觀五陰無常、苦、空、無我，心忍不退，是名忍。

復次，觀諸世間盡苦空無有樂，是苦因習愛等諸煩惱，是習智緣盡，是名上法，更無有上。八直道能令行人得至涅槃，更無有上。如是信心不悔不疑，忍是名忍。是中更有忍，種種結使、種種煩惱疑悔，來入心中不能令破，譬如石山種種風水不能漂動，是故名忍，是事得名真好野人。如佛說《法句》中： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，觀諸世間盡苦空無有樂，是苦因習愛等諸煩惱，是習智緣盡，是名上法，更無有上。八直道能令行人得至涅槃，更無有上。如是信心不悔不疑，忍是名忍。是中更有忍，種種結使、種種煩惱疑悔，來入心中不能令破，譬如石山種種風水不能漂動，是故名忍，是事得名真好野人。如佛說《法句》中：

「世界正見上， 誰有得多者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世界正見上， 誰有得多者？

乃至千萬歲， 終不墮惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至千萬歲， 終不墮惡道。」

是世間正見，是名為忍善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是世間正見，是名為忍善根。

是人多增進，一心極厭世界行，欲了了四諦相，作證趣涅槃，如是一心中，是名世間第一法。一時住四行：無常、苦、空、無我，觀一諦，苦法忍共緣故。何以故？觀欲界五受陰，無常、苦、空、無我，是中心忍入慧，亦是相應心心數法，是名苦法忍。身業、口業及心不相應諸行，現在未來世一切無漏法初門，是名苦法忍(法無漏法忍信受也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人多增進，一心極厭世界行，欲了了四諦相，作證趣涅槃，如是一心中，是名世間第一法。一時住四行：無常、苦、空、無我，觀一諦，苦法忍共緣故。何以故？觀欲界五受陰，無常、苦、空、無我，是中心忍入慧，亦是相應心心數法，是名苦法忍。身業、口業及心不相應諸行，現在未來世一切無漏法初門，是名苦法忍(法無漏法忍信受也)。

次第生苦法智。苦法忍斷結使，苦法智作證。譬如一人刈，一人束，亦如利刀斫竹得風即偃，忍智功夫故，是事得辦。欲界繫見苦，斷十結得得，爾時異等智得，無漏智未得，無漏慧得。是時成就一智(等智未來成就)，第二心中成就法智、苦智等智，過第三心、第四心成就四智：苦智、法智、比智、等智。習、盡、道法智中，一一智增，離欲人知他心智成就增；苦比忍、苦比智斷十八結，是四心苦諦能得。習法忍、習法智斷欲界繫七結；習比忍、習比智斷色、無色界繫十三結。盡法忍、盡法智斷欲界繫七結；盡比忍、盡比智斷色、無色界繫十二結。道法忍、道法智斷欲界繫八結；道比忍、道比智斷色、無色界繫十四結。道比智是名須陀般那(下子上子)，實知諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第生苦法智。苦法忍斷結使，苦法智作證。譬如一人刈，一人束，亦如利刀斫竹得風即偃，忍智功夫故，是事得辦。欲界繫見苦，斷十結得得，爾時異等智得，無漏智未得，無漏慧得。是時成就一智(等智未來成就)，第二心中成就法智、苦智等智，過第三心、第四心成就四智：苦智、法智、比智、等智。習、盡、道法智中，一一智增，離欲人知他心智成就增；苦比忍、苦比智斷十八結，是四心苦諦能得。習法忍、習法智斷欲界繫七結；習比忍、習比智斷色、無色界繫十三結。盡法忍、盡法智斷欲界繫七結；盡比忍、盡比智斷色、無色界繫十二結。道法忍、道法智斷欲界繫八結；道比忍、道比智斷色、無色界繫十四結。道比智是名須陀般那(下子上子)，實知諸法相。

是十六心能，十五心中利根名隨法行，鈍根名隨信行。是二人未離欲，名初果向。先未斷結，得十六心，名須陀般那。若先斷六品結，得十六心，名息忌陀伽迷(秦言一來)。若先斷九品結，得十六心，名阿那迦迷(秦言不來)。先未離欲，斷八十八結故，名須陀般那；復次無漏果善根得得，故名須陀般那。利根名見得，鈍根名信愛。思惟結未斷，餘殘七世生，若思惟結三種斷，名家家三世生。聖道八分、三十七品名流，流向涅槃，隨是流行，故名須陀般那，是為佛初功德子。惡道得脫，三結斷，三毒薄，名息忌陀伽迷。復次欲界結九種(上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下)，見諦斷、思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十六心能，十五心中利根名隨法行，鈍根名隨信行。是二人未離欲，名初果向。先未斷結，得十六心，名須陀般那。若先斷六品結，得十六心，名息忌陀伽迷(秦言一來)。若先斷九品結，得十六心，名阿那迦迷(秦言不來)。先未離欲，斷八十八結故，名須陀般那；復次無漏果善根得得，故名須陀般那。利根名見得，鈍根名信愛。思惟結未斷，餘殘七世生，若思惟結三種斷，名家家三世生。聖道八分、三十七品名流，流向涅槃，隨是流行，故名須陀般那，是為佛初功德子。惡道得脫，三結斷，三毒薄，名息忌陀伽迷。復次欲界結九種(上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下)，見諦斷、思惟斷。

若凡夫人，先以有漏道，斷欲界繫六種結，入見諦道十六心中，得名息忌陀伽迷。若八種斷，入見諦道第十六心中，一種名息忌陀伽迷果向呵那伽迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若凡夫人，先以有漏道，斷欲界繫六種結，入見諦道十六心中，得名息忌陀伽迷。若八種斷，入見諦道第十六心中，一種名息忌陀伽迷果向呵那伽迷。

若佛弟子得須陀般那，單斷三結，欲得息忌陀伽迷，是思惟斷欲界繫九種結、六種斷，是名息忌陀伽迷八種斷；是名一種息忌陀伽迷果向阿那伽迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛弟子得須陀般那，單斷三結，欲得息忌陀伽迷，是思惟斷欲界繫九種結、六種斷，是名息忌陀伽迷八種斷；是名一種息忌陀伽迷果向阿那伽迷。

若凡夫人先斷欲界繫九種結，入見諦道第十六心中，名阿那伽迷；若得息忌陀伽迷進，斷三種思惟結，第九解脫道，名阿那伽迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若凡夫人先斷欲界繫九種結，入見諦道第十六心中，名阿那伽迷；若得息忌陀伽迷進，斷三種思惟結，第九解脫道，名阿那伽迷。

阿那伽迷有九種：今世必入涅槃阿那伽迷，中陰入涅槃阿那伽迷，生已入涅槃阿那伽迷，懃求入涅槃阿那伽迷，不懃求入涅槃阿那伽迷，上行入涅槃阿那伽迷，至阿迦尼吒入涅槃阿那伽迷，到無色定入涅槃阿那伽迷，身證阿那伽迷行向阿羅漢阿那伽迷。色、無色界九種結，以第九無礙道金剛三昧破一切結，第九解脫道盡智修一切善根，是名阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那伽迷有九種：今世必入涅槃阿那伽迷，中陰入涅槃阿那伽迷，生已入涅槃阿那伽迷，懃求入涅槃阿那伽迷，不懃求入涅槃阿那伽迷，上行入涅槃阿那伽迷，至阿迦尼吒入涅槃阿那伽迷，到無色定入涅槃阿那伽迷，身證阿那伽迷行向阿羅漢阿那伽迷。色、無色界九種結，以第九無礙道金剛三昧破一切結，第九解脫道盡智修一切善根，是名阿羅漢果。

是阿羅漢有九種：退法、不退法、死法、守法、住法、必知法、不壞法、慧脫、共脫。濡智濡進行五種法退，是名退法。利智利進行五種法不退，是名不退法。濡智濡進利，厭思惟自殺身，是名死法。濡智大進自護身，是名守法。中智中進、不增不減處中而住，是名住法。少利智懃精進，能得不壞心解脫，是名必知法。利智大進，初得不壞心解脫，是名不壞法。不能入諸禪，未到地中諸漏盡，是名慧解脫。得諸禪亦得滅禪諸漏盡，是名共解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是阿羅漢有九種：退法、不退法、死法、守法、住法、必知法、不壞法、慧脫、共脫。濡智濡進行五種法退，是名退法。利智利進行五種法不退，是名不退法。濡智濡進利，厭思惟自殺身，是名死法。濡智大進自護身，是名守法。中智中進、不增不減處中而住，是名住法。少利智懃精進，能得不壞心解脫，是名必知法。利智大進，初得不壞心解脫，是名不壞法。不能入諸禪，未到地中諸漏盡，是名慧解脫。得諸禪亦得滅禪諸漏盡，是名共解脫。

有阿羅漢，一切有為法常厭滿足，更不求功德，待時入涅槃。有阿羅漢，求四禪、四無色定、四等心、八解脫、八勝處、十一切、入九次第、六神通，願智阿蘭若那三昧(秦言無諍。阿蘭若言無事，或言空寂。舊言須菩提常行空寂，行非也，自是無諍行耳！無諍者將護眾生，不令起諍，於我耳起諍，如舍利弗、目連夜入陶屋中宿，致拘迦離起諍者是也)，超越三昧熏禪三解脫門及放捨(放捨者，三脫門，空、無願、無相。空無願無相，即十二門念，反著者也)，更作利智懃精進，入如是諸禪功德，是名得不退法、不壞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有阿羅漢，一切有為法常厭滿足，更不求功德，待時入涅槃。有阿羅漢，求四禪、四無色定、四等心、八解脫、八勝處、十一切、入九次第、六神通，願智阿蘭若那三昧(秦言無諍。阿蘭若言無事，或言空寂。舊言須菩提常行空寂，行非也，自是無諍行耳！無諍者將護眾生，不令起諍，於我耳起諍，如舍利弗、目連夜入陶屋中宿，致拘迦離起諍者是也)，超越三昧熏禪三解脫門及放捨(放捨者，三脫門，空、無願、無相。空無願無相，即十二門念，反著者也)，更作利智懃精進，入如是諸禪功德，是名得不退法、不壞法。

若佛不出世，無佛法無弟子時，是時離欲人辟支佛出。辟支佛有三種：上、中、下。下者本得須陀般那、若息忌陀伽迷。是須陀般那於第七世生人中，是時無佛法，不得作弟子；復不應八世生，是時作辟支佛。若息忌陀伽迷二世生，是時無佛法，不得作弟子；復不應三世生，是時作辟支佛。有人願作辟支佛，種辟支佛善根，時無佛法，善根熟，爾時厭世出家得道，名辟支佛，是名中辟支佛。有人求佛道，智力進力少，以因緣退(如舍利弗是也)，是時佛不出世，無佛法亦無弟子，而善根行熟，作辟支佛，有相好若少若多，厭世出家得道，是名上辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛不出世，無佛法無弟子時，是時離欲人辟支佛出。辟支佛有三種：上、中、下。下者本得須陀般那、若息忌陀伽迷。是須陀般那於第七世生人中，是時無佛法，不得作弟子；復不應八世生，是時作辟支佛。若息忌陀伽迷二世生，是時無佛法，不得作弟子；復不應三世生，是時作辟支佛。有人願作辟支佛，種辟支佛善根，時無佛法，善根熟，爾時厭世出家得道，名辟支佛，是名中辟支佛。有人求佛道，智力進力少，以因緣退(如舍利弗是也)，是時佛不出世，無佛法亦無弟子，而善根行熟，作辟支佛，有相好若少若多，厭世出家得道，是名上辟支佛。

於諸法中智慧淺入，名阿羅漢；中入名辟支佛；深入名佛。如遙見樹，不能分別枝；小近能分別枝，不能分別華、葉；到樹下盡能分別知樹枝、葉、華、實。聲聞能知一切諸行無常，一切諸法無主，唯涅槃善安隱。聲聞能如是觀，不能分別深入深知；辟支佛少能分別，亦不能深入深知；佛知諸法分別究暢，深入深知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法中智慧淺入，名阿羅漢；中入名辟支佛；深入名佛。如遙見樹，不能分別枝；小近能分別枝，不能分別華、葉；到樹下盡能分別知樹枝、葉、華、實。聲聞能知一切諸行無常，一切諸法無主，唯涅槃善安隱。聲聞能如是觀，不能分別深入深知；辟支佛少能分別，亦不能深入深知；佛知諸法分別究暢，深入深知也。

如波羅奈國王，夏暑熱時處高樓上坐七寶床，令青衣磨牛頭栴檀香塗身，青衣臂多著釧，摩王身時釧聲滿耳，王甚患之！教次第令脫，釧少聲微，唯獨一釧寂然無聲。王時悟曰：「國家、臣民、宮人、婇女，多事多惱亦復如是！」即時離欲獨處思惟，得辟支佛。鬚髮自落、著自然衣，從樓閣去，以己神足力出家入山。如是因緣，中品辟支佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如波羅奈國王，夏暑熱時處高樓上坐七寶床，令青衣磨牛頭栴檀香塗身，青衣臂多著釧，摩王身時釧聲滿耳，王甚患之！教次第令脫，釧少聲微，唯獨一釧寂然無聲。王時悟曰：「國家、臣民、宮人、婇女，多事多惱亦復如是！」即時離欲獨處思惟，得辟支佛。鬚髮自落、著自然衣，從樓閣去，以己神足力出家入山。如是因緣，中品辟支佛也。

若行者求佛道入禪，先當繫心專念十方三世諸佛生身，莫念地水火風、山樹草木、天地之中有形之類，及諸餘法一切莫念。但念諸佛生身處在虛空，譬如大海清水中央金山王須彌；如夜闇中然大火；如大施祠中七寶幢。佛身如是，有三十二相、八十種好，常出無量清淨光明，於虛空相青色中，常念佛身相如是，行者便得十方三世諸佛悉在心目前一切悉見三昧。若心餘處緣，還攝令住念在佛身，是時便見東方三百千萬千萬億種無量諸佛。如是南方、西方、北方、四維、上下，隨所念方，見一切佛。如人夜觀星宿，百千無量種星宿悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者求佛道入禪，先當繫心專念十方三世諸佛生身，莫念地水火風、山樹草木、天地之中有形之類，及諸餘法一切莫念。但念諸佛生身處在虛空，譬如大海清水中央金山王須彌；如夜闇中然大火；如大施祠中七寶幢。佛身如是，有三十二相、八十種好，常出無量清淨光明，於虛空相青色中，常念佛身相如是，行者便得十方三世諸佛悉在心目前一切悉見三昧。若心餘處緣，還攝令住念在佛身，是時便見東方三百千萬千萬億種無量諸佛。如是南方、西方、北方、四維、上下，隨所念方，見一切佛。如人夜觀星宿，百千無量種星宿悉見。

菩薩得是三昧，除無量劫厚罪令薄、薄者令滅。得是三昧已，當念佛種種無量功德，一切智、一切解、一切見、一切德，得大慈大悲自在，自初出無明㲉，四無畏、五眼、十力、十八不共法，能除無量苦，救老死畏，與常樂涅槃。佛有如是等種種無量功德，作是念已自發願言：「我何時當得佛身、佛功德，巍巍如是？」復作大誓：「過去一切福、現在一切福，盡持求佛道，不用餘報。」復作是念：「一切眾生甚可憐愍，諸佛身功德巍巍如是，眾生云何更求餘業而不求佛？」譬如貴家盲子墮大深坑，飢窮困苦食糞食泥。父甚愍之，為求方便，拯之於深坑，食之以上饌。行者念言：「佛二種身功德甘露如是，而諸眾生墮生死深坑，食諸不淨。以大悲心，我當拯濟一切眾生，令得佛道度生死岸，以佛種種功德法味悉令飽滿，一切佛法願悉得之。聞誦持問、觀行得果，為作階梯，立大要誓被三願鎧，外破魔眾內擊結賊，直入不迴。如是三願比無量諸願，願皆住之，為度眾生得佛道故。」如是念、如是願，是為菩薩念佛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得是三昧，除無量劫厚罪令薄、薄者令滅。得是三昧已，當念佛種種無量功德，一切智、一切解、一切見、一切德，得大慈大悲自在，自初出無明㲉，四無畏、五眼、十力、十八不共法，能除無量苦，救老死畏，與常樂涅槃。佛有如是等種種無量功德，作是念已自發願言：「我何時當得佛身、佛功德，巍巍如是？」復作大誓：「過去一切福、現在一切福，盡持求佛道，不用餘報。」復作是念：「一切眾生甚可憐愍，諸佛身功德巍巍如是，眾生云何更求餘業而不求佛？」譬如貴家盲子墮大深坑，飢窮困苦食糞食泥。父甚愍之，為求方便，拯之於深坑，食之以上饌。行者念言：「佛二種身功德甘露如是，而諸眾生墮生死深坑，食諸不淨。以大悲心，我當拯濟一切眾生，令得佛道度生死岸，以佛種種功德法味悉令飽滿，一切佛法願悉得之。聞誦持問、觀行得果，為作階梯，立大要誓被三願鎧，外破魔眾內擊結賊，直入不迴。如是三願比無量諸願，願皆住之，為度眾生得佛道故。」如是念、如是願，是為菩薩念佛三昧。

行菩薩道者，於三毒中若婬欲偏多，先自觀身：骨肉皮膚、筋脈流血，肝肺腸胃、屎尿涕唾，三十六物、九想不淨，專心內觀不令外念；外念諸緣，攝之令還。如人執燭入雜穀倉，種種分別豆、麥、黍、粟無不識知。復次觀身六分：堅為地分、濕為水分、熱為火分、動為風分、孔為空分、知為識分。亦如屠牛，分為六分，身首四支，各自異處。身有九孔，常流不淨，革囊盛屎，常作是觀，不令外念；外念諸緣，攝之令還。若得一心，意生厭患，求離此身，欲令速滅，早入涅槃。是時當發大慈大悲，以大功德，拔濟眾生，興前三願：「以諸眾生，不知不淨，起諸罪垢，我當拔置於甘露地。復次，欲界眾生樂著不淨如狗食糞，我當度脫至清淨道。復次，我當學求諸法實相，不有常不無常、非淨非不淨，我當云何著此不淨？觀不淨智從因緣生，如我法者當求實相，云何厭患身中不淨而取涅槃？當如大象度駛流水窮盡源底，得實法相滅入涅槃，豈可如獼猴諸兔畏怖駛流趣自度身？我今當學如菩薩法，行不淨觀除却婬欲，廣化眾生令離欲患，不為不淨觀所厭沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩薩道者，於三毒中若婬欲偏多，先自觀身：骨肉皮膚、筋脈流血，肝肺腸胃、屎尿涕唾，三十六物、九想不淨，專心內觀不令外念；外念諸緣，攝之令還。如人執燭入雜穀倉，種種分別豆、麥、黍、粟無不識知。復次觀身六分：堅為地分、濕為水分、熱為火分、動為風分、孔為空分、知為識分。亦如屠牛，分為六分，身首四支，各自異處。身有九孔，常流不淨，革囊盛屎，常作是觀，不令外念；外念諸緣，攝之令還。若得一心，意生厭患，求離此身，欲令速滅，早入涅槃。是時當發大慈大悲，以大功德，拔濟眾生，興前三願：「以諸眾生，不知不淨，起諸罪垢，我當拔置於甘露地。復次，欲界眾生樂著不淨如狗食糞，我當度脫至清淨道。復次，我當學求諸法實相，不有常不無常、非淨非不淨，我當云何著此不淨？觀不淨智從因緣生，如我法者當求實相，云何厭患身中不淨而取涅槃？當如大象度駛流水窮盡源底，得實法相滅入涅槃，豈可如獼猴諸兔畏怖駛流趣自度身？我今當學如菩薩法，行不淨觀除却婬欲，廣化眾生令離欲患，不為不淨觀所厭沒。」

復次，既觀不淨則厭生死，當觀淨門繫心三處：鼻端、眉間、額上。當於是中，開一寸皮，淨除血肉，繫心白骨，不令外念；外念諸緣，攝之令還，著三緣中，恒與心鬪。如二人相撲，行者若勝，心則不如，制之令住，是名一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，既觀不淨則厭生死，當觀淨門繫心三處：鼻端、眉間、額上。當於是中，開一寸皮，淨除血肉，繫心白骨，不令外念；外念諸緣，攝之令還，著三緣中，恒與心鬪。如二人相撲，行者若勝，心則不如，制之令住，是名一心。

若以厭患，起大悲心，愍念眾生，為此空骨，遠離涅槃，入三惡道，我當懃力，作諸功德，教化眾生，令解身相空，骨以皮覆，實聚不淨，為眾生故，徐當分別此諸法相。有少淨想，心生愛著；不淨想多，心生厭患；有出法相，故生實法。諸法實相中，無淨無不淨，亦無閉亦無出，觀諸法等，不可壞不可動，是名諸法實相(出過羅漢法也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以厭患，起大悲心，愍念眾生，為此空骨，遠離涅槃，入三惡道，我當懃力，作諸功德，教化眾生，令解身相空，骨以皮覆，實聚不淨，為眾生故，徐當分別此諸法相。有少淨想，心生愛著；不淨想多，心生厭患；有出法相，故生實法。諸法實相中，無淨無不淨，亦無閉亦無出，觀諸法等，不可壞不可動，是名諸法實相(出過羅漢法也)。

行菩薩道者，若瞋恚偏多，當行慈心，念東方眾生，慈心清淨，無怨無恚，廣大無量，見諸眾生，悉在目前。南西北方、四維上下，亦復如是。制心行慈，不令外念；外念異緣，攝之令還。持心目觀，一切眾生，悉見了了，皆在目前。若得一心，當發願言：「我以涅槃，實清淨法，度脫眾生，使得實樂。」行慈三昧，心如此者，是菩薩道。住慈三昧，以觀諸法，實相清淨，不壞不動，願令眾生，得此法利。以此三昧，慈念東方一切眾生，使得佛樂，十方亦爾！心不轉亂，是謂菩薩慈三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩薩道者，若瞋恚偏多，當行慈心，念東方眾生，慈心清淨，無怨無恚，廣大無量，見諸眾生，悉在目前。南西北方、四維上下，亦復如是。制心行慈，不令外念；外念異緣，攝之令還。持心目觀，一切眾生，悉見了了，皆在目前。若得一心，當發願言：「我以涅槃，實清淨法，度脫眾生，使得實樂。」行慈三昧，心如此者，是菩薩道。住慈三昧，以觀諸法，實相清淨，不壞不動，願令眾生，得此法利。以此三昧，慈念東方一切眾生，使得佛樂，十方亦爾！心不轉亂，是謂菩薩慈三昧門。

問曰：「何不一時總念十方眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何不一時總念十方眾生？」

答曰：「先念一方，一心易得，然後次第，周遍諸方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「先念一方，一心易得，然後次第，周遍諸方。」

問曰：「人有怨家，恒欲相害，云何行慈，欲令彼樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「人有怨家，恒欲相害，云何行慈，欲令彼樂？」

答曰：「慈是心法，出生於心，先從所親；所親轉增，乃及怨家，如火燒薪，盛能然濕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「慈是心法，出生於心，先從所親；所親轉增，乃及怨家，如火燒薪，盛能然濕。」

問曰：「或時眾生，遭種種苦，或在人中、或地獄中，菩薩雖慈，彼那得樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「或時眾生，遭種種苦，或在人中、或地獄中，菩薩雖慈，彼那得樂？」

答曰：「先從樂人，取其樂相，令彼苦人，得如彼樂。如敗軍將，怖懼失膽，視彼敵人，皆謂勇士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「先從樂人，取其樂相，令彼苦人，得如彼樂。如敗軍將，怖懼失膽，視彼敵人，皆謂勇士。」

問曰：「行慈三昧有何善利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「行慈三昧有何善利？」

答曰：「行者自念：『出家離俗，應行慈心。』又思惟言：『食人信施，宜行利益。』如佛所言：『須臾行慈，是隨佛教，則為入道，不空受施。』復次身著染服，心應不染，慈三昧力，能令不染；復次我心行慈，於破法世我有法人，非法眾中我有法人，如法無惱，慈定力故。菩薩行道，趣甘露門，種種熱惱，慈涼冷樂。如佛所言：『人熱極時，入清涼池樂。』復次被大慈鎧、遮煩惱箭，慈為法藥、消怨結毒，煩惱燒心、慈能除滅；慈為法梯，登解脫臺；慈為法船，渡生死海，貧善法財，慈為上寶；行趣涅槃，慈為道糧；慈為駿足，度入涅槃；慈為猛將，越三惡道。能行慈者，消伏眾惡，諸天善神，常隨擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「行者自念：『出家離俗，應行慈心。』又思惟言：『食人信施，宜行利益。』如佛所言：『須臾行慈，是隨佛教，則為入道，不空受施。』復次身著染服，心應不染，慈三昧力，能令不染；復次我心行慈，於破法世我有法人，非法眾中我有法人，如法無惱，慈定力故。菩薩行道，趣甘露門，種種熱惱，慈涼冷樂。如佛所言：『人熱極時，入清涼池樂。』復次被大慈鎧、遮煩惱箭，慈為法藥、消怨結毒，煩惱燒心、慈能除滅；慈為法梯，登解脫臺；慈為法船，渡生死海，貧善法財，慈為上寶；行趣涅槃，慈為道糧；慈為駿足，度入涅槃；慈為猛將，越三惡道。能行慈者，消伏眾惡，諸天善神，常隨擁護。」

問曰：「若當行人得慈三昧，云何不失而復增益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若當行人得慈三昧，云何不失而復增益？」

答曰：「學戒清淨，善信倚樂，學諸禪定，一心智慧，樂處閑靜，常不放逸，少欲知足，行順慈教，節身少食，減損睡眠，初夜後夜，思惟不廢，省煩言語，默然守靜，坐臥行住，知時消息，不令失度，致疲苦極，調和寒溫，不令惱亂，是謂益慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「學戒清淨，善信倚樂，學諸禪定，一心智慧，樂處閑靜，常不放逸，少欲知足，行順慈教，節身少食，減損睡眠，初夜後夜，思惟不廢，省煩言語，默然守靜，坐臥行住，知時消息，不令失度，致疲苦極，調和寒溫，不令惱亂，是謂益慈。

「復次，以佛道樂涅槃之樂與一切人，是名大慈。行者思惟：『現在未來，大人行慈，利益一切，我亦被蒙，是我良祐，我當行慈，畢報施恩。』復更念言：『大德慈心，愍念一切，以此為樂，我亦當爾，念彼眾生，令得佛樂、涅槃之樂，是為報恩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以佛道樂涅槃之樂與一切人，是名大慈。行者思惟：『現在未來，大人行慈，利益一切，我亦被蒙，是我良祐，我當行慈，畢報施恩。』復更念言：『大德慈心，愍念一切，以此為樂，我亦當爾，念彼眾生，令得佛樂、涅槃之樂，是為報恩。』

「復次慈力，能令一切，心得快樂，身離熱惱，得清涼樂；持行慈福，念安一切，以報其恩。復次慈有善利，斷瞋恚法，開名稱門，施主良田，生梵天因，住離欲處，除却怨對，及鬪諍根。諸佛稱揚，智人愛敬，能持淨戒，生智慧明，能聞法利，功德醍醐，決定好人，出家猛力，消滅諸惡。罵辱不善，慈報能伏，結集悅樂，生精進法，富貴根因，辦智慧府，誠信庫藏，諸善法門，致稱譽法，敬畏根本，佛正真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次慈力，能令一切，心得快樂，身離熱惱，得清涼樂；持行慈福，念安一切，以報其恩。復次慈有善利，斷瞋恚法，開名稱門，施主良田，生梵天因，住離欲處，除却怨對，及鬪諍根。諸佛稱揚，智人愛敬，能持淨戒，生智慧明，能聞法利，功德醍醐，決定好人，出家猛力，消滅諸惡。罵辱不善，慈報能伏，結集悅樂，生精進法，富貴根因，辦智慧府，誠信庫藏，諸善法門，致稱譽法，敬畏根本，佛正真道。

「若人持惡向，還自受其殃。五種惡語：非時語、非實語、非利語、非慈語、非軟語。是五惡語不能傾動，一切毒害亦不能傷，譬如小火不能熱大海(此下應出優填王持五百發箭)。如《毘羅經》中優填王阿婆陀那說，有二夫人：一名無比，二名舍迷婆帝。無比誹謗舍迷婆帝。舍迷婆帝有五百直人，王以五百箭欲一一射殺之。舍迷婆帝語諸直人，在我後立。是時舍迷婆帝入慈三昧，王挽弓射之，箭墮足下。第二箭還向王脚下。王大驚怖，復欲放箭。舍迷婆帝語王言：『止止。夫婦之義是故相語，若放此箭當直破汝心。』王時恐畏，投弓捨射，問言：『汝有何術？』答言：『我無異術。我是佛弟子，入慈三昧故也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人持惡向，還自受其殃。五種惡語：非時語、非實語、非利語、非慈語、非軟語。是五惡語不能傾動，一切毒害亦不能傷，譬如小火不能熱大海(此下應出優填王持五百發箭)。如《毘羅經》中優填王阿婆陀那說，有二夫人：一名無比，二名舍迷婆帝。無比誹謗舍迷婆帝。舍迷婆帝有五百直人，王以五百箭欲一一射殺之。舍迷婆帝語諸直人，在我後立。是時舍迷婆帝入慈三昧，王挽弓射之，箭墮足下。第二箭還向王脚下。王大驚怖，復欲放箭。舍迷婆帝語王言：『止止。夫婦之義是故相語，若放此箭當直破汝心。』王時恐畏，投弓捨射，問言：『汝有何術？』答言：『我無異術。我是佛弟子，入慈三昧故也！』

「是慈三昧略說有三種緣：生緣、法緣、無緣。諸未得道，是名生緣。阿羅漢辟支佛，是名法緣。諸佛世尊，是名無緣，是故略說慈三昧門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是慈三昧略說有三種緣：生緣、法緣、無緣。諸未得道，是名生緣。阿羅漢辟支佛，是名法緣。諸佛世尊，是名無緣，是故略說慈三昧門。」

行菩薩道者，於三毒中若愚癡偏多，當觀十二分，破二種癡：內破身癡，外破眾生癡。思惟念言：「我及眾生俱在厄難，常生、常老、常病、常死、常滅、常出，眾生可憐，不知出道，從何得脫？」一心思惟，生老病死從因緣生。當復思惟何因緣生？一心思惟，生因緣有、有因緣取、取因緣愛、愛因緣受、受因緣觸、觸因緣六入、六入因緣名色、名色因緣識、識因緣行、行因緣無明。如是復思惟，當何因緣滅生老死？一心思惟，生滅故老死滅、有滅故生滅、取滅故有滅、愛滅故取滅、受滅故愛滅、觸滅故受滅、六入滅故觸滅、名色滅故六入滅、識滅故名色滅、行滅故識滅、癡滅故行滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩薩道者，於三毒中若愚癡偏多，當觀十二分，破二種癡：內破身癡，外破眾生癡。思惟念言：「我及眾生俱在厄難，常生、常老、常病、常死、常滅、常出，眾生可憐，不知出道，從何得脫？」一心思惟，生老病死從因緣生。當復思惟何因緣生？一心思惟，生因緣有、有因緣取、取因緣愛、愛因緣受、受因緣觸、觸因緣六入、六入因緣名色、名色因緣識、識因緣行、行因緣無明。如是復思惟，當何因緣滅生老死？一心思惟，生滅故老死滅、有滅故生滅、取滅故有滅、愛滅故取滅、受滅故愛滅、觸滅故受滅、六入滅故觸滅、名色滅故六入滅、識滅故名色滅、行滅故識滅、癡滅故行滅。

此中十二分，云何無明分？不知前、不知後、不知前後，不知內、不知外、不知內外，不知佛、不知法、不知僧，不知苦、不知習、不知盡、不知道，不知業、不知果、不知業果，不知因、不知緣、不知因緣，不知罪、不知福、不知罪福，不知善、不知不善、不知善不善，不知有罪法、不知無罪法，不知應近法、不知應遠法，不知有漏法、不知無漏法，不知世間法、不知出世間法，不知過去法、不知未來法、不知現在法，不知黑法、不知白法，不知分別因緣法，不知六觸法，不知實證法。如是種種不知不慧不見，闇黑無明，是名無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中十二分，云何無明分？不知前、不知後、不知前後，不知內、不知外、不知內外，不知佛、不知法、不知僧，不知苦、不知習、不知盡、不知道，不知業、不知果、不知業果，不知因、不知緣、不知因緣，不知罪、不知福、不知罪福，不知善、不知不善、不知善不善，不知有罪法、不知無罪法，不知應近法、不知應遠法，不知有漏法、不知無漏法，不知世間法、不知出世間法，不知過去法、不知未來法、不知現在法，不知黑法、不知白法，不知分別因緣法，不知六觸法，不知實證法。如是種種不知不慧不見，闇黑無明，是名無明。

無明緣行。云何名行？行有三種：身行、口行、意行。云何身行？入息出息是身行法。所以者何？是法屬身，故名身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明緣行。云何名行？行有三種：身行、口行、意行。云何身行？入息出息是身行法。所以者何？是法屬身，故名身行。

云何口行？有覺有觀，是作覺觀已，然後口語，若無覺觀則無言說，是謂口行。云何意行？(痛名世界人所著三種痛，痛應為受，受則隨界受苦樂，上界所無，故宜言受想出家所患也)。痛想是意法，繫屬意故，是名意行。復次欲界繫行、色界繫行、無色界繫行。復次善行、不善行、不動行。云何善行？欲界一切善行，亦色界三地。云何不善行？諸不善法。云何不動行？第四禪有漏善行及無色定善有漏行。是名行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何口行？有覺有觀，是作覺觀已，然後口語，若無覺觀則無言說，是謂口行。云何意行？(痛名世界人所著三種痛，痛應為受，受則隨界受苦樂，上界所無，故宜言受想出家所患也)。痛想是意法，繫屬意故，是名意行。復次欲界繫行、色界繫行、無色界繫行。復次善行、不善行、不動行。云何善行？欲界一切善行，亦色界三地。云何不善行？諸不善法。云何不動行？第四禪有漏善行及無色定善有漏行。是名行。

行因緣識。云何名識？六種識界：眼識乃至意識，是名六識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行因緣識。云何名識？六種識界：眼識乃至意識，是名六識。

識因緣名色，云何為名？無色四分：痛、想、行、識，是謂名。云何為色？一切色四大及造色，是謂色。云何四大？地、水、火、風。云何地？堅重相者地，濡濕相者水，熱相者火，輕動相者風。餘色可見，有對無對是名造色。名色和合，是謂名色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識因緣名色，云何為名？無色四分：痛、想、行、識，是謂名。云何為色？一切色四大及造色，是謂色。云何四大？地、水、火、風。云何地？堅重相者地，濡濕相者水，熱相者火，輕動相者風。餘色可見，有對無對是名造色。名色和合，是謂名色。

名色因緣六入。云何六入？內六入：眼內入乃至意內入，是名六入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名色因緣六入。云何六入？內六入：眼內入乃至意內入，是名六入。

六入因緣觸。云何觸？六種觸界：眼觸乃至意觸。云何眼觸？眼緣色生眼識，三法和合，是名眼觸，乃至意觸亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六入因緣觸。云何觸？六種觸界：眼觸乃至意觸。云何眼觸？眼緣色生眼識，三法和合，是名眼觸，乃至意觸亦如是！

觸因緣受。云何受？三種受：樂受、苦受、不苦不樂受。云何樂受？愛使。云何苦受？恚使。云何不苦不樂受？癡使。復次樂受生樂，住樂滅苦；苦受生苦，住苦滅樂；不苦不樂受，不知苦不知樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸因緣受。云何受？三種受：樂受、苦受、不苦不樂受。云何樂受？愛使。云何苦受？恚使。云何不苦不樂受？癡使。復次樂受生樂，住樂滅苦；苦受生苦，住苦滅樂；不苦不樂受，不知苦不知樂。

受因緣愛。云何愛？眼觸色生愛，乃至意觸法生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受因緣愛。云何愛？眼觸色生愛，乃至意觸法生愛。

愛因緣取。云何取？欲取、見取、戒取、我語取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛因緣取。云何取？欲取、見取、戒取、我語取。

取因緣有。云何有？三種有：欲有、色有、無色有。下從阿鼻大泥梨。上至他化自在天，是名欲有，及其能生業。云何色有？從下梵世上至阿迦尼吒天，是名色有。云何無色有？從虛空乃至非有想非無想處，是名無色有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取因緣有。云何有？三種有：欲有、色有、無色有。下從阿鼻大泥梨。上至他化自在天，是名欲有，及其能生業。云何色有？從下梵世上至阿迦尼吒天，是名色有。云何無色有？從虛空乃至非有想非無想處，是名無色有。

有因緣生。云何生？種種眾生處處生出，有受陰得持得入得命，是名生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有因緣生。云何生？種種眾生處處生出，有受陰得持得入得命，是名生。

生因緣老死。云何老？齒落、髮白、多皺、根熟、根破、氣噎，身僂拄杖行步，陰身朽故，是名老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生因緣老死。云何老？齒落、髮白、多皺、根熟、根破、氣噎，身僂拄杖行步，陰身朽故，是名老。

云何死？一切眾生處處退、落、墮、滅、斷、死，失壽命盡，是名死。先老後死，故名老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何死？一切眾生處處退、落、墮、滅、斷、死，失壽命盡，是名死。先老後死，故名老死。

是中十二因緣，一切世間非無因緣邊、非天邊、非人邊，非種種等邪緣邊出。菩薩觀十二因緣，繫心不動不令外念；外念諸緣攝之令還。觀十二分生三世中：前生、今生、後生。菩薩若得心住，當觀十二分空無有主。癡不知我作行，行不知我從癡有，但無明緣故行生。如草木種從子芽出，子亦不知我生芽，芽亦不知從子出，乃至老死亦復如是！是十二分中，一一觀知無主無我，如外草木無主，但從倒見計有吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中十二因緣，一切世間非無因緣邊、非天邊、非人邊，非種種等邪緣邊出。菩薩觀十二因緣，繫心不動不令外念；外念諸緣攝之令還。觀十二分生三世中：前生、今生、後生。菩薩若得心住，當觀十二分空無有主。癡不知我作行，行不知我從癡有，但無明緣故行生。如草木種從子芽出，子亦不知我生芽，芽亦不知從子出，乃至老死亦復如是！是十二分中，一一觀知無主無我，如外草木無主，但從倒見計有吾我。

問曰：「若無吾我、無主、無作，云何去來言說死此生彼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若無吾我、無主、無作，云何去來言說死此生彼？」

答曰：「雖無吾我，六情作因、六塵作緣、中生六識，三事和合故觸法生，念知諸業，由是去來，言說從是有生死。譬如日愛珠，因日、乾牛屎，和合方便故火出。五陰亦爾，因此五陰生，後世五陰出，非此五陰至後世，亦不離此五陰得後世五陰，五陰但從因緣出。譬如穀子中芽出，是子非芽亦非餘芽邊生，非異非一，得後世身亦爾！譬如樹未有莖節、枝葉、華實，得時節因緣華葉具足，善惡行報亦復如是！種子壞故非常、非一；芽、莖、葉等生故不斷不異；死生相續亦復如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「雖無吾我，六情作因、六塵作緣、中生六識，三事和合故觸法生，念知諸業，由是去來，言說從是有生死。譬如日愛珠，因日、乾牛屎，和合方便故火出。五陰亦爾，因此五陰生，後世五陰出，非此五陰至後世，亦不離此五陰得後世五陰，五陰但從因緣出。譬如穀子中芽出，是子非芽亦非餘芽邊生，非異非一，得後世身亦爾！譬如樹未有莖節、枝葉、華實，得時節因緣華葉具足，善惡行報亦復如是！種子壞故非常、非一；芽、莖、葉等生故不斷不異；死生相續亦復如是！」

行者謂法無常、苦、空、無我，自生自滅。知因愛等有，知因滅是盡，知盡是道。以四種智知十二分，是正見道。眾生為縛著所誑，如人有無價寶珠，不別其真，為他欺誑。是時菩薩發大悲心，我當作佛，以正真法化彼眾生，令見正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者謂法無常、苦、空、無我，自生自滅。知因愛等有，知因滅是盡，知盡是道。以四種智知十二分，是正見道。眾生為縛著所誑，如人有無價寶珠，不別其真，為他欺誑。是時菩薩發大悲心，我當作佛，以正真法化彼眾生，令見正道。

問曰：「如《摩訶衍般若波羅蜜》中言：『諸法不生不滅，空無所有，一相無相，是名正見。』云何言無常等觀名為正見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「如《摩訶衍般若波羅蜜》中言：『諸法不生不滅，空無所有，一相無相，是名正見。』云何言無常等觀名為正見？」

答曰：「若《摩訶衍》中說『諸法空無相』，云何言無常、苦、空等不實？若言不生不滅空是實相者，不應言無相。汝言前後不相應。復次佛說四顛倒，無常中常顛倒亦有道理，一切有為無常。何以故？因緣生故。無常因、無常緣，所生果云何常？先無而今有，已有便無。一切眾生皆見無常，內有老、病、死，外見萬物凋落，云何言無常不實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若《摩訶衍》中說『諸法空無相』，云何言無常、苦、空等不實？若言不生不滅空是實相者，不應言無相。汝言前後不相應。復次佛說四顛倒，無常中常顛倒亦有道理，一切有為無常。何以故？因緣生故。無常因、無常緣，所生果云何常？先無而今有，已有便無。一切眾生皆見無常，內有老、病、死，外見萬物凋落，云何言無常不實？」

問曰：「我不言有常為實、無常為不實，我言有常、無常俱是不實。何以故？佛言：『空中有常、無常，二事不可得，若著此二事，是俱顛倒。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「我不言有常為實、無常為不實，我言有常、無常俱是不實。何以故？佛言：『空中有常、無常，二事不可得，若著此二事，是俱顛倒。』」

答曰：「汝言不與法相應。何以故？言無法，云何復言二俱顛倒？一切空無所有，是為實不顛倒。若我破有常著無常，我法應破而不實，我有常顛倒，破故觀無常。何以故？無常力能破有常，如毒能破餘毒，如藥除病，藥亦俱去，當知藥妙能除病故。若藥不去，後藥為病，此亦如是！若無常法著，應當破，不實故。我不受無常法，云何破？佛言：『苦是四真諦中言實苦，誰能使樂？苦因是實因，誰能令非因？苦盡是實盡，誰能令不盡？盡道是實道，誰能令非道？如日或可令冷，月或可令熱，風可令不動，是四真諦終不可動轉。』汝於《摩訶衍》中不能了，但著言聲。《摩訶衍》中諸法實相，實相不可破、無有作者。若可破可作，此非摩訶衍。如月初生，一日二日其生時甚微細，有明眼人能見，指示不見者。此不見人但視其指，而迷於月。明者語言：『癡人！何以但視我指？指為月緣，指非彼月。』汝亦如是！言音非實相，但假言表實理。汝更著言聲，闇於實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「汝言不與法相應。何以故？言無法，云何復言二俱顛倒？一切空無所有，是為實不顛倒。若我破有常著無常，我法應破而不實，我有常顛倒，破故觀無常。何以故？無常力能破有常，如毒能破餘毒，如藥除病，藥亦俱去，當知藥妙能除病故。若藥不去，後藥為病，此亦如是！若無常法著，應當破，不實故。我不受無常法，云何破？佛言：『苦是四真諦中言實苦，誰能使樂？苦因是實因，誰能令非因？苦盡是實盡，誰能令不盡？盡道是實道，誰能令非道？如日或可令冷，月或可令熱，風可令不動，是四真諦終不可動轉。』汝於《摩訶衍》中不能了，但著言聲。《摩訶衍》中諸法實相，實相不可破、無有作者。若可破可作，此非摩訶衍。如月初生，一日二日其生時甚微細，有明眼人能見，指示不見者。此不見人但視其指，而迷於月。明者語言：『癡人！何以但視我指？指為月緣，指非彼月。』汝亦如是！言音非實相，但假言表實理。汝更著言聲，闇於實相。」

行若得如是正知見，觀十二分，和合為因果二分：果時十二分為苦諦，因時十二分為習諦，因滅是盡諦，見因果盡是道諦。四種觀果：無常、苦、空、無我。四種觀因：集、因、緣、生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行若得如是正知見，觀十二分，和合為因果二分：果時十二分為苦諦，因時十二分為習諦，因滅是盡諦，見因果盡是道諦。四種觀果：無常、苦、空、無我。四種觀因：集、因、緣、生。

問曰：「果有四種但名苦諦，餘者無諦名也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「果有四種但名苦諦，餘者無諦名也？」

答曰：「若言無常諦復疑，苦諦亦疑，無我諦亦疑，一種難處。復次，若言無常諦無咎，空非我諦亦無咎。若無常苦空無我諦，於說為重故，是故於四說一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若言無常諦復疑，苦諦亦疑，無我諦亦疑，一種難處。復次，若言無常諦無咎，空非我諦亦無咎。若無常苦空無我諦，於說為重故，是故於四說一。」

問曰：「苦有何異相，於三中獨得名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「苦有何異相，於三中獨得名？」

答曰：「苦是一切眾生所厭患，眾生所怖畏，無常不爾！或有人為苦所逼，思得無常，無有欲得苦者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「苦是一切眾生所厭患，眾生所怖畏，無常不爾！或有人為苦所逼，思得無常，無有欲得苦者。」

問曰：「有人欲得捉刀自殺，針炙苦藥入賊，如是種種非求苦也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「有人欲得捉刀自殺，針炙苦藥入賊，如是種種非求苦也？」

答曰：「非為欲得苦，欲存大樂，畏苦故取死。苦為第一患，樂為第一利，以是故離實苦得快樂，是故佛以果分，獨名苦諦，非無常、空、無我諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「非為欲得苦，欲存大樂，畏苦故取死。苦為第一患，樂為第一利，以是故離實苦得快樂，是故佛以果分，獨名苦諦，非無常、空、無我諦。」

是於四諦中了了實智慧不疑不悔，是名正見。思惟是事種種增益故，是名正覺。除邪命攝四種邪語，離餘四種邪語，攝四種正語，除邪命攝身三種業，除餘三種邪業，名正業。離餘種種邪命，是名正命。如是觀時精進，是正方便。是事念不散，是名正念。是事思惟不動，是名正定。正覺如王，七事隨從，是名道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是於四諦中了了實智慧不疑不悔，是名正見。思惟是事種種增益故，是名正覺。除邪命攝四種邪語，離餘四種邪語，攝四種正語，除邪命攝身三種業，除餘三種邪業，名正業。離餘種種邪命，是名正命。如是觀時精進，是正方便。是事念不散，是名正念。是事思惟不動，是名正定。正覺如王，七事隨從，是名道諦。

是事一心實信不動，是名信根。一心精懃求道，是名精進根。一心念不忘失，是名念根。心住一處亦不馳散，是名定根。思惟分別無常等覺，是名慧根。是名增長得力，是名五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事一心實信不動，是名信根。一心精懃求道，是名精進根。一心念不忘失，是名念根。心住一處亦不馳散，是名定根。思惟分別無常等覺，是名慧根。是名增長得力，是名五力。

問曰：「八正道中皆說慧念定等，根力中何以重說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「八正道中皆說慧念定等，根力中何以重說？」

答曰：「隨入行時初得小利，是時名為根。是五事增長得力，是時得名為力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「隨入行時初得小利，是時名為根。是五事增長得力，是時得名為力。」

初入無漏見諦道中，是功德名八正道。入思惟道時，名七覺意。初入道中，觀念身、痛、心、法，常一心念，是名四念止。如是得善法味四種精懃，是名四正懃。如是欲精進定慧初門，懃精進求如意自在，是名四神足。雖名四念止、四正懃、四神足、五根等，皆攝隨行時初後少多行地緣，各各得名。譬如四大，各各有四大，但多得名。若地種多，水火風少處，名為地大。水火風亦如是！如是三十七品中各各有諸品，如四念止中有四正懃、四神足、五根、五力、七覺、八道等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初入無漏見諦道中，是功德名八正道。入思惟道時，名七覺意。初入道中，觀念身、痛、心、法，常一心念，是名四念止。如是得善法味四種精懃，是名四正懃。如是欲精進定慧初門，懃精進求如意自在，是名四神足。雖名四念止、四正懃、四神足、五根等，皆攝隨行時初後少多行地緣，各各得名。譬如四大，各各有四大，但多得名。若地種多，水火風少處，名為地大。水火風亦如是！如是三十七品中各各有諸品，如四念止中有四正懃、四神足、五根、五力、七覺、八道等。

如是觀十二分、四諦行、四念止、四正懃、四神足、五根、五力、七覺意、八正道，其心安樂。復以此法度脫眾生，一心誓願精進求佛。是時心中思惟觀念：「我了了觀知此道，不應取證。」有二事力故未入涅槃：一者、大悲不捨眾生，二者、深知諸法實相。諸心心數法從因緣生，我今云何隨此不實？當自思惟，欲入深觀十二因緣，知因緣是何法。復更思惟，是四種緣：因緣、次第緣、緣緣、增上緣。五因為因緣，除過去現在阿羅漢最後心，餘過去現在心心數法，是次第緣。緣緣、增上緣，緣一切法。復自思惟言：「若法先因緣中有，則不應言是法因緣生；若無，亦不應言因緣中生；生有半無亦不應因緣生；云何有因緣？若法未生，若過去心心數法失，云何能作次第緣？若佛法中妙法無緣涅槃，云何為緣緣？若諸法實無性，有法不可得；若因緣果生，因此有彼，是說則不然；若因緣中各各別、若和合一處，是果不可得，云何因緣邊出果？因緣中無果故。若因緣中先無果而出者，何以不非因緣邊出果？二俱無故。果屬因緣，因緣邊出，是因緣不自在屬餘因緣，是果屬餘因緣。云何不自在？因緣能生果，是故果不從因緣有，亦不從非因緣有，則為非果。果無故，緣與非緣亦無也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀十二分、四諦行、四念止、四正懃、四神足、五根、五力、七覺意、八正道，其心安樂。復以此法度脫眾生，一心誓願精進求佛。是時心中思惟觀念：「我了了觀知此道，不應取證。」有二事力故未入涅槃：一者、大悲不捨眾生，二者、深知諸法實相。諸心心數法從因緣生，我今云何隨此不實？當自思惟，欲入深觀十二因緣，知因緣是何法。復更思惟，是四種緣：因緣、次第緣、緣緣、增上緣。五因為因緣，除過去現在阿羅漢最後心，餘過去現在心心數法，是次第緣。緣緣、增上緣，緣一切法。復自思惟言：「若法先因緣中有，則不應言是法因緣生；若無，亦不應言因緣中生；生有半無亦不應因緣生；云何有因緣？若法未生，若過去心心數法失，云何能作次第緣？若佛法中妙法無緣涅槃，云何為緣緣？若諸法實無性，有法不可得；若因緣果生，因此有彼，是說則不然；若因緣中各各別、若和合一處，是果不可得，云何因緣邊出果？因緣中無果故。若因緣中先無果而出者，何以不非因緣邊出果？二俱無故。果屬因緣，因緣邊出，是因緣不自在屬餘因緣，是果屬餘因緣。云何不自在？因緣能生果，是故果不從因緣有，亦不從非因緣有，則為非果。果無故，緣與非緣亦無也！」

問曰：「佛言十二因緣，無明緣諸行，汝云何言無因果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「佛言十二因緣，無明緣諸行，汝云何言無因果？」

答曰：「先以被答，不應更難，若難者更當答。佛言眼因色緣癡邊生邪憶念，癡是無明，是中無明，何所依住？若依眼邪？若色中、若識邪？不應依眼住。若依眼住，不應待色，常應癡。若依色住，不應待眼。是則外癡，何豫我事？若依識住，識無色、無對、無觸、無分、無處。無明亦爾，云何可住？是故無明非內、非外、非兩中間，不從前世來，亦不住後世，非東西南北、四維上下來，無有實法，無明性爾。了無明性，則變為明，一一推之，癡不可得。云何無明緣行？如虛空不生不滅、不有不盡，本性清淨。無明亦如是，不生不滅、不有不盡，本性清淨，乃至生緣老死亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「先以被答，不應更難，若難者更當答。佛言眼因色緣癡邊生邪憶念，癡是無明，是中無明，何所依住？若依眼邪？若色中、若識邪？不應依眼住。若依眼住，不應待色，常應癡。若依色住，不應待眼。是則外癡，何豫我事？若依識住，識無色、無對、無觸、無分、無處。無明亦爾，云何可住？是故無明非內、非外、非兩中間，不從前世來，亦不住後世，非東西南北、四維上下來，無有實法，無明性爾。了無明性，則變為明，一一推之，癡不可得。云何無明緣行？如虛空不生不滅、不有不盡，本性清淨。無明亦如是，不生不滅、不有不盡，本性清淨，乃至生緣老死亦爾。」

菩薩如是觀十二因緣，知眾生虛誑繫在苦患，易度耳。諸法若有實相難可得度，思惟如是則破愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是觀十二因緣，知眾生虛誑繫在苦患，易度耳。諸法若有實相難可得度，思惟如是則破愚癡。

若菩薩心多思覺，常念阿那波那，入時出時數一乃至十，一一心不令馳散。菩薩從此門得一心，除五蓋欲行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩心多思覺，常念阿那波那，入時出時數一乃至十，一一心不令馳散。菩薩從此門得一心，除五蓋欲行。

菩薩見道應行三種忍法：生忍、柔順法忍、無生忍。云何生忍？一切眾生或罵或打或殺，種種惡事，心不動轉、不瞋、不恚，不唯忍之而更慈悲，此諸眾生求諸好事願一切得，心不捨放。是時漸得解諸法實相，如氣熏著。譬如慈母愛其赤子乳哺養育，種種不淨不以為惡，倍加憐念欲令得樂。行者如是，一切眾生作種種惡、淨不淨行，心不增惡不退不轉。復次十方無量眾生，我一人應當悉度使得佛道，心忍不退、不悔、不却、不懈、不厭、不畏、不難，是生忍中一心繫念。三種思惟不令外念，外念諸緣攝之令還，是名生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見道應行三種忍法：生忍、柔順法忍、無生忍。云何生忍？一切眾生或罵或打或殺，種種惡事，心不動轉、不瞋、不恚，不唯忍之而更慈悲，此諸眾生求諸好事願一切得，心不捨放。是時漸得解諸法實相，如氣熏著。譬如慈母愛其赤子乳哺養育，種種不淨不以為惡，倍加憐念欲令得樂。行者如是，一切眾生作種種惡、淨不淨行，心不增惡不退不轉。復次十方無量眾生，我一人應當悉度使得佛道，心忍不退、不悔、不却、不懈、不厭、不畏、不難，是生忍中一心繫念。三種思惟不令外念，外念諸緣攝之令還，是名生忍。

云何柔順法忍？菩薩既得生忍，功德無量，知是功德福報無常，是時厭無常自求常福，亦為眾生求常住法。一切諸法，色無色法、可見不可見法、有對無對法、有漏無漏、有為無為、上中下法，求其實相。實相云何？非有常非無常、非樂非不樂、非空非不空、非有神非無神？何以故非有常？因緣生故。先無今有故，已有還無故，是故非有常。云何非無常？業報不失故，受外塵故，因緣增長故非無常。云何非樂？新苦中生樂想故，一切無常性故，緣欲生故，是故非樂。云何非不樂？樂有受故，欲染生故，求樂不惜身故，是非不樂。云何非空？內外入各各受了了故，有罪福報故，一切眾生信故，是故非空。云何非不空？和合等實故，分別求不可得故，心力轉故，是故非不空。云何非有神？不自在故，第七識界不可得故，神相不可得故，是故非有神。云何非無神？有後世故，得解脫故，各各我心生不計餘處故，是故非無神。如是不生不滅、不不生不不滅、非有非無、不受不著，言說悉滅、心行處斷，如涅槃性，是法實相。於此法中信心清淨，無滯無礙，軟知軟信軟進，是謂柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何柔順法忍？菩薩既得生忍，功德無量，知是功德福報無常，是時厭無常自求常福，亦為眾生求常住法。一切諸法，色無色法、可見不可見法、有對無對法、有漏無漏、有為無為、上中下法，求其實相。實相云何？非有常非無常、非樂非不樂、非空非不空、非有神非無神？何以故非有常？因緣生故。先無今有故，已有還無故，是故非有常。云何非無常？業報不失故，受外塵故，因緣增長故非無常。云何非樂？新苦中生樂想故，一切無常性故，緣欲生故，是故非樂。云何非不樂？樂有受故，欲染生故，求樂不惜身故，是非不樂。云何非空？內外入各各受了了故，有罪福報故，一切眾生信故，是故非空。云何非不空？和合等實故，分別求不可得故，心力轉故，是故非不空。云何非有神？不自在故，第七識界不可得故，神相不可得故，是故非有神。云何非無神？有後世故，得解脫故，各各我心生不計餘處故，是故非無神。如是不生不滅、不不生不不滅、非有非無、不受不著，言說悉滅、心行處斷，如涅槃性，是法實相。於此法中信心清淨，無滯無礙，軟知軟信軟進，是謂柔順法忍。

云何無生法忍？如上實相法中，智慧、信、進增長根利，是名無生法忍。譬如聲聞法中煖法、頂法，智慧、信、精進增長得忍法，忍者忍涅槃、忍無漏法，故名為忍。新得、新見，故名為忍。法忍亦如是。時解脫阿羅漢不得無生智，增進廣利轉成不時解脫得無生智。無生法忍亦如是，未得菩薩果得無生法忍，得菩薩真行果，是名菩薩道果。是時得般舟三昧，於眾生中得大悲，入般若波羅蜜門。爾時諸佛便受其號，墮生佛界中，為諸佛所念，一切重罪薄，薄者滅，三惡道斷，常生天上人中，名不退轉。到不動處，末後肉身盡入法身中，能作種種變化，度脫一切眾生，具足六度供養諸佛，淨佛國土教化眾生，立十地中功德成滿，次第得阿耨多羅三藐三菩提，為菩薩禪法中初門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無生法忍？如上實相法中，智慧、信、進增長根利，是名無生法忍。譬如聲聞法中煖法、頂法，智慧、信、精進增長得忍法，忍者忍涅槃、忍無漏法，故名為忍。新得、新見，故名為忍。法忍亦如是。時解脫阿羅漢不得無生智，增進廣利轉成不時解脫得無生智。無生法忍亦如是，未得菩薩果得無生法忍，得菩薩真行果，是名菩薩道果。是時得般舟三昧，於眾生中得大悲，入般若波羅蜜門。爾時諸佛便受其號，墮生佛界中，為諸佛所念，一切重罪薄，薄者滅，三惡道斷，常生天上人中，名不退轉。到不動處，末後肉身盡入法身中，能作種種變化，度脫一切眾生，具足六度供養諸佛，淨佛國土教化眾生，立十地中功德成滿，次第得阿耨多羅三藐三菩提，為菩薩禪法中初門。

行者定心求道時， 常當觀察時方便； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者定心求道時， 常當觀察時方便；

若不得時無方便， 是應為失不為利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得時無方便， 是應為失不為利。

如犢未生𤛓牛乳， 乳不可得非時故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如犢未生𤛓牛乳， 乳不可得非時故；

若犢生已𤛓牛角， 乳不可得無智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若犢生已𤛓牛角， 乳不可得無智故。

如鑽濕木求出火， 火不可得非時故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鑽濕木求出火， 火不可得非時故；

若折乾木以求火， 火不可得無智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若折乾木以求火， 火不可得無智故。

得處知時量己行， 觀心方便力多少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得處知時量己行， 觀心方便力多少；

宜應精進及不宜， 道相宜時及不宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宜應精進及不宜， 道相宜時及不宜。

若心調動不應勇， 如是勇過不得定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心調動不應勇， 如是勇過不得定；

譬如多薪熾大火， 大風來吹不肯滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如多薪熾大火， 大風來吹不肯滅。

若能以定自調心， 如是動息心得定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能以定自調心， 如是動息心得定；

譬如大火大風吹， 大水來澆無不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大火大風吹， 大水來澆無不滅。

若人心軟復懈怠， 如是厭沒不應行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人心軟復懈怠， 如是厭沒不應行；

譬如少薪無焰火， 不得風吹便自滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如少薪無焰火， 不得風吹便自滅。

若有精進勇猛心， 如是轉健得道疾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有精進勇猛心， 如是轉健得道疾；

譬如小火多益薪， 風吹轉熾無滅時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如小火多益薪， 風吹轉熾無滅時。

若行放捨止調縮， 設復發捨失護法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行放捨止調縮， 設復發捨失護法；

譬如病人宜將養， 若復放捨無得活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如病人宜將養， 若復放捨無得活。

若有捨想正等心， 宜時懃行得道疾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有捨想正等心， 宜時懃行得道疾；

譬如有人乘調象， 如意至湊無躓礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人乘調象， 如意至湊無躓礙。

若多婬欲愛亂心， 是時不應行慈等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若多婬欲愛亂心， 是時不應行慈等；

婬人行慈益癡悶， 如人冷病服冷藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬人行慈益癡悶， 如人冷病服冷藥。

婬人心亂觀不淨， 諦觀不淨心得定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬人心亂觀不淨， 諦觀不淨心得定；

行法如是相應故， 如人冷病服熱藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法如是相應故， 如人冷病服熱藥。

若多瞋恚忿亂心， 是時不應觀不淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若多瞋恚忿亂心， 是時不應觀不淨；

瞋人觀惡增恚心， 如人熱病服熱藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋人觀惡增恚心， 如人熱病服熱藥。

若人瞋怒行慈心， 行慈不捨瞋心滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人瞋怒行慈心， 行慈不捨瞋心滅；

行法如是相應故， 如人熱病服冷藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法如是相應故， 如人熱病服冷藥。

若多愚癡心闇淺， 不淨行慈悲行法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若多愚癡心闇淺， 不淨行慈悲行法；

二行增癡無益故， 如人風病服麨藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二行增癡無益故， 如人風病服麨藥。

人心癡闇觀因緣， 分別諦觀癡心滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人心癡闇觀因緣， 分別諦觀癡心滅；

法行如是相應故， 如人病風服膩藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法行如是相應故， 如人病風服膩藥。

譬如金師排扇炭， 用功非時失𭬽法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如金師排扇炭， 用功非時失𭬽法；

怱怱急𭬽不知時， 或時水澆或放捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怱怱急𭬽不知時， 或時水澆或放捨。

金融急𭬽則消過， 未融便止則不消； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金融急𭬽則消過， 未融便止則不消；

非時水澆金則生， 非時放置則不熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非時水澆金則生， 非時放置則不熟。

精進攝心及放捨， 應當觀察行道法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進攝心及放捨， 應當觀察行道法；

非時方便失法利， 若非法利為非利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非時方便失法利， 若非法利為非利。

譬如藥師三種病， 冷熱風病除滅故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如藥師三種病， 冷熱風病除滅故；

應病與藥佛如是！ 婬怒癡病隨藥滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應病與藥佛如是！ 婬怒癡病隨藥滅。