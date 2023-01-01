小道地經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小道地經

後漢天竺三藏支曜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢天竺三藏支曜譯

道人求息，所以不得息者，有四因緣。何等為四？一者、怙其善，不曉護戒自欲身；二者、以不護戒便黠意不生，以黠意不生便不知身，以不知身意便惑；三者、不解經，以不解經便不了了，以不了了意便疑；四者、不數校計命福日盡，心自可。用是四因緣故不得息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人求息，所以不得息者，有四因緣。何等為四？一者、怙其善，不曉護戒自欲身；二者、以不護戒便黠意不生，以黠意不生便不知身，以不知身意便惑；三者、不解經，以不解經便不了了，以不了了意便疑；四者、不數校計命福日盡，心自可。用是四因緣故不得息。

道人求息，欲得息者，要當知坐行二事：一者、喘；二者、息。亦在二因緣：一者、為生；二者、為死。何等為喘？何等為息？所起意生為喘，意止為息。何等為生？何等為死？意滅為生，意起為死。要當先知是因緣，當那得分別知因緣所從起盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人求息，欲得息者，要當知坐行二事：一者、喘；二者、息。亦在二因緣：一者、為生；二者、為死。何等為喘？何等為息？所起意生為喘，意止為息。何等為生？何等為死？意滅為生，意起為死。要當先知是因緣，當那得分別知因緣所從起盡。

事在四對。何等為四？一者、不知食、多食、不學、不制，貪味過足；二者、意隨色，不諦校計多求自欲，為種苦本；三者、警意蓋起，多睡眠失本念耶，向夢中種栽；四者、疑惑便惡日增，便兩舌墮非，妄瞋恚，身口不相應。為是故，不墮禪棄，當那得近禪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事在四對。何等為四？一者、不知食、多食、不學、不制，貪味過足；二者、意隨色，不諦校計多求自欲，為種苦本；三者、警意蓋起，多睡眠失本念耶，向夢中種栽；四者、疑惑便惡日增，便兩舌墮非，妄瞋恚，身口不相應。為是故，不墮禪棄，當那得近禪？

常數思惟喘息生滅起盡，當持何等意思惟分別？亦在四因緣：一者、近善知識；二者、識受語不妄；三者、貪誦經，晨夜習意；四者、守戒莫離法。息易得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常數思惟喘息生滅起盡，當持何等意思惟分別？亦在四因緣：一者、近善知識；二者、識受語不妄；三者、貪誦經，晨夜習意；四者、守戒莫離法。息易得。

身有四病：或時地多，身不得安；或時水多，身不得安；或時火多，身不得安；或時風多，身不得安。此四得安，乃得身止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身有四病：或時地多，身不得安；或時水多，身不得安；或時火多，身不得安；或時風多，身不得安。此四得安，乃得身止。

意有四病：一者、癡多，意不得止；二者、瞋恚多，意不得止；三者、婬多，意不得止；四者、疑多，意不得止。四事不安，意不得止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意有四病：一者、癡多，意不得止；二者、瞋恚多，意不得止；三者、婬多，意不得止；四者、疑多，意不得止。四事不安，意不得止。

息亦有四病：或時多求，息不得止；或時念多，息不得止；或時歡喜多，息不得止；或時喘多，息不得止。道人行道，離是因緣，便得定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息亦有四病：或時多求，息不得止；或時念多，息不得止；或時歡喜多，息不得止；或時喘多，息不得止。道人行道，離是因緣，便得定意。

若身臃腫疥瘡肥盛，欲坐身不得安；或時食多，便火起，身不得安；或時飲多，便水起，身重目澁，身不得安；或時食多已復食，貪味過足，不學不制，便風起不得安，亦謂少食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若身臃腫疥瘡肥盛，欲坐身不得安；或時食多，便火起，身不得安；或時飲多，便水起，身重目澁，身不得安；或時食多已復食，貪味過足，不學不制，便風起不得安，亦謂少食。

若癡多，不宜數入眾人群聚，當先誦經，不宜多聞好自守。若瞋恚多，不宜居家若少所有。若婬多，不宜觀伎樂及諸好色。若疑多，不宜數聞好言善語，常自守思惟責對。若求多，常當念不常，坐起著意。若念多，常當行證我所念皆為苦本。若歡喜多，計不得久，苦在後，當病制。若喘欷多，常當和心，不宜數出麁語，坐作罪。道人行道不識是因緣，終不近道；當能制此，黠意稍增，道易得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若癡多，不宜數入眾人群聚，當先誦經，不宜多聞好自守。若瞋恚多，不宜居家若少所有。若婬多，不宜觀伎樂及諸好色。若疑多，不宜數聞好言善語，常自守思惟責對。若求多，常當念不常，坐起著意。若念多，常當行證我所念皆為苦本。若歡喜多，計不得久，苦在後，當病制。若喘欷多，常當和心，不宜數出麁語，坐作罪。道人行道不識是因緣，終不近道；當能制此，黠意稍增，道易得。

道人求向道，要當知過去念事以過去，莫復念。何以故？復知為種故。譬如種穀，種稻便念當收稻，種豆便念當收豆。何以故？為生故。念亦如是，以種念便生，一切聚在十方，待殃福當受要，不得脫苦。墮殺便種殺，栽盜為種盜，栽婬為種婬，栽兩舌為種兩舌，栽惡口為種惡口，栽妄言為種妄言，栽綺語為種綺語，栽嫉為種嫉，栽瞋恚為種瞋恚，栽疑為種疑栽為。是故數數為念復增念，難得離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人求向道，要當知過去念事以過去，莫復念。何以故？復知為種故。譬如種穀，種稻便念當收稻，種豆便念當收豆。何以故？為生故。念亦如是，以種念便生，一切聚在十方，待殃福當受要，不得脫苦。墮殺便種殺，栽盜為種盜，栽婬為種婬，栽兩舌為種兩舌，栽惡口為種惡口，栽妄言為種妄言，栽綺語為種綺語，栽嫉為種嫉，栽瞋恚為種瞋恚，栽疑為種疑栽為。是故數數為念復增念，難得離苦。

當持何離是眾苦？要當禪棄，為不復種是十惡故，雖有餘種會當盡。何以故？譬如種穀，雖多得收，不復種種，但稍稍飯。雖久，飯不止，會有盡時。禪棄亦爾。何以故？不復種故。以墮禪棄，罪稍稍滅。何以故？稍稍禪棄為福，福以生，萬惡皆竟。但種道栽念，道以生便有黠，以有黠便能活人，亦能自活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當持何離是眾苦？要當禪棄，為不復種是十惡故，雖有餘種會當盡。何以故？譬如種穀，雖多得收，不復種種，但稍稍飯。雖久，飯不止，會有盡時。禪棄亦爾。何以故？不復種故。以墮禪棄，罪稍稍滅。何以故？稍稍禪棄為福，福以生，萬惡皆竟。但種道栽念，道以生便有黠，以有黠便能活人，亦能自活。

道人求向佛道，今世欲曉了知行意者，要在三念：有過去念、未來念、現在念；有福念、有罪念。或時，若讀經行禪，忽念久事曾為人所辱，若侵人墮好色，便因念生意，為作頭足，復增罪不能自制，從是因緣得罪為苦本，是為過去罪念。或時，從禪中若讀經，忽生善念，念素所行苦樂，思惟知不常，是為過去福念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人求向佛道，今世欲曉了知行意者，要在三念：有過去念、未來念、現在念；有福念、有罪念。或時，若讀經行禪，忽念久事曾為人所辱，若侵人墮好色，便因念生意，為作頭足，復增罪不能自制，從是因緣得罪為苦本，是為過去罪念。或時，從禪中若讀經，忽生善念，念素所行苦樂，思惟知不常，是為過去福念。

或時安靜，忽亂念生，念作非常，便失本念。貪婬多求，便作不死念，是為未來罪念。或時，若得安靜，便善念念栽，當從是因緣增黠，是為未來福念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時安靜，忽亂念生，念作非常，便失本念。貪婬多求，便作不死念，是為未來罪念。或時，若得安靜，便善念念栽，當從是因緣增黠，是為未來福念。

端在家居自守持戒，便邪念生，當作是念，多畜六畜更增憂失戒，是為現在罪念。以自家居自守持戒，復增善念常欲離，是為現在福念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端在家居自守持戒，便邪念生，當作是念，多畜六畜更增憂失戒，是為現在罪念。以自家居自守持戒，復增善念常欲離，是為現在福念。

求向佛道，當先曉是罪福，乃可增黠。若求羅漢，一切斷，是為求向佛道。但欲增福多黠求羅漢，但欲墮禪滅惡，其黠在後。求佛增福要當多聞；黠要當諷經。欲知其要在護戒，護戒便能解經，便能福人亦能自福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求向佛道，當先曉是罪福，乃可增黠。若求羅漢，一切斷，是為求向佛道。但欲增福多黠求羅漢，但欲墮禪滅惡，其黠在後。求佛增福要當多聞；黠要當諷經。欲知其要在護戒，護戒便能解經，便能福人亦能自福。

道人求向佛道，今世欲解菩薩行意者，要當復知是三戒：第一、當知持戒亦守戒；第二、當知不犯戒亦能戒；第三、當知戒曉戒能戒亦護戒。第一當知持戒者，若人有妻子，居家常齋不失，是為持戒；一身無妻子，自守不邪向，是為守戒。第二當知不犯戒者，若人眼視耳聽，能不墮聲色亦餘一切，是為不犯戒。為道寒苦，復為人所辱，能不失本念，是為耐戒，亦應忍辱。第三當知戒者，知某人持某戒，是為知戒。曉戒者，知某人樂道，為父母宗親知識所非嫉，不數數於眾人中曉說戒。能戒者，當知人能應何業，隨力所任授與，能使不失，若增若減應病與藥，是為能戒。護戒者，一切當護，附順當得其意，離惡知識當有護意，欲說十方人非人。若在伎樂、若在婬色，能教多少說善言，能不亂意，復令有福，是為護戒。求向佛道菩薩行業者，要當知是，乃能脫人亦能自脫，復能業人亦能自業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人求向佛道，今世欲解菩薩行意者，要當復知是三戒：第一、當知持戒亦守戒；第二、當知不犯戒亦能戒；第三、當知戒曉戒能戒亦護戒。第一當知持戒者，若人有妻子，居家常齋不失，是為持戒；一身無妻子，自守不邪向，是為守戒。第二當知不犯戒者，若人眼視耳聽，能不墮聲色亦餘一切，是為不犯戒。為道寒苦，復為人所辱，能不失本念，是為耐戒，亦應忍辱。第三當知戒者，知某人持某戒，是為知戒。曉戒者，知某人樂道，為父母宗親知識所非嫉，不數數於眾人中曉說戒。能戒者，當知人能應何業，隨力所任授與，能使不失，若增若減應病與藥，是為能戒。護戒者，一切當護，附順當得其意，離惡知識當有護意，欲說十方人非人。若在伎樂、若在婬色，能教多少說善言，能不亂意，復令有福，是為護戒。求向佛道菩薩行業者，要當知是，乃能脫人亦能自脫，復能業人亦能自業。