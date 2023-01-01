勝思惟梵天所問經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經卷第五

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

「爾時，無盡意菩薩白普光如來言：『世尊！我等已聞入淨明三昧門，當以何行行此法門？』時普光佛告無盡意菩薩言：『善男子！有二法行，汝等當行：若如實說法，若聖默然。』時二菩薩從佛受教，頭面禮足，遶佛三匝，遶已而出，趣一園林有妙池水，自以神力化作寶樓於中修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無盡意菩薩白普光如來言：『世尊！我等已聞入淨明三昧門，當以何行行此法門？』時普光佛告無盡意菩薩言：『善男子！有二法行，汝等當行：若如實說法，若聖默然。』時二菩薩從佛受教，頭面禮足，遶佛三匝，遶已而出，趣一園林有妙池水，自以神力化作寶樓於中修行。

「時有梵天名曰妙光，與諸梵俱，七萬二千來至其所，頭面禮足，問二菩薩言：『善男子！普光如來說如是言，汝等善男子大眾集會當行二事，若如實說法，若聖默然。善男子！何謂如實說法？何謂聖默然？』二菩薩言：『梵天！汝今至心善聽，我當少分為汝說之；如汝所問，唯有如來乃通達耳。』於是二菩薩以二句義，為諸梵眾廣分別說。時諸梵眾七萬二千，皆得無生法忍，妙光梵天得普光三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有梵天名曰妙光，與諸梵俱，七萬二千來至其所，頭面禮足，問二菩薩言：『善男子！普光如來說如是言，汝等善男子大眾集會當行二事，若如實說法，若聖默然。善男子！何謂如實說法？何謂聖默然？』二菩薩言：『梵天！汝今至心善聽，我當少分為汝說之；如汝所問，唯有如來乃通達耳。』於是二菩薩以二句義，為諸梵眾廣分別說。時諸梵眾七萬二千，皆得無生法忍，妙光梵天得普光三昧。

「時二菩薩於是七萬六千歲中，以樂說力無礙辯才，答其所問，如實說法、若聖默然，不懈不息分別二句，互相問答，而不窮盡。於是，普光如來在虛空中作如是言：『善男子！汝等勿於文字言說而起諍訟，凡諸言說皆空如響，如所問答亦復如是。汝等二人皆悉獲得無礙辯才及無盡陀羅尼，若於一劫，若於百劫，說此二句辯不可盡。善男子！諸佛之法是寂滅相第一之義，此中寂靜畢竟寂靜，無字無義不可言說，所有言說皆是無義。是故，汝等諸善男子當依於義莫依名字。』時二菩薩聞佛教已默然而止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時二菩薩於是七萬六千歲中，以樂說力無礙辯才，答其所問，如實說法、若聖默然，不懈不息分別二句，互相問答，而不窮盡。於是，普光如來在虛空中作如是言：『善男子！汝等勿於文字言說而起諍訟，凡諸言說皆空如響，如所問答亦復如是。汝等二人皆悉獲得無礙辯才及無盡陀羅尼，若於一劫，若於百劫，說此二句辯不可盡。善男子！諸佛之法是寂滅相第一之義，此中寂靜畢竟寂靜，無字無義不可言說，所有言說皆是無義。是故，汝等諸善男子當依於義莫依名字。』時二菩薩聞佛教已默然而止。

「善男子！以是義故，當知菩薩若以辯才有所說法，於百千萬劫，若復過於百千萬劫，不可窮盡。善男子！於意云何？彼二菩薩豈異人乎？無盡意者，今文殊師利是；益意菩薩，汝身是也；妙光梵天，勝思惟是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以是義故，當知菩薩若以辯才有所說法，於百千萬劫，若復過於百千萬劫，不可窮盡。善男子！於意云何？彼二菩薩豈異人乎？無盡意者，今文殊師利是；益意菩薩，汝身是也；妙光梵天，勝思惟是。」

爾時，平等行菩薩白佛言：「希有世尊！諸佛菩提為大饒益精進眾生，如說行者得出菩提。世尊！眾生懈怠，其有不能如說行者，雖復值遇百千萬佛無能為也，是故當知，從勤精進得出菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，平等行菩薩白佛言：「希有世尊！諸佛菩提為大饒益精進眾生，如說行者得出菩提。世尊！眾生懈怠，其有不能如說行者，雖復值遇百千萬佛無能為也，是故當知，從勤精進得出菩提。」

爾時，文殊師利問平等行梵天婆羅門大婆羅子言：「善男子！汝知菩薩云何修行名勤精進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利問平等行梵天婆羅門大婆羅子言：「善男子！汝知菩薩云何修行名勤精進？」

答言：「文殊師利！若菩薩能得聖道，名勤精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「文殊師利！若菩薩能得聖道，名勤精進。」

曰：「云何修行能得聖道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「云何修行能得聖道？」

曰：「若於諸法無所分別，如是行者能得聖道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若於諸法無所分別，如是行者能得聖道。」

曰：「云何名為得聖道已？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「云何名為得聖道已？」

曰：「若行者於平等中見諸法等，是則名為得聖道已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若行者於平等中見諸法等，是則名為得聖道已。」

問言：「善男子！所言平等可得見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「善男子！所言平等可得見耶？」

答言：「不也。何以故？文殊師利！若平等法可得見者，則非平等。文殊師利！若能不見諸法平等，是則名為見於平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。何以故？文殊師利！若平等法可得見者，則非平等。文殊師利！若能不見諸法平等，是則名為見於平等。」

爾時，勝思惟梵天問文殊師利法王子言：「善男子！諸法平等可得見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天問文殊師利法王子言：「善男子！諸法平等可得見不？」

答言：「梵天！不可見也，若見平等非平等見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不可見也，若見平等非平等見。」

梵天言：「文殊師利！若行者於一切法平等相中，不見諸法，是則名為得聖道已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「文殊師利！若行者於一切法平等相中，不見諸法，是則名為得聖道已。」

問言：「梵天！何故不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！何故不見？」

梵天答言：「離於二相，是故不見。文殊師利！如是不見即是正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「離於二相，是故不見。文殊師利！如是不見即是正見。」

問言：「梵天！於世間中誰能平等見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！於世間中誰能平等見？」

梵天答言：「諸佛如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「諸佛如來。」

問言：「梵天！云何能見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！云何能見？」

梵天答言：「文殊師利！如色真如不異作，受想行識真如亦不異作。文殊師利！如五陰平等名為見平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「文殊師利！如色真如不異作，受想行識真如亦不異作。文殊師利！如五陰平等名為見平等。」

問言：「梵天！何者是世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！何者是世間？」

梵天答言：「滅盡是世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「滅盡是世間。」

問言：「梵天！若彼滅盡是世間者，世間之相盡以不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！若彼滅盡是世間者，世間之相盡以不耶？」

梵天答言：「世間之相不可盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「世間之相不可盡也。」

問言：「梵天！以何義故，說言世間是滅盡相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！以何義故，說言世間是滅盡相？」

梵天答言：「世間畢竟是滅盡相，以是義故，相不可盡。何以故？以是盡故不復更盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「世間畢竟是滅盡相，以是義故，相不可盡。何以故？以是盡故不復更盡。」

問言：「梵天！佛可不說諸有為法是盡相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！佛可不說諸有為法是盡相耶？」

梵天答言：「盡法相者彼常不盡，是故佛說一切有為相不盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「盡法相者彼常不盡，是故佛說一切有為相不盡也。」

問言：「梵天！何故數名有為法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！何故數名有為法耶？」

梵天答言：「以其盡故名有為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「以其盡故名有為法。」

問言：「梵天！有為諸法為住何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！有為諸法為住何所？」

梵天答言：「有為法住無為性中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「有為法住無為性中。」

問言：「梵天！若如是者，有為之法與無為法有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！若如是者，有為之法與無為法有何差別？」

梵天答言：「有為之法與無為法，文字言說有差別耳。何以故？文字言說即是有為是無為故，若求有為無為法相則無差別，以彼法相無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「有為之法與無為法，文字言說有差別耳。何以故？文字言說即是有為是無為故，若求有為無為法相則無差別，以彼法相無分別故。」

問言：「梵天！何等法上有此言語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！何等法上有此言語？」

梵天答言：「得無為法，則不分別法上言語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「得無為法，則不分別法上言語。」

問言：「梵天！何等言語名為義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！何等言語名為義耶？」

梵天答言：「所謂為他令心取相說彼言語。何以故？一切文字名為戲論，而佛如來不住戲論、不依不說。文殊師利！一切言語本非言語，是故佛說一切諸法不可說也。何以故？諸佛如來非彼言語而得名故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「所謂為他令心取相說彼言語。何以故？一切文字名為戲論，而佛如來不住戲論、不依不說。文殊師利！一切言語本非言語，是故佛說一切諸法不可說也。何以故？諸佛如來非彼言語而得名故。」

問言：「梵天！諸佛如來云何得名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！諸佛如來云何得名？」

梵天答言：「諸佛如來非色非相非法得名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「諸佛如來非色非相非法得名。」

問言：「梵天！諸佛如來可離色法而得名耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！諸佛如來可離色法而得名耶？」

答言：「不也。文殊師利！何以故？以色身如及法體如，彼二如法非一非異。諸佛如來如是得名，如來如實真如得名。若佛如來如實得名，彼則不失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。文殊師利！何以故？以色身如及法體如，彼二如法非一非異。諸佛如來如是得名，如來如實真如得名。若佛如來如實得名，彼則不失。」

問言：「梵天！諸佛如來得何法故，號名為佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！諸佛如來得何法故，號名為佛？」

梵天答言：「文殊師利！諸佛如來皆以通達一切法性清淨真如，如彼真如如是而證。諸佛如來如是得名，是故號為正遍知者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「文殊師利！諸佛如來皆以通達一切法性清淨真如，如彼真如如是而證。諸佛如來如是得名，是故號為正遍知者。」

爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩，住大乘中而說言住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩，住大乘中而說言住？」

爾時，世尊以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈答曰：

「菩薩不壞色， 住於菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不壞色， 住於菩提心，

知色如菩提， 是黠慧菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知色如菩提， 是黠慧菩薩；

如色菩提然， 平等入如相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如色菩提然， 平等入如相，

不壞諸法性， 是黠慧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞諸法性， 是黠慧菩薩。

不壞菩提義， 則為菩提義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞菩提義， 則為菩提義，

是菩提義中， 亦無有菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩提義中， 亦無有菩提，

正行第一義， 是名住菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正行第一義， 是名住菩提，

菩薩𭶑慧人， 如是解菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩𭶑慧人， 如是解菩提。

愚於陰界入， 而欲求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚於陰界入， 而欲求菩提，

陰等是菩提， 不別有菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰等是菩提， 不別有菩提。

黠慧諸菩薩， 於上中下法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧諸菩薩， 於上中下法，

不取亦不捨， 是名住菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取亦不捨， 是名住菩提。

黠慧不分別， 法非法為二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧不分別， 法非法為二，

亦不得不二， 是名行菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不得不二， 是名行菩提。

若二則有為， 非二則無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若二則有為， 非二則無為，

離是二邊者， 是名行菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離是二邊者， 是名行菩提。

是人過凡夫， 亦不入法位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人過凡夫， 亦不入法位，

未得果名聖， 是世間福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得果名聖， 是世間福田。

觀察世間法， 處中若蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察世間法， 處中若蓮華，

遵行最上道， 是名住菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遵行最上道， 是名住菩提。

世間行何處， 菩薩彼處行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間行何處， 菩薩彼處行，

一切諸世間， 悉沒何等法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 悉沒何等法，

黠慧如實知， 於中得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧如實知， 於中得解脫，

黠慧則不畏， 沒於世間淵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧則不畏， 沒於世間淵，

不怯心劣心， 行於菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不怯心劣心， 行於菩薩行。

菩薩黠慧人， 善知法性相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩黠慧人， 善知法性相，

是故不分別， 是法是非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不分別， 是法是非法。

黠慧菩薩行， 無法可捨離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧菩薩行， 無法可捨離，

亦無法可起， 是名菩提相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無法可起， 是名菩提相。

一切法無相， 猶如虛空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無相， 猶如虛空相，

黠慧者不念， 是相是可相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧者不念， 是相是可相。

菩薩常護法， 以住於平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常護法， 以住於平等，

平等即是法， 以不分別法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等即是法， 以不分別法。

世有佛無佛， 一切諸法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有佛無佛， 一切諸法空，

黠慧諸菩薩， 不捨彼法體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧諸菩薩， 不捨彼法體，

現見佛諸法， 所有法體相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見佛諸法， 所有法體相，

為於眾生說， 以住真如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為於眾生說， 以住真如故。

諸魔不能惻， 以諸行甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸魔不能惻， 以諸行甚深，

黠慧不取法， 遍知諸法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧不取法， 遍知諸法故，

求知佛智慧， 而不住於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求知佛智慧， 而不住於彼，

智不有住處， 非不住異處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智不有住處， 非不住異處。

諸佛慧無礙， 不著法非法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛慧無礙， 不著法非法，

若能不著此， 究竟得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能不著此， 究竟得菩提。

其諸樂善人， 布施轉高尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸樂善人， 布施轉高尊，

捨一切所有， 而心不傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨一切所有， 而心不傾動。

諸法不可捨， 亦復不可取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不可捨， 亦復不可取，

一切世間法， 我本不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間法， 我本不可得。

如實知諸法， 非縛非解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知諸法， 非縛非解脫，

佛說是施主， 無所見法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是施主， 無所見法故。

是等諸菩薩， 不計我我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等諸菩薩， 不計我我所，

是故行施時， 不生貪惜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故行施時， 不生貪惜心，

諸所有布施， 皆迴向佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所有布施， 皆迴向佛道，

布施及菩提， 不住是二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施及菩提， 不住是二相。

無作無起戒， 常住戒法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作無起戒， 常住戒法中，

亦不作念言， 我住是持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不作念言， 我住是持戒，

黠慧知戒相， 不生亦不作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧知戒相， 不生亦不作，

是故菩薩戒， 清淨如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故菩薩戒， 清淨如虛空。

觀身如鏡像， 言說如響聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身如鏡像， 言說如響聲，

心則如幻化， 不以戒自高， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心則如幻化， 不以戒自高，

其心常柔軟， 安住寂滅性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心常柔軟， 安住寂滅性，

悉滅一切惡， 通達於善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉滅一切惡， 通達於善法。

持戒及毀戒， 不得此二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒及毀戒， 不得此二相，

如是見法性， 則持無漏戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見法性， 則持無漏戒。

已到忍辱岸， 能忍一切惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已到忍辱岸， 能忍一切惡，

於一切諸法， 其心常平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切諸法， 其心常平等。

諸法念念滅， 其性常不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法念念滅， 其性常不住，

於中無罵辱， 亦無有恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無罵辱， 亦無有恭敬，

若節節解身， 其心終不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若節節解身， 其心終不動，

知心不在內， 亦不在外故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知心不在內， 亦不在外故。

身怨及刀杖， 皆從四大起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身怨及刀杖， 皆從四大起，

黠慧悉現見， 名為忍辱人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧悉現見， 名為忍辱人，

於地水火風， 未曾有傷損， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於地水火風， 未曾有傷損，

通達於此事， 常行忍辱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達於此事， 常行忍辱法。

菩薩行如是， 眾生不能動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行如是， 眾生不能動，

勇猛勤精進， 堅住於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛勤精進， 堅住於大乘。

是人於身心， 而無所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於身心， 而無所依止，

雖知生死本， 其際不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知生死本， 其際不可得，

為一眾生故， 莊嚴大誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一眾生故， 莊嚴大誓願。

法本不生滅， 何處有滅相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法本不生滅， 何處有滅相？

本際不可得， 顛倒見起滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本際不可得， 顛倒見起滅，

法性常爾住， 故不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性常爾住， 故不可思議，

若能知如是， 不生亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知如是， 不生亦不滅。

菩薩念眾生， 不解是法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩念眾生， 不解是法相，

為之勤精進， 令得離顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為之勤精進， 令得離顛倒。

諸佛常不見， 眾生決定相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常不見， 眾生決定相，

而不捨發心， 是名精進人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不捨發心， 是名精進人。

思惟一切法， 知皆如幻化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟一切法， 知皆如幻化，

智慧不得堅， 觀法如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧不得堅， 觀法如虛空。

從虛妄分別， 貪著生垢染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從虛妄分別， 貪著生垢染，

為斯開法門， 令得入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斯開法門， 令得入涅槃。

為彼行精進， 而不壞於法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼行精進， 而不壞於法，

離法非法故， 常行真精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離法非法故， 常行真精進。

是等行遠離， 以得無諍定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等行遠離， 以得無諍定，

獨閙俱不住， 而常畏世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨閙俱不住， 而常畏世間，

樂住於閑居， 猶如犀一角， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂住於閑居， 猶如犀一角，

遊戲諸禪定， 明達諸神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊戲諸禪定， 明達諸神通。

心常住平等， 等空閑聚落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常住平等， 等空閑聚落，

平等無分別， 常爾名寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等無分別， 常爾名寂靜。

常解知寂靜， 無漏無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常解知寂靜， 無漏無分別，

信法得解脫， 故說名寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信法得解脫， 故說名寂靜。

來去皆平等， 彼常住平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來去皆平等， 彼常住平等，

不滅於平等， 故說住平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不滅於平等， 故說住平等。

自住平等法， 以此道眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自住平等法， 以此道眾生，

不違平等行， 故說常定住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不違平等行， 故說常定住。

志念常堅固， 不忘菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志念常堅固， 不忘菩提心，

而能化眾生， 故說常定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能化眾生， 故說常定者。

常念於諸佛， 真實法性身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念於諸佛， 真實法性身，

遠離色身相， 故說常定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離色身相， 故說常定者。

常修行諸法， 如諸法法體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修行諸法， 如諸法法體，

而無有憶念， 故說常定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無有憶念， 故說常定者。

常不捨念僧， 知僧是無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常不捨念僧， 知僧是無為，

離於數寂靜， 善思惟黠慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於數寂靜， 善思惟黠慧。

十方佛國土， 悉見於諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛國土， 悉見於諸佛，

而於眼色中， 終不生二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於眼色中， 終不生二相。

諸佛所說法， 一切能聽受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說法， 一切能聽受，

而於耳聲中， 亦不生二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於耳聲中， 亦不生二相。

能於一心中， 知諸眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一心中， 知諸眾生心，

自心及彼心， 此二不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自心及彼心， 此二不分別。

憶念過去際， 如恒河沙劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念過去際， 如恒河沙劫，

是先及是後， 亦復不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是先及是後， 亦復不分別。

能遍至無量， 不思議佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遍至無量， 不思議佛所，

而於身心中， 無有疲倦相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於身心中， 無有疲倦相。

分別知諸法， 樂說辯無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別知諸法， 樂說辯無盡，

於無央數劫， 開示法性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無央數劫， 開示法性相。

智慧到彼岸， 以解陰界入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧到彼岸， 以解陰界入，

常為眾生說， 無取無戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為眾生說， 無取無戲論。

善知因緣法， 遠離二邊相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知因緣法， 遠離二邊相，

知是煩惱因， 亦知是淨因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是煩惱因， 亦知是淨因。

信解因緣法， 則無諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解因緣法， 則無諸邪見，

法皆屬因緣， 無有定根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法皆屬因緣， 無有定根本。

黠慧無我見， 佛見與空見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧無我見， 佛見與空見，

世間涅槃見， 皆無如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間涅槃見， 皆無如是見。

以智慧光明， 知一切法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智慧光明， 知一切法性，

無闇無障礙， 是智者行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無闇無障礙， 是智者行道。

是業名大乘， 不思議佛乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是業名大乘， 不思議佛乘，

悉容受眾生， 是大乘菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉容受眾生， 是大乘菩提。

一切諸乘中， 是乘為第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸乘中， 是乘為第一，

如此大乘者， 能出生餘乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此大乘者， 能出生餘乘。

餘乘有限量， 不能受一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘乘有限量， 不能受一切，

唯此無上乘， 能悉受眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯此無上乘， 能悉受眾生。

若行此無量， 虛空之大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行此無量， 虛空之大乘，

於一切眾生， 無有慳恡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切眾生， 無有慳恡心。

有智者住此， 無垢之大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智者住此， 無垢之大乘，

此乘如虛空， 無色不可示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乘如虛空， 無色不可示。

若有諸眾生， 乘此大乘者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸眾生， 乘此大乘者，

當觀是乘相， 寬博多所容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀是乘相， 寬博多所容。

無量無數劫， 說大乘功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 說大乘功德，

及乘此乘者， 功德不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及乘此乘者， 功德不可盡。

若住此大乘， 彼人離諸難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住此大乘， 彼人離諸難，

得值諸無難， 此是智慧人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得值諸無難， 此是智慧人。

聞是妙經典， 乃至四句偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是妙經典， 乃至四句偈，

不墮於惡道， 得到安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不墮於惡道， 得到安隱處。

愛敬此經者， 是天亦是人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛敬此經者， 是天亦是人，

以捨是身已， 常生人天故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以捨是身已， 常生人天故。

於後惡世時， 若得聞是經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後惡世時， 若得聞是經，

我皆與授記， 究竟成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆與授記， 究竟成佛道。

若後惡世時， 手執此妙典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若後惡世時， 手執此妙典，

即是住真法， 能轉此法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是住真法， 能轉此法輪。

若人持是經， 能轉無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持是經， 能轉無量劫，

生死趣往來， 得近於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死趣往來， 得近於佛道。

若能持是經， 智慧大精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持是經， 智慧大精進，

是人極勇猛， 能降伏諸魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人極勇猛， 能降伏諸魔。

然燈授我記， 令得無生忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然燈授我記， 令得無生忍，

愛樂此經者， 我授記亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂此經者， 我授記亦然。

若佛不出世， 無度眾生時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛不出世， 無度眾生時，

愛樂此經者， 作佛所作事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂此經者， 作佛所作事。」

說此偈時，五千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，二千菩薩得無生法忍，十千比丘不受諸法漏盡心得解脫，三萬二千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈時，五千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，二千菩薩得無生法忍，十千比丘不受諸法漏盡心得解脫，三萬二千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨。

爾時，文殊師利法王子白佛言：「世尊！如我解佛所說法義，若有人發菩提願者，是為邪願。何以故？一切諸法若有所得悉皆是邪。若有人計有得菩提而發願者，如是之人諸所作行皆為邪行。何以故？以彼菩提不住欲界，不住色界，亦復不住無色界故，若彼菩提無有住處不應發願。世尊！譬如有人願得虛空，彼人寧有得虛空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子白佛言：「世尊！如我解佛所說法義，若有人發菩提願者，是為邪願。何以故？一切諸法若有所得悉皆是邪。若有人計有得菩提而發願者，如是之人諸所作行皆為邪行。何以故？以彼菩提不住欲界，不住色界，亦復不住無色界故，若彼菩提無有住處不應發願。世尊！譬如有人願得虛空，彼人寧有得虛空不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

「如是，世尊！菩薩亦爾，發虛空相菩提之願，當知即是發虛空願，是菩提無願，出過三世非是受相，若菩薩起於二相發菩提心，作如是念，異彼生死而有菩提，異彼菩提而有涅槃，然彼菩薩非菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！菩薩亦爾，發虛空相菩提之願，當知即是發虛空願，是菩提無願，出過三世非是受相，若菩薩起於二相發菩提心，作如是念，異彼生死而有菩提，異彼菩提而有涅槃，然彼菩薩非菩提行。」

爾時，勝思惟梵天問文殊師利法王子言：「文殊師利！云何菩薩摩訶薩行菩提行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天問文殊師利法王子言：「文殊師利！云何菩薩摩訶薩行菩提行？」

答言：「梵天！若菩薩行一切法，而於諸法無所行者，是為菩薩行菩提行。何以故？梵天！過諸所行，是名菩薩行菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若菩薩行一切法，而於諸法無所行者，是為菩薩行菩提行。何以故？梵天！過諸所行，是名菩薩行菩提行。」

又復問言：「文殊師利！云何菩薩行過諸所行是行菩提行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問言：「文殊師利！云何菩薩行過諸所行是行菩提行？」

答言：「梵天！遠離一切諸攀緣相，離於眼耳鼻舌身意諸緣之相，是名菩薩出過一切諸境界行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！遠離一切諸攀緣相，離於眼耳鼻舌身意諸緣之相，是名菩薩出過一切諸境界行。」

又復問言：「文殊師利！言出過者，以何意故如是說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問言：「文殊師利！言出過者，以何意故如是說耶？」

答言：「梵天！不過平等。何以故？梵天！諸法平等即是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不過平等。何以故？梵天！諸法平等即是菩提。」

又復問言：「云何菩薩起菩提願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問言：「云何菩薩起菩提願？」

答言：「梵天！當如彼菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！當如彼菩提。」

又復問言：「云何菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問言：「云何菩提？」

答言：「梵天！菩提者非過去非未來非現在，是故菩薩三世清淨觀起菩提願。梵天！如過去未來現在諸法本來不生，若本不生則無修行，如是起願，彼人無有處所發願。何以故？如是發願行菩提行，得一切種一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！菩提者非過去非未來非現在，是故菩薩三世清淨觀起菩提願。梵天！如過去未來現在諸法本來不生，若本不生則無修行，如是起願，彼人無有處所發願。何以故？如是發願行菩提行，得一切種一切智智。」

又復問言：「何義名為一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問言：「何義名為一切智智？」

答言：「梵天！一切悉知，是故說為一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！一切悉知，是故說為一切智智。」

又復問言：「以何等法是一切智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問言：「以何等法是一切智？」

答言：「梵天！無別異相。以何等處無眾生相，如彼眾生如是而知，是故名為無別異相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！無別異相。以何等處無眾生相，如彼眾生如是而知，是故名為無別異相。」

又復問言：「云何名為無眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問言：「云何名為無眾生耶？」

答言：「梵天！言眾生者但有名字，離名字性則無眾生，離彼眾生則無名字。是故名字不異眾生，眾生之性不異名字。若有菩提異眾生者應有二相，以如菩提眾生亦爾，以是義故，不異眾生有菩提也。以不異故菩提平等，菩提平等則我平等，如是平等而得菩提，彼法無異。以是義故，彼無異也。我常平等如彼無我，是故無我無異於我，如彼虛空無有異相，如是平等一切諸法無有異相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！言眾生者但有名字，離名字性則無眾生，離彼眾生則無名字。是故名字不異眾生，眾生之性不異名字。若有菩提異眾生者應有二相，以如菩提眾生亦爾，以是義故，不異眾生有菩提也。以不異故菩提平等，菩提平等則我平等，如是平等而得菩提，彼法無異。以是義故，彼無異也。我常平等如彼無我，是故無我無異於我，如彼虛空無有異相，如是平等一切諸法無有異相。」

爾時，勝思惟梵天謂文殊師利法王子言：「文殊師利！當知如來是實語者，以如實解如是法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天謂文殊師利法王子言：「文殊師利！當知如來是實語者，以如實解如是法故。」

文殊師利法王子言：「梵天！佛於諸法無所修行。何以故？如來猶尚不得諸法，何況修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子言：「梵天！佛於諸法無所修行。何以故？如來猶尚不得諸法，何況修行？」

梵天問言：「文殊師利！如來豈可不知諸法是有為法、是無為法、是世間法、是出世間法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「文殊師利！如來豈可不知諸法是有為法、是無為法、是世間法、是出世間法耶？」

文殊師利問言：「梵天！於意云何？頗有人能修行虛空知虛空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問言：「梵天！於意云何？頗有人能修行虛空知虛空不？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

問言：「梵天！所說虛空，虛空頗有生滅不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！所說虛空，虛空頗有生滅不耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

文殊師利言：「梵天！如是諸法猶如虛空，如彼虛空無有生滅，一切諸法亦復如是，不以說故便謂諸法有生有滅。梵天！如此說法無有所說，一切諸法而可說也。以一切法不生不滅故無可說，若所說法不生不滅無可說者，說亦如是無法說也。何以故？如彼法說以何等識說彼諸法，彼識亦爾。以是義故，言說諸法真如法住，無真如住而真如不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「梵天！如是諸法猶如虛空，如彼虛空無有生滅，一切諸法亦復如是，不以說故便謂諸法有生有滅。梵天！如此說法無有所說，一切諸法而可說也。以一切法不生不滅故無可說，若所說法不生不滅無可說者，說亦如是無法說也。何以故？如彼法說以何等識說彼諸法，彼識亦爾。以是義故，言說諸法真如法住，無真如住而真如不住。」

爾時，四天王、釋提桓因、大梵天王娑婆世界主集在會中，即以天華散於佛上，而作是言：「世尊！若善男子、善女人聞文殊師利法王子說如是法有信解者，當知是人能破魔軍及諸怨敵。何以故？以法王子文殊師利善說諸法離一切相。若有善男子、善女人得聞如是甚深法門，不驚不怖能信解者，當知是人必定不從小功德來。若是經典所在之處，當知其處佛所住持。若有得聞如是甚深法門之處，當知其處佛轉法輪。隨是經典在所住處，若聚落城邑山林曠野，塔寺僧房經行之處，諸魔外道貪著之人所不能行。若多供養過去諸佛，乃能得聞如是經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王、釋提桓因、大梵天王娑婆世界主集在會中，即以天華散於佛上，而作是言：「世尊！若善男子、善女人聞文殊師利法王子說如是法有信解者，當知是人能破魔軍及諸怨敵。何以故？以法王子文殊師利善說諸法離一切相。若有善男子、善女人得聞如是甚深法門，不驚不怖能信解者，當知是人必定不從小功德來。若是經典所在之處，當知其處佛所住持。若有得聞如是甚深法門之處，當知其處佛轉法輪。隨是經典在所住處，若聚落城邑山林曠野，塔寺僧房經行之處，諸魔外道貪著之人所不能行。若多供養過去諸佛，乃能得聞如是經典。

「於是經中我等獲得智慧光明，而不能得仰報如來、文殊師利、勝思惟梵天之大恩也。我等常於所從聞經說法法師生世尊想，能以血肉而供養之猶不報恩。我等諸人於是法師生世尊想，我等諸人常當隨侍說是法者，此善男子常為諸天之所衛護。世尊！若人書寫如是經典，若讀若誦若解說時，無量諸天為聽法故往至其所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是經中我等獲得智慧光明，而不能得仰報如來、文殊師利、勝思惟梵天之大恩也。我等常於所從聞經說法法師生世尊想，能以血肉而供養之猶不報恩。我等諸人於是法師生世尊想，我等諸人常當隨侍說是法者，此善男子常為諸天之所衛護。世尊！若人書寫如是經典，若讀若誦若解說時，無量諸天為聽法故往至其所。」

爾時，世尊告四天王釋提桓因、梵天王等諸大眾言：「善哉！善哉！諸善男子！如汝所說，如是，如是。若有三千大千世界滿中七寶，布施福德以為一分，聞是法門所得功德，其福勝彼。諸善男子！置是三千大千世界，有人若如恒河沙等十方世界滿中七寶，布施福德以為一分，聞是法門所得功德，復過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告四天王釋提桓因、梵天王等諸大眾言：「善哉！善哉！諸善男子！如汝所說，如是，如是。若有三千大千世界滿中七寶，布施福德以為一分，聞是法門所得功德，其福勝彼。諸善男子！置是三千大千世界，有人若如恒河沙等十方世界滿中七寶，布施福德以為一分，聞是法門所得功德，復過於彼。

「諸善男子！若有欲得諸功德者，當聽是經，若有欲得身色端正，欲得財富，欲得眷屬，欲得自在，欲得具足天樂人樂，欲得名稱，欲得多聞、憶念堅固、正行威儀、戒定智慧、解達經書，欲得善知識，欲得樂說辯才，欲得三明六通，欲得一切善法，欲得與諸眾生一切樂具，欲得涅槃者，當聽是經、敬信是經、受持讀誦、如說修行、廣為人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！若有欲得諸功德者，當聽是經，若有欲得身色端正，欲得財富，欲得眷屬，欲得自在，欲得具足天樂人樂，欲得名稱，欲得多聞、憶念堅固、正行威儀、戒定智慧、解達經書，欲得善知識，欲得樂說辯才，欲得三明六通，欲得一切善法，欲得與諸眾生一切樂具，欲得涅槃者，當聽是經、敬信是經、受持讀誦、如說修行、廣為人說。

「諸善男子！若有人能行是經者，我不見其有不攝受如此一切諸勢力者。諸善男子！我今語汝，若人所從聞是經者，若是和上，若阿闍梨，我未曾見世間所有供養之具能報其恩。以是法門出於世間，世間供養所不能報。何以故？以是法門過於世間，世間財物所不能報；是法無染，染污之物所不能報，不可得以世間資生飲食臥具所能報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！若有人能行是經者，我不見其有不攝受如此一切諸勢力者。諸善男子！我今語汝，若人所從聞是經者，若是和上，若阿闍梨，我未曾見世間所有供養之具能報其恩。以是法門出於世間，世間供養所不能報。何以故？以是法門過於世間，世間財物所不能報；是法無染，染污之物所不能報，不可得以世間資生飲食臥具所能報恩。

「諸善男子！說是法者餘不能報，惟有一事謂如說行。若有人能於此法門如說行者，是人名為能報佛恩；是人亦名恭敬於師淨畢報恩；是人不空食人信施，是人名為順如來教；是人名為越度眾流；是人名為過諸險道；是人名為建立勝幢；是人名為能破敵陣；是人名為師子之王，無所畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！說是法者餘不能報，惟有一事謂如說行。若有人能於此法門如說行者，是人名為能報佛恩；是人亦名恭敬於師淨畢報恩；是人不空食人信施，是人名為順如來教；是人名為越度眾流；是人名為過諸險道；是人名為建立勝幢；是人名為能破敵陣；是人名為師子之王，無所畏故。

「是名象王，能降魔故；是名牛王，外道論師無能壞故；是名醫王，療眾病故；是人名為無所怖畏，能說如是甚深法故；是人名為能具足捨，能捨一切諸煩惱故；是人名為持清淨戒，究竟一切諸善法故；是人名為得大忍辱，以得遠離我我所故；是人名為大精進力，於無量劫心無惓故；是人名為具足禪定，心常繫念住一處故；是人名為有大智慧，善解言說諸章句故；是人名為有大功德，以無量福嚴身相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名象王，能降魔故；是名牛王，外道論師無能壞故；是名醫王，療眾病故；是人名為無所怖畏，能說如是甚深法故；是人名為能具足捨，能捨一切諸煩惱故；是人名為持清淨戒，究竟一切諸善法故；是人名為得大忍辱，以得遠離我我所故；是人名為大精進力，於無量劫心無惓故；是人名為具足禪定，心常繫念住一處故；是人名為有大智慧，善解言說諸章句故；是人名為有大功德，以無量福嚴身相故。

「是人名為有大威德，能蔽日月諸光明故；是人名大力，持佛十力故；是人名大雲，能震法雷故；是人名大雨，滅煩惱塵故；是人名歸依，以至涅槃故；是人名大救，救生死畏故；是人名燈明，離無明闇故；是人名歸趣，魔所驚怖者之所歸依故；是人名究竟大道之眾生；是人名得位，以坐道場故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人名為有大威德，能蔽日月諸光明故；是人名大力，持佛十力故；是人名大雲，能震法雷故；是人名大雨，滅煩惱塵故；是人名歸依，以至涅槃故；是人名大救，救生死畏故；是人名燈明，離無明闇故；是人名歸趣，魔所驚怖者之所歸依故；是人名究竟大道之眾生；是人名得位，以坐道場故。

「是人名得法眼；是人名見真如；是人名知空；是人名為安住大悲；是人名為安立大慈；是人不捨一切眾生；是人名為背於小乘；是人名為向於大乘；是人名為除捨顛倒；是人名為至于平等；是人名為入於法位；是人名為安住道場；是人名為破壞諸魔；是人名為住一切智；是人則能轉于法輪；是人能作佛所作事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人名得法眼；是人名見真如；是人名知空；是人名為安住大悲；是人名為安立大慈；是人不捨一切眾生；是人名為背於小乘；是人名為向於大乘；是人名為除捨顛倒；是人名為至于平等；是人名為入於法位；是人名為安住道場；是人名為破壞諸魔；是人名為住一切智；是人則能轉于法輪；是人能作佛所作事。

「諸善男子！我若一劫，若餘殘劫，稱揚彼人、讚歎彼人，說其如說修行功德，不能窮盡，如來之辯亦不可盡，所有功德亦不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！我若一劫，若餘殘劫，稱揚彼人、讚歎彼人，說其如說修行功德，不能窮盡，如來之辯亦不可盡，所有功德亦不可盡。」

爾時，會中有一天子，名不退轉，在大會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天子，名不退轉，在大會坐。

時，不退轉天子白佛言：「世尊！世尊所說隨法修行，隨法修行者，云何說名隨法修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，不退轉天子白佛言：「世尊！世尊所說隨法修行，隨法修行者，云何說名隨法修行？」

佛言：「天子！如我所說隨法行者，謂不修行一切諸法，是名修行一切諸法。何以故？若人修行一切諸法，彼法不作亦非不作，若法不作亦非不作，是則名為隨法修行。如是行者，則不行善不行不善，不行有漏不行無漏，不行世間不行出世間，不行有為不行無為，不行生死不行涅槃，是則名為隨法修行。若不修行一切法者，名為修行，以世間人有法相者不如實行。若有法相彼人則無如實修行，若人不能住於法中，不如實行一切諸法，以一切法無有對故，如是說名如實修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！如我所說隨法行者，謂不修行一切諸法，是名修行一切諸法。何以故？若人修行一切諸法，彼法不作亦非不作，若法不作亦非不作，是則名為隨法修行。如是行者，則不行善不行不善，不行有漏不行無漏，不行世間不行出世間，不行有為不行無為，不行生死不行涅槃，是則名為隨法修行。若不修行一切法者，名為修行，以世間人有法相者不如實行。若有法相彼人則無如實修行，若人不能住於法中，不如實行一切諸法，以一切法無有對故，如是說名如實修行。」

爾時，不退轉天子白佛言：「世尊！若能如是如實行者，是人畢竟如實修行。何以故？實法行者名為畢竟，如實修行非是住於邪行道者，住正道者有隨法行。世尊！行正行者無有邪法。何以故？諸法平等無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不退轉天子白佛言：「世尊！若能如是如實行者，是人畢竟如實修行。何以故？實法行者名為畢竟，如實修行非是住於邪行道者，住正道者有隨法行。世尊！行正行者無有邪法。何以故？諸法平等無差別故。」

爾時，勝思惟梵天問不退轉天子言：「善男子！汝住如實修行中耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天問不退轉天子言：「善男子！汝住如實修行中耶？」

答言：「梵天！若使世尊所說法中有二相者，我則住於如實修行；今以諸法無有二相，是乃名為如實修行。梵天！而我如實住彼行中，以常不作亦不戲論，如真如法，如是修行如實之法。我住彼法如彼法行，是故我說住於修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若使世尊所說法中有二相者，我則住於如實修行；今以諸法無有二相，是乃名為如實修行。梵天！而我如實住彼行中，以常不作亦不戲論，如真如法，如是修行如實之法。我住彼法如彼法行，是故我說住於修行。」

梵天言：「天子！我甞於此佛國土中不曾見汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「天子！我甞於此佛國土中不曾見汝。」

天子言：「梵天！我亦於此佛國土中不曾見我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「梵天！我亦於此佛國土中不曾見我。」

梵天言：「天子！此佛國土非是分別，無所分別我見不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「天子！此佛國土非是分別，無所分別我見不見。」

天子言：「梵天！我亦如是，亦不分別，無所分別曾於佛土見與不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「梵天！我亦如是，亦不分別，無所分別曾於佛土見與不見。」

問言：「天子！何人能見未曾見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「天子！何人能見未曾見耶？」

答言：「梵天！謂諸凡夫一切未曾見聖法位，若能入者是則名為先所未見而能見也。是法位如，非眼識見，亦復非是耳鼻舌身意識所知。但諸聖人如彼真如，如是而見，如眼耳如，乃至意如及法位如，亦復如是。若有能作如是見者，是名正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！謂諸凡夫一切未曾見聖法位，若能入者是則名為先所未見而能見也。是法位如，非眼識見，亦復非是耳鼻舌身意識所知。但諸聖人如彼真如，如是而見，如眼耳如，乃至意如及法位如，亦復如是。若有能作如是見者，是名正見。」

爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！譬如商主入於寶洲，眼所見者皆是寶物，如是成就不可思議諸功德者，有所樂說皆是法寶，皆示實際。以是，諸善男子不著我見不著眾生見，故是諸善男子有所樂說皆不顛倒。是諸善男子有所樂說，能清淨本際，不見後際，不見現在際。是諸善男子有所樂說，若無信者能令生信，若已信者令得解脫。是諸善男子有所樂說，若憍慢者能令降伏，無憍慢者令如實知。是諸善男子有所樂說，一切諸魔不能得便，其有聞者過諸魔業。是諸善男子有所樂說，若有未生諸善法者則能令生，若有已生諸善法者能令不滅。是諸善男子有所樂說，現在煩惱已生能斷，未生煩惱能令不生。是諸善男子有所樂說，若有未發菩提心者則能令發，已發心者能令不退。是諸善男子有所樂說，能令一切諸法不斷，攝取一切諸法不滅。是諸善男子有所樂說，能令滿足一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！譬如商主入於寶洲，眼所見者皆是寶物，如是成就不可思議諸功德者，有所樂說皆是法寶，皆示實際。以是，諸善男子不著我見不著眾生見，故是諸善男子有所樂說皆不顛倒。是諸善男子有所樂說，能清淨本際，不見後際，不見現在際。是諸善男子有所樂說，若無信者能令生信，若已信者令得解脫。是諸善男子有所樂說，若憍慢者能令降伏，無憍慢者令如實知。是諸善男子有所樂說，一切諸魔不能得便，其有聞者過諸魔業。是諸善男子有所樂說，若有未生諸善法者則能令生，若有已生諸善法者能令不滅。是諸善男子有所樂說，現在煩惱已生能斷，未生煩惱能令不生。是諸善男子有所樂說，若有未發菩提心者則能令發，已發心者能令不退。是諸善男子有所樂說，能令一切諸法不斷，攝取一切諸法不滅。是諸善男子有所樂說，能令滿足一切佛法。

「世尊！以是樂說能善降伏一切外道。何以故？世尊！一切野干師子王前不能勝身，何況出聲？世尊！一切外道諸論義師，亦復如是，不能堪忍堪作無上師子王吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以是樂說能善降伏一切外道。何以故？世尊！一切野干師子王前不能勝身，何況出聲？世尊！一切外道諸論義師，亦復如是，不能堪忍堪作無上師子王吼。」

爾時，不退轉天子問釋提桓因言：「憍尸迦！所言師子吼，師子吼者為何謂耶？以何義故名師子吼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不退轉天子問釋提桓因言：「憍尸迦！所言師子吼，師子吼者為何謂耶？以何義故名師子吼？」

答言：「天子！若行者說法，無所貪著而有所說，是則名為師子吼也。若行者貪著所見而有所說，是野干鳴，不得名為師子吼也，以起一切諸邪見故。天子！汝當復說，云何名為師子吼者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「天子！若行者說法，無所貪著而有所說，是則名為師子吼也。若行者貪著所見而有所說，是野干鳴，不得名為師子吼也，以起一切諸邪見故。天子！汝當復說，云何名為師子吼者？」

天子答言：「憍尸迦！若行者有所說法，乃至如來尚不貪著，何況餘法，是則名為師子吼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答言：「憍尸迦！若行者有所說法，乃至如來尚不貪著，何況餘法，是則名為師子吼也。

「又，憍尸迦！若行者如說修行，如是說法名師子吼，決定說法名師子吼，說法無畏名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，憍尸迦！若行者如說修行，如是說法名師子吼，決定說法名師子吼，說法無畏名師子吼。

「又，憍尸迦！若行者為得諸法不生不滅，不為法生不為法滅，如是說法名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，憍尸迦！若行者為得諸法不生不滅，不為法生不為法滅，如是說法名師子吼。

「又，憍尸迦！若行者為無垢、無淨、無合、無散，是故說法名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，憍尸迦！若行者為無垢、無淨、無合、無散，是故說法名師子吼。

「又，憍尸迦！師子吼者名決定說，一切諸法悉無有我無眾生等，名師子吼。以決定說諸法皆空無相無願，名師子吼。守護法故而有所說，名師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，憍尸迦！師子吼者名決定說，一切諸法悉無有我無眾生等，名師子吼。以決定說諸法皆空無相無願，名師子吼。守護法故而有所說，名師子吼。

「為諸眾生令得解脫，發菩提心，說如是言：『我當作佛。』如是說法名師子吼。若能清淨資生知足，如是說法名師子吼。常能不捨阿蘭若處，如是說法名師子吼。若自行施化他令施，如是說法名師子吼。若能不捨成就威儀，如是說法名師子吼。等心怨親，如是說法名師子吼。常修精進不捨本願，如是說法名師子吼。能除煩惱，如是說法名師子吼。能以智慧善知所行，如是說法名師子吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸眾生令得解脫，發菩提心，說如是言：『我當作佛。』如是說法名師子吼。若能清淨資生知足，如是說法名師子吼。常能不捨阿蘭若處，如是說法名師子吼。若自行施化他令施，如是說法名師子吼。若能不捨成就威儀，如是說法名師子吼。等心怨親，如是說法名師子吼。常修精進不捨本願，如是說法名師子吼。能除煩惱，如是說法名師子吼。能以智慧善知所行，如是說法名師子吼。」

當說如是師子吼時，於此三千大千世界六種震動，百千伎樂自然出聲，放大光明普照天地。百千諸天踊躍歡喜，而作是言：「此不退轉天子所說師子吼法，我等得聞，於閻浮提則為再見轉于法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說如是師子吼時，於此三千大千世界六種震動，百千伎樂自然出聲，放大光明普照天地。百千諸天踊躍歡喜，而作是言：「此不退轉天子所說師子吼法，我等得聞，於閻浮提則為再見轉于法輪。」

時佛微笑，諸佛常法若微笑時，則有若干百千萬種青黃赤白紅紫等光，從口中出，普照無量無邊世界，上過梵世蔽日月光，照已還攝遶身三匝從頂相入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛微笑，諸佛常法若微笑時，則有若干百千萬種青黃赤白紅紫等光，從口中出，普照無量無邊世界，上過梵世蔽日月光，照已還攝遶身三匝從頂相入。

於是勝思惟梵天向佛合掌，偈讚請曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是勝思惟梵天向佛合掌，偈讚請曰：

「度一切慧最勝尊， 悉知三世眾生行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度一切慧最勝尊， 悉知三世眾生行，

智慧功德及解脫， 願為演說笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧功德及解脫， 願為演說笑因緣。

佛慧無量不思議， 知眾生心無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧無量不思議， 知眾生心無障礙，

隨應說法稱根性， 聲聞緣覺所不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應說法稱根性， 聲聞緣覺所不及，

惟願最勝無上尊， 為我演說笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願最勝無上尊， 為我演說笑因緣。

舌淨無垢月光明， 如帝釋王梵天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌淨無垢月光明， 如帝釋王梵天王，

普照天人須彌山， 及鐵圍等一切山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照天人須彌山， 及鐵圍等一切山，

惟願最勝無比尊， 為我演說笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願最勝無比尊， 為我演說笑因緣。

大聖寂然離瞋恨， 天人瞻仰無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖寂然離瞋恨， 天人瞻仰無厭足，

一切皆蒙得快樂， 願為分別笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆蒙得快樂， 願為分別笑因緣。

通達諸法如虛空， 水沫電雲幻夢影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達諸法如虛空， 水沫電雲幻夢影，

水中月等虛空相， 願以妙音說笑緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水中月等虛空相， 願以妙音說笑緣。

離分別相諸邪見， 了空無相及無作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離分別相諸邪見， 了空無相及無作，

常樂禪定寂然法， 願說放此淨光緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂禪定寂然法， 願說放此淨光緣。

不著文字言語聲， 為諸眾生常說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著文字言語聲， 為諸眾生常說法，

不著我法無垢慧， 一一法句如來說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著我法無垢慧， 一一法句如來說，

智通根力皆具足， 華光智慧為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智通根力皆具足， 華光智慧為我說。

如來世尊能永滅， 生老病死一切苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來世尊能永滅， 生老病死一切苦，

那羅延力勇猛力， 降伏一切諸魔力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延力勇猛力， 降伏一切諸魔力，

能與眾生無歸者， 而作歸依法燈明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與眾生無歸者， 而作歸依法燈明，

惟願勇猛天人師， 為我分別說笑緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願勇猛天人師， 為我分別說笑緣。」

爾時，世尊告勝思惟大梵天言：「梵天！是不退轉天子，汝為見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告勝思惟大梵天言：「梵天！是不退轉天子，汝為見不？」

大梵天言：「如是，世尊！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵天言：「如是，世尊！唯然已見。」

佛言：「梵天！此不退轉天子，從今已後過三百二十萬阿僧祇劫，當得作佛，號須彌燈王如來、應、正遍知，乃至佛婆伽婆，世界名善化，劫名梵歎。其佛國土閻浮檀金，琉璃為地，純菩薩僧，勇猛降伏諸魔怨敵，所須之物應念即至如兜率天，佛壽無量不可計數，說法無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！此不退轉天子，從今已後過三百二十萬阿僧祇劫，當得作佛，號須彌燈王如來、應、正遍知，乃至佛婆伽婆，世界名善化，劫名梵歎。其佛國土閻浮檀金，琉璃為地，純菩薩僧，勇猛降伏諸魔怨敵，所須之物應念即至如兜率天，佛壽無量不可計數，說法無過。」

於是勝思惟梵天謂不退轉天子言：「天子！如來今已授仁者記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是勝思惟梵天謂不退轉天子言：「天子！如來今已授仁者記。」

天子言：「梵天！我之受記如與真如法界授記，與我授記亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「梵天！我之受記如與真如法界授記，與我授記亦復如是。」

梵天言：「法性法界不可授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「法性法界不可授記。」

天子言：「如法性法界不可授記，當知一切菩薩授記，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「如法性法界不可授記，當知一切菩薩授記，亦復如是。」

梵天言：「天子！若佛如來不與汝記，汝於過去諸如來所，是則便為空修梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「天子！若佛如來不與汝記，汝於過去諸如來所，是則便為空修梵行。」

天子言：「梵天！若無所住是住梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「梵天！若無所住是住梵行。」

問言：「天子！云何無住而住梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「天子！云何無住而住梵行？」

答言：「梵天！若不住欲界，不住色界，不住無色界，是住梵行。復次，梵天！若不住我，不住眾生，不住壽命，不住人者，是住梵行。以要言之，若不住法，不住非法，是住梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若不住欲界，不住色界，不住無色界，是住梵行。復次，梵天！若不住我，不住眾生，不住壽命，不住人者，是住梵行。以要言之，若不住法，不住非法，是住梵行。」

問言：「天子！所說梵行為有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「天子！所說梵行為有何義？」

答言：「梵天！住不二道是梵行義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！住不二道是梵行義。」

問言：「天子！住不二道為住何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「天子！住不二道為住何所？」

答言：「梵天！住不二道是即不住一切諸法。何以故？以眾賢聖皆無所住，不取於法不度諸流。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！住不二道是即不住一切諸法。何以故？以眾賢聖皆無所住，不取於法不度諸流。」

問言：「天子！云何修道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「天子！云何修道？」

答言：「梵天！不墮有無，故不分別是有是無，如是修者名為修道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不墮有無，故不分別是有是無，如是修者名為修道。」

問言：「天子！為以何法而修道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「天子！為以何法而修道耶？」

答言：「梵天！不以見聞覺知等法，亦不以得，亦不以證，於一切法無相無示，名為修道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不以見聞覺知等法，亦不以得，亦不以證，於一切法無相無示，名為修道。」