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西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言：「第一、何以故數息？用息輕易知故。以世間人皆貪身，未能捨身守意，又身中事難分別，皆不信本無意不止。何以有故說空意？顛倒習息見有無，故先說息；稍稍解人意，上頭為數，已得行為第一禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第一、何以故數息？用息輕易知故。以世間人皆貪身，未能捨身守意，又身中事難分別，皆不信本無意不止。何以有故說空意？顛倒習息見有無，故先說息；稍稍解人意，上頭為數，已得行為第一禪。」

佛言：「坐禪當三定。何等為三定？一者、身定；二者、口定；三者、意定。痛痒止為身定，聲止為口定，意念止為意定。念止者，為受行常念道；聲止者，斷四惡；痛痒止者，為不墮貪。意在止已，身定、口定、意定，當立戒身意持。持者，為一切無所犯，又身意持名為治。治者，意持意行三十七品經故。」經言：「所不識，所不能止，為息中不識，意去時不能止意去。如是當精進，行出力守，政坐、叉手、低頭、持意，內著心中，墮自生滅。當識意去時，已識當能止，便不墮蓋。蓋在戲疑聽六根，如是為不可。」佛言：「數息意今息數不互，何意念意為互行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「坐禪當三定。何等為三定？一者、身定；二者、口定；三者、意定。痛痒止為身定，聲止為口定，意念止為意定。念止者，為受行常念道；聲止者，斷四惡；痛痒止者，為不墮貪。意在止已，身定、口定、意定，當立戒身意持。持者，為一切無所犯，又身意持名為治。治者，意持意行三十七品經故。」經言：「所不識，所不能止，為息中不識，意去時不能止意去。如是當精進，行出力守，政坐、叉手、低頭、持意，內著心中，墮自生滅。當識意去時，已識當能止，便不墮蓋。蓋在戲疑聽六根，如是為不可。」佛言：「數息意今息數不互，何意念意為互行。」

佛言：「已三定，戒應律，為道法，愛行道。」故經言：「貪道法行道，已坐行道。上夜後夜，驚意守食，時至禺中，日西至夕，名為四守。當精不離，是為勤力。夜半、日出、日中、晡時，是名為四正。讀經，經行，旋塔內外；自觀身體，內視五滅，外從頭至足，從足至頭，一一觀視，斯何等有？皆當臭敗，節節解墮。本無所有來作，去亦滅盡無所有。反覆迴念，用數心，意復不解。眼見死人，諦念從頭至足，若坐、若起、若飯食，常念著心中，用堅其心，是為數念。出息入息念滅時，已覺息滅盡時無所有；校計思惟，知人物皆當復盡。意止已定，便知空。」故經言：「一者、勤力；二者、數念；三者、思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「已三定，戒應律，為道法，愛行道。」故經言：「貪道法行道，已坐行道。上夜後夜，驚意守食，時至禺中，日西至夕，名為四守。當精不離，是為勤力。夜半、日出、日中、晡時，是名為四正。讀經，經行，旋塔內外；自觀身體，內視五滅，外從頭至足，從足至頭，一一觀視，斯何等有？皆當臭敗，節節解墮。本無所有來作，去亦滅盡無所有。反覆迴念，用數心，意復不解。眼見死人，諦念從頭至足，若坐、若起、若飯食，常念著心中，用堅其心，是為數念。出息入息念滅時，已覺息滅盡時無所有；校計思惟，知人物皆當復盡。意止已定，便知空。」故經言：「一者、勤力；二者、數念；三者、思惟。」

佛言：「自觀身，有時當觀他人身，當觀身者為校計。當觀他人身者，為自觀身意著，當觀他人身死敗。有時可自觀身，亦可觀他人身。可自觀者，為自觀身意不著；可觀他人身，亦為觀他人身意不著。有時不可自觀身，亦不可觀他人身。不可自觀身者，為自見身肥白好；不可觀他人身，亦為見他人身肥白好、端正、膩眉、赤絮。見肥當念膖脹，見白念死人骨，見膩眉念死人欲壞時色轉青黑，見赤絮念血皆當壞敗，何等可貪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自觀身，有時當觀他人身，當觀身者為校計。當觀他人身者，為自觀身意著，當觀他人身死敗。有時可自觀身，亦可觀他人身。可自觀者，為自觀身意不著；可觀他人身，亦為觀他人身意不著。有時不可自觀身，亦不可觀他人身。不可自觀身者，為自見身肥白好；不可觀他人身，亦為見他人身肥白好、端正、膩眉、赤絮。見肥當念膖脹，見白念死人骨，見膩眉念死人欲壞時色轉青黑，見赤絮念血皆當壞敗，何等可貪？

「是意自觀身有三十二物者，計髮、毛、爪、齒、骨、皮肉、五藏十一事，屬地；淚、涕、唾、膿血、肪髓、汗、小便七事，屬水；溫熱、主消食二事，屬火；風有十二事；是三十二物皆從地、水、火、風出。何等為地？人生從穀精氣，穀為地，意為種，精氣為水雨，便合生身故。求一衣一食是為養氣護主。人身為本無，故滅盡無常，得道便知身非身。念身不久，要當死敗；意為人種，便守意一心。癡人不守意，護魂神，但養四柯，為色味所欺。謂身是我計，不知惡一切從身起；飯食貪味，便墮苦；往來生死不脫，卒逢惡對，魂神空去，趣善惡之道；身死墮地，日夜消腐。亦本無所有，但意行，故化成身；死皆歸土，萬物亦爾，皆當過去，是為非常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是意自觀身有三十二物者，計髮、毛、爪、齒、骨、皮肉、五藏十一事，屬地；淚、涕、唾、膿血、肪髓、汗、小便七事，屬水；溫熱、主消食二事，屬火；風有十二事；是三十二物皆從地、水、火、風出。何等為地？人生從穀精氣，穀為地，意為種，精氣為水雨，便合生身故。求一衣一食是為養氣護主。人身為本無，故滅盡無常，得道便知身非身。念身不久，要當死敗；意為人種，便守意一心。癡人不守意，護魂神，但養四柯，為色味所欺。謂身是我計，不知惡一切從身起；飯食貪味，便墮苦；往來生死不脫，卒逢惡對，魂神空去，趣善惡之道；身死墮地，日夜消腐。亦本無所有，但意行，故化成身；死皆歸土，萬物亦爾，皆當過去，是為非常。

「人不自計，多念萬端，皆不為一，以是為苦，身死索棄；萬物亦爾。滅是為已復生，生復苦，便作善惡行種栽，未知所趣，是為非身。道人行道當為斷。人不知四非常，終不得道。以自計身，視諸死敗，知人物皆無所有，意便守止，得行歡喜；已得行，心便安。不離五者，其心一是道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人不自計，多念萬端，皆不為一，以是為苦，身死索棄；萬物亦爾。滅是為已復生，生復苦，便作善惡行種栽，未知所趣，是為非身。道人行道當為斷。人不知四非常，終不得道。以自計身，視諸死敗，知人物皆無所有，意便守止，得行歡喜；已得行，心便安。不離五者，其心一是道。」

佛言：「念身，觀頭髮、腦。念髮本無所有來，作為化成皆當腐落；腦如凝米粥，皆當臭敗；眼但有窌水，皆汁出空塪；耳但有肉，垢皆穿漏；鼻口涕唾，皆流棄消壞；舌、咽喉、肺、肝、心，心中惡血；肝、膽、膈、脾著胃；腎著脊；胃中有未消食；大腸有屎；小腸泡有尿。發便腹少增減，身死氣盡，皆當膖脹壞爛，腸、胃、屎、尿相澆灒，臭處可惡。下有尻肉、兩脛、兩足，肌肉稍盡，筋脈壞敗，骨鎖節節解墮。脛脡確政，白髀骨如車輻。尻骨與脊骨相連，脊與肋骨相連，肩骨與肘臂手相連，皮革消腐，節節解墮。頸骨與髑髏相連，肉血消盡，磨磨但有骨。氣出不報為死人，身侹正直不復搖，風去身冷，火去黃汁從九孔流出，水去死不復食，地去三四日，色轉正青，膿血從口鼻耳目中出正赤，肌肉壞敗骨正白，久久轉黑作灰土。視郭外臭死人，死人骨如是，自身亦如是，皆當滅盡是為空。出息盡時便知空，知空便知身空。何以故？知命近在息空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「念身，觀頭髮、腦。念髮本無所有來，作為化成皆當腐落；腦如凝米粥，皆當臭敗；眼但有窌水，皆汁出空塪；耳但有肉，垢皆穿漏；鼻口涕唾，皆流棄消壞；舌、咽喉、肺、肝、心，心中惡血；肝、膽、膈、脾著胃；腎著脊；胃中有未消食；大腸有屎；小腸泡有尿。發便腹少增減，身死氣盡，皆當膖脹壞爛，腸、胃、屎、尿相澆灒，臭處可惡。下有尻肉、兩脛、兩足，肌肉稍盡，筋脈壞敗，骨鎖節節解墮。脛脡確政，白髀骨如車輻。尻骨與脊骨相連，脊與肋骨相連，肩骨與肘臂手相連，皮革消腐，節節解墮。頸骨與髑髏相連，肉血消盡，磨磨但有骨。氣出不報為死人，身侹正直不復搖，風去身冷，火去黃汁從九孔流出，水去死不復食，地去三四日，色轉正青，膿血從口鼻耳目中出正赤，肌肉壞敗骨正白，久久轉黑作灰土。視郭外臭死人，死人骨如是，自身亦如是，皆當滅盡是為空。出息盡時便知空，知空便知身空。何以故？知命近在息空故。」

佛言：「是意當先觀思惟，滅念待自意便守意。意不出身為道人，待在外為萬物。念在內為思，識欲滅念待，當念物非常敗，皆非我所，我亦非物主。意念死時，持何等去？持善、持一、必持經，多作多樂故。」佛言：「是汝物持去，其餘一切，皆非我所。意當識念：何等恩愛會當別離，各自消腐，念之但亂人意，墮人罪，要當還身守淨，趣泥洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是意當先觀思惟，滅念待自意便守意。意不出身為道人，待在外為萬物。念在內為思，識欲滅念待，當念物非常敗，皆非我所，我亦非物主。意念死時，持何等去？持善、持一、必持經，多作多樂故。」佛言：「是汝物持去，其餘一切，皆非我所。意當識念：何等恩愛會當別離，各自消腐，念之但亂人意，墮人罪，要當還身守淨，趣泥洹道。

「佛從一心至九道，念四色皆當消滅。謂人死四、五日，欲臭壞，色轉正青；五日、六日，膿血從口、鼻、耳、目中出正赤；後肌肉壞敗，腸胃生蟲還自食，皮革消腐，骨顏正白，久久轉黑作灰土。明地、水、火、風空，皆非我所意。汝從無數世以來，亦為人作妻子、奴婢，亦作畜生、牛、馬、蟲、象，勤苦重負，亦為人所屠、剝、膾、炙。今為人，復所人作妻子、奴婢，亦取畜生屠、剝、膾、刺、斫，自在身死，皆當復受。行道人！汝寧見死人不？氣絕便無所知，身挺正直便臭壞可惡，諦念便畏不欲見。何以故不怖一心？一心令人上天得泥洹道。佛知九道皆空，無所有故，還就一心。行道人急滅念，待無所他知，便至拘深國，行拘深俱在所，見用不在故不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛從一心至九道，念四色皆當消滅。謂人死四、五日，欲臭壞，色轉正青；五日、六日，膿血從口、鼻、耳、目中出正赤；後肌肉壞敗，腸胃生蟲還自食，皮革消腐，骨顏正白，久久轉黑作灰土。明地、水、火、風空，皆非我所意。汝從無數世以來，亦為人作妻子、奴婢，亦作畜生、牛、馬、蟲、象，勤苦重負，亦為人所屠、剝、膾、炙。今為人，復所人作妻子、奴婢，亦取畜生屠、剝、膾、刺、斫，自在身死，皆當復受。行道人！汝寧見死人不？氣絕便無所知，身挺正直便臭壞可惡，諦念便畏不欲見。何以故不怖一心？一心令人上天得泥洹道。佛知九道皆空，無所有故，還就一心。行道人急滅念，待無所他知，便至拘深國，行拘深俱在所，見用不在故不見。」

佛言：「意欲貪念非常敗，婬當念對，瞋恚念等心，愚癡念本，一切行非常，無為安隱。人不知非常，終不去貪，亦不離薜荔道。世間所有如夢耳，夢飯食見好，寤便不見。世間所有如是，生便死，適成便壞，要皆歸空，當何等可貪？人有妻子、財產亦爾。何以故？人治生得錢利時，若家室合會喜樂，譬如飛鳥聚會，亦皆無常，一旦別離，亦便不見。正使有憂恐萬苦，意在生死中，為日積罪。黠人自約少欲，趣求一衣一食，從定意行，不求地止，常還身守淨，斷求念空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「意欲貪念非常敗，婬當念對，瞋恚念等心，愚癡念本，一切行非常，無為安隱。人不知非常，終不去貪，亦不離薜荔道。世間所有如夢耳，夢飯食見好，寤便不見。世間所有如是，生便死，適成便壞，要皆歸空，當何等可貪？人有妻子、財產亦爾。何以故？人治生得錢利時，若家室合會喜樂，譬如飛鳥聚會，亦皆無常，一旦別離，亦便不見。正使有憂恐萬苦，意在生死中，為日積罪。黠人自約少欲，趣求一衣一食，從定意行，不求地止，常還身守淨，斷求念空。」

問曰：「行道守意根本從何起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「行道守意根本從何起？」

佛言：「天地成後，人從十五天上來下，壽無有夭逝，生死五道從六衰起。人生心意本自善，無有貪愛、痛痒、思想、生死、識，為耳、目、鼻、口所欺。目光視色，耳聲音，鼻知香，口知味，身知寒溫粗細，心為作十事，成五陰；意為識合，為六衰；因作善惡行種栽，從是便有老、病、死，生五道。求道欲斷生死故，自守意，止目色，止耳聲，止鼻香，止口味，止身如，斷六衰，行觀懷心念，坐禪滅意識。得道者，五陰悉滅；知本無，便念空想、空徑向泥洹。問所以守意者？意為識主行故惡，六衰為禍行，種五道根本。道人精思，自守四意，欲止無邪，念識思想走。何道人欲滅念識思想，當一切行非常，斷身十事。身、口、意三者，從五陰六衰乃止。三定者，口無所知為口定，身無所知為身定，意無所復念為意定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天地成後，人從十五天上來下，壽無有夭逝，生死五道從六衰起。人生心意本自善，無有貪愛、痛痒、思想、生死、識，為耳、目、鼻、口所欺。目光視色，耳聲音，鼻知香，口知味，身知寒溫粗細，心為作十事，成五陰；意為識合，為六衰；因作善惡行種栽，從是便有老、病、死，生五道。求道欲斷生死故，自守意，止目色，止耳聲，止鼻香，止口味，止身如，斷六衰，行觀懷心念，坐禪滅意識。得道者，五陰悉滅；知本無，便念空想、空徑向泥洹。問所以守意者？意為識主行故惡，六衰為禍行，種五道根本。道人精思，自守四意，欲止無邪，念識思想走。何道人欲滅念識思想，當一切行非常，斷身十事。身、口、意三者，從五陰六衰乃止。三定者，口無所知為口定，身無所知為身定，意無所復念為意定。」

佛言：「道有四要，界持啟封乃得出。何等為四？一為識苦，不復向萬物，是為得出三惡道啟；二者、知身非身，便壞身不復愛，是為從人得出門第六天上啟；三者、知非常意，不復向，是為得出十八天啟；四者、知空滅空，是為得出二十八天啟。空滅乃為墮道故。」經言：「行道覺者得出，謂覺苦空非身非常。得出者，謂得出四要界，得第一禪。上七天無有身景。何以故？行道壞身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「道有四要，界持啟封乃得出。何等為四？一為識苦，不復向萬物，是為得出三惡道啟；二者、知身非身，便壞身不復愛，是為從人得出門第六天上啟；三者、知非常意，不復向，是為得出十八天啟；四者、知空滅空，是為得出二十八天啟。空滅乃為墮道故。」經言：「行道覺者得出，謂覺苦空非身非常。得出者，謂得出四要界，得第一禪。上七天無有身景。何以故？行道壞身故。」