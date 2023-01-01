陰持入經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰持入經卷下

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

彼愛欲藥為何等？為止。愛已解，意亦解，意已解，病便愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼愛欲藥為何等？為止。愛已解，意亦解，意已解，病便愈。

彼癡藥為何等？為觀。癡已却解，從慧解脫為病愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼癡藥為何等？為觀。癡已却解，從慧解脫為病愈。

如是佛說，如是二法，當知一為字，二為色。二法當捨：一為癡，二為愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛說，如是二法，當知一為字，二為色。二法當捨：一為癡，二為愛。

二法當自知：一為慧，二為解脫。二法可𧗪：一為止，二為觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法當自知：一為慧，二為解脫。二法可𧗪：一為止，二為觀。

彼止已行令識色，已識令愛得捨，愛已解意便得解脫，自證知。止已行滿足便得捨癡，已得捨癡便從慧得解脫，自證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼止已行令識色，已識令愛得捨，愛已解意便得解脫，自證知。止已行滿足便得捨癡，已得捨癡便從慧得解脫，自證知。

若比丘已二法自知字亦色，已二法捨癡亦愛，如是齊是便無所著，應行畢。欲度世，是為尚有餘無為未度，已無為竟，命已竟畢，便為苦盡，令後無苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘已二法自知字亦色，已二法捨癡亦愛，如是齊是便無所著，應行畢。欲度世，是為尚有餘無為未度，已無為竟，命已竟畢，便為苦盡，令後無苦。

彼以有是陰，亦持亦入，已盡止寂然，從後無陰亦持亦入，無相連不復起，是為無餘。已得度世無為，畢是為二無為種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼以有是陰，亦持亦入，已盡止寂然，從後無陰亦持亦入，無相連不復起，是為無餘。已得度世無為，畢是為二無為種。

彼不貪清淨本為何等？為三界中不得、不望、不求，是名為不貪清淨本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不貪清淨本為何等？為三界中不得、不望、不求，是名為不貪清淨本。

是本為誰？為不貪身清淨、言清淨；亦餘相連清淨法意所念為本，是為不貪清淨本；亦有清淨本，佛說為八種行，是清淨本。彼為三清淨道種，是為不貪本。何等為三？一為、直方便治。二為、直念。三為、直定。是為三清淨道種本，是故名為不貪清淨本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是本為誰？為不貪身清淨、言清淨；亦餘相連清淨法意所念為本，是為不貪清淨本；亦有清淨本，佛說為八種行，是清淨本。彼為三清淨道種，是為不貪本。何等為三？一為、直方便治。二為、直念。三為、直定。是為三清淨道種本，是故名為不貪清淨本。

彼無恚不犯法本為何等？若忍所𧗪，未來為不出恚忍因緣，為不恚不恚不受殃，無恚無瞋亦不瞋，無怨亦不想怨，是為無恚不犯法本。是故名為無恚不犯法本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無恚不犯法本為何等？若忍所𧗪，未來為不出恚忍因緣，為不恚不恚不受殃，無恚無瞋亦不瞋，無怨亦不想怨，是為無恚不犯法本。是故名為無恚不犯法本。

亦有三清淨道種：一、無恚不犯法本為正語，二為正業，三為正致利。是為三清淨道種，是故名為無恚不犯法本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有三清淨道種：一、無恚不犯法本為正語，二為正業，三為正致利。是為三清淨道種，是故名為無恚不犯法本。

彼不惑清淨本為何等？為從慧見四諦如有，如有應受清淨，不愚不惑，不隨惑亦不墮惑。慧明明相見，從清淨法，是為不惑清淨本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不惑清淨本為何等？為從慧見四諦如有，如有應受清淨，不愚不惑，不隨惑亦不墮惑。慧明明相見，從清淨法，是為不惑清淨本。

是本為誰？為不惑清淨，所身𧗪、所言𧗪、所心𧗪，亦所相連清淨法，為意思惟相念所法本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是本為誰？為不惑清淨，所身𧗪、所言𧗪、所心𧗪，亦所相連清淨法，為意思惟相念所法本。

亦為從二清淨道種，為不惑本：一為直見，二為直𧗪。是為從二清淨道種本。是故名為不惑清淨本，是為三清淨、為八種道，已份在所隨應非常，為如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為從二清淨道種，為不惑本：一為直見，二為直𧗪。是為從二清淨道種本。是故名為不惑清淨本，是為三清淨、為八種道，已份在所隨應非常，為如是。

彼非常想為何等？一切所𧗪是非常想，所想計知是為受，是為非常想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非常想為何等？一切所𧗪是非常想，所想計知是為受，是為非常想。

亦從有世間八法。何等為八？有利無利、名聞不名聞、有論議無論議、若苦若樂。為意不墮不受，從若干思不受，止護觀，思惡得止，是名為非常想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦從有世間八法。何等為八？有利無利、名聞不名聞、有論議無論議、若苦若樂。為意不墮不受，從若干思不受，止護觀，思惡得止，是名為非常想。

彼苦想為何等？為一切世間行，是為苦所想覺知受，是名為苦想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼苦想為何等？為一切世間行，是為苦所想覺知受，是名為苦想。

從是要為何等？望苦想為已習、已增，所念已多，為貪已足，為不墮貪，為意不受不墮，相牽不墮、不念。若干意護觀為已，惡為得止，從是思望致是要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是要為何等？望苦想為已習、已增，所念已多，為貪已足，為不墮貪，為意不受不墮，相牽不墮、不念。若干意護觀為已，惡為得止，從是思望致是要。

彼非身想為何等？為一切法不計身不墮身，為想知想受，是名為非身想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非身想為何等？為一切法不計身不墮身，為想知想受，是名為非身想。

從是為何等？望致非身想已，為念思，為已增，令是是自計我，為是為意不受捨若干態，不受跓為觀，𤻀惡得止，是為從是要致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是為何等？望致非身想已，為念思，為已增，令是是自計我，為是為意不受捨若干態，不受跓為觀，𤻀惡得止，是為從是要致。

彼惡不淨想為何等？為一切世間𧗪為不淨，所想自知受，是名為不淨想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼惡不淨想為何等？為一切世間𧗪為不淨，所想自知受，是名為不淨想。

從是想為何等？望致不淨想已，為念為思為已增，令世間五樂意却捨意，不牽不受不復墮，若干念以得護，為𤻀惡得跓，是為從是要致。彼為四思想念行，何以故？令知五陰，故佛說是分別，見彼不淨想𧗪，為令色陰從是解，彼苦想𧗪，令痛陰從是解，彼非身想𧗪，令思想陰亦𧗪陰從是解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是想為何等？望致不淨想已，為念為思為已增，令世間五樂意却捨意，不牽不受不復墮，若干念以得護，為𤻀惡得跓，是為從是要致。彼為四思想念行，何以故？令知五陰，故佛說是分別，見彼不淨想𧗪，為令色陰從是解，彼苦想𧗪，令痛陰從是解，彼非身想𧗪，令思想陰亦𧗪陰從是解。

彼非常想𧗪，令識陰從是解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非常想𧗪，令識陰從是解。

彼從止𧗪，令愛從是解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從止𧗪，令愛從是解。

彼從觀𧗪，令癡從是解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從觀𧗪，令癡從是解。

彼從不貪，為捨貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從不貪，為捨貪。

彼從不恚為捨恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從不恚為捨恚。

彼從不惑為捨癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從不惑為捨癡。

彼從非常想，令解有常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從非常想，令解有常。

彼從苦想，為解樂想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從苦想，為解樂想。

彼從非身想，為解身想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從非身想，為解身想。

彼從不淨想，為解淨想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從不淨想，為解淨想。

彼從止攝意能得還，是為止想，令從是止禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從止攝意能得還，是為止想，令從是止禪。

彼從一切法寂然，能得解受，是為觀想，令止跓一切知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從一切法寂然，能得解受，是為觀想，令止跓一切知。

從欲能得還想，是為不貪相，令還不與取止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從欲能得還想，是為不貪相，令還不與取止。

已後不復生癡，是為無有恚想，令從殺還得止。識事亦物是為不惑相，為令得止，止所世間、所𧗪為、所法能受相，是為非常想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已後不復生癡，是為無有恚想，令從殺還得止。識事亦物是為不惑相，為令得止，止所世間、所𧗪為、所法能受相，是為非常想。

令知從生，亦知從滅，識為是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令知從生，亦知從滅，識為是處。

為世間𧗪，作世間更，所所識想是為苦，為所思想，是為痛種處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世間𧗪，作世間更，所所識想是為苦，為所思想，是為痛種處。

一切所法不住想，是為非身想，是為思想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所法不住想，是為非身想，是為思想。

是已見身屍已壞，青膖為受是相，是為不淨思想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是已見身屍已壞，青膖為受是相，是為不淨思想。

從是為悔却，令寂然止。是為九品處，已分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是為悔却，令寂然止。是為九品處，已分別說。

見為一切無為部，說具足是為誰？知多聞、少聞不為慧者。不慧不為常意在經，為意相連生。為從不分別觀；令不得非常想，不受非常想；令從是墮五樂；令五樂覆蓋，從所應𧗪失；令不解苦想；令墮五陰受入；令為意計是身。若干本非一本，不捨不觀，令不墮非身想，為意在顏色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見為一切無為部，說具足是為誰？知多聞、少聞不為慧者。不慧不為常意在經，為意相連生。為從不分別觀；令不得非常想，不受非常想；令從是墮五樂；令五樂覆蓋，從所應𧗪失；令不解苦想；令墮五陰受入；令為意計是身。若干本非一本，不捨不觀，令不墮非身想，為意在顏色。

樂計是身為淨，不計是皮肌覆，令不墮不淨想，不住受、止。是想不信令無有想，不受喜。為從是四種已除，墮得無為種處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂計是身為淨，不計是皮肌覆，令不墮不淨想，不住受、止。是想不信令無有想，不受喜。為從是四種已除，墮得無為種處。

佛說信根，比丘欲見知，當求在四溝港種為清淨法，不捨方便相，令致清淨，從清淨發起令墮四意止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說信根，比丘欲見知，當求在四溝港種為清淨法，不捨方便相，令致清淨，從清淨發起令墮四意止。

佛說精進根，比丘欲見知，當在四意斷。過去所更，相念不忘，為從不忘發生墮四意止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說精進根，比丘欲見知，當在四意斷。過去所更，相念不忘，為從不忘發生墮四意止。

佛說念根，比丘欲見知，當觀在四意止。為一意想，是為定從不惑起，令墮四禪處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說念根，比丘欲見知，當觀在四意止。為一意想，是為定從不惑起，令墮四禪處。

佛說是比丘欲知定根，當知在四禪，從本校計為慧，如有能得持，從是發起令墮四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是比丘欲知定根，當知在四禪，從本校計為慧，如有能得持，從是發起令墮四諦。

佛說慧根，比丘欲見，當在四諦。為有四輪：好郡縣居輪、依慧人輪、自本正願輪、宿命有福輪。彼為道德共居相，是為好郡縣居，令得賢者依止處，以得道德依猗相，是為依慧人。從是為墮有正願處，以得正願相，是為身正願，令墮福處。從清淨行有所入相，是名為福，令致墮五樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說慧根，比丘欲見，當在四諦。為有四輪：好郡縣居輪、依慧人輪、自本正願輪、宿命有福輪。彼為道德共居相，是為好郡縣居，令得賢者依止處，以得道德依猗相，是為依慧人。從是為墮有正願處，以得正願相，是為身正願，令墮福處。從清淨行有所入相，是名為福，令致墮五樂處。

彼為戒法十一本：一為色持戒無悔，二為已不悔令得喜意，三為已有喜令愛生，四為已意得愛為身得猗，五為已身得猗便得樂，六為已意得樂便得正止，七為已意得正止便知如有，八為已知如有便寂然，九為已寂然便得離，十為已得離便得解脫，十一為已得解脫便見慧。有慧便知生死已盡，道𧗪已畢，所作𧗪已竟，不復還受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為戒法十一本：一為色持戒無悔，二為已不悔令得喜意，三為已有喜令愛生，四為已意得愛為身得猗，五為已身得猗便得樂，六為已意得樂便得正止，七為已意得正止便知如有，八為已知如有便寂然，九為已寂然便得離，十為已得離便得解脫，十一為已得解脫便見慧。有慧便知生死已盡，道𧗪已畢，所作𧗪已竟，不復還受苦。

戒相為何等？至命盡持戒，令從是致無悔。身不增罪相為無悔，從是致喜令得喜處。可意相為喜，令致愛處。喜足相為處，令致有猗處。從𧗪為是為得猗相，令致樂處。已無𤺙為樂相，令從是致定處。意隨使不忘為定相，令致如有慧處不惑；如有相隨相，是為寂然處。若知非身是為寂然相，令從是致相別離處。不近會為相別離，為從是致解脫。已為非法𧗪不受殃，是為解脫相，令致解脫慧見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒相為何等？至命盡持戒，令從是致無悔。身不增罪相為無悔，從是致喜令得喜處。可意相為喜，令致愛處。喜足相為處，令致有猗處。從𧗪為是為得猗相，令致樂處。已無𤺙為樂相，令從是致定處。意隨使不忘為定相，令致如有慧處不惑；如有相隨相，是為寂然處。若知非身是為寂然相，令從是致相別離處。不近會為相別離，為從是致解脫。已為非法𧗪不受殃，是為解脫相，令致解脫慧見。

為有四道德地，何等為四？為四行者福。彼若如有知智，是為見地；為得道迹，是為得道福；彼如有如有知是為惡却離，是名為薄地，為有往來福；彼以惡却為不用，是名為相離地；彼已相離，是為不復還福，是名為欲竟地，無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為有四道德地，何等為四？為四行者福。彼若如有知智，是為見地；為得道迹，是為得道福；彼如有如有知是為惡却離，是名為薄地，為有往來福；彼以惡却為不用，是名為相離地；彼已相離，是為不復還福，是名為欲竟地，無所著。

亦𧗪者福是何義？為道弟子有八種道𧗪，是名為𧗪者。為是是福，是故名為𧗪者福。何以故？為𧗪清淨為名，是為清淨福，是為道德。有八種清淨道𧗪，為是是福，是故名為清淨福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦𧗪者福是何義？為道弟子有八種道𧗪，是名為𧗪者。為是是福，是故名為𧗪者福。何以故？為𧗪清淨為名，是為清淨福，是為道德。有八種清淨道𧗪，為是是福，是故名為清淨福。

彼為應得道迹，云何已諦相應道，弟子便斷三縛結？彼為三縛結為何等？一為知身非身，二為無疑，三為不貿易𧗪戒。已斷是三縛結，道弟子便墮道迹，不復墮惡道、畢竟道七更天上，亦人間已更，所在往來便斷苦，從苦得解，是名為見地，為得道迹福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為應得道迹，云何已諦相應道，弟子便斷三縛結？彼為三縛結為何等？一為知身非身，二為無疑，三為不貿易𧗪戒。已斷是三縛結，道弟子便墮道迹，不復墮惡道、畢竟道七更天上，亦人間已更，所在往來便斷苦，從苦得解，是名為見地，為得道迹福。

彼何等為令意墮是身，亦知是身？癡為以不聞，為世間人不見覺者，亦不從聞者、受教戒聞者，亦為未分別。現正法為意念，是色為身。遍覩色為身，是色亦為身，色亦是我身，痛想𧗪識，亦如上說。已如是得觀，便受五樂，令為受是身，為墮身，令意念我為是，我為以是著，相連不得自在，牽相隨如是有所忍，所可為意為可受，已受見隨𧗪，是為邪見，墮受是身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼何等為令意墮是身，亦知是身？癡為以不聞，為世間人不見覺者，亦不從聞者、受教戒聞者，亦為未分別。現正法為意念，是色為身。遍覩色為身，是色亦為身，色亦是我身，痛想𧗪識，亦如上說。已如是得觀，便受五樂，令為受是身，為墮身，令意念我為是，我為以是著，相連不得自在，牽相隨如是有所忍，所可為意為可受，已受見隨𧗪，是為邪見，墮受是身。

彼為見是五邪，令墮疑無有。何等為五？若為所色為見，是身比前，更、想、行、識亦爾，是為五邪見，令墮無有。後有餘十五，令墮常。如是見是身已斷，便六十二邪見已捨；令不墮常、非常。已非常、常為捨，便道弟子無倒邪見，但為度世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為見是五邪，令墮疑無有。何等為五？若為所色為見，是身比前，更、想、行、識亦爾，是為五邪見，令墮無有。後有餘十五，令墮常。如是見是身已斷，便六十二邪見已捨；令不墮常、非常。已非常、常為捨，便道弟子無倒邪見，但為度世。

直見為何等，令不墮邪見身？若道弟子為聞，為直見，見通經家，為已受度世無為；為已解度世法，不復見是色為身，遍睹色為身。是色亦為身色，色亦是我身，痛想行識已不見，如是便解三結使。何等為三？一為不見是身，二為不恚，三為不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直見為何等，令不墮邪見身？若道弟子為聞，為直見，見通經家，為已受度世無為；為已解度世法，不復見是色為身，遍睹色為身。是色亦為身色，色亦是我身，痛想行識已不見，如是便解三結使。何等為三？一為不見是身，二為不恚，三為不疑。

已如是，道弟子為無疑，在佛亦無疑，為信為喜為佛，如是如來、無所著、正覺，慧行已足為樂，為世間已解，無有過，是法馭法隨為師，為教天上天下，為佛最上。是得信不疑，為隨是法𧗪，為在法無結無疑、為信為喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已如是，道弟子為無疑，在佛亦無疑，為信為喜為佛，如是如來、無所著、正覺，慧行已足為樂，為世間已解，無有過，是法馭法隨為師，為教天上天下，為佛最上。是得信不疑，為隨是法𧗪，為在法無結無疑、為信為喜。

佛說是法，現可學可致，現自更見，已解為慧。為是所貪飢渴相近已斷，隨已斷，空無所應得。愛已壞、已離已盡，為無為。以是第二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是法，現可學可致，現自更見，已解為慧。為是所貪飢渴相近已斷，隨已斷，空無所應得。愛已壞、已離已盡，為無為。以是第二。

無結、無疑，得法隨法𧗪，為同學聚、為無結無疑，已有受有喜。如是受得道弟子，為學聚，正受𧗪為如應受。戒已立，定已定，慧已得解脫，已成解脫慧，已現已致，是為佛弟子𧗪者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無結、無疑，得法隨法𧗪，為同學聚、為無結無疑，已有受有喜。如是受得道弟子，為學聚，正受𧗪為如應受。戒已立，定已定，慧已得解脫，已成解脫慧，已現已致，是為佛弟子𧗪者。

聚為四人，從𧗪四雙，名為八人道𧗪。為世間所重所尊，為無有比，可祠可事可恭，為福地無過，是天亦人所事，是為第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚為四人，從𧗪四雙，名為八人道𧗪。為世間所重所尊，為無有比，可祠可事可恭，為福地無過，是天亦人所事，是為第三。

已為無疑法，隨法𧗪一切𧗪為苦。已無疑結，已受已喜，從愛為習，苦亦從愛習。已無疑結、已受已解，已喜已愛盡，是為苦盡；便無疑無結，已得是受，便得喜已愛盡，是為苦盡。無疑結，已解受便得喜，為八種道𧗪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已為無疑法，隨法𧗪一切𧗪為苦。已無疑結，已受已喜，從愛為習，苦亦從愛習。已無疑結、已受已解，已喜已愛盡，是為苦盡；便無疑無結，已得是受，便得喜已愛盡，是為苦盡。無疑結，已解受便得喜，為八種道𧗪。

從是受𧗪令苦盡，便不疑，不疑不復結，墮解得喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是受𧗪令苦盡，便不疑，不疑不復結，墮解得喜。

若本有疑不解，在佛不解，在法不解，在𧗪者聚；若本有疑，在苦在習、在盡在道，𧗪所惑所不解，隨志所疑惑。是如是云何是瘡？為是已解本已斷，樹不復住，已散不復現，從來本法不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若本有疑不解，在佛不解，在法不解，在𧗪者聚；若本有疑，在苦在習、在盡在道，𧗪所惑所不解，隨志所疑惑。是如是云何是瘡？為是已解本已斷，樹不復住，已散不復現，從來本法不復生。

彼持𧗪戒轉摸貿為二輩：一為渴愛墮，二為不解避。持𧗪戒轉摸貿，為意向從是𧗪戒攝守，從是當為得天亦天比，當為天上，彼字為甲，玉女當為是俱相樂共居。如是望，如是可，如是思，結相見意向，是為渴愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼持𧗪戒轉摸貿為二輩：一為渴愛墮，二為不解避。持𧗪戒轉摸貿，為意向從是𧗪戒攝守，從是當為得天亦天比，當為天上，彼字為甲，玉女當為是俱相樂共居。如是望，如是可，如是思，結相見意向，是為渴愛。

雖持𧗪戒，為墮摸貿，彼為不解持𧗪戒。轉摸貿為何等？戒𧗪者為轉貿。戒轉貿為何等？為意生從戒得淨，從戒得解脫，從戒得要，為從苦樂得度，或意生從願得度，是為不解持𧗪戒轉摸貿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖持𧗪戒，為墮摸貿，彼為不解持𧗪戒。轉摸貿為何等？戒𧗪者為轉貿。戒轉貿為何等？為意生從戒得淨，從戒得解脫，從戒得要，為從苦樂得度，或意生從願得度，是為不解持𧗪戒轉摸貿。

何因緣為不解轉摸貿？意生從被服，亦從願得度世，從苦樂得却離，為從是二業被服，亦願為摸。何等為摸？為是二戒被服願，意計從是得解脫，從是得要，從是得過苦樂，從是苦樂為得無為。從是不正計法，不從是解脫，意計從是解脫，不正計為是正，隨是𧗪如是有，忍可意望結見，是從是為解，是為不解持戒轉摸貿，是為二結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何因緣為不解轉摸貿？意生從被服，亦從願得度世，從苦樂得却離，為從是二業被服，亦願為摸。何等為摸？為是二戒被服願，意計從是得解脫，從是得要，從是得過苦樂，從是苦樂為得無為。從是不正計法，不從是解脫，意計從是解脫，不正計為是正，隨是𧗪如是有，忍可意望結見，是從是為解，是為不解持戒轉摸貿，是為二結。

得道弟子已捨，為無有本已斷。樹已拔不復現，從後不復生，是法便為已淨。戒如得道戒，隨𧗪不為破、不為穿、不為失、不為悔。但有增如，慧者可，無有能奪，為得從是致定，是為三縛結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道弟子已捨，為無有本已斷。樹已拔不復現，從後不復生，是法便為已淨。戒如得道戒，隨𧗪不為破、不為穿、不為失、不為悔。但有增如，慧者可，無有能奪，為得從是致定，是為三縛結。

道弟子為已斷，已墮道迹，不復墮惡法，必度世，在七往來天上亦人中；往來期畢，便得出苦要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道弟子為已斷，已墮道迹，不復墮惡法，必度世，在七往來天上亦人中；往來期畢，便得出苦要。

有四相應，何謂四相應？一為已解相應，二為已斷捨相應，三為自證相應，四為增滿相應。彼道德弟子，從苦為已解相應；從習為已斷捨相應；從盡為自證相應；從道為增滿相應。彼為止觀俱隨行，一處一時一意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四相應，何謂四相應？一為已解相應，二為已斷捨相應，三為自證相應，四為增滿相應。彼道德弟子，從苦為已解相應；從習為已斷捨相應；從盡為自證相應；從道為增滿相應。彼為止觀俱隨行，一處一時一意。

本來有是有意，令為作四事。何等為四？一為苦，從苦已解為苦相應。二為習，從習已斷捨為習相應。三為盡，從盡自證為盡相應。四為道，從道增滿令道相應。何以故從苦已解相應？何以故從習已斷捨相應？何以故從盡已自證相應？何以故從道已增滿相應？為有譬喻。如水中沫行上至竟，為有四𧗪。從是岸邊，致度岸邊，度就，斷脈。是亦如是，止觀雙俱行，一處一時一意，上要至竟，為成四事。譬如日出，上至竟，為現作四事：致明、壞冥、現色、現竟。譬如船渡，捨是岸邊、致渡岸邊、致物、斷脈。止觀亦如是，雙發行，為一處一時一意，上要至竟，為作四事：為解苦如應相燭，為斷習如應相應，為盡自證如應解相應，為𧗪道要如應相應。何以故？為苦從更解相應；習從斷解相應；盡從苦證解相應；道𧗪要解相應。止觀亦如是，雙相連行，一處一時一意，止要至竟，為𧗪竟四事：為苦更，為習斷，為盡自證，為𧗪道滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來有是有意，令為作四事。何等為四？一為苦，從苦已解為苦相應。二為習，從習已斷捨為習相應。三為盡，從盡自證為盡相應。四為道，從道增滿令道相應。何以故從苦已解相應？何以故從習已斷捨相應？何以故從盡已自證相應？何以故從道已增滿相應？為有譬喻。如水中沫行上至竟，為有四𧗪。從是岸邊，致度岸邊，度就，斷脈。是亦如是，止觀雙俱行，一處一時一意，上要至竟，為成四事。譬如日出，上至竟，為現作四事：致明、壞冥、現色、現竟。譬如船渡，捨是岸邊、致渡岸邊、致物、斷脈。止觀亦如是，雙發行，為一處一時一意，上要至竟，為作四事：為解苦如應相燭，為斷習如應相應，為盡自證如應解相應，為𧗪道要如應相應。何以故？為苦從更解相應；習從斷解相應；盡從苦證解相應；道𧗪要解相應。止觀亦如是，雙相連行，一處一時一意，止要至竟，為𧗪竟四事：為苦更，為習斷，為盡自證，為𧗪道滿。

譬如然燈燭，上至竟為作四事：為作明、為去冥、為現色、為却疑。止觀亦如是，為作四事：為識苦、為斷集、為盡自證、為𧗪道滿。譬如然燈上至竟，為有四義：為現明、為去冥、為現色、為盡膏炷。止觀亦如是，雙隨行，一處一時一意止至竟，為作四事：為識苦苦相應，為斷習習相應，為盡自證盡相應，為𧗪道滿道相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如然燈燭，上至竟為作四事：為作明、為去冥、為現色、為却疑。止觀亦如是，為作四事：為識苦、為斷集、為盡自證、為𧗪道滿。譬如然燈上至竟，為有四義：為現明、為去冥、為現色、為盡膏炷。止觀亦如是，雙隨行，一處一時一意止至竟，為作四事：為識苦苦相應，為斷習習相應，為盡自證盡相應，為𧗪道滿道相應。

何以故為識苦苦相應？何以故為斷習習相應？何以故為盡自證盡相應？何以故為𧗪道滿道相應？為從誰應？為從止觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故為識苦苦相應？何以故為斷習習相應？何以故為盡自證盡相應？何以故為𧗪道滿道相應？為從誰應？為從止觀。

何等為應？應云何持？意繫觀。已意繫觀，便見五陰苦，彼所意繫是為止，已見五陰為苦是為觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為應？應云何持？意繫觀。已意繫觀，便見五陰苦，彼所意繫是為止，已見五陰為苦是為觀。

彼所為五陰相近，可發往欲著，願得相往不捨習所，是已斷已盡。止觀道亦如是，令是道德四諦，一處一時一意上至竟，為令四諦相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所為五陰相近，可發往欲著，願得相往不捨習所，是已斷已盡。止觀道亦如是，令是道德四諦，一處一時一意上至竟，為令四諦相應。

如是道，道德弟子為是法相法，已應是名為見地；已得道脈，至道迹跓，為復止觀，令是欲恚使縛為復除。得道弟子為往來受，以是𧗪足，已從往來便壞苦本，是為薄地；便已竟往來福已來得在德止；復增止觀，令餘愛欲恚所使為畢捨，欲恚未畢捨，使結令畢已畢，為得道弟子，便解下五結已畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是道，道德弟子為是法相法，已應是名為見地；已得道脈，至道迹跓，為復止觀，令是欲恚使縛為復除。得道弟子為往來受，以是𧗪足，已從往來便壞苦本，是為薄地；便已竟往來福已來得在德止；復增止觀，令餘愛欲恚所使為畢捨，欲恚未畢捨，使結令畢已畢，為得道弟子，便解下五結已畢。

何等為五？一為見身是非，二為解疑，三為不惑不貿戒，四為不望，五為不恚，是為五結。已畢，便得道弟子，不復還世間，彼度世不復還是世間，是名為却地，是為不還福。已致得止不還福，復增翅止觀，令為解捨上五結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為五？一為見身是非，二為解疑，三為不惑不貿戒，四為不望，五為不恚，是為五結。已畢，便得道弟子，不復還世間，彼度世不復還是世間，是名為却地，是為不還福。已致得止不還福，復增翅止觀，令為解捨上五結。

何等為五？一為色欲，二為不色欲，三為癡，四為憍慢，五為不解。已上五𧗪足，為已捨五結，便無所著，已度世無有漏，已竟從正得解脫，是為畢地。無所著尚有妙無為，為捨畢已，世間命根盡，亦世間苦盡，不復生苦。彼以為是陰持入已盡寂然，不有陰持入，不相連不復發，是名為已畢無為。為已說諦相應、亦說份相應、亦說地、亦說福說斷，說罪說離、說二無為，為一切如是說。佛已更度世畢，若人欲度世，當𧗪是彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為五？一為色欲，二為不色欲，三為癡，四為憍慢，五為不解。已上五𧗪足，為已捨五結，便無所著，已度世無有漏，已竟從正得解脫，是為畢地。無所著尚有妙無為，為捨畢已，世間命根盡，亦世間苦盡，不復生苦。彼以為是陰持入已盡寂然，不有陰持入，不相連不復發，是名為已畢無為。為已說諦相應、亦說份相應、亦說地、亦說福說斷，說罪說離、說二無為，為一切如是說。佛已更度世畢，若人欲度世，當𧗪是彼。

何等為九次第思惟正定？為四禪，亦無色正四定，亦已盡畢定，為九次第正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為九次第思惟正定？為四禪，亦無色正四定，亦已盡畢定，為九次第正定。

彼第一禪已捨五種，隨正五種。已捨五種為何等？為五蓋：一、愛欲，二、瞋恚，三、睡眠，四、不了悔，五、為疑。是為五種。上禪已捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼第一禪已捨五種，隨正五種。已捨五種為何等？為五蓋：一、愛欲，二、瞋恚，三、睡眠，四、不了悔，五、為疑。是為五種。上禪已捨。

彼愛欲蓋為何等？愛欲名為所為，五樂愛著，發往可求，隨願發不捨使發起，是名為愛欲蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼愛欲蓋為何等？愛欲名為所為，五樂愛著，發往可求，隨願發不捨使發起，是名為愛欲蓋。

彼瞋恚蓋為何等？為若人為發行拕，𤺙恚相恚非法本所使所從起，是名為瞋恚蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼瞋恚蓋為何等？為若人為發行拕，𤺙恚相恚非法本所使所從起，是名為瞋恚蓋。

彼睡瞑蓋為何等？睡為身跓、為意跓，為身止、為意止，為身癡、為意癡，為身重、為意重，為身不便、為意不便，為身不使、為意不使，是為睡。瞑為何等？為意相，從令瞑動相動，令不作事，是為瞑。上頭為睡，後為瞑，是共名為睡瞑蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼睡瞑蓋為何等？睡為身跓、為意跓，為身止、為意止，為身癡、為意癡，為身重、為意重，為身不便、為意不便，為身不使、為意不使，是為睡。瞑為何等？為意相，從令瞑動相動，令不作事，是為瞑。上頭為睡，後為瞑，是共名為睡瞑蓋。

彼不了悔蓋為何等？為身不止。悔為何等？為所念可不可不得悔。是上頭為不了，後為悔，是共名為不了悔蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不了悔蓋為何等？為身不止。悔為何等？為所念可不可不得悔。是上頭為不了，後為悔，是共名為不了悔蓋。

彼疑蓋為何等？若不信佛、不信法、不信𧗪者聚，不解苦、習、盡、道比，結使亦從發，是名為疑蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼疑蓋為何等？若不信佛、不信法、不信𧗪者聚，不解苦、習、盡、道比，結使亦從發，是名為疑蓋。

亦有五疑：有縣聚疑、有發教疑、有道分別疑、有欲𧗪定疑、有得道福疑。如是是為說定疑，是為五蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有五疑：有縣聚疑、有發教疑、有道分別疑、有欲𧗪定疑、有得道福疑。如是是為說定疑，是為五蓋。

蓋說為何等？蓋為却對，為却一切清淨法。却云何？愛欲為却清淨，瞋恚為却等意，睡為却止，瞑為却精進，五樂為却𧗪亦止，結為却不悔，疑為却慧，不知本從起，為却解明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋說為何等？蓋為却對，為却一切清淨法。却云何？愛欲為却清淨，瞋恚為却等意，睡為却止，瞑為却精進，五樂為却𧗪亦止，結為却不悔，疑為却慧，不知本從起，為却解明。

陰持入經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰持入經卷下

佛說慧印百六十三定解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說慧印百六十三定解