佛說海龍王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海龍王經卷第一

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

行品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾俱，比丘八千，菩薩萬二千，一切大聖十方來會——眾德具足，得諸總持；無所不博，辯才至真；決一切疑，入大神通；分剖慧義諸度無極，濟於彼岸究暢開士，定意正受諸佛諮嗟；普遊殊域，神足飛行，降化眾魔；分別諸法，知如本諦，覩見一切眾生之原；積累道品，於世八法而無所著，以大慈哀嚴身口意；被無極鎧過大精進，於無數劫而不厭惓；為師子吼開化外道，以不退轉印如印之；曉了諸佛深要法藏——其名曰：山光菩薩、惠山菩薩、大明菩薩、總持山剛菩薩、山鎧王菩薩、山頂菩薩、山幢菩薩、山王菩薩、石磨王菩薩、雷音菩薩、雨王菩薩、寶雨菩薩、寶英菩薩、寶首菩薩、寶藏菩薩、寶明菩薩、寶幢菩薩、寶頂菩薩、寶印手菩薩、寶暢菩薩、寶嚴菩薩、寶水菩薩、寶光菩薩、寶鎧菩薩、寶現菩薩、寶造菩薩、樂嚴法菩薩、淨王菩薩、嚴頂相菩薩、金光飾菩薩、寶髻菩薩、天冠菩薩、千光菩薩、原嶮菩薩、照昧菩薩、月辯菩薩、發意轉法輪菩薩、金光淨菩薩、常施無畏菩薩。萬二千菩薩，德皆如是。是賢劫中大士彌勒、軟首等六十大聖，不可思議、解縛等十六正士，帝釋、四天王與忉利天人俱；焰天、兜術天、不憍樂天、化自在天、魔子道師、梵天王、梵淨天王、善梵天王、梵具足天王、大神妙天、淨居天、離垢光天，乃至一善天、燕居無善神王，各與眷屬六萬，山樹神王四萬二千，力士神王，一名持華，三萬二千，與香音神俱；無焚龍王與七萬二千諸龍俱；四方金翅鳥王，及餘一切諸大尊神、天龍鬼神、無善神、鳳凰神王、山樹神王、甜柔神等，各與眷屬來詣佛所。稽首畢，一面住。比丘、比丘尼、清信士、清信女前為佛作禮，各坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾俱，比丘八千，菩薩萬二千，一切大聖十方來會——眾德具足，得諸總持；無所不博，辯才至真；決一切疑，入大神通；分剖慧義諸度無極，濟於彼岸究暢開士，定意正受諸佛諮嗟；普遊殊域，神足飛行，降化眾魔；分別諸法，知如本諦，覩見一切眾生之原；積累道品，於世八法而無所著，以大慈哀嚴身口意；被無極鎧過大精進，於無數劫而不厭惓；為師子吼開化外道，以不退轉印如印之；曉了諸佛深要法藏——其名曰：山光菩薩、惠山菩薩、大明菩薩、總持山剛菩薩、山鎧王菩薩、山頂菩薩、山幢菩薩、山王菩薩、石磨王菩薩、雷音菩薩、雨王菩薩、寶雨菩薩、寶英菩薩、寶首菩薩、寶藏菩薩、寶明菩薩、寶幢菩薩、寶頂菩薩、寶印手菩薩、寶暢菩薩、寶嚴菩薩、寶水菩薩、寶光菩薩、寶鎧菩薩、寶現菩薩、寶造菩薩、樂嚴法菩薩、淨王菩薩、嚴頂相菩薩、金光飾菩薩、寶髻菩薩、天冠菩薩、千光菩薩、原嶮菩薩、照昧菩薩、月辯菩薩、發意轉法輪菩薩、金光淨菩薩、常施無畏菩薩。萬二千菩薩，德皆如是。是賢劫中大士彌勒、軟首等六十大聖，不可思議、解縛等十六正士，帝釋、四天王與忉利天人俱；焰天、兜術天、不憍樂天、化自在天、魔子道師、梵天王、梵淨天王、善梵天王、梵具足天王、大神妙天、淨居天、離垢光天，乃至一善天、燕居無善神王，各與眷屬六萬，山樹神王四萬二千，力士神王，一名持華，三萬二千，與香音神俱；無焚龍王與七萬二千諸龍俱；四方金翅鳥王，及餘一切諸大尊神、天龍鬼神、無善神、鳳凰神王、山樹神王、甜柔神等，各與眷屬來詣佛所。稽首畢，一面住。比丘、比丘尼、清信士、清信女前為佛作禮，各坐一面。

彼時佛與若干百千之眾營從圍遶，佛處諸天嚴淨師子高廣之座，為四部眾而普說法。佛在眾中如安明山王現于大海，德超諸天，世無雙比；光明巍巍，靡所不照。如來威變，應時空中化有寶蓋，眾珍雜珓，遍覆四方。無數百千垂珠瓔珞，青黃赤白無垢寶珠，照虛空珠，光從珠出，其色無量不可稱計。雨諸香華，華至于膝，虛空之中出大雷音，雨眾名香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時佛與若干百千之眾營從圍遶，佛處諸天嚴淨師子高廣之座，為四部眾而普說法。佛在眾中如安明山王現于大海，德超諸天，世無雙比；光明巍巍，靡所不照。如來威變，應時空中化有寶蓋，眾珍雜珓，遍覆四方。無數百千垂珠瓔珞，青黃赤白無垢寶珠，照虛空珠，光從珠出，其色無量不可稱計。雨諸香華，華至于膝，虛空之中出大雷音，雨眾名香。

於是賢者大目犍連，承佛聖旨，前問佛言：「今所感動，未曾見聞，此何瑞應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者大目犍連，承佛聖旨，前問佛言：「今所感動，未曾見聞，此何瑞應？」

佛告目連：「今海龍王欲來見佛，故先現瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「今海龍王欲來見佛，故先現瑞。」

佛語未竟，尋時龍王與七十二億婇女、八十四億眷屬，皆齎香華、幢幡、寶蓋、百千伎樂，往詣佛所。前稽首畢，遶佛七匝，各以所持用散佛上，伎樂供養，與中宮眷屬俱住佛前，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語未竟，尋時龍王與七十二億婇女、八十四億眷屬，皆齎香華、幢幡、寶蓋、百千伎樂，往詣佛所。前稽首畢，遶佛七匝，各以所持用散佛上，伎樂供養，與中宮眷屬俱住佛前，以偈讚曰：

「慈施愍傷俗， 示現與世眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈施愍傷俗， 示現與世眼，

雖生於世俗， 無著如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖生於世俗， 無著如蓮華。

施俗之安隱， 在世照三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施俗之安隱， 在世照三世，

解法如日光， 稽首世最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解法如日光， 稽首世最上。

十力超施戒， 自調成眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力超施戒， 自調成眷屬，

燒除塵勞冥， 御眾如調馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒除塵勞冥， 御眾如調馬。

施與七大財， 恩慈加眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施與七大財， 恩慈加眾生，

為一切父母， 稽首最福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切父母， 稽首最福田。

眉間相光曜， 如日白雪光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間相光曜， 如日白雪光，

梵天人在上， 無能見其頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天人在上， 無能見其頂。

佛面出大光， 蒙光獲安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛面出大光， 蒙光獲安隱，

普照百千國， 至于無擇獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照百千國， 至于無擇獄。

柔軟言無極， 解決眾疑結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔軟言無極， 解決眾疑結，

音遍天世間， 清淨無垢穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音遍天世間， 清淨無垢穢。

除婬怒癡冥， 照以智慧光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除婬怒癡冥， 照以智慧光，

施安令歡喜， 為示現解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施安令歡喜， 為示現解脫。

無礙達三世， 求比無等倫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙達三世， 求比無等倫，

知人群萌行， 了善惡所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知人群萌行， 了善惡所趣。

觀察人根原， 一時咸能覩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察人根原， 一時咸能覩，

開心令解脫， 稽首諸慧上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開心令解脫， 稽首諸慧上。

百千億諸魔， 詣樹求佛便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億諸魔， 詣樹求佛便，

至德願威神， 降化伏邪心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至德願威神， 降化伏邪心。

不瞋不厭惓， 導以慈哀力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不瞋不厭惓， 導以慈哀力，

供養世之尊， 孰敢懈慢者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養世之尊， 孰敢懈慢者。

觀法無所有， 譬之如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀法無所有， 譬之如虛空，

猶電霧泡沫， 幻化及野馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶電霧泡沫， 幻化及野馬。

本空緣相與， 計之無吾我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本空緣相與， 計之無吾我，

照示生死法， 是故莫不供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照示生死法， 是故莫不供。

所以無數劫， 勤行億那術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以無數劫， 勤行億那術，

供養億萬姟， 不可計諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養億萬姟， 不可計諸佛。

布施及戒忍， 精進禪智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施及戒忍， 精進禪智慧，

尊願已具足， 稽首大聖雄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊願已具足， 稽首大聖雄。」

於是海龍王說此偈讚佛已，前白佛言：「願欲有所問，儻肯聽者乃敢宣陳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是海龍王說此偈讚佛已，前白佛言：「願欲有所問，儻肯聽者乃敢宣陳！」

佛言：「在汝所問。若有疑者，如來當為具發遣之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「在汝所問。若有疑者，如來當為具發遣之！」

龍王見聽，喜踊問曰：「何謂菩薩除諸惡趣？何謂菩薩超出諸難？何謂菩薩生天上人間？何謂菩薩不離諸佛？何謂菩薩得值善友？何謂菩薩常在安隱？何謂菩薩常懷篤信？何謂菩薩多所悅護？何謂菩薩濟眾因緣？何謂菩薩長益善法？何謂菩薩喜造德本？何謂菩薩常樂於義？何謂菩薩不著五陰？何謂菩薩常好於法？何謂菩薩樂於法樂？何謂菩薩所聞無厭？何謂菩薩請益觀義？何謂菩薩聞能奉行？何謂菩薩具出家德？何謂菩薩離居順戒？何謂菩薩棄於重擔？何謂菩薩常處樹下？何謂菩薩樂處閑居？何謂菩薩而獨燕處？何謂菩薩離諸諛諂？何謂菩薩具出家慧？何謂菩薩入深要法？何謂菩薩觀法如幻？何謂菩薩不墮滅見？何謂菩薩不墮常見？何謂菩薩超因緣法？何謂菩薩離諸邪見？何謂菩薩神通自樂？何謂菩薩而得六通？何謂菩薩而得慧通？何謂菩薩漏盡神通？何謂菩薩現無蓋慈？何謂菩薩所見無礙？何謂菩薩曉了眾生心之所行？何謂菩薩行無厭足？何謂菩薩分別所受教化之言？何謂菩薩降伏魔怨？何謂菩薩離諸恐懼？何謂菩薩御退轉者？何謂菩薩得不退轉？何謂菩薩逮不起忍？何謂菩薩過於諸淨？何謂菩薩諸行清淨？何謂菩薩世尊授決？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王見聽，喜踊問曰：「何謂菩薩除諸惡趣？何謂菩薩超出諸難？何謂菩薩生天上人間？何謂菩薩不離諸佛？何謂菩薩得值善友？何謂菩薩常在安隱？何謂菩薩常懷篤信？何謂菩薩多所悅護？何謂菩薩濟眾因緣？何謂菩薩長益善法？何謂菩薩喜造德本？何謂菩薩常樂於義？何謂菩薩不著五陰？何謂菩薩常好於法？何謂菩薩樂於法樂？何謂菩薩所聞無厭？何謂菩薩請益觀義？何謂菩薩聞能奉行？何謂菩薩具出家德？何謂菩薩離居順戒？何謂菩薩棄於重擔？何謂菩薩常處樹下？何謂菩薩樂處閑居？何謂菩薩而獨燕處？何謂菩薩離諸諛諂？何謂菩薩具出家慧？何謂菩薩入深要法？何謂菩薩觀法如幻？何謂菩薩不墮滅見？何謂菩薩不墮常見？何謂菩薩超因緣法？何謂菩薩離諸邪見？何謂菩薩神通自樂？何謂菩薩而得六通？何謂菩薩而得慧通？何謂菩薩漏盡神通？何謂菩薩現無蓋慈？何謂菩薩所見無礙？何謂菩薩曉了眾生心之所行？何謂菩薩行無厭足？何謂菩薩分別所受教化之言？何謂菩薩降伏魔怨？何謂菩薩離諸恐懼？何謂菩薩御退轉者？何謂菩薩得不退轉？何謂菩薩逮不起忍？何謂菩薩過於諸淨？何謂菩薩諸行清淨？何謂菩薩世尊授決？」

佛言：「善哉，善哉！海龍王！乃問如來如此之義。諦聽，諦聽！善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！海龍王！乃問如來如此之義。諦聽，諦聽！善思念之！」

龍王曰：「唯然，世尊！願樂欲聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王曰：「唯然，世尊！願樂欲聞！」

佛言：「菩薩有四事棄諸惡趣。何等為四？菩薩無害心於眾生，常護十德，不說人短亦不輕慢，自省己過不訟彼穢；是為四。復有四事超出諸難。何等為四？常歎三寶佛、法、聖眾，有樂法者而不嬈亂，不造人疑，有猶豫者悉開導之；是為四。復有四事生天上人間。何等四？不捨道心，又教他人亦不毀戒，心願清淨，為人說經而發大哀；是為四事。復有八事不離諸佛。何等八？常念諸佛，供養如來，嗟歎世尊，作佛像形，勸化眾生使見如來，其所向方聞佛之名，願生彼國志不怯弱，常樂微妙佛之正慧；是為八事。復有四事得值善友。何謂四？不慢無諂，常加恭敬，柔和順言而不自大，常受言教；是為四。復有三事常在隱處。何等三？不剛不䩕而不諛諂，除諸貪嫉，見人得供代其歡喜；是為三。復有五事常懷篤信。何等五？曉樂脫力，積功德力，入報應力，遵道心力，將御法力；是為五。復有二事多所悅護。何等二？不捨歡喜，不在瞋恨；是為二。復有二十事護眾因緣。何等二十？常信佛教，不著他緣，所作自護，他作他受，法法相應，法法相照，善惡報應，無亂不順，心無想念，無我無人，都無所有，亦無往來，無所歸趣，除因緣報，由罪福安危，將護諸緣，諸佛、世尊皆由清淨而成道德，除眾惡事，以故吾等修行善本；是為二十。復有二事長益善法。何等二？知於三品，行無放逸；是為二。復有二事。何等二？喜造德本，亦不想報；是為二。復有五事常樂於義。何等五？不著色、聲、香、味、識；是為五。復有五事常好於法。何等為五？不貪色、痛，志得智、慧，擁護一切；是為五。復有六事常樂於法。何等六？樂於五根，不樂五欲；常樂法會，不樂世談；樂講說經，不樂衣食；常樂觀法，不樂不淨；樂遵修法，不樂文字；樂於佛法，不樂聲聞、緣覺法；是為六。復有八事樂於法樂。何等八？樂講佛道，不樂卑賤；樂度無極，不樂聲聞、緣覺道；樂讚四恩，不樂非法；樂大慈哀，不樂世事；樂說大道，不樂終始；樂講深法緣起之本，不樂常、無常、我、人、壽命；樂空、無想、無願真諦之法，不樂調戲，離放逸想；樂嚴佛國，不樂觀滅；是為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩有四事棄諸惡趣。何等為四？菩薩無害心於眾生，常護十德，不說人短亦不輕慢，自省己過不訟彼穢；是為四。復有四事超出諸難。何等為四？常歎三寶佛、法、聖眾，有樂法者而不嬈亂，不造人疑，有猶豫者悉開導之；是為四。復有四事生天上人間。何等四？不捨道心，又教他人亦不毀戒，心願清淨，為人說經而發大哀；是為四事。復有八事不離諸佛。何等八？常念諸佛，供養如來，嗟歎世尊，作佛像形，勸化眾生使見如來，其所向方聞佛之名，願生彼國志不怯弱，常樂微妙佛之正慧；是為八事。復有四事得值善友。何謂四？不慢無諂，常加恭敬，柔和順言而不自大，常受言教；是為四。復有三事常在隱處。何等三？不剛不䩕而不諛諂，除諸貪嫉，見人得供代其歡喜；是為三。復有五事常懷篤信。何等五？曉樂脫力，積功德力，入報應力，遵道心力，將御法力；是為五。復有二事多所悅護。何等二？不捨歡喜，不在瞋恨；是為二。復有二十事護眾因緣。何等二十？常信佛教，不著他緣，所作自護，他作他受，法法相應，法法相照，善惡報應，無亂不順，心無想念，無我無人，都無所有，亦無往來，無所歸趣，除因緣報，由罪福安危，將護諸緣，諸佛、世尊皆由清淨而成道德，除眾惡事，以故吾等修行善本；是為二十。復有二事長益善法。何等二？知於三品，行無放逸；是為二。復有二事。何等二？喜造德本，亦不想報；是為二。復有五事常樂於義。何等五？不著色、聲、香、味、識；是為五。復有五事常好於法。何等為五？不貪色、痛，志得智、慧，擁護一切；是為五。復有六事常樂於法。何等六？樂於五根，不樂五欲；常樂法會，不樂世談；樂講說經，不樂衣食；常樂觀法，不樂不淨；樂遵修法，不樂文字；樂於佛法，不樂聲聞、緣覺法；是為六。復有八事樂於法樂。何等八？樂講佛道，不樂卑賤；樂度無極，不樂聲聞、緣覺道；樂讚四恩，不樂非法；樂大慈哀，不樂世事；樂說大道，不樂終始；樂講深法緣起之本，不樂常、無常、我、人、壽命；樂空、無想、無願真諦之法，不樂調戲，離放逸想；樂嚴佛國，不樂觀滅；是為八。

「復有五事所聞無厭。何等五？博聞智慧，利於明達，聞無厭足；普聽不懈，決諸狐疑，聞無厭足；因聞覺了塵勞恚恨，故無厭足；因聞斷欲而除一切眾生垢著，故無厭足；因聞勇猛決一切疑，故無厭足；是為五。復有二事觀義求聞不惓。何等二？興於賢聖正見之行，得無礙辯總持之要；是為二。復有十事聞能奉行。何等十？利知厭足，在於閑居；身口心寂，進止安詳；所聞觀淨；獨處少事，不樂眾閙；初夜後夜常觀精進；敬重善友；志懷羞恥；常以大哀護於一切；等賢聖禪；至德具足，以惠救護天上世間；是為十。復有五事具出家德。何等五？所作已成，不復忘失；滅除塵結；其心當捨一切諸著；諸佛、世尊不訟其短；已得解脫，見諸縛者為說脫法；是為五。復有五出家順戒。何等五？救順禁法救濟毀戒，順諸所聞救濟尠聞，順所定意救濟亂心，順所智慧救濟惡智，順所度知立於眾人安隱無為；是為五。復有五棄。何等五？棄於重擔而除五陰，斷恩愛結及諸所習，常以寂定捨於寂滅，入于道德奉行八道，入於聖諦立一切人於正諦法；是為五。復有四法常處樹下。何等四？不惜身命，奉行一切諸德善法，發神通慧，行寂然事天人欣悅；是為四。復有四事樂處閑居。何等四？發大哀以處閑居，諸佛所歎；欲救眾生，無偏邪行；坐成佛時，莊嚴自由，不為塵勞；學餘菩薩究竟之行，積閑居德，入於郡國、縣邑、聚落為眾說法；是為四。復有三事而習燕坐，最尊無上功德微妙為賢聖行。何等三？不習憎愛亦無所慕；自在離欲，心無縛著；行步自由，等心一切，疾得定意；是為三。復有三事離諸諛諂：其心質直而無恚恨，已住於行，眾結便斷；是為三。復有八事具出家德。何等八？賢聖知足在於獨處，得知限節，逮諸博聞，棄恨忍辱，不捨道心，行四意止，專精定意而應智慧，一切所興以行為要；是為八。復有十事入深要法。何等十？見身自然諸法自然，身入於淨一切法淨，見已無吾諸法無我，自觀身空不疑諸法空，己身無聲諸法如響，察身寂寞諸法靜默，我者審諦觀諸法諦，我志深妙見諸法奧，己身無聞諸法如聾，吾無所受見一切法無可取者；是為十。復有十事：諸法如幻，興誑詐相；諸法如夢，所見無實；諸法如野馬，起顛倒想，見不諦故；諸法如影，所作因緣無以為樂；諸法如水月，捉不可得，其相離行；諸法如響，本末悉空；諸法如電，晃現隨滅；諸法如畫，離婬怒癡；諸法本淨，不為客垢之所沾污；諸法如虛空，適起尋滅，無有處所；是為十。復有二事不墮滅見。何等為二？隨時之慧入於罪福，了別諸佛聖智之明；是為二。復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事所聞無厭。何等五？博聞智慧，利於明達，聞無厭足；普聽不懈，決諸狐疑，聞無厭足；因聞覺了塵勞恚恨，故無厭足；因聞斷欲而除一切眾生垢著，故無厭足；因聞勇猛決一切疑，故無厭足；是為五。復有二事觀義求聞不惓。何等二？興於賢聖正見之行，得無礙辯總持之要；是為二。復有十事聞能奉行。何等十？利知厭足，在於閑居；身口心寂，進止安詳；所聞觀淨；獨處少事，不樂眾閙；初夜後夜常觀精進；敬重善友；志懷羞恥；常以大哀護於一切；等賢聖禪；至德具足，以惠救護天上世間；是為十。復有五事具出家德。何等五？所作已成，不復忘失；滅除塵結；其心當捨一切諸著；諸佛、世尊不訟其短；已得解脫，見諸縛者為說脫法；是為五。復有五出家順戒。何等五？救順禁法救濟毀戒，順諸所聞救濟尠聞，順所定意救濟亂心，順所智慧救濟惡智，順所度知立於眾人安隱無為；是為五。復有五棄。何等五？棄於重擔而除五陰，斷恩愛結及諸所習，常以寂定捨於寂滅，入于道德奉行八道，入於聖諦立一切人於正諦法；是為五。復有四法常處樹下。何等四？不惜身命，奉行一切諸德善法，發神通慧，行寂然事天人欣悅；是為四。復有四事樂處閑居。何等四？發大哀以處閑居，諸佛所歎；欲救眾生，無偏邪行；坐成佛時，莊嚴自由，不為塵勞；學餘菩薩究竟之行，積閑居德，入於郡國、縣邑、聚落為眾說法；是為四。復有三事而習燕坐，最尊無上功德微妙為賢聖行。何等三？不習憎愛亦無所慕；自在離欲，心無縛著；行步自由，等心一切，疾得定意；是為三。復有三事離諸諛諂：其心質直而無恚恨，已住於行，眾結便斷；是為三。復有八事具出家德。何等八？賢聖知足在於獨處，得知限節，逮諸博聞，棄恨忍辱，不捨道心，行四意止，專精定意而應智慧，一切所興以行為要；是為八。復有十事入深要法。何等十？見身自然諸法自然，身入於淨一切法淨，見已無吾諸法無我，自觀身空不疑諸法空，己身無聲諸法如響，察身寂寞諸法靜默，我者審諦觀諸法諦，我志深妙見諸法奧，己身無聞諸法如聾，吾無所受見一切法無可取者；是為十。復有十事：諸法如幻，興誑詐相；諸法如夢，所見無實；諸法如野馬，起顛倒想，見不諦故；諸法如影，所作因緣無以為樂；諸法如水月，捉不可得，其相離行；諸法如響，本末悉空；諸法如電，晃現隨滅；諸法如畫，離婬怒癡；諸法本淨，不為客垢之所沾污；諸法如虛空，適起尋滅，無有處所；是為十。復有二事不墮滅見。何等為二？隨時之慧入於罪福，了別諸佛聖智之明；是為二。復

有二事不墮常見。何等為二？一切說無常慧，適起便滅意無永存；是為二。復有四事超因緣法。何等為四？無黠之習入生死習，無黠已滅生死便除，不墮滅見，不住常觀；是為四。復有四事離諸邪見。何等四？曉空慧不見彼我，解無相不見壽命，了無願不見三處，分別緣起離常無常；是為四。復有六事以諸神通而自娛樂。何等六？不以惡眼視於眾生，得天眼淨；聞惡聲音則能忍辱，逮天耳淨；其心不亂，覩他心淨；殖眾德本則識過事；如口所語身行亦爾，獲神足淨；修行諸敬，不欺法師，盡諸漏淨；是為六。復有六事得六通。何等六？以然燈故，得天眼淨；施諸音樂，得天耳淨；施無悕望，了眾生心；殖眾德本，知過去事；却諸陰蓋，決眾狐疑，逮神足淨；以法布施，盡諸漏淨；是為六。復有六事而得通慧。何等六？適見如來，得天眼淨；合會說法，得天耳淨；制伏其心，見眾生意；常習六念，得識宿命；棄諸貪濁，逮成神足，輕舉能飛；遵修諸法，得盡諸漏；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二事不墮常見。何等為二？一切說無常慧，適起便滅意無永存；是為二。復有四事超因緣法。何等為四？無黠之習入生死習，無黠已滅生死便除，不墮滅見，不住常觀；是為四。復有四事離諸邪見。何等四？曉空慧不見彼我，解無相不見壽命，了無願不見三處，分別緣起離常無常；是為四。復有六事以諸神通而自娛樂。何等六？不以惡眼視於眾生，得天眼淨；聞惡聲音則能忍辱，逮天耳淨；其心不亂，覩他心淨；殖眾德本則識過事；如口所語身行亦爾，獲神足淨；修行諸敬，不欺法師，盡諸漏淨；是為六。復有六事得六通。何等六？以然燈故，得天眼淨；施諸音樂，得天耳淨；施無悕望，了眾生心；殖眾德本，知過去事；却諸陰蓋，決眾狐疑，逮神足淨；以法布施，盡諸漏淨；是為六。復有六事而得通慧。何等六？適見如來，得天眼淨；合會說法，得天耳淨；制伏其心，見眾生意；常習六念，得識宿命；棄諸貪濁，逮成神足，輕舉能飛；遵修諸法，得盡諸漏；是為六。」

佛復告龍王：「以有神通而自娛樂：聲聞、緣覺及外道、神仙、天、龍、鬼、神、無善神、鳳凰神王、山神王、甜柔神、人與非人，所有天眼，計菩薩眼，最上無極清淨明徹，除如來眼，菩薩之眼無所不見，天人光色諸法之本，無所罣礙。又聲聞、緣覺及天、龍、神、人與非人，計菩薩耳，最上無極清淨明徹，除如來耳，菩薩之耳無所不聞，天、人音聲諸法之講，無所罣礙。聞諸音聲知三達事，皆了一切眾生之心，所行造念因緣報應往來之想，淨不淨，著不著，若干種心：若逆心，若順心、縛心、解心、依心、不依心、惑心、定心、有處心、無處心，若興衰心，已曉了之，悉見人根如應說法，以識宿命知彼我本，終始所起無所不達。至誠不虛，神足無猗，無所不現，是為菩薩五神通。又心自在所作具足，是為娛樂。示現佛身而般泥洹，不永滅度。何謂菩薩漏盡神通？菩薩超越聲聞、緣覺，所得解脫猗於佛慧，曉了眾生一切本淨，不盡諸漏而不取證，為一切人讚諸漏盡。是為六神通。復有四事見無蓋慧。何等四？遵修慧德，致此五通；行大慈大哀，知四解行；奉善權慧，逮四無礙；定意正受空、無相、無願，致三十七道品之法；是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告龍王：「以有神通而自娛樂：聲聞、緣覺及外道、神仙、天、龍、鬼、神、無善神、鳳凰神王、山神王、甜柔神、人與非人，所有天眼，計菩薩眼，最上無極清淨明徹，除如來眼，菩薩之眼無所不見，天人光色諸法之本，無所罣礙。又聲聞、緣覺及天、龍、神、人與非人，計菩薩耳，最上無極清淨明徹，除如來耳，菩薩之耳無所不聞，天、人音聲諸法之講，無所罣礙。聞諸音聲知三達事，皆了一切眾生之心，所行造念因緣報應往來之想，淨不淨，著不著，若干種心：若逆心，若順心、縛心、解心、依心、不依心、惑心、定心、有處心、無處心，若興衰心，已曉了之，悉見人根如應說法，以識宿命知彼我本，終始所起無所不達。至誠不虛，神足無猗，無所不現，是為菩薩五神通。又心自在所作具足，是為娛樂。示現佛身而般泥洹，不永滅度。何謂菩薩漏盡神通？菩薩超越聲聞、緣覺，所得解脫猗於佛慧，曉了眾生一切本淨，不盡諸漏而不取證，為一切人讚諸漏盡。是為六神通。復有四事見無蓋慧。何等四？遵修慧德，致此五通；行大慈大哀，知四解行；奉善權慧，逮四無礙；定意正受空、無相、無願，致三十七道品之法；是為四。」

佛復告龍王：「何謂所見無蓋？諸有塵勞除一切垢；所有罣礙現生死本，導御泥洹；現聲聞、緣覺乘，化至道場；隨勸習俗，示人行寂。是謂無蓋。復有無蓋：現一切數至無所有，現滅諸數逮無所著，雖在有數諸行之事，於無數法無所罣礙，彼無陰蓋得至無為，於有為法亦無罣礙，是謂菩薩現無礙慧。復有四事曉了眾生心之所行：隨習俗慧，正受明了識意所為，善權方便，於諸法自在；是為四。復有五事行無厭足。何等為五？已獲大安令眾生安，大哀堅強，視一切人如己骨髓，隨人所行而示現行，立於極上奇特之德；是為五。復有六事分別所受教化之言。何等六？逮得總持，心立寂然，入審諦淨，心入諸慧，辯才無著無止，方便之慧次第解脫；是為六。復有八事降伏魔怨。何等八？曉了五陰，譬若如幻，離貪見塵而行空事；知一切法皆無所生，隨其所生如開導之；不捨道意，堅強精進；不捨佛道，不畏三界；離於所有，觀於人物；求審諦慧，觀無常相；積德不厭；合集智慧，不樂聲聞、緣覺之智；是為八。復有十事離諸恐懼，行菩薩事。何等十？行於布施，以莊嚴想；立于禁戒，斷諸惡趣；遊於忍辱，諸根不亂；堅強精進，種善不惓；修行禪定，其心不荒；成于智慧而離塵勞；善權方便曉了無邊聖智之願，得分別事；解知法義，辯才隨順；逮得總持，決除眾生諸所狐疑；得住佛住，護一切法；是為十。復有八事御退轉者。何等八？言行相應；自省己過，不說彼闕；寧失身命不造輕重；獲利不喜，無利不慼；心不懷害，誘導一切興眾祐意；等敷禁戒，不捨師法；安悅眾人，不自求安；一切所愛施而不悔；是為八。復有五事得不退轉於無上正真道。何等五？善權方便成諸度無疑；入深妙法，了審諦義；神通無礙，見眾生根分別諸慧；行無所著，行不可盡；遊於緣起，不盡一切諸漏之證；是為五。復有三事逮不起忍。何等三？察人清淨而無吾我，法淨寂寞，慧淨無著；是為三。復有三事過諸清淨：過去清淨諸法常盡，當來清淨法無所起，今現清淨法無所住；是為三。復有三事：身行清淨功德熾盛，口言清淨智慧巍巍，意念清淨定而不轉；是為三。復有四事為佛世尊所見授決。何等四？情性和順，奉遵于法；具足諸行，觀清白行；逮得慧力，解一切心；了諸法本淨，不起不滅，所由不亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告龍王：「何謂所見無蓋？諸有塵勞除一切垢；所有罣礙現生死本，導御泥洹；現聲聞、緣覺乘，化至道場；隨勸習俗，示人行寂。是謂無蓋。復有無蓋：現一切數至無所有，現滅諸數逮無所著，雖在有數諸行之事，於無數法無所罣礙，彼無陰蓋得至無為，於有為法亦無罣礙，是謂菩薩現無礙慧。復有四事曉了眾生心之所行：隨習俗慧，正受明了識意所為，善權方便，於諸法自在；是為四。復有五事行無厭足。何等為五？已獲大安令眾生安，大哀堅強，視一切人如己骨髓，隨人所行而示現行，立於極上奇特之德；是為五。復有六事分別所受教化之言。何等六？逮得總持，心立寂然，入審諦淨，心入諸慧，辯才無著無止，方便之慧次第解脫；是為六。復有八事降伏魔怨。何等八？曉了五陰，譬若如幻，離貪見塵而行空事；知一切法皆無所生，隨其所生如開導之；不捨道意，堅強精進；不捨佛道，不畏三界；離於所有，觀於人物；求審諦慧，觀無常相；積德不厭；合集智慧，不樂聲聞、緣覺之智；是為八。復有十事離諸恐懼，行菩薩事。何等十？行於布施，以莊嚴想；立于禁戒，斷諸惡趣；遊於忍辱，諸根不亂；堅強精進，種善不惓；修行禪定，其心不荒；成于智慧而離塵勞；善權方便曉了無邊聖智之願，得分別事；解知法義，辯才隨順；逮得總持，決除眾生諸所狐疑；得住佛住，護一切法；是為十。復有八事御退轉者。何等八？言行相應；自省己過，不說彼闕；寧失身命不造輕重；獲利不喜，無利不慼；心不懷害，誘導一切興眾祐意；等敷禁戒，不捨師法；安悅眾人，不自求安；一切所愛施而不悔；是為八。復有五事得不退轉於無上正真道。何等五？善權方便成諸度無疑；入深妙法，了審諦義；神通無礙，見眾生根分別諸慧；行無所著，行不可盡；遊於緣起，不盡一切諸漏之證；是為五。復有三事逮不起忍。何等三？察人清淨而無吾我，法淨寂寞，慧淨無著；是為三。復有三事過諸清淨：過去清淨諸法常盡，當來清淨法無所起，今現清淨法無所住；是為三。復有三事：身行清淨功德熾盛，口言清淨智慧巍巍，意念清淨定而不轉；是為三。復有四事為佛世尊所見授決。何等四？情性和順，奉遵于法；具足諸行，觀清白行；逮得慧力，解一切心；了諸法本淨，不起不滅，所由不亂。」

佛告龍王：「是為四法菩薩所行，為佛、世尊所見授決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「是為四法菩薩所行，為佛、世尊所見授決。」

分別品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二

佛說是已，十二億百千諸天、龍、神、香音神、人與非人，皆發無上正真道意；七萬二千菩薩得不起法忍；百四十萬眾得法眼淨，遠塵離垢；八千比丘漏盡意解；五千天子得離愛欲。三千大千世界六返震動，其大光明普照世界，空中自然而雨天華。諸天在上鼓百千伎樂，共歎頌曰：「今者如來所說經法，為再轉法輪；在波羅奈所轉法輪，今說斯經復加增倍。所以者何？於此經者，為無央數不可計人開導利義。若人聞此，德本不忘，何況受持能奉行者！善得人身，快見如來，諦聞此法。聞此法已，便發無上正真道者，閉塞惡趣，開天人迹。當觀此比，如獲滅度！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，十二億百千諸天、龍、神、香音神、人與非人，皆發無上正真道意；七萬二千菩薩得不起法忍；百四十萬眾得法眼淨，遠塵離垢；八千比丘漏盡意解；五千天子得離愛欲。三千大千世界六返震動，其大光明普照世界，空中自然而雨天華。諸天在上鼓百千伎樂，共歎頌曰：「今者如來所說經法，為再轉法輪；在波羅奈所轉法輪，今說斯經復加增倍。所以者何？於此經者，為無央數不可計人開導利義。若人聞此，德本不忘，何況受持能奉行者！善得人身，快見如來，諦聞此法。聞此法已，便發無上正真道者，閉塞惡趣，開天人迹。當觀此比，如獲滅度！」

於是世尊讚諸天子曰：「善哉，善哉！快說此言！聞斯經法歡喜信者，佛所建立，開化大乘，是等之類逮如來慧，不退轉印而以印之，終不餘趣，順至佛道，超諸苦難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊讚諸天子曰：「善哉，善哉！快說此言！聞斯經法歡喜信者，佛所建立，開化大乘，是等之類逮如來慧，不退轉印而以印之，終不餘趣，順至佛道，超諸苦難。」

於是龍王聞說斯經，欣然喜踊，善心生焉。有摩尼珠，名曰立海清淨寶嚴普明，價直三千大千世界，以奉世尊。其珠之光覆蔽日月之明，一切眾會得未曾有，禮佛而住，同音而歎：「佛興難值既興於世，乃現若茲未曾有法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是龍王聞說斯經，欣然喜踊，善心生焉。有摩尼珠，名曰立海清淨寶嚴普明，價直三千大千世界，以奉世尊。其珠之光覆蔽日月之明，一切眾會得未曾有，禮佛而住，同音而歎：「佛興難值既興於世，乃現若茲未曾有法！」

時海龍王獻寶珠已，而白佛言：「以是德本逮得無礙佛身光明，令其光明普照十方諸佛國土。若人蒙光，除諸塵勞。如今如來眉間光明，令我如是蠲却眾冥，逮平等覺，其入邪者令立正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時海龍王獻寶珠已，而白佛言：「以是德本逮得無礙佛身光明，令其光明普照十方諸佛國土。若人蒙光，除諸塵勞。如今如來眉間光明，令我如是蠲却眾冥，逮平等覺，其入邪者令立正道。」

六度品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度品第三

海龍王白佛：「何謂菩薩蠲却眾冥？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海龍王白佛：「何謂菩薩蠲却眾冥？」

佛語龍王：「菩薩智慧殊異，手執慧燈，分明智慧，智慧最勝。持智慧劍，有所興造，皆以智慧建立智慧，而以布施、持戒、忍辱、精進、禪思、智慧建立智慧。修行於戒、忍辱、精進、一心，普觀諸法，建立智慧，開化眾生。菩薩何謂建立智慧而行布施？等於布施。布施已等，等於吾我；吾我已等，便等於人；已等於人，諸法得等；諸法已等，得諸佛等。雖有所施，不捨是等。既所施者，不隨塵勞，而以施時捨一切塵，亦復如是。捨一切生則一切施。離諸住見，棄諸所有，是為菩薩建立智慧而以施彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「菩薩智慧殊異，手執慧燈，分明智慧，智慧最勝。持智慧劍，有所興造，皆以智慧建立智慧，而以布施、持戒、忍辱、精進、禪思、智慧建立智慧。修行於戒、忍辱、精進、一心，普觀諸法，建立智慧，開化眾生。菩薩何謂建立智慧而行布施？等於布施。布施已等，等於吾我；吾我已等，便等於人；已等於人，諸法得等；諸法已等，得諸佛等。雖有所施，不捨是等。既所施者，不隨塵勞，而以施時捨一切塵，亦復如是。捨一切生則一切施。離諸住見，棄諸所有，是為菩薩建立智慧而以施彼。

「何謂菩薩建立智慧而奉禁戒？見身意寂，斯護禁戒。不倚身口意，不倚今世後世，亦無內外，不倚陰蓋四大諸入，不倚覺意，不倚滅度，於一切法亦無所倚，則為護戒。不以戒戲，亦不放逸，是為菩薩建立慧戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩建立智慧而奉禁戒？見身意寂，斯護禁戒。不倚身口意，不倚今世後世，亦無內外，不倚陰蓋四大諸入，不倚覺意，不倚滅度，於一切法亦無所倚，則為護戒。不以戒戲，亦不放逸，是為菩薩建立慧戒。

「彼行忍辱亦不得我，亦不得人，亦不得我人；不住吾所，不住我所我，淨人淨，我淨人淨；見一切法淨，是為行忍。彼雖行忍於法無作，於法不起不滅。彼雖行忍，於諸法無寂不寂。彼雖行忍，見人空寂而無吾我，亦不恐怖。彼雖行忍，亦不得身口意。彼雖壞身段節解之，自觀其身如草木牆壁，則為忍辱。彼聞惡言、罵言、自在言、不可取言、清淨言，無處所曉了所言，則為忍辱。彼雖亂心，心無所結。本無之心各各無實，須臾滅盡，以觀如此則為忍辱。是為菩薩建立慧忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼行忍辱亦不得我，亦不得人，亦不得我人；不住吾所，不住我所我，淨人淨，我淨人淨；見一切法淨，是為行忍。彼雖行忍於法無作，於法不起不滅。彼雖行忍，於諸法無寂不寂。彼雖行忍，見人空寂而無吾我，亦不恐怖。彼雖行忍，亦不得身口意。彼雖壞身段節解之，自觀其身如草木牆壁，則為忍辱。彼聞惡言、罵言、自在言、不可取言、清淨言，無處所曉了所言，則為忍辱。彼雖亂心，心無所結。本無之心各各無實，須臾滅盡，以觀如此則為忍辱。是為菩薩建立慧忍。

「彼修精進，長諸善法，觀其法界不增不減，等御法界，察一切法，不見諸法，立成就者，觀猗世者，由從不實顛倒而興。彼以清淨智慧之明，觀一切法不隨諸法，不捨諸法，不覩諸法之所積聚，不見去來，何所從來，何所從去。曉了諸法，遵法如是，分別苦諦顛倒之事，為人說法修行精進。彼諸眾生無實無諦，若人無得，一切諸法亦不可得。所以者何？人不離法，法不離人。如人自然，吾我自然；吾我自然，諸法自然；諸法自然，佛法自然。其以如是求諸佛法，如自然者解自然已，便逮佛法。其有求者，若已求者，甫當求者，彼求此已求無所得，是為菩薩建立智慧精進之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼修精進，長諸善法，觀其法界不增不減，等御法界，察一切法，不見諸法，立成就者，觀猗世者，由從不實顛倒而興。彼以清淨智慧之明，觀一切法不隨諸法，不捨諸法，不覩諸法之所積聚，不見去來，何所從來，何所從去。曉了諸法，遵法如是，分別苦諦顛倒之事，為人說法修行精進。彼諸眾生無實無諦，若人無得，一切諸法亦不可得。所以者何？人不離法，法不離人。如人自然，吾我自然；吾我自然，諸法自然；諸法自然，佛法自然。其以如是求諸佛法，如自然者解自然已，便逮佛法。其有求者，若已求者，甫當求者，彼求此已求無所得，是為菩薩建立智慧精進之行。

「彼於禪定而以正受，不壞平等，亦不成就。彼於禪定而以正受，諸法無思，亦無所捨，亦不合會。於諸境界行無著禪，立諸禪法，於諸法等亦無錯亂，非身非心，思惟禪定志性，無所應行，不以禪行。等於本無，而以正受，於本淨法而致平等，等一切人則致平等。諸法本淨，等無有色，不以三昧，所行如應。心而不住內，亦不起遊外，識無所住，度於一切墮顛倒者，超外五通、聲聞、緣覺禪定正受。彼以禪定出智慧上，除塵勞見；彼以禪定志願于道，開化眾生。是則如來常一禪定至于滅度，是為菩薩建立慧定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼於禪定而以正受，不壞平等，亦不成就。彼於禪定而以正受，諸法無思，亦無所捨，亦不合會。於諸境界行無著禪，立諸禪法，於諸法等亦無錯亂，非身非心，思惟禪定志性，無所應行，不以禪行。等於本無，而以正受，於本淨法而致平等，等一切人則致平等。諸法本淨，等無有色，不以三昧，所行如應。心而不住內，亦不起遊外，識無所住，度於一切墮顛倒者，超外五通、聲聞、緣覺禪定正受。彼以禪定出智慧上，除塵勞見；彼以禪定志願于道，開化眾生。是則如來常一禪定至于滅度，是為菩薩建立慧定。

「彼觀諸法以慧眼察，亦非肉眼，亦不天眼，觀諸法已，見諸法寂，觀諸法默。諸法寂寞，無行無處；諸法澹然，無所成就。普觀諸法皆已如是。如是觀者，是為法觀。法觀如是，不見諸法之所歸趣。其有見法而不觀者，不以見法而成觀也。無求無曉，不知不見，是為見法。無我、無人、無壽、無命是為見法。假使菩薩觀法如此，見人顛倒益於眾生，而發大哀，法淨如是，眾人猗著。於是菩薩發弘大志，欲度群萌。是群萌者，常無萌類，是為菩薩建立慧法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼觀諸法以慧眼察，亦非肉眼，亦不天眼，觀諸法已，見諸法寂，觀諸法默。諸法寂寞，無行無處；諸法澹然，無所成就。普觀諸法皆已如是。如是觀者，是為法觀。法觀如是，不見諸法之所歸趣。其有見法而不觀者，不以見法而成觀也。無求無曉，不知不見，是為見法。無我、無人、無壽、無命是為見法。假使菩薩觀法如此，見人顛倒益於眾生，而發大哀，法淨如是，眾人猗著。於是菩薩發弘大志，欲度群萌。是群萌者，常無萌類，是為菩薩建立慧法。」

無盡藏品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡藏品第四

佛告龍王：「何謂菩薩建立智慧，為人說法，不見有人？人者無我，無人非身，人者寂寞，人無所有，人者本淨，人者音聲，人者名耳，人空、無相、無願，人非有數，人而審諦，人無所生，人不有起。為人說法，講人清淨，不懷吾我，無壽無命，不滅自然，不滅所有，隨人本行而為說法。何況眾生本淨自然，無我自然，無形自然，則人自然。設人自然，以此自然諸法自然；設諸法自然，一切佛法亦復自然。是謂一切諸法悉為佛法。一切諸法但假名耳，因號有名，設說諸法則講非法。所以者何？如法所言，非法亦然；如呼法音，則非法音。所以者何？諸法法界及與本淨不可言說，亦無所得。法界本淨，亦無所持。一切法界諸法本淨，壞一切法何所成就？是為諸佛法、為說經法。以是因緣寂寞如是，不有諸佛法聲之化識也！佛法無教而不可處有為、無為。所以者何？不離有為、無為而以解脫。寧有異法，可計數乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「何謂菩薩建立智慧，為人說法，不見有人？人者無我，無人非身，人者寂寞，人無所有，人者本淨，人者音聲，人者名耳，人空、無相、無願，人非有數，人而審諦，人無所生，人不有起。為人說法，講人清淨，不懷吾我，無壽無命，不滅自然，不滅所有，隨人本行而為說法。何況眾生本淨自然，無我自然，無形自然，則人自然。設人自然，以此自然諸法自然；設諸法自然，一切佛法亦復自然。是謂一切諸法悉為佛法。一切諸法但假名耳，因號有名，設說諸法則講非法。所以者何？如法所言，非法亦然；如呼法音，則非法音。所以者何？諸法法界及與本淨不可言說，亦無所得。法界本淨，亦無所持。一切法界諸法本淨，壞一切法何所成就？是為諸佛法、為說經法。以是因緣寂寞如是，不有諸佛法聲之化識也！佛法無教而不可處有為、無為。所以者何？不離有為、無為而以解脫。寧有異法，可計數乎？」

龍王答曰：「不也。世尊！諸法無數，如來無數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王答曰：「不也。世尊！諸法無數，如來無數。」

佛言：「如是，如是！如仁所言，諸法無數，如來無數，則無有二。於龍王意云何，無數之言有處所乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！如仁所言，諸法無數，如來無數，則無有二。於龍王意云何，無數之言有處所乎？」

答曰：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。世尊！」

佛言：「何以故？當知當作斯觀，佛法無處無言。如佛法無言無處，一切諸法無處無言亦復如是！龍王觀視如來大哀巍巍，若茲開化眾生，令立堅固。又一切法無處無教，說因緣教：是法有漏，是法無漏，是有世，是度世事，有著無著，有數無數，有為無為，塵勞瞋恨，習是捨是，凡法、聖法、學法、不學法，聲聞法、緣覺法、菩薩法、佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何以故？當知當作斯觀，佛法無處無言。如佛法無言無處，一切諸法無處無言亦復如是！龍王觀視如來大哀巍巍，若茲開化眾生，令立堅固。又一切法無處無教，說因緣教：是法有漏，是法無漏，是有世，是度世事，有著無著，有數無數，有為無為，塵勞瞋恨，習是捨是，凡法、聖法、學法、不學法，聲聞法、緣覺法、菩薩法、佛法。」

佛言：「龍王！如來如是為人說法，講其處所，亦不見法，無諸法想。譬如有人虛空無色無見，欲以諸色畫於虛空，而作天像及諸人像、象馬、步乘，彼人畫是，寧難不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「龍王！如來如是為人說法，講其處所，亦不見法，無諸法想。譬如有人虛空無色無見，欲以諸色畫於虛空，而作天像及諸人像、象馬、步乘，彼人畫是，寧難不乎？」

答曰：「甚難，甚難！至未曾有。天中之天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「甚難，甚難！至未曾有。天中之天！」

佛言：「龍王！如來所為甚難，於彼諸法無色無取而不可見，亦無文字，亦無所得，而為一切講說言教，示現文字，設以方便此乃甚難。其有信入如是像法，是等諸人多所成辦。若有受此深妙義者，不為諸魔之所得便。憶念我過世，龍王！更見供事無央數佛，恒輒捨家，淨修梵行。彼如來等未曾為吾說深妙法，應病如講布施、持戒學道之法，聽聞忍辱仁和之教，燕居靜處止足功德。所以者何？行德未了。了行德已，從大殊曜，如來即得聞斯深妙之法，應時逮成柔順法忍。以是之故，當知此義，當作是觀，聞是深法功德具足。從過去正覺受此深經，無想無名眾穢因緣，無我、無人、無壽、無命，信樂受持諷誦，為他人說，其福甚多。若有菩薩愍傷一切，欲令安隱，使三千大千世界一一眾生皆得所安，諸天人民合集此德，施與一人，於龍王意云何，菩薩寧為眾生加無極安不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「龍王！如來所為甚難，於彼諸法無色無取而不可見，亦無文字，亦無所得，而為一切講說言教，示現文字，設以方便此乃甚難。其有信入如是像法，是等諸人多所成辦。若有受此深妙義者，不為諸魔之所得便。憶念我過世，龍王！更見供事無央數佛，恒輒捨家，淨修梵行。彼如來等未曾為吾說深妙法，應病如講布施、持戒學道之法，聽聞忍辱仁和之教，燕居靜處止足功德。所以者何？行德未了。了行德已，從大殊曜，如來即得聞斯深妙之法，應時逮成柔順法忍。以是之故，當知此義，當作是觀，聞是深法功德具足。從過去正覺受此深經，無想無名眾穢因緣，無我、無人、無壽、無命，信樂受持諷誦，為他人說，其福甚多。若有菩薩愍傷一切，欲令安隱，使三千大千世界一一眾生皆得所安，諸天人民合集此德，施與一人，於龍王意云何，菩薩寧為眾生加無極安不乎？」

答曰：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「其有菩薩施諸眾生若干安隱，若為人說一句無常、苦、空、非身之義，空、無相、無願，無我、無人、無壽、無命、不生不起之事，則是施安福難稱量。所以者何？有為之安眾生皆更，無為之安未曾歷也。彼其以此深妙之法而暢音聲，於無為安以為服食。是故菩薩欲自立義具世人願，當學深妙之法。若有菩薩所在會坐，捨深妙法，說雜句飾，則為斷絕正法之化。所以者何？是深妙法布閻浮利而不沒盡，人所聽受，樂於法者，不足言耳，非人最多。假使法師藏深妙法，讀雜句者不樂深法，天則不歡悅：『是族姓子！隨世所樂而說俗事。嗚呼痛哉！此眾會中無說法者。』心懷悁慼，而退捨去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其有菩薩施諸眾生若干安隱，若為人說一句無常、苦、空、非身之義，空、無相、無願，無我、無人、無壽、無命、不生不起之事，則是施安福難稱量。所以者何？有為之安眾生皆更，無為之安未曾歷也。彼其以此深妙之法而暢音聲，於無為安以為服食。是故菩薩欲自立義具世人願，當學深妙之法。若有菩薩所在會坐，捨深妙法，說雜句飾，則為斷絕正法之化。所以者何？是深妙法布閻浮利而不沒盡，人所聽受，樂於法者，不足言耳，非人最多。假使法師藏深妙法，讀雜句者不樂深法，天則不歡悅：『是族姓子！隨世所樂而說俗事。嗚呼痛哉！此眾會中無說法者。』心懷悁慼，而退捨去。」

時海龍王白世尊曰：「布施、持戒學道之法是俗事耶？棄家出學、淨修梵行非佛法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時海龍王白世尊曰：「布施、持戒學道之法是俗事耶？棄家出學、淨修梵行非佛法耶？」

世尊答曰：「諸佛興已，起無起法，於三界行有所救護，皆是俗事，非是佛語。彼則何謂？四禪、四等心、四無色定、五通、十善之行，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧、書疏校計、經卷體醫、方藥巧工技術、身想衣食財物、所愛禪定，在三界行皆是俗事，非為佛言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：「諸佛興已，起無起法，於三界行有所救護，皆是俗事，非是佛語。彼則何謂？四禪、四等心、四無色定、五通、十善之行，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧、書疏校計、經卷體醫、方藥巧工技術、身想衣食財物、所愛禪定，在三界行皆是俗事，非為佛言。」

佛告龍王：「佛興於世間，未曾所聞非常之苦、非我之寂。除於苦義，斷乎習義，證於盡義，遵修道義，入乎空義，度於無想，導御無願，於諸眾行不生不起，義意止、意斷、根、力、神足、覺意觀、八寂路，求真諦本淨，如無所起陰種諸入，為空寂義。所由諸義，不壞諸法，不壞非法，解一切法不生不長，皆無所起。不計有常無常，由因緣起得無所生，還於本淨而離色欲，現無數法入於道法，在於道法，無想不想，無應不應，捨於一切念、淨不淨想，無舉無下，陰幽冥門自然如空，得平等行。於想等想、無想，於想離想，均於一想離一切想，無所觀見，寂然諸所見，現諸顛倒一切平等。謂得果跡皆音聲耳，彼無所得，亦無不得，不受不捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「佛興於世間，未曾所聞非常之苦、非我之寂。除於苦義，斷乎習義，證於盡義，遵修道義，入乎空義，度於無想，導御無願，於諸眾行不生不起，義意止、意斷、根、力、神足、覺意觀、八寂路，求真諦本淨，如無所起陰種諸入，為空寂義。所由諸義，不壞諸法，不壞非法，解一切法不生不長，皆無所起。不計有常無常，由因緣起得無所生，還於本淨而離色欲，現無數法入於道法，在於道法，無想不想，無應不應，捨於一切念、淨不淨想，無舉無下，陰幽冥門自然如空，得平等行。於想等想、無想，於想離想，均於一想離一切想，無所觀見，寂然諸所見，現諸顛倒一切平等。謂得果跡皆音聲耳，彼無所得，亦無不得，不受不捨。」

佛語龍王：「是所先說諸法之御，所得不可稱說！至於聲聞，獲聲聞乘；至於緣覺，獲緣覺乘。菩薩逮得不起法忍，成於如來無上正真道，為最正覺。斯謂佛言。是所言者，隨習俗教，皆是佛法教於真諦。佛道無文，佛言無言；佛教無跡，佛教無想；佛教無歎，佛教無化；佛教無正，佛教無名，佛教無思，佛無心意識，亦無所念，是謂佛教，而不可說，亦無言教，不可指現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「是所先說諸法之御，所得不可稱說！至於聲聞，獲聲聞乘；至於緣覺，獲緣覺乘。菩薩逮得不起法忍，成於如來無上正真道，為最正覺。斯謂佛言。是所言者，隨習俗教，皆是佛法教於真諦。佛道無文，佛言無言；佛教無跡，佛教無想；佛教無歎，佛教無化；佛教無正，佛教無名，佛教無思，佛無心意識，亦無所念，是謂佛教，而不可說，亦無言教，不可指現。」

佛語龍王：「如是比教乃為佛言。如來不以文義說法，無文字教而為說法，是故無文則為佛教。佛所說法不有所逮，滅一切得佛所說法，是故無得為佛所言。佛所說經曾無言教，寂滅言教，以故言曰無教佛言。說法無取，法無猗法、無放逸法、不想法、無起法、無壞法、無究竟法、無所得法、無所志法、無所念法、無所行法、無分別法、無有想法、無所至法、無所推法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「如是比教乃為佛言。如來不以文義說法，無文字教而為說法，是故無文則為佛教。佛所說法不有所逮，滅一切得佛所說法，是故無得為佛所言。佛所說經曾無言教，寂滅言教，以故言曰無教佛言。說法無取，法無猗法、無放逸法、不想法、無起法、無壞法、無究竟法、無所得法、無所志法、無所念法、無所行法、無分別法、無有想法、無所至法、無所推法。」

佛語龍王：「如來為人說法，未曾有行、有所證也！吾之所言一切本淨，法無形色。是故龍王！諸法無像，是名佛言。又復何謂號為佛言？解一切音，無所不達，故曰佛言。察去來今，無所罣礙，故曰佛言。覺了眾言，故曰佛言。報答諸問，故曰佛言。一切所說因緣有言無所不博，故曰佛言。覺諸所說如呼聲響，故曰佛言。無字無說，故曰佛言。諸所字說亦皆佛言。所以者何？是諸文字，去、來、今佛所說。今佛所說者、已說之者、當來說者，以是之故，一切文字諸所言教皆名佛言。入如此比，曉了眾慧，是謂菩薩分別道義，故曰文字言說皆號佛言。不壞法界，志一味慧，是謂菩薩分別經本，故曰文字言說皆號佛言。其有如應順于法慧，是謂菩薩分別順寂，故曰文字言說皆號佛言。其有說慧無處無著，是謂菩薩分別曉了。是故，龍王！一切諸法莫不歸此，分別四義。菩薩解四義者，文字言說諸所歸趣，身有所在莫不誘進皆入佛教，是故無著、本無所住，於百千劫有所言說，無能制者。所以者何？是名曰無盡之藏總持門也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「如來為人說法，未曾有行、有所證也！吾之所言一切本淨，法無形色。是故龍王！諸法無像，是名佛言。又復何謂號為佛言？解一切音，無所不達，故曰佛言。察去來今，無所罣礙，故曰佛言。覺了眾言，故曰佛言。報答諸問，故曰佛言。一切所說因緣有言無所不博，故曰佛言。覺諸所說如呼聲響，故曰佛言。無字無說，故曰佛言。諸所字說亦皆佛言。所以者何？是諸文字，去、來、今佛所說。今佛所說者、已說之者、當來說者，以是之故，一切文字諸所言教皆名佛言。入如此比，曉了眾慧，是謂菩薩分別道義，故曰文字言說皆號佛言。不壞法界，志一味慧，是謂菩薩分別經本，故曰文字言說皆號佛言。其有如應順于法慧，是謂菩薩分別順寂，故曰文字言說皆號佛言。其有說慧無處無著，是謂菩薩分別曉了。是故，龍王！一切諸法莫不歸此，分別四義。菩薩解四義者，文字言說諸所歸趣，身有所在莫不誘進皆入佛教，是故無著、本無所住，於百千劫有所言說，無能制者。所以者何？是名曰無盡之藏總持門也！

「假使菩薩逮斯持者，說無盡句，善順於教，棄去來瑕，如應無猗，莊嚴百千真妙之句，忍於本淨，將護不亂，尊卑之義曉了平等，光曜所有塵勞、瞋恚，入一切行而順解脫，八萬四千諸根尋如所應，善講本性而為說法。不盡八難音聲諸法，亦無有盡，及譬喻慧三世無盡，及報應果願可盡耶？經典順普可盡耶？心之所入可盡耶？因緣愚跡可盡耶？順在愛欲可盡耶？發于所持可盡耶？說乘所處可盡耶？分別法處可盡耶？深妙雜句可盡耶？至於究竟可盡耶？逆順之言可盡耶？名字之訓可盡耶？歎佛法眾可盡耶？說正諦可盡耶？佛道法品可盡耶？罪福所應可盡耶？講度無極可盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使菩薩逮斯持者，說無盡句，善順於教，棄去來瑕，如應無猗，莊嚴百千真妙之句，忍於本淨，將護不亂，尊卑之義曉了平等，光曜所有塵勞、瞋恚，入一切行而順解脫，八萬四千諸根尋如所應，善講本性而為說法。不盡八難音聲諸法，亦無有盡，及譬喻慧三世無盡，及報應果願可盡耶？經典順普可盡耶？心之所入可盡耶？因緣愚跡可盡耶？順在愛欲可盡耶？發于所持可盡耶？說乘所處可盡耶？分別法處可盡耶？深妙雜句可盡耶？至於究竟可盡耶？逆順之言可盡耶？名字之訓可盡耶？歎佛法眾可盡耶？說正諦可盡耶？佛道法品可盡耶？罪福所應可盡耶？講度無極可盡耶？」

佛語龍王：「是名曰所說無盡故，號無盡法藏為總持門也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語龍王：「是名曰所說無盡故，號無盡法藏為總持門也！」