佛說海龍王經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海龍王經卷第四

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

金翅鳥品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金翅鳥品第十六

爾時有龍王，一名噏氣，二名大噏氣，三名熊羆，四名無量色，而白世尊曰：「於此海中無數種龍，若干種行、因緣之報來生於是，或有大種，或有小種，或有羸劣，獨見輕侮。有四種金翅鳥，常食斯龍及龍妻子，恐怖海中諸龍種類。願佛擁護，令海諸龍常得安隱，不懷恐怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有龍王，一名噏氣，二名大噏氣，三名熊羆，四名無量色，而白世尊曰：「於此海中無數種龍，若干種行、因緣之報來生於是，或有大種，或有小種，或有羸劣，獨見輕侮。有四種金翅鳥，常食斯龍及龍妻子，恐怖海中諸龍種類。願佛擁護，令海諸龍常得安隱，不懷恐怖。」

於是世尊脫身皂衣，告海龍王：「汝當取是如來皂衣，分與諸龍王皆令周遍。所以者何？其在大海中有值一縷者，金翅鳥王不能犯觸。所以者何？持禁戒者所願必得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊脫身皂衣，告海龍王：「汝當取是如來皂衣，分與諸龍王皆令周遍。所以者何？其在大海中有值一縷者，金翅鳥王不能犯觸。所以者何？持禁戒者所願必得。」

爾時諸大龍王皆懷驚懅，各心念言：「是佛皂衣甚為少小，安得周遍大海諸龍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸大龍王皆懷驚懅，各心念言：「是佛皂衣甚為少小，安得周遍大海諸龍？」

時佛即知諸龍王心所懷疑恐，告海龍王：「假使三千大千世界所有人民，各各共分如來皂衣，終不減盡。其欲取衣，譬如虛空，隨其所欲則自然生。佛所建立不可思議巍巍之德，其如斯矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛即知諸龍王心所懷疑恐，告海龍王：「假使三千大千世界所有人民，各各共分如來皂衣，終不減盡。其欲取衣，譬如虛空，隨其所欲則自然生。佛所建立不可思議巍巍之德，其如斯矣！」

時海龍王即取佛衣，而自分作無央數百千叚，各各部分分與龍王，龍王之宮隨其所之廣狹大小自然給與，其衣如故，終不知盡。於時海龍王告諸龍王：「當敬此衣如敬世尊、如敬塔寺。所以者何？今此衣者如來所服，以是之故如敬塔寺也。假使一切供養如來，有奉此衣等無差特。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時海龍王即取佛衣，而自分作無央數百千叚，各各部分分與龍王，龍王之宮隨其所之廣狹大小自然給與，其衣如故，終不知盡。於時海龍王告諸龍王：「當敬此衣如敬世尊、如敬塔寺。所以者何？今此衣者如來所服，以是之故如敬塔寺也。假使一切供養如來，有奉此衣等無差特。」

於是世尊告海龍王：「如是，如是！如仁所言！其奉此衣則供養如來。且觀諸龍及龍妻息各各所分如來衣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告海龍王：「如是，如是！如仁所言！其奉此衣則供養如來。且觀諸龍及龍妻息各各所分如來衣不？」

對曰：「唯然，已見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然，已見！」

佛言：「我皆授決即脫龍身，於是賢劫除志大乘，其餘諸龍皆得無著、當般泥洹。如是，龍王！如來在世，一切眾祐發一善心，緣當致佛，未曾有失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我皆授決即脫龍身，於是賢劫除志大乘，其餘諸龍皆得無著、當般泥洹。如是，龍王！如來在世，一切眾祐發一善心，緣當致佛，未曾有失。」

爾時海中諸龍及龍妻息欣然大悅，自投佛前同音說言：「如來所語終無有二，至誠不虛，授我等決，至無為度。吾等今日住於大海，歸命佛法及諸聖眾，奉受禁戒，恭順如來反復之義。如來現在，數數往造，見佛稽首，聽采法義；般泥洹後，供養舍利，一切眾具而以奉事世尊舍利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時海中諸龍及龍妻息欣然大悅，自投佛前同音說言：「如來所語終無有二，至誠不虛，授我等決，至無為度。吾等今日住於大海，歸命佛法及諸聖眾，奉受禁戒，恭順如來反復之義。如來現在，數數往造，見佛稽首，聽采法義；般泥洹後，供養舍利，一切眾具而以奉事世尊舍利。」

於是四金翅鳥王聞佛所建立，惶懅速疾往詣佛所前稽首足：「何故世尊奪吾等食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是四金翅鳥王聞佛所建立，惶懅速疾往詣佛所前稽首足：「何故世尊奪吾等食？」

佛言：「都有四食坐趣三處。何等四？一曰網獵禽獸、殘害群畜、殺生抂命以為飲食，是趣惡處。二曰執帶兵杖、刀矛斫刺、逼迫格射、劫奪他財以用飲食，是趣惡處。三曰慳貪諛諂、憒亂犯禁、邪見巧欺而以得食，是趣惡處。四曰非師稱師、非世尊稱世尊、墮邪稱正、非寂志稱寂志、非清淨稱清淨、非梵行自稱梵行、自稱詐求而以得食。是為四食，坐趣地獄、餓鬼、畜生三惡之處。吾所說法除此四食，不當以此養身、害眾生命。所以者何？一切眾生各自愛命，無自憎者，以是之故，欲自護身當護他人，安隱眾生。明者如是，不以危逼人，所不當作慎勿為也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「都有四食坐趣三處。何等四？一曰網獵禽獸、殘害群畜、殺生抂命以為飲食，是趣惡處。二曰執帶兵杖、刀矛斫刺、逼迫格射、劫奪他財以用飲食，是趣惡處。三曰慳貪諛諂、憒亂犯禁、邪見巧欺而以得食，是趣惡處。四曰非師稱師、非世尊稱世尊、墮邪稱正、非寂志稱寂志、非清淨稱清淨、非梵行自稱梵行、自稱詐求而以得食。是為四食，坐趣地獄、餓鬼、畜生三惡之處。吾所說法除此四食，不當以此養身、害眾生命。所以者何？一切眾生各自愛命，無自憎者，以是之故，欲自護身當護他人，安隱眾生。明者如是，不以危逼人，所不當作慎勿為也！」

爾時四金翅鳥王，各與千眷屬俱而白佛言：「今日吾等自歸命佛及法眾僧，自首悔過前所犯殃，奉持禁戒，從今日始常以無畏施一切龍，擁護正法，至佛法住，將順道法到于滅盡，不違佛教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四金翅鳥王，各與千眷屬俱而白佛言：「今日吾等自歸命佛及法眾僧，自首悔過前所犯殃，奉持禁戒，從今日始常以無畏施一切龍，擁護正法，至佛法住，將順道法到于滅盡，不違佛教。」

佛告四金翅鳥王：「汝等之身，金仁佛時為四比丘，名曰欣樂、大欣樂、上勝、上友。是四比丘，違犯戒法，貪於供養，志迷醉惑，隨親友種逐於豪貴，意亂吾我，墮於邪見，輕諸比丘逼迫惱之，不護身、口、意，作惡眾多，供養金仁佛亦不可計，以是之故不墮地獄，墮此禽獸。前後殺生不可稱計，多所恐怖用不自護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四金翅鳥王：「汝等之身，金仁佛時為四比丘，名曰欣樂、大欣樂、上勝、上友。是四比丘，違犯戒法，貪於供養，志迷醉惑，隨親友種逐於豪貴，意亂吾我，墮於邪見，輕諸比丘逼迫惱之，不護身、口、意，作惡眾多，供養金仁佛亦不可計，以是之故不墮地獄，墮此禽獸。前後殺生不可稱計，多所恐怖用不自護。」

世尊應時即如其像現其神足，令四金翅鳥識念宿命，所可供養金仁佛及諸弟子。彼時所作罪福普悉念之，目覩悉見前世所作，白世尊曰：「其心剛䩕，難可調伏，坐心貪嫉，多所危害，違金仁尊教。我等今始寧沒身命不敢犯惡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊應時即如其像現其神足，令四金翅鳥識念宿命，所可供養金仁佛及諸弟子。彼時所作罪福普悉念之，目覩悉見前世所作，白世尊曰：「其心剛䩕，難可調伏，坐心貪嫉，多所危害，違金仁尊教。我等今始寧沒身命不敢犯惡！」

佛為說經，授其決言：「彌勒佛時，在第一會皆當得度！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為說經，授其決言：「彌勒佛時，在第一會皆當得度！」

舍利品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利品第十七

爾時海龍王子及一切龍白佛言：「未曾有。世尊！如來所說普安一切，授諸龍決開化眷屬皆發道意。又以加恩乞施皂衣，使諸龍分。各以供養稽首奉事。緣是得護因發道意，慈愍眾生遵四等心慈悲喜護，興隆四恩惠施仁愛，利人等利一切救濟合聚。由此行德沙不雨身離於眾患，又寂意時不失天身，變為蛇虺臨食意後不遭蝦蟇，金翅鳥王不取食之。佛化四鳥皆識宿命，金仁佛時為四比丘，坐行兇暴不順正法逼迫同學故，墮金翅鳥自首悔過，改心易行發大道意，行四等心不害群黎，以得善護吾等永安不復見食，志不懷懼，長夜無難，皆蒙佛恩。今如來受龍王請，所演廣覆，譬如虛空無所不蓋。于今世尊還閻浮利，海中諸龍無所依仰，唯加大哀，佛滅度時在此大海留全舍利，一切眾類皆得供養華香、伎樂、被服、幢幡，轉加功德，速脫龍身，疾得無上正真之道。續見救濟，惟佛垂恩，威德兼加，所願得果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時海龍王子及一切龍白佛言：「未曾有。世尊！如來所說普安一切，授諸龍決開化眷屬皆發道意。又以加恩乞施皂衣，使諸龍分。各以供養稽首奉事。緣是得護因發道意，慈愍眾生遵四等心慈悲喜護，興隆四恩惠施仁愛，利人等利一切救濟合聚。由此行德沙不雨身離於眾患，又寂意時不失天身，變為蛇虺臨食意後不遭蝦蟇，金翅鳥王不取食之。佛化四鳥皆識宿命，金仁佛時為四比丘，坐行兇暴不順正法逼迫同學故，墮金翅鳥自首悔過，改心易行發大道意，行四等心不害群黎，以得善護吾等永安不復見食，志不懷懼，長夜無難，皆蒙佛恩。今如來受龍王請，所演廣覆，譬如虛空無所不蓋。于今世尊還閻浮利，海中諸龍無所依仰，唯加大哀，佛滅度時在此大海留全舍利，一切眾類皆得供養華香、伎樂、被服、幢幡，轉加功德，速脫龍身，疾得無上正真之道。續見救濟，惟佛垂恩，威德兼加，所願得果。」

佛言：「善哉，從爾所志！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，從爾所志！」

時須菩提謂諸龍子：「諸仁者等勿建此心，則為妨廢一切之德。所以者何？佛泥洹後舍利分布八方，上下天、龍、鬼神、一切人民、蚑行喘息、人物之類，皆當供養華香伎樂稽首自歸，變化現光見者歡喜，知佛威神巍巍無極。緣是信之，皆發無上正真道意；或成緣覺，或得聲聞，或生天上，還得人身，與法相值，世世得度；如是之計普蒙獲濟。今者卿等各自求願，使佛、世尊在於大海而取滅度，供全舍利，獨欲奉侍。一切眾生何緣得度？永為窮厄無一救護！以故吾言勿發此心，令佛世尊海中滅度，獨奉全舍利而供養乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提謂諸龍子：「諸仁者等勿建此心，則為妨廢一切之德。所以者何？佛泥洹後舍利分布八方，上下天、龍、鬼神、一切人民、蚑行喘息、人物之類，皆當供養華香伎樂稽首自歸，變化現光見者歡喜，知佛威神巍巍無極。緣是信之，皆發無上正真道意；或成緣覺，或得聲聞，或生天上，還得人身，與法相值，世世得度；如是之計普蒙獲濟。今者卿等各自求願，使佛、世尊在於大海而取滅度，供全舍利，獨欲奉侍。一切眾生何緣得度？永為窮厄無一救護！以故吾言勿發此心，令佛世尊海中滅度，獨奉全舍利而供養乎！」

諸龍答曰：「唯須菩提勿宣斯言！無以己身限礙之智，以限如來無極之慧。如來功德聖道自在，無不變現，無遠無近，無彼無此，普遊十方其若虛空。發意之頃，能令海中諸龍神宮，三千大千世界州城、郡國、縣邑、丘聚，人中曠野天上世間，各各化現佛全舍利一切供養，於佛身體不增不減；分身十方無數佛土，亦無所分，普現一切，不去不來。譬如日影現於水中，佛亦不生亦不滅度，云何欲限如來慧乎？欲限如來為限虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍答曰：「唯須菩提勿宣斯言！無以己身限礙之智，以限如來無極之慧。如來功德聖道自在，無不變現，無遠無近，無彼無此，普遊十方其若虛空。發意之頃，能令海中諸龍神宮，三千大千世界州城、郡國、縣邑、丘聚，人中曠野天上世間，各各化現佛全舍利一切供養，於佛身體不增不減；分身十方無數佛土，亦無所分，普現一切，不去不來。譬如日影現於水中，佛亦不生亦不滅度，云何欲限如來慧乎？欲限如來為限虛空。」

時須菩提聞諸龍子歎如來德，無窮無極，不可譬喻，默而無言。海中諸龍、虛空諸天及諸鬼、神踊躍歡喜，皆發無上正真道意。時佛歎嗟諸龍子曰：「善哉，善哉！仁等鑒明！誠如所云，無有異也。佛道高妙，無邊無際，無方無圓，無廣無狹，無遠無近，譬如虛空，不可為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提聞諸龍子歎如來德，無窮無極，不可譬喻，默而無言。海中諸龍、虛空諸天及諸鬼、神踊躍歡喜，皆發無上正真道意。時佛歎嗟諸龍子曰：「善哉，善哉！仁等鑒明！誠如所云，無有異也。佛道高妙，無邊無際，無方無圓，無廣無狹，無遠無近，譬如虛空，不可為喻。」

法供養品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法供養品第十八

於是世尊告海龍王：「吾於大海所當教化皆以周畢，欲還精舍！」即從坐起，與大眾俱，尋從寶階出于大海，以無極莊嚴廣普威神住於海邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告海龍王：「吾於大海所當教化皆以周畢，欲還精舍！」即從坐起，與大眾俱，尋從寶階出于大海，以無極莊嚴廣普威神住於海邊。

爾時大海神名曰光耀，則以此偈，而讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大海神名曰光耀，則以此偈，而讚歎曰：

「身相三十二， 天人所恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身相三十二， 天人所恭敬，

無善神奉宗， 稽首人中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無善神奉宗， 稽首人中上。

光如百葉華， 猶若月盛明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光如百葉華， 猶若月盛明，

清淨德超異， 稽首施安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨德超異， 稽首施安隱。

顏容殊妙好， 百福功德相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏容殊妙好， 百福功德相，

德慧度無極， 稽首於導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德慧度無極， 稽首於導師。

施與調順上， 積於清淨戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施與調順上， 積於清淨戒，

忍辱力最勝， 稽首世之上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱力最勝， 稽首世之上。

過於精進力， 禪定思清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於精進力， 禪定思清淨，

智慧如虛空， 稽首以自歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如虛空， 稽首以自歸。

行慈以等心， 修哀攝眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慈以等心， 修哀攝眾生，

喜心導御眾， 常護度彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜心導御眾， 常護度彼岸，

妙音如哀鸞， 所說喻梵聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音如哀鸞， 所說喻梵聲，

其響甚柔軟， 願以稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其響甚柔軟， 願以稽首禮。

降伏於魔怨， 其力無等倫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏於魔怨， 其力無等倫，

遵修願道法， 三處所奉持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遵修願道法， 三處所奉持，

淨除於三垢， 講說三脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨除於三垢， 講說三脫門，

其名聞三千， 是故稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名聞三千， 是故稽首禮。

善願常至誠， 超度諸法上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善願常至誠， 超度諸法上，

尊勝諸國王， 常施惠大財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝諸國王， 常施惠大財，

以離諛諂塵， 威神甚巍巍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離諛諂塵， 威神甚巍巍，

光顏大殊妙， 是以稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光顏大殊妙， 是以稽首禮。

心堅如金剛， 譬如須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心堅如金剛， 譬如須彌山，

意至猶若地， 故稽首德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意至猶若地， 故稽首德海。

為人說空義， 常寂度無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為人說空義， 常寂度無極，

湛然心平等， 願以自歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛然心平等， 願以自歸命。

開演如甘露， 無趣斷所趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開演如甘露， 無趣斷所趣，

天人人所敬， 願稽首最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人人所敬， 願稽首最勝。

聞天上人間， 名稱無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞天上人間， 名稱無有比，

德普不可量， 稽首于德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德普不可量， 稽首于德海。

所作如所言， 為人說本行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作如所言， 為人說本行，

所興為人講， 稽首善調御。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所興為人講， 稽首善調御。

度於老病死， 為賢眾所奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度於老病死， 為賢眾所奉，

演說解脫句， 稽首歸命佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說解脫句， 稽首歸命佛。

分別罪福應， 淨除邪見冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別罪福應， 淨除邪見冥，

為現正道行， 歸命於最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為現正道行， 歸命於最勝。

以經寶布施， 究暢于法樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以經寶布施， 究暢于法樂，

等心於怨友， 以歸命世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心於怨友， 以歸命世尊。

我嗟歎導師， 於德度無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我嗟歎導師， 於德度無極，

所以諮嗟福， 願後如世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以諮嗟福， 願後如世尊。」

於是海神光耀，說是偈讚佛已，顯揚大海：「如來出海，海無威神，願佛垂恩遺以法教，使此海中蒙其莊挍而獲度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是海神光耀，說是偈讚佛已，顯揚大海：「如來出海，海無威神，願佛垂恩遺以法教，使此海中蒙其莊挍而獲度脫。」

佛告海神：「有十法行得至莊挍。何等為十？護於諸根，十善清淨；志于慈心，不害眾生；意立大哀，發無上正真道；一切布施以若干行莊嚴其願；以大精進具足善法，心常寂然；不違本德，好樂經法；智慧清淨，以愍哀行；開化眾生，立於正德；入乎殊異，以致欣悅；逮得佛意，導以佛教。是為十法致乎莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海神：「有十法行得至莊挍。何等為十？護於諸根，十善清淨；志于慈心，不害眾生；意立大哀，發無上正真道；一切布施以若干行莊嚴其願；以大精進具足善法，心常寂然；不違本德，好樂經法；智慧清淨，以愍哀行；開化眾生，立於正德；入乎殊異，以致欣悅；逮得佛意，導以佛教。是為十法致乎莊嚴。」

時大海神光耀與二萬天神，發無上正真道意，俱共歎曰：「今以莊嚴於是大海。所以者何？若發道意則為莊嚴三千世界，何況海乎！我等以發諸通慧心，一切莊嚴之功德也。我在於海，如來現在、若滅度後，擁護佛法，令其宣布。如來入城，現眾莊嚴，蒙以法恩化作講堂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大海神光耀與二萬天神，發無上正真道意，俱共歎曰：「今以莊嚴於是大海。所以者何？若發道意則為莊嚴三千世界，何況海乎！我等以發諸通慧心，一切莊嚴之功德也。我在於海，如來現在、若滅度後，擁護佛法，令其宣布。如來入城，現眾莊嚴，蒙以法恩化作講堂。」

佛告光燿海神：「汝前後供養萬佛，普立大殿，又護正法，次當供養賢劫興佛，將導正法。竟賢劫已，當生無怒佛國妙樂世界，轉女人身，得為男子。無怒如來當授汝決，為無上正真道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告光燿海神：「汝前後供養萬佛，普立大殿，又護正法，次當供養賢劫興佛，將導正法。竟賢劫已，當生無怒佛國妙樂世界，轉女人身，得為男子。無怒如來當授汝決，為無上正真道。」

時大海神光燿，聞佛授決，歡喜踊躍，則取珠瓔，價踰海寶，用散佛上，即而頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大海神光燿，聞佛授決，歡喜踊躍，則取珠瓔，價踰海寶，用散佛上，即而頌曰：

「佛以聖諦音， 能仁授吾決， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛以聖諦音， 能仁授吾決，

我不懷猶豫， 後當成佛不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不懷猶豫， 後當成佛不？

可令三千界， 地所有劈裂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可令三千界， 地所有劈裂，

亦令月墮地， 佛所說不妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令月墮地， 佛所說不妄。

觀慈志境界， 心淨修精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀慈志境界， 心淨修精進，

今察我莊嚴， 恭敬慧法義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今察我莊嚴， 恭敬慧法義，

覩安住所行， 以慧決狐疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩安住所行， 以慧決狐疑，

了心如野馬， 所說審至誠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了心如野馬， 所說審至誠。

施安除眾苦， 歿命救恐畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施安除眾苦， 歿命救恐畏，

所療益無難， 稽首最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所療益無難， 稽首最正覺。

度脫諸惡趣， 歸命光照世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫諸惡趣， 歸命光照世，

導師明無上， 稽首佛說道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師明無上， 稽首佛說道。

其有聞佛聲， 諸天人快利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有聞佛聲， 諸天人快利，

佛法清淨行， 志在于佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法清淨行， 志在于佛道。

不得歸惡趣， 便棄于八難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得歸惡趣， 便棄于八難，

生天在人間， 後得寂然跡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生天在人間， 後得寂然跡。」

於是海龍王子，名曰受現，白佛言：「無央數天、龍、神、香音神、無善神、鳳凰神、山神、恬柔神供養佛，我身亦當少少供養如來、正覺。假使世尊愍傷聽者，化作大殿，譬如忉利最上選宮，佛及弟子悉處其上，送至靈鷲山。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是海龍王子，名曰受現，白佛言：「無央數天、龍、神、香音神、無善神、鳳凰神、山神、恬柔神供養佛，我身亦當少少供養如來、正覺。假使世尊愍傷聽者，化作大殿，譬如忉利最上選宮，佛及弟子悉處其上，送至靈鷲山。」

世尊曰：「如仁者願。宜知是時！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「如仁者願。宜知是時！」

受現龍子自以神力承佛聖旨，化大嚴殿如忉利宮，佛及眾會皆處其上，在虛空中與八萬四千龍王諸后，鼓諸琴瑟而雨眾華及一切香，送佛、世尊詣靈鷲山。海龍王子與中宮俱，在世尊前自投歸命：「願周不及。所以者何？所興供養當如其寶。佛為一切無上福田，世尊大寶，正使三千大千世界滿中羅漢皆共供養於百千劫，不如奉侍如來、世尊，如是乃應供養。又世尊！何謂菩薩供養如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受現龍子自以神力承佛聖旨，化大嚴殿如忉利宮，佛及眾會皆處其上，在虛空中與八萬四千龍王諸后，鼓諸琴瑟而雨眾華及一切香，送佛、世尊詣靈鷲山。海龍王子與中宮俱，在世尊前自投歸命：「願周不及。所以者何？所興供養當如其寶。佛為一切無上福田，世尊大寶，正使三千大千世界滿中羅漢皆共供養於百千劫，不如奉侍如來、世尊，如是乃應供養。又世尊！何謂菩薩供養如來？」

佛言：「且聽菩薩所行供養如來：其心清淨，除於瑕穢；而無諛諂，本性自然；不著一切諸善之本；無加害心，等光眾生；除妖邪心，所行鮮潔；言行相應，不侵欺世；賢聖智足，威儀至德；一切平平，而不違捨。賢聖大願；樂於空閑，捨眾憒閙；自調其心，聞法靜思；解知本諦，無我、無人、無壽、無命；入於空無，入普達寂；觀空、無想、無願，至三脫法；如是像法，調諸邪見；棄有常無常，不起不滅；逮得法忍，本淨無人；無身、口、心志行因緣。是則應法供養如來。身、口、心行則不供養；無所造行，不進不退；淨三道場，等於三世；除去三垢，不著三界；入三脫門，得三達智，是則名曰供養如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「且聽菩薩所行供養如來：其心清淨，除於瑕穢；而無諛諂，本性自然；不著一切諸善之本；無加害心，等光眾生；除妖邪心，所行鮮潔；言行相應，不侵欺世；賢聖智足，威儀至德；一切平平，而不違捨。賢聖大願；樂於空閑，捨眾憒閙；自調其心，聞法靜思；解知本諦，無我、無人、無壽、無命；入於空無，入普達寂；觀空、無想、無願，至三脫法；如是像法，調諸邪見；棄有常無常，不起不滅；逮得法忍，本淨無人；無身、口、心志行因緣。是則應法供養如來。身、口、心行則不供養；無所造行，不進不退；淨三道場，等於三世；除去三垢，不著三界；入三脫門，得三達智，是則名曰供養如來。」

時海龍王問世尊曰：「其有人以華香、雜香、擣香、繒蓋、幢幡、伎樂、衣被、飲食、床臥、病瘦、醫藥供養如來，寧應供養不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時海龍王問世尊曰：「其有人以華香、雜香、擣香、繒蓋、幢幡、伎樂、衣被、飲食、床臥、病瘦、醫藥供養如來，寧應供養不？」

佛言：「龍王！隨其所種各得其類，此之供養不為究竟，離於垢塵，殖于德本，逮至賢聖心之解脫，不為無德、不至無上。菩薩有四事應供養如來。何等四？不捨道心，殖諸德本；心立大哀，合集慧品；建大精進，嚴淨佛土；入深妙法，心得法忍。是為四尊敬如來，為供養也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「龍王！隨其所種各得其類，此之供養不為究竟，離於垢塵，殖于德本，逮至賢聖心之解脫，不為無德、不至無上。菩薩有四事應供養如來。何等四？不捨道心，殖諸德本；心立大哀，合集慧品；建大精進，嚴淨佛土；入深妙法，心得法忍。是為四尊敬如來，為供養也。」

爾時王舍城中梵志長者及無央數人民、尊者、大臣，上至摩竭國王阿闍世，聞佛在大海龍王宮，就請來還靈鷲山。時七萬二千人皆詣佛所，王阿闍世與官屬三萬二千，出王舍城詣靈鷲山，稽首佛足，遶佛三匝，却住一面，前白佛言：「佛入大海，水何所至？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍城中梵志長者及無央數人民、尊者、大臣，上至摩竭國王阿闍世，聞佛在大海龍王宮，就請來還靈鷲山。時七萬二千人皆詣佛所，王阿闍世與官屬三萬二千，出王舍城詣靈鷲山，稽首佛足，遶佛三匝，却住一面，前白佛言：「佛入大海，水何所至？」

佛言：「大王！其有比丘威光定意心正受者，普見滿火，其水安在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！其有比丘威光定意心正受者，普見滿火，其水安在？」

王對曰：「三昧自在之所致也，天中天！志心所為也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王對曰：「三昧自在之所致也，天中天！志心所為也。」

佛言：「王寧得聲聞所興三昧自在已耶？心之所為乎！如來常定等一切法，曉了坐起而得自在，於法為尊心無所礙。佛入大海，其處水類續見如故，其陸地人覩乎大海其水枯涸，但見眾寶而莊嚴之，譬如第六他化自在諸天宮殿所莊嚴也。佛光普照諸龍宮殿、香音神宮、無善神宮，其大海中含血之類，皆行慈心，仁意相向，無懷害者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「王寧得聲聞所興三昧自在已耶？心之所為乎！如來常定等一切法，曉了坐起而得自在，於法為尊心無所礙。佛入大海，其處水類續見如故，其陸地人覩乎大海其水枯涸，但見眾寶而莊嚴之，譬如第六他化自在諸天宮殿所莊嚴也。佛光普照諸龍宮殿、香音神宮、無善神宮，其大海中含血之類，皆行慈心，仁意相向，無懷害者。」

阿闍世王白佛：「其海龍王久如發無上正真道意？奉事幾佛何時當逮最正覺？所號為何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王白佛：「其海龍王久如發無上正真道意？奉事幾佛何時當逮最正覺？所號為何？」

佛告王曰：「乃往久遠無央數劫不可思議，彼時有佛，號光淨照耀如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，乃在東方，世界曰善淨現，劫名可意寂。其善淨現世界，平正而悉莊嚴，假使一切嗟歎其德，不能究竟。時有轉輪聖王，號曰護天，常供養光淨照耀如來，四百二十萬歲一切施安，竟此之數寐於夢中，自然瑞應聞此偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「乃往久遠無央數劫不可思議，彼時有佛，號光淨照耀如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，乃在東方，世界曰善淨現，劫名可意寂。其善淨現世界，平正而悉莊嚴，假使一切嗟歎其德，不能究竟。時有轉輪聖王，號曰護天，常供養光淨照耀如來，四百二十萬歲一切施安，竟此之數寐於夢中，自然瑞應聞此偈曰：

「『王以供養大聖人， 甚多無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『王以供養大聖人， 甚多無量難思議，

常興慈哀於眾生， 當發最上菩薩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常興慈哀於眾生， 當發最上菩薩心。

是供養尊妙第一， 此則奉敬諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是供養尊妙第一， 此則奉敬諸如來，

其有能發菩薩志， 則為度世威神德。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有能發菩薩志， 則為度世威神德。』」

佛告阿闍世王：「其護天轉輪聖王，夢聞此已，寤自驚怪：『吾供養佛四百二十萬歲，佛說經法章句各異，初未曾聞如此偈經，是佛說邪？魔所云乎？』即䟽偈文而諷誦之。時光淨照耀如來行遊諸國，聖王即與八萬四千王及八萬四千后、國中臣民，其諸往者各八萬四千，俱往追佛，欲決斯疑。即逮見佛，稽首足下，敬問無量，即白佛言：『吾供養佛四百二十萬歲，佛說經法若干種義。我昨夜夢，夢中見佛說此二偈，寤甚驚怪，未從如來聞此偈教，不審佛所歎乎？魔所說耶？今故遠來欲決此疑！唯願世尊分別說之！』佛告護天：『是吾所讚，非魔之所云。』王又白佛言：『我奉事世尊若干億歲，供養衣食無所乏少，為我說經章句各異，爾時何故不歎此義？』佛即以偈答王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿闍世王：「其護天轉輪聖王，夢聞此已，寤自驚怪：『吾供養佛四百二十萬歲，佛說經法章句各異，初未曾聞如此偈經，是佛說邪？魔所云乎？』即䟽偈文而諷誦之。時光淨照耀如來行遊諸國，聖王即與八萬四千王及八萬四千后、國中臣民，其諸往者各八萬四千，俱往追佛，欲決斯疑。即逮見佛，稽首足下，敬問無量，即白佛言：『吾供養佛四百二十萬歲，佛說經法若干種義。我昨夜夢，夢中見佛說此二偈，寤甚驚怪，未從如來聞此偈教，不審佛所歎乎？魔所說耶？今故遠來欲決此疑！唯願世尊分別說之！』佛告護天：『是吾所讚，非魔之所云。』王又白佛言：『我奉事世尊若干億歲，供養衣食無所乏少，為我說經章句各異，爾時何故不歎此義？』佛即以偈答王曰：

「『人心羸劣未有識， 初習福事未見深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人心羸劣未有識， 初習福事未見深，

不可為說微妙法， 心中驚疑或作却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可為說微妙法， 心中驚疑或作却。

以解罪福信佛法， 心堅意固不迴動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以解罪福信佛法， 心堅意固不迴動，

乃可為說菩薩事， 爾乃解至無極慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃可為說菩薩事， 爾乃解至無極慧。』

「時王及群臣后民心中大悅，皆發無上正真道意，尋立不退轉地，則以此偈而讚世尊曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時王及群臣后民心中大悅，皆發無上正真道意，尋立不退轉地，則以此偈而讚世尊曰：

「『不以貪諸色， 亦不猗音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不以貪諸色， 亦不猗音聲，

香薰眾細滑， 不以此得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香薰眾細滑， 不以此得佛。

離懈怠怯弱， 避貪嫉犯法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離懈怠怯弱， 避貪嫉犯法，

除瞋恚憒亂， 乃得成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除瞋恚憒亂， 乃得成正覺。

捨身諸所安， 代眾生受惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身諸所安， 代眾生受惱，

精進常樂法， 如是乃得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進常樂法， 如是乃得佛。

我今志大道， 佛與天證我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今志大道， 佛與天證我，

唯導師造行， 令所言無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯導師造行， 令所言無異。

夢中聞道心， 適聞志大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中聞道心， 適聞志大乘，

所作慧無疑， 得至佛法王。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作慧無疑， 得至佛法王。』」

佛告阿闍世王：「欲知爾時轉輪聖王護天者不？今海龍王是！彼時初發無上正真道意。又王所問何時成佛？王具當聽：過二百無央數劫當成為佛，號無垢淨無量德超所有王如來、至真、等正覺，世界曰法音聲，劫曰首華。其法音聲世界，眾寶合成若干種色，地平如掌，其地柔軟，如天綩綖，有萬億安明山廣普難量，安隱豐熟，五穀平賤，天人充滿，衣服飲食如第六天人所居。法音聲世界諸樹，根、葉、莖、節、華、實皆以七寶，悉出無數若干百千道法音聲。其界人民猶若諸天，所語變化柔軟之聲，皆承法音，寂然澹泊，及佛法眾智度無極四恩之教，善權方便，滅定離欲，空、無想、不願無為無數，以故其界名法音聲。其有天人在彼土者，樂法歡喜，皆當入大聖，分別諸慧，審諦究竟，發無上正真道意。其佛欲說經時，身放大光普照佛界，其光明中則出億佛說講法聲。時諸天人見光聞法欣然大悅，往詣如來，自歸供養，則無央數以神足力飛行虛空，化寶蓮華而坐其上。如來應時亦在虛空坐師子座，為諸菩薩講說經道。時諸十方無央數百千諸菩薩者，皆當來會聽受經法，其國人民皆樂經法，亦無諸魔有所嬈害，亦無眾邪異道，亦無橫死。其佛壽十二劫，諸菩薩行超過於空。其國如是莊嚴無量，說法無限，菩薩無數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿闍世王：「欲知爾時轉輪聖王護天者不？今海龍王是！彼時初發無上正真道意。又王所問何時成佛？王具當聽：過二百無央數劫當成為佛，號無垢淨無量德超所有王如來、至真、等正覺，世界曰法音聲，劫曰首華。其法音聲世界，眾寶合成若干種色，地平如掌，其地柔軟，如天綩綖，有萬億安明山廣普難量，安隱豐熟，五穀平賤，天人充滿，衣服飲食如第六天人所居。法音聲世界諸樹，根、葉、莖、節、華、實皆以七寶，悉出無數若干百千道法音聲。其界人民猶若諸天，所語變化柔軟之聲，皆承法音，寂然澹泊，及佛法眾智度無極四恩之教，善權方便，滅定離欲，空、無想、不願無為無數，以故其界名法音聲。其有天人在彼土者，樂法歡喜，皆當入大聖，分別諸慧，審諦究竟，發無上正真道意。其佛欲說經時，身放大光普照佛界，其光明中則出億佛說講法聲。時諸天人見光聞法欣然大悅，往詣如來，自歸供養，則無央數以神足力飛行虛空，化寶蓮華而坐其上。如來應時亦在虛空坐師子座，為諸菩薩講說經道。時諸十方無央數百千諸菩薩者，皆當來會聽受經法，其國人民皆樂經法，亦無諸魔有所嬈害，亦無眾邪異道，亦無橫死。其佛壽十二劫，諸菩薩行超過於空。其國如是莊嚴無量，說法無限，菩薩無數。」

空淨品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空淨品第十九

王阿闍世前白佛言：「唯然，世尊！常於諸法有大愍哀，諸法誑詐，因惑起想，隨其所欲展轉相惑。菩薩之行不可計量，彼為菩薩當修道行，至彼佛土具足嚴淨，諸菩薩行皆當追學攝取佛土，如海龍王國土嚴淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王阿闍世前白佛言：「唯然，世尊！常於諸法有大愍哀，諸法誑詐，因惑起想，隨其所欲展轉相惑。菩薩之行不可計量，彼為菩薩當修道行，至彼佛土具足嚴淨，諸菩薩行皆當追學攝取佛土，如海龍王國土嚴淨。」

佛言：「如是，如是！大王！一切諸法皆從念興，隨其所作各各悉成，諸法無住亦無有處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！大王！一切諸法皆從念興，隨其所作各各悉成，諸法無住亦無有處。」

爾時阿闍世王謂海龍王：「快哉，龍王！為得善利，乃令如來授仁之決，當成佛時，國土清嚴不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王謂海龍王：「快哉，龍王！為得善利，乃令如來授仁之決，當成佛時，國土清嚴不可思議。」

龍王答曰：「法無有決。所以者何？諸法皆靜，因種、陰、入，假名曰人。其受決者，無陰、種、入，以有名色，假名為人。其受決者，無名無色，因緣報應，見思想念，假名曰人。其受決者，無有報應，無見無思，無想無念；假使菩薩等行德本，彼之德本亦無決矣。諸法相空，虛空無決，一切諸法無想無願、無為無數，不授無想無願、無為無數之決也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王答曰：「法無有決。所以者何？諸法皆靜，因種、陰、入，假名曰人。其受決者，無陰、種、入，以有名色，假名為人。其受決者，無名無色，因緣報應，見思想念，假名曰人。其受決者，無有報應，無見無思，無想無念；假使菩薩等行德本，彼之德本亦無決矣。諸法相空，虛空無決，一切諸法無想無願、無為無數，不授無想無願、無為無數之決也。」

龍王復謂王阿闍世：「諸佛大哀不可思議！諸經無名，無有思想，而說名想。諸佛、世尊無名相識，而隨習俗因而示現有授決也！彼亦無法受決，亦無內外當受決者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王復謂王阿闍世：「諸佛大哀不可思議！諸經無名，無有思想，而說名想。諸佛、世尊無名相識，而隨習俗因而示現有授決也！彼亦無法受決，亦無內外當受決者。」

阿闍世又問龍王言：「以得法忍逮平等行，菩薩如是乃得決乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世又問龍王言：「以得法忍逮平等行，菩薩如是乃得決乎？」

海龍王曰：「其忍悉空，想不可盡；究竟曉了至于本際，無盡之際；平等之際，無我之際；吾我之際，審諦之際；至于究竟，無成就際。其際以空至于脫際，婬怒癡際有了是際，則無所猗。無所猗者，設於音聲無合會；無合會者，不著無脫。無脫無行，行無所行，亦無不行，亦無所憂。已無所憂，於斯菩薩則都一切諸所作行所見無見。假使無所見，不作審諦，而已平等。入已、所住已平等度，不殘不禮，不卒不暴，以等諸法然後得忍。彼所謂忍及所授決，若受決已及受決者，是一切法皆平等法乎。諸法界究竟無法界，無不以決了亦無所成，觀此法已，察其義理，諸法無能計者，譬如虛空不可計數以度諸數，諸法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海龍王曰：「其忍悉空，想不可盡；究竟曉了至于本際，無盡之際；平等之際，無我之際；吾我之際，審諦之際；至于究竟，無成就際。其際以空至于脫際，婬怒癡際有了是際，則無所猗。無所猗者，設於音聲無合會；無合會者，不著無脫。無脫無行，行無所行，亦無不行，亦無所憂。已無所憂，於斯菩薩則都一切諸所作行所見無見。假使無所見，不作審諦，而已平等。入已、所住已平等度，不殘不禮，不卒不暴，以等諸法然後得忍。彼所謂忍及所授決，若受決已及受決者，是一切法皆平等法乎。諸法界究竟無法界，無不以決了亦無所成，觀此法已，察其義理，諸法無能計者，譬如虛空不可計數以度諸數，諸法如是。」

海龍王說是語時，二萬菩薩得不起法忍，百比丘漏盡意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海龍王說是語時，二萬菩薩得不起法忍，百比丘漏盡意解。

爾時王阿闍世白佛：「至未曾有。世尊！龍王之辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王阿闍世白佛：「至未曾有。世尊！龍王之辯。」

佛言：「未足為怪，不以為難！新發意者聞是不恐、不難、不畏，是乃為難。所以者何？諸佛、世尊本之道法，如是難及，少有信者。天上、世間人不能受，不入不信而不喜樂。以故當知其有聞是深經法者，不以恐畏，此乃為難。前世供養無央數佛，安以為難？譬如有人，虛空無形而現形像，是為難不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「未足為怪，不以為難！新發意者聞是不恐、不難、不畏，是乃為難。所以者何？諸佛、世尊本之道法，如是難及，少有信者。天上、世間人不能受，不入不信而不喜樂。以故當知其有聞是深經法者，不以恐畏，此乃為難。前世供養無央數佛，安以為難？譬如有人，虛空無形而現形像，是為難不？」

對曰：「甚難！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「甚難！天中天！」

佛言：「其聞此經深奧之義，一切信樂，皆知無我、無人、無壽、無命。其有信者、甫當信者，此等則是如來順明平夷之類親友善師也。則能堪任信除垢塵，為一切人講說經法，能詣道場以慈降伏百千億魔及餘官屬，為於諸法而得自在。其心清淨，諸通之慧近在目前；發意之頃成智慧明，逮最正覺；勸訹眾生知一切心群萌諸根，而轉無上大法輪也；療一切病，開化異道，破壞怨敵，吹大法䗍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其聞此經深奧之義，一切信樂，皆知無我、無人、無壽、無命。其有信者、甫當信者，此等則是如來順明平夷之類親友善師也。則能堪任信除垢塵，為一切人講說經法，能詣道場以慈降伏百千億魔及餘官屬，為於諸法而得自在。其心清淨，諸通之慧近在目前；發意之頃成智慧明，逮最正覺；勸訹眾生知一切心群萌諸根，而轉無上大法輪也；療一切病，開化異道，破壞怨敵，吹大法䗍。」

於是海龍王所願皆獲，不失本志，聞所受決，欣然大悅，善心生焉，踊在虛空以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是海龍王所願皆獲，不失本志，聞所受決，欣然大悅，善心生焉，踊在虛空以偈讚佛：

「如虛空本清淨， 無色無受無數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空本清淨， 無色無受無數，

安住說法如是， 若虛空普自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住說法如是， 若虛空普自然，

名不有而不無， 造因緣及報應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名不有而不無， 造因緣及報應，

安住講調不諍， 無人命無壽識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住講調不諍， 無人命無壽識。

一切法甚清淨， 吾我清悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法甚清淨， 吾我清悉平等，

吾我靜法等靜， 解是者則受決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾我靜法等靜， 解是者則受決。

察法界本清淨， 人界靜亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 察法界本清淨， 人界靜亦如是，

如眾生界靜者， 佛法靜亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾生界靜者， 佛法靜亦復然。

若佛法清淨者， 諸佛土靜亦等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛法清淨者， 諸佛土靜亦等，

設佛土清淨者， 諸慧靜無差特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設佛土清淨者， 諸慧靜無差特。

諸法淨因數號， 以計數不得名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法淨因數號， 以計數不得名，

由想數名本空， 其諸名數無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由想數名本空， 其諸名數無礙。

群萌類志所念， 無見無色無成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 群萌類志所念， 無見無色無成，

如無成心意識， 諸法爾空無心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如無成心意識， 諸法爾空無心。

或有作則無作， 有緣罪無受者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有作則無作， 有緣罪無受者，

終始瑕無行者， 名泥洹無寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終始瑕無行者， 名泥洹無寂然。

入本際無礙原， 虛空本無我際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入本際無礙原， 虛空本無我際，

選諸際得等原， 知眾生本審門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 選諸際得等原， 知眾生本審門。

去來今現在際， 順明智此諸際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來今現在際， 順明智此諸際，

於慧等無際門， 究法界佛種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於慧等無際門， 究法界佛種性。

不起滅最勝幢， 空無想願本靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起滅最勝幢， 空無想願本靜，

無言聲真諦法， 是諸聖寂寞地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言聲真諦法， 是諸聖寂寞地。

若解諸法澹泊， 自然悅如捉空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若解諸法澹泊， 自然悅如捉空，

彼無吾我身寂， 假如此樂聖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無吾我身寂， 假如此樂聖法。

十方佛所說法， 當來佛所宣揚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛所說法， 當來佛所宣揚，

一切等未來聲， 因音現入無聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切等未來聲， 因音現入無聲。

聲空自然如響， 諸法空猶虛念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲空自然如響， 諸法空猶虛念，

無法非法教化， 誠本無可不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無法非法教化， 誠本無可不得。

一切法無主名， 若干想念非明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無主名， 若干想念非明，

人名靜不可得， 諸法本靜如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人名靜不可得， 諸法本靜如是。」

囑累受持品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累受持品第二十

於是世尊告諸大士言：「諸正士！汝等當持此如來說無上正真道，使得久存。誰能堪任受持誦說如是像比？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告諸大士言：「諸正士！汝等當持此如來說無上正真道，使得久存。誰能堪任受持誦說如是像比？」

即時二萬菩薩、萬天子起住佛前，同音白世尊曰：「吾等當受如是像經，當令流布，普周遠近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時二萬菩薩、萬天子起住佛前，同音白世尊曰：「吾等當受如是像經，當令流布，普周遠近。」

佛又問言：「汝等云何而將御法，持斯如來無上正真道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又問言：「汝等云何而將御法，持斯如來無上正真道乎？」

彼有菩薩名曰慧英幢，前白佛言：「唯然，世尊！隱省諸法都無所持，寧能髣髴持佛道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名曰慧英幢，前白佛言：「唯然，世尊！隱省諸法都無所持，寧能髣髴持佛道乎？」

世尊答曰：「族姓子！如斯則應持佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：「族姓子！如斯則應持佛道。」

等見菩薩白佛言：「揆察佛道等乎五逆，寧少髣髴持佛道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等見菩薩白佛言：「揆察佛道等乎五逆，寧少髣髴持佛道乎？」

世尊曰：「族姓子！是故仁者則應持如來佛大道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「族姓子！是故仁者則應持如來佛大道也。」

無見菩薩曰：「唯然，世尊！我不見凡夫法，亦不見學、不學法，不見緣覺及菩薩法，亦不見佛法，我有持如來法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無見菩薩曰：「唯然，世尊！我不見凡夫法，亦不見學、不學法，不見緣覺及菩薩法，亦不見佛法，我有持如來法乎？」

世尊曰：「族姓子！以是寂故，應持如來佛大道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「族姓子！以是寂故，應持如來佛大道也。」

諸法無所願菩薩曰：「唯，世尊！我永不知一切諸法當所持者，寧能為持如來法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無所願菩薩曰：「唯，世尊！我永不知一切諸法當所持者，寧能為持如來法乎？」

世尊曰：「族姓子！以是寂故，應持如來佛大道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「族姓子！以是寂故，應持如來佛大道也。」

不眴菩薩曰：「唯，世尊！我自不行，亦不遣心，亦不發意，我寧為持如來法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不眴菩薩曰：「唯，世尊！我自不行，亦不遣心，亦不發意，我寧為持如來法乎？」

世尊曰：「族姓子！以是寂故，應持如來佛大道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「族姓子！以是寂故，應持如來佛大道也。」

無得菩薩曰：「唯，世尊！其不說法及非法，不演法聲，除諸法想，如是行者為護一切法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無得菩薩曰：「唯，世尊！其不說法及非法，不演法聲，除諸法想，如是行者為護一切法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

無在菩薩曰：「唯，世尊！其不聽受法應不應，為護正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無在菩薩曰：「唯，世尊！其不聽受法應不應，為護正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

虛空藏菩薩曰：「唯，世尊！其觀諸法等如虛空，不見彼法，有所執持，為護一切法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩曰：「唯，世尊！其觀諸法等如虛空，不見彼法，有所執持，為護一切法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

度金剛作菩薩曰：「唯，世尊！不壞法界，入於人界及以法界，為持正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度金剛作菩薩曰：「唯，世尊！不壞法界，入於人界及以法界，為持正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

度不動跡菩薩曰：「唯，世尊！其於諸法無所動轉，不猗法及非法，為持正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度不動跡菩薩曰：「唯，世尊！其於諸法無所動轉，不猗法及非法，為持正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

嘲魔菩薩曰：「唯，世尊！其至魔界、佛界，則於佛界及與魔界，悉以為入諸法境界，為護正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘲魔菩薩曰：「唯，世尊！其至魔界、佛界，則於佛界及與魔界，悉以為入諸法境界，為護正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

無著菩薩曰：「唯然，世尊！其於諸法都無所得，一切毛孔皆出法聲，為護正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩曰：「唯然，世尊！其於諸法都無所得，一切毛孔皆出法聲，為護正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

普寂菩薩曰：「唯世尊！不護諸魔，行菩薩道，為持正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普寂菩薩曰：「唯世尊！不護諸魔，行菩薩道，為持正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

海意菩薩曰：「唯，世尊！其以海印等一切法，修一切解味而知自然，為護法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩曰：「唯，世尊！其以海印等一切法，修一切解味而知自然，為護法乎？」

答曰：「族姓子！是應自然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應自然。」

須深天子曰：「唯，世尊！其有所生不起不生，諸陰、種、入無心意識，為護正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須深天子曰：「唯，世尊！其有所生不起不生，諸陰、種、入無心意識，為護正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

無垢光天子曰：「唯，世尊！其見諸法無垢塵者，無眾瑕穢，解脫諸受，為護法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢光天子曰：「唯，世尊！其見諸法無垢塵者，無眾瑕穢，解脫諸受，為護法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

度人天子曰：「唯，世尊！其度眾生不知萌類度無所度，既有所度現周旋還不住彼此，為受法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度人天子曰：「唯，世尊！其度眾生不知萌類度無所度，既有所度現周旋還不住彼此，為受法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

賢王天子曰：「唯然，世尊！其於眾生而等一切，諸法已等，等諸國土，等諸佛道，為受正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢王天子曰：「唯然，世尊！其於眾生而等一切，諸法已等，等諸國土，等諸佛道，為受正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

自在天子曰：「唯世尊！其於諸法而得自在，普於諸法不起不滅，為受正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天子曰：「唯世尊！其於諸法而得自在，普於諸法不起不滅，為受正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

善念天子曰：「唯，世尊！我不念法亦無所得，亦不有想，為受正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善念天子曰：「唯，世尊！我不念法亦無所得，亦不有想，為受正法乎？」

答曰：「族姓子！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！是應寂然。」

蓮華天女曰：「唯，世尊！知一切法皆為佛法，不成正覺，無所不覺，為受正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華天女曰：「唯，世尊！知一切法皆為佛法，不成正覺，無所不覺，為受正法乎？」

答曰：「族姓女！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓女！是應寂然。」

麻油上天女曰：「唯，世尊！我不得女亦不得男，如佛法想及男女法想，亦復同等，此諸法想則為非法，亦非無法，無二無一亦無所至，我為受法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麻油上天女曰：「唯，世尊！我不得女亦不得男，如佛法想及男女法想，亦復同等，此諸法想則為非法，亦非無法，無二無一亦無所至，我為受法乎？」

答曰：「族姓女！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓女！是應寂然。」

寶女曰：「唯，世尊！我不見佛、佛道，覩菩薩行，為被一切志德之鎧，不察於本末，為受法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女曰：「唯，世尊！我不見佛、佛道，覩菩薩行，為被一切志德之鎧，不察於本末，為受法乎？」

答曰：「族姓女！是應寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓女！是應寂然。」

無垢光女曰：「唯，世尊！於一切法不起法想，於一切人不起人想，亦不想念人法佛法，覩諸佛法入一切法，不見本末，我為受佛正法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢光女曰：「唯，世尊！於一切法不起法想，於一切人不起人想，亦不想念人法佛法，覩諸佛法入一切法，不見本末，我為受佛正法乎？」

答曰：「族姓女！是應寂然。建行如是，為受佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓女！是應寂然。建行如是，為受佛法。」

於是天帝釋白佛言：「未曾有也。世尊！此女人等所說辯才不可思議，分別方便；合若干音、文字之說，講于法界；不亂諸法，諸法平等；如演說道，等不差特。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是天帝釋白佛言：「未曾有也。世尊！此女人等所說辯才不可思議，分別方便；合若干音、文字之說，講于法界；不亂諸法，諸法平等；如演說道，等不差特。」

佛言：「如是，拘翼！是諸女等分別無量不可思議法，供養奉事不可計佛，以得法忍。又，拘翼！是經卷者，號『不起忍持無所御』，當為眾會廣說其義。如來滅度後受是法者，護持法城，則為供養佛、世尊已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，拘翼！是諸女等分別無量不可思議法，供養奉事不可計佛，以得法忍。又，拘翼！是經卷者，號『不起忍持無所御』，當為眾會廣說其義。如來滅度後受是法者，護持法城，則為供養佛、世尊已。」

天帝釋白佛：「我已奉受此經本已，佛所建立當令廣普，當為將來諸大士故，分別說之，終不迷謬違佛之教。所以者何？如來護我授以法忍，佛當建立此之經典，令降眾魔，志行於斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋白佛：「我已奉受此經本已，佛所建立當令廣普，當為將來諸大士故，分別說之，終不迷謬違佛之教。所以者何？如來護我授以法忍，佛當建立此之經典，令降眾魔，志行於斯。」

佛言拘翼：「有神呪，名曰遮諸妨礙。具聽！今為汝說神呪要言，使一切魔及諸外徑令諸官屬，自然降伏，使如來法光明久立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言拘翼：「有神呪，名曰遮諸妨礙。具聽！今為汝說神呪要言，使一切魔及諸外徑令諸官屬，自然降伏，使如來法光明久立。」

爾時世尊說神呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說神呪曰：

「無畏離畏 淨諸恐懼 施無畏 度於滅度無所亂 淨所亂 無所諍 不鬪訟 無懷瞋 無以歿 淨威神 威神跡 大威神寂滅 趣慈心 除於瑕 示現諦 無蹉踖 其同義 吉祥義 甘露句 見於要 以導御 無所懷 行次第 無所盡 光無生 清淨生 鮮潔光照句 等順於等心 至無上 佛所建立戒清淨 無所犯 無所負 制魔場 降外徑 光耀法明 攝以法施 開法藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無畏離畏 淨諸恐懼 施無畏 度於滅度無所亂 淨所亂 無所諍 不鬪訟 無懷瞋 無以歿 淨威神 威神跡 大威神寂滅 趣慈心 除於瑕 示現諦 無蹉踖 其同義 吉祥義 甘露句 見於要 以導御 無所懷 行次第 無所盡 光無生 清淨生 鮮潔光照句 等順於等心 至無上 佛所建立戒清淨 無所犯 無所負 制魔場 降外徑 光耀法明 攝以法施 開法藏

「今是神呪，過去、當來、今現在佛所說，以擁護法而順句義，以此章句總執降伏一切諸魔塵勞跡也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今是神呪，過去、當來、今現在佛所說，以擁護法而順句義，以此章句總執降伏一切諸魔塵勞跡也！」

於是普首天，白佛言：「我當受此經典之要，精進諷誦，當令廣普！所以者何？於如來法則有反復，長益法律，布清白典。我修反覆，擁護如來所齎法目。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是普首天，白佛言：「我當受此經典之要，精進諷誦，當令廣普！所以者何？於如來法則有反復，長益法律，布清白典。我修反覆，擁護如來所齎法目。」

時有天子，名曰德超，白佛言：「若有受此如來之法，其福云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有天子，名曰德超，白佛言：「若有受此如來之法，其福云何？」

於是世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說頌曰：

「今吾所見國， 佛眼覩十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今吾所見國， 佛眼覩十方，

皆滿中珍寶， 則以持布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆滿中珍寶， 則以持布施，

其人所獲福， 計當過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人所獲福， 計當過於彼。

至心受世吼， 所說之經法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心受世吼， 所說之經法，

合集諸譬喻， 一切歎廣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合集諸譬喻， 一切歎廣說，

終不能究竟， 總持正法德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不能究竟， 總持正法德。」

佛說是經時，七十六那術人皆發無上正真道意，六萬菩薩得不起法忍，三千大千世界六返震動，其大光明普照世間，而雨天華，百千伎樂不鼓自鳴，諸伎樂音出是輩聲：「如來之尊建立是經，降伏眾魔，化諸外徑。如來以印印此經已，順而不荒！」爾時海龍王雨大珠瓔供養此經，周遍三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，七十六那術人皆發無上正真道意，六萬菩薩得不起法忍，三千大千世界六返震動，其大光明普照世間，而雨天華，百千伎樂不鼓自鳴，諸伎樂音出是輩聲：「如來之尊建立是經，降伏眾魔，化諸外徑。如來以印印此經已，順而不荒！」爾時海龍王雨大珠瓔供養此經，周遍三千大千世界。

佛告賢者阿難：「以是經卷用為囑累，受持諷誦，普令流布，為他人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢者阿難：「以是經卷用為囑累，受持諷誦，普令流布，為他人說。」

阿難對曰：「唯然，世尊！已受斯經。經名何等？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難對曰：「唯然，世尊！已受斯經。經名何等？云何奉持？」

佛言：「是經名曰『海龍王問龍總持品』，又名『集諸法寶淨法門品』，當善奉持！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是經名曰『海龍王問龍總持品』，又名『集諸法寶淨法門品』，當善奉持！」

佛說如是，海龍王及龍王子、諸天、人民、十方諸來大會菩薩、諸大聲聞、釋、梵、四天王、賢者阿難、一切魔眾、諸天、龍、神、香音神、無善神、鳳凰神、山神、甜柔神、及世間人，莫不歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，海龍王及龍王子、諸天、人民、十方諸來大會菩薩、諸大聲聞、釋、梵、四天王、賢者阿難、一切魔眾、諸天、龍、神、香音神、無善神、鳳凰神、山神、甜柔神、及世間人，莫不歡喜，作禮奉行。