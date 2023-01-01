佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在舍衛國，祇樹林給孤獨園，與大苾芻眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在舍衛國，祇樹林給孤獨園，與大苾芻眾俱。

是時有一天子，名嗟𮧬曩法，天報將盡，唯餘七日，而乃先現五衰之相：身無威德，垢穢旋生，頭上花鬘，咸悉萎萃，諸身分中臭氣而出，兩腋之下悉皆汗流。時嗟襪曩法由是之故，不樂本座，宛轉於地，悲哀啼泣，而作是言：「苦哉！苦哉！曼那吉爾池；苦哉！苦哉！洗浴之池；苦哉！苦哉！寶車與麁惡歡喜雜林等，如是諸園苑，不復更遊戲；苦哉！苦哉！跛里耶多羅迦花，永不採摘，雜寶柔軟之地，永不履踐；苦哉！苦哉！天眾妓女，端嚴殊妙，常所侍衛，今相捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時有一天子，名嗟𮧬曩法，天報將盡，唯餘七日，而乃先現五衰之相：身無威德，垢穢旋生，頭上花鬘，咸悉萎萃，諸身分中臭氣而出，兩腋之下悉皆汗流。時嗟襪曩法由是之故，不樂本座，宛轉於地，悲哀啼泣，而作是言：「苦哉！苦哉！曼那吉爾池；苦哉！苦哉！洗浴之池；苦哉！苦哉！寶車與麁惡歡喜雜林等，如是諸園苑，不復更遊戲；苦哉！苦哉！跛里耶多羅迦花，永不採摘，雜寶柔軟之地，永不履踐；苦哉！苦哉！天眾妓女，端嚴殊妙，常所侍衛，今相捨離。」

是時有餘天子，見斯事已，往帝釋所，白言：「天主！彼嗟襪曩法五衰現前，命餘七日，宛轉在地，悲哀啼泣。作如是言：『苦哉！苦哉！曼那吉爾，洗浴等池；苦哉！苦哉！寶車及麁惡歡喜雜林等，如是諸園苑，不復更遊戲；苦哉！苦哉！跛里耶多羅迦花，永不採摘，雜寶柔軟之地，永不履踐；苦哉！苦哉！天眾妓女，端嚴殊妙，常所侍衛，今相捨離。』天主！我見是已，心甚傷切，故來告白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時有餘天子，見斯事已，往帝釋所，白言：「天主！彼嗟襪曩法五衰現前，命餘七日，宛轉在地，悲哀啼泣。作如是言：『苦哉！苦哉！曼那吉爾，洗浴等池；苦哉！苦哉！寶車及麁惡歡喜雜林等，如是諸園苑，不復更遊戲；苦哉！苦哉！跛里耶多羅迦花，永不採摘，雜寶柔軟之地，永不履踐；苦哉！苦哉！天眾妓女，端嚴殊妙，常所侍衛，今相捨離。』天主！我見是已，心甚傷切，故來告白。」

爾時帝釋天主，心悲愍故，往嗟韈曩法所，而告之言：「天子！云何而汝賢者宛轉於地，悲哀啼泣，說諸苦事，傷動見者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主，心悲愍故，往嗟韈曩法所，而告之言：「天子！云何而汝賢者宛轉於地，悲哀啼泣，說諸苦事，傷動見者？」

時嗟襪曩法，忽聞是語，從地而起，整服肅容，合掌而立，白帝釋言：「天主！我今壽命唯餘七日，命終之後，墮閻浮提王舍大城，以宿業故而受猪身。天主！既受彼身，於多年中，食噉糞穢，我觀此苦，是故愁憂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時嗟襪曩法，忽聞是語，從地而起，整服肅容，合掌而立，白帝釋言：「天主！我今壽命唯餘七日，命終之後，墮閻浮提王舍大城，以宿業故而受猪身。天主！既受彼身，於多年中，食噉糞穢，我觀此苦，是故愁憂。」

爾時帝釋天主，聞是語已，心甚悲愍，告嗟襪曩法天子言：「賢者！汝可誠心歸命三寶。應作是言：『歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。』」時彼嗟𮧬曩法天子，以死怖故，畏傍生故，白帝釋言：「憍尸迦！我今歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。」時彼天子，受三歸已，心不間斷，以至命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主，聞是語已，心甚悲愍，告嗟襪曩法天子言：「賢者！汝可誠心歸命三寶。應作是言：『歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。』」時彼嗟𮧬曩法天子，以死怖故，畏傍生故，白帝釋言：「憍尸迦！我今歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。」時彼天子，受三歸已，心不間斷，以至命終。

諸天之法，下智有見，不能觀上。時帝釋天主，觀彼天子生於何處，為生南閻浮提王舍大城受猪身耶，為不受猪身？盡彼天眼，觀之不見。又觀傍生、鬼界，亦復不見；又觀娑訶世界人間，亦復不見；乃至四大王眾天，及忉利天，盡彼觀察，都不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天之法，下智有見，不能觀上。時帝釋天主，觀彼天子生於何處，為生南閻浮提王舍大城受猪身耶，為不受猪身？盡彼天眼，觀之不見。又觀傍生、鬼界，亦復不見；又觀娑訶世界人間，亦復不見；乃至四大王眾天，及忉利天，盡彼觀察，都不能見。

爾時帝釋天主，既不見已，心生疑慮。於是帝釋往祇樹林，詣世尊所，頂禮佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！彼嗟𮧬曩法天子，五衰現前，命在七日，宛轉在地，悲哀啼泣，說諸苦事，傷動見者。我時到彼，見此事已，而問之言：『云何賢者悲啼懊惱、憔悴若此？』時嗟襪曩法，而告我言：『我今壽命，唯餘七日。命終之後，墮閻浮提，生王舍城，而受猪身，於多年中，以諸糞穢而為食噉。』我聞此說，心極悲愍，乃告之言：『今汝賢者，欲脫斯苦，當歸命三寶。作如是言：「歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。」』時嗟襪曩法，以死怖故，畏傍生故，而白我言：『我今歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。』時嗟襪曩法，受三歸竟而後命終。世尊！我今不知彼嗟襪曩法託生何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主，既不見已，心生疑慮。於是帝釋往祇樹林，詣世尊所，頂禮佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！彼嗟𮧬曩法天子，五衰現前，命在七日，宛轉在地，悲哀啼泣，說諸苦事，傷動見者。我時到彼，見此事已，而問之言：『云何賢者悲啼懊惱、憔悴若此？』時嗟襪曩法，而告我言：『我今壽命，唯餘七日。命終之後，墮閻浮提，生王舍城，而受猪身，於多年中，以諸糞穢而為食噉。』我聞此說，心極悲愍，乃告之言：『今汝賢者，欲脫斯苦，當歸命三寶。作如是言：「歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。」』時嗟襪曩法，以死怖故，畏傍生故，而白我言：『我今歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。』時嗟襪曩法，受三歸竟而後命終。世尊！我今不知彼嗟襪曩法託生何處？」

爾時世尊，以正遍知，告帝釋言：「憍尸迦！今嗟襪曩法天子已生覩史多天，受五欲樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以正遍知，告帝釋言：「憍尸迦！今嗟襪曩法天子已生覩史多天，受五欲樂。」

爾時帝釋天主，聞佛語已，歡喜踊躍，心意快然，諸根圓滿，即於佛前，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主，聞佛語已，歡喜踊躍，心意快然，諸根圓滿，即於佛前，說伽陀曰：

「若歸依於佛， 彼不墮惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若歸依於佛， 彼不墮惡道，

棄捨人身已， 當獲得天身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨人身已， 當獲得天身；

若歸依於法， 彼不墮惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若歸依於法， 彼不墮惡道，

棄捨人身已， 當獲得天身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨人身已， 當獲得天身；

若歸依於僧， 彼不墮惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若歸依於僧， 彼不墮惡道，

棄捨人身已， 當獲得天身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨人身已， 當獲得天身。」

復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說伽陀曰：

「誠心歸命佛， 彼人當所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誠心歸命佛， 彼人當所得，

若晝若夜中， 佛心常憶念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若晝若夜中， 佛心常憶念；

誠心歸命法， 彼人當所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誠心歸命法， 彼人當所得，

若晝若夜中， 法力常加持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若晝若夜中， 法力常加持；

誠心歸命僧， 彼人當所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誠心歸命僧， 彼人當所得，

若晝若夜中， 僧威常覆護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若晝若夜中， 僧威常覆護。」

爾時帝釋天主說伽陀已，世尊印言：「如是，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主說伽陀已，世尊印言：「如是，如是。

「歸命佛、法、僧， 定不墮惡道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命佛、法、僧， 定不墮惡道；

棄捨人身已， 當獲得天身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨人身已， 當獲得天身。」

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「若佛陀二字， 得到於舌上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛陀二字， 得到於舌上，

同彼歸命等， 不虛過一生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同彼歸命等， 不虛過一生；

若達磨二字， 得到於舌上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若達磨二字， 得到於舌上，

同彼歸命等， 不虛過一生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同彼歸命等， 不虛過一生；

若僧伽二字， 得到於舌上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若僧伽二字， 得到於舌上，

同彼歸命等， 不虛過一生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同彼歸命等， 不虛過一生。」

又說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說偈言：

「佛、法、僧名若不知， 彼人最下故不獲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛、法、僧名若不知， 彼人最下故不獲，

輪迴宛轉而久處， 如迦尸花住虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴宛轉而久處， 如迦尸花住虛空。」

佛說是經已，諸苾芻眾、天帝釋等一切大眾，歡喜信受，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，諸苾芻眾、天帝釋等一切大眾，歡喜信受，作禮而退。