佛說大自在天子因地經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大自在天子因地經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，尊者大目乾連於其食時，著衣持鉢，以精進力運大神通放無數光，其光金色，遍照虛空。復以神力變化其身，或大、或小、或一、或多，如火光炎，往崑崙山。山峯如雪，其山頂內以金銀、瑠璃、真珠、碼碯、珊瑚、摩尼種種諸寶莊嚴其地，有諸宮殿，一切珍寶殊妙莊嚴。於其中間有大自在宮，廣二由旬、高五由旬，光明照曜，有六十大神恒常守護，百千天女圍繞四邊作七種妓樂。於宮四方，而有七殿，廣一俱盧舍，各以七寶而用嚴飾。復於四邊，各有浴池，甘露之水清淨彌滿。於其池中生白蓮華、俱母㮈花，如天白月，金銀摩尼莊嚴其上。彼大自在天子與烏摩天后於師子座上同座而坐，彼諸天眾恒來圍繞恭敬供養。其天忽聞琴樂之聲，音韻微妙，聞已愛著令心迷亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，尊者大目乾連於其食時，著衣持鉢，以精進力運大神通放無數光，其光金色，遍照虛空。復以神力變化其身，或大、或小、或一、或多，如火光炎，往崑崙山。山峯如雪，其山頂內以金銀、瑠璃、真珠、碼碯、珊瑚、摩尼種種諸寶莊嚴其地，有諸宮殿，一切珍寶殊妙莊嚴。於其中間有大自在宮，廣二由旬、高五由旬，光明照曜，有六十大神恒常守護，百千天女圍繞四邊作七種妓樂。於宮四方，而有七殿，廣一俱盧舍，各以七寶而用嚴飾。復於四邊，各有浴池，甘露之水清淨彌滿。於其池中生白蓮華、俱母㮈花，如天白月，金銀摩尼莊嚴其上。彼大自在天子與烏摩天后於師子座上同座而坐，彼諸天眾恒來圍繞恭敬供養。其天忽聞琴樂之聲，音韻微妙，聞已愛著令心迷亂。

爾時，尊者大目乾連雖聞其樂，以無畏善根調伏其心，無所愛著，如妙高山出于大海安住不動，行精進妙行，受一切世間眾所供養，身相端嚴，威儀具足，手持鉢器。烏摩天后忽然見已，心生疑惑，告天子言：「此是何人？身被法服端嚴寂靜，調伏諸根威儀具足，圓光照曜如日初出，安然不動如妙高山？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大目乾連雖聞其樂，以無畏善根調伏其心，無所愛著，如妙高山出于大海安住不動，行精進妙行，受一切世間眾所供養，身相端嚴，威儀具足，手持鉢器。烏摩天后忽然見已，心生疑惑，告天子言：「此是何人？身被法服端嚴寂靜，調伏諸根威儀具足，圓光照曜如日初出，安然不動如妙高山？」

天聞言已，觀察尊者，而復告言：「天后！汝知識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天聞言已，觀察尊者，而復告言：「天后！汝知識耶？」

天后答言：「我昔未見，今亦不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天后答言：「我昔未見，今亦不知。」

大自在天白言：「此是大福德離欲佛弟子，能破諸過，教化眾生與作安樂，因為乞食而來至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天白言：「此是大福德離欲佛弟子，能破諸過，教化眾生與作安樂，因為乞食而來至此。」

烏摩天后聞是語已，而白天曰：「彼師云何？具何色相？有何道德威力及未曾有法？我願樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏摩天后聞是語已，而白天曰：「彼師云何？具何色相？有何道德威力及未曾有法？我願樂聞。」

自在天曰：「彼人之師於三無數劫，求大菩提廣修福力，於其世間難作能作，行檀波羅蜜，施於飲食、衣服、臥具、醫藥、金銀、珍寶、奴婢、車乘、城邑、聚落，及大寶藏國王之位，亦曾施諸婆羅門妻子、男女，於彼心中無其毫塵之許貪惜煩惱，亦無貪愛之名；又為悲愍眾生故，捨頭目、髓腦、鼻舌、身肉而無毫塵之許痛苦之想，亦無虛假之名，行真實施，為求菩提大威力果，具足檀波羅蜜；又於三無數劫為對種種境界相故，行戒波羅蜜，堅守禁戒，以持戒威德常得天人供養；復為冤親不等、違順情差，行忍辱波羅蜜，以八正道調伏其心，歡喜忍辱令心平等；復為上、中、下三品眾生，愍念、饒益、利樂彼故，行精進波羅蜜，於晝夜中策勤修進；復恐心意散亂、妄緣退故，行禪波羅蜜，令心決定、寂靜、輕安。復為出生智慧，讀誦分別微妙經典，行般若波羅蜜：如是三無數劫行六波羅蜜，求一切智智，今得佛位圓滿，降伏一切魔王，證寂滅理，色心微妙，具三十二相、八十種好，金色莊嚴，圓光如日，三界無等，出輪迴難，安樂解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天曰：「彼人之師於三無數劫，求大菩提廣修福力，於其世間難作能作，行檀波羅蜜，施於飲食、衣服、臥具、醫藥、金銀、珍寶、奴婢、車乘、城邑、聚落，及大寶藏國王之位，亦曾施諸婆羅門妻子、男女，於彼心中無其毫塵之許貪惜煩惱，亦無貪愛之名；又為悲愍眾生故，捨頭目、髓腦、鼻舌、身肉而無毫塵之許痛苦之想，亦無虛假之名，行真實施，為求菩提大威力果，具足檀波羅蜜；又於三無數劫為對種種境界相故，行戒波羅蜜，堅守禁戒，以持戒威德常得天人供養；復為冤親不等、違順情差，行忍辱波羅蜜，以八正道調伏其心，歡喜忍辱令心平等；復為上、中、下三品眾生，愍念、饒益、利樂彼故，行精進波羅蜜，於晝夜中策勤修進；復恐心意散亂、妄緣退故，行禪波羅蜜，令心決定、寂靜、輕安。復為出生智慧，讀誦分別微妙經典，行般若波羅蜜：如是三無數劫行六波羅蜜，求一切智智，今得佛位圓滿，降伏一切魔王，證寂滅理，色心微妙，具三十二相、八十種好，金色莊嚴，圓光如日，三界無等，出輪迴難，安樂解脫。」

時大自在天說是語已，烏摩天后聞復歡喜，布施等行所得大果今聞可解，復問：「於汝天自前因修何行業？願賜歡喜，為我略說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大自在天說是語已，烏摩天后聞復歡喜，布施等行所得大果今聞可解，復問：「於汝天自前因修何行業？願賜歡喜，為我略說。」

時大自在天而復白言：「汝今諦聽，而為汝說。天后！我於過去無數俱胝劫，於大牟尼佛所布施、供養、修福、持戒、薰習智慧，過是已來獲自在報，於八生身中得八種自在。我曾生生布施、持戒、苦行，求主宰自在、欲樂解脫乃至究竟寂滅，安樂亦然，是故布施、智慧觀察、一心守護修行不斷。」說是語已，大自在天於其宮內，以其金鉢滿盛百味殊妙香飯，詣目連前志心奉上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大自在天而復白言：「汝今諦聽，而為汝說。天后！我於過去無數俱胝劫，於大牟尼佛所布施、供養、修福、持戒、薰習智慧，過是已來獲自在報，於八生身中得八種自在。我曾生生布施、持戒、苦行，求主宰自在、欲樂解脫乃至究竟寂滅，安樂亦然，是故布施、智慧觀察、一心守護修行不斷。」說是語已，大自在天於其宮內，以其金鉢滿盛百味殊妙香飯，詣目連前志心奉上。

目連尊者即受鉢飯，騰空欲迴。大自在天具宿命智，告目連曰：「尊者大目乾連！汝今暫住，諦聽我言。極久遠時，佛乃方出。我念過去生中，於此大地為其主宰，能生滅世間，為三界師，無人等我。汝聽此言，一心往彼香醉山中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連尊者即受鉢飯，騰空欲迴。大自在天具宿命智，告目連曰：「尊者大目乾連！汝今暫住，諦聽我言。極久遠時，佛乃方出。我念過去生中，於此大地為其主宰，能生滅世間，為三界師，無人等我。汝聽此言，一心往彼香醉山中。」

時大目乾連運神通力，騰空而往香醉山中。彼山一面有聖跡池，名曰天水，於此池中即便洗浴。既洗浴已，坐香醉山上開其金鉢，其飯殊妙、色香具足，變成天食。目連食已，忽有天女奉上淨水。目連受已，於身五分而皆結淨，坐彼山上，繫意專心入定，作觀思惟：「自在天言：『極久遠時佛乃方出。』經於千生不能得知，百千生中亦不能知，經俱胝百千生中亦不能知。」從禪定起，往摩呬印捺囉山，入定思惟亦不能知；復入摩呬印捺囉山王窟，入定思惟亦不能知；從此遍歷七十諸山禪觀思惟，亦莫能知；又往三十二洲，寂坐思惟亦不能知。目連曰：「彼大自在天智慧所生言意，諸小聲聞、辟支佛亦非能知。」而乃一心告長老舍利弗：「尊者！諦聽！我於崑崙山頂見大自在天，而白我言：『極久遠時，佛乃出世。』我於此意終不能知。汝今尊者具大智慧，深鑒精微，其天降雨經三年三月知其點數，四大海水知其滴數，四大洲人知其心行。如是大智佛子，於此言意應可了知，唯願慈悲略為顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大目乾連運神通力，騰空而往香醉山中。彼山一面有聖跡池，名曰天水，於此池中即便洗浴。既洗浴已，坐香醉山上開其金鉢，其飯殊妙、色香具足，變成天食。目連食已，忽有天女奉上淨水。目連受已，於身五分而皆結淨，坐彼山上，繫意專心入定，作觀思惟：「自在天言：『極久遠時佛乃方出。』經於千生不能得知，百千生中亦不能知，經俱胝百千生中亦不能知。」從禪定起，往摩呬印捺囉山，入定思惟亦不能知；復入摩呬印捺囉山王窟，入定思惟亦不能知；從此遍歷七十諸山禪觀思惟，亦莫能知；又往三十二洲，寂坐思惟亦不能知。目連曰：「彼大自在天智慧所生言意，諸小聲聞、辟支佛亦非能知。」而乃一心告長老舍利弗：「尊者！諦聽！我於崑崙山頂見大自在天，而白我言：『極久遠時，佛乃出世。』我於此意終不能知。汝今尊者具大智慧，深鑒精微，其天降雨經三年三月知其點數，四大海水知其滴數，四大洲人知其心行。如是大智佛子，於此言意應可了知，唯願慈悲略為顯示。」

時，長老舍利弗聞是語已，即入禪定，經百千俱胝生，思惟此事而不能知。爾時，長老大迦葉白舍利弗曰：「大自在天所言之法，其意甚深，微妙難測。若汝得其佛力方乃了知；若以自力思惟，如持寸草量須彌山。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，長老舍利弗聞是語已，即入禪定，經百千俱胝生，思惟此事而不能知。爾時，長老大迦葉白舍利弗曰：「大自在天所言之法，其意甚深，微妙難測。若汝得其佛力方乃了知；若以自力思惟，如持寸草量須彌山。」

時大迦葉而自思惟：「若電影之間、剎那之頃，觀過去久遠之事如在掌中，唯佛大智乃能知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉而自思惟：「若電影之間、剎那之頃，觀過去久遠之事如在掌中，唯佛大智乃能知之。」

於是大迦葉發無垢清淨之聲，告大目連曰：「若大自在天自行儀則，人間天上無人了知，唯三界無等一切智智即可證知。何以故？謂佛世尊於百千俱胝恒河沙數世界，所有過去、現在，一切眾生上、中、下品根宜心行，皆悉了知如觀掌內，如是名為一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是大迦葉發無垢清淨之聲，告大目連曰：「若大自在天自行儀則，人間天上無人了知，唯三界無等一切智智即可證知。何以故？謂佛世尊於百千俱胝恒河沙數世界，所有過去、現在，一切眾生上、中、下品根宜心行，皆悉了知如觀掌內，如是名為一切智智。」

是時，長老大目乾連、舍利弗、大迦葉同詣佛所，旋繞世尊，五體投地，一心敬禮，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，長老大目乾連、舍利弗、大迦葉同詣佛所，旋繞世尊，五體投地，一心敬禮，退坐一面。

爾時，世尊知彼心念，顧示微笑。時大目乾連讚佛功德：「佛面端嚴如金蓮開，慈顏適悅福相深厚，牙齒齊密身體殊妙，放大光明青黃赤白，普照世間，山川幽谷無不朗然——設使百千俱胝日月團聚，光明亦不能及——宣清涼法味三界普霑，一切眾生無不蒙益。」如是讚已，恭敬作禮，白言：「世尊！我於一時，持其鉢器往大自在宮，於彼乞食。時大自在天見我持鉢，如法施食，而告我言：『極久遠時，佛乃方出。』我於此言終不通達。佛具一切智，世間所有那臾多俱胝恒河沙世界，眾生心行差別，皆悉了知如視掌內，其舌廣長上覆面輪，唯願牟尼為決疑意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知彼心念，顧示微笑。時大目乾連讚佛功德：「佛面端嚴如金蓮開，慈顏適悅福相深厚，牙齒齊密身體殊妙，放大光明青黃赤白，普照世間，山川幽谷無不朗然——設使百千俱胝日月團聚，光明亦不能及——宣清涼法味三界普霑，一切眾生無不蒙益。」如是讚已，恭敬作禮，白言：「世尊！我於一時，持其鉢器往大自在宮，於彼乞食。時大自在天見我持鉢，如法施食，而告我言：『極久遠時，佛乃方出。』我於此言終不通達。佛具一切智，世間所有那臾多俱胝恒河沙世界，眾生心行差別，皆悉了知如視掌內，其舌廣長上覆面輪，唯願牟尼為決疑意。」

爾時，世尊以微妙梵音告大目乾連：「汝今諦聽，善思念之！吾當為汝分別解說。彼於過去八萬四千劫前，彼時有佛、正等正覺出現世間，名功德海。有一大城亦名功德海，彼有婆羅門名曰寂靜，有其二子——一名商迦、二名魯支——漸次成長，聰明多智。俱厭生死，作禮父母，而白父言：『我欲入山於彼修道。』父母不從：『汝不得去。』復白父言：『須去修道。』如是三白，即離父母入於山谷，於其山間草菴而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以微妙梵音告大目乾連：「汝今諦聽，善思念之！吾當為汝分別解說。彼於過去八萬四千劫前，彼時有佛、正等正覺出現世間，名功德海。有一大城亦名功德海，彼有婆羅門名曰寂靜，有其二子——一名商迦、二名魯支——漸次成長，聰明多智。俱厭生死，作禮父母，而白父言：『我欲入山於彼修道。』父母不從：『汝不得去。』復白父言：『須去修道。』如是三白，即離父母入於山谷，於其山間草菴而住。

「去菴十一步外，有老婆羅門修仙人之法，復有一人亦相隣近而自修行。忽因節日四人聚會，而復相問各自愛樂所求之事。魯支問老婆羅門曰：『汝修何行，求何果報？』老婆羅門曰：『我所修者，求梵天身、天上千歲。』問隣近修行者：『汝修何行，求何果報？』彼自答云：『我求三界之主、天上千歲。』商迦大仙而自告言：『我求天上千歲、世間愛敬。』魯支仙人具大智慧，而白彼言：『汝等三人所求成就得世間果報，我今所求為彼世間有色、無色，二足、四足、多足、無足，上、中、下等輪迴眾生，皆令解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去菴十一步外，有老婆羅門修仙人之法，復有一人亦相隣近而自修行。忽因節日四人聚會，而復相問各自愛樂所求之事。魯支問老婆羅門曰：『汝修何行，求何果報？』老婆羅門曰：『我所修者，求梵天身、天上千歲。』問隣近修行者：『汝修何行，求何果報？』彼自答云：『我求三界之主、天上千歲。』商迦大仙而自告言：『我求天上千歲、世間愛敬。』魯支仙人具大智慧，而白彼言：『汝等三人所求成就得世間果報，我今所求為彼世間有色、無色，二足、四足、多足、無足，上、中、下等輪迴眾生，皆令解脫。』

「如是後時，佛從天上與無數百千俱胝那臾多釋、梵、人、天凡聖之眾隨從圍繞。其佛安處金蓮之座，身著紅衣面如滿月，放吉祥光青黃赤白，降臨大地照諸有情，令心清淨。彼前四人修行之者來詣佛所。時，老婆羅門以白吉祥草花供養於佛，作禮旋繞，而發願言：『以我此善，為梵世主，五面端嚴，與無數眾生施願圓滿。』次一仙人以一鐵片用供養佛，復用香油塗佛足上，而發願言：『以我此善，得那羅延天身，為三界主宰。』次商迦仙人然燈三盞，施三條針，志心供養，而發願言：『獻此三燈三針，願具三眼得三股叉，於生生中恒行施願，為世間主宰得八自在，成就欲樂心識聰利。』爾時，魯支頭髻殊妙，髮長赤色，遂解頭髻布於道路，告世尊言：『願佛慈悲踏我髮過，佛之兩足於三界中得未曾有，千輻網鞔，有幢印、幡印、金剛杵印——如是印相紋同綺畫，妙善莊嚴！』佛遂踏過，而發願言：『以我此善，當得成佛，救諸輪迴一切眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是後時，佛從天上與無數百千俱胝那臾多釋、梵、人、天凡聖之眾隨從圍繞。其佛安處金蓮之座，身著紅衣面如滿月，放吉祥光青黃赤白，降臨大地照諸有情，令心清淨。彼前四人修行之者來詣佛所。時，老婆羅門以白吉祥草花供養於佛，作禮旋繞，而發願言：『以我此善，為梵世主，五面端嚴，與無數眾生施願圓滿。』次一仙人以一鐵片用供養佛，復用香油塗佛足上，而發願言：『以我此善，得那羅延天身，為三界主宰。』次商迦仙人然燈三盞，施三條針，志心供養，而發願言：『獻此三燈三針，願具三眼得三股叉，於生生中恒行施願，為世間主宰得八自在，成就欲樂心識聰利。』爾時，魯支頭髻殊妙，髮長赤色，遂解頭髻布於道路，告世尊言：『願佛慈悲踏我髮過，佛之兩足於三界中得未曾有，千輻網鞔，有幢印、幡印、金剛杵印——如是印相紋同綺畫，妙善莊嚴！』佛遂踏過，而發願言：『以我此善，當得成佛，救諸輪迴一切眾生。』

「如是四人各發願後，其老婆羅門所修眾善，獲梵王身，具五頭面，為三界主，用吉祥花布施感手持天拂。若次修行者，所修善根得無邊福，獲那羅延天身，施鐵供養感手持輪寶，名曰妙現，能破一切修羅。第三商迦仙人，若施三燈感面生三目，施於三針感得三股叉，若旋繞世尊，得世間愛敬八種自在，為其主宰，能生滅世間。第四魯支者，布髮供養以願力故，當得離欲出過三界，成一切智智，號天中天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是四人各發願後，其老婆羅門所修眾善，獲梵王身，具五頭面，為三界主，用吉祥花布施感手持天拂。若次修行者，所修善根得無邊福，獲那羅延天身，施鐵供養感手持輪寶，名曰妙現，能破一切修羅。第三商迦仙人，若施三燈感面生三目，施於三針感得三股叉，若旋繞世尊，得世間愛敬八種自在，為其主宰，能生滅世間。第四魯支者，布髮供養以願力故，當得離欲出過三界，成一切智智，號天中天。」

爾時世尊欲重宣此義，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說頌曰：

「最上吉祥花， 施已復旋繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上吉祥花， 施已復旋繞，

當得梵王身， 稱為索訶主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得梵王身， 稱為索訶主，

五面相莊嚴， 手持於天拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五面相莊嚴， 手持於天拂。

施鐵獲功德， 得那羅延天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施鐵獲功德， 得那羅延天，

手持妙現輪， 能破於修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手持妙現輪， 能破於修羅。

燃彼三盞燈， 三針同供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燃彼三盞燈， 三針同供養，

面感三目生， 手執三股叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面感三目生， 手執三股叉。

魯支大仙人， 布髮而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魯支大仙人， 布髮而供養，

以此妙善因， 當得成佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此妙善因， 當得成佛果。

自在天憶念， 過去無數劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天憶念， 過去無數劫，

彼等修行因， 其後當作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等修行因， 其後當作佛，

出現於世間， 聲聞不能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現於世間， 聲聞不能知，

唯佛無上覺， 曉了能分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛無上覺， 曉了能分別。」

爾時，世尊告目連曰：「彼大自在天所生此身，甚為希有。彼從梵天下降人間，時寒林中有餓女鬼，名曰幻化，彼與鬼交，鬼即有娠。彼即託生在鬼腹內，後乃生身，面有三目，身有光明。其母見已怕怖而走，以彼福故，光照寒林一切鬼眾。是時鬼眾見光如日，心生疑懼而即問曰：『汝是何人？』彼即答云：『我是大自在天，名曰自生。』鬼眾聞已，恭敬禮拜，而乃讚言：『勝力精進，色相殊妙。』復有天人及彼梵天，俱來瞻仰。天人之眾見彼梵天具其五頭內一醜惡，眾懷驚恐心生熱惱，告大自在天：『可能為我截去彼頭。』大自在天告天眾曰：『若截彼頭，令我獲得殺梵天罪。』天眾復言：『如有過罪，我等分受。』時大自在天許之，言：『得。』尋即自變為大鷹身，以其手爪摘去一頭。是故，大自在天於其手中持梵天頭，一切天人、婆羅門眾普遍皆知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告目連曰：「彼大自在天所生此身，甚為希有。彼從梵天下降人間，時寒林中有餓女鬼，名曰幻化，彼與鬼交，鬼即有娠。彼即託生在鬼腹內，後乃生身，面有三目，身有光明。其母見已怕怖而走，以彼福故，光照寒林一切鬼眾。是時鬼眾見光如日，心生疑懼而即問曰：『汝是何人？』彼即答云：『我是大自在天，名曰自生。』鬼眾聞已，恭敬禮拜，而乃讚言：『勝力精進，色相殊妙。』復有天人及彼梵天，俱來瞻仰。天人之眾見彼梵天具其五頭內一醜惡，眾懷驚恐心生熱惱，告大自在天：『可能為我截去彼頭。』大自在天告天眾曰：『若截彼頭，令我獲得殺梵天罪。』天眾復言：『如有過罪，我等分受。』時大自在天許之，言：『得。』尋即自變為大鷹身，以其手爪摘去一頭。是故，大自在天於其手中持梵天頭，一切天人、婆羅門眾普遍皆知。」

佛說是語，時長老大目乾連等，一心聽受，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語，時長老大目乾連等，一心聽受，皆大歡喜。