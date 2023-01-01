佛為勝光天子說王法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為勝光天子說王法經

大唐沙門釋義淨奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐沙門釋義淨奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園，與大苾芻眾百千人俱，皆是大阿羅漢，諸漏已盡。復與無量菩薩摩訶薩俱，人中大龍，一生補處。爾時世尊在一樹下，於勝妙座加趺而坐，於大眾中，普為人、天演說自證微妙之法，所謂初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿清淨鮮白梵行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園，與大苾芻眾百千人俱，皆是大阿羅漢，諸漏已盡。復與無量菩薩摩訶薩俱，人中大龍，一生補處。爾時世尊在一樹下，於勝妙座加趺而坐，於大眾中，普為人、天演說自證微妙之法，所謂初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿清淨鮮白梵行之相。

爾時，憍薩羅國王勝光天子，嚴駕侍從，出室羅伐，往逝多林，欲禮世尊，恭敬供養，承事親近。既至林所，下車整衣，詣大師處。遙見如來坐於樹下為眾說法，顏貌端正，調伏諸根，意樂寂靜住增上定，人中龍象，如師子王，亦如牛王，如善智馬，人中最上，如白蓮華，如池湛寂，如妙高山安處大海，具三十二相、八十種好，如妙金幢形色充遍，亦如白日千光晃耀，如盛月輪，眾星圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憍薩羅國王勝光天子，嚴駕侍從，出室羅伐，往逝多林，欲禮世尊，恭敬供養，承事親近。既至林所，下車整衣，詣大師處。遙見如來坐於樹下為眾說法，顏貌端正，調伏諸根，意樂寂靜住增上定，人中龍象，如師子王，亦如牛王，如善智馬，人中最上，如白蓮華，如池湛寂，如妙高山安處大海，具三十二相、八十種好，如妙金幢形色充遍，亦如白日千光晃耀，如盛月輪，眾星圍遶。

時，王見已，生大歡喜，身毛遍竪，得未曾有。灌頂大王有五盛事，所謂如意髻珠、白蓋、白拂、寶履、寶劍，悉皆棄捨，著常人服，從以大臣，安詳正念，諸根寂靜，偏露右肩，整理衣服，曲躬合掌，至世尊所，禮佛雙足，布上妙華，燒眾名香。為供養已，右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，王見已，生大歡喜，身毛遍竪，得未曾有。灌頂大王有五盛事，所謂如意髻珠、白蓋、白拂、寶履、寶劍，悉皆棄捨，著常人服，從以大臣，安詳正念，諸根寂靜，偏露右肩，整理衣服，曲躬合掌，至世尊所，禮佛雙足，布上妙華，燒眾名香。為供養已，右繞三匝，退坐一面。

時勝光王從座而起，如常威儀，合掌向佛作如是言：「惟願大師！開悟於我，善教於我，為國主法，令於現在恒受安樂，命終之後當生天上，乃至菩提善心相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝光王從座而起，如常威儀，合掌向佛作如是言：「惟願大師！開悟於我，善教於我，為國主法，令於現在恒受安樂，命終之後當生天上，乃至菩提善心相續。」

佛告大王：「善哉！善哉！當一心聽，甚為希有！孰能致問求勝資糧，當順法行，蠲除惡事。何以故？大王！若王、大臣捨其善法行惡法者，於現世中人所輕鄙，不敢親附咸生疑惑，常見惡夢多有怨家，後生懊悔，命終之後墮地獄中。大王！若王、大臣遠離惡法修善法者，於現世中人所欣仰，皆來親附不生疑惑，常見好夢能除怨敵，無復追悔，命終之後得生天上，乃至菩提證真常樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「善哉！善哉！當一心聽，甚為希有！孰能致問求勝資糧，當順法行，蠲除惡事。何以故？大王！若王、大臣捨其善法行惡法者，於現世中人所輕鄙，不敢親附咸生疑惑，常見惡夢多有怨家，後生懊悔，命終之後墮地獄中。大王！若王、大臣遠離惡法修善法者，於現世中人所欣仰，皆來親附不生疑惑，常見好夢能除怨敵，無復追悔，命終之後得生天上，乃至菩提證真常樂。

「大王！譬如父母，憐愛諸子，常願安隱，令無惱害，遮其惡行，勸修善業。大王！為天子者亦復如是，於諸臣佐乃至國人僕使之類，咸以四攝而恩育之，布施、愛語、利行、同事。時彼人王能於國界，廣作如是大饒益已，成就二種利益之事。云何為二？王如父母，愛念無差；國人如子，並懷忠孝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬如父母，憐愛諸子，常願安隱，令無惱害，遮其惡行，勸修善業。大王！為天子者亦復如是，於諸臣佐乃至國人僕使之類，咸以四攝而恩育之，布施、愛語、利行、同事。時彼人王能於國界，廣作如是大饒益已，成就二種利益之事。云何為二？王如父母，愛念無差；國人如子，並懷忠孝。

「復次大王！作天子者，情懷恩恕，薄為賦斂，省其傜役；設官分職，不務繁多；黜罰惡人，賞進賢善；不忠良者，當速遠離；順古聖王，勿行刑戮。何以故？生人道者，勝緣所感，若斷其命，定招惡報。大王！常當一心恭敬三寶，莫生邪見。我涅槃後，法付國王，大臣、輔相，當為擁護，勿致衰損；然正法炬，轉正法輪，盡未來際常令不絕。若能如是依教行者，則令國中龍王歡喜，風調雨順，諸天慶悅，豐樂安隱，災橫皆除，率土太平，王身快樂，永保勝位，福力延長，無復憂惱，增益壽命，現在名稱遍滿十方。外國諸王咸共讚歎：『某國天子仁讓忠孝，以法教化，拯恤黔黎，於諸國中最為第一。我等今者，咸當歸伏此大法王，捨身之後得生天上，受勝妙樂，乃至菩提！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王！作天子者，情懷恩恕，薄為賦斂，省其傜役；設官分職，不務繁多；黜罰惡人，賞進賢善；不忠良者，當速遠離；順古聖王，勿行刑戮。何以故？生人道者，勝緣所感，若斷其命，定招惡報。大王！常當一心恭敬三寶，莫生邪見。我涅槃後，法付國王，大臣、輔相，當為擁護，勿致衰損；然正法炬，轉正法輪，盡未來際常令不絕。若能如是依教行者，則令國中龍王歡喜，風調雨順，諸天慶悅，豐樂安隱，災橫皆除，率土太平，王身快樂，永保勝位，福力延長，無復憂惱，增益壽命，現在名稱遍滿十方。外國諸王咸共讚歎：『某國天子仁讓忠孝，以法教化，拯恤黔黎，於諸國中最為第一。我等今者，咸當歸伏此大法王，捨身之後得生天上，受勝妙樂，乃至菩提！』

「復次大王！一切諸法體性空虛，無常滅壞。譬如有人，於夜夢中，見好園圃，山河人眾，茂林清泉，堂舍樓閣皆可愛樂，及其睡覺，一無所見。大王當知！所紹王位及以壽命，諸有勝樂，自在尊貴，五欲歡娛，象馬車步、父母兄弟、男女妃后、所有國人乃至臣妾，金銀珍寶、衣服飲食及諸庫藏，命終之際悉皆棄捨。此等眾事，皆是無常滅壞之法，事難保守，體是動搖，終歸離散；可怖畏處，能生苦惱，無我、我所，亦無主宰。常應觀察，勿為放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王！一切諸法體性空虛，無常滅壞。譬如有人，於夜夢中，見好園圃，山河人眾，茂林清泉，堂舍樓閣皆可愛樂，及其睡覺，一無所見。大王當知！所紹王位及以壽命，諸有勝樂，自在尊貴，五欲歡娛，象馬車步、父母兄弟、男女妃后、所有國人乃至臣妾，金銀珍寶、衣服飲食及諸庫藏，命終之際悉皆棄捨。此等眾事，皆是無常滅壞之法，事難保守，體是動搖，終歸離散；可怖畏處，能生苦惱，無我、我所，亦無主宰。常應觀察，勿為放逸。

「復次，大王！譬如大樹，初生葉華，次當結實，果既熟已，漸當墮落；青葉次黃，後悉零墜，終至皆盡，唯有空樹。其樹乾枯，有大火至，熾然猛焰，不久燒盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！譬如大樹，初生葉華，次當結實，果既熟已，漸當墮落；青葉次黃，後悉零墜，終至皆盡，唯有空樹。其樹乾枯，有大火至，熾然猛焰，不久燒盡。

「復次，大王！譬如日月，有大威力，具大光明，能令黑闇悉皆除盡，此亦不久終歸磨滅。大王！如是當觀無常、無我滅壞之事，應生怖懼。而作國王當以法化，勿行非法，常修眾善，不隨惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！譬如日月，有大威力，具大光明，能令黑闇悉皆除盡，此亦不久終歸磨滅。大王！如是當觀無常、無我滅壞之事，應生怖懼。而作國王當以法化，勿行非法，常修眾善，不隨惡行。

「復次，大王！譬如四面各有大山，從四方來，堅固一段，無有空缺，上陵大虛，下磨地界，於中所有草木、叢林及諸生類，無一飛走能得免者，無有壯夫而為拒敵，亦無能以呪、藥、財物可令迴去。大王！人間四山亦復如是，謂老、病、死及以失勢。大王！老若來時，令人衰悴；疾病若至，能生苦惱；死期現前，必當命斷；勢若失時，滅其威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！譬如四面各有大山，從四方來，堅固一段，無有空缺，上陵大虛，下磨地界，於中所有草木、叢林及諸生類，無一飛走能得免者，無有壯夫而為拒敵，亦無能以呪、藥、財物可令迴去。大王！人間四山亦復如是，謂老、病、死及以失勢。大王！老若來時，令人衰悴；疾病若至，能生苦惱；死期現前，必當命斷；勢若失時，滅其威力。

「復次，大王！如師子王，駿疾多力，爪牙鋒利，入鹿群中，隨意取食，無能為礙，此諸獸類被他所愶，無有自在。大王當知！一切眾生被死箭射，無有豪強，無歸無護；命欲斷時，骨節離解，血肉乾燥，口不能言，手足撩亂，勢力都盡；涎唾、便利遍污其身，眼等六根悉皆閉塞，喉中氣逆，飲食不通；念念之間後識將盡，無始時來生老病死，苦海流轉隨業而去；即於此時命根將斷，隨所作業皆悉現前，琰摩使人甚可怖畏，黑闇長夜無能違逆；出入之息溘然而盡，獨行無侶，所向慞惶。捨此人間，趣於後世，將墜大坑，入深闇處；惟涉險道，無復資糧；業風所吹，不知前路，爾時厄難無別歸依，於此時中隨業受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！如師子王，駿疾多力，爪牙鋒利，入鹿群中，隨意取食，無能為礙，此諸獸類被他所愶，無有自在。大王當知！一切眾生被死箭射，無有豪強，無歸無護；命欲斷時，骨節離解，血肉乾燥，口不能言，手足撩亂，勢力都盡；涎唾、便利遍污其身，眼等六根悉皆閉塞，喉中氣逆，飲食不通；念念之間後識將盡，無始時來生老病死，苦海流轉隨業而去；即於此時命根將斷，隨所作業皆悉現前，琰摩使人甚可怖畏，黑闇長夜無能違逆；出入之息溘然而盡，獨行無侶，所向慞惶。捨此人間，趣於後世，將墜大坑，入深闇處；惟涉險道，無復資糧；業風所吹，不知前路，爾時厄難無別歸依，於此時中隨業受報。

「大王！有陀羅尼，名曰勝幡。若人先時曾受持者，於生死中能為善伴，共相救護。大王善聽！我今為說。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！有陀羅尼，名曰勝幡。若人先時曾受持者，於生死中能為善伴，共相救護。大王善聽！我今為說。呪曰：

「南謨釋迦牟奈曳 怛他揭多也 阿羅𠿒帝三藐三勃陀也 怛姪他唵 苫謎苫謎 薩婆波跛 鉢羅苫末泥(去)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨釋迦牟奈曳 怛他揭多也 阿羅𠿒帝三藐三勃陀也 怛姪他唵 苫謎苫謎 薩婆波跛 鉢羅苫末泥(去)莎訶」

佛告大王：「此陀羅尼諸佛所說，於日日中清淨澡漱，常誦七遍，有大威神能為救濟——如遭極寒，遇炎火聚；如大熱時，得清冷水；盛夏尋路，逢好樹陰；如渴，遇清泉；如飢，得美食；如病，蒙呪藥，又復遇良醫；如怯怖人，得強壯伴。大王！如是有福之人臨欲死時，有好瑞相，而為導引。大王！於此時中唯有善法，共相護念，為作歸依，惟此陀羅尼善能救濟。是故大王！常當日日誦此神呪，能得消除一切罪障，復能生長無量福因，當善觀察，無常滅壞究竟空無，於死門中生大恐怖，以善化世莫行惡法，常修福業起大慈悲。何以故？然於此身常所愛護，供以名厨上妙飲食，隨時偃息，無憂自在。雖受如是殊勝之樂，終歸不免臨死之際飢火來逼，乏食而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「此陀羅尼諸佛所說，於日日中清淨澡漱，常誦七遍，有大威神能為救濟——如遭極寒，遇炎火聚；如大熱時，得清冷水；盛夏尋路，逢好樹陰；如渴，遇清泉；如飢，得美食；如病，蒙呪藥，又復遇良醫；如怯怖人，得強壯伴。大王！如是有福之人臨欲死時，有好瑞相，而為導引。大王！於此時中唯有善法，共相護念，為作歸依，惟此陀羅尼善能救濟。是故大王！常當日日誦此神呪，能得消除一切罪障，復能生長無量福因，當善觀察，無常滅壞究竟空無，於死門中生大恐怖，以善化世莫行惡法，常修福業起大慈悲。何以故？然於此身常所愛護，供以名厨上妙飲食，隨時偃息，無憂自在。雖受如是殊勝之樂，終歸不免臨死之際飢火來逼，乏食而死。

「復次，大王！所著衣服皆是微妙——迦尸、白疊、錦綺、綾羅、涼燠。順時任情受樂，終歸不免臨死之際委臥床席，迴轉隨人，垢膩縈身，衾裳霑體，能令見者生可惡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！所著衣服皆是微妙——迦尸、白疊、錦綺、綾羅、涼燠。順時任情受樂，終歸不免臨死之際委臥床席，迴轉隨人，垢膩縈身，衾裳霑體，能令見者生可惡心。

「復次，大王！平生之日澡浴嚴身，塗香、末香、種種莊飾，熏香遍馥，頂繫花鬘。設受如此上妙樂具，終歸不免漸將變壞，復本形狀，臭穢現前，澡沐塗香並皆虛設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！平生之日澡浴嚴身，塗香、末香、種種莊飾，熏香遍馥，頂繫花鬘。設受如此上妙樂具，終歸不免漸將變壞，復本形狀，臭穢現前，澡沐塗香並皆虛設。

「復次，大王！多處內宮婇女圍繞，管絃代發，歌舞隨情。以樂送時不聞憂事，終歸不免死苦來迫，懷怖而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！多處內宮婇女圍繞，管絃代發，歌舞隨情。以樂送時不聞憂事，終歸不免死苦來迫，懷怖而終。

「復次，大王！所居宮殿種種莊嚴，戶牖疎通，寒溫適節；暢情終日，受樂通宵；室燎明燈，多諸婇女，疎籠散馥，名花遍布；七寶莊校所臥之床，氈褥重敷，并安偃枕，恣意而臥，無復憂勞。及其業盡，終歸不免身亡之後送往寒林，置之空野；屍骸爛潰，膿血橫流；骨肉分張，人皆鄙賤；被諸狐狼、鵄梟、鵰鷲之所飡食。悲哉此身！卒至於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！所居宮殿種種莊嚴，戶牖疎通，寒溫適節；暢情終日，受樂通宵；室燎明燈，多諸婇女，疎籠散馥，名花遍布；七寶莊校所臥之床，氈褥重敷，并安偃枕，恣意而臥，無復憂勞。及其業盡，終歸不免身亡之後送往寒林，置之空野；屍骸爛潰，膿血橫流；骨肉分張，人皆鄙賤；被諸狐狼、鵄梟、鵰鷲之所飡食。悲哉此身！卒至於此。

「復次大王！嘉晨令節，嚴駕出城，往詣芳林，縱情遊賞，象馬車步，前後陪隨，意樂乘騎，無不遂念，諸臣侍從，雉扇嚴儀，幰帳高懸，復持金蓋，鼓樂並奏，鈴鐸和鳴，人皆敬奉如天帝釋。若福命盡，琰摩使來，收錄精神將至王所，隨分判斷，無能免者！惟有殘骸置之於地，父母妻子及以國人，咸共悲號，椎胸懊惱，靈輿送殯，詣彼屍林，或燒、或埋、或沈於水，飛禽走獸、魚鼈黿鼉，聞其肉氣，爭來飡食，骨成塵粉，與地無殊。大王當知！一切眾生稟識之類悉皆如是，終為無常之所滅壞，體難保信，念念遷移，諸煩惱身無可愛樂。誰有智者不生厭離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王！嘉晨令節，嚴駕出城，往詣芳林，縱情遊賞，象馬車步，前後陪隨，意樂乘騎，無不遂念，諸臣侍從，雉扇嚴儀，幰帳高懸，復持金蓋，鼓樂並奏，鈴鐸和鳴，人皆敬奉如天帝釋。若福命盡，琰摩使來，收錄精神將至王所，隨分判斷，無能免者！惟有殘骸置之於地，父母妻子及以國人，咸共悲號，椎胸懊惱，靈輿送殯，詣彼屍林，或燒、或埋、或沈於水，飛禽走獸、魚鼈黿鼉，聞其肉氣，爭來飡食，骨成塵粉，與地無殊。大王當知！一切眾生稟識之類悉皆如是，終為無常之所滅壞，體難保信，念念遷移，諸煩惱身無可愛樂。誰有智者不生厭離？

「是故大王！當觀如是身為患本，無常所隨，鎮被死王之所驅逼。知是事已，當為法王，不應恣情起貪、瞋、癡，行於惡事。何以故？大王！我不說有愚癡凡夫，於五欲境——色、聲、香、味、觸——恒多積聚，常樂親近，如是之人能生厭足。大王！誰於欲境能發厭心？謂賢聖人起勝智慧，現在前時方生厭足，漸當遠離證妙涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故大王！當觀如是身為患本，無常所隨，鎮被死王之所驅逼。知是事已，當為法王，不應恣情起貪、瞋、癡，行於惡事。何以故？大王！我不說有愚癡凡夫，於五欲境——色、聲、香、味、觸——恒多積聚，常樂親近，如是之人能生厭足。大王！誰於欲境能發厭心？謂賢聖人起勝智慧，現在前時方生厭足，漸當遠離證妙涅槃。」

爾時，勝光天子聞佛為說，安隱自身，長保國位，利益含識，名聞十方，當得生天，受勝妙樂。深心喜慶，得未曾有，合掌恭敬，一心瞻仰，白佛言：「世尊！如來大慈，為說如是微妙法義。我今頂戴，常願流通，舉國諸人皆令誦習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝光天子聞佛為說，安隱自身，長保國位，利益含識，名聞十方，當得生天，受勝妙樂。深心喜慶，得未曾有，合掌恭敬，一心瞻仰，白佛言：「世尊！如來大慈，為說如是微妙法義。我今頂戴，常願流通，舉國諸人皆令誦習。」

佛言：「善哉，善哉！大王！前世修因，今受勝報，得為天子，所願隨心。當如說行，勿為放逸！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！大王！前世修因，今受勝報，得為天子，所願隨心。當如說行，勿為放逸！」

時勝光天子及諸大眾，皆大歡喜，信受奉行，禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝光天子及諸大眾，皆大歡喜，信受奉行，禮佛而去。