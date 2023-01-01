佛說天王太子辟羅經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說天王太子辟羅經

僧祐錄云關中異經今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云關中異經今附秦錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。天王太子，名曰辟羅，飛從天來，下至佛所，五體投地，稽首足下，却叉手住，問佛言：「普世之人，皆求衣食，七寶諸樂，官爵國土，寧有寶行求人不乎？」世尊歎曰：「大哉問也！亦有國土、珍寶、諸欲行求索人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。天王太子，名曰辟羅，飛從天來，下至佛所，五體投地，稽首足下，却叉手住，問佛言：「普世之人，皆求衣食，七寶諸樂，官爵國土，寧有寶行求人不乎？」世尊歎曰：「大哉問也！亦有國土、珍寶、諸欲行求索人。」

辟羅又曰：「可意之願行求人者，其義云何？」世尊即曰：「凡有二行——行善有福，行惡有殃——殃福追人，猶影隨形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟羅又曰：「可意之願行求人者，其義云何？」世尊即曰：「凡有二行——行善有福，行惡有殃——殃福追人，猶影隨形。」

辟羅言：「善哉，善哉！實如佛教。惟我前世，處世為王，念命無常，意欲布施，群臣普會，王曰：『吾欲作大鼓，令其音震聞百里，能有為之者乎？』眾臣僉曰：『臣等無能為者。』有一臣名曰匡上，常忠於上，慈濟國民，前對曰：『臣能為之，當須資費。』王曰：『大善！』即開藏付之。因輦寶於王宮門，鳴鼓令之：『今天仁之王施無蓋慈，欲濟黎民之窮乏，供道士之衣食；若有乏者，悉詣宮門。』四國乏者，襁負相扶填國塞路，仰天歎曰：『人民窮者，今得活哉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟羅言：「善哉，善哉！實如佛教。惟我前世，處世為王，念命無常，意欲布施，群臣普會，王曰：『吾欲作大鼓，令其音震聞百里，能有為之者乎？』眾臣僉曰：『臣等無能為者。』有一臣名曰匡上，常忠於上，慈濟國民，前對曰：『臣能為之，當須資費。』王曰：『大善！』即開藏付之。因輦寶於王宮門，鳴鼓令之：『今天仁之王施無蓋慈，欲濟黎民之窮乏，供道士之衣食；若有乏者，悉詣宮門。』四國乏者，襁負相扶填國塞路，仰天歎曰：『人民窮者，今得活哉。』

「一歲之後，王有詔曰：『鼓成未乎？』對曰：『已成。』王言：『何故不聞其聲？』臣白言：『願明王勞屈聖體，出臨國內，聽佛法鼓，聲震十方。』王即嚴駕，出行國中。其民比肩，王曰：『民多乎！』對曰：『王前勅臣，令作大鼓，使聞百里，欲以揚德聲于四遠。臣念枯木死皮，不能揚王之德譽。臣所受寶，供沙門梵志之衣食，以濟國民之窮乏也。布告之來，四隣歸潤，猶飢子之慕慈母。』王問民曰：『爾從來乎？』民稽首曰：『百里來者，二百里、萬里外來者。』咸曰：『明王大潤，四國欣澤，是以去舊土之所生，慕潤澤以自濟也。』王曰：『善哉！吾著矣。國之不安，猶身有病，吾救之以藥，臣飼之以糜粥。』王曰：『黎民所求恣之，無啟聞矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一歲之後，王有詔曰：『鼓成未乎？』對曰：『已成。』王言：『何故不聞其聲？』臣白言：『願明王勞屈聖體，出臨國內，聽佛法鼓，聲震十方。』王即嚴駕，出行國中。其民比肩，王曰：『民多乎！』對曰：『王前勅臣，令作大鼓，使聞百里，欲以揚德聲于四遠。臣念枯木死皮，不能揚王之德譽。臣所受寶，供沙門梵志之衣食，以濟國民之窮乏也。布告之來，四隣歸潤，猶飢子之慕慈母。』王問民曰：『爾從來乎？』民稽首曰：『百里來者，二百里、萬里外來者。』咸曰：『明王大潤，四國欣澤，是以去舊土之所生，慕潤澤以自濟也。』王曰：『善哉！吾著矣。國之不安，猶身有病，吾救之以藥，臣飼之以糜粥。』王曰：『黎民所求恣之，無啟聞矣。』

「王後壽終，魂靈上生天上，作天妙王。天上壽盡，下生世間，位為飛行皇帝，安所出入，七寶飛行，導從前後。今復上天為天王太子。所以然者，自身持戒，覆濟眾生之所致也。奉佛教戒，正身心行，無不獲其福者矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王後壽終，魂靈上生天上，作天妙王。天上壽盡，下生世間，位為飛行皇帝，安所出入，七寶飛行，導從前後。今復上天為天王太子。所以然者，自身持戒，覆濟眾生之所致也。奉佛教戒，正身心行，無不獲其福者矣。」

佛告辟羅：「凡人作行，譬若影之隨身，響之應聲，無不報答矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告辟羅：「凡人作行，譬若影之隨身，響之應聲，無不報答矣。」

辟羅歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟羅歡喜，作禮而去。