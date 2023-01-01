佛說禪行三十七品經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說禪行三十七品經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是，一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園。佛言：「諸比丘！若能彈指間，惟行自身身止觀，外身身止觀，內外身身止觀，分別念解世間癡惱，是為精進，為如佛教，非是愚癡食人施，何況能多行者，撮取其要；若彈指間，止觀痛，若止觀意及止觀法，內外分別念，解世間癡惱，皆如上說，何況多行者；是故可念行四意止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是，一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園。佛言：「諸比丘！若能彈指間，惟行自身身止觀，外身身止觀，內外身身止觀，分別念解世間癡惱，是為精進，為如佛教，非是愚癡食人施，何況能多行者，撮取其要；若彈指間，止觀痛，若止觀意及止觀法，內外分別念，解世間癡惱，皆如上說，何況多行者；是故可念行四意止。」

佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行未生惡法不令生，勸意治行，精進攝意，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行已生惡法即得斷，若惟行未生善法便發生，及已生善法立不忘，增行得滿，勸意治行，精進攝意，皆如上說，何況多行者；是故可念行四意斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行未生惡法不令生，勸意治行，精進攝意，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行已生惡法即得斷，若惟行未生善法便發生，及已生善法立不忘，增行得滿，勸意治行，精進攝意，皆如上說，何況多行者；是故可念行四意斷。」

佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行欲定斷生死，惟神足，是為最精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行精進定，若惟行意定及戒定斷生死，惟神足，皆如上說，何況多行者；是故可念行四神足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行欲定斷生死，惟神足，是為最精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行精進定，若惟行意定及戒定斷生死，惟神足，皆如上說，何況多行者；是故可念行四神足。」

佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行信根，以見四喜之事，不離佛亦法與眾及戒，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行精進根，以見四意斷；若惟行念根，以見四意止；若惟行定根，以見四禪；若惟行慧根，以見四諦，皆如上說，何況多行者；是故可念行五根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行信根，以見四喜之事，不離佛亦法與眾及戒，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行精進根，以見四意斷；若惟行念根，以見四意止；若惟行定根，以見四禪；若惟行慧根，以見四諦，皆如上說，何況多行者；是故可念行五根。」

佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行信力，從得四喜之事，令無能壞，是為精進行禪，為如佛教，非是愚癡食人施，何況多行者；若彈指間，惟行精進力，若念力，若定力，若慧力，皆如上說，何況多行者；是故可念行五力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行信力，從得四喜之事，令無能壞，是為精進行禪，為如佛教，非是愚癡食人施，何況多行者；若彈指間，惟行精進力，若念力，若定力，若慧力，皆如上說，何況多行者；是故可念行五力。」

佛言諸比丘：「若彈指間，惟行念覺意，以念所當念，以愛念，以正念，為善法念，得志不忘，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行法解覺意，其意經經分別解、隨順解；若惟行精進覺意，其身精進，意亦精進；若惟行愛覺意，知所當愛，令意得喜；若惟行止覺意，令身休止，意亦休止；若惟行定覺意，令意住念亦住，志不亂，不邪念；若惟行護覺意，為護行知所念，知安身，令見道護惡念，安隱行事，事皆如上說，何況多行者；是故可念行七覺意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言諸比丘：「若彈指間，惟行念覺意，以念所當念，以愛念，以正念，為善法念，得志不忘，是為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行法解覺意，其意經經分別解、隨順解；若惟行精進覺意，其身精進，意亦精進；若惟行愛覺意，知所當愛，令意得喜；若惟行止覺意，令身休止，意亦休止；若惟行定覺意，令意住念亦住，志不亂，不邪念；若惟行護覺意，為護行知所念，知安身，令見道護惡念，安隱行事，事皆如上說，何況多行者；是故可念行七覺意。」

佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行正見，以知古知始知終，知內知外，知苦知習知盡知道，知佛知法知比丘眾，知學行事如六合，所習所取，歡樂變失，及其歸趣，知不貪之德，是為正見，為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行正思，為思出家、思不諍、思不殺；若惟行正語、不妄語、不兩舌、不惡口、不形笑；若惟行正命，不以貪生活，不恚生活，不以癡生活；若惟行正業，不殺、不盜竊、不邪婬；若惟行正治，以修治四意斷之事；若惟行正念，以受行四意止，亦惟行正定，以思念四禪事，事皆同如上說，其彈指間功德如是，何況多行者；是故可念行八正道。」佛說是已，皆歡喜受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！若彈指間，惟行正見，以知古知始知終，知內知外，知苦知習知盡知道，知佛知法知比丘眾，知學行事如六合，所習所取，歡樂變失，及其歸趣，知不貪之德，是為正見，為精進行禪，為如佛教，不是愚癡食人施，何況多行者，撮取其要；若彈指間，惟行正思，為思出家、思不諍、思不殺；若惟行正語、不妄語、不兩舌、不惡口、不形笑；若惟行正命，不以貪生活，不恚生活，不以癡生活；若惟行正業，不殺、不盜竊、不邪婬；若惟行正治，以修治四意斷之事；若惟行正念，以受行四意止，亦惟行正定，以思念四禪事，事皆同如上說，其彈指間功德如是，何況多行者；是故可念行八正道。」佛說是已，皆歡喜受。