道地經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地經一卷

天竺須賴拏國三藏僧伽羅剎漢言眾護造後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺須賴拏國三藏僧伽羅剎漢言眾護造後漢安息國三藏安世高譯

散種章第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散種章第一

從明勝日出，像亦顏色行，德多中多貴，姓尊行德守，本從是種有，世間亦天上，皆叉手禮佛，是故持頭面為禮。佛為無上，天下無有等精進者，鬼龍天人亦在三界中隨。近持微妙，不度者便度，死者不復死，老者不復老，皆從行得佛法；亦行者是三無有行亦德守。聽說諦法自意作，行者得味，譬如笮甘蔗，常怖觀見。積百餘，若不得𭀅樂，窮老死，故在世間沒。譬如無有力象，墮陷不能自出。世間人亦爾，從若干種經取安。譬如若干種華積，在欲所作著行道地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從明勝日出，像亦顏色行，德多中多貴，姓尊行德守，本從是種有，世間亦天上，皆叉手禮佛，是故持頭面為禮。佛為無上，天下無有等精進者，鬼龍天人亦在三界中隨。近持微妙，不度者便度，死者不復死，老者不復老，皆從行得佛法；亦行者是三無有行亦德守。聽說諦法自意作，行者得味，譬如笮甘蔗，常怖觀見。積百餘，若不得𭀅樂，窮老死，故在世間沒。譬如無有力象，墮陷不能自出。世間人亦爾，從若干種經取安。譬如若干種華積，在欲所作著行道地。

聽從，若欲度世說，行者便聽，當說行道地。生老病死、憂慼，若不可意、愁惱；行者若家中行、若棄家行；欲壞苦本者、欲往得道；無有餘近、無有餘歸、無有餘能解住，當一切捨。如是行者，但當一切捨，使行道地從後來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽從，若欲度世說，行者便聽，當說行道地。生老病死、憂慼，若不可意、愁惱；行者若家中行、若棄家行；欲壞苦本者、欲往得道；無有餘近、無有餘歸、無有餘能解住，當一切捨。如是行者，但當一切捨，使行道地從後來。

說生老病死著意憂，便身生苦已，欲度世者，便行道地，莫厭在身。已有老病死，從是若著意惱生，欲隨受佛戒者，便行從致無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說生老病死著意憂，便身生苦已，欲度世者，便行道地，莫厭在身。已有老病死，從是若著意惱生，欲隨受佛戒者，便行從致無為。

何等為不可行？何等為可行？何等為行者？何等為地者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為不可行？何等為可行？何等為行者？何等為地者？

不可行者，名為念欲、念瞋恚、念侵、念國不念死，隨惡知識，不持戒、不受慧、不攝意、不受教，行不問；自斯身念、色想念，常樂想淨；自計身不慧，郡縣居、羸人並居；念色瞢瞢，不離貪；多欲、多恚、多癡、多因緣、多食；捨行、貪身欲、睡眠、忘意、疑過，精進失精進，畏怖不攝根，多事、多說、多業、多作事；久倒教，倒意計。是亦如是，今世法從道或離道，是名為不可行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可行者，名為念欲、念瞋恚、念侵、念國不念死，隨惡知識，不持戒、不受慧、不攝意、不受教，行不問；自斯身念、色想念，常樂想淨；自計身不慧，郡縣居、羸人並居；念色瞢瞢，不離貪；多欲、多恚、多癡、多因緣、多食；捨行、貪身欲、睡眠、忘意、疑過，精進失精進，畏怖不攝根，多事、多說、多業、多作事；久倒教，倒意計。是亦如是，今世法從道或離道，是名為不可行。

是何以不可行？離無為故，從後縛束說，瞋恚欲殺，常身樂淨受想，不慧不隨，從若干惡，佛說是不可行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是何以不可行？離無為故，從後縛束說，瞋恚欲殺，常身樂淨受想，不慧不隨，從若干惡，佛說是不可行。

何等為可行？念出，不念瞋恚、不念殺，近明知識，持戒淨，不多食事；問自身不斯念非、念不好；念苦、念不淨，不念身好；不郡縣居、不羸人共居；不瞢瞢；自守少惱、少事、少食；不捨方便；伏身捨睡眠，意在行正，守意無有疑；精進在行，離驚怖攝根門；少說在諦，行受諦教、修諦意，喜在空澤中，行如有觀。未得好法便致法，已致便護；多喜欲聞經，所身故用足，但不足法，行知當死；不樂世間德，厭食可無為，亦如是輩行法，從應致無為。是名為可行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為可行？念出，不念瞋恚、不念殺，近明知識，持戒淨，不多食事；問自身不斯念非、念不好；念苦、念不淨，不念身好；不郡縣居、不羸人共居；不瞢瞢；自守少惱、少事、少食；不捨方便；伏身捨睡眠，意在行正，守意無有疑；精進在行，離驚怖攝根門；少說在諦，行受諦教、修諦意，喜在空澤中，行如有觀。未得好法便致法，已致便護；多喜欲聞經，所身故用足，但不足法，行知當死；不樂世間德，厭食可無為，亦如是輩行法，從應致無為。是名為可行。

何以為是可行？從是致無為，從後縛束說戒淨，墮信不念身，斂受法事。聽者諦見，不侵若干，是應無為。得道者，佛說法念若干種意，定無有苦，無有疲，已說功德聚，攝根伏身應可行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以為是可行？從是致無為，從後縛束說戒淨，墮信不念身，斂受法事。聽者諦見，不侵若干，是應無為。得道者，佛說法念若干種意，定無有苦，無有疲，已說功德聚，攝根伏身應可行。

行者為何等意，近事如應行？行者為習，行者近習，是為行習。是行者三輩：未得道者，學者，不學者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者為何等意，近事如應行？行者為習，行者近習，是為行習。是行者三輩：未得道者，學者，不學者。

何等為道地？行者所行是為行者地。未得行道者為何等？本起次行，居前說是行。如是說竟，學者不學者亦已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為道地？行者所行是為行者地。未得行道者為何等？本起次行，居前說是行。如是說竟，學者不學者亦已說。

道行地名為止觀。何用是止觀？但未得四德故，欲致是四德；何用欲致是四德？從是欲致無為故。何因緣致無為？不欲有餘為故。何以不欲有餘為？但欲除一切苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行地名為止觀。何用是止觀？但未得四德故，欲致是四德；何用欲致是四德？從是欲致無為故。何因緣致無為？不欲有餘為故。何以不欲有餘為？但欲除一切苦故。

是故行者欲除一切苦，當常莫離、莫犯、莫穿立止觀。若行者穿，便不得止，亦不得觀，空亡苦行。譬如人求火便鑽木，上鑽著下木便鑽，時時中止，時時鑽止，如是未曾得火，但自勞倦。道譬如是，從後現說：設觀法行者中，得疲意厭，行者除行，莫穿莫疲，倦者從行，便失行。譬如夜極，冥人冥中閉目行，何時當見明？若行者行不穿，慧者如是，日出開目行，便稍稍慧，人得無為種，通經者若干，更經通者觀經教，便說止觀，餘經散說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故行者欲除一切苦，當常莫離、莫犯、莫穿立止觀。若行者穿，便不得止，亦不得觀，空亡苦行。譬如人求火便鑽木，上鑽著下木便鑽，時時中止，時時鑽止，如是未曾得火，但自勞倦。道譬如是，從後現說：設觀法行者中，得疲意厭，行者除行，莫穿莫疲，倦者從行，便失行。譬如夜極，冥人冥中閉目行，何時當見明？若行者行不穿，慧者如是，日出開目行，便稍稍慧，人得無為種，通經者若干，更經通者觀經教，便說止觀，餘經散說。

是為道地散種章品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為道地散種章品。

道地經知五陰慧章第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地經知五陰慧章第二

從若干經得明堅，不老不死甘露，聲名聞以行如明月，事者淨者慧明者，若守度者更明，并家中行亦爾！惡意不可蒦，不可牽如意。是故施得道者，禮得道者，稽首從得甘露故。貪為種，多故為生，菰愛歡喜為憂支。佛說五陰，譬如箜篌，聽說從多經牽比行道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從若干經得明堅，不老不死甘露，聲名聞以行如明月，事者淨者慧明者，若守度者更明，并家中行亦爾！惡意不可蒦，不可牽如意。是故施得道者，禮得道者，稽首從得甘露故。貪為種，多故為生，菰愛歡喜為憂支。佛說五陰，譬如箜篌，聽說從多經牽比行道者。

當知身體本為五種所成——色種、痛痒種、思想種、行種、識種。如若干戶東方郡字，如若干戶南方郡字，如若干戶西方郡字，如若干戶北方郡字，亦非一舍名為郡。是譬色，亦非一色為色種，若干色為色種；痛痒、思想、行、識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知身體本為五種所成——色種、痛痒種、思想種、行種、識種。如若干戶東方郡字，如若干戶南方郡字，如若干戶西方郡字，如若干戶北方郡字，亦非一舍名為郡。是譬色，亦非一色為色種，若干色為色種；痛痒、思想、行、識亦如是。

色在十入，文亦從法，受入是為色種，百八痛是痛種，百八思想為思想種，百八行為行種，百八識為識種，如是當知五種從後現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色在十入，文亦從法，受入是為色種，百八痛是痛種，百八思想為思想種，百八行為行種，百八識為識種，如是當知五種從後現。

譬說不相連著，但本癡故；不聞佛言，或習癡故。譬如樹葉著枝，癡惡行著五種、成聚五種，意計是身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬說不相連著，但本癡故；不聞佛言，或習癡故。譬如樹葉著枝，癡惡行著五種、成聚五種，意計是身。

道地行知五陰慧章品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地行知五陰慧章品。

道地經隨應相具章第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地經隨應相具章第三

性河開流滿度器，滿破六足經蜜，突如蓮花開、慧日出，服勝蓮花奉事佛，清淨淡泊其相然。至尊世絕福祐人，視其精固，將道者，敷演如經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性河開流滿度器，滿破六足經蜜，突如蓮花開、慧日出，服勝蓮花奉事佛，清淨淡泊其相然。至尊世絕福祐人，視其精固，將道者，敷演如經。

已開化行道者，亦當知五種各應相，種相色，視相亦色，手篌把亦色；更痛為痛相，樂苦亦不樂亦不苦更痛，是為痛相；識相為思想，若女人若男子亦餘，是為思想；所作是為行，若好行若惡行，若不好行若不惡行，是為行相；識相為識，好不好亦非不好亦非好識，是為識相。如是五種各自有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已開化行道者，亦當知五種各應相，種相色，視相亦色，手篌把亦色；更痛為痛相，樂苦亦不樂亦不苦更痛，是為痛相；識相為思想，若女人若男子亦餘，是為思想；所作是為行，若好行若惡行，若不好行若不惡行，是為行相；識相為識，好不好亦非不好亦非好識，是為識相。如是五種各自有相。

從後說，說是色于樂亦多惡，佛說在經中如應出，說如應五陰種相若干相份。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從後說，說是色于樂亦多惡，佛說在經中如應出，說如應五陰種相若干相份。

道地隨應相具章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地隨應相具章。

道地經五陰分別現止章第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地經五陰分別現止章第四

所然持甘露種澆五盛陰，為五陰薪，從慧明却壞惡火。從三界禮我施禮，為持甘露滅三毒者，從五陰鑽，所生隨應，持智慧意滅惡火意，三界中尊敬者，我亦尊敬意叉手。自從慧智力，慧者自得，如自得知，佛便教弟子所說應行。聽說從是意定，五陰分別見，為從慧力所守者，知清淨自佛，從所意知便現事者，是佛所說應行見行可知。聽說意從是定分別五陰。行道者當知分別五陰。行者當那分別知五陰？譬如四衢中墮一貫真珠裹，一人當見已見，便喜愛意喜欲得珠，人見意在珠，是為色陰種；所喜可意是為痛痒種；若上頭如是名為貫珠，是為思想種；若意生欲取貫珠，是為行種；從是知，為識種。如是五種意在一貫珠俱行，便若干作行亦自行，如是在一貫珠，一時俱行，五陰更如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所然持甘露種澆五盛陰，為五陰薪，從慧明却壞惡火。從三界禮我施禮，為持甘露滅三毒者，從五陰鑽，所生隨應，持智慧意滅惡火意，三界中尊敬者，我亦尊敬意叉手。自從慧智力，慧者自得，如自得知，佛便教弟子所說應行。聽說從是意定，五陰分別見，為從慧力所守者，知清淨自佛，從所意知便現事者，是佛所說應行見行可知。聽說意從是定分別五陰。行道者當知分別五陰。行者當那分別知五陰？譬如四衢中墮一貫真珠裹，一人當見已見，便喜愛意喜欲得珠，人見意在珠，是為色陰種；所喜可意是為痛痒種；若上頭如是名為貫珠，是為思想種；若意生欲取貫珠，是為行種；從是知，為識種。如是五種意在一貫珠俱行，便若干作行亦自行，如是在一貫珠，一時俱行，五陰更如是。

眼所見色并俱行五行，更耳聞聲、鼻聞香、口更味、身更麁細，身中四陰無有色種生，如是五陰種，各自分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼所見色并俱行五行，更耳聞聲、鼻聞香、口更味、身更麁細，身中四陰無有色種生，如是五陰種，各自分別知。

後有說道德者，分別說如是已，得是經說，未得道者受著心，心如是行說，我亦現是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後有說道德者，分別說如是已，得是經說，未得道者受著心，心如是行說，我亦現是說。

道行五陰分別現止章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行五陰分別現止章。

道地經五種成敗章第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地經五種成敗章第五

已知要得佛、要中竟、要作、要并得、要已竟并、要已更無當要，當禮應、無所著，名聞無有量，所語言說。譬如明月明，為弟子得明知，畏腦罪從生能壞幹，已知五種陰得明，成敗如有，當稽首聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知要得佛、要中竟、要作、要并得、要已竟并、要已更無當要，當禮應、無所著，名聞無有量，所語言說。譬如明月明，為弟子得明知，畏腦罪從生能壞幹，已知五種陰得明，成敗如有，當稽首聽。

佛言：「行道者當知，五陰出入成敗。譬如人命欲盡在呼吸，欲死便四百四病中前後次第稍發；便見想生恐畏怖，夢中見蜂啄木，烏鵄啄頂腦。一柱樓上自樂見著衣，青黃赤白自身著，見騎馬人牧䭷有聲。持[竺-二+奇]作枕，聚土中臥。死人亦擔死人，亦除溷人，共一器中食；亦見是人共載車行，麻油污泥污足亦塗身；亦見是時時飲；亦見墮網中獵家牽去。或見自身嘻喜歡喜咷；或見道積蟇子自過上；或見斂鹵鹽錢；或見被髮胆裸女人，自身相牽；或有灰傅身亦食；或見狗亦獼猴相逐恐；或見自身滅欲娶嫁。或時見人家中神壞；或時見馬來狧鬚髮；或時見齒墮地；或時見擔死人衣，自著身；或時自身胆裸為塗膩；或見聚土自身轉；或時見革及旃著衣行；或時自見家中門，弊壞車來到，多載油花香。亦見昆弟近自身，嚴先祖人現麁恐顏色，欲來取是取共行。或時塚間行，遽捨花嬰頸；或時見自身，倒墮河水中；或時見墮五湖九江不得底；或時見入菅茅中，裸身相割自敷轉。或時上樹無有蓏、無有華、無有華戲；或時、在壇上舞；或時樹間行獨樂大美，亦持若干幹樹破聚薪；或時入舍，闇冥不得門出；或時上山嶄巖悲大哭；或時鳥梲吞足亦蹈；或時塵坌頭；或時虎遮斷，亦狗猴亦驢，南方行入塚間，見聚炭髮毛分骨擣碎幹華，自身見入鹽王。見鹽王使問，從後現說：『世間已得多樂，根墮或身墮，畏命欲去，不得自在，病追促病已促，意便動，命盡憂近，便見夢令入大怖。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「行道者當知，五陰出入成敗。譬如人命欲盡在呼吸，欲死便四百四病中前後次第稍發；便見想生恐畏怖，夢中見蜂啄木，烏鵄啄頂腦。一柱樓上自樂見著衣，青黃赤白自身著，見騎馬人牧䭷有聲。持[竺-二+奇]作枕，聚土中臥。死人亦擔死人，亦除溷人，共一器中食；亦見是人共載車行，麻油污泥污足亦塗身；亦見是時時飲；亦見墮網中獵家牽去。或見自身嘻喜歡喜咷；或見道積蟇子自過上；或見斂鹵鹽錢；或見被髮胆裸女人，自身相牽；或有灰傅身亦食；或見狗亦獼猴相逐恐；或見自身滅欲娶嫁。或時見人家中神壞；或時見馬來狧鬚髮；或時見齒墮地；或時見擔死人衣，自著身；或時自身胆裸為塗膩；或見聚土自身轉；或時見革及旃著衣行；或時自見家中門，弊壞車來到，多載油花香。亦見昆弟近自身，嚴先祖人現麁恐顏色，欲來取是取共行。或時塚間行，遽捨花嬰頸；或時見自身，倒墮河水中；或時見墮五湖九江不得底；或時見入菅茅中，裸身相割自敷轉。或時上樹無有蓏、無有華、無有華戲；或時、在壇上舞；或時樹間行獨樂大美，亦持若干幹樹破聚薪；或時入舍，闇冥不得門出；或時上山嶄巖悲大哭；或時鳥梲吞足亦蹈；或時塵坌頭；或時虎遮斷，亦狗猴亦驢，南方行入塚間，見聚炭髮毛分骨擣碎幹華，自身見入鹽王。見鹽王使問，從後現說：『世間已得多樂，根墮或身墮，畏命欲去，不得自在，病追促病已促，意便動，命盡憂近，便見夢令入大怖。』

「人便意中計：『我命欲盡，如是夢，身所見。』便意怖，便身殘。譬如鳥蹋梲己身近，極苦相著，便欲自歸醫。己親屬昆弟見病劇，便遣使到醫舍。呼使者行便有是相，不潔惡衣、長爪亂鬚髮、載壞弊車、著穿弊履；顏色黑眼青，車中駕白牛馬，自手摩抆鬚髮。呼醫已，急駕車使上，從後縛束。但坐惡樂意，不計好樂、不念醫病，已壞身便墮罪器，即遣呼，醫便念：『病痛不得復活。何以故？趣使得相有如是像，跓被服、語言、車蓋、鬚髮衣；亦如是諱日來呼，若四、若六、若九、若十二、若十四來至到，復觸忌諱日，人所不喜醫，復何血忌上相四激反支來喚？是亦不必日時漏刻星宿。須臾疑人取相。何以故？或時是惡日時漏刻，有是人行方便，能治病痛，病痛有時不能得治，是故不必在時日漏刻。故慧人不亦喜用歷日。仙人常勸：「當為求方便治，至死若病痛橫有病，可能得活，若命盡但說去。計如是可至病痛舍，從後束結；說俱入海水，或到或中壞，病亦比海，或愈或死。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人便意中計：『我命欲盡，如是夢，身所見。』便意怖，便身殘。譬如鳥蹋梲己身近，極苦相著，便欲自歸醫。己親屬昆弟見病劇，便遣使到醫舍。呼使者行便有是相，不潔惡衣、長爪亂鬚髮、載壞弊車、著穿弊履；顏色黑眼青，車中駕白牛馬，自手摩抆鬚髮。呼醫已，急駕車使上，從後縛束。但坐惡樂意，不計好樂、不念醫病，已壞身便墮罪器，即遣呼，醫便念：『病痛不得復活。何以故？趣使得相有如是像，跓被服、語言、車蓋、鬚髮衣；亦如是諱日來呼，若四、若六、若九、若十二、若十四來至到，復觸忌諱日，人所不喜醫，復何血忌上相四激反支來喚？是亦不必日時漏刻星宿。須臾疑人取相。何以故？或時是惡日時漏刻，有是人行方便，能治病痛，病痛有時不能得治，是故不必在時日漏刻。故慧人不亦喜用歷日。仙人常勸：「當為求方便治，至死若病痛橫有病，可能得活，若命盡但說去。計如是可至病痛舍，從後束結；說俱入海水，或到或中壞，病亦比海，或愈或死。」』

「醫便行至病痛家，聞聲不可意，亡燒斷破刺撥刮刷，出殺去發滅蝕，燒斷破刺撥刮刷，出殺去發滅蝕不可治已死，視南方，復見烏鵄巢有聲；復見小兒俱相坌土；復胆裸相挽頭髮，破瓶盆瓦甌；亦見空器舍不著意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「醫便行至病痛家，聞聲不可意，亡燒斷破刺撥刮刷，出殺去發滅蝕，燒斷破刺撥刮刷，出殺去發滅蝕不可治已死，視南方，復見烏鵄巢有聲；復見小兒俱相坌土；復胆裸相挽頭髮，破瓶盆瓦甌；亦見空器舍不著意。

「行至病者舍，入見病著人，病更惱。從彼舍來說，醫便視病，相遽驚怖驚坐起，著病無有力，不得自在。見如是，便念：『如是經中說死相見，顏色不如，皮皺行，身如土色，舌延出，或語言忘，見身重骨節不隨，鼻頭曲戾、皮黑咤幹，喉舌如骨色，不復知味。口𤍜毛孔赤，筋脈不了了，被髮髮竪，牽髮不復覺，直視背臥，驚怖顏色轉，面皺，髮竪熟視，或語若干說。如經說：「餘命不足道，譬如樹間失火，亦如六相，無說所聞見。」若有沐身未浴身時，譬栴檀香；或時如蜜香；或時多核香；或時那替香；或時根香；或時皮香；或時華香；或時蓏香；或時霍香；或時宿命從行相，筋香、髮香、骨香、肌肉盟血香、大便香；或時鵄香；或時烏香；或時蚖香；或時猪香；或時狗香；或時狖香；或時鼠香；或時蛇香；或時譬如有人。或時啄木聲；或時瓦聲；或時澁聲；或時惡聲；或時鴈聲；或時孔雀聲；或時鼓聲；或時馬聲；或時虎聲。亦有說熟死相中，譬如人死時有死相，為口不知味，耳中不聞聲，一切卷縮，脈投血肉，[浿*昜]頰車張，上頭掉影無有明，臀肉竪，眼黑色黑，大小便不通，節根解，口中上臛青雙噦計。如是病痛相，不可治，設鶣鵲亦一切良醫，并祠祀盡會，亦不能愈是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行至病者舍，入見病著人，病更惱。從彼舍來說，醫便視病，相遽驚怖驚坐起，著病無有力，不得自在。見如是，便念：『如是經中說死相見，顏色不如，皮皺行，身如土色，舌延出，或語言忘，見身重骨節不隨，鼻頭曲戾、皮黑咤幹，喉舌如骨色，不復知味。口𤍜毛孔赤，筋脈不了了，被髮髮竪，牽髮不復覺，直視背臥，驚怖顏色轉，面皺，髮竪熟視，或語若干說。如經說：「餘命不足道，譬如樹間失火，亦如六相，無說所聞見。」若有沐身未浴身時，譬栴檀香；或時如蜜香；或時多核香；或時那替香；或時根香；或時皮香；或時華香；或時蓏香；或時霍香；或時宿命從行相，筋香、髮香、骨香、肌肉盟血香、大便香；或時鵄香；或時烏香；或時蚖香；或時猪香；或時狗香；或時狖香；或時鼠香；或時蛇香；或時譬如有人。或時啄木聲；或時瓦聲；或時澁聲；或時惡聲；或時鴈聲；或時孔雀聲；或時鼓聲；或時馬聲；或時虎聲。亦有說熟死相中，譬如人死時有死相，為口不知味，耳中不聞聲，一切卷縮，脈投血肉，[浿*昜]頰車張，上頭掉影無有明，臀肉竪，眼黑色黑，大小便不通，節根解，口中上臛青雙噦計。如是病痛相，不可治，設鶣鵲亦一切良醫，并祠祀盡會，亦不能愈是。』

「便醫意念：『是病痛命求絕，應當避已。』便告家中人言：『是病所未所思欲，當隨意與莫制禁，我家中有小事，事竟當遠。』屏語病者家人言：『不可復治。』告已便去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便醫意念：『是病痛命求絕，應當避已。』便告家中人言：『是病所未所思欲，當隨意與莫制禁，我家中有小事，事竟當遠。』屏語病者家人言：『不可復治。』告已便去。

「病痛家已聞醫語，便棄藥，所事方便便止。親屬知識比隣共會，還繞病困者，悲哀哭視，譬如牛為屠家所殺，餘牛見死牛恐自及，跳場驚怖走入山樹間呌喚；復譬如猪為屠家所殺，餘猪見驚怖畏効死，便聳耳直視；復如魚為捕魚墮網者，餘魚見驚怖，沈走入沙石間𣝆藻中藏；復譬如飛鳥聚行，一鳥為鷹鷂所得，餘鳥驚分散分走。如是昆弟親屬知識隣里，見哀離別視命欲斷，地獄使者已到將入獄，在斯便轉死，箭已射已，生死索行罪便牽往過世。親屬已還收髮草𮉄，若忼愾聲滿口不止，出悲語見愛念，若干種胞頤㵪洟出，呼當奈何！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「病痛家已聞醫語，便棄藥，所事方便便止。親屬知識比隣共會，還繞病困者，悲哀哭視，譬如牛為屠家所殺，餘牛見死牛恐自及，跳場驚怖走入山樹間呌喚；復譬如猪為屠家所殺，餘猪見驚怖畏効死，便聳耳直視；復如魚為捕魚墮網者，餘魚見驚怖，沈走入沙石間𣝆藻中藏；復譬如飛鳥聚行，一鳥為鷹鷂所得，餘鳥驚分散分走。如是昆弟親屬知識隣里，見哀離別視命欲斷，地獄使者已到將入獄，在斯便轉死，箭已射已，生死索行罪便牽往過世。親屬已還收髮草𮉄，若忼愾聲滿口不止，出悲語見愛念，若干種胞頤㵪洟出，呼當奈何！

「病者不復久，內見風起名刀風，令病者散節；復一風起名遽風，令病者斷結；復一風起名鍼風，令病者筋緩；復一風起名破骨風，令病者骨髓傷；復一風起名藏風，令病者眼耳鼻孔皆青，髮毛出入一切是孔令壞斷拔捨；復一風起名復上風，令病者內身，膝脇肩背胸腹臍小腹，大腸小腸肝肺心脾腎，亦餘藏令斷截；復一風起名成風，令病者青血、肪膏，大小便生熟熱寒澁，令幹從處却；復一風起名節間居風，令病者骨骼直掣振，或時舉手足，或把空，或起或坐，或呻號或哭或瞋。已散節，已斷結，已筋緩，已骨髓傷，已精明等去，裁身有餘在，心已冷如木，已棄五行，并心中羸羸，裁有餘微。譬如燈滅有餘明，裁心有餘但有微意，識是人本所行好醜罪福，心便見。今世若有好行意便喜，若惡即時慚；得好處者意喜，墮惡處者意即愁慚。譬如人照淨鏡盡見面像，髮白皮皺生體垢塵，或齒墮或塵齒見身從老，屢如是即自慚，閉目放鏡不欲見，以放鏡憂愁，我已壯去，老到顏色醜，樂已去。如是素行惡，在意從惡行，便憂愁悔受苦惱不可意，自責：『今我墮惡處為無有疑。』若如行者行三好，若干守行願，最好行者多好，即時喜多喜意可自喜：『我今上天亦好處。』譬如賈客，從澁道得脫出，得多利，歸家到門喜；亦譬如田家願，獲五穀著舍中；亦如病痛得愈安隱；亦如負債已償；素行好亦如是合好行；譬如蜜蜂便意生我已到好處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「病者不復久，內見風起名刀風，令病者散節；復一風起名遽風，令病者斷結；復一風起名鍼風，令病者筋緩；復一風起名破骨風，令病者骨髓傷；復一風起名藏風，令病者眼耳鼻孔皆青，髮毛出入一切是孔令壞斷拔捨；復一風起名復上風，令病者內身，膝脇肩背胸腹臍小腹，大腸小腸肝肺心脾腎，亦餘藏令斷截；復一風起名成風，令病者青血、肪膏，大小便生熟熱寒澁，令幹從處却；復一風起名節間居風，令病者骨骼直掣振，或時舉手足，或把空，或起或坐，或呻號或哭或瞋。已散節，已斷結，已筋緩，已骨髓傷，已精明等去，裁身有餘在，心已冷如木，已棄五行，并心中羸羸，裁有餘微。譬如燈滅有餘明，裁心有餘但有微意，識是人本所行好醜罪福，心便見。今世若有好行意便喜，若惡即時慚；得好處者意喜，墮惡處者意即愁慚。譬如人照淨鏡盡見面像，髮白皮皺生體垢塵，或齒墮或塵齒見身從老，屢如是即自慚，閉目放鏡不欲見，以放鏡憂愁，我已壯去，老到顏色醜，樂已去。如是素行惡，在意從惡行，便憂愁悔受苦惱不可意，自責：『今我墮惡處為無有疑。』若如行者行三好，若干守行願，最好行者多好，即時喜多喜意可自喜：『我今上天亦好處。』譬如賈客，從澁道得脫出，得多利，歸家到門喜；亦譬如田家願，獲五穀著舍中；亦如病痛得愈安隱；亦如負債已償；素行好亦如是合好行；譬如蜜蜂便意生我已到好處。

「即時，身精識滅，中便有陰，譬如稱一上一下，如是捨死受生種，譬如種禾根生雙。如是中時，滅識即時中生五陰，具足不少，死陰亦不中得五陰往，亦不離死五陰，為有中五陰。有但死五陰，故中五陰生。譬如人持印，印好埿，埿中便有印，像印亦不往至埿，埿亦不離印像。譬如種生根，種亦非根，根亦不離種；人神亦如是，小大如法，從生往至中，從是本會有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時，身精識滅，中便有陰，譬如稱一上一下，如是捨死受生種，譬如種禾根生雙。如是中時，滅識即時中生五陰，具足不少，死陰亦不中得五陰往，亦不離死五陰，為有中五陰。有但死五陰，故中五陰生。譬如人持印，印好埿，埿中便有印，像印亦不往至埿，埿亦不離印像。譬如種生根，種亦非根，根亦不離種；人神亦如是，小大如法，從生往至中，從是本會有。

「好行者中得好五陰，惡行者得惡中，得陰者為天眼行，中止者為三食：樂、念、識。中止者或住一日，或住七日止，到父母會，亦所墮處從中止。當到所墮即死時，已生中陰，便生千思，或見念便癡生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「好行者中得好五陰，惡行者得惡中，得陰者為天眼行，中止者為三食：樂、念、識。中止者或住一日，或住七日止，到父母會，亦所墮處從中止。當到所墮即死時，已生中陰，便生千思，或見念便癡生。

「最惡行者便自然大火邊；亦若干百千烏鵶鷹鷂共會；亦見人惡爪面齒被服然頭，為手中行若干種毒，身自見遠叢樹，便意生入中，便中陰滅，生所墮處，即時不久便見刀葉樹墮中，是名為地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最惡行者便自然大火邊；亦若干百千烏鵶鷹鷂共會；亦見人惡爪面齒被服然頭，為手中行若干種毒，身自見遠叢樹，便意生入中，便中陰滅，生所墮處，即時不久便見刀葉樹墮中，是名為地獄。

「五陰生入罪，咸所惡行，便見猛煙塵火風雨來著身；復見象師子虎蚖自恐身；亦見丘井亦合後，亦止絕崖岸。生意入中，便捨中陰身，已意生便滅中陰墮處生，即時不久到畜生。後現行極癡無有禮，持惡意向父母，常喜可麁言、瞋恚、縛捶、行惡，是人不與取，便墮畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五陰生入罪，咸所惡行，便見猛煙塵火風雨來著身；復見象師子虎蚖自恐身；亦見丘井亦合後，亦止絕崖岸。生意入中，便捨中陰身，已意生便滅中陰墮處生，即時不久到畜生。後現行極癡無有禮，持惡意向父母，常喜可麁言、瞋恚、縛捶、行惡，是人不與取，便墮畜生。

「罪輕減便生熱風，命飢惱身刀矛鑽繞，還人亦見大坑，意生當入。是即意生，便滅中陰，受所墮處陰，便即時墮餓鬼，如是墮名為餓鬼。從有說行，兩賤賊人共語，亦讒失誡誣妄論議，一切食不避惡不淨，從善還不行法語，便墮盟血唾涌泥，是名為墮餓鬼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「罪輕減便生熱風，命飢惱身刀矛鑽繞，還人亦見大坑，意生當入。是即意生，便滅中陰，受所墮處陰，便即時墮餓鬼，如是墮名為餓鬼。從有說行，兩賤賊人共語，亦讒失誡誣妄論議，一切食不避惡不淨，從善還不行法語，便墮盟血唾涌泥，是名為墮餓鬼處。

「行最好者得最善樂，亦得香風吹，若干種華見自散身，若干種伎樂聲相隨，若干種樹在園中。意生即入，時意已生便中陰滅，所應墮陰受生，便即時受上天身。如是墮天上，有福行者墮應上天，已有不離法是為墮天種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行最好者得最善樂，亦得香風吹，若干種華見自散身，若干種伎樂聲相隨，若干種樹在園中。意生即入，時意已生便中陰滅，所應墮陰受生，便即時受上天身。如是墮天上，有福行者墮應上天，已有不離法是為墮天種。

「若墮人中，從本行受殃福，父母亦聚會，夙行應男從生，福亦止等。同時父母收精胞門不堅，從風熱寒，亦不染亦不邪曲；亦不屢亦不澁；亦不汁思飯、不起、不慢、不殺胞門；亦不像栗、不像輪；亦不像狸亦不像麥；中央亦不像自剛鐵，中央亦不像錫，中央一切門無有惡精；亦不薄亦不厚；亦不腐亦不黑，亦不赤亦不黃，乘色亦不散；亦不風血寒熱雜，亦不小便合精。神已止精，神念往意生欲，却男自身代共樂羸人。羸人便惡父喜母，已喜不喜增意生，當却是男欲獨與羸人共樂，已即跓胞門，意生已却男。我已羸行禮，父母即時墮精，神便到意生為是我精，即可意喜生，已喜生中跡滅，便在精血生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若墮人中，從本行受殃福，父母亦聚會，夙行應男從生，福亦止等。同時父母收精胞門不堅，從風熱寒，亦不染亦不邪曲；亦不屢亦不澁；亦不汁思飯、不起、不慢、不殺胞門；亦不像栗、不像輪；亦不像狸亦不像麥；中央亦不像自剛鐵，中央亦不像錫，中央一切門無有惡精；亦不薄亦不厚；亦不腐亦不黑，亦不赤亦不黃，乘色亦不散；亦不風血寒熱雜，亦不小便合精。神已止精，神念往意生欲，却男自身代共樂羸人。羸人便惡父喜母，已喜不喜增意生，當却是男欲獨與羸人共樂，已即跓胞門，意生已却男。我已羸行禮，父母即時墮精，神便到意生為是我精，即可意喜生，已喜生中跡滅，便在精血生。

「識在精中復生愛中，愛識不墮精，但從本復生愛識，精是兒身，所愛在精生，是為痛痒種；已知為精，為精者為思想種所本；行念為生死種；已知精為識種；是為五種要。即時得兩根：身根、心根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識在精中復生愛中，愛識不墮精，但從本復生愛識，精是兒身，所愛在精生，是為痛痒種；已知為精，為精者為思想種所本；行念為生死種；已知精為識種；是為五種要。即時得兩根：身根、心根。

「精已七日不減，二七日精生，薄如酪上酥肥。三七日精凝，如久酪在器中。四七日精稍堅，如酪成。五七日精變化，如酪酥。六七日如酪酥，變化聚堅。七七日變化聚堅藏，譬如熟烏麮。八七日變化滅烏麮，譬如磨石子。九七日在磨石子上生五腄：兩肩相、兩臏相、一頭相。十七日亦在磨石子上生四肘：兩手相、兩足相。十一七日亦在磨石子上生二十四肘：十在手指相，十在足指相，四在耳、目、鼻、口止處相。十二七日是肘為正。十三七日為起腹相。十四七日心脾腎肝心生。十五七日大腸生。十六七日小腸生。十七七日胃生。十八七日生處、肺處、熟處。十九七日髀膝足臂、掌節、手足趺約。二十七日陰臍、乳頸、項形。二十一七日為骨髓應分生，九骨著頭，兩骨著頰，三十二骨著口，七骨著咽，兩骨著肩，兩骨著臂，四十骨著腕，十二骨著膝，十六骨著脇十八骨著脊，二骨著喉，二骨著臗，四骨著脛，十四骨著足，百八微骨生肌中；如是三百節從微著身，譬如瓠。二十二七日骨稍堅，譬如龜甲。二十三七日精復堅，譬如厚皮胡桃。是為三百節連相著，足骨連腨腸，腨腸連臗骨，臗骨連背，脊腰骨連肩，肩連頸脰，頸脰連頭頤，頭頤連齒。如是是骨聚磈礧骨城，筋纏、血澆、肉塗革覆，福從是受，靡不知痛痒，隨意隨風作俳掣。二十四七日為七千筋纏身。二十五七日生七千脈，尚未具成。二十六七日諸脈悉徹具足成就，如蓮花根孔；二十七七日三百六十節具。二十八七日肉栽生。二十九七日肉稍堅滿。三十七日皮膜成臘。三十一七日皮膜稍堅。三十二七日脽䤚肌生。三十三七日耳鼻腹脾脂，節約診現。三十四七日身中皮外生九十九萬孔。三十五七日九十九萬孔，稍稍成現。三十六七日爪甲生。三十七七日母腹中若干風起，或風起令目鼻口開已開入；或復風塵起，令髮毛爪生，端正亦不端正；或復風起盛肌色，或白或黑、或黃或赤、好不好，是七日中腦血肪膏髓，熱寒涕大小便道開。三十八七日母腹中風起，令得如宿命行好惡：若好行者便香風起，可身意令端正可人；惡行者令臭風起，使身意不安不可人，骨節不端正，或𮍆𦜏或僂或𨉝或魋，人見可是。三十八七日為九月不滿四日，骨節皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精已七日不減，二七日精生，薄如酪上酥肥。三七日精凝，如久酪在器中。四七日精稍堅，如酪成。五七日精變化，如酪酥。六七日如酪酥，變化聚堅。七七日變化聚堅藏，譬如熟烏麮。八七日變化滅烏麮，譬如磨石子。九七日在磨石子上生五腄：兩肩相、兩臏相、一頭相。十七日亦在磨石子上生四肘：兩手相、兩足相。十一七日亦在磨石子上生二十四肘：十在手指相，十在足指相，四在耳、目、鼻、口止處相。十二七日是肘為正。十三七日為起腹相。十四七日心脾腎肝心生。十五七日大腸生。十六七日小腸生。十七七日胃生。十八七日生處、肺處、熟處。十九七日髀膝足臂、掌節、手足趺約。二十七日陰臍、乳頸、項形。二十一七日為骨髓應分生，九骨著頭，兩骨著頰，三十二骨著口，七骨著咽，兩骨著肩，兩骨著臂，四十骨著腕，十二骨著膝，十六骨著脇十八骨著脊，二骨著喉，二骨著臗，四骨著脛，十四骨著足，百八微骨生肌中；如是三百節從微著身，譬如瓠。二十二七日骨稍堅，譬如龜甲。二十三七日精復堅，譬如厚皮胡桃。是為三百節連相著，足骨連腨腸，腨腸連臗骨，臗骨連背，脊腰骨連肩，肩連頸脰，頸脰連頭頤，頭頤連齒。如是是骨聚磈礧骨城，筋纏、血澆、肉塗革覆，福從是受，靡不知痛痒，隨意隨風作俳掣。二十四七日為七千筋纏身。二十五七日生七千脈，尚未具成。二十六七日諸脈悉徹具足成就，如蓮花根孔；二十七七日三百六十節具。二十八七日肉栽生。二十九七日肉稍堅滿。三十七日皮膜成臘。三十一七日皮膜稍堅。三十二七日脽䤚肌生。三十三七日耳鼻腹脾脂，節約診現。三十四七日身中皮外生九十九萬孔。三十五七日九十九萬孔，稍稍成現。三十六七日爪甲生。三十七七日母腹中若干風起，或風起令目鼻口開已開入；或復風塵起，令髮毛爪生，端正亦不端正；或復風起盛肌色，或白或黑、或黃或赤、好不好，是七日中腦血肪膏髓，熱寒涕大小便道開。三十八七日母腹中風起，令得如宿命行好惡：若好行者便香風起，可身意令端正可人；惡行者令臭風起，使身意不安不可人，骨節不端正，或𮍆𦜏或僂或𨉝或魋，人見可是。三十八七日為九月不滿四日，骨節皆具足。

「兒生宿行有二分：一分從父，一分從母。或時毛髮舌咽臍心肝脾眼尻血從母；或爪甲骨大小便脈精，若餘骨節從父。宿行從母受生，熟在下、生在上。兒在左脇，背向前，腹向後；女在右脇，腹向前，背向後。止處臭惡露，一切骨節卷縮在革囊，在腹內血著身，在外處大便肥長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兒生宿行有二分：一分從父，一分從母。或時毛髮舌咽臍心肝脾眼尻血從母；或爪甲骨大小便脈精，若餘骨節從父。宿行從母受生，熟在下、生在上。兒在左脇，背向前，腹向後；女在右脇，腹向前，背向後。止處臭惡露，一切骨節卷縮在革囊，在腹內血著身，在外處大便肥長。

「九月餘有四日，一日二日中，若宿行好，便意生我在園中，意計若在天上；若惡行者，意生我在獄止。二日意在三日中，即腹中樂。三日意在四日中，一日一夜母腹中上下風起，兒從是風倒頭向下，足在上，墮母胞門中。宿行好，於母胞門中意生墮池水，池水中戲，復意生在高床上，若香華中；宿命行惡者，意生從山墮樹上、墮岸上、墮坑中、墮溷中、墮蒺䔧中、墮網中、墮茅中、墮刀矛欄中，從行憂惱怱怱，亦從喜從樂名聞。好惡行，自縛身，在所到，自更得便出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九月餘有四日，一日二日中，若宿行好，便意生我在園中，意計若在天上；若惡行者，意生我在獄止。二日意在三日中，即腹中樂。三日意在四日中，一日一夜母腹中上下風起，兒從是風倒頭向下，足在上，墮母胞門中。宿行好，於母胞門中意生墮池水，池水中戲，復意生在高床上，若香華中；宿命行惡者，意生從山墮樹上、墮岸上、墮坑中、墮溷中、墮蒺䔧中、墮網中、墮茅中、墮刀矛欄中，從行憂惱怱怱，亦從喜從樂名聞。好惡行，自縛身，在所到，自更得便出。

「既為胞門所纏裹，產戶急笮墮地中風，復為人溫湯所洗，手麁身遍痛如瘡，從是便忘宿行、腹中所更。已生，從血臭故，便聚為邪鬼𩲶飛屍，各𮫫鬾，蠱鬽魖行，父亦如是。譬如四街有一臠肉，為鴟鳶烏鵲眾鳥所爭，各自欲得耶！環繞嬈人如是。有宿行好耶，不能得著；宿行惡耶，能得著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既為胞門所纏裹，產戶急笮墮地中風，復為人溫湯所洗，手麁身遍痛如瘡，從是便忘宿行、腹中所更。已生，從血臭故，便聚為邪鬼𩲶飛屍，各𮫫鬾，蠱鬽魖行，父亦如是。譬如四街有一臠肉，為鴟鳶烏鵲眾鳥所爭，各自欲得耶！環繞嬈人如是。有宿行好耶，不能得著；宿行惡耶，能得著。

「生未久，母便養乳，稍稍大，便飲食，已能飲食，八十種蟲生身中：二種髮根生，三種著頭，一種著腦，二種著中腦，三種在額，二種著眼根，二種著耳，二種著耳根，二種著鼻根，二種著口門，二種在齒，二種在齒根，一種在舌，一種著舌根，一種著口中上㗁，一種在咽，二種在膝下，二種著臂根，二種在手，一種著肘，二種著脾，一種著心，一種著乳根，一種著脊根，二種著脇，二種著背，一種著臍根，一種著皮，二種著肉，四種著骨，五種著髓，二種著大腸，二種著小腸，一種在熱處，一種在寒處，一種在大便道，三種在大腸根，二種著臗根，五種著陰根，一種著指節約，一種在脛，一種在膝頭，一種在足𨄔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生未久，母便養乳，稍稍大，便飲食，已能飲食，八十種蟲生身中：二種髮根生，三種著頭，一種著腦，二種著中腦，三種在額，二種著眼根，二種著耳，二種著耳根，二種著鼻根，二種著口門，二種在齒，二種在齒根，一種在舌，一種著舌根，一種著口中上㗁，一種在咽，二種在膝下，二種著臂根，二種在手，一種著肘，二種著脾，一種著心，一種著乳根，一種著脊根，二種著脇，二種著背，一種著臍根，一種著皮，二種著肉，四種著骨，五種著髓，二種著大腸，二種著小腸，一種在熱處，一種在寒處，一種在大便道，三種在大腸根，二種著臗根，五種著陰根，一種著指節約，一種在脛，一種在膝頭，一種在足𨄔。

「如是八十種蟲著身中，日夜食身，身便生寒熱風病各百一，雜餘病復有百一，如是并四百四病在身中。譬如木中出火還燒木，病亦從身生，如是但壞身無有異，如是從內壞病亦中，勿復問從外惱，常壞惱今世。現在身常著衰，世間人不聞者，意計身𭀅，但不至誠見故。髮毛、爪齒、心肉肌骨、清血熱惱、生熟、涕唾、屎尿從身流，非常亦不淨，癡人計為淨。都盧兒撥肌合裁，如一酸棗為裹著身，從如是酸棗肌。癡不聞者，世間人得調身，自壞墮惱，譬如魚但見餌，不見鈎不見網；復譬如小兒舐利刀蜜，但嗜甜不見刀刃；復譬如金錯塗銅賣，欺人，癡人不覺，以為純金故，買為自侵。如是世間人，或見如酸棗肌裹身，從受若干惱不覺。如是酸棗肌發去，但有肉骨血在，人足踐蹋常惡不敢視，誰敢抱持者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是八十種蟲著身中，日夜食身，身便生寒熱風病各百一，雜餘病復有百一，如是并四百四病在身中。譬如木中出火還燒木，病亦從身生，如是但壞身無有異，如是從內壞病亦中，勿復問從外惱，常壞惱今世。現在身常著衰，世間人不聞者，意計身𭀅，但不至誠見故。髮毛、爪齒、心肉肌骨、清血熱惱、生熟、涕唾、屎尿從身流，非常亦不淨，癡人計為淨。都盧兒撥肌合裁，如一酸棗為裹著身，從如是酸棗肌。癡不聞者，世間人得調身，自壞墮惱，譬如魚但見餌，不見鈎不見網；復譬如小兒舐利刀蜜，但嗜甜不見刀刃；復譬如金錯塗銅賣，欺人，癡人不覺，以為純金故，買為自侵。如是世間人，或見如酸棗肌裹身，從受若干惱不覺。如是酸棗肌發去，但有肉骨血在，人足踐蹋常惡不敢視，誰敢抱持者？

「素行殃福已盡，或時橫命盡。如陶家作器，或時在拘；或從[(草-日+口)*(栗-木+(一/凡))]；或從行輪；或已行；或在幹流時，入竈火燒時；或已熟出時；或給用時，要會當壞。人身亦如是，或從墮腹中；或不成根去；或不具根去；或臨生時去；或適生去，在學業時去；或時從十六至三十、八十、百歲；或不啻久久，要會當死。陰如是定不久，有生輒滅，舉足滅、下足滅。世間人不聞者，自計小時、身壯時、身老時，身為是我身，與行道者意異。行道者從是有是，從無有是無有是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「素行殃福已盡，或時橫命盡。如陶家作器，或時在拘；或從[(草-日+口)*(栗-木+(一/凡))]；或從行輪；或已行；或在幹流時，入竈火燒時；或已熟出時；或給用時，要會當壞。人身亦如是，或從墮腹中；或不成根去；或不具根去；或臨生時去；或適生去，在學業時去；或時從十六至三十、八十、百歲；或不啻久久，要會當死。陰如是定不久，有生輒滅，舉足滅、下足滅。世間人不聞者，自計小時、身壯時、身老時，身為是我身，與行道者意異。行道者從是有是，從無有是無有是。

「何等為從是有是？從罪行有死中，從中識墮業薄，從薄凝，從凝稍堅六根，從六根便生，從生兒身，從兒身壯長，從壯長得老病死身，如是常隨。如是世間輪不斷，無所屬、空、如幻，逐不止；譬如火起城中，火風吹，舍舍相燃，第一舍火非第二舍火，亦不啻。但為上舍已燃，次舍復燃，如是轉延。生死亦如是，是因緣無有，是亦無有是，是滅是亦滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為從是有是？從罪行有死中，從中識墮業薄，從薄凝，從凝稍堅六根，從六根便生，從生兒身，從兒身壯長，從壯長得老病死身，如是常隨。如是世間輪不斷，無所屬、空、如幻，逐不止；譬如火起城中，火風吹，舍舍相燃，第一舍火非第二舍火，亦不啻。但為上舍已燃，次舍復燃，如是轉延。生死亦如是，是因緣無有，是亦無有是，是滅是亦滅。

「何等為無有是亦無有是？素行殃福無有死，中亦無有。已無有中，當那得往？已不得往，當那得生？已不得生，當那得老病死？生死如流水，不行生死業便止。行道者當知，是五陰本從生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為無有是亦無有是？素行殃福無有死，中亦無有。已無有中，當那得往？已不得往，當那得生？已不得生，當那得老病死？生死如流水，不行生死業便止。行道者當知，是五陰本從生滅。」

道地五種名為成壞章也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地五種名為成壞章也。

道地經神足行章第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地經神足行章第六

慧清入心，如水破惡、從樹離種花，度世樂功德聚，涼風可樂無有過，自歸一心何在？在不中止觀意。如稱攝鈎牽，聞經中止觀世間明，叉手持頭面從三界皆作禮彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧清入心，如水破惡、從樹離種花，度世樂功德聚，涼風可樂無有過，自歸一心何在？在不中止觀意。如稱攝鈎牽，聞經中止觀世間明，叉手持頭面從三界皆作禮彼。

或時行者居前止便得觀？或時行者當得止，觀居前得止。若行者止意已得，應從觀得解；若行者觀已足，當應從止得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時行者居前止便得觀？或時行者當得止，觀居前得止。若行者止意已得，應從觀得解；若行者觀已足，當應從止得解。

止觀相云何？若意在使一因緣止止不動，不或念餘，是應止相；若在止處，偏分別偏去，如相觀思惟，如有受、是應觀相。譬如買金家，見金不觀試，如是應止，若持金試知是金，某國某處雜銅不真，知石色好醜、長短、圓方、濡亦餘病，觀譬如是。譬如人刈芻，左手把芻，右手持鎌便斷芻。彼譬如把芻是應止，如斷芻是應觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀相云何？若意在使一因緣止止不動，不或念餘，是應止相；若在止處，偏分別偏去，如相觀思惟，如有受、是應觀相。譬如買金家，見金不觀試，如是應止，若持金試知是金，某國某處雜銅不真，知石色好醜、長短、圓方、濡亦餘病，觀譬如是。譬如人刈芻，左手把芻，右手持鎌便斷芻。彼譬如把芻是應止，如斷芻是應觀。

譬如行者見髑髏熟諦視，若如開目見、閉目亦見亦爾無有異，是應止。若分別觀頭骨異、頷骨異、齒骨異、頸骨異、臂手脇胭膝足骨，如是觀如是見骨連，從四因緣致有。何等為四？食、禮、行合、骨見，非常苦空非身，從不淨生無所有，是應觀。要聽，止觀相不分別，是為止；分別是為觀止意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如行者見髑髏熟諦視，若如開目見、閉目亦見亦爾無有異，是應止。若分別觀頭骨異、頷骨異、齒骨異、頸骨異、臂手脇胭膝足骨，如是觀如是見骨連，從四因緣致有。何等為四？食、禮、行合、骨見，非常苦空非身，從不淨生無所有，是應觀。要聽，止觀相不分別，是為止；分別是為觀止意。

行者持何等行，得止意？報：若干因行止意。聽說要止意，二因緣方便行得止意：一者念惡露，二者念安般守意。惡露行云何？是間行者等意，念一切人令安隱，便行至父樹，便行至觀死屍，一日者至七日者，膖脹者、青色者、如盟者、半壞者、肉盡者、血洗者、骨骨連者、筋纏者，若白若解散四面，無有數手破，譬如鴿色。彼行者自在取一，敷意令知，不久意著止，令意在敷處熟諦觀，若自知，如今是敷處，是間在又處自見，遠在所見亦如是。是空處一處便正坐便見，如敷因緣在地所見，隨亦如是。便行無有聲處，無有說處，人空處一處便正坐，便見如上久處，令意見念無有異。若行者從敷因緣失不受，念意不生，便復往至父樹，令意受敷因緣相，令意坐，亦引不離，念常在前；若行者意敷因緣，出入遠行常在意止不遠離已，晝夜在心，令半月、一月、一歲，復不啻令行不失行。令行時、止時、坐獨坐時，多眾中共坐時、病疲時、有力時，連隨常念敷意因緣在前住，令敷因緣念，如是非常若空非身不淨無所有，令如本因緣敷意行，念無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者持何等行，得止意？報：若干因行止意。聽說要止意，二因緣方便行得止意：一者念惡露，二者念安般守意。惡露行云何？是間行者等意，念一切人令安隱，便行至父樹，便行至觀死屍，一日者至七日者，膖脹者、青色者、如盟者、半壞者、肉盡者、血洗者、骨骨連者、筋纏者，若白若解散四面，無有數手破，譬如鴿色。彼行者自在取一，敷意令知，不久意著止，令意在敷處熟諦觀，若自知，如今是敷處，是間在又處自見，遠在所見亦如是。是空處一處便正坐便見，如敷因緣在地所見，隨亦如是。便行無有聲處，無有說處，人空處一處便正坐，便見如上久處，令意見念無有異。若行者從敷因緣失不受，念意不生，便復往至父樹，令意受敷因緣相，令意坐，亦引不離，念常在前；若行者意敷因緣，出入遠行常在意止不遠離已，晝夜在心，令半月、一月、一歲，復不啻令行不失行。令行時、止時、坐獨坐時，多眾中共坐時、病疲時、有力時，連隨常念敷意因緣在前住，令敷因緣念，如是非常若空非身不淨無所有，令如本因緣敷意行，念無有異。

若己意在敷處得自在，便持響自身觀，若見死屍亦自身等，無有異便。若見男子、若見羸人、若見老、若壯、若少年；若不端正、若胆裸、若著衣、若莊嚴、若彼亦爾，如敷念處。若意念所在，所在一切無有異，便已應從念惡露得止意。是時意隨行，念不離，行增滿，譬如河入海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若己意在敷處得自在，便持響自身觀，若見死屍亦自身等，無有異便。若見男子、若見羸人、若見老、若壯、若少年；若不端正、若胆裸、若著衣、若莊嚴、若彼亦爾，如敷念處。若意念所在，所在一切無有異，便已應從念惡露得止意。是時意隨行，念不離，行增滿，譬如河入海。

道地經五十五觀章第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道地經五十五觀章第七

行道者當為五十五因緣自觀身：是身為譬如沫不能捉；是身為譬如大海，不厭不足五樂；是身為譬如大河，日願至死海；是身為譬如大便，慧人不欲故；是身為譬如沙城，疾壞散去；是身為譬如會壞城，多怨家；是身為譬如化城，不自有亦不可取；是身為譬如骨關肉血塗；是身為譬如弊壞車，筋纏故；是身為譬如家猫，貪恚癡聚；是身為譬如荒澤中，常癡失亡；是身為譬如忘，善意常忘失；是身為譬如榆，百八愛行；是身為譬如破瓶常漏；是身為譬如畫瓶，內雜最惡滿；是身為譬如清溷，九門故；是身為譬如軯血，人所惡故；是身為譬如幻，癡計諦；是身為譬如疥；是身為譬如意，著苦故；是身為譬如腐穀舍，飲食壞故；是身為譬如大窟，多蟲多蟲止；是身為譬如骨嚾，罪如滿狐猴不失；是身為譬如不熟器，疾壞故；是身為譬如一囊兩口，淨入不淨出；是身為譬如幹垢，裳衣幹；是身為譬如車，常行至葬地；是身為譬如露霧，不久止；是身為譬如瘡，上漏；是身為譬如盲，不知諦；是身為譬如處，四百四病；是身為譬如坑，一切不淨聚；是身為譬如地孔，虺止會；是身為譬如空把，為癡人所欺；是身為譬如塚間，常可畏可怖；是身為譬如虎師子共居，瞋恚忽然；是身為譬如顛疾盛，八十八結行故；是身為譬如恒常塗，畏死；是身為譬如銅塗金，肌覆故；是身為譬如空聚，常中細六衰；是身為譬如餓鬼，常求食飲；是身為譬如畏處，常老病死；是身為譬如腐髑髏，為常衣洫；是身為譬如怨家，常成事逢惡因緣；是身為譬如迦陀樹皮，皮中央無所有，癡人意是為最重；是身為譬如度，載多胎小；是身為譬如腐囊，腥臭；是身為譬如深冥，六十二疑不自守；是身為譬如喜妬，不可不得不受；是身為譬如腐垣壁，從惡念因緣；是身為譬如結垢，內有惡；是身為譬如不意，常著外衰；是身為譬如無所依，如無所依舍，愛不愛磣一切；是身為譬如不可近，近常破碎；是身為譬如無有能護，時時為病磣一切；是身為譬如無有自歸，死來時不得離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行道者當為五十五因緣自觀身：是身為譬如沫不能捉；是身為譬如大海，不厭不足五樂；是身為譬如大河，日願至死海；是身為譬如大便，慧人不欲故；是身為譬如沙城，疾壞散去；是身為譬如會壞城，多怨家；是身為譬如化城，不自有亦不可取；是身為譬如骨關肉血塗；是身為譬如弊壞車，筋纏故；是身為譬如家猫，貪恚癡聚；是身為譬如荒澤中，常癡失亡；是身為譬如忘，善意常忘失；是身為譬如榆，百八愛行；是身為譬如破瓶常漏；是身為譬如畫瓶，內雜最惡滿；是身為譬如清溷，九門故；是身為譬如軯血，人所惡故；是身為譬如幻，癡計諦；是身為譬如疥；是身為譬如意，著苦故；是身為譬如腐穀舍，飲食壞故；是身為譬如大窟，多蟲多蟲止；是身為譬如骨嚾，罪如滿狐猴不失；是身為譬如不熟器，疾壞故；是身為譬如一囊兩口，淨入不淨出；是身為譬如幹垢，裳衣幹；是身為譬如車，常行至葬地；是身為譬如露霧，不久止；是身為譬如瘡，上漏；是身為譬如盲，不知諦；是身為譬如處，四百四病；是身為譬如坑，一切不淨聚；是身為譬如地孔，虺止會；是身為譬如空把，為癡人所欺；是身為譬如塚間，常可畏可怖；是身為譬如虎師子共居，瞋恚忽然；是身為譬如顛疾盛，八十八結行故；是身為譬如恒常塗，畏死；是身為譬如銅塗金，肌覆故；是身為譬如空聚，常中細六衰；是身為譬如餓鬼，常求食飲；是身為譬如畏處，常老病死；是身為譬如腐髑髏，為常衣洫；是身為譬如怨家，常成事逢惡因緣；是身為譬如迦陀樹皮，皮中央無所有，癡人意是為最重；是身為譬如度，載多胎小；是身為譬如腐囊，腥臭；是身為譬如深冥，六十二疑不自守；是身為譬如喜妬，不可不得不受；是身為譬如腐垣壁，從惡念因緣；是身為譬如結垢，內有惡；是身為譬如不意，常著外衰；是身為譬如無所依，如無所依舍，愛不愛磣一切；是身為譬如不可近，近常破碎；是身為譬如無有能護，時時為病磣一切；是身為譬如無有自歸，死來時不得離故。