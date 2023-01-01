道地經
僧伽羅剎造 後漢 安世高譯1卷CBETA T0607少于一万字 1 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
道地經一卷
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天竺須賴拏國三藏僧伽羅剎漢言眾護造後漢安息國三藏安世高譯
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散種章第一
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從明勝日出，像亦顏色行，德多中多貴，姓尊行德守，本從是種有，世間亦天上，皆叉手禮佛，是故持頭面為禮。佛為無上，天下無有等精進者，鬼龍天人亦在三界中隨。近持微妙，不度者便度，死者不復死，老者不復老，皆從行得佛法；亦行者是三無有行亦德守。聽說諦法自意作，行者得味，譬如笮甘蔗，常怖觀見。積百餘，若不得𭀅樂，窮老死，故在世間沒。譬如無有力象，墮陷不能自出。世間人亦爾，從若干種經取安。譬如若干種華積，在欲所作著行道地。
從明勝日出，像亦顏色行，德多中多貴，姓尊行德守，本從是種有，世間亦天上，皆叉手禮佛，是故持頭面為禮。佛為無上，天下無有等精進者，鬼龍天人亦在三界中隨。近持微妙，不度者便度，死者不復死，老者不復老，皆從行得佛法；亦行者是三無有行亦德守。聽說諦法自意作，行者得味，譬如笮甘蔗，常怖觀見。積百餘，若不得𭀅樂，窮老死，故在世間沒。譬如無有力象，墮陷不能自出。世間人亦爾，從若干種經取安。譬如若干種華積，在欲所作著行道地。
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聽從，若欲度世說，行者便聽，當說行道地。生老病死、憂慼，若不可意、愁惱；行者若家中行、若棄家行；欲壞苦本者、欲往得道；無有餘近、無有餘歸、無有餘能解住，當一切捨。如是行者，但當一切捨，使行道地從後來。
聽從，若欲度世說，行者便聽，當說行道地。生老病死、憂慼，若不可意、愁惱；行者若家中行、若棄家行；欲壞苦本者、欲往得道；無有餘近、無有餘歸、無有餘能解住，當一切捨。如是行者，但當一切捨，使行道地從後來。
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說生老病死著意憂，便身生苦已，欲度世者，便行道地，莫厭在身。已有老病死，從是若著意惱生，欲隨受佛戒者，便行從致無為。
說生老病死著意憂，便身生苦已，欲度世者，便行道地，莫厭在身。已有老病死，從是若著意惱生，欲隨受佛戒者，便行從致無為。
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何等為不可行？何等為可行？何等為行者？何等為地者？
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不可行者，名為念欲、念瞋恚、念侵、念國不念死，隨惡知識，不持戒、不受慧、不攝意、不受教，行不問；自斯身念、色想念，常樂想淨；自計身不慧，郡縣居、羸人並居；念色瞢瞢，不離貪；多欲、多恚、多癡、多因緣、多食；捨行、貪身欲、睡眠、忘意、疑過，精進失精進，畏怖不攝根，多事、多說、多業、多作事；久倒教，倒意計。是亦如是，今世法從道或離道，是名為不可行。
不可行者，名為念欲、念瞋恚、念侵、念國不念死，隨惡知識，不持戒、不受慧、不攝意、不受教，行不問；自斯身念、色想念，常樂想淨；自計身不慧，郡縣居、羸人並居；念色瞢瞢，不離貪；多欲、多恚、多癡、多因緣、多食；捨行、貪身欲、睡眠、忘意、疑過，精進失精進，畏怖不攝根，多事、多說、多業、多作事；久倒教，倒意計。是亦如是，今世法從道或離道，是名為不可行。
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是何以不可行？離無為故，從後縛束說，瞋恚欲殺，常身樂淨受想，不慧不隨，從若干惡，佛說是不可行。
是何以不可行？離無為故，從後縛束說，瞋恚欲殺，常身樂淨受想，不慧不隨，從若干惡，佛說是不可行。
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何等為可行？念出，不念瞋恚、不念殺，近明知識，持戒淨，不多食事；問自身不斯念非、念不好；念苦、念不淨，不念身好；不郡縣居、不羸人共居；不瞢瞢；自守少惱、少事、少食；不捨方便；伏身捨睡眠，意在行正，守意無有疑；精進在行，離驚怖攝根門；少說在諦，行受諦教、修諦意，喜在空澤中，行如有觀。未得好法便致法，已致便護；多喜欲聞經，所身故用足，但不足法，行知當死；不樂世間德，厭食可無為，亦如是輩行法，從應致無為。是名為可行。
何等為可行？念出，不念瞋恚、不念殺，近明知識，持戒淨，不多食事；問自身不斯念非、念不好；念苦、念不淨，不念身好；不郡縣居、不羸人共居；不瞢瞢；自守少惱、少事、少食；不捨方便；伏身捨睡眠，意在行正，守意無有疑；精進在行，離驚怖攝根門；少說在諦，行受諦教、修諦意，喜在空澤中，行如有觀。未得好法便致法，已致便護；多喜欲聞經，所身故用足，但不足法，行知當死；不樂世間德，厭食可無為，亦如是輩行法，從應致無為。是名為可行。
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何以為是可行？從是致無為，從後縛束說戒淨，墮信不念身，斂受法事。聽者諦見，不侵若干，是應無為。得道者，佛說法念若干種意，定無有苦，無有疲，已說功德聚，攝根伏身應可行。
何以為是可行？從是致無為，從後縛束說戒淨，墮信不念身，斂受法事。聽者諦見，不侵若干，是應無為。得道者，佛說法念若干種意，定無有苦，無有疲，已說功德聚，攝根伏身應可行。
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行者為何等意，近事如應行？行者為習，行者近習，是為行習。是行者三輩：未得道者，學者，不學者。
行者為何等意，近事如應行？行者為習，行者近習，是為行習。是行者三輩：未得道者，學者，不學者。
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何等為道地？行者所行是為行者地。未得行道者為何等？本起次行，居前說是行。如是說竟，學者不學者亦已說。
何等為道地？行者所行是為行者地。未得行道者為何等？本起次行，居前說是行。如是說竟，學者不學者亦已說。
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道行地名為止觀。何用是止觀？但未得四德故，欲致是四德；何用欲致是四德？從是欲致無為故。何因緣致無為？不欲有餘為故。何以不欲有餘為？但欲除一切苦故。
道行地名為止觀。何用是止觀？但未得四德故，欲致是四德；何用欲致是四德？從是欲致無為故。何因緣致無為？不欲有餘為故。何以不欲有餘為？但欲除一切苦故。
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是故行者欲除一切苦，當常莫離、莫犯、莫穿立止觀。若行者穿，便不得止，亦不得觀，空亡苦行。譬如人求火便鑽木，上鑽著下木便鑽，時時中止，時時鑽止，如是未曾得火，但自勞倦。道譬如是，從後現說：設觀法行者中，得疲意厭，行者除行，莫穿莫疲，倦者從行，便失行。譬如夜極，冥人冥中閉目行，何時當見明？若行者行不穿，慧者如是，日出開目行，便稍稍慧，人得無為種，通經者若干，更經通者觀經教，便說止觀，餘經散說。
是故行者欲除一切苦，當常莫離、莫犯、莫穿立止觀。若行者穿，便不得止，亦不得觀，空亡苦行。譬如人求火便鑽木，上鑽著下木便鑽，時時中止，時時鑽止，如是未曾得火，但自勞倦。道譬如是，從後現說：設觀法行者中，得疲意厭，行者除行，莫穿莫疲，倦者從行，便失行。譬如夜極，冥人冥中閉目行，何時當見明？若行者行不穿，慧者如是，日出開目行，便稍稍慧，人得無為種，通經者若干，更經通者觀經教，便說止觀，餘經散說。
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是為道地散種章品。
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道地經知五陰慧章第二
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從若干經得明堅，不老不死甘露，聲名聞以行如明月，事者淨者慧明者，若守度者更明，并家中行亦爾！惡意不可蒦，不可牽如意。是故施得道者，禮得道者，稽首從得甘露故。貪為種，多故為生，菰愛歡喜為憂支。佛說五陰，譬如箜篌，聽說從多經牽比行道者。
從若干經得明堅，不老不死甘露，聲名聞以行如明月，事者淨者慧明者，若守度者更明，并家中行亦爾！惡意不可蒦，不可牽如意。是故施得道者，禮得道者，稽首從得甘露故。貪為種，多故為生，菰愛歡喜為憂支。佛說五陰，譬如箜篌，聽說從多經牽比行道者。
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當知身體本為五種所成——色種、痛痒種、思想種、行種、識種。如若干戶東方郡字，如若干戶南方郡字，如若干戶西方郡字，如若干戶北方郡字，亦非一舍名為郡。是譬色，亦非一色為色種，若干色為色種；痛痒、思想、行、識亦如是。
當知身體本為五種所成——色種、痛痒種、思想種、行種、識種。如若干戶東方郡字，如若干戶南方郡字，如若干戶西方郡字，如若干戶北方郡字，亦非一舍名為郡。是譬色，亦非一色為色種，若干色為色種；痛痒、思想、行、識亦如是。
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色在十入，文亦從法，受入是為色種，百八痛是痛種，百八思想為思想種，百八行為行種，百八識為識種，如是當知五種從後現。
色在十入，文亦從法，受入是為色種，百八痛是痛種，百八思想為思想種，百八行為行種，百八識為識種，如是當知五種從後現。
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譬說不相連著，但本癡故；不聞佛言，或習癡故。譬如樹葉著枝，癡惡行著五種、成聚五種，意計是身。
譬說不相連著，但本癡故；不聞佛言，或習癡故。譬如樹葉著枝，癡惡行著五種、成聚五種，意計是身。
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道地行知五陰慧章品。
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道地經隨應相具章第三
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性河開流滿度器，滿破六足經蜜，突如蓮花開、慧日出，服勝蓮花奉事佛，清淨淡泊其相然。至尊世絕福祐人，視其精固，將道者，敷演如經。
性河開流滿度器，滿破六足經蜜，突如蓮花開、慧日出，服勝蓮花奉事佛，清淨淡泊其相然。至尊世絕福祐人，視其精固，將道者，敷演如經。
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已開化行道者，亦當知五種各應相，種相色，視相亦色，手篌把亦色；更痛為痛相，樂苦亦不樂亦不苦更痛，是為痛相；識相為思想，若女人若男子亦餘，是為思想；所作是為行，若好行若惡行，若不好行若不惡行，是為行相；識相為識，好不好亦非不好亦非好識，是為識相。如是五種各自有相。
已開化行道者，亦當知五種各應相，種相色，視相亦色，手篌把亦色；更痛為痛相，樂苦亦不樂亦不苦更痛，是為痛相；識相為思想，若女人若男子亦餘，是為思想；所作是為行，若好行若惡行，若不好行若不惡行，是為行相；識相為識，好不好亦非不好亦非好識，是為識相。如是五種各自有相。
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從後說，說是色于樂亦多惡，佛說在經中如應出，說如應五陰種相若干相份。
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道地隨應相具章。
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道地經五陰分別現止章第四
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所然持甘露種澆五盛陰，為五陰薪，從慧明却壞惡火。從三界禮我施禮，為持甘露滅三毒者，從五陰鑽，所生隨應，持智慧意滅惡火意，三界中尊敬者，我亦尊敬意叉手。自從慧智力，慧者自得，如自得知，佛便教弟子所說應行。聽說從是意定，五陰分別見，為從慧力所守者，知清淨自佛，從所意知便現事者，是佛所說應行見行可知。聽說意從是定分別五陰。行道者當知分別五陰。行者當那分別知五陰？譬如四衢中墮一貫真珠裹，一人當見已見，便喜愛意喜欲得珠，人見意在珠，是為色陰種；所喜可意是為痛痒種；若上頭如是名為貫珠，是為思想種；若意生欲取貫珠，是為行種；從是知，為識種。如是五種意在一貫珠俱行，便若干作行亦自行，如是在一貫珠，一時俱行，五陰更如是。
所然持甘露種澆五盛陰，為五陰薪，從慧明却壞惡火。從三界禮我施禮，為持甘露滅三毒者，從五陰鑽，所生隨應，持智慧意滅惡火意，三界中尊敬者，我亦尊敬意叉手。自從慧智力，慧者自得，如自得知，佛便教弟子所說應行。聽說從是意定，五陰分別見，為從慧力所守者，知清淨自佛，從所意知便現事者，是佛所說應行見行可知。聽說意從是定分別五陰。行道者當知分別五陰。行者當那分別知五陰？譬如四衢中墮一貫真珠裹，一人當見已見，便喜愛意喜欲得珠，人見意在珠，是為色陰種；所喜可意是為痛痒種；若上頭如是名為貫珠，是為思想種；若意生欲取貫珠，是為行種；從是知，為識種。如是五種意在一貫珠俱行，便若干作行亦自行，如是在一貫珠，一時俱行，五陰更如是。
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眼所見色并俱行五行，更耳聞聲、鼻聞香、口更味、身更麁細，身中四陰無有色種生，如是五陰種，各自分別知。
眼所見色并俱行五行，更耳聞聲、鼻聞香、口更味、身更麁細，身中四陰無有色種生，如是五陰種，各自分別知。
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後有說道德者，分別說如是已，得是經說，未得道者受著心，心如是行說，我亦現是說。
後有說道德者，分別說如是已，得是經說，未得道者受著心，心如是行說，我亦現是說。
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道行五陰分別現止章。
道行五陰分別現止章。
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道地經五種成敗章第五
道地經五種成敗章第五
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已知要得佛、要中竟、要作、要并得、要已竟并、要已更無當要，當禮應、無所著，名聞無有量，所語言說。譬如明月明，為弟子得明知，畏腦罪從生能壞幹，已知五種陰得明，成敗如有，當稽首聽。
已知要得佛、要中竟、要作、要并得、要已竟并、要已更無當要，當禮應、無所著，名聞無有量，所語言說。譬如明月明，為弟子得明知，畏腦罪從生能壞幹，已知五種陰得明，成敗如有，當稽首聽。
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佛言：「行道者當知，五陰出入成敗。譬如人命欲盡在呼吸，欲死便四百四病中前後次第稍發；便見想生恐畏怖，夢中見蜂啄木，烏鵄啄頂腦。一柱樓上自樂見著衣，青黃赤白自身著，見騎馬人牧䭷有聲。持[竺-二+奇]作枕，聚土中臥。死人亦擔死人，亦除溷人，共一器中食；亦見是人共載車行，麻油污泥污足亦塗身；亦見是時時飲；亦見墮網中獵家牽去。或見自身嘻喜歡喜咷；或見道積蟇子自過上；或見斂鹵鹽錢；或見被髮胆裸女人，自身相牽；或有灰傅身亦食；或見狗亦獼猴相逐恐；或見自身滅欲娶嫁。或時見人家中神壞；或時見馬來狧鬚髮；或時見齒墮地；或時見擔死人衣，自著身；或時自身胆裸為塗膩；或見聚土自身轉；或時見革及旃著衣行；或時自見家中門，弊壞車來到，多載油花香。亦見昆弟近自身，嚴先祖人現麁恐顏色，欲來取是取共行。或時塚間行，遽捨花嬰頸；或時見自身，倒墮河水中；或時見墮五湖九江不得底；或時見入菅茅中，裸身相割自敷轉。或時上樹無有蓏、無有華、無有華戲；或時、在壇上舞；或時樹間行獨樂大美，亦持若干幹樹破聚薪；或時入舍，闇冥不得門出；或時上山嶄巖悲大哭；或時鳥梲吞足亦蹈；或時塵坌頭；或時虎遮斷，亦狗猴亦驢，南方行入塚間，見聚炭髮毛分骨擣碎幹華，自身見入鹽王。見鹽王使問，從後現說：『世間已得多樂，根墮或身墮，畏命欲去，不得自在，病追促病已促，意便動，命盡憂近，便見夢令入大怖。』
佛言：「行道者當知，五陰出入成敗。譬如人命欲盡在呼吸，欲死便四百四病中前後次第稍發；便見想生恐畏怖，夢中見蜂啄木，烏鵄啄頂腦。一柱樓上自樂見著衣，青黃赤白自身著，見騎馬人牧䭷有聲。持[竺-二+奇]作枕，聚土中臥。死人亦擔死人，亦除溷人，共一器中食；亦見是人共載車行，麻油污泥污足亦塗身；亦見是時時飲；亦見墮網中獵家牽去。或見自身嘻喜歡喜咷；或見道積蟇子自過上；或見斂鹵鹽錢；或見被髮胆裸女人，自身相牽；或有灰傅身亦食；或見狗亦獼猴相逐恐；或見自身滅欲娶嫁。或時見人家中神壞；或時見馬來狧鬚髮；或時見齒墮地；或時見擔死人衣，自著身；或時自身胆裸為塗膩；或見聚土自身轉；或時見革及旃著衣行；或時自見家中門，弊壞車來到，多載油花香。亦見昆弟近自身，嚴先祖人現麁恐顏色，欲來取是取共行。或時塚間行，遽捨花嬰頸；或時見自身，倒墮河水中；或時見墮五湖九江不得底；或時見入菅茅中，裸身相割自敷轉。或時上樹無有蓏、無有華、無有華戲；或時、在壇上舞；或時樹間行獨樂大美，亦持若干幹樹破聚薪；或時入舍，闇冥不得門出；或時上山嶄巖悲大哭；或時鳥梲吞足亦蹈；或時塵坌頭；或時虎遮斷，亦狗猴亦驢，南方行入塚間，見聚炭髮毛分骨擣碎幹華，自身見入鹽王。見鹽王使問，從後現說：『世間已得多樂，根墮或身墮，畏命欲去，不得自在，病追促病已促，意便動，命盡憂近，便見夢令入大怖。』
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「人便意中計：『我命欲盡，如是夢，身所見。』便意怖，便身殘。譬如鳥蹋梲己身近，極苦相著，便欲自歸醫。己親屬昆弟見病劇，便遣使到醫舍。呼使者行便有是相，不潔惡衣、長爪亂鬚髮、載壞弊車、著穿弊履；顏色黑眼青，車中駕白牛馬，自手摩抆鬚髮。呼醫已，急駕車使上，從後縛束。但坐惡樂意，不計好樂、不念醫病，已壞身便墮罪器，即遣呼，醫便念：『病痛不得復活。何以故？趣使得相有如是像，跓被服、語言、車蓋、鬚髮衣；亦如是諱日來呼，若四、若六、若九、若十二、若十四來至到，復觸忌諱日，人所不喜醫，復何血忌上相四激反支來喚？是亦不必日時漏刻星宿。須臾疑人取相。何以故？或時是惡日時漏刻，有是人行方便，能治病痛，病痛有時不能得治，是故不必在時日漏刻。故慧人不亦喜用歷日。仙人常勸：「當為求方便治，至死若病痛橫有病，可能得活，若命盡但說去。計如是可至病痛舍，從後束結；說俱入海水，或到或中壞，病亦比海，或愈或死。」』
「人便意中計：『我命欲盡，如是夢，身所見。』便意怖，便身殘。譬如鳥蹋梲己身近，極苦相著，便欲自歸醫。己親屬昆弟見病劇，便遣使到醫舍。呼使者行便有是相，不潔惡衣、長爪亂鬚髮、載壞弊車、著穿弊履；顏色黑眼青，車中駕白牛馬，自手摩抆鬚髮。呼醫已，急駕車使上，從後縛束。但坐惡樂意，不計好樂、不念醫病，已壞身便墮罪器，即遣呼，醫便念：『病痛不得復活。何以故？趣使得相有如是像，跓被服、語言、車蓋、鬚髮衣；亦如是諱日來呼，若四、若六、若九、若十二、若十四來至到，復觸忌諱日，人所不喜醫，復何血忌上相四激反支來喚？是亦不必日時漏刻星宿。須臾疑人取相。何以故？或時是惡日時漏刻，有是人行方便，能治病痛，病痛有時不能得治，是故不必在時日漏刻。故慧人不亦喜用歷日。仙人常勸：「當為求方便治，至死若病痛橫有病，可能得活，若命盡但說去。計如是可至病痛舍，從後束結；說俱入海水，或到或中壞，病亦比海，或愈或死。」』
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「醫便行至病痛家，聞聲不可意，亡燒斷破刺撥刮刷，出殺去發滅蝕，燒斷破刺撥刮刷，出殺去發滅蝕不可治已死，視南方，復見烏鵄巢有聲；復見小兒俱相坌土；復胆裸相挽頭髮，破瓶盆瓦甌；亦見空器舍不著意。
「醫便行至病痛家，聞聲不可意，亡燒斷破刺撥刮刷，出殺去發滅蝕，燒斷破刺撥刮刷，出殺去發滅蝕不可治已死，視南方，復見烏鵄巢有聲；復見小兒俱相坌土；復胆裸相挽頭髮，破瓶盆瓦甌；亦見空器舍不著意。
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「行至病者舍，入見病著人，病更惱。從彼舍來說，醫便視病，相遽驚怖驚坐起，著病無有力，不得自在。見如是，便念：『如是經中說死相見，顏色不如，皮皺行，身如土色，舌延出，或語言忘，見身重骨節不隨，鼻頭曲戾、皮黑咤幹，喉舌如骨色，不復知味。口𤍜毛孔赤，筋脈不了了，被髮髮竪，牽髮不復覺，直視背臥，驚怖顏色轉，面皺，髮竪熟視，或語若干說。如經說：「餘命不足道，譬如樹間失火，亦如六相，無說所聞見。」若有沐身未浴身時，譬栴檀香；或時如蜜香；或時多核香；或時那替香；或時根香；或時皮香；或時華香；或時蓏香；或時霍香；或時宿命從行相，筋香、髮香、骨香、肌肉盟血香、大便香；或時鵄香；或時烏香；或時蚖香；或時猪香；或時狗香；或時狖香；或時鼠香；或時蛇香；或時譬如有人。或時啄木聲；或時瓦聲；或時澁聲；或時惡聲；或時鴈聲；或時孔雀聲；或時鼓聲；或時馬聲；或時虎聲。亦有說熟死相中，譬如人死時有死相，為口不知味，耳中不聞聲，一切卷縮，脈投血肉，[浿*昜]頰車張，上頭掉影無有明，臀肉竪，眼黑色黑，大小便不通，節根解，口中上臛青雙噦計。如是病痛相，不可治，設鶣鵲亦一切良醫，并祠祀盡會，亦不能愈是。』
「行至病者舍，入見病著人，病更惱。從彼舍來說，醫便視病，相遽驚怖驚坐起，著病無有力，不得自在。見如是，便念：『如是經中說死相見，顏色不如，皮皺行，身如土色，舌延出，或語言忘，見身重骨節不隨，鼻頭曲戾、皮黑咤幹，喉舌如骨色，不復知味。口𤍜毛孔赤，筋脈不了了，被髮髮竪，牽髮不復覺，直視背臥，驚怖顏色轉，面皺，髮竪熟視，或語若干說。如經說：「餘命不足道，譬如樹間失火，亦如六相，無說所聞見。」若有沐身未浴身時，譬栴檀香；或時如蜜香；或時多核香；或時那替香；或時根香；或時皮香；或時華香；或時蓏香；或時霍香；或時宿命從行相，筋香、髮香、骨香、肌肉盟血香、大便香；或時鵄香；或時烏香；或時蚖香；或時猪香；或時狗香；或時狖香；或時鼠香；或時蛇香；或時譬如有人。或時啄木聲；或時瓦聲；或時澁聲；或時惡聲；或時鴈聲；或時孔雀聲；或時鼓聲；或時馬聲；或時虎聲。亦有說熟死相中，譬如人死時有死相，為口不知味，耳中不聞聲，一切卷縮，脈投血肉，[浿*昜]頰車張，上頭掉影無有明，臀肉竪，眼黑色黑，大小便不通，節根解，口中上臛青雙噦計。如是病痛相，不可治，設鶣鵲亦一切良醫，并祠祀盡會，亦不能愈是。』
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「便醫意念：『是病痛命求絕，應當避已。』便告家中人言：『是病所未所思欲，當隨意與莫制禁，我家中有小事，事竟當遠。』屏語病者家人言：『不可復治。』告已便去。
「便醫意念：『是病痛命求絕，應當避已。』便告家中人言：『是病所未所思欲，當隨意與莫制禁，我家中有小事，事竟當遠。』屏語病者家人言：『不可復治。』告已便去。
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「病痛家已聞醫語，便棄藥，所事方便便止。親屬知識比隣共會，還繞病困者，悲哀哭視，譬如牛為屠家所殺，餘牛見死牛恐自及，跳場驚怖走入山樹間呌喚；復譬如猪為屠家所殺，餘猪見驚怖畏効死，便聳耳直視；復如魚為捕魚墮網者，餘魚見驚怖，沈走入沙石間𣝆藻中藏；復譬如飛鳥聚行，一鳥為鷹鷂所得，餘鳥驚分散分走。如是昆弟親屬知識隣里，見哀離別視命欲斷，地獄使者已到將入獄，在斯便轉死，箭已射已，生死索行罪便牽往過世。親屬已還收髮草𮉄，若忼愾聲滿口不止，出悲語見愛念，若干種胞頤㵪洟出，呼當奈何！
「病痛家已聞醫語，便棄藥，所事方便便止。親屬知識比隣共會，還繞病困者，悲哀哭視，譬如牛為屠家所殺，餘牛見死牛恐自及，跳場驚怖走入山樹間呌喚；復譬如猪為屠家所殺，餘猪見驚怖畏効死，便聳耳直視；復如魚為捕魚墮網者，餘魚見驚怖，沈走入沙石間𣝆藻中藏；復譬如飛鳥聚行，一鳥為鷹鷂所得，餘鳥驚分散分走。如是昆弟親屬知識隣里，見哀離別視命欲斷，地獄使者已到將入獄，在斯便轉死，箭已射已，生死索行罪便牽往過世。親屬已還收髮草𮉄，若忼愾聲滿口不止，出悲語見愛念，若干種胞頤㵪洟出，呼當奈何！
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「病者不復久，內見風起名刀風，令病者散節；復一風起名遽風，令病者斷結；復一風起名鍼風，令病者筋緩；復一風起名破骨風，令病者骨髓傷；復一風起名藏風，令病者眼耳鼻孔皆青，髮毛出入一切是孔令壞斷拔捨；復一風起名復上風，令病者內身，膝脇肩背胸腹臍小腹，大腸小腸肝肺心脾腎，亦餘藏令斷截；復一風起名成風，令病者青血、肪膏，大小便生熟熱寒澁，令幹從處却；復一風起名節間居風，令病者骨骼直掣振，或時舉手足，或把空，或起或坐，或呻號或哭或瞋。已散節，已斷結，已筋緩，已骨髓傷，已精明等去，裁身有餘在，心已冷如木，已棄五行，并心中羸羸，裁有餘微。譬如燈滅有餘明，裁心有餘但有微意，識是人本所行好醜罪福，心便見。今世若有好行意便喜，若惡即時慚；得好處者意喜，墮惡處者意即愁慚。譬如人照淨鏡盡見面像，髮白皮皺生體垢塵，或齒墮或塵齒見身從老，屢如是即自慚，閉目放鏡不欲見，以放鏡憂愁，我已壯去，老到顏色醜，樂已去。如是素行惡，在意從惡行，便憂愁悔受苦惱不可意，自責：『今我墮惡處為無有疑。』若如行者行三好，若干守行願，最好行者多好，即時喜多喜意可自喜：『我今上天亦好處。』譬如賈客，從澁道得脫出，得多利，歸家到門喜；亦譬如田家願，獲五穀著舍中；亦如病痛得愈安隱；亦如負債已償；素行好亦如是合好行；譬如蜜蜂便意生我已到好處。
「病者不復久，內見風起名刀風，令病者散節；復一風起名遽風，令病者斷結；復一風起名鍼風，令病者筋緩；復一風起名破骨風，令病者骨髓傷；復一風起名藏風，令病者眼耳鼻孔皆青，髮毛出入一切是孔令壞斷拔捨；復一風起名復上風，令病者內身，膝脇肩背胸腹臍小腹，大腸小腸肝肺心脾腎，亦餘藏令斷截；復一風起名成風，令病者青血、肪膏，大小便生熟熱寒澁，令幹從處却；復一風起名節間居風，令病者骨骼直掣振，或時舉手足，或把空，或起或坐，或呻號或哭或瞋。已散節，已斷結，已筋緩，已骨髓傷，已精明等去，裁身有餘在，心已冷如木，已棄五行，并心中羸羸，裁有餘微。譬如燈滅有餘明，裁心有餘但有微意，識是人本所行好醜罪福，心便見。今世若有好行意便喜，若惡即時慚；得好處者意喜，墮惡處者意即愁慚。譬如人照淨鏡盡見面像，髮白皮皺生體垢塵，或齒墮或塵齒見身從老，屢如是即自慚，閉目放鏡不欲見，以放鏡憂愁，我已壯去，老到顏色醜，樂已去。如是素行惡，在意從惡行，便憂愁悔受苦惱不可意，自責：『今我墮惡處為無有疑。』若如行者行三好，若干守行願，最好行者多好，即時喜多喜意可自喜：『我今上天亦好處。』譬如賈客，從澁道得脫出，得多利，歸家到門喜；亦譬如田家願，獲五穀著舍中；亦如病痛得愈安隱；亦如負債已償；素行好亦如是合好行；譬如蜜蜂便意生我已到好處。
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「即時，身精識滅，中便有陰，譬如稱一上一下，如是捨死受生種，譬如種禾根生雙。如是中時，滅識即時中生五陰，具足不少，死陰亦不中得五陰往，亦不離死五陰，為有中五陰。有但死五陰，故中五陰生。譬如人持印，印好埿，埿中便有印，像印亦不往至埿，埿亦不離印像。譬如種生根，種亦非根，根亦不離種；人神亦如是，小大如法，從生往至中，從是本會有。
「即時，身精識滅，中便有陰，譬如稱一上一下，如是捨死受生種，譬如種禾根生雙。如是中時，滅識即時中生五陰，具足不少，死陰亦不中得五陰往，亦不離死五陰，為有中五陰。有但死五陰，故中五陰生。譬如人持印，印好埿，埿中便有印，像印亦不往至埿，埿亦不離印像。譬如種生根，種亦非根，根亦不離種；人神亦如是，小大如法，從生往至中，從是本會有。
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「好行者中得好五陰，惡行者得惡中，得陰者為天眼行，中止者為三食：樂、念、識。中止者或住一日，或住七日止，到父母會，亦所墮處從中止。當到所墮即死時，已生中陰，便生千思，或見念便癡生。
「好行者中得好五陰，惡行者得惡中，得陰者為天眼行，中止者為三食：樂、念、識。中止者或住一日，或住七日止，到父母會，亦所墮處從中止。當到所墮即死時，已生中陰，便生千思，或見念便癡生。
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「最惡行者便自然大火邊；亦若干百千烏鵶鷹鷂共會；亦見人惡爪面齒被服然頭，為手中行若干種毒，身自見遠叢樹，便意生入中，便中陰滅，生所墮處，即時不久便見刀葉樹墮中，是名為地獄。
「最惡行者便自然大火邊；亦若干百千烏鵶鷹鷂共會；亦見人惡爪面齒被服然頭，為手中行若干種毒，身自見遠叢樹，便意生入中，便中陰滅，生所墮處，即時不久便見刀葉樹墮中，是名為地獄。
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「五陰生入罪，咸所惡行，便見猛煙塵火風雨來著身；復見象師子虎蚖自恐身；亦見丘井亦合後，亦止絕崖岸。生意入中，便捨中陰身，已意生便滅中陰墮處生，即時不久到畜生。後現行極癡無有禮，持惡意向父母，常喜可麁言、瞋恚、縛捶、行惡，是人不與取，便墮畜生。
「五陰生入罪，咸所惡行，便見猛煙塵火風雨來著身；復見象師子虎蚖自恐身；亦見丘井亦合後，亦止絕崖岸。生意入中，便捨中陰身，已意生便滅中陰墮處生，即時不久到畜生。後現行極癡無有禮，持惡意向父母，常喜可麁言、瞋恚、縛捶、行惡，是人不與取，便墮畜生。
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「罪輕減便生熱風，命飢惱身刀矛鑽繞，還人亦見大坑，意生當入。是即意生，便滅中陰，受所墮處陰，便即時墮餓鬼，如是墮名為餓鬼。從有說行，兩賤賊人共語，亦讒失誡誣妄論議，一切食不避惡不淨，從善還不行法語，便墮盟血唾涌泥，是名為墮餓鬼處。
「罪輕減便生熱風，命飢惱身刀矛鑽繞，還人亦見大坑，意生當入。是即意生，便滅中陰，受所墮處陰，便即時墮餓鬼，如是墮名為餓鬼。從有說行，兩賤賊人共語，亦讒失誡誣妄論議，一切食不避惡不淨，從善還不行法語，便墮盟血唾涌泥，是名為墮餓鬼處。
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「行最好者得最善樂，亦得香風吹，若干種華見自散身，若干種伎樂聲相隨，若干種樹在園中。意生即入，時意已生便中陰滅，所應墮陰受生，便即時受上天身。如是墮天上，有福行者墮應上天，已有不離法是為墮天種。
「行最好者得最善樂，亦得香風吹，若干種華見自散身，若干種伎樂聲相隨，若干種樹在園中。意生即入，時意已生便中陰滅，所應墮陰受生，便即時受上天身。如是墮天上，有福行者墮應上天，已有不離法是為墮天種。
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「若墮人中，從本行受殃福，父母亦聚會，夙行應男從生，福亦止等。同時父母收精胞門不堅，從風熱寒，亦不染亦不邪曲；亦不屢亦不澁；亦不汁思飯、不起、不慢、不殺胞門；亦不像栗、不像輪；亦不像狸亦不像麥；中央亦不像自剛鐵，中央亦不像錫，中央一切門無有惡精；亦不薄亦不厚；亦不腐亦不黑，亦不赤亦不黃，乘色亦不散；亦不風血寒熱雜，亦不小便合精。神已止精，神念往意生欲，却男自身代共樂羸人。羸人便惡父喜母，已喜不喜增意生，當却是男欲獨與羸人共樂，已即跓胞門，意生已却男。我已羸行禮，父母即時墮精，神便到意生為是我精，即可意喜生，已喜生中跡滅，便在精血生。
「若墮人中，從本行受殃福，父母亦聚會，夙行應男從生，福亦止等。同時父母收精胞門不堅，從風熱寒，亦不染亦不邪曲；亦不屢亦不澁；亦不汁思飯、不起、不慢、不殺胞門；亦不像栗、不像輪；亦不像狸亦不像麥；中央亦不像自剛鐵，中央亦不像錫，中央一切門無有惡精；亦不薄亦不厚；亦不腐亦不黑，亦不赤亦不黃，乘色亦不散；亦不風血寒熱雜，亦不小便合精。神已止精，神念往意生欲，却男自身代共樂羸人。羸人便惡父喜母，已喜不喜增意生，當却是男欲獨與羸人共樂，已即跓胞門，意生已却男。我已羸行禮，父母即時墮精，神便到意生為是我精，即可意喜生，已喜生中跡滅，便在精血生。
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「識在精中復生愛中，愛識不墮精，但從本復生愛識，精是兒身，所愛在精生，是為痛痒種；已知為精，為精者為思想種所本；行念為生死種；已知精為識種；是為五種要。即時得兩根：身根、心根。
「識在精中復生愛中，愛識不墮精，但從本復生愛識，精是兒身，所愛在精生，是為痛痒種；已知為精，為精者為思想種所本；行念為生死種；已知精為識種；是為五種要。即時得兩根：身根、心根。
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「精已七日不減，二七日精生，薄如酪上酥肥。三七日精凝，如久酪在器中。四七日精稍堅，如酪成。五七日精變化，如酪酥。六七日如酪酥，變化聚堅。七七日變化聚堅藏，譬如熟烏麮。八七日變化滅烏麮，譬如磨石子。九七日在磨石子上生五腄：兩肩相、兩臏相、一頭相。十七日亦在磨石子上生四肘：兩手相、兩足相。十一七日亦在磨石子上生二十四肘：十在手指相，十在足指相，四在耳、目、鼻、口止處相。十二七日是肘為正。十三七日為起腹相。十四七日心脾腎肝心生。十五七日大腸生。十六七日小腸生。十七七日胃生。十八七日生處、肺處、熟處。十九七日髀膝足臂、掌節、手足趺約。二十七日陰臍、乳頸、項形。二十一七日為骨髓應分生，九骨著頭，兩骨著頰，三十二骨著口，七骨著咽，兩骨著肩，兩骨著臂，四十骨著腕，十二骨著膝，十六骨著脇十八骨著脊，二骨著喉，二骨著臗，四骨著脛，十四骨著足，百八微骨生肌中；如是三百節從微著身，譬如瓠。二十二七日骨稍堅，譬如龜甲。二十三七日精復堅，譬如厚皮胡桃。是為三百節連相著，足骨連腨腸，腨腸連臗骨，臗骨連背，脊腰骨連肩，肩連頸脰，頸脰連頭頤，頭頤連齒。如是是骨聚磈礧骨城，筋纏、血澆、肉塗革覆，福從是受，靡不知痛痒，隨意隨風作俳掣。二十四七日為七千筋纏身。二十五七日生七千脈，尚未具成。二十六七日諸脈悉徹具足成就，如蓮花根孔；二十七七日三百六十節具。二十八七日肉栽生。二十九七日肉稍堅滿。三十七日皮膜成臘。三十一七日皮膜稍堅。三十二七日脽䤚肌生。三十三七日耳鼻腹脾脂，節約診現。三十四七日身中皮外生九十九萬孔。三十五七日九十九萬孔，稍稍成現。三十六七日爪甲生。三十七七日母腹中若干風起，或風起令目鼻口開已開入；或復風塵起，令髮毛爪生，端正亦不端正；或復風起盛肌色，或白或黑、或黃或赤、好不好，是七日中腦血肪膏髓，熱寒涕大小便道開。三十八七日母腹中風起，令得如宿命行好惡：若好行者便香風起，可身意令端正可人；惡行者令臭風起，使身意不安不可人，骨節不端正，或𮍆𦜏或僂或𨉝或魋，人見可是。三十八七日為九月不滿四日，骨節皆具足。
「精已七日不減，二七日精生，薄如酪上酥肥。三七日精凝，如久酪在器中。四七日精稍堅，如酪成。五七日精變化，如酪酥。六七日如酪酥，變化聚堅。七七日變化聚堅藏，譬如熟烏麮。八七日變化滅烏麮，譬如磨石子。九七日在磨石子上生五腄：兩肩相、兩臏相、一頭相。十七日亦在磨石子上生四肘：兩手相、兩足相。十一七日亦在磨石子上生二十四肘：十在手指相，十在足指相，四在耳、目、鼻、口止處相。十二七日是肘為正。十三七日為起腹相。十四七日心脾腎肝心生。十五七日大腸生。十六七日小腸生。十七七日胃生。十八七日生處、肺處、熟處。十九七日髀膝足臂、掌節、手足趺約。二十七日陰臍、乳頸、項形。二十一七日為骨髓應分生，九骨著頭，兩骨著頰，三十二骨著口，七骨著咽，兩骨著肩，兩骨著臂，四十骨著腕，十二骨著膝，十六骨著脇十八骨著脊，二骨著喉，二骨著臗，四骨著脛，十四骨著足，百八微骨生肌中；如是三百節從微著身，譬如瓠。二十二七日骨稍堅，譬如龜甲。二十三七日精復堅，譬如厚皮胡桃。是為三百節連相著，足骨連腨腸，腨腸連臗骨，臗骨連背，脊腰骨連肩，肩連頸脰，頸脰連頭頤，頭頤連齒。如是是骨聚磈礧骨城，筋纏、血澆、肉塗革覆，福從是受，靡不知痛痒，隨意隨風作俳掣。二十四七日為七千筋纏身。二十五七日生七千脈，尚未具成。二十六七日諸脈悉徹具足成就，如蓮花根孔；二十七七日三百六十節具。二十八七日肉栽生。二十九七日肉稍堅滿。三十七日皮膜成臘。三十一七日皮膜稍堅。三十二七日脽䤚肌生。三十三七日耳鼻腹脾脂，節約診現。三十四七日身中皮外生九十九萬孔。三十五七日九十九萬孔，稍稍成現。三十六七日爪甲生。三十七七日母腹中若干風起，或風起令目鼻口開已開入；或復風塵起，令髮毛爪生，端正亦不端正；或復風起盛肌色，或白或黑、或黃或赤、好不好，是七日中腦血肪膏髓，熱寒涕大小便道開。三十八七日母腹中風起，令得如宿命行好惡：若好行者便香風起，可身意令端正可人；惡行者令臭風起，使身意不安不可人，骨節不端正，或𮍆𦜏或僂或𨉝或魋，人見可是。三十八七日為九月不滿四日，骨節皆具足。
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「兒生宿行有二分：一分從父，一分從母。或時毛髮舌咽臍心肝脾眼尻血從母；或爪甲骨大小便脈精，若餘骨節從父。宿行從母受生，熟在下、生在上。兒在左脇，背向前，腹向後；女在右脇，腹向前，背向後。止處臭惡露，一切骨節卷縮在革囊，在腹內血著身，在外處大便肥長。
「兒生宿行有二分：一分從父，一分從母。或時毛髮舌咽臍心肝脾眼尻血從母；或爪甲骨大小便脈精，若餘骨節從父。宿行從母受生，熟在下、生在上。兒在左脇，背向前，腹向後；女在右脇，腹向前，背向後。止處臭惡露，一切骨節卷縮在革囊，在腹內血著身，在外處大便肥長。
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「九月餘有四日，一日二日中，若宿行好，便意生我在園中，意計若在天上；若惡行者，意生我在獄止。二日意在三日中，即腹中樂。三日意在四日中，一日一夜母腹中上下風起，兒從是風倒頭向下，足在上，墮母胞門中。宿行好，於母胞門中意生墮池水，池水中戲，復意生在高床上，若香華中；宿命行惡者，意生從山墮樹上、墮岸上、墮坑中、墮溷中、墮蒺䔧中、墮網中、墮茅中、墮刀矛欄中，從行憂惱怱怱，亦從喜從樂名聞。好惡行，自縛身，在所到，自更得便出。
「九月餘有四日，一日二日中，若宿行好，便意生我在園中，意計若在天上；若惡行者，意生我在獄止。二日意在三日中，即腹中樂。三日意在四日中，一日一夜母腹中上下風起，兒從是風倒頭向下，足在上，墮母胞門中。宿行好，於母胞門中意生墮池水，池水中戲，復意生在高床上，若香華中；宿命行惡者，意生從山墮樹上、墮岸上、墮坑中、墮溷中、墮蒺䔧中、墮網中、墮茅中、墮刀矛欄中，從行憂惱怱怱，亦從喜從樂名聞。好惡行，自縛身，在所到，自更得便出。
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「既為胞門所纏裹，產戶急笮墮地中風，復為人溫湯所洗，手麁身遍痛如瘡，從是便忘宿行、腹中所更。已生，從血臭故，便聚為邪鬼𩲶飛屍，各𮫫鬾，蠱鬽魖行，父亦如是。譬如四街有一臠肉，為鴟鳶烏鵲眾鳥所爭，各自欲得耶！環繞嬈人如是。有宿行好耶，不能得著；宿行惡耶，能得著。
「既為胞門所纏裹，產戶急笮墮地中風，復為人溫湯所洗，手麁身遍痛如瘡，從是便忘宿行、腹中所更。已生，從血臭故，便聚為邪鬼𩲶飛屍，各𮫫鬾，蠱鬽魖行，父亦如是。譬如四街有一臠肉，為鴟鳶烏鵲眾鳥所爭，各自欲得耶！環繞嬈人如是。有宿行好耶，不能得著；宿行惡耶，能得著。
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「生未久，母便養乳，稍稍大，便飲食，已能飲食，八十種蟲生身中：二種髮根生，三種著頭，一種著腦，二種著中腦，三種在額，二種著眼根，二種著耳，二種著耳根，二種著鼻根，二種著口門，二種在齒，二種在齒根，一種在舌，一種著舌根，一種著口中上㗁，一種在咽，二種在膝下，二種著臂根，二種在手，一種著肘，二種著脾，一種著心，一種著乳根，一種著脊根，二種著脇，二種著背，一種著臍根，一種著皮，二種著肉，四種著骨，五種著髓，二種著大腸，二種著小腸，一種在熱處，一種在寒處，一種在大便道，三種在大腸根，二種著臗根，五種著陰根，一種著指節約，一種在脛，一種在膝頭，一種在足𨄔。
「生未久，母便養乳，稍稍大，便飲食，已能飲食，八十種蟲生身中：二種髮根生，三種著頭，一種著腦，二種著中腦，三種在額，二種著眼根，二種著耳，二種著耳根，二種著鼻根，二種著口門，二種在齒，二種在齒根，一種在舌，一種著舌根，一種著口中上㗁，一種在咽，二種在膝下，二種著臂根，二種在手，一種著肘，二種著脾，一種著心，一種著乳根，一種著脊根，二種著脇，二種著背，一種著臍根，一種著皮，二種著肉，四種著骨，五種著髓，二種著大腸，二種著小腸，一種在熱處，一種在寒處，一種在大便道，三種在大腸根，二種著臗根，五種著陰根，一種著指節約，一種在脛，一種在膝頭，一種在足𨄔。
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「如是八十種蟲著身中，日夜食身，身便生寒熱風病各百一，雜餘病復有百一，如是并四百四病在身中。譬如木中出火還燒木，病亦從身生，如是但壞身無有異，如是從內壞病亦中，勿復問從外惱，常壞惱今世。現在身常著衰，世間人不聞者，意計身𭀅，但不至誠見故。髮毛、爪齒、心肉肌骨、清血熱惱、生熟、涕唾、屎尿從身流，非常亦不淨，癡人計為淨。都盧兒撥肌合裁，如一酸棗為裹著身，從如是酸棗肌。癡不聞者，世間人得調身，自壞墮惱，譬如魚但見餌，不見鈎不見網；復譬如小兒舐利刀蜜，但嗜甜不見刀刃；復譬如金錯塗銅賣，欺人，癡人不覺，以為純金故，買為自侵。如是世間人，或見如酸棗肌裹身，從受若干惱不覺。如是酸棗肌發去，但有肉骨血在，人足踐蹋常惡不敢視，誰敢抱持者？
「如是八十種蟲著身中，日夜食身，身便生寒熱風病各百一，雜餘病復有百一，如是并四百四病在身中。譬如木中出火還燒木，病亦從身生，如是但壞身無有異，如是從內壞病亦中，勿復問從外惱，常壞惱今世。現在身常著衰，世間人不聞者，意計身𭀅，但不至誠見故。髮毛、爪齒、心肉肌骨、清血熱惱、生熟、涕唾、屎尿從身流，非常亦不淨，癡人計為淨。都盧兒撥肌合裁，如一酸棗為裹著身，從如是酸棗肌。癡不聞者，世間人得調身，自壞墮惱，譬如魚但見餌，不見鈎不見網；復譬如小兒舐利刀蜜，但嗜甜不見刀刃；復譬如金錯塗銅賣，欺人，癡人不覺，以為純金故，買為自侵。如是世間人，或見如酸棗肌裹身，從受若干惱不覺。如是酸棗肌發去，但有肉骨血在，人足踐蹋常惡不敢視，誰敢抱持者？
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「素行殃福已盡，或時橫命盡。如陶家作器，或時在拘；或從[(草-日+口)*(栗-木+(一/凡))]；或從行輪；或已行；或在幹流時，入竈火燒時；或已熟出時；或給用時，要會當壞。人身亦如是，或從墮腹中；或不成根去；或不具根去；或臨生時去；或適生去，在學業時去；或時從十六至三十、八十、百歲；或不啻久久，要會當死。陰如是定不久，有生輒滅，舉足滅、下足滅。世間人不聞者，自計小時、身壯時、身老時，身為是我身，與行道者意異。行道者從是有是，從無有是無有是。
「素行殃福已盡，或時橫命盡。如陶家作器，或時在拘；或從[(草-日+口)*(栗-木+(一/凡))]；或從行輪；或已行；或在幹流時，入竈火燒時；或已熟出時；或給用時，要會當壞。人身亦如是，或從墮腹中；或不成根去；或不具根去；或臨生時去；或適生去，在學業時去；或時從十六至三十、八十、百歲；或不啻久久，要會當死。陰如是定不久，有生輒滅，舉足滅、下足滅。世間人不聞者，自計小時、身壯時、身老時，身為是我身，與行道者意異。行道者從是有是，從無有是無有是。
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「何等為從是有是？從罪行有死中，從中識墮業薄，從薄凝，從凝稍堅六根，從六根便生，從生兒身，從兒身壯長，從壯長得老病死身，如是常隨。如是世間輪不斷，無所屬、空、如幻，逐不止；譬如火起城中，火風吹，舍舍相燃，第一舍火非第二舍火，亦不啻。但為上舍已燃，次舍復燃，如是轉延。生死亦如是，是因緣無有，是亦無有是，是滅是亦滅。
「何等為從是有是？從罪行有死中，從中識墮業薄，從薄凝，從凝稍堅六根，從六根便生，從生兒身，從兒身壯長，從壯長得老病死身，如是常隨。如是世間輪不斷，無所屬、空、如幻，逐不止；譬如火起城中，火風吹，舍舍相燃，第一舍火非第二舍火，亦不啻。但為上舍已燃，次舍復燃，如是轉延。生死亦如是，是因緣無有，是亦無有是，是滅是亦滅。
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「何等為無有是亦無有是？素行殃福無有死，中亦無有。已無有中，當那得往？已不得往，當那得生？已不得生，當那得老病死？生死如流水，不行生死業便止。行道者當知，是五陰本從生滅。」
「何等為無有是亦無有是？素行殃福無有死，中亦無有。已無有中，當那得往？已不得往，當那得生？已不得生，當那得老病死？生死如流水，不行生死業便止。行道者當知，是五陰本從生滅。」
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道地五種名為成壞章也。
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道地經神足行章第六
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慧清入心，如水破惡、從樹離種花，度世樂功德聚，涼風可樂無有過，自歸一心何在？在不中止觀意。如稱攝鈎牽，聞經中止觀世間明，叉手持頭面從三界皆作禮彼。
慧清入心，如水破惡、從樹離種花，度世樂功德聚，涼風可樂無有過，自歸一心何在？在不中止觀意。如稱攝鈎牽，聞經中止觀世間明，叉手持頭面從三界皆作禮彼。
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或時行者居前止便得觀？或時行者當得止，觀居前得止。若行者止意已得，應從觀得解；若行者觀已足，當應從止得解。
或時行者居前止便得觀？或時行者當得止，觀居前得止。若行者止意已得，應從觀得解；若行者觀已足，當應從止得解。
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止觀相云何？若意在使一因緣止止不動，不或念餘，是應止相；若在止處，偏分別偏去，如相觀思惟，如有受、是應觀相。譬如買金家，見金不觀試，如是應止，若持金試知是金，某國某處雜銅不真，知石色好醜、長短、圓方、濡亦餘病，觀譬如是。譬如人刈芻，左手把芻，右手持鎌便斷芻。彼譬如把芻是應止，如斷芻是應觀。
止觀相云何？若意在使一因緣止止不動，不或念餘，是應止相；若在止處，偏分別偏去，如相觀思惟，如有受、是應觀相。譬如買金家，見金不觀試，如是應止，若持金試知是金，某國某處雜銅不真，知石色好醜、長短、圓方、濡亦餘病，觀譬如是。譬如人刈芻，左手把芻，右手持鎌便斷芻。彼譬如把芻是應止，如斷芻是應觀。
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譬如行者見髑髏熟諦視，若如開目見、閉目亦見亦爾無有異，是應止。若分別觀頭骨異、頷骨異、齒骨異、頸骨異、臂手脇胭膝足骨，如是觀如是見骨連，從四因緣致有。何等為四？食、禮、行合、骨見，非常苦空非身，從不淨生無所有，是應觀。要聽，止觀相不分別，是為止；分別是為觀止意。
譬如行者見髑髏熟諦視，若如開目見、閉目亦見亦爾無有異，是應止。若分別觀頭骨異、頷骨異、齒骨異、頸骨異、臂手脇胭膝足骨，如是觀如是見骨連，從四因緣致有。何等為四？食、禮、行合、骨見，非常苦空非身，從不淨生無所有，是應觀。要聽，止觀相不分別，是為止；分別是為觀止意。
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行者持何等行，得止意？報：若干因行止意。聽說要止意，二因緣方便行得止意：一者念惡露，二者念安般守意。惡露行云何？是間行者等意，念一切人令安隱，便行至父樹，便行至觀死屍，一日者至七日者，膖脹者、青色者、如盟者、半壞者、肉盡者、血洗者、骨骨連者、筋纏者，若白若解散四面，無有數手破，譬如鴿色。彼行者自在取一，敷意令知，不久意著止，令意在敷處熟諦觀，若自知，如今是敷處，是間在又處自見，遠在所見亦如是。是空處一處便正坐便見，如敷因緣在地所見，隨亦如是。便行無有聲處，無有說處，人空處一處便正坐，便見如上久處，令意見念無有異。若行者從敷因緣失不受，念意不生，便復往至父樹，令意受敷因緣相，令意坐，亦引不離，念常在前；若行者意敷因緣，出入遠行常在意止不遠離已，晝夜在心，令半月、一月、一歲，復不啻令行不失行。令行時、止時、坐獨坐時，多眾中共坐時、病疲時、有力時，連隨常念敷意因緣在前住，令敷因緣念，如是非常若空非身不淨無所有，令如本因緣敷意行，念無有異。
行者持何等行，得止意？報：若干因行止意。聽說要止意，二因緣方便行得止意：一者念惡露，二者念安般守意。惡露行云何？是間行者等意，念一切人令安隱，便行至父樹，便行至觀死屍，一日者至七日者，膖脹者、青色者、如盟者、半壞者、肉盡者、血洗者、骨骨連者、筋纏者，若白若解散四面，無有數手破，譬如鴿色。彼行者自在取一，敷意令知，不久意著止，令意在敷處熟諦觀，若自知，如今是敷處，是間在又處自見，遠在所見亦如是。是空處一處便正坐便見，如敷因緣在地所見，隨亦如是。便行無有聲處，無有說處，人空處一處便正坐，便見如上久處，令意見念無有異。若行者從敷因緣失不受，念意不生，便復往至父樹，令意受敷因緣相，令意坐，亦引不離，念常在前；若行者意敷因緣，出入遠行常在意止不遠離已，晝夜在心，令半月、一月、一歲，復不啻令行不失行。令行時、止時、坐獨坐時，多眾中共坐時、病疲時、有力時，連隨常念敷意因緣在前住，令敷因緣念，如是非常若空非身不淨無所有，令如本因緣敷意行，念無有異。
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若己意在敷處得自在，便持響自身觀，若見死屍亦自身等，無有異便。若見男子、若見羸人、若見老、若壯、若少年；若不端正、若胆裸、若著衣、若莊嚴、若彼亦爾，如敷念處。若意念所在，所在一切無有異，便已應從念惡露得止意。是時意隨行，念不離，行增滿，譬如河入海。
若己意在敷處得自在，便持響自身觀，若見死屍亦自身等，無有異便。若見男子、若見羸人、若見老、若壯、若少年；若不端正、若胆裸、若著衣、若莊嚴、若彼亦爾，如敷念處。若意念所在，所在一切無有異，便已應從念惡露得止意。是時意隨行，念不離，行增滿，譬如河入海。
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道地經五十五觀章第七
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行道者當為五十五因緣自觀身：是身為譬如沫不能捉；是身為譬如大海，不厭不足五樂；是身為譬如大河，日願至死海；是身為譬如大便，慧人不欲故；是身為譬如沙城，疾壞散去；是身為譬如會壞城，多怨家；是身為譬如化城，不自有亦不可取；是身為譬如骨關肉血塗；是身為譬如弊壞車，筋纏故；是身為譬如家猫，貪恚癡聚；是身為譬如荒澤中，常癡失亡；是身為譬如忘，善意常忘失；是身為譬如榆，百八愛行；是身為譬如破瓶常漏；是身為譬如畫瓶，內雜最惡滿；是身為譬如清溷，九門故；是身為譬如軯血，人所惡故；是身為譬如幻，癡計諦；是身為譬如疥；是身為譬如意，著苦故；是身為譬如腐穀舍，飲食壞故；是身為譬如大窟，多蟲多蟲止；是身為譬如骨嚾，罪如滿狐猴不失；是身為譬如不熟器，疾壞故；是身為譬如一囊兩口，淨入不淨出；是身為譬如幹垢，裳衣幹；是身為譬如車，常行至葬地；是身為譬如露霧，不久止；是身為譬如瘡，上漏；是身為譬如盲，不知諦；是身為譬如處，四百四病；是身為譬如坑，一切不淨聚；是身為譬如地孔，虺止會；是身為譬如空把，為癡人所欺；是身為譬如塚間，常可畏可怖；是身為譬如虎師子共居，瞋恚忽然；是身為譬如顛疾盛，八十八結行故；是身為譬如恒常塗，畏死；是身為譬如銅塗金，肌覆故；是身為譬如空聚，常中細六衰；是身為譬如餓鬼，常求食飲；是身為譬如畏處，常老病死；是身為譬如腐髑髏，為常衣洫；是身為譬如怨家，常成事逢惡因緣；是身為譬如迦陀樹皮，皮中央無所有，癡人意是為最重；是身為譬如度，載多胎小；是身為譬如腐囊，腥臭；是身為譬如深冥，六十二疑不自守；是身為譬如喜妬，不可不得不受；是身為譬如腐垣壁，從惡念因緣；是身為譬如結垢，內有惡；是身為譬如不意，常著外衰；是身為譬如無所依，如無所依舍，愛不愛磣一切；是身為譬如不可近，近常破碎；是身為譬如無有能護，時時為病磣一切；是身為譬如無有自歸，死來時不得離故。
行道者當為五十五因緣自觀身：是身為譬如沫不能捉；是身為譬如大海，不厭不足五樂；是身為譬如大河，日願至死海；是身為譬如大便，慧人不欲故；是身為譬如沙城，疾壞散去；是身為譬如會壞城，多怨家；是身為譬如化城，不自有亦不可取；是身為譬如骨關肉血塗；是身為譬如弊壞車，筋纏故；是身為譬如家猫，貪恚癡聚；是身為譬如荒澤中，常癡失亡；是身為譬如忘，善意常忘失；是身為譬如榆，百八愛行；是身為譬如破瓶常漏；是身為譬如畫瓶，內雜最惡滿；是身為譬如清溷，九門故；是身為譬如軯血，人所惡故；是身為譬如幻，癡計諦；是身為譬如疥；是身為譬如意，著苦故；是身為譬如腐穀舍，飲食壞故；是身為譬如大窟，多蟲多蟲止；是身為譬如骨嚾，罪如滿狐猴不失；是身為譬如不熟器，疾壞故；是身為譬如一囊兩口，淨入不淨出；是身為譬如幹垢，裳衣幹；是身為譬如車，常行至葬地；是身為譬如露霧，不久止；是身為譬如瘡，上漏；是身為譬如盲，不知諦；是身為譬如處，四百四病；是身為譬如坑，一切不淨聚；是身為譬如地孔，虺止會；是身為譬如空把，為癡人所欺；是身為譬如塚間，常可畏可怖；是身為譬如虎師子共居，瞋恚忽然；是身為譬如顛疾盛，八十八結行故；是身為譬如恒常塗，畏死；是身為譬如銅塗金，肌覆故；是身為譬如空聚，常中細六衰；是身為譬如餓鬼，常求食飲；是身為譬如畏處，常老病死；是身為譬如腐髑髏，為常衣洫；是身為譬如怨家，常成事逢惡因緣；是身為譬如迦陀樹皮，皮中央無所有，癡人意是為最重；是身為譬如度，載多胎小；是身為譬如腐囊，腥臭；是身為譬如深冥，六十二疑不自守；是身為譬如喜妬，不可不得不受；是身為譬如腐垣壁，從惡念因緣；是身為譬如結垢，內有惡；是身為譬如不意，常著外衰；是身為譬如無所依，如無所依舍，愛不愛磣一切；是身為譬如不可近，近常破碎；是身為譬如無有能護，時時為病磣一切；是身為譬如無有自歸，死來時不得離故。
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道地經一卷
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