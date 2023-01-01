佛說大安般守意經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大安般守意經卷下

後漢安息三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息三藏安世高譯

出息入息自覺，出息入息自知；當時為覺，以後為知；覺者謂覺息長短，知者謂知息生滅、麁細、遲疾也。出息入息覺盡止者，謂覺出入息欲報時為盡，亦計萬物身生復滅。止者，謂意止也。見觀空者，行道得觀，不復見身。便墮空無所有者，謂意無所著；意有所著因，為有斷六入，便得賢明。賢謂身，明謂道也。知出何所、滅何所者，譬如念石出、石入，木石便滅。五陰亦爾，出色入痛痒，出痛痒入思想；出思想入生死，出生死入識，已分別是，乃墮《三十七品經》也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出息入息自覺，出息入息自知；當時為覺，以後為知；覺者謂覺息長短，知者謂知息生滅、麁細、遲疾也。出息入息覺盡止者，謂覺出入息欲報時為盡，亦計萬物身生復滅。止者，謂意止也。見觀空者，行道得觀，不復見身。便墮空無所有者，謂意無所著；意有所著因，為有斷六入，便得賢明。賢謂身，明謂道也。知出何所、滅何所者，譬如念石出、石入，木石便滅。五陰亦爾，出色入痛痒，出痛痒入思想；出思想入生死，出生死入識，已分別是，乃墮《三十七品經》也。

問：何等為思惟無為道？報：思為校計，惟為聽，無謂不念萬物，為者如說行，道為得，故言思惟無為道也。思為念，惟為分別白黑。黑為生死，白為道。道無所有，已分別無所有，便無所為，故言思惟無為道。若計有所為、所著，為非思惟。思亦為物，惟為解意；解意便知十二因緣事。亦謂思為念，惟為計也。斷生死得神足，謂意有所念為生，無所念為死。得神足者，能飛行故，言生死當斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等為思惟無為道？報：思為校計，惟為聽，無謂不念萬物，為者如說行，道為得，故言思惟無為道也。思為念，惟為分別白黑。黑為生死，白為道。道無所有，已分別無所有，便無所為，故言思惟無為道。若計有所為、所著，為非思惟。思亦為物，惟為解意；解意便知十二因緣事。亦謂思為念，惟為計也。斷生死得神足，謂意有所念為生，無所念為死。得神足者，能飛行故，言生死當斷也。

得神足有五意：一者、喜；二者、信；三者、精進；四者、定；五者、通也。四神足念不盡力得五通，盡力自在向六通，為道人四神足，得五通盡意可得六通盡意，謂萬物意不欲也。一、信；二、精進；三、意；四、定；五、黠，是五事，為四神足。念為力者，凡六事也。從信為屬四神足念，從喜、從念精進、從定、從黠，是為屬五根也。從喜定，謂信道；從力定，謂精進；從意定，謂意念定；從施定，謂行道也。為種故有根，有為之事皆為惡，便生想，不能得勝。謂得禪是因為力，亦謂惡不能勝善意。滅復起，故為力。力定者，惡意欲來，不能壞；善意故，為力定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得神足有五意：一者、喜；二者、信；三者、精進；四者、定；五者、通也。四神足念不盡力得五通，盡力自在向六通，為道人四神足，得五通盡意可得六通盡意，謂萬物意不欲也。一、信；二、精進；三、意；四、定；五、黠，是五事，為四神足。念為力者，凡六事也。從信為屬四神足念，從喜、從念精進、從定、從黠，是為屬五根也。從喜定，謂信道；從力定，謂精進；從意定，謂意念定；從施定，謂行道也。為種故有根，有為之事皆為惡，便生想，不能得勝。謂得禪是因為力，亦謂惡不能勝善意。滅復起，故為力。力定者，惡意欲來，不能壞；善意故，為力定也。

道人行道未得觀，當校計得觀。在所觀意不復轉，為得觀。止惡一法，為坐禪；觀二法，有時觀身，有時觀意，有時觀喘息，有時觀有，有時觀無，在所因緣當分別觀也。止惡一法，觀二法，惡已盡，止觀者為觀道。惡未盡不見道，惡已盡，乃得觀道也。止惡一法為知惡，一切能制不著意為止，亦為得息想隨止。得息想隨止，是為止惡一法。惡已止，便得觀故。為觀二法，為得四諦，為行淨。當復作淨者，識苦棄習，知盡行道，如日出時淨，轉出十二門故。經言：從道得脫也。去冥見明，如日出時，譬如日出多所見，為棄諸冥。冥為苦，何以知為苦？多所罣礙，故知為苦。何等為棄習？謂不作事。何等為盡證？謂無所有。道者，明識苦、斷習、盡證、念道。識從苦生，不得苦，亦無有識，是為苦也。盡證者，謂知人盡。當老病死證者，知萬物皆當滅，是為盡證也。譬如日出作四事：一、壞冥，謂慧能壞癡；二、見明，謂癡除獨慧在；三、見色萬物，為見身諸所有惡露；四、成熟萬物，設無日月，萬物不熟；人無有慧癡，意亦不熟也。上頭行俱行者，所行事已行，不分別說，謂行五直聲，身心并得行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人行道未得觀，當校計得觀。在所觀意不復轉，為得觀。止惡一法，為坐禪；觀二法，有時觀身，有時觀意，有時觀喘息，有時觀有，有時觀無，在所因緣當分別觀也。止惡一法，觀二法，惡已盡，止觀者為觀道。惡未盡不見道，惡已盡，乃得觀道也。止惡一法為知惡，一切能制不著意為止，亦為得息想隨止。得息想隨止，是為止惡一法。惡已止，便得觀故。為觀二法，為得四諦，為行淨。當復作淨者，識苦棄習，知盡行道，如日出時淨，轉出十二門故。經言：從道得脫也。去冥見明，如日出時，譬如日出多所見，為棄諸冥。冥為苦，何以知為苦？多所罣礙，故知為苦。何等為棄習？謂不作事。何等為盡證？謂無所有。道者，明識苦、斷習、盡證、念道。識從苦生，不得苦，亦無有識，是為苦也。盡證者，謂知人盡。當老病死證者，知萬物皆當滅，是為盡證也。譬如日出作四事：一、壞冥，謂慧能壞癡；二、見明，謂癡除獨慧在；三、見色萬物，為見身諸所有惡露；四、成熟萬物，設無日月，萬物不熟；人無有慧癡，意亦不熟也。上頭行俱行者，所行事已行，不分別說，謂行五直聲，身心并得行也。

從諦念法，意著法中；從諦念法，意著所念是便生是，求生死得生死，求道得道。內外隨所起意，是為念法。意著法中者，從四諦自知意生，是當得，是不生，是不得，是便却，意畏不敢犯。所行所念常在道，是為意著法中也。是名為法，正從諦本起，本著意。法正者，謂道法。從諦，謂四諦。本起著意者，謂所向生死萬事，皆本從意起。便著意，便有五陰所起。意當斷，斷本五陰便斷。有時自斷不念，意自起為罪，復不定在道為罪，未盡故也。意著法中者，諦意念萬物，為墮外法中，意不念萬物，為墮道法中。五陰為生死法，三十七品經為道法。意著法中者，謂制五陰不犯，亦謂常念道不離，是為意著法中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諦念法，意著法中；從諦念法，意著所念是便生是，求生死得生死，求道得道。內外隨所起意，是為念法。意著法中者，從四諦自知意生，是當得，是不生，是不得，是便却，意畏不敢犯。所行所念常在道，是為意著法中也。是名為法，正從諦本起，本著意。法正者，謂道法。從諦，謂四諦。本起著意者，謂所向生死萬事，皆本從意起。便著意，便有五陰所起。意當斷，斷本五陰便斷。有時自斷不念，意自起為罪，復不定在道為罪，未盡故也。意著法中者，諦意念萬物，為墮外法中，意不念萬物，為墮道法中。五陰為生死法，三十七品經為道法。意著法中者，謂制五陰不犯，亦謂常念道不離，是為意著法中也。

所本正者，所在外為物本，為福所；在內總為三十七品經，行道非一時端故。言所本者，謂行三十七品經法，如次第隨行，意不入邪為正，故名為所本正。所本正，各自異行，以無為對本，以不求為對正；以無為為對無為，以不常為對道，以無有為對亦無有所、亦無有本、亦無有正，為無所有也。定覺受身，如是法道，說謂法定。道說者，謂說所從因緣得道。見陰受者，為受五陰。有入者，為入五陰中。因有生死陰者，為受正；正者，道自正，但當為自正心耳。人行安般守意，得數，得相隨，得止，便歡喜，是四種。譬如鑽火見煙，不能熟物，得何等喜？用未得出要故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所本正者，所在外為物本，為福所；在內總為三十七品經，行道非一時端故。言所本者，謂行三十七品經法，如次第隨行，意不入邪為正，故名為所本正。所本正，各自異行，以無為對本，以不求為對正；以無為為對無為，以不常為對道，以無有為對亦無有所、亦無有本、亦無有正，為無所有也。定覺受身，如是法道，說謂法定。道說者，謂說所從因緣得道。見陰受者，為受五陰。有入者，為入五陰中。因有生死陰者，為受正；正者，道自正，但當為自正心耳。人行安般守意，得數，得相隨，得止，便歡喜，是四種。譬如鑽火見煙，不能熟物，得何等喜？用未得出要故也。

安般守意有十八惱，令人不隨道：一為愛欲，二為瞋恚，三為癡，四為戲樂，五為慢，六為疑，七為不受行相，八為受他人相，九為不念，十為他念，十一為不滿念，十二為過精進，十三為不及精進，十四為驚怖，十五為強制意，十六為憂，十七為怱怱，十八為不度意行愛，是為十八惱。不護是十八因緣不得道，以護便得道也。不受行相者，謂不觀三十二物，不念三十七品經，是為不受行相。受他人相者，謂未得十息，便行相隨，是為受他人相。他念者，入息時念出息，出息時念入息，是為他念。不滿念者，謂未得一禪，便念二禪，是為不滿念。強制意者，謂坐亂，意不得息，當經行、讀經，以亂不起，是為強制意也。精進為黠，走是六事中，謂數息、相隨、止、觀、還、淨，是為六也。何等為喘？何等為息？何等為氣？何等為力？何等為風？喘者，為意息，為命守，為氣，為視聽風，為能言語，從道屈伸力，為能舉重瞋恚也。要從守意得道，何緣得守意？從數轉得息，息轉得相隨，止觀還淨亦爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安般守意有十八惱，令人不隨道：一為愛欲，二為瞋恚，三為癡，四為戲樂，五為慢，六為疑，七為不受行相，八為受他人相，九為不念，十為他念，十一為不滿念，十二為過精進，十三為不及精進，十四為驚怖，十五為強制意，十六為憂，十七為怱怱，十八為不度意行愛，是為十八惱。不護是十八因緣不得道，以護便得道也。不受行相者，謂不觀三十二物，不念三十七品經，是為不受行相。受他人相者，謂未得十息，便行相隨，是為受他人相。他念者，入息時念出息，出息時念入息，是為他念。不滿念者，謂未得一禪，便念二禪，是為不滿念。強制意者，謂坐亂，意不得息，當經行、讀經，以亂不起，是為強制意也。精進為黠，走是六事中，謂數息、相隨、止、觀、還、淨，是為六也。何等為喘？何等為息？何等為氣？何等為力？何等為風？喘者，為意息，為命守，為氣，為視聽風，為能言語，從道屈伸力，為能舉重瞋恚也。要從守意得道，何緣得守意？從數轉得息，息轉得相隨，止觀還淨亦爾也。

行道欲得止意，當知三事：一者、先觀念身本何從來，但從五陰行有，斷五陰不復生；譬如寄託須臾耳，意不解，念九道以自證。二者、自當內視心中隨息出入。三者、出息入息念滅時。息出小輕念滅時，何等為知無所有？意定便知空，知空便知無所有。何以故？息不報便死，知身但氣所作，氣滅為空，覺空墮道也。故行道有三事：一者、觀身；二者、念一心；三者、念出入息。復有三事：一者、止身痛痒；二者、止口聲；三者、止意念行，是六事疾得息也。要經言：一念謂一心，近念謂計身，多念謂一心，不離念謂不離念。身行是四事，便疾得息也。坐禪數息，即時定意，是為今福；遂安隱不亂，是為未來福；益久續復安定，是為過去福也。坐禪數息不得定意，是為今罪；遂不安隱亂意起，是為當來罪；坐禪益久遂不安定，是為過去罪也。亦有身過、意過：身直數息不得，是為意過；身曲數息不得，是為身過也。坐禪自覺得定意，意喜為亂意，不喜為道意。坐禪念息已止便觀，觀止復行息。人行道，當以是為常法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行道欲得止意，當知三事：一者、先觀念身本何從來，但從五陰行有，斷五陰不復生；譬如寄託須臾耳，意不解，念九道以自證。二者、自當內視心中隨息出入。三者、出息入息念滅時。息出小輕念滅時，何等為知無所有？意定便知空，知空便知無所有。何以故？息不報便死，知身但氣所作，氣滅為空，覺空墮道也。故行道有三事：一者、觀身；二者、念一心；三者、念出入息。復有三事：一者、止身痛痒；二者、止口聲；三者、止意念行，是六事疾得息也。要經言：一念謂一心，近念謂計身，多念謂一心，不離念謂不離念。身行是四事，便疾得息也。坐禪數息，即時定意，是為今福；遂安隱不亂，是為未來福；益久續復安定，是為過去福也。坐禪數息不得定意，是為今罪；遂不安隱亂意起，是為當來罪；坐禪益久遂不安定，是為過去罪也。亦有身過、意過：身直數息不得，是為意過；身曲數息不得，是為身過也。坐禪自覺得定意，意喜為亂意，不喜為道意。坐禪念息已止便觀，觀止復行息。人行道，當以是為常法也。

佛說有五信：一者、信有佛有經；二者、去家下頭髮求道；三者、坐行道、四者、得息；五者、定意。所念不念為空，難不念為空。何以故念息？報曰：息中無五，色貪、婬、瞋恚、愚癡、愛欲，是亦為空也。可守身中意者，謂意在身觀，是為身中意。人不能制意，故令數息，以黠能制意，不復數息也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說有五信：一者、信有佛有經；二者、去家下頭髮求道；三者、坐行道、四者、得息；五者、定意。所念不念為空，難不念為空。何以故念息？報曰：息中無五，色貪、婬、瞋恚、愚癡、愛欲，是亦為空也。可守身中意者，謂意在身觀，是為身中意。人不能制意，故令數息，以黠能制意，不復數息也。

問：何等為自知？何等為自證？報：謂能分別五陰是為自知，不疑道是為自證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等為自知？何等為自證？報：謂能分別五陰是為自知，不疑道是為自證也。

問曰：何等為無為？報：無為有二輩：有外無為，有內無為。眼不觀色，耳不聽聲，鼻不受香，口不味味，身不貪細滑，意不志念，是為外無為；數息、相隨、止、觀、還、淨，是為內無為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等為無為？報：無為有二輩：有外無為，有內無為。眼不觀色，耳不聽聲，鼻不受香，口不味味，身不貪細滑，意不志念，是為外無為；數息、相隨、止、觀、還、淨，是為內無為也。

問：現有所念，何以為無為？報：身口為戒，意向道行，雖有所念，本趣無為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：現有所念，何以為無為？報：身口為戒，意向道行，雖有所念，本趣無為也。

問：何等為無？何等名為？報：無者，謂不念萬物；為者，隨經行指事稱名，故言無為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等為無？何等名為？報：無者，謂不念萬物；為者，隨經行指事稱名，故言無為也。

問：設使宿命對來到，當何以却？報：行數息、相隨、止、觀、還、淨，念三十七品經能却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：設使宿命對來到，當何以却？報：行數息、相隨、止、觀、還、淨，念三十七品經能却。

難：宿命對不可却，數息行三十七品經何以故能却？報：用念道故消惡。設使數息、相隨、止、觀、還、淨不能滅惡，世間人皆不得道；用消惡，故得道。數息、相隨、止、觀、還、淨，行三十七品經尚得作佛，何況罪對，在十方積如山，精進行道，不與罪會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難：宿命對不可却，數息行三十七品經何以故能却？報：用念道故消惡。設使數息、相隨、止、觀、還、淨不能滅惡，世間人皆不得道；用消惡，故得道。數息、相隨、止、觀、還、淨，行三十七品經尚得作佛，何況罪對，在十方積如山，精進行道，不與罪會。

問曰：經言作是何以故不會？報：用作是故也。數息為墮十二品。何謂十二品？數息時，墮四意止；息不亂時，為墮四意念斷，得十息；有時為墮四神足，是為墮十二品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經言作是何以故不會？報：用作是故也。數息為墮十二品。何謂十二品？數息時，墮四意止；息不亂時，為墮四意念斷，得十息；有時為墮四神足，是為墮十二品也。

問：何等為念三十七品經？報：謂數息、相隨、止、觀、還、淨，行是六事，是為念三十七品經也。行數息，亦為行三十七品經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等為念三十七品經？報：謂數息、相隨、止、觀、還、淨，行是六事，是為念三十七品經也。行數息，亦為行三十七品經。

問：何以故為行三十七品經？報：數息為墮四意止。何以故？為四意止，亦墮四意斷，用不待念，故為四意斷；亦墮四神足，用從信，故為神足也。數息為墮信根，用信佛意喜，故生信根；亦墮能根，用坐行，故為墮能根；亦墮識根，用知諦，故為識根；亦墮定根，用意安，故為定根；亦墮黠根，用離癡意解結，故為黠根也。數息亦墮信力，用不疑，故為信力；亦墮進力，用精進，故為進力；亦墮念力，用餘意不能攘，故為念力；亦墮定力，用一心，故為定力；亦墮黠力，用前分別四意止、斷、神足，故為黠力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以故為行三十七品經？報：數息為墮四意止。何以故？為四意止，亦墮四意斷，用不待念，故為四意斷；亦墮四神足，用從信，故為神足也。數息為墮信根，用信佛意喜，故生信根；亦墮能根，用坐行，故為墮能根；亦墮識根，用知諦，故為識根；亦墮定根，用意安，故為定根；亦墮黠根，用離癡意解結，故為黠根也。數息亦墮信力，用不疑，故為信力；亦墮進力，用精進，故為進力；亦墮念力，用餘意不能攘，故為念力；亦墮定力，用一心，故為定力；亦墮黠力，用前分別四意止、斷、神足，故為黠力也。

數息亦墮覺意。用識苦，故為覺意；亦墮法識覺意，用知道因緣，故為法覺意；亦墮力覺意，用棄惡，故為力覺意；亦墮愛覺意，用貪樂道，故為愛覺意；亦墮息意覺，用意止，故為息意覺；亦墮定覺意，用不念，故為定覺意；亦墮守覺意，用行不離，故為守覺意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數息亦墮覺意。用識苦，故為覺意；亦墮法識覺意，用知道因緣，故為法覺意；亦墮力覺意，用棄惡，故為力覺意；亦墮愛覺意，用貪樂道，故為愛覺意；亦墮息意覺，用意止，故為息意覺；亦墮定覺意，用不念，故為定覺意；亦墮守覺意，用行不離，故為守覺意也。

數息亦墮八行，用意正，故入八行。定意、慈心、念淨法，是為直身；至誠語、軟語、直語、不還語，是為直語。黠在意，信在意，忍辱在意，是為直心。所謂以聲息，是為十善墮道行也。數息亦墮直見，用諦觀，故為直見；亦墮直行，用向道，故為直行；亦墮直治，用行三十七品經，故為直治；亦墮直意，用念諦，故為直意；亦墮直定，用意白淨，壞魔兵，故為直定，是為八行。何等為魔兵？謂色、聲、香、味、細滑，是為魔兵。不受是為壞魔兵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數息亦墮八行，用意正，故入八行。定意、慈心、念淨法，是為直身；至誠語、軟語、直語、不還語，是為直語。黠在意，信在意，忍辱在意，是為直心。所謂以聲息，是為十善墮道行也。數息亦墮直見，用諦觀，故為直見；亦墮直行，用向道，故為直行；亦墮直治，用行三十七品經，故為直治；亦墮直意，用念諦，故為直意；亦墮直定，用意白淨，壞魔兵，故為直定，是為八行。何等為魔兵？謂色、聲、香、味、細滑，是為魔兵。不受是為壞魔兵。

三十七品應斂，設自觀身，觀他人身，止婬，不亂意，止餘意；自觀痛痒，觀他人痛痒，止瞋恚；自觀意，觀他人意，止癡；自觀法，觀他人法，得道，是名為四意止也。避身為避色，避痛痒為避五樂，避意為避念，避法不墮願業治生，是名為四意念斷也。識苦者，本為苦，為苦者，為有身。從苦為因緣起者，所見萬物。苦習者，本為苦，從苦為因緣生。盡者，萬物皆當敗壞。為增苦習，復當為墮八道中。道人當念是八道，是名為四，為四收苦，得四神足念也。信佛意喜，是名為信根。為自守行法，從諦身意受，是名能根，為精進；從諦念遂諦，是名識根，為守意；從諦一意，從諦一意止，是名定根，為正意；從諦觀諦，是名黠根，為道意，是名為五根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七品應斂，設自觀身，觀他人身，止婬，不亂意，止餘意；自觀痛痒，觀他人痛痒，止瞋恚；自觀意，觀他人意，止癡；自觀法，觀他人法，得道，是名為四意止也。避身為避色，避痛痒為避五樂，避意為避念，避法不墮願業治生，是名為四意念斷也。識苦者，本為苦，為苦者，為有身。從苦為因緣起者，所見萬物。苦習者，本為苦，從苦為因緣生。盡者，萬物皆當敗壞。為增苦習，復當為墮八道中。道人當念是八道，是名為四，為四收苦，得四神足念也。信佛意喜，是名為信根。為自守行法，從諦身意受，是名能根，為精進；從諦念遂諦，是名識根，為守意；從諦一意，從諦一意止，是名定根，為正意；從諦觀諦，是名黠根，為道意，是名為五根也。

從諦信不復疑，是名信力；棄貪行道從諦自精進，惡意不能敗精進，是名進力；惡意欲起當即時滅，從諦是意無有能壞意，是名念力；內外觀從諦以定，惡意不能壞善意，是名定力；念四禪從諦得黠，惡意不能壞黠意，是名黠力。念出入盡復生，是名為五力也。從諦念諦，是名為覺意。得道意，從諦觀諦，是名法名法識覺意；得生死意，從諦身意持，是名力覺意；持道不失為力，從諦足喜諦，是名愛覺意；貪道法行道行道法，從諦意得休息，是名息意，覺已息安隱，從諦一念意，是名定覺意；自知意，以安定從諦自在，意在所行從觀，是名守意覺；從四諦觀意，是名為七覺意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諦信不復疑，是名信力；棄貪行道從諦自精進，惡意不能敗精進，是名進力；惡意欲起當即時滅，從諦是意無有能壞意，是名念力；內外觀從諦以定，惡意不能壞善意，是名定力；念四禪從諦得黠，惡意不能壞黠意，是名黠力。念出入盡復生，是名為五力也。從諦念諦，是名為覺意。得道意，從諦觀諦，是名法名法識覺意；得生死意，從諦身意持，是名力覺意；持道不失為力，從諦足喜諦，是名愛覺意；貪道法行道行道法，從諦意得休息，是名息意，覺已息安隱，從諦一念意，是名定覺意；自知意，以安定從諦自在，意在所行從觀，是名守意覺；從四諦觀意，是名為七覺意也。

從諦守諦，是名直信道；從諦直從行諦，是為直從行念道；從諦身意持，是名直治。法不欲墮四惡者，謂四顛倒。從諦念諦，是名直意不亂意；從諦一心意，是名直定。為一心上頭，為三法意行，俱行以聲身心，如是佛弟子八行，是名四禪，為四意斷也。第一行為直念，屬心，常念道；第二行為直語，屬口，斷四意；第三行為直觀，屬身，觀身內外；第四行為直見信道；第五行為直行，不隨四惡，謂四顛倒；第六行為直治，斷餘意；第七行為直不墮貪欲；第八行為直定正心，是為八行。佛、辟支佛、阿羅漢所不行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諦守諦，是名直信道；從諦直從行諦，是為直從行念道；從諦身意持，是名直治。法不欲墮四惡者，謂四顛倒。從諦念諦，是名直意不亂意；從諦一心意，是名直定。為一心上頭，為三法意行，俱行以聲身心，如是佛弟子八行，是名四禪，為四意斷也。第一行為直念，屬心，常念道；第二行為直語，屬口，斷四意；第三行為直觀，屬身，觀身內外；第四行為直見信道；第五行為直行，不隨四惡，謂四顛倒；第六行為直治，斷餘意；第七行為直不墮貪欲；第八行為直定正心，是為八行。佛、辟支佛、阿羅漢所不行也。

第一行為直念。何等為直念？謂不念萬物，意不墮是中，是為直念；念萬物，意墮中，為不直念也。四意止者：一意止為身念息，二意止為念痛痒，三意止為念意息出入，四意止為念法因緣，是為四意止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一行為直念。何等為直念？謂不念萬物，意不墮是中，是為直念；念萬物，意墮中，為不直念也。四意止者：一意止為身念息，二意止為念痛痒，三意止為念意息出入，四意止為念法因緣，是為四意止也。

道人當念是四意止：一者、為我前世愛身，故不得脫；二者、今有劇怨家。何以故？所欲者愛生，當斷已斷，為外身觀止也。四意止者，意止者，意不在身為止意，不在痛痒為止意，不在意為止意，不在法為止意。隨色誠便生，是為不止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人當念是四意止：一者、為我前世愛身，故不得脫；二者、今有劇怨家。何以故？所欲者愛生，當斷已斷，為外身觀止也。四意止者，意止者，意不在身為止意，不在痛痒為止意，不在意為止意，不在法為止意。隨色誠便生，是為不止也。

問：人何以故不墮四意止？報：用不念苦、空、非身、不淨故，不墮四意止。若人意常念苦、空、非身、不淨，行道者常念是四事不離，便疾得四意止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：人何以故不墮四意止？報：用不念苦、空、非身、不淨故，不墮四意止。若人意常念苦、空、非身、不淨，行道者常念是四事不離，便疾得四意止也。

問：何等為身意止？謂念老、病、死，是為身意止。何等為痛痒意止？謂所不可意，是為痛痒意止。何等為意意止？謂已念、復念，是為意意止。何等為法意止？謂往時為行，還報為法，亦謂作是得是，是為法意止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等為身意止？謂念老、病、死，是為身意止。何等為痛痒意止？謂所不可意，是為痛痒意止。何等為意意止？謂已念、復念，是為意意止。何等為法意止？謂往時為行，還報為法，亦謂作是得是，是為法意止也。

四意止有四輩：一者、念非常意止；二者、念苦身意止；三者、念空有意止；四者、念不淨樂意止，是為四意止。一切天下事皆墮身痛痒、墮法，都盧不過是四事也。四意止者：一者、但念息不邪念；二者、但念善不念惡；三者、自念身非我所，萬物皆非我所，便不復向；四者、眼不視色，意在法中，是名為四意止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四意止有四輩：一者、念非常意止；二者、念苦身意止；三者、念空有意止；四者、念不淨樂意止，是為四意止。一切天下事皆墮身痛痒、墮法，都盧不過是四事也。四意止者：一者、但念息不邪念；二者、但念善不念惡；三者、自念身非我所，萬物皆非我所，便不復向；四者、眼不視色，意在法中，是名為四意止也。

道人當行四意止：一者、眼色，當校計身中惡露；二者、意歡喜念樂，當念痛痒苦；三者、我意瞋他，人意亦瞋；我意轉他，人意亦轉，便不復轉意；四意者，我意嫉他，人意亦嫉；我念他人惡，他人亦念我惡，便不復念，是為法也。身意止者，自觀身，觀他人身。何等為身？欲言痛痒是身，痛無有數；欲言意是身，復非身有過去，意未來意；欲言法是身，復非身有過去未來法；欲言行是身，行無有形，知為非身。得是計，為四意止也。意不墮色念，識亦不生，耳、鼻、口、身亦爾。意不在身為心，意不在痛痒，意不在念，意不在法為心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人當行四意止：一者、眼色，當校計身中惡露；二者、意歡喜念樂，當念痛痒苦；三者、我意瞋他，人意亦瞋；我意轉他，人意亦轉，便不復轉意；四意者，我意嫉他，人意亦嫉；我念他人惡，他人亦念我惡，便不復念，是為法也。身意止者，自觀身，觀他人身。何等為身？欲言痛痒是身，痛無有數；欲言意是身，復非身有過去，意未來意；欲言法是身，復非身有過去未來法；欲言行是身，行無有形，知為非身。得是計，為四意止也。意不墮色念，識亦不生，耳、鼻、口、身亦爾。意不在身為心，意不在痛痒，意不在念，意不在法為心也。

問：誰主知身意痛痒者？報：有身，身意知；痛痒，痛痒意知；意意，意意知；有飢，飢意知；有渴，渴意知；有寒，寒意知；有熱，熱意知。以是分別知也。身意起身意，痛痒意起痛痒意，意意起意意，法意起法意。四意止，謂意念惡，制使不起，是為止也。四意止亦隨四禪，亦隨四意止。隨四意止為近道，不著惡便善意生；四禪為四意定，為止意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：誰主知身意痛痒者？報：有身，身意知；痛痒，痛痒意知；意意，意意知；有飢，飢意知；有渴，渴意知；有寒，寒意知；有熱，熱意知。以是分別知也。身意起身意，痛痒意起痛痒意，意意起意意，法意起法意。四意止，謂意念惡，制使不起，是為止也。四意止亦隨四禪，亦隨四意止。隨四意止為近道，不著惡便善意生；四禪為四意定，為止意也。

行道有四因緣：一、止身；二、止痛痒；三、止意；四、止法。止身者，謂見色念不淨；止痛痒者，謂不自貢高；止意者，謂止不瞋恚；止法者，謂不疑道人行。四意止，意起念生，即時識對行藥，得一意止，便得四意止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行道有四因緣：一、止身；二、止痛痒；三、止意；四、止法。止身者，謂見色念不淨；止痛痒者，謂不自貢高；止意者，謂止不瞋恚；止法者，謂不疑道人行。四意止，意起念生，即時識對行藥，得一意止，便得四意止也。

四意定：一者、自觀身，亦復觀他人身；二者、自觀痛痒，亦復觀他人痛癢；三者、自觀心，亦復觀他人心；四者、自觀法因緣，亦復觀他人法因緣。如是身，一切觀內外因緣、成敗之事，當念我身，亦當成敗，如是是為四意定也。人欲止四意，棄為外，攝為內；已攝意為外，棄為內也。觀他人身，謂自觀身不離他，便為觀他人身苦，觀他人身為非痛痒，意法亦爾也。自貪身，當觀他人身；念他人身，便自觀身，如是為意止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四意定：一者、自觀身，亦復觀他人身；二者、自觀痛痒，亦復觀他人痛癢；三者、自觀心，亦復觀他人心；四者、自觀法因緣，亦復觀他人法因緣。如是身，一切觀內外因緣、成敗之事，當念我身，亦當成敗，如是是為四意定也。人欲止四意，棄為外，攝為內；已攝意為外，棄為內也。觀他人身，謂自觀身不離他，便為觀他人身苦，觀他人身為非痛痒，意法亦爾也。自貪身，當觀他人身；念他人身，便自觀身，如是為意止。

問：意見行何以為止？報：意以自觀身貪，便使觀他人身，為意從貪轉故應止；若意貪他人身，當還自觀身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：意見行何以為止？報：意以自觀身貪，便使觀他人身，為意從貪轉故應止；若意貪他人身，當還自觀身也。

有時自身觀，不觀他人身；有時當觀他人身，不當自觀身；有時可自觀身，亦可觀他人身；有時不可自觀身，亦不可觀他人身。自觀身者，為校計觀他人身，意不止，須自念身為著，便轉著他人身。觀他人身為見色、肥、白、黛眉、赤脣，見肥當念死人脹，見白當念死人骨，見眉黑當念死人正黑，見朱脣當念血正赤。校計身諸所有，以得是意便轉，不復愛身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時自身觀，不觀他人身；有時當觀他人身，不當自觀身；有時可自觀身，亦可觀他人身；有時不可自觀身，亦不可觀他人身。自觀身者，為校計觀他人身，意不止，須自念身為著，便轉著他人身。觀他人身為見色、肥、白、黛眉、赤脣，見肥當念死人脹，見白當念死人骨，見眉黑當念死人正黑，見朱脣當念血正赤。校計身諸所有，以得是意便轉，不復愛身也。

觀有內外，嫉、恚、疑當內觀，貪、婬當外觀。貪當念非常敗，婬當念對所有惡露。如自觀身婬，當念四斷意也。觀有兩輩：一者、觀外；二者、觀內。觀身有三十六物，一切有對皆屬外；觀無所有為道，是為內觀也。觀有三事：一者、觀身四色，謂黑、青、赤、白；二者、觀生死；三者、觀九道。觀白見黑為不淨，當前聞以，學後得道；未得道，為聞得別，為證得，為知也。觀有四：一者、身觀；二者、意觀；三者、行觀；四者、道觀，是為四觀。譬如人守物，盜來便捨物；視盜人已得觀，便捨身觀物也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有內外，嫉、恚、疑當內觀，貪、婬當外觀。貪當念非常敗，婬當念對所有惡露。如自觀身婬，當念四斷意也。觀有兩輩：一者、觀外；二者、觀內。觀身有三十六物，一切有對皆屬外；觀無所有為道，是為內觀也。觀有三事：一者、觀身四色，謂黑、青、赤、白；二者、觀生死；三者、觀九道。觀白見黑為不淨，當前聞以，學後得道；未得道，為聞得別，為證得，為知也。觀有四：一者、身觀；二者、意觀；三者、行觀；四者、道觀，是為四觀。譬如人守物，盜來便捨物；視盜人已得觀，便捨身觀物也。

觀有二事：一者、觀外諸所有色；二者、觀內謂無所有。觀空已得四禪，觀空無所有，有意、無意、無所有，是為空，亦謂四棄得四禪也。欲斷世間事，當行四意止，欲除四意止，當行四意斷。人墮貪，貪故行。四神足飛，但有五根無有五力，不能制，但有五力無有五根，不生。得四神足，尚轉五力，能制上次十二品。四意斷，不作現在罪，但畢故罪，是為四意斷也。畢故不受新，為四意止，故畢新止，為四意斷，故竟新斷，為四神足。知足不復求守意，意為畢，生為新，老為故，死為身體壞敗為盡也。四意斷，謂常念道。善念生便惡念斷，故為斷息道；善念止便惡念生，故為不斷也。四意斷者，意自不欲向惡是為斷，亦謂不念罪斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有二事：一者、觀外諸所有色；二者、觀內謂無所有。觀空已得四禪，觀空無所有，有意、無意、無所有，是為空，亦謂四棄得四禪也。欲斷世間事，當行四意止，欲除四意止，當行四意斷。人墮貪，貪故行。四神足飛，但有五根無有五力，不能制，但有五力無有五根，不生。得四神足，尚轉五力，能制上次十二品。四意斷，不作現在罪，但畢故罪，是為四意斷也。畢故不受新，為四意止，故畢新止，為四意斷，故竟新斷，為四神足。知足不復求守意，意為畢，生為新，老為故，死為身體壞敗為盡也。四意斷，謂常念道。善念生便惡念斷，故為斷息道；善念止便惡念生，故為不斷也。四意斷者，意自不欲向惡是為斷，亦謂不念罪斷也。

四神足：一者、身神足；二者、口神足；三者、意神足；四者、道神足。念飛，念不欲滅，不隨道也。四伊提鉢，四為數，伊提為止，鉢為神足。欲飛便飛，有時精進坐七日便得，或七日，或七歲也。得神足可久在世間，不死有藥：一者、意不轉；二者、信；三者、念；四者、有諦；五者、有黠，是為神足藥也。得四神足，不久在世間，有三因緣：一者、自厭其身臭惡，故去；二者、無有人能從受經道，故去；三者、恐怨惡人誹謗得罪，故去也。神足九輩，謂乘車馬，步疾走，亦為神足；外戒堅亦為神足；至誠亦為神足；忍辱亦為神足也。行神足當飛意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四神足：一者、身神足；二者、口神足；三者、意神足；四者、道神足。念飛，念不欲滅，不隨道也。四伊提鉢，四為數，伊提為止，鉢為神足。欲飛便飛，有時精進坐七日便得，或七日，或七歲也。得神足可久在世間，不死有藥：一者、意不轉；二者、信；三者、念；四者、有諦；五者、有黠，是為神足藥也。得四神足，不久在世間，有三因緣：一者、自厭其身臭惡，故去；二者、無有人能從受經道，故去；三者、恐怨惡人誹謗得罪，故去也。神足九輩，謂乘車馬，步疾走，亦為神足；外戒堅亦為神足；至誠亦為神足；忍辱亦為神足也。行神足當飛意。

問：何為飛意？報：有四因緣：一者、信；二者、精進；三者、定；四者、不轉意。何等為信？信飛行。何等為精進？飛行。何等定？飛行。何等為不轉意？謂著飛行不轉意也。身不欲行道，意欲行便行，神足如是，意欲飛即能飛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何為飛意？報：有四因緣：一者、信；二者、精進；三者、定；四者、不轉意。何等為信？信飛行。何等為精進？飛行。何等定？飛行。何等為不轉意？謂著飛行不轉意也。身不欲行道，意欲行便行，神足如是，意欲飛即能飛也。

五根，譬如種物，堅乃生根，不堅無有根。信為水雨，不轉意為力，所見萬物為根，制意為力也。信根中有三陰：一為痛痒，二為思想，三為識陰。定根中有一陰，謂識陰也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根，譬如種物，堅乃生根，不堅無有根。信為水雨，不轉意為力，所見萬物為根，制意為力也。信根中有三陰：一為痛痒，二為思想，三為識陰。定根中有一陰，謂識陰也。

五根、五力、七覺意，中有一陰者，中有二陰者，中有三陰者，有四陰者，皆有陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根、五力、七覺意，中有一陰者，中有二陰者，中有三陰者，有四陰者，皆有陰。

問：是道行，何緣有陰？報：以泥洹無陰，餘皆有陰也。七覺意，上三覺屬口，中三覺屬身，下一覺屬意。何等為覺？念念為覺，念念為得，覺得是意，便隨道也。外七覺意為墮生死，內七覺意為隨道。內七覺意者，謂三十七品經；外七覺意者，謂萬物也。覺者為識事，便隨覺意也。有覺意便隨道覺，有覺意墮罪覺。三十七品經便正意，是為隨道；覺善惡，是為墮罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是道行，何緣有陰？報：以泥洹無陰，餘皆有陰也。七覺意，上三覺屬口，中三覺屬身，下一覺屬意。何等為覺？念念為覺，念念為得，覺得是意，便隨道也。外七覺意為墮生死，內七覺意為隨道。內七覺意者，謂三十七品經；外七覺意者，謂萬物也。覺者為識事，便隨覺意也。有覺意便隨道覺，有覺意墮罪覺。三十七品經便正意，是為隨道；覺善惡，是為墮罪也。

問：何等為從諦身意持報？謂身持七戒，意持三戒，是為身意持也。從諦意得休息，從四諦意因緣休；休者為止，息為思，得道為受思也。貪樂道法，常行道為愛覺意，持道不失為力覺意，已得十息身安隱為息覺意，自知已安為定覺意。身意持，意不走為持，從諦自在，意在所行，謂得四諦。亦可念四意止，亦可四意斷，亦可四神足，亦可五根、五力、七覺意、八行，是為自在意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等為從諦身意持報？謂身持七戒，意持三戒，是為身意持也。從諦意得休息，從四諦意因緣休；休者為止，息為思，得道為受思也。貪樂道法，常行道為愛覺意，持道不失為力覺意，已得十息身安隱為息覺意，自知已安為定覺意。身意持，意不走為持，從諦自在，意在所行，謂得四諦。亦可念四意止，亦可四意斷，亦可四神足，亦可五根、五力、七覺意、八行，是為自在意。

在所行從諦觀者，為三十七品經要。是為守意覺者，謂諦不復受罪也。八行有內外，身為殺、盜、婬，聲為兩舌、惡口、妄言、綺語，意為嫉、妬、癡。是上頭三法，為十事在外，五道在內也。從諦守諦，從為神，守為護，謂法不犯罪。諦為道，知非常、苦、空、非身、不淨為直見；非常人計為常，思苦為樂，空計為有，非身用作身，不淨計為淨，是為不直見也。何等為直見？信本因緣，知從宿命有，是名為直見。何等為直治？分別思惟，能到善意，是為直治。何等為直語？守善言，不犯法，如應受言，是名為直語也。何等為直業？身應行不犯行，是名為直業也。何等為直治？隨得道者教戒行，是名為直治也。何等為直精進？行行無為，晝夜不中止，不捨方便，是名為直精進方便也。何等為直念？常向經戒，是名為直念。何等為直定？意不惑亦不捨行，是名為直定。如是行，令賢者八業行具，已行具足，便行道也。八直有治、有行，行八直，乃得出要，身不犯戒，是為直治。慧、信、忍辱是為行身，意持是名為直治。謂無所念為直，有所念為不直也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在所行從諦觀者，為三十七品經要。是為守意覺者，謂諦不復受罪也。八行有內外，身為殺、盜、婬，聲為兩舌、惡口、妄言、綺語，意為嫉、妬、癡。是上頭三法，為十事在外，五道在內也。從諦守諦，從為神，守為護，謂法不犯罪。諦為道，知非常、苦、空、非身、不淨為直見；非常人計為常，思苦為樂，空計為有，非身用作身，不淨計為淨，是為不直見也。何等為直見？信本因緣，知從宿命有，是名為直見。何等為直治？分別思惟，能到善意，是為直治。何等為直語？守善言，不犯法，如應受言，是名為直語也。何等為直業？身應行不犯行，是名為直業也。何等為直治？隨得道者教戒行，是名為直治也。何等為直精進？行行無為，晝夜不中止，不捨方便，是名為直精進方便也。何等為直念？常向經戒，是名為直念。何等為直定？意不惑亦不捨行，是名為直定。如是行，令賢者八業行具，已行具足，便行道也。八直有治、有行，行八直，乃得出要，身不犯戒，是為直治。慧、信、忍辱是為行身，意持是名為直治。謂無所念為直，有所念為不直也。

十二部經都皆墮三十七品經中，譬如萬川四流，皆歸大海。三十七品經為外，思惟為內。思惟生道故為內；道人行道，分別三十七品經，是為拜佛也。三十七品經亦墮世間，亦墮道。諷經口說是為世間，意念是為應道。持戒為制身，禪為散意。行從願，願亦從行。行道所向，意不離；意至佛，意不還也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二部經都皆墮三十七品經中，譬如萬川四流，皆歸大海。三十七品經為外，思惟為內。思惟生道故為內；道人行道，分別三十七品經，是為拜佛也。三十七品經亦墮世間，亦墮道。諷經口說是為世間，意念是為應道。持戒為制身，禪為散意。行從願，願亦從行。行道所向，意不離；意至佛，意不還也。

亦有從次第行得道，亦有不從次行得道。謂行四意止、斷、神足、五根、五力、七覺意、八行，是為從次第。畏世間惡，身便一念從是得道，是為不從次第。道人能得三十七品行意，可不順從數息、相隨、止也。身口七事，心、意、識各有十事，故為三十七品。四意止、斷、神足屬外，五根、五力屬內，七覺意、八行得道也。泥洹有四十輩，謂三十七品經并三向，凡四十事，皆為泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有從次第行得道，亦有不從次行得道。謂行四意止、斷、神足、五根、五力、七覺意、八行，是為從次第。畏世間惡，身便一念從是得道，是為不從次第。道人能得三十七品行意，可不順從數息、相隨、止也。身口七事，心、意、識各有十事，故為三十七品。四意止、斷、神足屬外，五根、五力屬內，七覺意、八行得道也。泥洹有四十輩，謂三十七品經并三向，凡四十事，皆為泥洹。

問：數息為泥洹，非報數息、相隨，鼻頭止意有所著，不為泥洹，泥洹為有不？報：泥洹為無有，但為苦滅，一名意盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：數息為泥洹，非報數息、相隨，鼻頭止意有所著，不為泥洹，泥洹為有不？報：泥洹為無有，但為苦滅，一名意盡。

難：泥洹為滅。報：但善惡滅耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難：泥洹為滅。報：但善惡滅耳。

知行者，有時可行四意止，有時可行四意斷，有時可行四神足，有時可行五根、五力、七覺意、八行。諦者，為知定亂。定為知行，亂為不知行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知行者，有時可行四意止，有時可行四意斷，有時可行四神足，有時可行五根、五力、七覺意、八行。諦者，為知定亂。定為知行，亂為不知行也。

問：何以故正有五根、五力、七覺意、八行？報：人有五根，道有五根；人有五力，道有五力；人有七使，道有七覺意；行有八直，應道八種。隨病說藥，因緣相應。眼受色、耳聞聲、鼻向香、口欲味、身貪細滑，是為五根。何以故名為根？已受當復生，故名為根，不受色、聲、香、味、細滑，是為力，不墮七使為覺意，已八直為應道行。五根堅意，五力為不轉意，七覺為正意，八行為直意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以故正有五根、五力、七覺意、八行？報：人有五根，道有五根；人有五力，道有五力；人有七使，道有七覺意；行有八直，應道八種。隨病說藥，因緣相應。眼受色、耳聞聲、鼻向香、口欲味、身貪細滑，是為五根。何以故名為根？已受當復生，故名為根，不受色、聲、香、味、細滑，是為力，不墮七使為覺意，已八直為應道行。五根堅意，五力為不轉意，七覺為正意，八行為直意也。

問：何等為善意？何等為道意？報：謂四意止、斷、神足、五根、五力，是為善意；七覺意、八行，是為道意。有道善，有世間善。從四意止至五根、五力，是為道善；不婬、兩舌、惡口、妄言、綺語、貪、瞋、癡，是為世間善。諦見者，知萬物皆當滅，是為諦見；萬物壞敗，身當死，以不用為憂，是為諦觀。意橫意走，便責對得制，是為除罪；諸來惡不受為禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等為善意？何等為道意？報：謂四意止、斷、神足、五根、五力，是為善意；七覺意、八行，是為道意。有道善，有世間善。從四意止至五根、五力，是為道善；不婬、兩舌、惡口、妄言、綺語、貪、瞋、癡，是為世間善。諦見者，知萬物皆當滅，是為諦見；萬物壞敗，身當死，以不用為憂，是為諦觀。意橫意走，便責對得制，是為除罪；諸來惡不受為禪。

一心內意十二事智慧，七為數，八為相隨，九為止，十為觀，十一為還，十二為淨，是為內十二事；外復十二事，一為目，二為色，三為耳，四為聲，五為鼻，六為香，七為口，八為味，九為身，十為細滑，十一為意，十二為受欲，是為外十二事也。術闍者為智，凡有三智：一者、知無數世父母、兄弟、妻子；二者、知無數世白黑、長短，知他人心中所念；三者、毒以斷，是為三也。沙羅惰怠者，為六通智：一為神足，二為徹聽，三為知他人意，四為知本所從來，五為知往生何所，六為知索漏盡，是為六也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心內意十二事智慧，七為數，八為相隨，九為止，十為觀，十一為還，十二為淨，是為內十二事；外復十二事，一為目，二為色，三為耳，四為聲，五為鼻，六為香，七為口，八為味，九為身，十為細滑，十一為意，十二為受欲，是為外十二事也。術闍者為智，凡有三智：一者、知無數世父母、兄弟、妻子；二者、知無數世白黑、長短，知他人心中所念；三者、毒以斷，是為三也。沙羅惰怠者，為六通智：一為神足，二為徹聽，三為知他人意，四為知本所從來，五為知往生何所，六為知索漏盡，是為六也。

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