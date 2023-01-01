勝思惟梵天所問經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經卷第六

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時，勝思惟梵天問不退轉天子言：「天子！何謂菩薩堅固精進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天問不退轉天子言：「天子！何謂菩薩堅固精進？」

答言：「梵天！若菩薩於諸法不見一相不見異相，是名菩薩堅固精進。若菩薩於諸法不壞法性故，於諸法無著無斷無增無減，不見垢淨出過法性，是名第一堅固精進，所謂菩薩身無所起心無所起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若菩薩於諸法不見一相不見異相，是名菩薩堅固精進。若菩薩於諸法不壞法性故，於諸法無著無斷無增無減，不見垢淨出過法性，是名第一堅固精進，所謂菩薩身無所起心無所起。」

於是，世尊讚不退轉天子言：「善哉！善哉！」讚天子已，語勝思惟大梵天言：「如此天子！向來所說身無所起、心無所起，是為第一堅固精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊讚不退轉天子言：「善哉！善哉！」讚天子已，語勝思惟大梵天言：「如此天子！向來所說身無所起、心無所起，是為第一堅固精進。

「梵天！我念往昔，一切所行堅固精進，持戒頭陀，供養諸佛恭敬尊重，而彼諸佛皆不授我阿耨多羅三藐三菩提記。於諸佛所如是供養恭敬尊重，於空閑處思惟坐禪習多聞慧，愍念眾生給其所須，一切所行難行苦行勤行精進，而彼諸佛不授我記。何以故？我於爾時，住身口心起精進故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我念往昔，一切所行堅固精進，持戒頭陀，供養諸佛恭敬尊重，而彼諸佛皆不授我阿耨多羅三藐三菩提記。於諸佛所如是供養恭敬尊重，於空閑處思惟坐禪習多聞慧，愍念眾生給其所須，一切所行難行苦行勤行精進，而彼諸佛不授我記。何以故？我於爾時，住身口心起精進故。

「梵天！我乃於後，得如天子上來所說堅固精進，然後方為燃燈如來授我記言：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』是故，梵天！若有菩薩欲得如來速疾授記，應當修行如天子說堅固精進，謂於諸法不起精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我乃於後，得如天子上來所說堅固精進，然後方為燃燈如來授我記言：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』是故，梵天！若有菩薩欲得如來速疾授記，應當修行如天子說堅固精進，謂於諸法不起精進。」

梵天言：「世尊！云何三世平等精進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！云何三世平等精進？」

佛言：「梵天！過去心已滅，未來心未至，現在心無住。若法已滅不復更起，若法未至即無生相，若法無住即住實相。若如是者，則非過去、非是未來、非是現在。若非過去、非是未來、非是現在，是名自性。如是自性即是不生。梵天！是名三世平等精進，能令菩薩疾得授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！過去心已滅，未來心未至，現在心無住。若法已滅不復更起，若法未至即無生相，若法無住即住實相。若如是者，則非過去、非是未來、非是現在。若非過去、非是未來、非是現在，是名自性。如是自性即是不生。梵天！是名三世平等精進，能令菩薩疾得授記。

「梵天！菩薩成就如是法忍，信一切法無所捨故，是名菩薩布施精進；信一切法無諸漏故，是名菩薩持戒精進；信一切法無所傷故，是名菩薩忍辱精進；信一切法無所起故，是名菩薩勤行精進；信一切法悉平等故，是名菩薩禪定精進；信一切法不分別故，是名菩薩般若精進。梵天！菩薩如是信於諸法不增不減不邪不正，而常布施不求果報，常持禁戒無所貪著，修行忍辱知內外空，修行精進知無所起，修行禪定無所依止，修行般若無所取相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩成就如是法忍，信一切法無所捨故，是名菩薩布施精進；信一切法無諸漏故，是名菩薩持戒精進；信一切法無所傷故，是名菩薩忍辱精進；信一切法無所起故，是名菩薩勤行精進；信一切法悉平等故，是名菩薩禪定精進；信一切法不分別故，是名菩薩般若精進。梵天！菩薩如是信於諸法不增不減不邪不正，而常布施不求果報，常持禁戒無所貪著，修行忍辱知內外空，修行精進知無所起，修行禪定無所依止，修行般若無所取相。

「梵天！菩薩成就如是法忍，雖復示現於一切法有所修行，而無染污，是人名得諸法平等，不為世法得失毀譽稱譏苦樂之所傾動，出過一切世間法故，亦不自高亦不自下，不喜不憂不動不逸，無有二心，離於諸見得無二法。於諸眾生墮二見者起大悲心，以為教化諸眾生故，而現受身。梵天！是名第一堅固精進，所謂得無我忍忍於眾生，起大悲心攝受眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩成就如是法忍，雖復示現於一切法有所修行，而無染污，是人名得諸法平等，不為世法得失毀譽稱譏苦樂之所傾動，出過一切世間法故，亦不自高亦不自下，不喜不憂不動不逸，無有二心，離於諸見得無二法。於諸眾生墮二見者起大悲心，以為教化諸眾生故，而現受身。梵天！是名第一堅固精進，所謂得無我忍忍於眾生，起大悲心攝受眾生。」

當說如是大精進時，八千菩薩得無生法忍，佛為授記，皆當得成阿耨多羅三藐三菩提，各於異土得成佛道，皆同一號號堅精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說如是大精進時，八千菩薩得無生法忍，佛為授記，皆當得成阿耨多羅三藐三菩提，各於異土得成佛道，皆同一號號堅精進。

爾時，慧命大迦葉在大會坐，而白佛言：「世尊！譬如大龍若欲雨時，雨於大海不雨餘處，此菩薩亦復如是，以大法雨為大海心諸菩薩說，不為餘者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命大迦葉在大會坐，而白佛言：「世尊！譬如大龍若欲雨時，雨於大海不雨餘處，此菩薩亦復如是，以大法雨為大海心諸菩薩說，不為餘者。」

佛言：「如是，如是！迦葉！如汝所說，諸大龍王所以不雨閻浮提者，非有悋妬，但以其處不堪受故。何以故？大龍所雨澍如車軸，閻浮提中不能容受，若其雨者，是閻浮提城邑聚落，山林陂池皆悉漂流如漂棗葉，是故大龍不以大雨雨閻浮提。如是，迦葉！此諸菩薩不雨法雨於餘眾生，亦無悋妬，但以其器不能堪受如是等法。以是義故，此諸菩薩，但於甚深無量無邊智慧大海菩薩心中，雨如是等不可思議無上法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！迦葉！如汝所說，諸大龍王所以不雨閻浮提者，非有悋妬，但以其處不堪受故。何以故？大龍所雨澍如車軸，閻浮提中不能容受，若其雨者，是閻浮提城邑聚落，山林陂池皆悉漂流如漂棗葉，是故大龍不以大雨雨閻浮提。如是，迦葉！此諸菩薩不雨法雨於餘眾生，亦無悋妬，但以其器不能堪受如是等法。以是義故，此諸菩薩，但於甚深無量無邊智慧大海菩薩心中，雨如是等不可思議無上法雨。

「迦葉！譬如大海堪受大雨澍如車軸不增不減。此諸菩薩亦復如是，若於一劫若復百劫，若聽、若說其法湛然不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海堪受大雨澍如車軸不增不減。此諸菩薩亦復如是，若於一劫若復百劫，若聽、若說其法湛然不增不減。

「迦葉！譬如大海、四天下中百川眾流入其中者同一鹹味。此諸菩薩亦復如是，聞種種法種種論義，皆能信解皆為一味，所謂空味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海、四天下中百川眾流入其中者同一鹹味。此諸菩薩亦復如是，聞種種法種種論義，皆能信解皆為一味，所謂空味。

「迦葉！譬如大海清淨無垢，濁水流入即皆澄淨。此諸菩薩亦復如是，能淨一切瞋恨害垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海清淨無垢，濁水流入即皆澄淨。此諸菩薩亦復如是，能淨一切瞋恨害垢。

「迦葉！譬如大海甚深無底，不可度量。此諸菩薩亦復如是，悉皆能入甚深法相，一切聲聞辟支佛等不能度量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海甚深無底，不可度量。此諸菩薩亦復如是，悉皆能入甚深法相，一切聲聞辟支佛等不能度量。

「迦葉！譬如大海集無量水、集無量寶。此諸菩薩亦復如是，集無量法、無量智慧、無量法寶，以是義故，說諸菩薩心大如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海集無量水、集無量寶。此諸菩薩亦復如是，集無量法、無量智慧、無量法寶，以是義故，說諸菩薩心大如海。

「迦葉！譬如大海積聚種種無量珍寶。此諸菩薩亦復如是，一切皆入種種法門，集諸法寶種種行道，出生無量法寶之聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海積聚種種無量珍寶。此諸菩薩亦復如是，一切皆入種種法門，集諸法寶種種行道，出生無量法寶之聚。

「迦葉！譬如大海生三種寶：一者、少價；二者、大價；三者、無價。此諸菩薩所可說法亦復如是，隨諸眾生根之利鈍令得解脫，有以小乘令得解脫，有以中乘令得解脫，有以大乘令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海生三種寶：一者、少價；二者、大價；三者、無價。此諸菩薩所可說法亦復如是，隨諸眾生根之利鈍令得解脫，有以小乘令得解脫，有以中乘令得解脫，有以大乘令得解脫。

「迦葉！譬如大海終不偏為一眾生有。此諸菩薩亦復如是，不唯獨為一眾生故發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海終不偏為一眾生有。此諸菩薩亦復如是，不唯獨為一眾生故發菩提心。

「迦葉！譬如大海漸漸轉深漸漸稱意。此諸菩薩亦復如是，向薩婆若漸漸轉深漸漸隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海漸漸轉深漸漸稱意。此諸菩薩亦復如是，向薩婆若漸漸轉深漸漸隨意。

「迦葉！譬如大海不宿死屍。此諸菩薩亦復如是，不宿聲聞辟支佛心，亦復不宿慳貪毀禁瞋恚懈怠亂念愚癡如是等心，亦復不宿我人眾生如是等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海不宿死屍。此諸菩薩亦復如是，不宿聲聞辟支佛心，亦復不宿慳貪毀禁瞋恚懈怠亂念愚癡如是等心，亦復不宿我人眾生如是等見。

「迦葉！譬如劫盡燒世界時，諸小陂池江河泉源在前枯竭，然後大海乃當消盡。正法滅時亦復如是，諸行小道正法先盡，然後菩薩大海之心正法乃滅。迦葉！此諸菩薩寧失身命不捨正法。迦葉！大海之水則有滅盡，而諸菩薩摩訶薩等，甚深正法不盡不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如劫盡燒世界時，諸小陂池江河泉源在前枯竭，然後大海乃當消盡。正法滅時亦復如是，諸行小道正法先盡，然後菩薩大海之心正法乃滅。迦葉！此諸菩薩寧失身命不捨正法。迦葉！大海之水則有滅盡，而諸菩薩摩訶薩等，甚深正法不盡不滅。

「迦葉！汝謂菩薩失正法耶！勿作斯觀。迦葉！如彼大海有金剛珠，名集眾寶，於千世界大海之中，轉作金剛摩尼寶珠。乃至第七日出之時，大火猛焰上至梵世，而此寶珠不燒不失，轉至他方大海之中。若是寶珠在此世界，世界燒者無有是處。此諸菩薩亦復如是，正法滅時七邪法出，爾乃至於他方世界。何等為七？一者、外道論；二者、惡知識；三者、邪用道法；四者、互相惱亂；五者、入邪見棘林；六者、不能壞不善根；七者、無有證會法者。是等七惡出於世時，此諸菩薩，知諸眾生不可得度，爾乃至於他方佛國，亦常不離見佛聞法，教化眾生增長善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！汝謂菩薩失正法耶！勿作斯觀。迦葉！如彼大海有金剛珠，名集眾寶，於千世界大海之中，轉作金剛摩尼寶珠。乃至第七日出之時，大火猛焰上至梵世，而此寶珠不燒不失，轉至他方大海之中。若是寶珠在此世界，世界燒者無有是處。此諸菩薩亦復如是，正法滅時七邪法出，爾乃至於他方世界。何等為七？一者、外道論；二者、惡知識；三者、邪用道法；四者、互相惱亂；五者、入邪見棘林；六者、不能壞不善根；七者、無有證會法者。是等七惡出於世時，此諸菩薩，知諸眾生不可得度，爾乃至於他方佛國，亦常不離見佛聞法，教化眾生增長善根。

「迦葉！譬如大海無量眾生之所依止得安樂處。此諸菩薩亦復如是，眾生依止得三種樂，人樂天樂涅槃之樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海無量眾生之所依止得安樂處。此諸菩薩亦復如是，眾生依止得三種樂，人樂天樂涅槃之樂。

「迦葉！譬如大海其水極鹹，餘處眾生鹹不能飲。此諸菩薩亦復如是，諸魔外道不能吞滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海其水極鹹，餘處眾生鹹不能飲。此諸菩薩亦復如是，諸魔外道不能吞滅。

「迦葉！譬如大海水中眾生不於餘處求覓水飲，而即飲此大海鹹水。此諸菩薩亦復如是，不於餘處推求法味以飲服之，唯自飲服諸佛法味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如大海水中眾生不於餘處求覓水飲，而即飲此大海鹹水。此諸菩薩亦復如是，不於餘處推求法味以飲服之，唯自飲服諸佛法味。」

爾時，大德迦葉白佛言：「世尊！大海雖深尚可測量，此諸菩薩，一切聲聞辟支佛等不能測量，是故說此諸菩薩心猶如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德迦葉白佛言：「世尊！大海雖深尚可測量，此諸菩薩，一切聲聞辟支佛等不能測量，是故說此諸菩薩心猶如虛空。」

佛言迦葉：「恒河沙等諸世界中，大海之水猶可測量，此諸菩薩智慧大海不可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言迦葉：「恒河沙等諸世界中，大海之水猶可測量，此諸菩薩智慧大海不可測量。」

爾時，世尊偈重說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊偈重說言：

「譬如大海能悉受， 一切眾水無滿時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海能悉受， 一切眾水無滿時，

此諸菩薩亦如是， 常求法利無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩亦如是， 常求法利無厭足。

譬如大海納眾流， 一切悉歸不盈少， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海納眾流， 一切悉歸不盈少，

此諸菩薩亦如是， 聽受深法無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩亦如是， 聽受深法無增減。

譬如大海性不濁， 濁水流入悉澄清， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海性不濁， 濁水流入悉澄清，

此諸菩薩亦如是， 能淨一切煩惱垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩亦如是， 能淨一切煩惱垢。

譬如大海深無底， 此諸菩薩亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海深無底， 此諸菩薩亦如是，

功德智慧無有量， 一切外道不能惻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德智慧無有量， 一切外道不能惻。

譬如大海等一味， 百川流入味不殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海等一味， 百川流入味不殊，

此諸菩薩亦如是， 所聽受法一空味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩亦如是， 所聽受法一空味。

譬如大海在世界， 非但為一眾生有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海在世界， 非但為一眾生有，

此諸菩薩亦如是， 普為一切發道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩亦如是， 普為一切發道心。

如海寶珠名集寶， 因是寶故有眾寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海寶珠名集寶， 因是寶故有眾寶，

菩薩寶聚亦如是， 從菩薩寶出三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩寶聚亦如是， 從菩薩寶出三寶。

譬如大海有三寶， 而彼大海無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海有三寶， 而彼大海無分別，

菩薩說法亦如是， 三乘度人無彼我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩說法亦如是， 三乘度人無彼我。

譬如大海漸漸深， 此諸菩薩亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海漸漸深， 此諸菩薩亦如是，

為眾生故修功德， 漸入甚深薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾生故修功德， 漸入甚深薩婆若。

譬如大海不宿屍， 此諸菩薩亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海不宿屍， 此諸菩薩亦如是，

發清淨心菩提願， 不宿聲聞緣覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發清淨心菩提願， 不宿聲聞緣覺心。

譬如大海有寶珠， 劫盡燒時寶不燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海有寶珠， 劫盡燒時寶不燒，

菩薩於法欲滅時， 大智護持令不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於法欲滅時， 大智護持令不滅。

如彼寶珠不燒失， 轉至他方大海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼寶珠不燒失， 轉至他方大海中，

知諸眾生非法器， 黠慧菩薩至餘國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸眾生非法器， 黠慧菩薩至餘國。

三千世界欲燒時， 劫火將起燒天地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界欲燒時， 劫火將起燒天地，

百川眾流在前涸， 爾乃水王於後竭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百川眾流在前涸， 爾乃水王於後竭，

行小道者亦如是， 法欲盡時在前滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行小道者亦如是， 法欲盡時在前滅，

菩薩勇猛不惜身， 護持正法乃不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勇猛不惜身， 護持正法乃不盡。

若佛在世若滅後， 是心中寶實不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛在世若滅後， 是心中寶實不滅，

深心清淨住是法， 以此善法修行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心清淨住是法， 以此善法修行道。

百千眾生依止海， 海有非為一眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千眾生依止海， 海有非為一眾生，

菩薩發心亦如是， 為度一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發心亦如是， 為度一切眾生故。

十方世界諸大海， 猶尚可得測其量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界諸大海， 猶尚可得測其量，

是諸菩薩所行道， 聲聞緣覺不能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩所行道， 聲聞緣覺不能測。

十方世界虛空界， 空界猶尚可測量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界虛空界， 空界猶尚可測量，

諸菩薩行虛空界， 不可測量此行界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩行虛空界， 不可測量此行界。

迦葉當知諸菩薩， 勇猛精進堅固心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉當知諸菩薩， 勇猛精進堅固心，

願欲作佛度眾生， 尚無與等何況勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願欲作佛度眾生， 尚無與等何況勝，

斯德寶聚如大海， 是可供養良福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯德寶聚如大海， 是可供養良福田。

是為最上大醫王， 能療一切眾生病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為最上大醫王， 能療一切眾生病，

是為歸依作救護， 洲渚燈明究竟道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為歸依作救護， 洲渚燈明究竟道，

能與無明世間眼， 得眼則能服甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與無明世間眼， 得眼則能服甘露，

是為世間諸法王， 是為帝釋決斷智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為世間諸法王， 是為帝釋決斷智，

是為大梵行四禪， 是為能轉梵法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為大梵行四禪， 是為能轉梵法輪，

是為大智導世師， 示著邪徑正真道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為大智導世師， 示著邪徑正真道，

勇猛能住大菩提， 是為清淨除穢惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛能住大菩提， 是為清淨除穢惱，

是修白法如滿月， 光明高顯猶如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是修白法如滿月， 光明高顯猶如日。

菩薩智慧生增長， 如大雷聲雨法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩智慧生增長， 如大雷聲雨法雨，

是無所畏如師子， 是心調柔如象王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無所畏如師子， 是心調柔如象王，

菩薩堅固如須彌， 一切諸魔不能伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩堅固如須彌， 一切諸魔不能伏，

離濁清淨為如水， 是有威猛為如火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離濁清淨為如水， 是有威猛為如火，

是無障礙為如風， 無能動轉為如地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無障礙為如風， 無能動轉為如地。

以是菩薩離限心， 拔我慢根貪嫉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是菩薩離限心， 拔我慢根貪嫉等，

如藥樹王無分別， 世間八法不染污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如藥樹王無分別， 世間八法不染污，

菩薩為如優曇華， 千萬億劫不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為如優曇華， 千萬億劫不可見。

是為知報佛之恩， 是為不斷諸佛種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為知報佛之恩， 是為不斷諸佛種，

是為堅固行大悲， 是用喜捨而超出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為堅固行大悲， 是用喜捨而超出，

是能捨離五欲心， 是常求佛法寶財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是能捨離五欲心， 是常求佛法寶財，

是行布施為最勝， 善住持戒無等侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是行布施為最勝， 善住持戒無等侶。

善住忍力健無匹， 是勤精進無疲倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住忍力健無匹， 是勤精進無疲倦，

是行禪定具神通， 能至無量諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是行禪定具神通， 能至無量諸佛土，

常見諸佛聽受法， 如其所聞為人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常見諸佛聽受法， 如其所聞為人說。

善知眾生所行行， 隨其性欲根利鈍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生所行行， 隨其性欲根利鈍，

是名善知方便力， 是然慧燈得濟處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名善知方便力， 是然慧燈得濟處，

是能善知一切法， 是知眾生得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是能善知一切法， 是知眾生得解脫，

修行堅固如實知， 如是因生如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行堅固如實知， 如是因生如實知。

是於諸法正觀察， 為從何來至何所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是於諸法正觀察， 為從何來至何所，

善知諸法無去來， 常住法性而不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知諸法無去來， 常住法性而不動，

是見有為法皆空， 增益大悲濟眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是見有為法皆空， 增益大悲濟眾生，

妄想煩惱故受苦， 為度之故修行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想煩惱故受苦， 為度之故修行道。

凡夫分別我我所， 行於種種諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫分別我我所， 行於種種諸邪見，

是能曉了法實相， 為斷諸見講說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是能曉了法實相， 為斷諸見講說法。

無常為常不淨淨， 無我謂我苦為樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常為常不淨淨， 無我謂我苦為樂，

凡夫顛倒貪著故， 生死前際不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫顛倒貪著故， 生死前際不可知。

能知如是顛倒法， 無我無人無眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知如是顛倒法， 無我無人無眾生，

菩薩如是修正道， 無常無樂無我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是修正道， 無常無樂無我淨。

迦葉當知此菩薩， 我所讚歎諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉當知此菩薩， 我所讚歎諸功德，

於其所行不可盡， 猶如大地舉一塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其所行不可盡， 猶如大地舉一塵。

發菩提心若不退， 三千大千供養具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心若不退， 三千大千供養具，

若復有供過於此， 是人應受此供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復有供過於此， 是人應受此供養。

若人發心願作佛， 是則恭敬供養我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人發心願作佛， 是則恭敬供養我，

於諸去來現在佛， 亦皆恭敬供養已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸去來現在佛， 亦皆恭敬供養已。」

爾時，勝思惟梵天語文殊師利法王子言：「文殊師利！當請如來、應、正遍知護此法門，後世末世依於如來住持之力，令此法門廣行流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天語文殊師利法王子言：「文殊師利！當請如來、應、正遍知護此法門，後世末世依於如來住持之力，令此法門廣行流布。」

文殊師利法王子言：「梵天！於意云何？汝謂如來於此法門有法有說可示可護不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子言：「梵天！於意云何？汝謂如來於此法門有法有說可示可護不耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

文殊師利言：「梵天！是故當知一切諸法，無說無示無滅無護，若有擁護此法門者，為護虛空。梵天！若有菩薩作如是言：『我護法。』者，彼諸菩薩非是正說。何以故？以此法門出過一切諸言語故，是名菩薩樂無諍訟。梵天！若有菩薩於此眾中，作是念言：『今說是法。』當知是人即非聽法。何以故？不聽法者乃為聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「梵天！是故當知一切諸法，無說無示無滅無護，若有擁護此法門者，為護虛空。梵天！若有菩薩作如是言：『我護法。』者，彼諸菩薩非是正說。何以故？以此法門出過一切諸言語故，是名菩薩樂無諍訟。梵天！若有菩薩於此眾中，作是念言：『今說是法。』當知是人即非聽法。何以故？不聽法者乃為聽法。」

梵天問言：「文殊師利！以依何意，作如是言：『不聽法者乃為聽法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「文殊師利！以依何意，作如是言：『不聽法者乃為聽法。』」

文殊師利答言：「梵天！不漏眼耳鼻舌身意，是為聽法。何以故？若於眼等內六入中，不漏色聲香味觸法，乃為聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「梵天！不漏眼耳鼻舌身意，是為聽法。何以故？若於眼等內六入中，不漏色聲香味觸法，乃為聽法。」

爾時，會中三萬二千天子、五百比丘、三百比丘尼、八百優婆塞、八百優婆夷，聞法王子文殊師利如是所說，一切皆得無生法忍。得是忍已，作如是言：「如是，如是！文殊師利！如仁所說，不聽法者，乃為聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中三萬二千天子、五百比丘、三百比丘尼、八百優婆塞、八百優婆夷，聞法王子文殊師利如是所說，一切皆得無生法忍。得是忍已，作如是言：「如是，如是！文殊師利！如仁所說，不聽法者，乃為聽法。」

爾時，勝思惟梵天問於得忍諸菩薩言：「汝等豈不聽是法門耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天問於得忍諸菩薩言：「汝等豈不聽是法門耶？」

諸菩薩言：「如我等聽，以不聽為聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「如我等聽，以不聽為聽。」

梵天問言：「汝等云何知是法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「汝等云何知是法門？」

答言：「梵天！以不知為知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！以不知為知。」

梵天問言：「汝等以得何等法故，名得法忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「汝等以得何等法故，名得法忍？」

答言：「梵天！以一切法皆不可得，是故我等名得法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！以一切法皆不可得，是故我等名得法忍。」

梵天問言：「汝等云何隨是法行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「汝等云何隨是法行？」

答言：「梵天！以不隨行是隨法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！以不隨行是隨法行。」

梵天問言：「汝等可不明了通達此法門耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「汝等可不明了通達此法門耶？」

答言：「梵天！一切諸法，我等悉皆明了通達，無彼我故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！一切諸法，我等悉皆明了通達，無彼我故。」

爾時，會中有一天子名曰無垢，集在會坐，謂勝思惟大梵天言：「梵天！若有但聞此經法門，不為如來與授記者，我當授其阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？以此法門不失因果，而能出生一切善法，能壞魔怨離諸憎愛，能令眾生心得清淨，能令信者皆得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天子名曰無垢，集在會坐，謂勝思惟大梵天言：「梵天！若有但聞此經法門，不為如來與授記者，我當授其阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？以此法門不失因果，而能出生一切善法，能壞魔怨離諸憎愛，能令眾生心得清淨，能令信者皆得歡喜。

「以此法門除諸瞋恨，以此法門一切善人之所修行，以此法門一切諸佛之所護念，以此法門一切世間天人阿修羅所共守護，以此法門決定必得至不退轉，以此法門真實不誑至道場故，以此法門真實不倒，能令眾生得諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此法門除諸瞋恨，以此法門一切善人之所修行，以此法門一切諸佛之所護念，以此法門一切世間天人阿修羅所共守護，以此法門決定必得至不退轉，以此法門真實不誑至道場故，以此法門真實不倒，能令眾生得諸佛法。

「以此法門能轉法輪，以此法門能除疑悔，以此法門能開聖道，以此法門求解脫者所應善聽，以此法門若有欲得陀羅尼者所應善持，以此法門求福之人所應善說，以此法門樂法之人所應善護，以此法門能與快樂至於涅槃，以此法門若魔外道有所得人所不能斷，以此法門應受供人能隨其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此法門能轉法輪，以此法門能除疑悔，以此法門能開聖道，以此法門求解脫者所應善聽，以此法門若有欲得陀羅尼者所應善持，以此法門求福之人所應善說，以此法門樂法之人所應善護，以此法門能與快樂至於涅槃，以此法門若魔外道有所得人所不能斷，以此法門應受供人能隨其義。

「以此法門能令利根行者欣悅，以此法門令真智者皆悉歡喜，以此法門能與人慧離諸見故，以此法門能與人智破愚癡故，以此法門文辭次第善說法故，以此法門究竟善巧隨義說故，以此法門多所利益說第一義，以此法門愛樂法人之所貪惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此法門能令利根行者欣悅，以此法門令真智者皆悉歡喜，以此法門能與人慧離諸見故，以此法門能與人智破愚癡故，以此法門文辭次第善說法故，以此法門究竟善巧隨義說故，以此法門多所利益說第一義，以此法門愛樂法人之所貪惜。

「以此法門有智之人所不能離，以此法門是行施者之大寶藏，以此法門是熱惱者之清涼池。以此法門能令瞋者慈者心皆平等，以此法門令懈怠者皆行精進，以此法門令妄念者皆得禪定，以此法門與愚癡者般若之明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此法門有智之人所不能離，以此法門是行施者之大寶藏，以此法門是熱惱者之清涼池。以此法門能令瞋者慈者心皆平等，以此法門令懈怠者皆行精進，以此法門令妄念者皆得禪定，以此法門與愚癡者般若之明。

「梵天！此法門者，一切諸佛之所貴重。」無垢天子說是法時，於此三千大千世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！此法門者，一切諸佛之所貴重。」無垢天子說是法時，於此三千大千世界六種震動。

佛即讚言：「善哉！善哉！無垢天子！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即讚言：「善哉！善哉！無垢天子！如汝所說。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！是無垢天子，曾於過去諸如來所聞是法門耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！是無垢天子，曾於過去諸如來所聞是法門耶？」

佛言：「梵天！是無垢天子已於過去六十四億諸如來所聞是法門，復過四萬二千劫已當得作佛，號無垢莊嚴，國名寶莊嚴。於其中間諸佛出世一切供養，亦於彼佛聞是法門。梵天！是諸比丘、比丘尼優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅、伽人非人等，在此會中得法忍者，皆當得生寶莊嚴國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！是無垢天子已於過去六十四億諸如來所聞是法門，復過四萬二千劫已當得作佛，號無垢莊嚴，國名寶莊嚴。於其中間諸佛出世一切供養，亦於彼佛聞是法門。梵天！是諸比丘、比丘尼優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅、伽人非人等，在此會中得法忍者，皆當得生寶莊嚴國。」

爾時，無垢天子白佛言：「世尊！我不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，不分別菩提，云何如來授我記耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無垢天子白佛言：「世尊！我不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，不分別菩提，云何如來授我記耶？」

佛言：「天子！如以草木莖節枝葉投於火中，而語之言：『莫然！莫然！』若以是語而不然者，無有是處。如是，天子！菩薩亦爾，雖不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，不分別菩提，當知是人已為一切諸佛所記。何以故？若諸菩薩不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，不分別菩提，則於諸佛必得授於阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！如以草木莖節枝葉投於火中，而語之言：『莫然！莫然！』若以是語而不然者，無有是處。如是，天子！菩薩亦爾，雖不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，不分別菩提，當知是人已為一切諸佛所記。何以故？若諸菩薩不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，不分別菩提，則於諸佛必得授於阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時，會中五百菩薩白佛言：「世尊！我等今者，不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，不分別菩提。」作是語已，以佛神力，即見上方八萬四千諸佛授其阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中五百菩薩白佛言：「世尊！我等今者，不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，不分別菩提。」作是語已，以佛神力，即見上方八萬四千諸佛授其阿耨多羅三藐三菩提記。

爾時，五百菩薩白佛言：「希有世尊！如來善說！若諸菩薩不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，於菩提不分別無分別，如是菩薩，當知已為諸佛授記。世尊！我等今見上方八萬四千諸佛，皆與我等授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百菩薩白佛言：「希有世尊！如來善說！若諸菩薩不求菩提，不願菩提，不貪著菩提，不喜樂菩提，不思念菩提，於菩提不分別無分別，如是菩薩，當知已為諸佛授記。世尊！我等今見上方八萬四千諸佛，皆與我等授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時，文殊師利法王之子白佛言：「唯願，世尊！護是法門，於當來世閻浮提中令得久住，又令大莊嚴。善男子、善女人咸得聞之，設有種種諸魔事起而能不隨，亦令諸魔若諸魔民不得其便，以其受持是法門故，則得發於阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王之子白佛言：「唯願，世尊！護是法門，於當來世閻浮提中令得久住，又令大莊嚴。善男子、善女人咸得聞之，設有種種諸魔事起而能不隨，亦令諸魔若諸魔民不得其便，以其受持是法門故，則得發於阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，佛告文殊師利法王子言：「如是，如是！汝今善聽，為此法門久住世故，當為汝說。召諸天、龍、夜叉、乾闥婆、鳩槃茶等，呪術章句常隨擁護。如是法門，若諸法師、善男子、善女人，誦持此呪，則能致彼天、龍、夜叉、乾闥婆、鳩槃茶、阿修羅迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，常隨擁護是善男子、善女人，若行道路，若失道時，若在聚落，若在空閑，若在僧房，若在宴室，若經行處，若在眾會，是諸神等，常當隨侍衛護是人，益其樂說辯才之力。又復為作堅固憶念慧力因緣，無有怨賊得其便者，令是法師行立坐臥一心安詳。文殊師利！何等名為呪術章句？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利法王子言：「如是，如是！汝今善聽，為此法門久住世故，當為汝說。召諸天、龍、夜叉、乾闥婆、鳩槃茶等，呪術章句常隨擁護。如是法門，若諸法師、善男子、善女人，誦持此呪，則能致彼天、龍、夜叉、乾闥婆、鳩槃茶、阿修羅迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，常隨擁護是善男子、善女人，若行道路，若失道時，若在聚落，若在空閑，若在僧房，若在宴室，若經行處，若在眾會，是諸神等，常當隨侍衛護是人，益其樂說辯才之力。又復為作堅固憶念慧力因緣，無有怨賊得其便者，令是法師行立坐臥一心安詳。文殊師利！何等名為呪術章句？

「多軼他(徒結反，長音也，自下不言長者悉是短音)(第一句) 憂頭(重音，自下皆同，不言重者悉是輕音)隸(里債反，自下皆同)(第二句) 頭頭隷(三) 摩䶩(䐗皆反，自下皆同，重言)遮(正何反)䶩(四) 摩衢(長音)遮隸(五) 失離(重音，自下皆同)彌絺(六) 樗(長音)離彌離(七) 侯樓侯樓侯樓(八) 垔(長音)婆䶩(九) 鞞多(長音)地(除賣反)(十) 佉佉隸(十一) 佉隸佉隷佉泥(㝹閑反，自下皆同)(十二) 阿(長音)僧泥(十三) 伽提摩子麗(零制反，向下皆同)(十四) 摩(長音)那(泥大反)娑(長音)婆泥(十五) 跋大(重音)揵(巨言反)大(重音)(十六) 薩婆留帝(十七) 婆囉(劣我反，自下皆同)婆(長音)伽帝(十八) 辛頭麗(十九) 南無佛提(重音)避耶(延賀反，自下皆同)(二十) 遮(長音)離帝麗(二十一) 南無達摩耶(二十二) 尼(㝹界反)伽(長音而重)娑尼(長音)(二十三) 南磨僧伽(重音)耶(二十四) 娑婆系(二十五) 多波(長音)閉(二十六) 避喻(此二字聲相著)波羶(長音)多(長音)尼(二十七) 薩婆波波(二波長音)尼(二十八) 枚(蒙大反)提離(長音)迷(默帝反)(二十九) 薩婆浮(此音重而長)提避耶(二字聲相著)(三十) 薩多(短音)尼離池恕(三十一) 婆藍(柳紺反)吽(合口鼻中出聲)摩波菟(三十二) 摩何(長音)離師避(此音重而長)(三十三) 鉢囉賒(世何反)哆(得磨反)(三十四) 多多囉(劣餓反)堤虱天(癡怜反)帝(三十五) 薩婆伽囉(劣俄反)賀(重音)(三十六) 南磨薩婆佛提避耶(避耶二字重音而聲相著)(三十七) 悉纏妒(三十八) 曼哆囉(劣餓反)鉢大(長音)(三十九) 澘婆賀(婆賀二字音長)(四十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多軼他(徒結反，長音也，自下不言長者悉是短音)(第一句) 憂頭(重音，自下皆同，不言重者悉是輕音)隸(里債反，自下皆同)(第二句) 頭頭隷(三) 摩䶩(䐗皆反，自下皆同，重言)遮(正何反)䶩(四) 摩衢(長音)遮隸(五) 失離(重音，自下皆同)彌絺(六) 樗(長音)離彌離(七) 侯樓侯樓侯樓(八) 垔(長音)婆䶩(九) 鞞多(長音)地(除賣反)(十) 佉佉隸(十一) 佉隸佉隷佉泥(㝹閑反，自下皆同)(十二) 阿(長音)僧泥(十三) 伽提摩子麗(零制反，向下皆同)(十四) 摩(長音)那(泥大反)娑(長音)婆泥(十五) 跋大(重音)揵(巨言反)大(重音)(十六) 薩婆留帝(十七) 婆囉(劣我反，自下皆同)婆(長音)伽帝(十八) 辛頭麗(十九) 南無佛提(重音)避耶(延賀反，自下皆同)(二十) 遮(長音)離帝麗(二十一) 南無達摩耶(二十二) 尼(㝹界反)伽(長音而重)娑尼(長音)(二十三) 南磨僧伽(重音)耶(二十四) 娑婆系(二十五) 多波(長音)閉(二十六) 避喻(此二字聲相著)波羶(長音)多(長音)尼(二十七) 薩婆波波(二波長音)尼(二十八) 枚(蒙大反)提離(長音)迷(默帝反)(二十九) 薩婆浮(此音重而長)提避耶(二字聲相著)(三十) 薩多(短音)尼離池恕(三十一) 婆藍(柳紺反)吽(合口鼻中出聲)摩波菟(三十二) 摩何(長音)離師避(此音重而長)(三十三) 鉢囉賒(世何反)哆(得磨反)(三十四) 多多囉(劣餓反)堤虱天(癡怜反)帝(三十五) 薩婆伽囉(劣俄反)賀(重音)(三十六) 南磨薩婆佛提避耶(避耶二字重音而聲相著)(三十七) 悉纏妒(三十八) 曼哆囉(劣餓反)鉢大(長音)(三十九) 澘婆賀(婆賀二字音長)(四十)

「文殊師利！是呪章句，若諸菩薩摩訶薩等，欲修行此勝法門者，當誦持之。應一心行，不調戲不散亂，舉動進止悉令淨潔，不畜餘食少欲知足，獨處遠離不樂憒閙，身心遠離常以慈悲以法喜樂，常住實語不欺誑人，貴於坐禪樂欲說法，行於正念常離邪念，恒欲頭陀，於得不得無有憂喜，趣向涅槃畏厭生死，等心憎愛和合離別。不悋身命及一切物，無有貪惜，威儀成就常樂持戒，忍辱調柔惡言能忍，顏色和悅常行精進，助成一切眾生善事，先意問訊除去憍慢同心歡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是呪章句，若諸菩薩摩訶薩等，欲修行此勝法門者，當誦持之。應一心行，不調戲不散亂，舉動進止悉令淨潔，不畜餘食少欲知足，獨處遠離不樂憒閙，身心遠離常以慈悲以法喜樂，常住實語不欺誑人，貴於坐禪樂欲說法，行於正念常離邪念，恒欲頭陀，於得不得無有憂喜，趣向涅槃畏厭生死，等心憎愛和合離別。不悋身命及一切物，無有貪惜，威儀成就常樂持戒，忍辱調柔惡言能忍，顏色和悅常行精進，助成一切眾生善事，先意問訊除去憍慢同心歡樂。

「文殊師利！如是善男子行如是呪持讀誦者，文殊師利！如是法師即現身中得十種力。何等為十？一得念力，不忘諸法故；二得意力，方便善巧擇諸法故；三得法力，以能隨順修多羅意善覺了故；四得堅固力，以常不捨如實修行故；五得慚愧力，護彼我故；六得多聞力，具足慧故；七得陀羅尼力，一切所聞皆能持故；八得樂說辯力，諸佛護念故；九得深法力，具足五通故；十得無生法忍力，一切智智速得滿足故。文殊師利！若諸法師有能誦此陀羅尼呪，住如是行，彼善男子即於現世得是十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是善男子行如是呪持讀誦者，文殊師利！如是法師即現身中得十種力。何等為十？一得念力，不忘諸法故；二得意力，方便善巧擇諸法故；三得法力，以能隨順修多羅意善覺了故；四得堅固力，以常不捨如實修行故；五得慚愧力，護彼我故；六得多聞力，具足慧故；七得陀羅尼力，一切所聞皆能持故；八得樂說辯力，諸佛護念故；九得深法力，具足五通故；十得無生法忍力，一切智智速得滿足故。文殊師利！若諸法師有能誦此陀羅尼呪，住如是行，彼善男子即於現世得是十力。」

如來說是呪術力時，四大神王驚怖毛竪，與無量鬼神眷屬圍遶，前詣佛所頂禮佛足，白佛言：「世尊！我是四神王得須陀洹道，若有法師順佛教者，我等常當率諸親屬，營從神民護是法師。若善男子，若善女人護念法者，有能受持是等法門讀誦解說，我等四王常往其所衛護是人，隨在何處，若城邑聚落，若空閑靜處，若在房中，若在家若出家，我等四王及諸眷屬，常當隨侍供給所須，令心安隱無有厭倦，亦使一切無能嬈者。世尊！我等四王隨是法門所在之處，常令其方面百由旬，若天、天子，若龍、龍子，若夜叉、夜叉子，若鳩槃茶、鳩槃茶子等，不能得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說是呪術力時，四大神王驚怖毛竪，與無量鬼神眷屬圍遶，前詣佛所頂禮佛足，白佛言：「世尊！我是四神王得須陀洹道，若有法師順佛教者，我等常當率諸親屬，營從神民護是法師。若善男子，若善女人護念法者，有能受持是等法門讀誦解說，我等四王常往其所衛護是人，隨在何處，若城邑聚落，若空閑靜處，若在房中，若在家若出家，我等四王及諸眷屬，常當隨侍供給所須，令心安隱無有厭倦，亦使一切無能嬈者。世尊！我等四王隨是法門所在之處，常令其方面百由旬，若天、天子，若龍、龍子，若夜叉、夜叉子，若鳩槃茶、鳩槃茶子等，不能得便。」

爾時，毘流博叉天王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘流博叉天王而說偈言：

「我所有眷屬， 親戚及諸民， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所有眷屬， 親戚及諸民，

皆當共衛護， 供養是法師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當共衛護， 供養是法師。」

爾時，毘流勒叉天王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘流勒叉天王而說偈言：

「我是法王子， 從法而化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我是法王子， 從法而化生，

佛子發心人， 我皆當供給。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子發心人， 我皆當供給。」

爾時，提頭賴吒天王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，提頭賴吒天王而說偈言：

「若有諸法師， 持佛修多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸法師， 持佛修多羅，

我常當衛護， 周遍於十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常當衛護， 周遍於十方。」

爾時，毘沙門天王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘沙門天王而說偈言：

「是人發道心， 所應受供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人發道心， 所應受供養，

一切諸眾生， 無能知之者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 無能知之者。」

爾時，毘沙門天王子名曰善實，持七寶蓋奉上如來，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘沙門天王子名曰善實，持七寶蓋奉上如來，而說偈言：

「世尊我今當， 受持是法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊我今當， 受持是法門，

亦為他人說， 我有如是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為他人說， 我有如是心。

世尊知我心， 及先世所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知我心， 及先世所行，

初始發道心， 至誠求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初始發道心， 至誠求佛道。

世尊無見頂， 今奉此妙蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無見頂， 今奉此妙蓋，

願我得如是， 無見頂之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我得如是， 無見頂之相。

我以愛敬心， 瞻仰於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以愛敬心， 瞻仰於世尊，

願二足之尊， 慈悲觀察我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願二足之尊， 慈悲觀察我。

我求佛淨眼， 願見阿逸多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我求佛淨眼， 願見阿逸多。」

度智慧世尊， 即時以偈答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度智慧世尊， 即時以偈答：

「汝於此命終， 即生兜率天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝於此命終， 即生兜率天，

從兜率下生， 得見彌勒佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從兜率下生， 得見彌勒佛。

二萬歲供養， 爾乃行出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二萬歲供養， 爾乃行出家，

既得出家已， 淨修於梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得出家已， 淨修於梵行。

賢劫中諸佛， 一切悉得見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫中諸佛， 一切悉得見，

亦皆供養之， 於彼修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦皆供養之， 於彼修梵行。

過六十億劫， 汝當得成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過六十億劫， 汝當得成佛，

號名為寶蓋， 國土甚嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號名為寶蓋， 國土甚嚴淨，

惟有菩薩僧， 為講說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟有菩薩僧， 為講說妙法。

壽命盡一劫， 佛滅度已後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命盡一劫， 佛滅度已後，

正法住一劫， 像法住半劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法住一劫， 像法住半劫，

清淨勝妙法， 安隱諸眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨勝妙法， 安隱諸眾生。」

爾時，釋提桓因與無數百千諸天圍遶，而白佛言：「世尊！若有能持是等法門，彼諸法師我常衛護供養供給，隨是法門所在之處，若讀若誦若解說者，我及眷屬以為聽受是法門故，往詣其所，增益法師勢力無畏，法次第意令不漏失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因與無數百千諸天圍遶，而白佛言：「世尊！若有能持是等法門，彼諸法師我常衛護供養供給，隨是法門所在之處，若讀若誦若解說者，我及眷屬以為聽受是法門故，往詣其所，增益法師勢力無畏，法次第意令不漏失。」

爾時，釋提桓因子名曰善護，持妙寶蓋諸寶間錯，奉上如來，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因子名曰善護，持妙寶蓋諸寶間錯，奉上如來，而說偈言：

「我常如實知， 世尊前世行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我常如實知， 世尊前世行，

我亦如是行， 求佛一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦如是行， 求佛一切智。

世尊於往昔， 無物不施與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於往昔， 無物不施與，

我當隨此行， 亦捨諸所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當隨此行， 亦捨諸所有。

我今法王子， 受持是法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今法王子， 受持是法門，

當數為人說， 以報如來恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當數為人說， 以報如來恩。

受是法門者， 是即與我同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受是法門者， 是即與我同，

我給侍彼人， 為得菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我給侍彼人， 為得菩提故。

世尊聲聞人， 不能守護法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊聲聞人， 不能守護法，

於後恐怖世， 我護是法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後恐怖世， 我護是法門。

世尊安慰我， 又斷諸天疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊安慰我， 又斷諸天疑，

我今當久如， 得佛如世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當久如， 得佛如世尊。」

佛通達智慧， 授一切智記： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛通達智慧， 授一切智記：

「汝後當作佛， 如我今無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝後當作佛， 如我今無異，

過於千億劫， 復過百億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於千億劫， 復過百億劫，

爾乃得成佛， 號名為智成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃得成佛， 號名為智成。」

爾時，娑婆世界主大梵天王白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，其有能說是法門者，我為供養彼法師故，捨禪定樂往詣其所。何以故？是等法門出生帝釋大梵天王諸豪尊等，我今常當供養如是諸善男子，如是說法諸善男子，應受世間大梵天王一切天人阿修羅等之所供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主大梵天王白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，其有能說是法門者，我為供養彼法師故，捨禪定樂往詣其所。何以故？是等法門出生帝釋大梵天王諸豪尊等，我今常當供養如是諸善男子，如是說法諸善男子，應受世間大梵天王一切天人阿修羅等之所供養。」

爾時，妙梵天王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙梵天王而說偈言：

「比丘、比丘尼， 諸清信士女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘、比丘尼， 諸清信士女，

受持此法門， 是世供養處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持此法門， 是世供養處。

乃至有一人， 能行是法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至有一人， 能行是法門，

我妙梵天王， 要當為之說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我妙梵天王， 要當為之說，

敷眾妙華座， 高至於梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷眾妙華座， 高至於梵天，

於此座上坐， 演說是法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此座上坐， 演說是法門。

若於惡世中， 從聞是法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於惡世中， 從聞是法者，

應發希有心， 踊躍稱善哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應發希有心， 踊躍稱善哉。

若無量世界， 大火悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無量世界， 大火悉充滿，

要當從中過， 往聽是法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要當從中過， 往聽是法門。

若有欲得聞， 開佛道法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有欲得聞， 開佛道法門，

應如須彌寶， 供養從聞者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應如須彌寶， 供養從聞者。」

爾時，世尊現神通力，令魔波旬及其軍眾來詣佛所，作如是言：「世尊！我與眷屬今於佛前立此誓願，隨是法門所流布處，若說法者及聽法者，并彼國土不起魔事，亦當擁護如是法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊現神通力，令魔波旬及其軍眾來詣佛所，作如是言：「世尊！我與眷屬今於佛前立此誓願，隨是法門所流布處，若說法者及聽法者，并彼國土不起魔事，亦當擁護如是法門。」

爾時，世尊放金色光照此世界，告文殊師利法王子言：「文殊師利！我今住持如是法門，以為利益諸法師故，隨是法門，在閻浮提，歲數久近佛法不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊放金色光照此世界，告文殊師利法王子言：「文殊師利！我今住持如是法門，以為利益諸法師故，隨是法門，在閻浮提，歲數久近佛法不滅。」

爾時，會中諸眾生等，以一切華，以一切香一切末香，而散佛上，作如是言：「世尊！願是法門行閻浮提，久住於世廣宣流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸眾生等，以一切華，以一切香一切末香，而散佛上，作如是言：「世尊！願是法門行閻浮提，久住於世廣宣流布。」

於是，世尊告阿難言：「汝今受持如是法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊告阿難言：「汝今受持如是法門。」

阿難白言：「唯然受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「唯然受持。」

佛言：「阿難！我今當以如是法門囑累於汝，受持讀誦廣為人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！我今當以如是法門囑累於汝，受持讀誦廣為人說。」

爾時，阿難即白佛言：「世尊！若人受持如是法門，書寫讀誦為人解說，彼人為得幾許功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難即白佛言：「世尊！若人受持如是法門，書寫讀誦為人解說，彼人為得幾許功德？」

佛言：「阿難！隨是法門所有文字章句之數，若人盡壽以一切種勝妙樂具，供養爾許諸佛及僧；若復有人乃至供養是法門恭敬尊重，而讚歎之，其福為勝，是人現得十一功德之藏。何等為十一？一見佛藏，得天眼故；二聽法藏，得天耳故；三見僧藏，得不退轉菩薩僧故；四無盡財藏，以得寶手故；五色身藏，以得具足三十二相故；六眷屬藏，得不可壞諸眷屬故；七聞所未聞諸法之藏，以得諸持陀羅尼故；八憶念藏，以得樂說無礙辯故；九無畏藏，破壞一切外道論故；十福德藏，利益一切諸眾生故；十一智慧藏，以得一切諸佛法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！隨是法門所有文字章句之數，若人盡壽以一切種勝妙樂具，供養爾許諸佛及僧；若復有人乃至供養是法門恭敬尊重，而讚歎之，其福為勝，是人現得十一功德之藏。何等為十一？一見佛藏，得天眼故；二聽法藏，得天耳故；三見僧藏，得不退轉菩薩僧故；四無盡財藏，以得寶手故；五色身藏，以得具足三十二相故；六眷屬藏，得不可壞諸眷屬故；七聞所未聞諸法之藏，以得諸持陀羅尼故；八憶念藏，以得樂說無礙辯故；九無畏藏，破壞一切外道論故；十福德藏，利益一切諸眾生故；十一智慧藏，以得一切諸佛法故。」

佛說如是修多羅時，七十二那由他菩薩得無生法忍，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無數眾生不受諸法漏盡心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是修多羅時，七十二那由他菩薩得無生法忍，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無數眾生不受諸法漏盡心得解脫。

爾時，慧命阿難即從坐起，整服右肩，頂禮佛足，白言：「世尊！當以何名名此法門，云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難即從坐起，整服右肩，頂禮佛足，白言：「世尊！當以何名名此法門，云何奉持？」

佛言：「阿難！此法門者，名為『平等攝一切法』，如是受持；名為『莊嚴一切佛法』，如是受持；名『勝思惟梵天所問』，如是受持；名為『文殊師利論義』，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此法門者，名為『平等攝一切法』，如是受持；名為『莊嚴一切佛法』，如是受持；名『勝思惟梵天所問』，如是受持；名為『文殊師利論義』，如是受持。」

佛說是法門已，文殊師利法王之子、勝思惟梵天、平等行善男子、網明菩薩、長老摩訶迦葉、慧命阿難及十方世界諸來菩薩，天、龍、夜叉、乾闥婆王、阿修羅等，受持佛語，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是法門已，文殊師利法王之子、勝思惟梵天、平等行善男子、網明菩薩、長老摩訶迦葉、慧命阿難及十方世界諸來菩薩，天、龍、夜叉、乾闥婆王、阿修羅等，受持佛語，皆大歡喜。