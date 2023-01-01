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西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘：「是身有肌膚髓血肉，含滿𡱁溺，自視身見何等好？常有九孔惡病；常不淨常流，可足慚。常與冤家合，為至老死；亦與病俱，何以不惡？身會當墮、會當敗，以棄屍地中不復用，為狐狼所噉，何以見是不慚？誰說貪婬？如佛言：少可多罪，自心觀是。如屠杆屠机為骨聚；如然熾火；如毒藥痛為旋，癡人喜，為喜不自知。何以不畏羅網？貪婬為癡，財錢穀金銀牛馬奴婢，人為命故求。命在呼吸，本命亦自少，極壽百餘歲；亦苦合會。觀是，誰為可者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘：「是身有肌膚髓血肉，含滿𡱁溺，自視身見何等好？常有九孔惡病；常不淨常流，可足慚。常與冤家合，為至老死；亦與病俱，何以不惡？身會當墮、會當敗，以棄屍地中不復用，為狐狼所噉，何以見是不慚？誰說貪婬？如佛言：少可多罪，自心觀是。如屠杆屠机為骨聚；如然熾火；如毒藥痛為旋，癡人喜，為喜不自知。何以不畏羅網？貪婬為癡，財錢穀金銀牛馬奴婢，人為命故求。命在呼吸，本命亦自少，極壽百餘歲；亦苦合會。觀是，誰為可者？

「如時過去，便命稍少，命日俱盡；如疾河水，如日月盡，命疾是過去，人命去不復還，如是為不可得。人死時命去，設使若干財，索天下奇物亦一切有，死時對來亦不樂；亦不可厭；亦不可樂；亦不可自樂無餘。但可自作善。所自作善，所應自然。若以知會當死，當有何等樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如時過去，便命稍少，命日俱盡；如疾河水，如日月盡，命疾是過去，人命去不復還，如是為不可得。人死時命去，設使若干財，索天下奇物亦一切有，死時對來亦不樂；亦不可厭；亦不可樂；亦不可自樂無餘。但可自作善。所自作善，所應自然。若以知會當死，當有何等樂？

「人可墮貪婬，設使久壽；設使亡去會當死。何以意愛俱樂？何以故？不念自靜，極意受悅。兒已死啼哭，不過十日，過十日已後，便稍忘之。愛兒婦亦爾！為家室親屬知識亦爾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人可墮貪婬，設使久壽；設使亡去會當死。何以意愛俱樂？何以故？不念自靜，極意受悅。兒已死啼哭，不過十日，過十日已後，便稍忘之。愛兒婦亦爾！為家室親屬知識亦爾！

「以勤苦治生致財物，自愛身命綺好，人死時皆棄所有，身僵在地，下入於土，但為陰去，生隨行受形人；譬如樹果實已見，如是為有人意墮有中，天下一切果物，一人得不自足，若得一分，當那得自厭無有數？三十五樂自樂遍之，當為有何等益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以勤苦治生致財物，自愛身命綺好，人死時皆棄所有，身僵在地，下入於土，但為陰去，生隨行受形人；譬如樹果實已見，如是為有人意墮有中，天下一切果物，一人得不自足，若得一分，當那得自厭無有數？三十五樂自樂遍之，當為有何等益？

「人已逢苦索受罪人意，為是所好，謂有所益，不欲受靜索為毒𧈭自身，如少多亦爾！如多少亦爾！如病為大小亦苦；譬如骨無有肉，狗得齩之不厭。如是欲狗習，是亦難得，已得當多畏之。是習所不久，人亦墮惡。如人見夢，已寤不復得，貪婬亦如是。劇夢如夢為有樂，如黑𧈭如鈎餌肉；如樹果實，實少味多，亡為增結，為惡作本，道家常不用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人已逢苦索受罪人意，為是所好，謂有所益，不欲受靜索為毒𧈭自身，如少多亦爾！如多少亦爾！如病為大小亦苦；譬如骨無有肉，狗得齩之不厭。如是欲狗習，是亦難得，已得當多畏之。是習所不久，人亦墮惡。如人見夢，已寤不復得，貪婬亦如是。劇夢如夢為有樂，如黑𧈭如鈎餌肉；如樹果實，實少味多，亡為增結，為惡作本，道家常不用。

「是人在天上舍樂，亦天上色樹；亦在端正好苑園；亦得天上玉女。已得天人，不厭天上五樂，今當那得厭天下樂耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人在天上舍樂，亦天上色樹；亦在端正好苑園；亦得天上玉女。已得天人，不厭天上五樂，今當那得厭天下樂耶？

「為取二百日骨，骨百二十段為筋纏；為九孔常漏；為六十三種；為百病極；為肉血和；為生革肌；為中寒熱風；為屎溺為千蟲，皆從身起，中亦有千孔。亦有劇，為親已壞他，為從是不淨出；從鼻中涕出；從口㵪唾出；從腋下汗流出；從下孔處屎溺出，如是皆從身出劇。塜間死人，誠可惡劇。舍後可惡處，身所有不淨如是，為不淨種，為從是本來如金塗餘物，為衣故香粉脂澤赤絮紺黛；為癡人見是為是意亂。如畫瓶赤如坑覆草，人所抱愛後會悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為取二百日骨，骨百二十段為筋纏；為九孔常漏；為六十三種；為百病極；為肉血和；為生革肌；為中寒熱風；為屎溺為千蟲，皆從身起，中亦有千孔。亦有劇，為親已壞他，為從是不淨出；從鼻中涕出；從口㵪唾出；從腋下汗流出；從下孔處屎溺出，如是皆從身出劇。塜間死人，誠可惡劇。舍後可惡處，身所有不淨如是，為不淨種，為從是本來如金塗餘物，為衣故香粉脂澤赤絮紺黛；為癡人見是為是意亂。如畫瓶赤如坑覆草，人所抱愛後會悔。」

比丘聞經跪拜受，道教如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘聞經跪拜受，道教如是。