佛言：「諸比丘！若以彈指間，思惟死想，念有身皆死，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食國人施也，何況多行者！取要言之，若念不淨想、穢食想、一切世間無有樂想、無常想、無常為苦想、苦為非身想、非身為空想、棄離想、却婬想、滅盡想、無我想；身死為蟲食想、血流想、膖脹想、青腐想、糜爛腥臭想、髮落肉盡想、一切縛解想、骨節分散想、骨變赤白枯黑亦如鳩色想、骨糜為灰想、世間無所歸想、世間無牢固想、世間為別離想、世間闇冥想、世間難忍想、世為費耗不中用想、世為災變可患厭想、一切世間歸泥洹想。

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！若以彈指間，思惟死想，念有身皆死，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食國人施也，何況多行者！取要言之，若念不淨想、穢食想、一切世間無有樂想、無常想、無常為苦想、苦為非身想、非身為空想、棄離想、却婬想、滅盡想、無我想；身死為蟲食想、血流想、膖脹想、青腐想、糜爛腥臭想、髮落肉盡想、一切縛解想、骨節分散想、骨變赤白枯黑亦如鳩色想、骨糜為灰想、世間無所歸想、世間無牢固想、世間為別離想、世間闇冥想、世間難忍想、世為費耗不中用想、世為災變可患厭想、一切世間歸泥洹想。