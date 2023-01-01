龍王兄弟經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王兄弟經

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇洹阿難邠低阿藍。時有無央數比丘僧，皆阿羅漢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇洹阿難邠低阿藍。時有無央數比丘僧，皆阿羅漢也。

阿難邠低至佛所，作禮，却坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難邠低至佛所，作禮，却坐。

佛言：「人當布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人當布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。」

阿難邠低聞之歡喜，即起白佛：「明旦請佛及比丘僧降德到舍，設麁食。」佛默然。阿難邠低繞佛三匝而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難邠低聞之歡喜，即起白佛：「明旦請佛及比丘僧降德到舍，設麁食。」佛默然。阿難邠低繞佛三匝而去。

佛告比丘僧：「旦日當上天，投日中下，會阿難邠低舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘僧：「旦日當上天，投日中下，會阿難邠低舍。」

佛如伸臂頃，即住虛空中。羅漢名須檀，正衣服，於虛空中，長跪白佛：「我恒上下，未甞冥如今日也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如伸臂頃，即住虛空中。羅漢名須檀，正衣服，於虛空中，長跪白佛：「我恒上下，未甞冥如今日也。」

佛言：「有兩龍王，瞋恚作變，吐氣為雲故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有兩龍王，瞋恚作變，吐氣為雲故也。」

復有羅漢名愛波，白佛：「欲行止之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有羅漢名愛波，白佛：「欲行止之。」

佛言：「此龍大有威神。汝行者，必當興惡意，出水沒殺天下人民。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此龍大有威神。汝行者，必當興惡意，出水沒殺天下人民。」

摩訶目揵連復正衣服，長跪虛空中問佛：「今日以冥，不復見須彌山帝釋宮殿下已質樹子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶目揵連復正衣服，長跪虛空中問佛：「今日以冥，不復見須彌山帝釋宮殿下已質樹子。」

佛言：「有兩龍王，一名難頭，二名和難，大瞋恚言：『何等沙門欲飛過，摩我頭上？』龍身繞須彌山七匝，以頭覆其上，吐氣出霧故冥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有兩龍王，一名難頭，二名和難，大瞋恚言：『何等沙門欲飛過，摩我頭上？』龍身繞須彌山七匝，以頭覆其上，吐氣出霧故冥。」

目連白佛：「欲往訶止之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛：「欲往訶止之。」

佛言：「大善！」目連繞佛三匝而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大善！」目連繞佛三匝而行。

釋提桓因從八萬八千玉女，於後園相娛樂。目連先過其所，天帝迎之，稽首作禮。相問訊已，乃到龍所。兩龍見之，大怒，便變化出煙，須臾復出火。目連以佛意，亦變化出烟必繞兩龍三重。稍前分身入兩龍身中，右目入，左目出；左目入，右目出；右耳入，左耳出；左耳入，右耳出；復入右鼻，左鼻出；入左鼻，右鼻出，飛入其口中。兩龍謂目連在其腹中也。目連亦復作龍身，繞兩龍十四重，以頭覆須彌及兩龍。兩龍於下悚慄，延動須彌山，以尾搏扇海水，百獸震怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因從八萬八千玉女，於後園相娛樂。目連先過其所，天帝迎之，稽首作禮。相問訊已，乃到龍所。兩龍見之，大怒，便變化出煙，須臾復出火。目連以佛意，亦變化出烟必繞兩龍三重。稍前分身入兩龍身中，右目入，左目出；左目入，右目出；右耳入，左耳出；左耳入，右耳出；復入右鼻，左鼻出；入左鼻，右鼻出，飛入其口中。兩龍謂目連在其腹中也。目連亦復作龍身，繞兩龍十四重，以頭覆須彌及兩龍。兩龍於下悚慄，延動須彌山，以尾搏扇海水，百獸震怖。

佛遙告目連：「此龍今當能出水沒壞天下。汝且須止！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遙告目連：「此龍今當能出水沒壞天下。汝且須止！」

目連言：「我從佛聞知此法。我有四神足，當信持行之。我能取是兩龍及須彌山，著掌中跳過他方天下；亦能取劑磨須彌山，令碎如塵；復能磨須彌山及下地，令萬民不覺之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連言：「我從佛聞知此法。我有四神足，當信持行之。我能取是兩龍及須彌山，著掌中跳過他方天下；亦能取劑磨須彌山，令碎如塵；復能磨須彌山及下地，令萬民不覺之。」

兩龍恐懼，稽首，目連復沙門身。兩龍化作人，為目連作禮悔過，目連將至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩龍恐懼，稽首，目連復沙門身。兩龍化作人，為目連作禮悔過，目連將至佛所。

兩龍言：「我迷狂惑，不知尊神，觸犯雷震，哀原其罪！」便受五戒而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩龍言：「我迷狂惑，不知尊神，觸犯雷震，哀原其罪！」便受五戒而去。

阿難邠低到精舍，索佛及比丘僧，了不見一人，便長跪白佛：「飯具以嚴辦，佛可自屈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難邠低到精舍，索佛及比丘僧，了不見一人，便長跪白佛：「飯具以嚴辦，佛可自屈。」

佛即下到其舍。飯已，阿難邠低言：「我求佛不見，佛從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即下到其舍。飯已，阿難邠低言：「我求佛不見，佛從何所來？」

佛言：「目連與兩龍王共諍，適從天上來下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連與兩龍王共諍，適從天上來下。」

問：「誰勝者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「誰勝者？」

佛言：「目連。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連。」

阿難邠低言：「善哉！善哉！此龍乘戒堅強，失之毫數，罪至於龍，威神尊重。目連迺臣伏之乎！我從今日始，請佛及比丘僧宣揚目連功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難邠低言：「善哉！善哉！此龍乘戒堅強，失之毫數，罪至於龍，威神尊重。目連迺臣伏之乎！我從今日始，請佛及比丘僧宣揚目連功德。」

佛呪願迦羅越阿難邠低：「汝前後飯食得道人，善鬼神當擁護汝家，皆令安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛呪願迦羅越阿難邠低：「汝前後飯食得道人，善鬼神當擁護汝家，皆令安隱。」

阿難邠低作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難邠低作禮而去。