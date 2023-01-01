陰持入經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰持入經卷上

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

佛經所𧗪，亦教誡，皆在三部，為合𧗪。何等為三？一為五陰，二為六本，三為所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經所𧗪，亦教誡，皆在三部，為合𧗪。何等為三？一為五陰，二為六本，三為所入。

五陰為何等？一為色，二為痛，三為想，四為𧗪，五為識；是為五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰為何等？一為色，二為痛，三為想，四為𧗪，五為識；是為五陰。

色陰名為十現色入，十現色入為何等？一、眼，二、色，三、耳，四、聲，五、鼻，六、香，七、舌，八、味，九、身，十、樂；是為十現色入。是名為色種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色陰名為十現色入，十現色入為何等？一、眼，二、色，三、耳，四、聲，五、鼻，六、香，七、舌，八、味，九、身，十、樂；是為十現色入。是名為色種。

痛種為何等？痛種為身六痛：一、眼知痛，二、耳知痛，三、鼻知痛，四、舌知痛，五、身知痛，六、心知痛；是為身六痛，名為痛種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 痛種為何等？痛種為身六痛：一、眼知痛，二、耳知痛，三、鼻知痛，四、舌知痛，五、身知痛，六、心知痛；是為身六痛，名為痛種。

思想種為何等？思想種為身六思想：一、色想，二、聲想，三、香想，四、味想，五、更想，六、法想；是為身六思想，名為思想種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思想種為何等？思想種為身六思想：一、色想，二、聲想，三、香想，四、味想，五、更想，六、法想；是為身六思想，名為思想種。

行種為何等？𧗪種名為身六更：一、色所更，二、聲所更，三、香所更，四、味所更，五、觸所更，六、法所更；是為身六更，是名為行種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行種為何等？𧗪種名為身六更：一、色所更，二、聲所更，三、香所更，四、味所更，五、觸所更，六、法所更；是為身六更，是名為行種。

識種為何等？識種名為身六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、心識；是為身六識，是名為識種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識種為何等？識種名為身六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、心識；是為身六識，是名為識種。

名為五陰種，當知是。是從何知？為非常、苦、空、非身。從是知亦有二知：一為慧知，二為斷知。從慧知為何等？為非常、苦、空、非身，是為從慧知。從斷知為何等？愛欲已斷是為從斷知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為五陰種，當知是。是從何知？為非常、苦、空、非身。從是知亦有二知：一為慧知，二為斷知。從慧知為何等？為非常、苦、空、非身，是為從慧知。從斷知為何等？愛欲已斷是為從斷知。

陰貌為何等？積為陰貌，足為陰貌；譬如物種名為物種，木種名為木種，火種名為火種，水種名為水種，一切五陰亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰貌為何等？積為陰貌，足為陰貌；譬如物種名為物種，木種名為木種，火種名為火種，水種名為水種，一切五陰亦如是。

有十八本持，十八本持為何等？一、眼，二、色，三、識，四、耳，五、聲，六、識，七、鼻，八、香，九、識，十、舌，十一、味，十二、識，十三、身，十四、更，十五、識，十六、心，十七、法，十八、識，是名為十八本持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十八本持，十八本持為何等？一、眼，二、色，三、識，四、耳，五、聲，六、識，七、鼻，八、香，九、識，十、舌，十一、味，十二、識，十三、身，十四、更，十五、識，十六、心，十七、法，十八、識，是名為十八本持。

已知是，從何知？為非常、苦、空、非身，是為知。從是知亦有二知：一為、從慧知，二為、從已斷知。從慧知為何等？為非常、苦、空、非身，是為從慧知。從斷知為何等？愛欲已斷是為從斷知。彼為具足，具足為何等？或言無有餘具足，已無有餘，令眼明見明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知是，從何知？為非常、苦、空、非身，是為知。從是知亦有二知：一為、從慧知，二為、從已斷知。從慧知為何等？為非常、苦、空、非身，是為從慧知。從斷知為何等？愛欲已斷是為從斷知。彼為具足，具足為何等？或言無有餘具足，已無有餘，令眼明見明。

一𧗪者，說是已為斷眼本、耳本，遍說如是，卒名為本持；譬是人為多熱，如是名遍，譬喻是為具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一𧗪者，說是已為斷眼本、耳本，遍說如是，卒名為本持；譬是人為多熱，如是名遍，譬喻是為具足。

亦有十二入，何等為十二？自身六，外有六。自身六，為何等？一為眼、耳、鼻、舌、身、心，是為自身六入。外有六，為何等？色、聲、香、味、更、法，是為十二入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有十二入，何等為十二？自身六，外有六。自身六，為何等？一為眼、耳、鼻、舌、身、心，是為自身六入。外有六，為何等？色、聲、香、味、更、法，是為十二入。

一切從何知？為非常、苦、空、非身，是從是知，亦有二知：一從慧知，二從斷知。從慧解知為何等？為非常、苦、空、非身，是為從慧知。從斷知為何等？愛欲已斷是為從斷知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切從何知？為非常、苦、空、非身，是從是知，亦有二知：一從慧知，二從斷知。從慧解知為何等？為非常、苦、空、非身，是為從慧知。從斷知為何等？愛欲已斷是為從斷知。

何等為入？解從是致名為入，從入解；譬從金入名為金地，從銀入名為銀地，如是各各應是譬喻所從所入，是從是有，如是從所意念，有行罪苦法如是。從所致，是名為從是入。亦有從是入，譬如王有入所有名，是亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為入？解從是致名為入，從入解；譬從金入名為金地，從銀入名為銀地，如是各各應是譬喻所從所入，是從是有，如是從所意念，有行罪苦法如是。從所致，是名為從是入。亦有從是入，譬如王有入所有名，是亦如是。

為有四諦：苦、習、盡、道。苦名為要，語身亦念；習名為要，癡亦所世間愛；盡名為要，慧亦解脫；道名為要，止亦觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為有四諦：苦、習、盡、道。苦名為要，語身亦念；習名為要，癡亦所世間愛；盡名為要，慧亦解脫；道名為要，止亦觀。

亦有三十七品經法：四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、賢者八種道𧗪，是為三十七品經法。過去佛亦有是，現在佛亦有是，未來佛亦有是。辟支佛亦從是得度世道，佛弟子亦從是，是為度世無為道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有三十七品經法：四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、賢者八種道𧗪，是為三十七品經法。過去佛亦有是，現在佛亦有是，未來佛亦有是。辟支佛亦從是得度世道，佛弟子亦從是，是為度世無為道。

四意止為何等？或見比丘，自身身身相觀行止，外身身身相觀𧗪止，內外身身身相觀行止，盡意念以却世間癡心不便；自痛痛痛相觀𧗪止，外痛痛痛相觀𧗪止，內外痛痛痛相觀𧗪止。盡意念以却世間癡心不便；自意意意相觀𧗪止，外意意意相觀𧗪止，內外意意意相觀𧗪止，盡意念以却世間癡心不便；自法法法相觀𧗪止，外法法法觀𧗪止，內外法法法相觀𧗪止，盡意念以却世間癡不便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四意止為何等？或見比丘，自身身身相觀行止，外身身身相觀𧗪止，內外身身身相觀行止，盡意念以却世間癡心不便；自痛痛痛相觀𧗪止，外痛痛痛相觀𧗪止，內外痛痛痛相觀𧗪止。盡意念以却世間癡心不便；自意意意相觀𧗪止，外意意意相觀𧗪止，內外意意意相觀𧗪止，盡意念以却世間癡心不便；自法法法相觀𧗪止，外法法法觀𧗪止，內外法法法相觀𧗪止，盡意念以却世間癡不便。

何等為從四意正斷？或比丘有未生弊惡意法發，方便令不生，勸意不捨方便，𧗪精進攝制意，捨散惡意，是為一斷意；已生弊惡意發，清淨法欲斷，勸意求方便，𧗪精進攝制意，捨散惡意，是為二斷意；未生清淨法勸意發，方便令生，𧗪精進攝制意，捨散惡意，是為三斷意；已生清淨法，令止不忘、令不減、令𧗪，不啻令𧗪足發方便，𧗪精進攝制意，捨散惡意，是為四意正斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為從四意正斷？或比丘有未生弊惡意法發，方便令不生，勸意不捨方便，𧗪精進攝制意，捨散惡意，是為一斷意；已生弊惡意發，清淨法欲斷，勸意求方便，𧗪精進攝制意，捨散惡意，是為二斷意；未生清淨法勸意發，方便令生，𧗪精進攝制意，捨散惡意，是為三斷意；已生清淨法，令止不忘、令不減、令𧗪，不啻令𧗪足發方便，𧗪精進攝制意，捨散惡意，是為四意正斷。

何等為四神足？或有比丘，為欲定斷生死，隨𧗪增神足，惡生死猗，却欲猗盡猗，是為一神足精進定；斷生死，隨𧗪增神足，惡生死猗，却欲猗盡猗，從不便意生遣離去，是為二神足；意定斷生死，隨𧗪增神足，惡生死猗，却欲猗盡猗，從不便意生遣離去，是為三神足；戒定斷生死，隨𧗪增神足，惡生死猗，却欲猗盡猗，從不便意生遣離去，是為四神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為四神足？或有比丘，為欲定斷生死，隨𧗪增神足，惡生死猗，却欲猗盡猗，是為一神足精進定；斷生死，隨𧗪增神足，惡生死猗，却欲猗盡猗，從不便意生遣離去，是為二神足；意定斷生死，隨𧗪增神足，惡生死猗，却欲猗盡猗，從不便意生遣離去，是為三神足；戒定斷生死，隨𧗪增神足，惡生死猗，却欲猗盡猗，從不便意生遣離去，是為四神足。

四意止、四意斷、四神足，為已說具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四意止、四意斷、四神足，為已說具。

何等為五根？信根、精進根、念根、定根、慧根，是名為五根。彼根應何義根為根義？屬為根義，可喜為根義，不為同事為根義，是名為根義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為五根？信根、精進根、念根、定根、慧根，是名為五根。彼根應何義根為根義？屬為根義，可喜為根義，不為同事為根義，是名為根義。

何等為五力？信力、精進力、念力、定力、慧力，是名為五力。彼力應何義？無有能得壞為力義，有所益為力義，有膽為力義，能得依為力義，是名為力義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為五力？信力、精進力、念力、定力、慧力，是名為五力。彼力應何義？無有能得壞為力義，有所益為力義，有膽為力義，能得依為力義，是名為力義。

有七覺意，何等為七覺意？一、念覺意，二、法分別觀覺意，三、精進覺意，四、愛可覺意，五、猗覺意，六、定覺意，七、護覺意；是名為七覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有七覺意，何等為七覺意？一、念覺意，二、法分別觀覺意，三、精進覺意，四、愛可覺意，五、猗覺意，六、定覺意，七、護覺意；是名為七覺意。

有得道者八種道𧗪，何等為八？一、直見，二、直𧗪，三、直語，四、直治，五、直利，六、直方便，七、直意，八、直定；是名為八道𧗪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得道者八種道𧗪，何等為八？一、直見，二、直𧗪，三、直語，四、直治，五、直利，六、直方便，七、直意，八、直定；是名為八道𧗪。

八種道𧗪為墮合三種：一、戒種，二、定種，三、慧種。彼所直語、直業、直治，是名為戒種；彼所直方便、直念、直定，是名為定種；彼所直見、直𧗪，是名為慧種。皆從是教誡，令不啻教誡、令不啻教意、令不啻慧教誡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種道𧗪為墮合三種：一、戒種，二、定種，三、慧種。彼所直語、直業、直治，是名為戒種；彼所直方便、直念、直定，是名為定種；彼所直見、直𧗪，是名為慧種。皆從是教誡，令不啻教誡、令不啻教意、令不啻慧教誡。

彼戒種比丘，為拔瞋恚亦𦼇本、為散瞋恚結、為合恚瘡、為識苦痛、為度欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼戒種比丘，為拔瞋恚亦𦼇本、為散瞋恚結、為合恚瘡、為識苦痛、為度欲界。

彼定種比丘，為拔慳𦼇本、為散欲結、為合欲瘡、為知樂痛、為度色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼定種比丘，為拔慳𦼇本、為散欲結、為合欲瘡、為知樂痛、為度色界。

彼慧種比丘，為拔癡𦼇本、為散癡結、為合憍慢瘡、為知不樂不苦痛、為得度無有色界。是為三種比丘。止為拔三𦼇本、散三𦼇使、合四瘡、知三痛、度三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼慧種比丘，為拔癡𦼇本、為散癡結、為合憍慢瘡、為知不樂不苦痛、為得度無有色界。是為三種比丘。止為拔三𦼇本、散三𦼇使、合四瘡、知三痛、度三界。

何等為十二種？從求如求等生，從癡因緣令有𧗪，從𧗪令有識，從識令有名字，從名字令有六入，從六入令有致，從致令有痛痒，從痛痒令有愛，從愛令有受，從受令後有，從有令有生，從生令有老死憂悲苦，不可心致𤺙，如是具足苦種，為致習。癡已盡便𧗪盡，已𧗪盡便識盡，已識盡便名字盡，已名字盡便六入盡，已六入盡便致盡，已致盡便痛痒盡，已痛痒盡便愛盡，已愛盡便受盡，已受盡便有盡，已有盡便生盡，已生盡便老死盡，已老死盡，憂悲苦不可心𤺙便盡，如是具足苦種便得盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為十二種？從求如求等生，從癡因緣令有𧗪，從𧗪令有識，從識令有名字，從名字令有六入，從六入令有致，從致令有痛痒，從痛痒令有愛，從愛令有受，從受令後有，從有令有生，從生令有老死憂悲苦，不可心致𤺙，如是具足苦種，為致習。癡已盡便𧗪盡，已𧗪盡便識盡，已識盡便名字盡，已名字盡便六入盡，已六入盡便致盡，已致盡便痛痒盡，已痛痒盡便愛盡，已愛盡便受盡，已受盡便有盡，已有盡便生盡，已生盡便老死盡，已老死盡，憂悲苦不可心𤺙便盡，如是具足苦種便得盡。

彼癡名為不知四諦如有，不解不見、不相應不受、不解不解根，是名為癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼癡名為不知四諦如有，不解不見、不相應不受、不解不解根，是名為癡。

彼癡因緣𧗪為何等？為六望受。何等為六？色聲、香、味、觸、法。是為身六望受，是名為𧗪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼癡因緣𧗪為何等？為六望受。何等為六？色聲、香、味、觸、法。是為身六望受，是名為𧗪。

彼𧗪因緣識為六身識，眼、耳、鼻、舌、身、心，是名為六身識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼𧗪因緣識為六身識，眼、耳、鼻、舌、身、心，是名為六身識。

彼識因緣名字，字為色，名為四不色陰，痛想𧗪識是為名。色為四大本，謂地、水、火、風是。上為名，是四為色，是二相連共為名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼識因緣名字，字為色，名為四不色陰，痛想𧗪識是為名。色為四大本，謂地、水、火、風是。上為名，是四為色，是二相連共為名字。

彼名字因緣身六入受：眼、耳、鼻、舌、身、心，是名身六入受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼名字因緣身六入受：眼、耳、鼻、舌、身、心，是名身六入受。

彼六入因緣身六思望：眼、耳、鼻、舌、身、心，是名為身六思望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼六入因緣身六思望：眼、耳、鼻、舌、身、心，是名為身六思望。

彼思望因緣身六痛：眼、耳、鼻、舌、身、心，是名為身六痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼思望因緣身六痛：眼、耳、鼻、舌、身、心，是名為身六痛。

彼痛因緣六身愛：色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛，是名為六身愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼痛因緣六身愛：色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛，是名為六身愛。

彼愛因緣受為四受：一、欲受，二、見結受，三、戒願受，四、身結𧗪受，是名為四受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼愛因緣受為四受：一、欲受，二、見結受，三、戒願受，四、身結𧗪受，是名為四受。

彼受因緣有為三有：一、欲界，二、色界，三、無色界，是名為三有。彼有因緣生，為上五陰、六持、六入。己有如有，生聚，已往墮致分別根，已入得有，是名為生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼受因緣有為三有：一、欲界，二、色界，三、無色界，是名為三有。彼有因緣生，為上五陰、六持、六入。己有如有，生聚，已往墮致分別根，已入得有，是名為生死。

為何等名？為人人所在，在所往。已往壞已過，死時是命，亦根已閉塞，是為死。上本為老，後要為死，是故名為老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何等名？為人人所在，在所往。已往壞已過，死時是命，亦根已閉塞，是為死。上本為老，後要為死，是故名為老死。

癡相為何等？為冥中見冥。如有不解，令從是致墮行相處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡相為何等？為冥中見冥。如有不解，令從是致墮行相處。

𧗪相為何等？為令後復有，是為𧗪相。上從是發起，令從是致墮識處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𧗪相為何等？為令後復有，是為𧗪相。上從是發起，令從是致墮識處。

識相為何等？為識物、識事，是為識相，令從是致墮名字處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識相為何等？為識物、識事，是為識相，令從是致墮名字處。

名字相為何等？為俱猗，是為名字相，令從是致墮六入處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名字相為何等？為俱猗，是為名字相，令從是致墮六入處。

六入相為何等？為分別根，是為六入相，令從是致墮思望處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六入相為何等？為分別根，是為六入相，令從是致墮思望處。

思望相為何等？為相會更生，是為思望相，令從是致墮痛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思望相為何等？為相會更生，是為思望相，令從是致墮痛處。

痛相為何等？為更覺，是為痛相，令從是致墮愛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 痛相為何等？為更覺，是為痛相，令從是致墮愛處。

愛相為何等？為發往，是為愛相，令從是致墮受處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛相為何等？為發往，是為愛相，令從是致墮受處。

受相為何等？為受持，是為受相，令從是致墮有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受相為何等？為受持，是為受相，令從是致墮有處。

有相為何等？令墮若干處，是為有相，令從是致墮生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有相為何等？令墮若干處，是為有相，令從是致墮生處。

生相為何等？為已有五陰，是為生相，令從是致墮老處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生相為何等？為已有五陰，是為生相，令從是致墮老處。

老相為何等？為轉熟是為老相，令從是致墮死處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老相為何等？為轉熟是為老相，令從是致墮死處。

死相為何等？為命根盡，是為死相，令從是致墮苦處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死相為何等？為命根盡，是為死相，令從是致墮苦處。

苦相為何等？為身急，是為苦相，令從是致墮不可處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦相為何等？為身急，是為苦相，令從是致墮不可處。

不可相為何等？為心意急，是為不可相，令幹從是致墮悒悒憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可相為何等？為心意急，是為不可相，令幹從是致墮悒悒憂。

悒悒相為何等？為憂五陰，令從是致墮愁𤺙處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悒悒相為何等？為憂五陰，令從是致墮愁𤺙處。

悲愁相為何等？口出聲言，令致悲𤺙懣，懣為𤺙，𤺙亦為懣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲愁相為何等？口出聲言，令致悲𤺙懣，懣為𤺙，𤺙亦為懣。

九絕處，為一切𦼇𧗪令部伴，從流行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九絕處，為一切𦼇𧗪令部伴，從流行。

為有二本從有結罪，為三𦼇本，亦有四倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為有二本從有結罪，為三𦼇本，亦有四倒。

彼二本罪𤺙為何等？一為癡，二為墮有愛，名為二本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二本罪𤺙為何等？一為癡，二為墮有愛，名為二本。

三𦼇本為何等？一為貪欲，二為瞋恚，三為癡惑，是名為三𦼇本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三𦼇本為何等？一為貪欲，二為瞋恚，三為癡惑，是名為三𦼇本。

有四倒，四倒為何等？非常念常，是為思想倒、為意倒、為見倒，是為一倒；計苦為樂、非身為身、不淨為淨、思想意見倒，如上說，是名為四倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四倒，四倒為何等？非常念常，是為思想倒、為意倒、為見倒，是為一倒；計苦為樂、非身為身、不淨為淨、思想意見倒，如上說，是名為四倒。

彼癡名為不解四諦：不慧、不見、不相應、不解受為𦼇，是為癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼癡名為不解四諦：不慧、不見、不相應、不解受為𦼇，是為癡。

彼有愛為何等？為所世間欲發往不捨，是為有愛，是名為二本。彼欲貪本為何等？為所在所種貪，為奇珍寶，為奇財產，為奇嚴事，為有嫉在奇。貪可貪欲，可往愛相，愛哀相，往不捨，是為貪𦼇本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有愛為何等？為所世間欲發往不捨，是為有愛，是名為二本。彼欲貪本為何等？為所在所種貪，為奇珍寶，為奇財產，為奇嚴事，為有嫉在奇。貪可貪欲，可往愛相，愛哀相，往不捨，是為貪𦼇本。

是本為誰？為所有貪，為身非法𧗪，口非法𧗪，心非法行，亦餘俱相連。𦼇種所作，意念是法本，是故名為貪𦼇本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是本為誰？為所有貪，為身非法𧗪，口非法𧗪，心非法行，亦餘俱相連。𦼇種所作，意念是法本，是故名為貪𦼇本。

彼瞋恚非法本為何等？為在人為在𧗪，恚相恚，不忍不識，因緣瞋瞋恚發評諄，念不可，說不可，所念說不好令意却，是為恚非法本。是本為誰？為非法本，所身罪、所言罪、所心罪，亦餘所相連意念，為是法本，是故為瞋，名為非法本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼瞋恚非法本為何等？為在人為在𧗪，恚相恚，不忍不識，因緣瞋瞋恚發評諄，念不可，說不可，所念說不好令意却，是為恚非法本。是本為誰？為非法本，所身罪、所言罪、所心罪，亦餘所相連意念，為是法本，是故為瞋，名為非法本。

彼癡惑非法本為何等？不知四賢者諦如有，不解不見、不相應不解，受非法，或隨或受、或在或不識、或癡冥在冥。蔽覆令冥、令無眼、令慧壞，知盡不能致無為度世，是癡惑非法𧗪本。是本為誰？為惑非法，身𧗪作、口𧗪作、心𧗪作，亦所共相助非法，意所念非法本，是名為惑非法本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼癡惑非法本為何等？不知四賢者諦如有，不解不見、不相應不解，受非法，或隨或受、或在或不識、或癡冥在冥。蔽覆令冥、令無眼、令慧壞，知盡不能致無為度世，是癡惑非法𧗪本。是本為誰？為惑非法，身𧗪作、口𧗪作、心𧗪作，亦所共相助非法，意所念非法本，是名為惑非法本。

彼當知，倒亦當知，所倒當知，從所倒當知是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當知，倒亦當知，所倒當知，從所倒當知是。

彼有一倒，從一倒為四倒，從所有為三倒。何等為一倒？為對或受，非常為常，苦為樂，非身為身，不淨為淨，是為一倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有一倒，從一倒為四倒，從所有為三倒。何等為一倒？為對或受，非常為常，苦為樂，非身為身，不淨為淨，是為一倒。

何等為四倒？所有身、痛、意、法，是為四倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為四倒？所有身、痛、意、法，是為四倒。

何等為三倒？一為想，二為意，三為見，是為三倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為三倒？一為想，二為意，三為見，是為三倒。

使彼所可意根相連著，若色若像為受想，是為欲想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使彼所可意根相連著，若色若像為受想，是為欲想。

以為有欲想，相隨久不斷，在意念是為欲念種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為有欲想，相隨久不斷，在意念是為欲念種。

若彼所想分別受，是名為想倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼所想分別受，是名為想倒。

彼惑意不如有受，所從不應受解，是名為意倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼惑意不如有受，所從不應受解，是名為意倒。

所以受不捨在意，念在色，不淨意計淨，聽可意念已快所見受往，是名為見倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以受不捨在意，念在色，不淨意計淨，聽可意念已快所見受往，是名為見倒。

彼所見已為相分別，應當為十二倒。何等為十二？在身有三，在痛有三，在意有三，在法有三。有四想倒，意倒亦有四，見倒亦有四；亦為在入因緣相會色，令為十二倒。身三、痛三、意三、法三合為十二倒。為如是六，為七十二倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所見已為相分別，應當為十二倒。何等為十二？在身有三，在痛有三，在意有三，在法有三。有四想倒，意倒亦有四，見倒亦有四；亦為在入因緣相會色，令為十二倒。身三、痛三、意三、法三合為十二倒。為如是六，為七十二倒。

從本得因緣，起隨因緣，多少無有量，不可數，在人無有數，無有數倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從本得因緣，起隨因緣，多少無有量，不可數，在人無有數，無有數倒。

彼五陰為四身有，從所有色陰是屬身；從有痛陰是屬痛身；從有識陰是屬意身；從有想陰亦𧗪陰，是屬法身。從有是五陰，令受四身因緣有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼五陰為四身有，從所有色陰是屬身；從有痛陰是屬痛身；從有識陰是屬意身；從有想陰亦𧗪陰，是屬法身。從有是五陰，令受四身因緣有。

彼身不淨計淨，是為身倒；彼痛苦計為樂，是為痛倒；彼意非常計為常，是為意倒；彼法不為身計為身，是為法倒。為欲正四倒故，佛為現四意止為說分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼身不淨計淨，是為身倒；彼痛苦計為樂，是為痛倒；彼意非常計為常，是為意倒；彼法不為身計為身，是為法倒。為欲正四倒故，佛為現四意止為說分別。

彼為身身相觀𧗪止，為不淨意念淨倒得解；彼為痛痛相觀為苦計為樂倒得解；彼為意意相觀非常計為常倒得解；彼為法法相觀非身計為身倒得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為身身相觀𧗪止，為不淨意念淨倒得解；彼為痛痛相觀為苦計為樂倒得解；彼為意意相觀非常計為常倒得解；彼為法法相觀非身計為身倒得解。

彼冥中冥如有不解是為癡相；令墮所倒處，欲得往是為愛相；令從是受色為身，故令欺奇，是為貪相；令墮不與取，所可不如意是為恚相；令墮殺處，為不解事，是為癡惑相；令受邪墮邪處，為作彼所𧗪法不却受相是為；令墮有常想，不知身、軀、物為更相會相，令計樂想為墮身處，為不解所法相為有身想；令墮是為是我所處為墮，受色像相，令計是為淨想；令從是墮，不攝守根處，是為九品。為已分別，為一切不可𧗪非法伴已說。竟是，多聞者能解，不多聞者卒不解；是為慧人能解，不慧卒不解；是𧗪者能解，不隨行不解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼冥中冥如有不解是為癡相；令墮所倒處，欲得往是為愛相；令從是受色為身，故令欺奇，是為貪相；令墮不與取，所可不如意是為恚相；令墮殺處，為不解事，是為癡惑相；令受邪墮邪處，為作彼所𧗪法不却受相是為；令墮有常想，不知身、軀、物為更相會相，令計樂想為墮身處，為不解所法相為有身想；令墮是為是我所處為墮，受色像相，令計是為淨想；令從是墮，不攝守根處，是為九品。為已分別，為一切不可𧗪非法伴已說。竟是，多聞者能解，不多聞者卒不解；是為慧人能解，不慧卒不解；是𧗪者能解，不隨行不解。

有九絕處，令一切淨法部墮聚合。何等為九？一、止，二、觀，三、不貪，四、不恚，五、不癡，六、非常，七、為苦，八、非身，九、不淨，是為九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有九絕處，令一切淨法部墮聚合。何等為九？一、止，二、觀，三、不貪，四、不恚，五、不癡，六、非常，七、為苦，八、非身，九、不淨，是為九。

彼止名為意止，在處能止、已止、正止、攝止、不失止、不志、心寂然，一一向念是名為止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼止名為意止，在處能止、已止、正止、攝止、不失止、不志、心寂然，一一向念是名為止。

何等為觀？觀名為了陰、為了持、為了入、了名字、了從本生、了從本法已生、了苦、了習、了盡、了道𧗪、了從善𦼇從是法生，了增復增、了白黑，了是可隨、不可隨。如有分別，為拕、不拕、為下、復下、為念、復念、為思觀、為識、為慧、為眼、為謀、為滿、為解、為慧、為明、為欲、為光、為敢不離、為觀法、為覺意、為直見、為道種，是名為觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為觀？觀名為了陰、為了持、為了入、了名字、了從本生、了從本法已生、了苦、了習、了盡、了道𧗪、了從善𦼇從是法生，了增復增、了白黑，了是可隨、不可隨。如有分別，為拕、不拕、為下、復下、為念、復念、為思觀、為識、為慧、為眼、為謀、為滿、為解、為慧、為明、為欲、為光、為敢不離、為觀法、為覺意、為直見、為道種，是名為觀。

亦有若干二輩觀：一為淨觀，二為不淨觀，三為清淨觀，四為不清淨觀，五為黑觀，六為白觀，七為可𧗪觀，八為不可𧗪觀，九為罪𧗪觀，十為殃福觀，十一為縛觀，十二為解脫觀，十三為有所益觀，十四為失無所益觀，十五為往觀，十六為還觀，十七為受罪觀，十八為除罪觀，是故名為觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有若干二輩觀：一為淨觀，二為不淨觀，三為清淨觀，四為不清淨觀，五為黑觀，六為白觀，七為可𧗪觀，八為不可𧗪觀，九為罪𧗪觀，十為殃福觀，十一為縛觀，十二為解脫觀，十三為有所益觀，十四為失無所益觀，十五為往觀，十六為還觀，十七為受罪觀，十八為除罪觀，是故名為觀。

亦為二因緣令有是說止，為一切天下人有二病。何等為二？一為癡，二為愛。是二病故，佛現二藥。何等為二？一為止，二為觀。若用二藥為愈二病，令自證。貪愛欲，不復貪念，意得解脫，癡已解，令從慧得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為二因緣令有是說止，為一切天下人有二病。何等為二？一為癡，二為愛。是二病故，佛現二藥。何等為二？一為止，二為觀。若用二藥為愈二病，令自證。貪愛欲，不復貪念，意得解脫，癡已解，令從慧得解脫。