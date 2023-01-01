佛為娑伽羅龍王所說大乘經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為娑伽羅龍王所說大乘經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在大海中娑伽羅龍王宮莊嚴道場，與大比丘眾七千五百人俱，并諸得大智慧菩薩摩訶薩，自十方世界皆來集會；復有百千俱胝那由他梵王、帝釋及護世等，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、誐嚕拏、緊那羅、摩睺羅伽等亦來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在大海中娑伽羅龍王宮莊嚴道場，與大比丘眾七千五百人俱，并諸得大智慧菩薩摩訶薩，自十方世界皆來集會；復有百千俱胝那由他梵王、帝釋及護世等，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、誐嚕拏、緊那羅、摩睺羅伽等亦來集會。

爾時，世尊見彼一切大眾來集會已，告娑伽羅龍王言：「龍主！觀此世間，種種行業皆從妄起；種種心法當感種種果報，若彼不了當生種種之趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見彼一切大眾來集會已，告娑伽羅龍王言：「龍主！觀此世間，種種行業皆從妄起；種種心法當感種種果報，若彼不了當生種種之趣。

「龍主！汝當觀此大海之眾，見作種種士夫色相。龍主！而彼一切色相，由於一切善惡身、口、意業，各各之心，種種變化；然此心法，雖云色相，由如幻化，無可取故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！汝當觀此大海之眾，見作種種士夫色相。龍主！而彼一切色相，由於一切善惡身、口、意業，各各之心，種種變化；然此心法，雖云色相，由如幻化，無可取故。

「龍主！此之色相，一切諸法本無所生，亦無主宰；復無有我，亦無礙故。如是種種所作之業，諸法自性，皆幻化相，不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！此之色相，一切諸法本無所生，亦無主宰；復無有我，亦無礙故。如是種種所作之業，諸法自性，皆幻化相，不可思議。

「龍主！若有菩薩，知一切法無生、無滅、無色、無相，如實知已，所作所修一切善業而無修作；所有色相及蘊、處、界，一切生法悉無所見；彼若如實得是見已，當復觀察殊妙色相。龍主！殊妙色相，云何觀察？當觀如來身相。如來身者，皆從百千俱胝那由他福德之所生故。又如是之相，云何嚴持？云何恭信？當得如是之相，復得人間、天上無老無死？復得十百千他化自在天身，乃至大梵天身？此由心不散亂，專注觀想、瞻仰如來最妙之身；實知此身，一切色相殊妙莊嚴，皆從善業所集而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若有菩薩，知一切法無生、無滅、無色、無相，如實知已，所作所修一切善業而無修作；所有色相及蘊、處、界，一切生法悉無所見；彼若如實得是見已，當復觀察殊妙色相。龍主！殊妙色相，云何觀察？當觀如來身相。如來身者，皆從百千俱胝那由他福德之所生故。又如是之相，云何嚴持？云何恭信？當得如是之相，復得人間、天上無老無死？復得十百千他化自在天身，乃至大梵天身？此由心不散亂，專注觀想、瞻仰如來最妙之身；實知此身，一切色相殊妙莊嚴，皆從善業所集而得。

「龍主！如汝住宮，一切莊嚴亦福所生。至於梵王、帝釋及護世等，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊曩羅、摩睺羅伽、人非人等，所有一切莊嚴皆福所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！如汝住宮，一切莊嚴亦福所生。至於梵王、帝釋及護世等，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊曩羅、摩睺羅伽、人非人等，所有一切莊嚴皆福所生。

「龍主！又此大海之中，所有眾生種種，或有廣大，或復微細多住醜陋；彼一切身，皆由種種心之所化。龍主！是故說言『隨身、口、意業之所得』。龍主！如是之報，以業為因，業為主宰。汝當令諸眾生起智慧心，所作所修，隨學善業；於諸邪見，不作不住；知彼邪見，非為究竟。如是知已，一切眾生，當求為師咸來供養，并得天上、人間歸信供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！又此大海之中，所有眾生種種，或有廣大，或復微細多住醜陋；彼一切身，皆由種種心之所化。龍主！是故說言『隨身、口、意業之所得』。龍主！如是之報，以業為因，業為主宰。汝當令諸眾生起智慧心，所作所修，隨學善業；於諸邪見，不作不住；知彼邪見，非為究竟。如是知已，一切眾生，當求為師咸來供養，并得天上、人間歸信供養。

「龍主！而有一法，能令眾生斷於一切惡趣之業。云何一法？所謂觀察善法。而彼善法，云何觀察？當觀自身。我於日夜行、住、坐、臥，所興心意，無不是過。如是覺察，令四威儀中諸不善法，不得發生。如是斷盡諸不善法，當令善法而得具足。復使一切同善眾生，悉皆當得聲聞、辟支及菩薩等，乃至無上正等正覺之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！而有一法，能令眾生斷於一切惡趣之業。云何一法？所謂觀察善法。而彼善法，云何觀察？當觀自身。我於日夜行、住、坐、臥，所興心意，無不是過。如是覺察，令四威儀中諸不善法，不得發生。如是斷盡諸不善法，當令善法而得具足。復使一切同善眾生，悉皆當得聲聞、辟支及菩薩等，乃至無上正等正覺之位。

「龍主！云何善法？我今說之。所謂十善之業，是為一切根本安住；是生天上、人間根本安住；世間、出世間殊勝善法根本安住；聲聞、辟支佛、菩薩根本安住；無上正等正覺根本安住。云何為彼根本安住？所謂十善業道。若能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、綺語、惡口、兩舌，乃至貪、瞋、邪見等，若能如是遠離，是為十善業道；乃是世間、出世間根本安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！云何善法？我今說之。所謂十善之業，是為一切根本安住；是生天上、人間根本安住；世間、出世間殊勝善法根本安住；聲聞、辟支佛、菩薩根本安住；無上正等正覺根本安住。云何為彼根本安住？所謂十善業道。若能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、綺語、惡口、兩舌，乃至貪、瞋、邪見等，若能如是遠離，是為十善業道；乃是世間、出世間根本安住。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離殺生，獲得十種善法。云何十法？所謂得無畏施；他一切眾生得住慈心；得正行，得不起一切眾生過失之念；得少病；樂得壽命長；得種種非人而作擁護；於眠睡、覺寤，皆悉安隱；又得賢聖守護，心不厭捨；於睡夢中，不見惡業苦惱之事；自得不怖一切惡趣；命終之後得生天上。龍主！士夫、補特伽羅，獲得如是十種善法，行菩薩道，得善心住；善根成熟，當得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離殺生，獲得十種善法。云何十法？所謂得無畏施；他一切眾生得住慈心；得正行，得不起一切眾生過失之念；得少病；樂得壽命長；得種種非人而作擁護；於眠睡、覺寤，皆悉安隱；又得賢聖守護，心不厭捨；於睡夢中，不見惡業苦惱之事；自得不怖一切惡趣；命終之後得生天上。龍主！士夫、補特伽羅，獲得如是十種善法，行菩薩道，得善心住；善根成熟，當得無上正等菩提。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離偷盜，獲得十依止法。云何為十？所謂得大富自在，得免王難，得免水火、賊盜、冤家之難；得多眷屬善順和睦；得多人愛樂，不相苦惱，凡所言說，一切諦信；得無量財寶皆悉集聚；得此方、他方一切稱讚；於一切行處無怖、無畏；得他稱善名、讚於智慧；又得色力、壽命、辭辯相應；於親非親，心無分別，不生惱害；命終之後，得生天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離偷盜，獲得十依止法。云何為十？所謂得大富自在，得免王難，得免水火、賊盜、冤家之難；得多眷屬善順和睦；得多人愛樂，不相苦惱，凡所言說，一切諦信；得無量財寶皆悉集聚；得此方、他方一切稱讚；於一切行處無怖、無畏；得他稱善名、讚於智慧；又得色力、壽命、辭辯相應；於親非親，心無分別，不生惱害；命終之後，得生天界。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離偷盜，獲得如是十依止法。以彼善根，於諸佛法自能證知，當得無上正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離偷盜，獲得如是十依止法。以彼善根，於諸佛法自能證知，當得無上正等正覺。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離邪婬，獲得四智善法。云何為四？所謂降伏諸根；離於散亂；得世間一切稱讚；復得無量營從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離邪婬，獲得四智善法。云何為四？所謂降伏諸根；離於散亂；得世間一切稱讚；復得無量營從。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離邪婬，獲得如是四智善法；以此善根，當得無上正等正覺；復證大丈夫陰藏隱密之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離邪婬，獲得如是四智善法；以此善根，當得無上正等正覺；復證大丈夫陰藏隱密之相。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離妄語，獲得天上、人間八種善法。云何為八？所謂得口處清淨，常如青蓮華香；又得世間一切正見；得天上、人間一切愛樂；得身、口、意清淨，化彼一切有情，令住三業清淨之行；得清淨已，咸皆歡喜；得真實語，言必誠信；得過人辯，所出言辭，咸有方便；於天上、人間離諸過失。龍主！士夫、補特伽羅遠離妄語，獲得如是天上、人間八種善法；而彼善根獲得口業清淨、誠實正行，當得無上正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離妄語，獲得天上、人間八種善法。云何為八？所謂得口處清淨，常如青蓮華香；又得世間一切正見；得天上、人間一切愛樂；得身、口、意清淨，化彼一切有情，令住三業清淨之行；得清淨已，咸皆歡喜；得真實語，言必誠信；得過人辯，所出言辭，咸有方便；於天上、人間離諸過失。龍主！士夫、補特伽羅遠離妄語，獲得如是天上、人間八種善法；而彼善根獲得口業清淨、誠實正行，當得無上正等正覺。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離綺語，當得三種一向之法。云何三種？所謂得知法者，一向愛樂；得一向真實，復生智慧，得一向為人天師；天上、人間，一切信樂。龍主！士夫、補特伽羅遠離綺語，獲得如是三種一向之法；以此善根，迴向菩提，得一切如來授記，當證無上正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離綺語，當得三種一向之法。云何三種？所謂得知法者，一向愛樂；得一向真實，復生智慧，得一向為人天師；天上、人間，一切信樂。龍主！士夫、補特伽羅遠離綺語，獲得如是三種一向之法；以此善根，迴向菩提，得一切如來授記，當證無上正等正覺。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離惡口，獲得八種口過清淨，而得八種善法。云何為八？所謂實語、愛語、依義語、軟語、離取語、多人愛樂語、善語、有義利語。龍主！士夫、補特伽羅遠離惡口，獲得如是八種清淨口業；以此善根，迴向菩提，當來證得無上正等正覺，復得最上清淨梵音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離惡口，獲得八種口過清淨，而得八種善法。云何為八？所謂實語、愛語、依義語、軟語、離取語、多人愛樂語、善語、有義利語。龍主！士夫、補特伽羅遠離惡口，獲得如是八種清淨口業；以此善根，迴向菩提，當來證得無上正等正覺，復得最上清淨梵音。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離兩舌，當得五種堅固。云何五種堅固？所謂得身堅固，當得遠離一切怖畏之難故；得眷屬堅固，不為他人之所貪故；得信堅固，獲得信業果報故；得法堅固，獲得果證堅牢故；得善友堅固，常得愛語攝受故。龍主！士夫、補特伽羅遠離兩舌，獲得如是五種堅固；以彼善根，迴向菩提，當證無上正等正覺；使彼一切外道、魔王等，咸不能破壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離兩舌，當得五種堅固。云何五種堅固？所謂得身堅固，當得遠離一切怖畏之難故；得眷屬堅固，不為他人之所貪故；得信堅固，獲得信業果報故；得法堅固，獲得果證堅牢故；得善友堅固，常得愛語攝受故。龍主！士夫、補特伽羅遠離兩舌，獲得如是五種堅固；以彼善根，迴向菩提，當證無上正等正覺；使彼一切外道、魔王等，咸不能破壞故。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離貪毒，獲得八種善法。云何為八？所謂得貪心消除、得殺心不生、得嫉妬心不生、得樂生聖族，心為聖人尊重；得慈心，以善業利益一切眾生；得身端正；得多人尊重；得生於梵世。龍主！士夫、補特伽羅遠離貪毒，獲得如是八種善法；以此善法，迴向菩提，心不退轉，當證無上正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離貪毒，獲得八種善法。云何為八？所謂得貪心消除、得殺心不生、得嫉妬心不生、得樂生聖族，心為聖人尊重；得慈心，以善業利益一切眾生；得身端正；得多人尊重；得生於梵世。龍主！士夫、補特伽羅遠離貪毒，獲得如是八種善法；以此善法，迴向菩提，心不退轉，當證無上正等正覺。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離瞋毒，當得五種勝願圓滿。云何為五？所謂修身、口、意不退，諸根不亂，當得一切廣大富貴圓滿；得冤家降伏，得一切廣大福德圓滿；得受人天最上供養，得一切廣大功德圓滿；於最上受用、心所欲者，皆得圓滿；如為富貴，發百千最上勝願，如願圓滿。龍主！士夫、補特伽羅遠離瞋毒，獲得如是五種圓滿；以此善根，迴向菩提，證得無上正等正覺，而為三界之所尊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離瞋毒，當得五種勝願圓滿。云何為五？所謂修身、口、意不退，諸根不亂，當得一切廣大富貴圓滿；得冤家降伏，得一切廣大福德圓滿；得受人天最上供養，得一切廣大功德圓滿；於最上受用、心所欲者，皆得圓滿；如為富貴，發百千最上勝願，如願圓滿。龍主！士夫、補特伽羅遠離瞋毒，獲得如是五種圓滿；以此善根，迴向菩提，證得無上正等正覺，而為三界之所尊故。

「龍主！士夫、補特伽羅遠離邪見，獲得十種功德之法。云何為十？所謂得自心安善及同行善友；深信因果，得不為身命作於罪業；不久獲得賢聖之位；得不迷善法，修人天行；不墮傍生及焰魔界；行於聖道，得最上福；得離一切邪法；得離身見；得見一切罪性皆空；得天上、人間，正行不闕。龍主！士夫、補特伽羅遠離邪見，獲得如是十種功德；以此善根，迴向菩提，速能證了一切佛法，當得無上正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！士夫、補特伽羅遠離邪見，獲得十種功德之法。云何為十？所謂得自心安善及同行善友；深信因果，得不為身命作於罪業；不久獲得賢聖之位；得不迷善法，修人天行；不墮傍生及焰魔界；行於聖道，得最上福；得離一切邪法；得離身見；得見一切罪性皆空；得天上、人間，正行不闕。龍主！士夫、補特伽羅遠離邪見，獲得如是十種功德；以此善根，迴向菩提，速能證了一切佛法，當得無上正等正覺。

「龍主！復次，觀於十不善法微細之行，多墮地獄、餓鬼、畜生之趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！復次，觀於十不善法微細之行，多墮地獄、餓鬼、畜生之趣。

「龍主！觀彼眾生，若復殺生，當墮地獄、畜生、焰魔等界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者短命，二者苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！觀彼眾生，若復殺生，當墮地獄、畜生、焰魔等界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者短命，二者苦惱。

「若復偷盜，當墮地獄、畜生、焰魔等界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者自居貧賤，二者不得他人財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復偷盜，當墮地獄、畜生、焰魔等界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者自居貧賤，二者不得他人財寶。

「若復邪染，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間以餘業故，得二種報：一者愚癡，二者妻不貞正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復邪染，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間以餘業故，得二種報：一者愚癡，二者妻不貞正。

「若復妄語，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者言不誠實，二者人不信奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復妄語，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者言不誠實，二者人不信奉。

「若復綺語，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者言不真正，二者所言無定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復綺語，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者言不真正，二者所言無定。

「若復惡口，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者言多鬪諍，二者人聞不重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復惡口，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者言多鬪諍，二者人聞不重。

「若復兩舌，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者得下劣眷屬，二者感親屬分離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復兩舌，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者得下劣眷屬，二者感親屬分離。

「若復多貪，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者不能利益他人，二者常被他人侵害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復多貪，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者不能利益他人，二者常被他人侵害。

「若復多瞋，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者心常不喜，二者多不稱意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復多瞋，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者心常不喜，二者多不稱意。

「若復邪見，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者邪見，二者懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復邪見，當墮地獄、畜生及焰魔界，後生人間，以餘業故，得二種報：一者邪見，二者懈怠。

「龍主！若有行於如是十不善法，決定獲得如是果報，復更別得無邊諸大苦蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若有行於如是十不善法，決定獲得如是果報，復更別得無邊諸大苦蘊。

「龍主！若復菩薩遠離殺生，修菩薩道，行於布施，得大富、長壽及無量福，得離一切他侵之怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若復菩薩遠離殺生，修菩薩道，行於布施，得大富、長壽及無量福，得離一切他侵之怖。

「龍主！若復菩薩遠離偷盜，修菩薩道，行於布施，得大富貴及無量福；而於一切心無悋惜，證得深智諸佛所說無上法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若復菩薩遠離偷盜，修菩薩道，行於布施，得大富貴及無量福；而於一切心無悋惜，證得深智諸佛所說無上法義。

「龍主！若復菩薩遠離邪染，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；感善眷屬、父母、妻男，悉無惡見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若復菩薩遠離邪染，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；感善眷屬、父母、妻男，悉無惡見。

「龍主！若復菩薩遠離妄語，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；當感所有語言一切善軟；凡起誠願，堅固不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若復菩薩遠離妄語，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；當感所有語言一切善軟；凡起誠願，堅固不退。

「龍主！若復菩薩遠離綺語，修菩薩道，行於布施。得大富貴、獲無量福；所言真實，聞者信受；凡有所說，斷一切疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若復菩薩遠離綺語，修菩薩道，行於布施。得大富貴、獲無量福；所言真實，聞者信受；凡有所說，斷一切疑。

「龍主！若復菩薩遠離惡口，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；所言可取，聞無背捨；於諸眾中，無有其過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若復菩薩遠離惡口，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；所言可取，聞無背捨；於諸眾中，無有其過。

「龍主，若復菩薩遠離兩舌，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；於諸眷屬，心住平等，愛之如一，無有離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主，若復菩薩遠離兩舌，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；於諸眷屬，心住平等，愛之如一，無有離散。

「龍主！若復菩薩遠離貪毒，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；得端正身，諸根具足；見者愛樂，心無厭捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若復菩薩遠離貪毒，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；得端正身，諸根具足；見者愛樂，心無厭捨。

「龍主，若復菩薩遠離瞋毒，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；得於仇讎，心無所起；聞佛法要，能生深信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主，若復菩薩遠離瞋毒，修菩薩道，行於布施，得大富貴、獲無量福；得於仇讎，心無所起；聞佛法要，能生深信。

「龍主！若復菩薩遠離邪見，修菩薩道，行於布施。得大富貴、獲無量福；於三寶所而具正見；常近於佛，得聞妙法；供養眾僧，常無懈退；教化眾生，令發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若復菩薩遠離邪見，修菩薩道，行於布施。得大富貴、獲無量福；於三寶所而具正見；常近於佛，得聞妙法；供養眾僧，常無懈退；教化眾生，令發菩提之心。

「龍主！若能修此十善之業，行菩薩道，初以布施而為莊嚴，果報圓滿，得大富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！若能修此十善之業，行菩薩道，初以布施而為莊嚴，果報圓滿，得大富貴。

「若以持戒而為莊嚴，果報圓滿，得一切佛法，願滿具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以持戒而為莊嚴，果報圓滿，得一切佛法，願滿具足。

「若以忍辱而為莊嚴，果報圓滿，得佛菩提三十二相、八十種好，復得梵音具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以忍辱而為莊嚴，果報圓滿，得佛菩提三十二相、八十種好，復得梵音具足。

「若以精進而為莊嚴，果報圓滿，當能降伏天魔、外道，以諸佛法而救度之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以精進而為莊嚴，果報圓滿，當能降伏天魔、外道，以諸佛法而救度之。

「若以禪定而為莊嚴，果報圓滿，當得正念、清淨、法行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以禪定而為莊嚴，果報圓滿，當得正念、清淨、法行具足。

「若以智慧而為莊嚴，果報圓滿，當得永斷一切邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以智慧而為莊嚴，果報圓滿，當得永斷一切邪見。

「若以大慈而為莊嚴，果報圓滿，能令一切眾生，降伏一切微細煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以大慈而為莊嚴，果報圓滿，能令一切眾生，降伏一切微細煩惱。

「若以大悲而為莊嚴，果報圓滿，當得一切眾，生心不厭捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以大悲而為莊嚴，果報圓滿，當得一切眾，生心不厭捨。

「若以大喜而為莊嚴，果報圓滿，當得一心而無散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以大喜而為莊嚴，果報圓滿，當得一心而無散亂。

「若以大捨而為莊嚴，果報圓滿，當得微細煩惱皆悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以大捨而為莊嚴，果報圓滿，當得微細煩惱皆悉除滅。

「龍主！乃至以四攝法而為莊嚴，果報圓滿，當得一切眾生，隨順化導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！乃至以四攝法而為莊嚴，果報圓滿，當得一切眾生，隨順化導。

「若以四念處而為莊嚴，於身受心法悉能解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以四念處而為莊嚴，於身受心法悉能解了。

「若以四正斷而為莊嚴，能使一切不善之法皆悉斷滅，得一切善法圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以四正斷而為莊嚴，能使一切不善之法皆悉斷滅，得一切善法圓滿。

「若以四神足而為莊嚴，能得身心皆獲輕利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以四神足而為莊嚴，能得身心皆獲輕利。

「若以五根而為莊嚴，當得信進不退、心無迷惑，了諸業因，永滅煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以五根而為莊嚴，當得信進不退、心無迷惑，了諸業因，永滅煩惱。

「若以五力而為莊嚴，當得不愚、不癡，及得永斷貧窮過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以五力而為莊嚴，當得不愚、不癡，及得永斷貧窮過失。

「若以七覺支而為莊嚴，當得覺悟一切如實之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以七覺支而為莊嚴，當得覺悟一切如實之法。

「若以八正道而為莊嚴，當能證得正智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以八正道而為莊嚴，當能證得正智。

「若以奢摩他而為莊嚴，當得斷於一切煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以奢摩他而為莊嚴，當得斷於一切煩惱。

「若以尾鉢舍曩莊嚴，當得了悟一切法之智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以尾鉢舍曩莊嚴，當得了悟一切法之智慧。

「若以正道而為莊嚴，當於有為、無為、一切方便，悉能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以正道而為莊嚴，當於有為、無為、一切方便，悉能了知。

「龍主！我今略說十善之法而有莊嚴，至於十力、四智，及十八不共之法，乃至如來一切法分，皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！我今略說十善之法而有莊嚴，至於十力、四智，及十八不共之法，乃至如來一切法分，皆得圓滿。

「龍主！乃至廣大解說此十善業道莊嚴之事，當令修學。龍主！譬如大地，能與人界一切國城、聚落，乃至林樹及藥草等而為安住；又復諸業皆有種子，種子既有四大而成；由如種穀初生芽莖，乃至成熟，皆依於地。龍主！此十善業道，能為天上、人間一切有情，勝妙安住；能令一切有為、無為，得智果報；一切聲聞及辟支佛，乃至菩薩、無上正等正覺而為安住；亦復為一切佛法根本安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！乃至廣大解說此十善業道莊嚴之事，當令修學。龍主！譬如大地，能與人界一切國城、聚落，乃至林樹及藥草等而為安住；又復諸業皆有種子，種子既有四大而成；由如種穀初生芽莖，乃至成熟，皆依於地。龍主！此十善業道，能為天上、人間一切有情，勝妙安住；能令一切有為、無為，得智果報；一切聲聞及辟支佛，乃至菩薩、無上正等正覺而為安住；亦復為一切佛法根本安住。

「龍主！我此所說，汝等一切，當以正心而生信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍主！我此所說，汝等一切，當以正心而生信解。」

爾時，娑伽羅龍王并在會諸菩薩摩訶薩，一切聲聞及天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑伽羅龍王并在會諸菩薩摩訶薩，一切聲聞及天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，歡喜奉行。