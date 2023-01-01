禪行法想經
後漢 安世高譯1卷CBETA T0605少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
禪行法想經
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後漢安息國三藏安世高譯
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聞如是：
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一時，佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。佛告：「諸比丘！」比丘受教，從佛而聽。
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佛言：「諸比丘！若以彈指間，思惟死想，念有身皆死，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食國人施也，何況多行者！取要言之，若念不淨想、穢食想、一切世間無有樂想、無常想、無常為苦想、苦為非身想、非身為空想、棄離想、却婬想、滅盡想、無我想；身死為蟲食想、血流想、膖脹想、青腐想、糜爛腥臭想、髮落肉盡想、一切縛解想、骨節分散想、骨變赤白枯黑亦如鳩色想、骨糜為灰想、世間無所歸想、世間無牢固想、世間為別離想、世間闇冥想、世間難忍想、世為費耗不中用想、世為災變可患厭想、一切世間歸泥洹想。
佛言：「諸比丘！若以彈指間，思惟死想，念有身皆死，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食國人施也，何況多行者！取要言之，若念不淨想、穢食想、一切世間無有樂想、無常想、無常為苦想、苦為非身想、非身為空想、棄離想、却婬想、滅盡想、無我想；身死為蟲食想、血流想、膖脹想、青腐想、糜爛腥臭想、髮落肉盡想、一切縛解想、骨節分散想、骨變赤白枯黑亦如鳩色想、骨糜為灰想、世間無所歸想、世間無牢固想、世間為別離想、世間闇冥想、世間難忍想、世為費耗不中用想、世為災變可患厭想、一切世間歸泥洹想。
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「諸比丘，若以彈指間念此諸想之事，皆為精進行，為奉佛教，不是愚癡食人施也，何況能多行！是故可念行法想。」
「諸比丘，若以彈指間念此諸想之事，皆為精進行，為奉佛教，不是愚癡食人施也，何況能多行！是故可念行法想。」
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佛說是已，皆歡喜受。
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