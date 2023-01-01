佛說四天王經
劉宋 智嚴共寶雲譯1卷CBETA T0590少于一千字 10 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說四天王經
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宋涼州沙門智嚴共寶雲譯
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聞如是：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
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佛告諸弟子：「慎爾心念，無愛六欲；漱情去垢，無求為首；內以清淨，外當盡孝；以四等心奉養所生；晨入尊廟，稽首悔過，朝稟暮誦，思經妙義；以佛重戒治心穢病；齋肅靜處，數息禪定；反流盡源，以求道真；壽命猶電，恍惚即滅。
佛告諸弟子：「慎爾心念，無愛六欲；漱情去垢，無求為首；內以清淨，外當盡孝；以四等心奉養所生；晨入尊廟，稽首悔過，朝稟暮誦，思經妙義；以佛重戒治心穢病；齋肅靜處，數息禪定；反流盡源，以求道真；壽命猶電，恍惚即滅。
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「齋日責心、慎身、守口，諸天齋日伺人善惡。須彌山上即第二忉利天，天帝名因，福德巍巍，典主四天。四天神王即因四鎮王也，各理一方，常以月八日遣使者下，案行天下，伺察帝王、臣民、龍鬼、蜎蜚、蚑行、蠕動之類心念、口言、身行善惡；十四日遣太子下；十五日四天王自下；二十三日使者復下；二十九日太子復下；三十日四王復自下。
「齋日責心、慎身、守口，諸天齋日伺人善惡。須彌山上即第二忉利天，天帝名因，福德巍巍，典主四天。四天神王即因四鎮王也，各理一方，常以月八日遣使者下，案行天下，伺察帝王、臣民、龍鬼、蜎蜚、蚑行、蠕動之類心念、口言、身行善惡；十四日遣太子下；十五日四天王自下；二十三日使者復下；二十九日太子復下；三十日四王復自下。
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「四王下者，日、月、五星、二十八宿，其中諸天僉然俱下。四王命曰：『勤伺眾生，施行吉凶。若於斯日歸佛、歸法、歸比丘僧；清心守齋，布施貧乏；持戒，忍辱，精進，禪定；翫經散說，開化盲冥；孝順二親，奉事三尊；稽首受法，行四等心，慈育眾生者，具分別之以啟帝釋。』若多修德，精進不怠，釋及輔臣三十三人，僉然俱喜。
「四王下者，日、月、五星、二十八宿，其中諸天僉然俱下。四王命曰：『勤伺眾生，施行吉凶。若於斯日歸佛、歸法、歸比丘僧；清心守齋，布施貧乏；持戒，忍辱，精進，禪定；翫經散說，開化盲冥；孝順二親，奉事三尊；稽首受法，行四等心，慈育眾生者，具分別之以啟帝釋。』若多修德，精進不怠，釋及輔臣三十三人，僉然俱喜。
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「釋勅伺命，增壽益算；遣諸善神，營護其身。隨戒多少，若持一戒，令五神護之；五戒具者，令二十五神營衛門戶，殃疫、眾邪、陰謀消滅，夜無惡夢；縣官、盜賊、水火、災變終而不害；禳禍滅怪。唯斯四等、五戒、六齋猶如大水而滅小火，豈有不滅者乎？臨其壽終，迎其魂神上生天上七寶宮殿，無願不得。
「釋勅伺命，增壽益算；遣諸善神，營護其身。隨戒多少，若持一戒，令五神護之；五戒具者，令二十五神營衛門戶，殃疫、眾邪、陰謀消滅，夜無惡夢；縣官、盜賊、水火、災變終而不害；禳禍滅怪。唯斯四等、五戒、六齋猶如大水而滅小火，豈有不滅者乎？臨其壽終，迎其魂神上生天上七寶宮殿，無願不得。
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「若有不濟眾生之命、穢濁盜竊、婬犯他妻、兩舌惡罵、妄言綺語、厭禱呪詛、嫉妬恚癡、逆道不孝、違佛違法、謗比丘僧、善惡反論，有斯行者，四王以聞，帝釋及諸天僉然不悅，善神不復營護之，即令日月無光，星宿失度，風雨違時。
「若有不濟眾生之命、穢濁盜竊、婬犯他妻、兩舌惡罵、妄言綺語、厭禱呪詛、嫉妬恚癡、逆道不孝、違佛違法、謗比丘僧、善惡反論，有斯行者，四王以聞，帝釋及諸天僉然不悅，善神不復營護之，即令日月無光，星宿失度，風雨違時。
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「以現世人欲其改往修來，洗心齋肅；首過三尊，四等養親；忠于帝王，慈心諫諍；盡誠無欺，反前修來；捐穢濁之操，就清淨之道。
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「若有改邪行就正真者，帝釋及四王靡不歡喜。日月即清明，星宿有常；風雨順時，毒氣消歇；天降甘露，地出澤泉；水穀滋味，食之少病；華色奕奕，壽命益長；生不更牢獄，死得上生天上。福德所願，自然飛行；存亡自在，項有日光；食自消化，無有便利之患；身中香潔，口氣苾芬。今日、月、星宿即諸天宮宅也！七寶殿堂懸處虛空，在意所志。壽終下生侯王之家，顏容煒燁，見者心歡，逢佛值法、賢聖，相連力行，不與罪會，必得泥洹。斯皆五戒十善、撿情執欲、六齋使然！
「若有改邪行就正真者，帝釋及四王靡不歡喜。日月即清明，星宿有常；風雨順時，毒氣消歇；天降甘露，地出澤泉；水穀滋味，食之少病；華色奕奕，壽命益長；生不更牢獄，死得上生天上。福德所願，自然飛行；存亡自在，項有日光；食自消化，無有便利之患；身中香潔，口氣苾芬。今日、月、星宿即諸天宮宅也！七寶殿堂懸處虛空，在意所志。壽終下生侯王之家，顏容煒燁，見者心歡，逢佛值法、賢聖，相連力行，不與罪會，必得泥洹。斯皆五戒十善、撿情執欲、六齋使然！
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「拘留秦佛時，人壽六萬歲，民性無為，護彼猶養己，平等無二。彼佛去世，正教衰薄；民無正行，以漸為惡。其壽日減，至于百歲。吾善逝後，民違佛教，無復孝子；伺命減算，壽日有減。天神不祐，凶疫、惡鬼日來侵害；災怪首尾，願與意違，非禍縱橫。生罹王法之囹圄，死入地獄、餓鬼、畜生。若出為人，必為下賤。善惡追身，猶如五穀，隨其所種，獲其果實；亦如夜書，火滅字存。身死名滅，殃福不朽。慎護爾心、攝身、守口，五戒、十善可從得道。吾今得佛，積行所致！」
「拘留秦佛時，人壽六萬歲，民性無為，護彼猶養己，平等無二。彼佛去世，正教衰薄；民無正行，以漸為惡。其壽日減，至于百歲。吾善逝後，民違佛教，無復孝子；伺命減算，壽日有減。天神不祐，凶疫、惡鬼日來侵害；災怪首尾，願與意違，非禍縱橫。生罹王法之囹圄，死入地獄、餓鬼、畜生。若出為人，必為下賤。善惡追身，猶如五穀，隨其所種，獲其果實；亦如夜書，火滅字存。身死名滅，殃福不朽。慎護爾心、攝身、守口，五戒、十善可從得道。吾今得佛，積行所致！」
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諸比丘聞經，皆大歡喜，稽首禮佛而去。
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