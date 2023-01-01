佛為海龍王說法印經
唐 義淨譯1卷CBETA T0599少于一千字 2 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛為海龍王說法印經
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大唐三藏法師義淨奉 詔譯
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如是我聞：
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一時薄伽梵在海龍王宮，與大苾芻眾千二百五十人俱，并與眾多菩薩摩訶薩俱。
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爾時娑竭羅龍王即從座起，前禮佛足，白言：「世尊！頗有受持少法，得福多不？」
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佛告海龍王：「有四殊勝法，若有受持、讀誦、解了其義，用功雖少，獲福甚多，即與讀誦八萬四千法藏功德無異。云何為四？所謂念誦『諸行無常，一切皆苦，諸法無我，寂滅為樂。』龍王當知！是謂四殊勝法，菩薩摩訶薩無盡法智，早證無生，速至圓寂，是故汝等常應念誦。」
佛告海龍王：「有四殊勝法，若有受持、讀誦、解了其義，用功雖少，獲福甚多，即與讀誦八萬四千法藏功德無異。云何為四？所謂念誦『諸行無常，一切皆苦，諸法無我，寂滅為樂。』龍王當知！是謂四殊勝法，菩薩摩訶薩無盡法智，早證無生，速至圓寂，是故汝等常應念誦。」
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爾時世尊說是四句法印經時，彼諸聲聞、大菩薩眾，及天龍八部、阿蘇羅、揵達婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
爾時世尊說是四句法印經時，彼諸聲聞、大菩薩眾，及天龍八部、阿蘇羅、揵達婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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