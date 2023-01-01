佛說海龍王經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海龍王經卷第二

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

總持品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持品第五

佛告龍王：「有四事法無盡之教、無盡之藏，為總持也。何等四？分別無盡，慧無盡，明智無盡，總持辯才無盡；是為四。復有四事難攝無盡之藏，為總持也。何等四？其性難攝，道心難攝，入法難攝，入眾生行難攝；是為四。復有四堅固要無盡之藏，為總持也。何等四？所願堅固，奉行堅固，立忍堅固，度於因緣所造堅固；是為四。復有四所說無盡之藏，為總持也。何等四？講諸至誠，講諸緣起，講眾生行，講諸乘本無慧；是為四。復有四光無盡之藏，為總持也。何等四？照于法界，照于智慧，照于慧明，照于如應之所說法；是為四。復有四上曜無盡之藏，為總持也。何等四？精進為上，禁戒修行勤力為上，求積功德為上，合集求慧為上；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「有四事法無盡之教、無盡之藏，為總持也。何等四？分別無盡，慧無盡，明智無盡，總持辯才無盡；是為四。復有四事難攝無盡之藏，為總持也。何等四？其性難攝，道心難攝，入法難攝，入眾生行難攝；是為四。復有四堅固要無盡之藏，為總持也。何等四？所願堅固，奉行堅固，立忍堅固，度於因緣所造堅固；是為四。復有四所說無盡之藏，為總持也。何等四？講諸至誠，講諸緣起，講眾生行，講諸乘本無慧；是為四。復有四光無盡之藏，為總持也。何等四？照于法界，照于智慧，照于慧明，照于如應之所說法；是為四。復有四上曜無盡之藏，為總持也。何等四？精進為上，禁戒修行勤力為上，求積功德為上，合集求慧為上；是為四。

「復有四無窮無盡之藏，為總持也。何等四？求諸度無極而無窮極，不厭生死而無窮極，開化度人而無窮極，求諸通慧而無窮極；是為四。復有四無厭無盡之藏，為總持也。何等四？佛前聽經而無厭足，為人說經而無厭足，求諸德本而無厭足，供養如來而無厭足；是為四。復有四無能勝者無盡之藏，為總持也。何等四？一切塵勞亦無能勝，一切諸魔亦不能勝，諸外異道亦不能勝，一切怨敵亦不能勝；是為四。復有四無習無盡之藏，為總持也。何等四？不習聲聞、緣覺之乘，不習一切供養之利，不習一切諸所著求，不習一切諸凡夫行；是為四。復有四無得無盡之藏，為總持也。何等四？不得所生，不得開化惡戒之人，不得說經在於有為為上大乘，不得乞求；是為四。復有四力無盡之藏，為總持。何等四？忍力——忍於一切所作，眾惡慧力——蠲除一切眾生疑結，神通力——見一切眾生心之所念，善權力——為一切人如應說法；是為四。復有四大藏無盡之藏，為總持。何等四？不自侵欺而斷三寶，是則大藏；入於無量之法，是則大藏；得一切心，隨其所志，是則大藏；慧等如空，是則大藏；是為四。復有四無極無盡之藏，為總持。何等四？博聞無極，智慧無極，所願無極，順眾生說法無極；是為四。菩薩復有四事不自侵至無盡之藏，為總持。何等四？說法不自侵，說至誠不自侵，順法行不自侵，得至道極不自侵；是謂四。復有四事得無所畏無盡之藏，為總持。何等四？不畏惡趣，不畏眾會，不畏決疑，不畏失佛道；是為四無盡之藏為總持也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四無窮無盡之藏，為總持也。何等四？求諸度無極而無窮極，不厭生死而無窮極，開化度人而無窮極，求諸通慧而無窮極；是為四。復有四無厭無盡之藏，為總持也。何等四？佛前聽經而無厭足，為人說經而無厭足，求諸德本而無厭足，供養如來而無厭足；是為四。復有四無能勝者無盡之藏，為總持也。何等四？一切塵勞亦無能勝，一切諸魔亦不能勝，諸外異道亦不能勝，一切怨敵亦不能勝；是為四。復有四無習無盡之藏，為總持也。何等四？不習聲聞、緣覺之乘，不習一切供養之利，不習一切諸所著求，不習一切諸凡夫行；是為四。復有四無得無盡之藏，為總持也。何等四？不得所生，不得開化惡戒之人，不得說經在於有為為上大乘，不得乞求；是為四。復有四力無盡之藏，為總持。何等四？忍力——忍於一切所作，眾惡慧力——蠲除一切眾生疑結，神通力——見一切眾生心之所念，善權力——為一切人如應說法；是為四。復有四大藏無盡之藏，為總持。何等四？不自侵欺而斷三寶，是則大藏；入於無量之法，是則大藏；得一切心，隨其所志，是則大藏；慧等如空，是則大藏；是為四。復有四無極無盡之藏，為總持。何等四？博聞無極，智慧無極，所願無極，順眾生說法無極；是為四。菩薩復有四事不自侵至無盡之藏，為總持。何等四？說法不自侵，說至誠不自侵，順法行不自侵，得至道極不自侵；是謂四。復有四事得無所畏無盡之藏，為總持。何等四？不畏惡趣，不畏眾會，不畏決疑，不畏失佛道；是為四無盡之藏為總持也。」

佛告龍王：「是無盡藏總持，說德無量，入無極慧，集菩薩行，所可由慧，光曜莊嚴菩薩所求，菩薩財寶所入法藏，入總持門分別言教，嚴身口意，得淨諸國，合集自在，護念正道，入眾生敷慧化導正法，力精進具諸度無極，嚴淨道場，逮諸佛法，是謂無盡之藏總持。其有文名字號之數，及法諸數，遊于正法，皆來歸斯無盡之藏，為總持也。菩薩入斯，於諸文字無所分別。諸法清白，不壞本淨故。樂一切法，不侵樂法故。究竟諸法，所志諸法亦無侵欺故。一切眼法，不侵諸法明故。諸法假號，不侵會法故。以逮諸法，不侵行精進故。諸法調定，於柔順法無所侵故。諸法說之，無侵光曜焚燒諸法，於無起法而無侵故。信一切法，於所好法亦無侵故。說一切法，於諸言教無所侵故。諸法本無，於無趣法而無侵故。諸法審諦，等三世法亦無侵故。諸法常住，於不動法亦不侵故。諸法有哀，隨本所樂而為現法故。諸法悉等，說無差特故。諸法求跡，示現諸法至平等故。諸法所至，示現入深道門故。諸法至力，現諸上法故。諸法愚冥，為現智明故。懷來諸法，示現諸法無所亡失故。總持諸法，示現諸法為無盡故。諸法寂然，現憺怕故。諸法虛空，而為示現廣普之法故。諸法無明，現癡本故。諸法悉住，現所立處，故諸法入慧現離癡法故。諸法人也，而為示現分別諸法故。諸法離有，而為示現離所有法故。諸法有難，而為示現諸法瑕穢故。諸法常念，而為示現宿命事故。諸法有緣，示現諸法而有侵故。諸法入志，而為示現寂諸亂故。諸法極重，而為示現無所動法故。諸法住處，而為示現眾法界處故。諸法導師，而為示現審諦之法故。諸法致果，而為示現志無所念故。諸法唯陰，而為示現蠲除五陰諸法苦患故。諸法生死，示現諸法無塵故。諸法寂空，示現諸法無所猗故。諸法如固，示現諸法斷眾固故。諸法寂滅，示現諸法斷因緣故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「是無盡藏總持，說德無量，入無極慧，集菩薩行，所可由慧，光曜莊嚴菩薩所求，菩薩財寶所入法藏，入總持門分別言教，嚴身口意，得淨諸國，合集自在，護念正道，入眾生敷慧化導正法，力精進具諸度無極，嚴淨道場，逮諸佛法，是謂無盡之藏總持。其有文名字號之數，及法諸數，遊于正法，皆來歸斯無盡之藏，為總持也。菩薩入斯，於諸文字無所分別。諸法清白，不壞本淨故。樂一切法，不侵樂法故。究竟諸法，所志諸法亦無侵欺故。一切眼法，不侵諸法明故。諸法假號，不侵會法故。以逮諸法，不侵行精進故。諸法調定，於柔順法無所侵故。諸法說之，無侵光曜焚燒諸法，於無起法而無侵故。信一切法，於所好法亦無侵故。說一切法，於諸言教無所侵故。諸法本無，於無趣法而無侵故。諸法審諦，等三世法亦無侵故。諸法常住，於不動法亦不侵故。諸法有哀，隨本所樂而為現法故。諸法悉等，說無差特故。諸法求跡，示現諸法至平等故。諸法所至，示現入深道門故。諸法至力，現諸上法故。諸法愚冥，為現智明故。懷來諸法，示現諸法無所亡失故。總持諸法，示現諸法為無盡故。諸法寂然，現憺怕故。諸法虛空，而為示現廣普之法故。諸法無明，現癡本故。諸法悉住，現所立處，故諸法入慧現離癡法故。諸法人也，而為示現分別諸法故。諸法離有，而為示現離所有法故。諸法有難，而為示現諸法瑕穢故。諸法常念，而為示現宿命事故。諸法有緣，示現諸法而有侵故。諸法入志，而為示現寂諸亂故。諸法極重，而為示現無所動法故。諸法住處，而為示現眾法界處故。諸法導師，而為示現審諦之法故。諸法致果，而為示現志無所念故。諸法唯陰，而為示現蠲除五陰諸法苦患故。諸法生死，示現諸法無塵故。諸法寂空，示現諸法無所猗故。諸法如固，示現諸法斷眾固故。諸法寂滅，示現諸法斷因緣故。」

佛語龍王：「是名曰文字緣會無盡藏總持。菩薩得是，分別一切文字所興。譬如文字而不可盡，諸法所說不可盡，亦復如是！譬如文字亦不從身出、不從心出，諸法如是，不可知處，不住在身，不住在心。譬如文字無所依倚，而求解說塵勞之事，亦無所淨。菩薩已得無盡藏總持，雖說塵勞，不著塵垢，究竟本淨。譬如文字不合在身，然為他人有所解說；諸法如是，有所發起教心清淨。如文字有所說時無所至湊，無所言時不處在內；諸法如是，假使說時無所至到，設不說時不積在內。如文字無色無見而現在外；諸色如是，無色無見，由心因緣而有退轉。如文字虛自在寂寞，悉以怳惚無作字者；諸法如是，虛靜寂寞，莫有造作。如文字不出染污、瞋恚、愚癡，又因文字而有音教；諸法如是，不出染污、貪騃之惑，由從想念起婬、怒、癡。如文字因諸貪緣說得果證，文字無得亦無有證；諸法如是，因其緣對說有果證，計於本法無果無證。譬如諸法無不因字；諸行如是，所有諸法皆由佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「是名曰文字緣會無盡藏總持。菩薩得是，分別一切文字所興。譬如文字而不可盡，諸法所說不可盡，亦復如是！譬如文字亦不從身出、不從心出，諸法如是，不可知處，不住在身，不住在心。譬如文字無所依倚，而求解說塵勞之事，亦無所淨。菩薩已得無盡藏總持，雖說塵勞，不著塵垢，究竟本淨。譬如文字不合在身，然為他人有所解說；諸法如是，有所發起教心清淨。如文字有所說時無所至湊，無所言時不處在內；諸法如是，假使說時無所至到，設不說時不積在內。如文字無色無見而現在外；諸色如是，無色無見，由心因緣而有退轉。如文字虛自在寂寞，悉以怳惚無作字者；諸法如是，虛靜寂寞，莫有造作。如文字不出染污、瞋恚、愚癡，又因文字而有音教；諸法如是，不出染污、貪騃之惑，由從想念起婬、怒、癡。如文字因諸貪緣說得果證，文字無得亦無有證；諸法如是，因其緣對說有果證，計於本法無果無證。譬如諸法無不因字；諸行如是，所有諸法皆由佛道。」

總持身品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持身品第六

佛語龍王：「菩薩已住無盡藏，而以文字求於佛道。總持文字，力也；歸趣文字，身也；滅盡像，色也；入法門，頂也；觀瞻，額也；慧眼，眼也；天耳，耳也；說名字，鼻也；制亂意眉間，闕庭也；攝一切心，面也；解喻一切可眾生心，舌根也；調定其心，齒也；師子觀奮迅，髭也；藏匿空語，脣也；觀一切法，咽也；勉出眾生令其歡悅，肩也；端正所謂，脾也；察諸法等，腹也；入於深門，臍也；入左右路，掌也；合會諸法，臂也；十善之句為善救護，指也；清淨法銅，爪也；來致虛無之念，脇也；次第講法，脊也；說不侵時無所為度，尻也；具足寂觀，髕也；趣審諦法，膝也；曉知一切，踹也；心意寂然，足趺也；遊到十方，足心也；次第說諦，步也；知羞慚恥，衣也；法鬘莊嚴，傅飾也；法華若干，臥具也；說種種法，枕也；不瞋不諍，塗香也；所行如應無所不了，雜香也；入深戒，說香也；於諸法自在，眷屬也；嗟歎梵跡，則親友也；得安隱眾，知識也；斷諸結縛開化眾人，則親暱也；曉了諸事，家室也；其心清淨，母也；一切巧便無所依信，慧父也；諸通慧心，從等也；施度無極，漿食也；戒度無極，泰安也；忍度無極，莊嚴也；精進度無極，作善剋辦也；一心度無極，飽滿也；智度無極，隨時順也；善權度無極，二句合義也；道品身支，黨也。講說至誠，未曾侵欺，一切世間尊豪自由，於法自恣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「菩薩已住無盡藏，而以文字求於佛道。總持文字，力也；歸趣文字，身也；滅盡像，色也；入法門，頂也；觀瞻，額也；慧眼，眼也；天耳，耳也；說名字，鼻也；制亂意眉間，闕庭也；攝一切心，面也；解喻一切可眾生心，舌根也；調定其心，齒也；師子觀奮迅，髭也；藏匿空語，脣也；觀一切法，咽也；勉出眾生令其歡悅，肩也；端正所謂，脾也；察諸法等，腹也；入於深門，臍也；入左右路，掌也；合會諸法，臂也；十善之句為善救護，指也；清淨法銅，爪也；來致虛無之念，脇也；次第講法，脊也；說不侵時無所為度，尻也；具足寂觀，髕也；趣審諦法，膝也；曉知一切，踹也；心意寂然，足趺也；遊到十方，足心也；次第說諦，步也；知羞慚恥，衣也；法鬘莊嚴，傅飾也；法華若干，臥具也；說種種法，枕也；不瞋不諍，塗香也；所行如應無所不了，雜香也；入深戒，說香也；於諸法自在，眷屬也；嗟歎梵跡，則親友也；得安隱眾，知識也；斷諸結縛開化眾人，則親暱也；曉了諸事，家室也；其心清淨，母也；一切巧便無所依信，慧父也；諸通慧心，從等也；施度無極，漿食也；戒度無極，泰安也；忍度無極，莊嚴也；精進度無極，作善剋辦也；一心度無極，飽滿也；智度無極，隨時順也；善權度無極，二句合義也；道品身支，黨也。講說至誠，未曾侵欺，一切世間尊豪自由，於法自恣。」

佛語龍王：「是為無盡之藏總持，無色像身也！其有菩薩，於是總持樂法之樂。譬如國王在於中宮；如天帝釋在須彌頂，威神巍巍；如梵天尊豪自在；如燕居阿須輪，難可制持；如海無邊，功德超殊；如寶大山，天所娛樂；如父母獨有一子，愛重無極；如月盛滿，眾星獨明，莫不稽首；如世尊為天、世人奮大光明；如日初出，光曜柔和；如孔雀在林樹間放妙音聲；如師子在巖窟中服美飲食；如龍心意調和，以時澍雨；如轉輪王大法化國；如眾龍舞，動發雷電；如龍王已得自在，降大法雨；如天帝釋撫化一切諸外異道；如勇猛將摧伏嚴敵，除諸勞垢，降納眾魔；如水消火；如風靡草，心計如地，開化明者，順化眾生；如火焚草，皆忍苦樂；如乳母養長者子，療治眾病，持心堅強，具眾人願；如意珠王總持諸寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「是為無盡之藏總持，無色像身也！其有菩薩，於是總持樂法之樂。譬如國王在於中宮；如天帝釋在須彌頂，威神巍巍；如梵天尊豪自在；如燕居阿須輪，難可制持；如海無邊，功德超殊；如寶大山，天所娛樂；如父母獨有一子，愛重無極；如月盛滿，眾星獨明，莫不稽首；如世尊為天、世人奮大光明；如日初出，光曜柔和；如孔雀在林樹間放妙音聲；如師子在巖窟中服美飲食；如龍心意調和，以時澍雨；如轉輪王大法化國；如眾龍舞，動發雷電；如龍王已得自在，降大法雨；如天帝釋撫化一切諸外異道；如勇猛將摧伏嚴敵，除諸勞垢，降納眾魔；如水消火；如風靡草，心計如地，開化明者，順化眾生；如火焚草，皆忍苦樂；如乳母養長者子，療治眾病，持心堅強，具眾人願；如意珠王總持諸寶。」

佛語龍王：「其有菩薩住無盡之藏總持門者，則可謂入佛之道場。如大海含受眾寶、諸珍苑府，無盡之藏總持如是，包弘諸法道寶篋藏，如無數香篋令無量人恣意所欲。菩薩已住無盡之藏總持門者，以真妙言開化一切，令各得所。是總持者，入一切聲。此土名道心者，彼無盡世界佛一寶蓋如來國曰目前；此名諸通慧者，彼超得度世界導龍如來佛國曰普達；此名施度無極者，彼寂定世界吉祥如來佛國曰精氣；此名戒度無極者，彼無憂世界離憂如來佛國曰多安；此名忍度無極者，彼無垢世界離垢如來佛國曰無盡句；此名進度無極者，彼普明世界無垢光如來佛國曰上度；此名專度無極者，彼道御世界堅要如來佛國曰寂行；此名智度無極者，彼陰雨世界雨王如來佛國曰清淨；此名善權方便者，彼尊調世界離垢辟如來佛國曰隨習俗宜；此名慈哀喜護者，彼豐盛世界吉祥義如來佛國曰憐傷仁攝彼我二寂；此名苦習盡道者，彼無悅世界首寂如來佛國曰本原由根根盡歸本；此名四意止者，他方世界曰無止；此名四意斷者，彼曰上勝；此名神足者，彼曰超步；此名五根者，彼曰悅原；此名五力，彼曰堅強；此名覺意，彼曰無冥；此名八由，彼曰所度；此名分別，彼曰目見；此名護仰，彼曰隨順；此名法施，彼曰善攝；此名寂觀，彼曰定察；此名脫門，彼曰離癡；此名功德，彼曰嚴辦；此名智慧，彼曰了便；此名棄家，彼曰修行；此名具戒，彼曰無犯；此名安隱無為，彼曰寂滅度；此名曰歎佛無量，彼曰佛曰佛眼放光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「其有菩薩住無盡之藏總持門者，則可謂入佛之道場。如大海含受眾寶、諸珍苑府，無盡之藏總持如是，包弘諸法道寶篋藏，如無數香篋令無量人恣意所欲。菩薩已住無盡之藏總持門者，以真妙言開化一切，令各得所。是總持者，入一切聲。此土名道心者，彼無盡世界佛一寶蓋如來國曰目前；此名諸通慧者，彼超得度世界導龍如來佛國曰普達；此名施度無極者，彼寂定世界吉祥如來佛國曰精氣；此名戒度無極者，彼無憂世界離憂如來佛國曰多安；此名忍度無極者，彼無垢世界離垢如來佛國曰無盡句；此名進度無極者，彼普明世界無垢光如來佛國曰上度；此名專度無極者，彼道御世界堅要如來佛國曰寂行；此名智度無極者，彼陰雨世界雨王如來佛國曰清淨；此名善權方便者，彼尊調世界離垢辟如來佛國曰隨習俗宜；此名慈哀喜護者，彼豐盛世界吉祥義如來佛國曰憐傷仁攝彼我二寂；此名苦習盡道者，彼無悅世界首寂如來佛國曰本原由根根盡歸本；此名四意止者，他方世界曰無止；此名四意斷者，彼曰上勝；此名神足者，彼曰超步；此名五根者，彼曰悅原；此名五力，彼曰堅強；此名覺意，彼曰無冥；此名八由，彼曰所度；此名分別，彼曰目見；此名護仰，彼曰隨順；此名法施，彼曰善攝；此名寂觀，彼曰定察；此名脫門，彼曰離癡；此名功德，彼曰嚴辦；此名智慧，彼曰了便；此名棄家，彼曰修行；此名具戒，彼曰無犯；此名安隱無為，彼曰寂滅度；此名曰歎佛無量，彼曰佛曰佛眼放光。」

佛語龍王：「計諸佛國音聲言訓若干種教，菩薩若逮無盡之藏，皆知一切諸佛之土所說音聲文字所誨。佛以一劫若過一劫，讚歎有為言說章句之教十方所出，不能究竟諸佛國土音聲義也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「計諸佛國音聲言訓若干種教，菩薩若逮無盡之藏，皆知一切諸佛之土所說音聲文字所誨。佛以一劫若過一劫，讚歎有為言說章句之教十方所出，不能究竟諸佛國土音聲義也。」

佛說是無盡之藏總持門時，六萬菩薩皆得總持，八千菩薩得不起法忍，三萬二千人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是無盡之藏總持門時，六萬菩薩皆得總持，八千菩薩得不起法忍，三萬二千人皆發無上正真道意。

總持門品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持門品第七

爾時佛告龍王：「菩薩以是離諸幽冥之路，趣諸通慧。往古不可計無央數劫不可思議，彼時有佛。號曰梵首天王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，世界曰集異德，劫名淨除。彼時集異德世界豐盛安隱，五穀自然；快樂無極，天人繁熾。如我此土百億四域合為一佛國，則為彼土一大四域，如是之比百億須彌山，此梵首天王如來集異德世界廣大無邊，乃如茲乎！其世界如金剛光明摩尼之寶，自然常普大明，以寶交絡，周匝覆蓋懸繒、幢幡，百千伎樂於虛空中不鼓自鳴，其伎樂音普聞佛土。彼伎樂音，不出婬、怒、癡欲之音聲也，唯演寂然憺怕法樂歡喜之音。諸天、人民聞樂音者，則逮一心寂定，安隱晏然，不為塵勞之所危害也。其土平等，如柔軟衣，無有惡趣音聲誨也。天、人清淨，皆解微妙，志于大乘，少求聲聞、緣覺之乘。心有所念，衣食、室宇所欲隨意，悉自然至，天、人一等，無有窮厄匱乏者也，衣服、飲食如兜術天上，其國所有等無差特。其如來壽命滿六十七萬二千歲，其土人民壽亦復如是，無中夭者。佛土菩薩七十二那術，聲聞甚少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告龍王：「菩薩以是離諸幽冥之路，趣諸通慧。往古不可計無央數劫不可思議，彼時有佛。號曰梵首天王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，世界曰集異德，劫名淨除。彼時集異德世界豐盛安隱，五穀自然；快樂無極，天人繁熾。如我此土百億四域合為一佛國，則為彼土一大四域，如是之比百億須彌山，此梵首天王如來集異德世界廣大無邊，乃如茲乎！其世界如金剛光明摩尼之寶，自然常普大明，以寶交絡，周匝覆蓋懸繒、幢幡，百千伎樂於虛空中不鼓自鳴，其伎樂音普聞佛土。彼伎樂音，不出婬、怒、癡欲之音聲也，唯演寂然憺怕法樂歡喜之音。諸天、人民聞樂音者，則逮一心寂定，安隱晏然，不為塵勞之所危害也。其土平等，如柔軟衣，無有惡趣音聲誨也。天、人清淨，皆解微妙，志于大乘，少求聲聞、緣覺之乘。心有所念，衣食、室宇所欲隨意，悉自然至，天、人一等，無有窮厄匱乏者也，衣服、飲食如兜術天上，其國所有等無差特。其如來壽命滿六十七萬二千歲，其土人民壽亦復如是，無中夭者。佛土菩薩七十二那術，聲聞甚少。

「爾時有轉輪聖王號無盡福，主十六四天下。其無盡福王有八十四那術夫人，如天玉女。有四太后：一名離垢，二曰無垢光，三曰清淨，四曰淨句。子有八萬四千，皆大猛勇身相；有八端正姝好，皆志大乘。彼時無盡福王處於大城，名曰具樂。其城東西長二千四百四十里，南北亦爾。梵首天王如來興於彼國，無盡福王建立精舍，殖大林樹，名上香光園，佛所遊止。城之中央造王宮殿，七寶合成。城中有八萬四千街巷、八萬四千欄楯。一一街巷有八萬四千家居。其大城壁七重，七重欄楯、七重行樹、七重交路，繞城有萬遊觀園。其塹七重，滿八味水，生青蓮、紅蓮、黃蓮、白蓮，皆有美香，鴛鴦、鳧鴈相隨而鳴。其城如是，名等無量，不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時有轉輪聖王號無盡福，主十六四天下。其無盡福王有八十四那術夫人，如天玉女。有四太后：一名離垢，二曰無垢光，三曰清淨，四曰淨句。子有八萬四千，皆大猛勇身相；有八端正姝好，皆志大乘。彼時無盡福王處於大城，名曰具樂。其城東西長二千四百四十里，南北亦爾。梵首天王如來興於彼國，無盡福王建立精舍，殖大林樹，名上香光園，佛所遊止。城之中央造王宮殿，七寶合成。城中有八萬四千街巷、八萬四千欄楯。一一街巷有八萬四千家居。其大城壁七重，七重欄楯、七重行樹、七重交路，繞城有萬遊觀園。其塹七重，滿八味水，生青蓮、紅蓮、黃蓮、白蓮，皆有美香，鴛鴦、鳧鴈相隨而鳴。其城如是，名等無量，不可思議。

「王供養佛，奉進所安，眾事具足，無所乏少，於百千歲不可稱限。率其中宮、子孫、親族、友黨、眷屬、國中人民，往詣上香光叢林，見梵首天王如來，稽首佛足，退住一面。佛告王曰：『有四事為大國王、君子、聖主猶得自在，與眾不同，增益善法。何等為四？立於篤信，數詣賢聖，樂欣請益，求德慕義；以法自娛，常觀無常、苦、空、非身之法，觀世所有有為之穢皆歸離別；自攝其心，入無放逸，覺察欲樂，無所饒羨；不以毀斷宿世福德，不廢道心，務志妙慧。是為四事，大國聖主猶得自在，與眾不同。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王供養佛，奉進所安，眾事具足，無所乏少，於百千歲不可稱限。率其中宮、子孫、親族、友黨、眷屬、國中人民，往詣上香光叢林，見梵首天王如來，稽首佛足，退住一面。佛告王曰：『有四事為大國王、君子、聖主猶得自在，與眾不同，增益善法。何等為四？立於篤信，數詣賢聖，樂欣請益，求德慕義；以法自娛，常觀無常、苦、空、非身之法，觀世所有有為之穢皆歸離別；自攝其心，入無放逸，覺察欲樂，無所饒羨；不以毀斷宿世福德，不廢道心，務志妙慧。是為四事，大國聖主猶得自在，與眾不同。』

「無盡福王白世尊曰：『菩薩有幾法而得自在？』佛告王曰：『菩薩有八法而得自在。何謂為八？得五神通以自娛樂，未曾有退，無所罣礙；并除瞋恨，而無害心，具暢聖慧，攝于道明；所作已辦，現得叡達，誠信神足，拔諸所有；以智慧聖捨離一切邪見塵垢，得四解明，佛所建立，無著不住；具足力處，逮于無盡福海印三昧；能悅眾生，攝御一切諸佛之教，以成總持；其心清淨，所聞不忘，應如所欲，而為說法；入一義味，住於本際，不計吾我，不起法忍。是為八事，菩薩而得自在。』佛告王曰：『又有總持名曰寶事，菩薩逮得此總持者於法自在。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡福王白世尊曰：『菩薩有幾法而得自在？』佛告王曰：『菩薩有八法而得自在。何謂為八？得五神通以自娛樂，未曾有退，無所罣礙；并除瞋恨，而無害心，具暢聖慧，攝于道明；所作已辦，現得叡達，誠信神足，拔諸所有；以智慧聖捨離一切邪見塵垢，得四解明，佛所建立，無著不住；具足力處，逮于無盡福海印三昧；能悅眾生，攝御一切諸佛之教，以成總持；其心清淨，所聞不忘，應如所欲，而為說法；入一義味，住於本際，不計吾我，不起法忍。是為八事，菩薩而得自在。』佛告王曰：『又有總持名曰寶事，菩薩逮得此總持者於法自在。』

「時佛為王說寶事總持之慧，滿百千歲普分別義。王捨國事一切眾緣，專精一心，及與眷屬聽受道化，於百千歲未曾想欲，無瞋恨意，不含想害，不顧妻子、國土、眷屬，一切所有永不以計，唯願法樂，立志佛道，大慈清淨，等心一切而行大哀，被大德鎧而聽受法。如是之比具百千歲，受佛誨已，因此寶事總持之要，所作則辦。越七百萬劫終始之患，積十萬劫除諸罪殃，見億百千佛從受德本，於恒沙等作天帝釋。若為梵天、轉輪聖王，積功累德，以清淨心志御諸法，用心不亂，聞百千佛，受法不忘。時王諸子，皆悉逮得柔順法忍；中宮婇女八萬四千，普發道意，為菩薩學；八萬四千人逮得法忍；九十那術諸天人民皆發無上正真道意；三十六那術學聲聞乘得法眼淨；萬六千比丘漏盡意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時佛為王說寶事總持之慧，滿百千歲普分別義。王捨國事一切眾緣，專精一心，及與眷屬聽受道化，於百千歲未曾想欲，無瞋恨意，不含想害，不顧妻子、國土、眷屬，一切所有永不以計，唯願法樂，立志佛道，大慈清淨，等心一切而行大哀，被大德鎧而聽受法。如是之比具百千歲，受佛誨已，因此寶事總持之要，所作則辦。越七百萬劫終始之患，積十萬劫除諸罪殃，見億百千佛從受德本，於恒沙等作天帝釋。若為梵天、轉輪聖王，積功累德，以清淨心志御諸法，用心不亂，聞百千佛，受法不忘。時王諸子，皆悉逮得柔順法忍；中宮婇女八萬四千，普發道意，為菩薩學；八萬四千人逮得法忍；九十那術諸天人民皆發無上正真道意；三十六那術學聲聞乘得法眼淨；萬六千比丘漏盡意解。

「無盡福王棄國捐王，不慕天上、世間諸樂，唯志無上正真之道。因家之信，出家為道而作沙門。諸子亦然，皆作沙門。時國人見王棄國，六萬人悉為沙門；中宮婇女、四大夫人亦為沙門。佛教清淨，普蒙安隱，殖諸德本，眾行具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡福王棄國捐王，不慕天上、世間諸樂，唯志無上正真之道。因家之信，出家為道而作沙門。諸子亦然，皆作沙門。時國人見王棄國，六萬人悉為沙門；中宮婇女、四大夫人亦為沙門。佛教清淨，普蒙安隱，殖諸德本，眾行具足。」

佛言：「龍王！爾時無盡福王轉輪聖帝非是餘人，則爾身是也。爾時轉輪聖王諸子，今此會中諸菩薩大士是也。時彼梵首天王如來，為王無盡福所說寶事總持，則今佛所說無盡藏總持是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「龍王！爾時無盡福王轉輪聖帝非是餘人，則爾身是也。爾時轉輪聖王諸子，今此會中諸菩薩大士是也。時彼梵首天王如來，為王無盡福所說寶事總持，則今佛所說無盡藏總持是。」

佛語龍王：「今如來以無著慧觀察人本而為說法，從無央數百千億那術諸佛聞無盡藏總持，以此數聞之故，今乃如斯志念強勇，獨步無礙，辯才難及，志懷智慧。若有菩薩，聞是無盡總持之名，其有說者，皆當逮得無著辯才。所以者何？由是總持，後當來世是離垢總持所流布處，皆是如來之所建立八萬四千法藏。是總持門為首面也，八萬四千行皆來歸於總持，八萬四千三昧皆從總持，八萬四千總持無盡之藏總持為本原。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「今如來以無著慧觀察人本而為說法，從無央數百千億那術諸佛聞無盡藏總持，以此數聞之故，今乃如斯志念強勇，獨步無礙，辯才難及，志懷智慧。若有菩薩，聞是無盡總持之名，其有說者，皆當逮得無著辯才。所以者何？由是總持，後當來世是離垢總持所流布處，皆是如來之所建立八萬四千法藏。是總持門為首面也，八萬四千行皆來歸於總持，八萬四千三昧皆從總持，八萬四千總持無盡之藏總持為本原。」

佛語龍王：「假使菩薩無住無著，於四解義則降大法雨，皆來依猗此無盡之藏。此無盡之藏總持所入正句次第順章，諸天、龍、神、香音神、無善神、鳳凰神、甜柔神皆共營護： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「假使菩薩無住無著，於四解義則降大法雨，皆來依猗此無盡之藏。此無盡之藏總持所入正句次第順章，諸天、龍、神、香音神、無善神、鳳凰神、甜柔神皆共營護：

「緣應意 隨順意 欣樂跡 直意 越度 無盡句 次第 曜面 光目 光英 志造 淨意 行步入 勇力 濟冥 所持 為上 寂門 入寂 滅塵 離居 居善 隨順 離次 無所至 所住 無所住 至處 無至處 要御 速慧 智根 轉本根 月光 日轉焰 光善離垢 無垢 淨諸垢 覺所建立 諸天祐 護諸魅 告乘 梵知化 釋諮嗟 四天護 眾聖愛 仙人歸 諸姓修行 解牢獄縛 天人所攝 捨諸塵勞 破壞眾魔 降伏外道 攝欲明智 開化自大 不犯法師 不亂眾會 悅可樂法 護於法音 不斷三寶 慈愍眾生 讚慕德義(六十二事)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緣應意 隨順意 欣樂跡 直意 越度 無盡句 次第 曜面 光目 光英 志造 淨意 行步入 勇力 濟冥 所持 為上 寂門 入寂 滅塵 離居 居善 隨順 離次 無所至 所住 無所住 至處 無至處 要御 速慧 智根 轉本根 月光 日轉焰 光善離垢 無垢 淨諸垢 覺所建立 諸天祐 護諸魅 告乘 梵知化 釋諮嗟 四天護 眾聖愛 仙人歸 諸姓修行 解牢獄縛 天人所攝 捨諸塵勞 破壞眾魔 降伏外道 攝欲明智 開化自大 不犯法師 不亂眾會 悅可樂法 護於法音 不斷三寶 慈愍眾生 讚慕德義(六十二事)」

佛告龍王：「是諸法句，為護無盡之藏總持。其有法師受是章句六十二事，若諷誦者，得三十二無所畏。何謂三十二？博聞無畏，諮嗟他人；處處無畏，言無缺短；如應無畏，棄捐鄭重；而無所畏，隨音所入；辯才無畏，無所罣礙；其心無畏，奉受道心；其志無畏，歡悅眾人；行步無畏，速決狐疑；覺意無畏，觀察眾人；無闕無畏，言行相應；無缺無畏，戒禁清淨；心面無畏，忍辱清淨；堅強無畏，於審諦願而不轉還；所處無畏，心不謬亂；辯慧無畏，能悅眾會；智慧無畏，知深妙法；降化無畏，離於調戲；師子無畏，伏諸外道；無受無畏，無衣食悅；無瑕無畏，降伏眾賊，令住正見；無愆無畏，智者不毀；導御無畏，不亂眾經；說等無畏，隨時而教；無諂無畏，言行相應；離慢無畏，見一切人；謙順無畏，無盡句本行修善；發遣所問無畏，開化一切無量法教；隨眾無畏，己身淨故；降魔無畏，除諸塵勞；大慈無畏，心不懷害；大哀無畏，將護眾生；智慧無畏，以法治國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「是諸法句，為護無盡之藏總持。其有法師受是章句六十二事，若諷誦者，得三十二無所畏。何謂三十二？博聞無畏，諮嗟他人；處處無畏，言無缺短；如應無畏，棄捐鄭重；而無所畏，隨音所入；辯才無畏，無所罣礙；其心無畏，奉受道心；其志無畏，歡悅眾人；行步無畏，速決狐疑；覺意無畏，觀察眾人；無闕無畏，言行相應；無缺無畏，戒禁清淨；心面無畏，忍辱清淨；堅強無畏，於審諦願而不轉還；所處無畏，心不謬亂；辯慧無畏，能悅眾會；智慧無畏，知深妙法；降化無畏，離於調戲；師子無畏，伏諸外道；無受無畏，無衣食悅；無瑕無畏，降伏眾賊，令住正見；無愆無畏，智者不毀；導御無畏，不亂眾經；說等無畏，隨時而教；無諂無畏，言行相應；離慢無畏，見一切人；謙順無畏，無盡句本行修善；發遣所問無畏，開化一切無量法教；隨眾無畏，己身淨故；降魔無畏，除諸塵勞；大慈無畏，心不懷害；大哀無畏，將護眾生；智慧無畏，以法治國。」

佛語龍王：「菩薩聞是無盡之藏總持，歡喜信，便得三十二無畏。假使不斷是三十二無畏，稍稍漸成如來四無所畏、佛之所有無所畏。諸天、人前為師子吼，恣聽一切所可欲問，都無有人能來窮極如來之智，亦不敢斷佛所說。是故菩薩欲致是無所畏者，當學行無盡藏總持。何所是總持所學行？無眼行、無色行、無眼色識行；無耳行、無聲行、無耳聲識行；無鼻行、無香行、無鼻香識行；無舌行、無味行、無舌味識行；無身行、無細滑行、無身細滑識行；無心行、無法行、無心法識行。無色行、無色生行、無色滅行、無色處行；無痛、想、行、識行，無識生行、無識滅行、無識處行。一切無行，是應總持行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「菩薩聞是無盡之藏總持，歡喜信，便得三十二無畏。假使不斷是三十二無畏，稍稍漸成如來四無所畏、佛之所有無所畏。諸天、人前為師子吼，恣聽一切所可欲問，都無有人能來窮極如來之智，亦不敢斷佛所說。是故菩薩欲致是無所畏者，當學行無盡藏總持。何所是總持所學行？無眼行、無色行、無眼色識行；無耳行、無聲行、無耳聲識行；無鼻行、無香行、無鼻香識行；無舌行、無味行、無舌味識行；無身行、無細滑行、無身細滑識行；無心行、無法行、無心法識行。無色行、無色生行、無色滅行、無色處行；無痛、想、行、識行，無識生行、無識滅行、無識處行。一切無行，是應總持行。

「復次，龍王！其行色空，心不空色，是應總持行。痛、想、行、識，其行識空，心不空識，是應總持行。復次，其無想色行，不念無想行，是應總持行。痛、想、行、識亦復如是，其無想識行，不念無想識行，是應總持行。復次，其不斷色行，於色行無行，不色生行，不色起行，不色寂行，色如諦行，色如本淨行，亦不念色如諦、本淨行，是應總持行。痛、想、行、識亦復如是，其不斷識行，於識行無行，不識生行，不識起行，不識寂行，識如諦行，識如本淨行，亦不念識如諦、本淨行，是應總持行。復次，於種由法界行，不想法界行，不想法界諸入本淨空行，不想本淨空，是應總持行。若一切法緣起之行，不想緣起，是應總持行。不著諸法行，不猗不著行，是應總持行。諸法如本無行，不壞諸法本無之行；若於諸法住本際行，不念本際住諸法行，是應總持行。復次，其知貪欲行，不於法界想念貪欲行，是應總持行。其知瞋恚行，不於法界想瞋恚行，是應總持行。其知愚癡行，不於法界想愚癡行，是應總持行。其等分行，不於等分行於法界有所壞行；若於八萬四千諸所修行，入于法界無若干行，是應總持行。若行、若合行，於行、合行而無所行，亦無不行。所以者何？其行無量亦無所度，亦無所想，是故彼行為平等行。於平等行亦無所毀，亦不有為，亦不無為，亦不受，亦無不受，無處無住，故曰平等行。菩薩行如是，則得無盡藏總持之門也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，龍王！其行色空，心不空色，是應總持行。痛、想、行、識，其行識空，心不空識，是應總持行。復次，其無想色行，不念無想行，是應總持行。痛、想、行、識亦復如是，其無想識行，不念無想識行，是應總持行。復次，其不斷色行，於色行無行，不色生行，不色起行，不色寂行，色如諦行，色如本淨行，亦不念色如諦、本淨行，是應總持行。痛、想、行、識亦復如是，其不斷識行，於識行無行，不識生行，不識起行，不識寂行，識如諦行，識如本淨行，亦不念識如諦、本淨行，是應總持行。復次，於種由法界行，不想法界行，不想法界諸入本淨空行，不想本淨空，是應總持行。若一切法緣起之行，不想緣起，是應總持行。不著諸法行，不猗不著行，是應總持行。諸法如本無行，不壞諸法本無之行；若於諸法住本際行，不念本際住諸法行，是應總持行。復次，其知貪欲行，不於法界想念貪欲行，是應總持行。其知瞋恚行，不於法界想瞋恚行，是應總持行。其知愚癡行，不於法界想愚癡行，是應總持行。其等分行，不於等分行於法界有所壞行；若於八萬四千諸所修行，入于法界無若干行，是應總持行。若行、若合行，於行、合行而無所行，亦無不行。所以者何？其行無量亦無所度，亦無所想，是故彼行為平等行。於平等行亦無所毀，亦不有為，亦不無為，亦不受，亦無不受，無處無住，故曰平等行。菩薩行如是，則得無盡藏總持之門也。」

於是世尊則說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊則說頌曰：

「其人心意則清淨， 普入經卷度無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其人心意則清淨， 普入經卷度無極，

悉解眾人之音聲， 得總持時乃如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉解眾人之音聲， 得總持時乃如是。

觀知群萠心所行， 善惡所念及中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀知群萠心所行， 善惡所念及中間，

分別本性所造興， 則為說法隨所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別本性所造興， 則為說法隨所應。

悉了因緣之報應， 令不覩常及無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉了因緣之報應， 令不覩常及無常，

皆以棄捐墮邊際， 分別總持隨順化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以棄捐墮邊際， 分別總持隨順化。

明解文字之方便， 知無央數之音響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明解文字之方便， 知無央數之音響，

曉了義理微妙好， 得總持者乃如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了義理微妙好， 得總持者乃如是。

逮得天眼無垢污， 天耳清淨亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得天眼無垢污， 天耳清淨亦如是，

無量智慧知眾行， 念億千劫去來事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量智慧知眾行， 念億千劫去來事。

獲四神足亦如是， 至無量國須臾頃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲四神足亦如是， 至無量國須臾頃，

供無數億諸導師， 聞所講法則總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供無數億諸導師， 聞所講法則總持。

若干億魔至百千， 不能覩知境界行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干億魔至百千， 不能覩知境界行，

清淨之人無塵埃， 講說經法無數千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨之人無塵埃， 講說經法無數千。

譬如蓮華無著水， 不猗世法亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如蓮華無著水， 不猗世法亦如是，

常以解脫諸有無， 等心一切如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以解脫諸有無， 等心一切如虛空。

持最色相而勇猛， 眾人觀仰無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持最色相而勇猛， 眾人觀仰無厭足，

進止安詳行無缺， 愍傷群萠故遊世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進止安詳行無缺， 愍傷群萠故遊世。

天帝釋梵及護世， 皆以恭敬稽首禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋梵及護世， 皆以恭敬稽首禮，

其心不以憍慢說， 得總持時亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不以憍慢說， 得總持時亦如是。

口言柔軟如梵音， 為眾人說可其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口言柔軟如梵音， 為眾人說可其心，

溫潤流利言得時， 所可教化無所覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫潤流利言得時， 所可教化無所覆。

在於眾中無所畏， 為師子吼妙無難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於眾中無所畏， 為師子吼妙無難，

降伏一切眾麁人， 得淨總持為如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切眾麁人， 得淨總持為如是。

其諛諂人難調化， 興于憍傲而自大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諛諂人難調化， 興于憍傲而自大，

聞彼聖明所說法， 即棄貢高稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞彼聖明所說法， 即棄貢高稽首禮。

入於本淨寂法界， 以達義歸解諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於本淨寂法界， 以達義歸解諸法，

以故所說無窮已， 分別文字知法律。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故所說無窮已， 分別文字知法律。

人之本性法界淨， 曉眾生淨亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人之本性法界淨， 曉眾生淨亦如是，

解知本無人本無， 所說經法無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解知本無人本無， 所說經法無罣礙。

所盡無盡不可知， 無盡之事無能盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所盡無盡不可知， 無盡之事無能盡，

覺了知是趣寂寞， 則說無住億經卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺了知是趣寂寞， 則說無住億經卷。

斯諸文字不處身， 亦不在意不住心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸文字不處身， 亦不在意不住心，

文字本性空寂寞， 譬如山中呼聲響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字本性空寂寞， 譬如山中呼聲響。

計總持者不著字， 無音無言無說聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計總持者不著字， 無音無言無說聲，

以知文字所趣然， 假使所說無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知文字所趣然， 假使所說無罣礙。

無意無想亦無心， 設有所說無所念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無意無想亦無心， 設有所說無所念，

又復解知去法慧， 講順說經隨所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復解知去法慧， 講順說經隨所應。

以入分別四句義， 曉了義理明識法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以入分別四句義， 曉了義理明識法，

究暢音聲順所聽， 故講無著不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究暢音聲順所聽， 故講無著不可量。

翫習本原承其慧， 故說深要若干法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翫習本原承其慧， 故說深要若干法，

所解之慧了逆順， 有趣頂法度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所解之慧了逆順， 有趣頂法度無極。

方便所有諸怯弱， 以用救攝諸卒暴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便所有諸怯弱， 以用救攝諸卒暴，

明識所作為解說， 得總持者乃如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明識所作為解說， 得總持者乃如是。

其身口意皆已寂， 分別諸慧不著古， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身口意皆已寂， 分別諸慧不著古，

所言無厭除瞋恨， 得住總持為勇猛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言無厭除瞋恨， 得住總持為勇猛。

其所總持心執御， 意之所入住法慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所總持心執御， 意之所入住法慧，

其有聞者未曾忘， 順如聽采等經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有聞者未曾忘， 順如聽采等經典。

其總持義法不亂， 計法行之無所入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其總持義法不亂， 計法行之無所入，

以法等故曰平等， 如應平等順清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法等故曰平等， 如應平等順清淨。」

分別名品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別名品第八

佛說此章句偈時，海龍王眷屬萬三千龍，皆發無上正真道意，則更啟曰：「廣宣此言，唯然，世尊！我等亦當逮是無盡之藏總持也，當為一切眾生之類廣說經法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此章句偈時，海龍王眷屬萬三千龍，皆發無上正真道意，則更啟曰：「廣宣此言，唯然，世尊！我等亦當逮是無盡之藏總持也，當為一切眾生之類廣說經法！」

爾時賢者舍利弗白佛言：「至未曾有。世尊！乃令諸龍發無上正真道意，人反不能發大道也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢者舍利弗白佛言：「至未曾有。世尊！乃令諸龍發無上正真道意，人反不能發大道也！」

佛告舍利弗：「是萬三千龍，迦葉佛時皆作沙門，從迦葉如來一反聞菩薩行，同時歡喜讚曰：『善哉，善哉！說大乘事不可思議！』與族黨知友俱行分衛，貪利不慎，不護禁戒，以是之故，壽終之後墮於龍中。彼時從迦葉佛聞大乘教，讚迦葉佛，因由報應德本之緣，今聞吾說諮嗟大乘，講無盡藏總持，皆發無上正真道意。舍利弗！觀是至心之奇特，今吾授決，恒沙等劫供養諸佛積累道品，自致得成無上正真道，號曰慧上智上法上梵上，得成佛時，以是四事號世界曰無垢藏，劫名大欣，皆同一劫得成無上正真道最正覺，猶如賢劫當興千佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「是萬三千龍，迦葉佛時皆作沙門，從迦葉如來一反聞菩薩行，同時歡喜讚曰：『善哉，善哉！說大乘事不可思議！』與族黨知友俱行分衛，貪利不慎，不護禁戒，以是之故，壽終之後墮於龍中。彼時從迦葉佛聞大乘教，讚迦葉佛，因由報應德本之緣，今聞吾說諮嗟大乘，講無盡藏總持，皆發無上正真道意。舍利弗！觀是至心之奇特，今吾授決，恒沙等劫供養諸佛積累道品，自致得成無上正真道，號曰慧上智上法上梵上，得成佛時，以是四事號世界曰無垢藏，劫名大欣，皆同一劫得成無上正真道最正覺，猶如賢劫當興千佛。」

授決品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授決品第九

於是海龍王白佛言：「我從初劫住止大海，從拘樓秦如來興於世來，大海之中諸龍妻子眷屬甚少，今海龍眾妻子、眷屬繁裔弘多，設欲計挍不可窮盡。唯然，世尊！如此云何有何變怪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是海龍王白佛言：「我從初劫住止大海，從拘樓秦如來興於世來，大海之中諸龍妻子眷屬甚少，今海龍眾妻子、眷屬繁裔弘多，設欲計挍不可窮盡。唯然，世尊！如此云何有何變怪？」

佛告龍王：「其於佛法出家奉律行戒，不具現戒成就，違戒犯行，不捨直見，不墮地獄。如斯之類壽終已後皆生龍中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「其於佛法出家奉律行戒，不具現戒成就，違戒犯行，不捨直見，不墮地獄。如斯之類壽終已後皆生龍中。」

佛語龍王：「拘樓秦佛時，九十八億居家出家，違其禁戒，皆生龍中。拘那含牟尼佛時，八十億居家出家毀戒恣心，壽終之後皆生龍中。迦葉佛時，六十四億居家出家犯戒，壽終之後皆生龍中。於我世中，九百九十億居家出家，若干鬪諍，習若干行，誹謗經戒，壽終之後皆生龍中，今有生者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「拘樓秦佛時，九十八億居家出家，違其禁戒，皆生龍中。拘那含牟尼佛時，八十億居家出家毀戒恣心，壽終之後皆生龍中。迦葉佛時，六十四億居家出家犯戒，壽終之後皆生龍中。於我世中，九百九十億居家出家，若干鬪諍，習若干行，誹謗經戒，壽終之後皆生龍中，今有生者。」

佛語龍王：「以是之故，仁在大海中，諸龍妻子眷屬不可稱計。我般泥洹後，多有惡比丘、惡優婆塞，違失禁戒，當生龍中，或墮地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「以是之故，仁在大海中，諸龍妻子眷屬不可稱計。我般泥洹後，多有惡比丘、惡優婆塞，違失禁戒，當生龍中，或墮地獄。」

海龍王白佛言：「於今棄家為道，犯戒比丘墮龍中者，有何殊特？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海龍王白佛言：「於今棄家為道，犯戒比丘墮龍中者，有何殊特？」

佛言：「棄家學行，於今犯戒比丘墮龍中者，行於方便，不能清淨。又有至心信於佛法，以至心力龍中壽終，生天上、人間，當見賢劫所興諸佛，皆當見之。假使不以解脫者，悉於拔陀劫中般泥洹，除志大乘者。龍王！且觀佛教廣大因緣出家之奇特，棄諸惡法，得超異類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「棄家學行，於今犯戒比丘墮龍中者，行於方便，不能清淨。又有至心信於佛法，以至心力龍中壽終，生天上、人間，當見賢劫所興諸佛，皆當見之。假使不以解脫者，悉於拔陀劫中般泥洹，除志大乘者。龍王！且觀佛教廣大因緣出家之奇特，棄諸惡法，得超異類。」

爾時有龍王子，號曰威首，前白佛言：「至未曾有。世尊！龍近如來難值難聞，雖有所毀，作眾罪殃，發一善意，心念佛法，終不失德；緣是之行，至得滅度。今我願發無上正真道意，用佛、世尊難值難聞，令菩薩行無有違缺，至于道場，莫使心中忘失德本，大慈、大哀、大喜、大護，所生之處常見諸佛，得聞經法，供養眾僧，開化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有龍王子，號曰威首，前白佛言：「至未曾有。世尊！龍近如來難值難聞，雖有所毀，作眾罪殃，發一善意，心念佛法，終不失德；緣是之行，至得滅度。今我願發無上正真道意，用佛、世尊難值難聞，令菩薩行無有違缺，至于道場，莫使心中忘失德本，大慈、大哀、大喜、大護，所生之處常見諸佛，得聞經法，供養眾僧，開化眾生。」

爾時世尊告威首龍王子曰：「善哉，善哉！仁者之問，乃發救護一切之心。今汝至心興無極哀，而起道意，緣彼德本如來嗟歎，七日、七月、若至一年，為功德福而不可盡，所植善行乃如是也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告威首龍王子曰：「善哉，善哉！仁者之問，乃發救護一切之心。今汝至心興無極哀，而起道意，緣彼德本如來嗟歎，七日、七月、若至一年，為功德福而不可盡，所植善行乃如是也！」

佛見威首龍王子心之所念，即時欣笑。諸佛笑法，無央數色，色色各異，光從口出，照不可計諸佛世界，遶身三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見威首龍王子心之所念，即時欣笑。諸佛笑法，無央數色，色色各異，光從口出，照不可計諸佛世界，遶身三匝，還從頂入。

爾時賢者阿難以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢者阿難以偈讚佛：

「百福功德莊嚴身， 體諸相好三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百福功德莊嚴身， 體諸相好三十二，

清淨無垢如月光， 今之所笑何感欣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢如月光， 今之所笑何感欣？

靜無塵埃離三垢， 如百葉華行無惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜無塵埃離三垢， 如百葉華行無惓，

天人龍神所奉敬， 安住今者何因笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人龍神所奉敬， 安住今者何因笑？

善哉平等齒普淨， 十力威曜面香潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉平等齒普淨， 十力威曜面香潔，

以除生死之根原， 今者世尊笑何感？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以除生死之根原， 今者世尊笑何感？

心如虛空無瑕穢， 意等善友及怨家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如虛空無瑕穢， 意等善友及怨家，

持志如地無憎愛， 唯願世尊笑何欣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持志如地無憎愛， 唯願世尊笑何欣？

音聲所講喻梵天， 猶雷哀鸞微妙響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲所講喻梵天， 猶雷哀鸞微妙響，

所說柔軟莫不歡， 唯願世尊歎因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說柔軟莫不歡， 唯願世尊歎因緣。

心於聖慧無所著， 知三世人意所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心於聖慧無所著， 知三世人意所行，

解眾人根得喜悅， 導師今笑為何感？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解眾人根得喜悅， 導師今笑為何感？

以為成醫王， 療治眾生病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為成醫王， 療治眾生病，

能施究竟安， 世尊笑何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施究竟安， 世尊笑何緣？

護德為我說， 諸天人民聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護德為我說， 諸天人民聞，

皆當懷喜踊， 即志諸通慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當懷喜踊， 即志諸通慧。」

佛告賢者阿難：「寧見威首龍王子住於佛前，至意發無上正真道意不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢者阿難：「寧見威首龍王子住於佛前，至意發無上正真道意不？」

阿難對曰：「唯然，已見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難對曰：「唯然，已見！」

佛言：「是威首龍王子，過八百不可計會無央數劫，當得作佛，號慧見如來、至真、等正覺，世界名淨住，劫曰明察。是龍王子至誠奉行菩薩之道，見無央數諸如來，供養奉事，常修梵行，開化度脫無量眾生，使立三乘。慧見如來淨住世界，豐熟安隱，五穀平賤，快樂難量，天人充滿，猶如炎天被服飲食。其佛當壽百萬歲，賢聖眾僧聲聞有六十億，菩薩百二十萬億。慧見如來其有覲者，皆得慈行三昧。慧見如來說經，聲聞行者，若始見佛，則得道跡；再見，得往來；三見，得不還；四見，得無所著。志菩薩乘者，適覲慧見如來得柔順忍；再見，獲神通；三見，得總持辯才；四見，得不起法忍。淨住世界無毀戒者，意淨無邪，皆住正見。壽終之後無有惡趣，悉生天上清淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是威首龍王子，過八百不可計會無央數劫，當得作佛，號慧見如來、至真、等正覺，世界名淨住，劫曰明察。是龍王子至誠奉行菩薩之道，見無央數諸如來，供養奉事，常修梵行，開化度脫無量眾生，使立三乘。慧見如來淨住世界，豐熟安隱，五穀平賤，快樂難量，天人充滿，猶如炎天被服飲食。其佛當壽百萬歲，賢聖眾僧聲聞有六十億，菩薩百二十萬億。慧見如來其有覲者，皆得慈行三昧。慧見如來說經，聲聞行者，若始見佛，則得道跡；再見，得往來；三見，得不還；四見，得無所著。志菩薩乘者，適覲慧見如來得柔順忍；再見，獲神通；三見，得總持辯才；四見，得不起法忍。淨住世界無毀戒者，意淨無邪，皆住正見。壽終之後無有惡趣，悉生天上清淨佛土。」

時威首龍王子聞佛授決，歡喜踊躍，善心生焉，奉百千珠瓔用散佛上，而叉十指，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時威首龍王子聞佛授決，歡喜踊躍，善心生焉，奉百千珠瓔用散佛上，而叉十指，以偈讚曰：

「人尊無垢如月光， 威神無量眾所奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人尊無垢如月光， 威神無量眾所奉，

其力無限總持世， 願稽首禮無邊慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其力無限總持世， 願稽首禮無邊慧。

慈哀之聖不可限， 叡智無瑕不可議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈哀之聖不可限， 叡智無瑕不可議，

禁戒廣普住正定， 稽首人尊如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒廣普住正定， 稽首人尊如虛空。

無量無限億劫數， 所行究竟無不入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無限億劫數， 所行究竟無不入，

以故曉知諸眾生， 心性所歸諸根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故曉知諸眾生， 心性所歸諸根本。

若人覩觀尊顏容， 一心察之無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人覩觀尊顏容， 一心察之無厭足，

不為塵埃之所惑， 愛欲之穢皆滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為塵埃之所惑， 愛欲之穢皆滅盡。

哀鸞拘夷諸鬼神， 梵天之音亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀鸞拘夷諸鬼神， 梵天之音亦如是，

聲聞十方甚微妙， 如來之音超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞十方甚微妙， 如來之音超於彼。

譬若如日墜於地， 海水當竭須彌壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬若如日墜於地， 海水當竭須彌壞，

虛空尚裂地反覆， 世尊所說終無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空尚裂地反覆， 世尊所說終無異。

世尊至誠以諦說， 授我之別大聖慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊至誠以諦說， 授我之別大聖慧，

吾無狐疑結網除， 得佛自在為眾祐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾無狐疑結網除， 得佛自在為眾祐。

十方無量億萬國， 滿中珍寶供導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量億萬國， 滿中珍寶供導師，

假使有人發道心， 前所植德不及此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有人發道心， 前所植德不及此。

供養正覺德第一， 若人志發尊佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養正覺德第一， 若人志發尊佛道，

則為報恩諸十力， 用不斷此導師命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為報恩諸十力， 用不斷此導師命。」

龍王子說此偈讚佛已，十千人皆發無上正真道意，悉說是言：「慧見如來逮得最正覺時，吾等同心共生淨住世界，奉彼如來正法之教，又供養之。佛滅度後，次補其處，得最正覺。」佛皆授決，悉當令生淨住世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王子說此偈讚佛已，十千人皆發無上正真道意，悉說是言：「慧見如來逮得最正覺時，吾等同心共生淨住世界，奉彼如來正法之教，又供養之。佛滅度後，次補其處，得最正覺。」佛皆授決，悉當令生淨住世界。