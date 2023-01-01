佛為海龍王說法印經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為海龍王說法印經

大唐三藏法師義淨奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師義淨奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在海龍王宮，與大苾芻眾千二百五十人俱，并與眾多菩薩摩訶薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在海龍王宮，與大苾芻眾千二百五十人俱，并與眾多菩薩摩訶薩俱。

爾時娑竭羅龍王即從座起，前禮佛足，白言：「世尊！頗有受持少法，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑竭羅龍王即從座起，前禮佛足，白言：「世尊！頗有受持少法，得福多不？」

佛告海龍王：「有四殊勝法，若有受持、讀誦、解了其義，用功雖少，獲福甚多，即與讀誦八萬四千法藏功德無異。云何為四？所謂念誦『諸行無常，一切皆苦，諸法無我，寂滅為樂。』龍王當知！是謂四殊勝法，菩薩摩訶薩無盡法智，早證無生，速至圓寂，是故汝等常應念誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海龍王：「有四殊勝法，若有受持、讀誦、解了其義，用功雖少，獲福甚多，即與讀誦八萬四千法藏功德無異。云何為四？所謂念誦『諸行無常，一切皆苦，諸法無我，寂滅為樂。』龍王當知！是謂四殊勝法，菩薩摩訶薩無盡法智，早證無生，速至圓寂，是故汝等常應念誦。」

爾時世尊說是四句法印經時，彼諸聲聞、大菩薩眾，及天龍八部、阿蘇羅、揵達婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是四句法印經時，彼諸聲聞、大菩薩眾，及天龍八部、阿蘇羅、揵達婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。