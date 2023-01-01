勝思惟梵天所問經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經卷第四

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時，網明童子菩薩白佛言：「世尊！若有菩薩，悕望功德利而發菩提心者，不得名為發大乘也。何以故？一切諸法無功德利，以無對治處故。世尊！菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心，但為大悲故，為滅眾生諸苦惱故，生諸善法故，解脫諸邪見故，滅除諸病故，捨我所貪著故，不觀憎愛故，不沒世法故，厭患有為故，安住涅槃故，發菩提心。世尊！菩薩不應於諸眾生求其恩報，亦不應觀作與不作，又於苦樂心不傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩白佛言：「世尊！若有菩薩，悕望功德利而發菩提心者，不得名為發大乘也。何以故？一切諸法無功德利，以無對治處故。世尊！菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心，但為大悲故，為滅眾生諸苦惱故，生諸善法故，解脫諸邪見故，滅除諸病故，捨我所貪著故，不觀憎愛故，不沒世法故，厭患有為故，安住涅槃故，發菩提心。世尊！菩薩不應於諸眾生求其恩報，亦不應觀作與不作，又於苦樂心不傾動。

「世尊！何謂菩薩摩訶薩諸善根清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩摩訶薩諸善根清淨？」

佛言：「善男子！菩薩善根若生轉輪聖王位處，不得名為善根清淨；若生帝釋王中，若生梵天王中，亦不得名善根清淨。在所生處乃至畜生自不失善根，亦令眾生生諸善根，是名菩薩善根清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩善根若生轉輪聖王位處，不得名為善根清淨；若生帝釋王中，若生梵天王中，亦不得名善根清淨。在所生處乃至畜生自不失善根，亦令眾生生諸善根，是名菩薩善根清淨。

「復次，網明！云何菩薩善根清淨？善男子布施善根清淨，以捨一切資生故。持戒善根清淨，以除熱惱得清涼故。忍辱善根清淨，以心不分別故。精進善根清淨，以離懈怠故。禪定善根清淨，以不念餘乘故。智慧善根清淨，以離諸見故。慈善根清淨，以平等見故。悲善根清淨，以直心清淨故。喜善根清淨，以樂諸法不生愛故。捨善根清淨，以離諸過故。不捨菩提心善根清淨，以不貪聲聞辟支佛地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，網明！云何菩薩善根清淨？善男子布施善根清淨，以捨一切資生故。持戒善根清淨，以除熱惱得清涼故。忍辱善根清淨，以心不分別故。精進善根清淨，以離懈怠故。禪定善根清淨，以不念餘乘故。智慧善根清淨，以離諸見故。慈善根清淨，以平等見故。悲善根清淨，以直心清淨故。喜善根清淨，以樂諸法不生愛故。捨善根清淨，以離諸過故。不捨菩提心善根清淨，以不貪聲聞辟支佛地故。」

爾時，文殊師利法王子在於大會，默然而住無所論說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子在於大會，默然而住無所論說。

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！世尊！此文殊師利法王子在大會坐，云何於此所說法中，默然而住無所論說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！世尊！此文殊師利法王子在大會坐，云何於此所說法中，默然而住無所論說？」

爾時，世尊告文殊師利法王子言：「文殊師利！汝今於此所說法中，可少說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告文殊師利法王子言：「文殊師利！汝今於此所說法中，可少說之。」

文殊師利白佛言：「世尊！佛所證法為何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！佛所證法為何等相？」

佛言：「文殊師利！佛所證法無有相貌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！佛所證法無有相貌。」

文殊師利言：「世尊！彼法可說可演可論不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！彼法可說可演可論不？」

佛言：「文殊師利！彼法不可說不可演不可論也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！彼法不可說不可演不可論也。」

文殊師利言：「世尊！若彼法不可說不可演不可論者，則不可示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！若彼法不可說不可演不可論者，則不可示。」

爾時，勝思惟梵天謂文殊師利法王子言：「文殊師利！汝不為眾生演說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天謂文殊師利法王子言：「文殊師利！汝不為眾生演說法耶？」

文殊師利問言：「梵天！於法性中頗有二相耶？」答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問言：「梵天！於法性中頗有二相耶？」答言：「無也。」

文殊師利問言：「梵天！一切諸法不入法性中耶？」答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問言：「梵天！一切諸法不入法性中耶？」答言：「如是。」

文殊師利言：「若彼法性是不二相，一切諸法入法性中，云何當為眾生說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若彼法性是不二相，一切諸法入法性中，云何當為眾生說法？」

梵天問言：「頗有說法亦無二耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「頗有說法亦無二耶？」

答言：「梵天！若決定得說者聽者，可有說法而無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若決定得說者聽者，可有說法而無有二。」

梵天問言：「如來豈可不說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「如來豈可不說法耶？」

答言：「梵天！佛雖說法，不以二相。何以故？如來說法無二說故，雖有所說而無二也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！佛雖說法，不以二相。何以故？如來說法無二說故，雖有所說而無二也。」

梵天問言：「若一切法無二，云何諸凡夫無二作二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「若一切法無二，云何諸凡夫無二作二？」

答言：「梵天！凡夫之人貪著我故分別為二，若不二者終不為二，雖復種種分別為二，然其實際無有二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！凡夫之人貪著我故分別為二，若不二者終不為二，雖復種種分別為二，然其實際無有二相。」

梵天問言：「云何而識無二法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「云何而識無二法耶？」

答言：「梵天！若無二可識則非無二。何以故？梵天！無二相者不可識也。梵天！而如來不說二法，彼法如說無如是也。何以故？以彼法無名字章句故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若無二可識則非無二。何以故？梵天！無二相者不可識也。梵天！而如來不說二法，彼法如說無如是也。何以故？以彼法無名字章句故。」

梵天問言：「如來說法取何法耶？」答言：「梵天！如來說法無所取也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「如來說法取何法耶？」答言：「梵天！如來說法無所取也。」

梵天問言：「佛所說法可不取涅槃耶？」問言：「梵天！於涅槃中涅槃有取捨耶？」答言：「涅槃不去不來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「佛所說法可不取涅槃耶？」問言：「梵天！於涅槃中涅槃有取捨耶？」答言：「涅槃不去不來。」

文殊師利言：「如是，梵天！佛所說法不去不來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是，梵天！佛所說法不去不來。」

梵天問言：「是法云何聽？」答言：「如所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「是法云何聽？」答言：「如所說。」

梵天問言：「云何如所說？」答言：「梵天！如不識不聞，如不識不聞如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「云何如所說？」答言：「梵天！如不識不聞，如不識不聞如是說。」

梵天問言：「誰能聽如來如是法？」答言：「梵天！不著不漏諸境界者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰能聽如來如是法？」答言：「梵天！不著不漏諸境界者。」

梵天問言：「誰能知是法？」答言：「梵天！以何等人不諍訟無識不隨喜者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰能知是法？」答言：「梵天！以何等人不諍訟無識不隨喜者。」

梵天問言：「云何比丘名多諍訟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「云何比丘名多諍訟？」

答言：「梵天！若比丘是好是惡，是相應是不相應，此名諍訟。是理是非理此名諍訟，是垢是淨此名諍訟，是善是不善此名諍訟，是法可呵是法不可呵，是法有漏是法無漏，是法世間是法出世間，是法有為是法無為，是持戒是破戒，是可作是不可作，是可得是不可得。梵天！此名諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若比丘是好是惡，是相應是不相應，此名諍訟。是理是非理此名諍訟，是垢是淨此名諍訟，是善是不善此名諍訟，是法可呵是法不可呵，是法有漏是法無漏，是法世間是法出世間，是法有為是法無為，是持戒是破戒，是可作是不可作，是可得是不可得。梵天！此名諍訟。

「梵天！若於法中有高下心貪著取受，皆是諍訟，佛所說法無有諍訟。梵天！樂戲論者無不諍訟，樂諍訟者無沙門法，樂沙門法者無有妄想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若於法中有高下心貪著取受，皆是諍訟，佛所說法無有諍訟。梵天！樂戲論者無不諍訟，樂諍訟者無沙門法，樂沙門法者無有妄想。」

梵天問言：「云何比丘隨佛語隨佛教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「云何比丘隨佛語隨佛教？」

答言：「梵天！若比丘稱讚毀辱其心不動，是名隨佛教。不隨文字語言，是名隨佛語。又若比丘滅一切法相，是名隨佛教。不違於義，是名隨佛語。又若比丘守護於法，是名隨佛教。不違佛語，是名隨佛語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若比丘稱讚毀辱其心不動，是名隨佛教。不隨文字語言，是名隨佛語。又若比丘滅一切法相，是名隨佛教。不違於義，是名隨佛語。又若比丘守護於法，是名隨佛教。不違佛語，是名隨佛語。」

梵天問言：「云何比丘能守護法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「云何比丘能守護法？」

答言：「梵天！若比丘不違平等、不壞法性，是則名為能守護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若比丘不違平等、不壞法性，是則名為能守護法。」

梵天問言：「云何比丘親近於佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「云何比丘親近於佛？」

答言：「梵天！若比丘於諸法中，不見有法若近若遠，是則名為親近於佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若比丘於諸法中，不見有法若近若遠，是則名為親近於佛。」

梵天問言：「云何比丘給侍於佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「云何比丘給侍於佛？」

答言：「梵天！若比丘身口意無所作，是名比丘給侍於佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若比丘身口意無所作，是名比丘給侍於佛。」

梵天問言：「誰能供養佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰能供養佛？」

答言：「梵天！不起罪業，不起福業，不起無動業者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不起罪業，不起福業，不起無動業者。」

梵天問言：「誰能見佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰能見佛？」

答言：「梵天！若不著肉眼，不著天眼，不著慧眼，不著法眼，不著佛眼者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若不著肉眼，不著天眼，不著慧眼，不著法眼，不著佛眼者。」

梵天問言：「誰能見法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰能見法？」

答言：「梵天！不逆諸因緣法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不逆諸因緣法者。」

梵天問言：「誰能順見諸因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰能順見諸因緣？」

答言：「梵天！不起平等，不見平等，不生不滅者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不起平等，不見平等，不生不滅者。」

梵天問言：「誰得真智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰得真智？」

答言：「梵天！不生不滅諸漏法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不生不滅諸漏法者。」

梵天問言：「誰能隨學如來戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰能隨學如來戒？」

答言：「梵天！不起不受不取不捨者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不起不受不取不捨者。」

梵天問言：「誰名正行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰名正行？」

答言：「梵天！不隨三界者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不隨三界者。」

梵天問言：「誰為善人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰為善人？」

答言：「梵天！不受後身者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不受後身者。」

梵天問言：「誰為樂人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰為樂人？」

答言：「梵天！無我無我所者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！無我無我所者。」

梵天問言：「誰為得脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰為得脫？」

答言：「梵天！不壞縛者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不壞縛者。」

梵天問言：「誰為得度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰為得度？」

答言：「梵天！不住世間、不住涅槃者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不住世間、不住涅槃者。」

梵天問言：「漏盡比丘盡何事耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「漏盡比丘盡何事耶？」

答言：「梵天！若有所盡不名漏盡，知諸漏空相，隨如是知名為漏盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若有所盡不名漏盡，知諸漏空相，隨如是知名為漏盡。」

梵天問言：「誰為實語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰為實語？」

答言：「梵天！離諸言論道者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！離諸言論道者。」

梵天問言：「誰為入道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰為入道？」

答言：「梵天！凡夫者有入道，聖行者知一切有為法，無所從來無所至去，則無入道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！凡夫者有入道，聖行者知一切有為法，無所從來無所至去，則無入道。」

梵天問言：「誰能見聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「誰能見聖諦？」

答言：「梵天！若於諸法無所見者。何以故？隨所有見皆為虛妄，無所見者乃名為實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！若於諸法無所見者。何以故？隨所有見皆為虛妄，無所見者乃名為實。」

梵天問言：「不見何法名為見諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「不見何法名為見諦？」

答言：「梵天！不見一切法名為實諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！不見一切法名為實諦。」

梵天問言：「如是實法當於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「如是實法當於何求？」

答言：「梵天！當於四顛倒中求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！當於四顛倒中求。」

梵天問言：「汝以何意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「汝以何意作如是說？」

答言：「梵天！求四顛倒，不得常、不得樂、不得我、不得淨，若不得常以常無故，是即無常；以何處無樂，是即為苦；以何處無我，是即無我；以何處無淨，是即不淨。梵天！諸法無我是為聖諦。若人求實諦，是人不識苦；若人斷集，是人不識集；若人見滅，是人不識滅；若人求道，是人不識道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！求四顛倒，不得常、不得樂、不得我、不得淨，若不得常以常無故，是即無常；以何處無樂，是即為苦；以何處無我，是即無我；以何處無淨，是即不淨。梵天！諸法無我是為聖諦。若人求實諦，是人不識苦；若人斷集，是人不識集；若人見滅，是人不識滅；若人求道，是人不識道。」

梵天問言：「云何修道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「云何修道？」

文殊師利答言：「梵天！若不分別是法是非法，離於二相，名為修道。以如是道，求一切法不可得故，是名為道。如是道者，不住世間不住涅槃。何以故？不離不至乃名聖道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「梵天！若不分別是法是非法，離於二相，名為修道。以如是道，求一切法不可得故，是名為道。如是道者，不住世間不住涅槃。何以故？不離不至乃名聖道。」

爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言：「文殊師利！云何優婆塞歸依佛、歸依法、歸依僧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言：「文殊師利！云何優婆塞歸依佛、歸依法、歸依僧？」

答言：「善男子！若優婆塞不起二見，云何名為不起二見？謂不起我見不起他見，不起我見不起佛見，不起我見不起法見，不起我見不起僧見，是名優婆塞歸依佛、法、僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若優婆塞不起二見，云何名為不起二見？謂不起我見不起他見，不起我見不起佛見，不起我見不起法見，不起我見不起僧見，是名優婆塞歸依佛、法、僧。

「復次，善男子！若優婆塞不以色見佛，不以受想行識見佛，是名優婆塞歸依佛。善男子！若優婆塞不分別諸法，不戲論諸法，是名優婆塞歸依法。善男子！若優婆塞信無為法僧，而不離有為法信無為法，是名優婆塞歸依僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若優婆塞不以色見佛，不以受想行識見佛，是名優婆塞歸依佛。善男子！若優婆塞不分別諸法，不戲論諸法，是名優婆塞歸依法。善男子！若優婆塞信無為法僧，而不離有為法信無為法，是名優婆塞歸依僧。

「復次，善男子！若優婆塞不見佛、不見法、不見僧，是名優婆塞歸依佛、歸依法、歸依僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若優婆塞不見佛、不見法、不見僧，是名優婆塞歸依佛、歸依法、歸依僧。」

爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言：「文殊師利！是諸菩薩發菩提心者，為趣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言：「文殊師利！是諸菩薩發菩提心者，為趣何所？」

答言：「善男子！趣於虛空。何以故？阿耨多羅三藐三菩提同虛空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！趣於虛空。何以故？阿耨多羅三藐三菩提同虛空故。」

平等行言：「文殊師利！云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等行言：「文殊師利！云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心？」

答言：「善男子！若菩薩知一切發非發，一切法非法，一切眾生非眾生，是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若菩薩知一切發非發，一切法非法，一切眾生非眾生，是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白佛言：「世尊！所言菩薩，菩薩者為何謂耶？以何義故名為菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白佛言：「世尊！所言菩薩，菩薩者為何謂耶？以何義故名為菩薩？」

佛言：「善男子！若菩薩於邪定眾生起大悲心，於正定眾生不見殊異，故名菩薩。何以故？善男子！菩薩不為正定眾生、不為不定眾生故發心，但為度脫邪定眾生故，而起大悲，發阿耨多羅三藐三菩提心，故名菩薩。何以故？善男子！菩薩於邪定眾生起大悲心，願大菩提，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若菩薩於邪定眾生起大悲心，於正定眾生不見殊異，故名菩薩。何以故？善男子！菩薩不為正定眾生、不為不定眾生故發心，但為度脫邪定眾生故，而起大悲，發阿耨多羅三藐三菩提心，故名菩薩。何以故？善男子！菩薩於邪定眾生起大悲心，願大菩提，故名菩薩。」

爾時，名菩提菩薩白佛言：「世尊！我亦樂說，以何義故名為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，名菩提菩薩白佛言：「世尊！我亦樂說，以何義故名為菩薩。」

佛言：「便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「便說。」

菩提菩薩言：「譬如若男子、女人受一日八戒無毀無缺，若菩薩如是從初發心乃至成佛，於其中間常修淨行，故名菩薩。世尊！若菩薩從初發心乃至道場不動心故，名為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提菩薩言：「譬如若男子、女人受一日八戒無毀無缺，若菩薩如是從初發心乃至成佛，於其中間常修淨行，故名菩薩。世尊！若菩薩從初發心乃至道場不動心故，名為菩薩。」

堅意菩薩言：「若菩薩成就深固慈心常念眾生，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩言：「若菩薩成就深固慈心常念眾生，故名菩薩。」

度眾生菩薩言：「譬如橋船渡人不惓無有分別，若菩薩有如是心，度一切眾生，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度眾生菩薩言：「譬如橋船渡人不惓無有分別，若菩薩有如是心，度一切眾生，故名菩薩。」

斷惡道菩薩言：「若菩薩於諸佛國土足投地處，即時一切惡道皆滅，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷惡道菩薩言：「若菩薩於諸佛國土足投地處，即時一切惡道皆滅，故名菩薩。」

觀世自在菩薩言：「若菩薩眾生見者，即得必定於阿耨多羅三藐三菩提，又稱其名得免驚怖，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世自在菩薩言：「若菩薩眾生見者，即得必定於阿耨多羅三藐三菩提，又稱其名得免驚怖，故名菩薩。」

得大勢至菩薩言：「若菩薩足投地處，震動三千大千世界及魔宮殿，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大勢至菩薩言：「若菩薩足投地處，震動三千大千世界及魔宮殿，故名菩薩。」

無疲惓菩薩言：「若菩薩劫數猶如恒河沙等為一日夜，以如是日三十為月，數如是月十二為歲，以是歲數若過百千萬億數劫，得值一佛，如是乃於恒河沙等諸如來所，行諸梵行修集功德，然後乃受阿耨多羅三藐三菩提記，心不休息無有疲惓，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疲惓菩薩言：「若菩薩劫數猶如恒河沙等為一日夜，以如是日三十為月，數如是月十二為歲，以是歲數若過百千萬億數劫，得值一佛，如是乃於恒河沙等諸如來所，行諸梵行修集功德，然後乃受阿耨多羅三藐三菩提記，心不休息無有疲惓，故名菩薩。」

導師菩薩言：「若菩薩於墮邪道諸眾生等，生大悲心令入正道不求恩報，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師菩薩言：「若菩薩於墮邪道諸眾生等，生大悲心令入正道不求恩報，故名菩薩。」

大彌樓山菩薩言：「若菩薩於一切法無所分別，如彌樓山一於眾色，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大彌樓山菩薩言：「若菩薩於一切法無所分別，如彌樓山一於眾色，故名菩薩。」

那羅延菩薩言：「若菩薩不為一切煩惱所壞，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延菩薩言：「若菩薩不為一切煩惱所壞，故名菩薩。」

心力菩薩言：「若菩薩以心思惟一切諸法，而自身心不壞不損，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心力菩薩言：「若菩薩以心思惟一切諸法，而自身心不壞不損，故名菩薩。」

師子遊步自在菩薩言：「若菩薩於諸論中不怖不畏，得深法忍，能使諸魔一切外道悉皆驚怖，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子遊步自在菩薩言：「若菩薩於諸論中不怖不畏，得深法忍，能使諸魔一切外道悉皆驚怖，故名菩薩。」

不可思議菩薩言：「若菩薩知心及法不可思議，無所思惟無所分別，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議菩薩言：「若菩薩知心及法不可思議，無所思惟無所分別，故名菩薩。」

善寂天子言：「若菩薩能於一切天宮中生，而無所染亦不得是無染之法，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善寂天子言：「若菩薩能於一切天宮中生，而無所染亦不得是無染之法，故名菩薩。」

實語菩薩言：「若菩薩有所發言常以真實，乃至夢中亦無妄語，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實語菩薩言：「若菩薩有所發言常以真實，乃至夢中亦無妄語，故名菩薩。」

喜見菩薩言：「若菩薩能見一切色皆是佛色，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見菩薩言：「若菩薩能見一切色皆是佛色，故名菩薩。」

常悲菩薩言：「若菩薩見墮生死苦惱眾生，不著自身一切諸樂，唯除法樂教化眾生，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常悲菩薩言：「若菩薩見墮生死苦惱眾生，不著自身一切諸樂，唯除法樂教化眾生，故名菩薩。」

心無礙菩薩言：「若菩薩能於一切煩惱眾魔而不瞋礙，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無礙菩薩言：「若菩薩能於一切煩惱眾魔而不瞋礙，故名菩薩。」

常喜根菩薩言：「若菩薩常以喜根自滿其願，亦滿他願所作皆辦，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常喜根菩薩言：「若菩薩常以喜根自滿其願，亦滿他願所作皆辦，故名菩薩。」

散疑女菩薩言：「若菩薩於一切法中不生疑悔，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散疑女菩薩言：「若菩薩於一切法中不生疑悔，故名菩薩。」

師子童子菩薩言：「若菩薩亦無男法亦無女法，而現一切種種色身，以為成就諸眾生故，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子童子菩薩言：「若菩薩亦無男法亦無女法，而現一切種種色身，以為成就諸眾生故，故名菩薩。」

寶女菩薩言：「若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三寶，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女菩薩言：「若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三寶，故名菩薩。」

毘舍佉達多優婆夷言：「若菩薩有所得者則無菩提，若不得一切法，不生一切法，不滅一切法，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉達多優婆夷言：「若菩薩有所得者則無菩提，若不得一切法，不生一切法，不滅一切法，故名菩薩。」

跋陀婆羅大賢士言：「若菩薩有諸眾生聞其名者，即得必定於阿耨多羅三藐三菩提，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀婆羅大賢士言：「若菩薩有諸眾生聞其名者，即得必定於阿耨多羅三藐三菩提，故名菩薩。」

寶月童子言：「若菩薩常能修行童子梵行，乃至不以心念五欲，何況身受，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶月童子言：「若菩薩常能修行童子梵行，乃至不以心念五欲，何況身受，故名菩薩。」

忉利天子曼陀羅華香菩薩言：「若菩薩持戒熏心常流功德諸善法香，不流餘香，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天子曼陀羅華香菩薩言：「若菩薩持戒熏心常流功德諸善法香，不流餘香，故名菩薩。」

作喜菩薩言：「若菩薩喜樂三法，謂供養佛，守護正法，教化眾生，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作喜菩薩言：「若菩薩喜樂三法，謂供養佛，守護正法，教化眾生，故名菩薩。」

勝思惟梵天言：「若菩薩見一切法皆是佛法，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天言：「若菩薩見一切法皆是佛法，故名菩薩。」

彌勒菩薩言：「若菩薩眾生見者即得入於大慈三昧，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「若菩薩眾生見者即得入於大慈三昧，故名菩薩。」

文殊師利法王子言：「若菩薩雖說諸法，而不起法想，不起我想，不起他想，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子言：「若菩薩雖說諸法，而不起法想，不起我想，不起他想，故名菩薩。」

網明童子菩薩言：「若菩薩光明能滅一切眾生諸煩惱闇，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明童子菩薩言：「若菩薩光明能滅一切眾生諸煩惱闇，故名菩薩。」

普華菩薩言：「若菩薩見滿十方諸佛世界眾華敷榮，故名菩薩。」如是諸菩薩隨其樂說辯才，各各說已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華菩薩言：「若菩薩見滿十方諸佛世界眾華敷榮，故名菩薩。」如是諸菩薩隨其樂說辯才，各各說已。

爾時，佛告平等行梵天婆羅門大婆羅子言：「善男子！若菩薩能代一切眾生受諸苦惱，亦復能捨一切福事與諸眾生，故名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告平等行梵天婆羅門大婆羅子言：「善男子！若菩薩能代一切眾生受諸苦惱，亦復能捨一切福事與諸眾生，故名菩薩。」

爾時，勝思惟梵天問平等行梵天婆羅門大婆羅子言：「善男子！仁者今以何行為行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天問平等行梵天婆羅門大婆羅子言：「善男子！仁者今以何行為行？」

答言：「梵天！以何等行一切有為法諸眾生行，我如是行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！以何等行一切有為法諸眾生行，我如是行。」

梵天問言：「一切有為法諸眾生以何為行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「一切有為法諸眾生以何為行？」

答言：「梵天！諸佛所行，是一切有為法諸眾生行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！諸佛所行，是一切有為法諸眾生行。」

梵天問言：「諸佛以何為行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「諸佛以何為行？」

答言：「梵天！諸佛以第一義空為行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！諸佛以第一義空為行。」

梵天問言：「善男子！若一切凡夫所行，諸佛亦以是行，佛與眾生有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「善男子！若一切凡夫所行，諸佛亦以是行，佛與眾生有何差別？」

平等行梵天婆羅門大婆羅子言：「梵天！仁者欲令空中有差別耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等行梵天婆羅門大婆羅子言：「梵天！仁者欲令空中有差別耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

文殊師利問勝思惟大梵天言：「梵天！如來可不說一切法空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問勝思惟大梵天言：「梵天！如來可不說一切法空耶？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

文殊師利言：「是故，梵天！一切諸法無有差別，是諸行相亦復如是無差別相，是故如來不說諸法有種種相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「是故，梵天！一切諸法無有差別，是諸行相亦復如是無差別相，是故如來不說諸法有種種相。」

平等行梵天婆羅門大婆羅子問文殊師利法王子言：「文殊師利！如諸言語所說行者，何等名行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等行梵天婆羅門大婆羅子問文殊師利法王子言：「文殊師利！如諸言語所說行者，何等名行？」

答言：「善男子！以何等處有四正行，是人名為行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！以何等處有四正行，是人名為行處。」

「梵天！善男子以何等人行四梵行，彼人所行非是梵行？以何等行行四梵行，彼人名為成就梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！善男子以何等人行四梵行，彼人所行非是梵行？以何等行行四梵行，彼人名為成就梵行？」

「善男子！雖於空閑曠野中行，離於梵行，彼人不名成就梵行，非是善巧知於梵行。善男子！復有雖於樓殿堂閣金銀床榻妙好被褥，於此中行成就梵行，彼人真實成就梵行，真是善巧知於梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！雖於空閑曠野中行，離於梵行，彼人不名成就梵行，非是善巧知於梵行。善男子！復有雖於樓殿堂閣金銀床榻妙好被褥，於此中行成就梵行，彼人真實成就梵行，真是善巧知於梵行。」

曰：「若見我見非智見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若見我見非智見耶？」

答言：「善男子！如是，如是。善男子！若見我見彼非智見。善男子！如人如實善知金性，則知柔軟不柔軟者。如是見我能清淨智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！如是，如是。善男子！若見我見彼非智見。善男子！如人如實善知金性，則知柔軟不柔軟者。如是見我能清淨智。」

曰：「為說何者是我見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「為說何者是我見耶？」

答言：「善男子！所謂無我法體常也。善男子！我常無體本來不成，以彼如是畢竟決定，故說名我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！所謂無我法體常也。善男子！我常無體本來不成，以彼如是畢竟決定，故說名我。」

曰：「如我解文殊師利所說法義，若見我者即是見佛。何以故？我體佛體無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如我解文殊師利所說法義，若見我者即是見佛。何以故？我體佛體無分別故。」

文殊師利：「何等人能見如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利：「何等人能見如來耶？」

答言：「善男子！若能不改我見相者。何以故？我見法見佛見平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若能不改我見相者。何以故？我見法見佛見平等。」

曰：「頗有無所行名為正行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「頗有無所行名為正行耶？」

答言：「有。善男子！若不行一切有為法者，是名正行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「有。善男子！若不行一切有為法者，是名正行。」

曰：「云何而行名為正行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「云何而行名為正行？」

答言：「善男子！若不為知故行，不為斷故行，不為證故行，不為修故行，是名正行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若不為知故行，不為斷故行，不為證故行，不為修故行，是名正行。」

曰：「頗有人不見佛，而彼人慧眼清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「頗有人不見佛，而彼人慧眼清淨？」

答言：「有。善男子！諸佛如來不見二相，彼人則有聖眼清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「有。善男子！諸佛如來不見二相，彼人則有聖眼清淨。」

曰：「慧眼見何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「慧眼見何等法？」

答言：「善男子！若見一法不名慧眼。善男子！慧眼不見有為諸法，亦復不見無為法也。何以故？以彼般若無分別故。以是義故，般若不見有為諸法，彼無為法亦過慧眼，是故不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若見一法不名慧眼。善男子！慧眼不見有為諸法，亦復不見無為法也。何以故？以彼般若無分別故。以是義故，般若不見有為諸法，彼無為法亦過慧眼，是故不見。」

曰：「頗有正行比丘不得道果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「頗有正行比丘不得道果？」

答言：「有。善男子！於正行中無果無得亦無正行，彼處亦無修行一法。善男子！亦於彼處無果可得，以無分別故。善男子！若不得一法乃名為得。善男子！若分別言我有所得，彼人我慢，以正行中無增上慢，以無增上慢則無證無得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「有。善男子！於正行中無果無得亦無正行，彼處亦無修行一法。善男子！亦於彼處無果可得，以無分別故。善男子！若不得一法乃名為得。善男子！若分別言我有所得，彼人我慢，以正行中無增上慢，以無增上慢則無證無得。」

曰：「為得何法說名得道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「為得何法說名得道？」

答言：「善男子！以何等法不生，本來不生後亦不生，為得彼法故說實法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！以何等法不生，本來不生後亦不生，為得彼法故說實法。」

曰：「若法不生何等法證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若法不生何等法證？」

答言：「善男子！若知不生即說彼知，名為證法。見有為法一切不生，是即名為得證正定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若知不生即說彼知，名為證法。見有為法一切不生，是即名為得證正定。」

曰：「以何名為證正定耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「以何名為證正定耶？」

答言：「善男子！我及涅槃平等無二，無有差別，故說名為證正定也。以隨正定，是故說名證正定也。以畢竟得平等法故，說名正定。又以能令得了義故，說名正定。以不戲論諸三昧故，說名正定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我及涅槃平等無二，無有差別，故說名為證正定也。以隨正定，是故說名證正定也。以畢竟得平等法故，說名正定。又以能令得了義故，說名正定。以不戲論諸三昧故，說名正定。」

爾時，世尊讚文殊師利法王子言：「善哉！善哉！文殊師利！快說此言，誠如汝說。如是，文殊師利！汝說此法時，七千比丘不受諸法漏盡心得解脫，三萬二千諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨，有十千人離欲得定，有二百人發阿耨多羅三藐三菩提心，五百菩薩得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚文殊師利法王子言：「善哉！善哉！文殊師利！快說此言，誠如汝說。如是，文殊師利！汝說此法時，七千比丘不受諸法漏盡心得解脫，三萬二千諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨，有十千人離欲得定，有二百人發阿耨多羅三藐三菩提心，五百菩薩得無生法忍。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！是文殊師利法王子，能作佛事大饒益眾生，令無量眾生入於涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！是文殊師利法王子，能作佛事大饒益眾生，令無量眾生入於涅槃。」

佛言：「善男子！汝亦饒益無量眾生令入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝亦饒益無量眾生令入涅槃。」

文殊師利問言：「梵天！汝謂眾生有數量耶？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問言：「梵天！汝謂眾生有數量耶？」答言：「不也。」

問言：「梵天！頗有眾生如來說不？又頗有眾生有眾生體不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！頗有眾生如來說不？又頗有眾生有眾生體不？」

答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無也。」

問言：「梵天！於汝意云何？汝謂如來有生有滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！於汝意云何？汝謂如來有生有滅耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

問言：「梵天！若如是者，何等眾生如來令入於涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！若如是者，何等眾生如來令入於涅槃耶？」

梵天答言：「以何等法性，文殊師利法王子如是說法，如是無世間無涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「以何等法性，文殊師利法王子如是說法，如是無世間無涅槃。」

文殊師利言：「梵天！如是，如是，如來不見世間，不見涅槃。梵天！如來所化聲聞弟子，彼人亦不見世間，不見涅槃。梵天！所言涅槃唯是言說，然無有人行於世間，亦無有人行於涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「梵天！如是，如是，如來不見世間，不見涅槃。梵天！如來所化聲聞弟子，彼人亦不見世間，不見涅槃。梵天！所言涅槃唯是言說，然無有人行於世間，亦無有人行於涅槃。」

梵天問言：「諸有所說諍訟言語，如此言語說何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「諸有所說諍訟言語，如此言語說何等法？」

答言：「梵天！是戲論耳，不說眾生。梵天！若有戲論，然則常無我慢。以是義故，於無物中而戲論也。以知無實有戲論故，不見戲論。若不見戲論，彼人不行世間，若不行世間則不異見，以不異見故說涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！是戲論耳，不說眾生。梵天！若有戲論，然則常無我慢。以是義故，於無物中而戲論也。以知無實有戲論故，不見戲論。若不見戲論，彼人不行世間，若不行世間則不異見，以不異見故說涅槃。」

梵天問言：「文殊師利！所言入涅槃者，以何等對治而說涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「文殊師利！所言入涅槃者，以何等對治而說涅槃？」

答言：「梵天！入涅槃者，彼此因緣不相和合，不起無明，不起世間行。若不起行是則不生，若不生者即名涅槃，若不起諸行名為寂靜，彼法名為得證聖道，以常不生，如是名為說四聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！入涅槃者，彼此因緣不相和合，不起無明，不起世間行。若不起行是則不生，若不生者即名涅槃，若不起諸行名為寂靜，彼法名為得證聖道，以常不生，如是名為說四聖諦。」

爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子謂文殊師利法王子言：「文殊師利！如仁所說皆是真實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子謂文殊師利法王子言：「文殊師利！如仁所說皆是真實？」

文殊師利言：「善男子！一切言說皆是真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！一切言說皆是真實。」

曰：「虛妄言說亦真實耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「虛妄言說亦真實耶？」

答言：「如是。何以故？善男子！是諸言說皆為虛妄，無處無方；若法虛妄無處無方，即是真實。以是義故，一切言說皆是真實。善男子！提婆達多所有語言與如來語無異無別。何以故？諸有言說一切皆是如來言說，不出如故，諸有言語所說之事，一切皆以無所說故得有所說，是以一切言說皆等，文字同故，文字空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。何以故？善男子！是諸言說皆為虛妄，無處無方；若法虛妄無處無方，即是真實。以是義故，一切言說皆是真實。善男子！提婆達多所有語言與如來語無異無別。何以故？諸有言說一切皆是如來言說，不出如故，諸有言語所說之事，一切皆以無所說故得有所說，是以一切言說皆等，文字同故，文字空故。」

曰：「如來可不說凡夫語賢聖語耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如來可不說凡夫語賢聖語耶？」

文殊師利言：「如是。善男子！可不如彼文字言語聖人說法，凡夫亦以文字章句有所說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是。善男子！可不如彼文字言語聖人說法，凡夫亦以文字章句有所說耶？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

曰：「頗有文字分別言語，此是凡夫文字言語，此是聖人文字言語耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「頗有文字分別言語，此是凡夫文字言語，此是聖人文字言語耶？」

答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無也。」

文殊師利言：「善男子！如彼言語名字章句，不分別無分別，如是一切聖人離諸分別。是故聖人無名字說，聖人所行非言語相，亦非法相，非眾生相，如鼓䗍等眾緣和合而有音聲，是諸音聲無所分別。如是，善男子！諸賢聖人善知一切眾因緣故，於諸言說悉皆平等無所分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！如彼言語名字章句，不分別無分別，如是一切聖人離諸分別。是故聖人無名字說，聖人所行非言語相，亦非法相，非眾生相，如鼓䗍等眾緣和合而有音聲，是諸音聲無所分別。如是，善男子！諸賢聖人善知一切眾因緣故，於諸言說悉皆平等無所分別。」

平等行菩薩言：「文殊師利！如佛所說，大眾集會當行二事，若如實說法，若聖默然。文殊師利！何者如實說法？何者是聖默然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等行菩薩言：「文殊師利！如佛所說，大眾集會當行二事，若如實說法，若聖默然。文殊師利！何者如實說法？何者是聖默然？」

答言：「善男子！若說法不違佛、不違法、不違僧，是名如實說法；若知法即是佛，離相即是法，無為即是僧，是名聖默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若說法不違佛、不違法、不違僧，是名如實說法；若知法即是佛，離相即是法，無為即是僧，是名聖默然。

「又，善男子！若依四念處有所說，是名如實說法；若於一切法無所憶念，是名聖默然。若依四正勤有所說，是名如實說法；若於平等不作平等非不作平等，是名聖默然。若依四如意足有所說，是名如實說法；若不捨身口意，是名聖默然。若依五根五力有所說，是名如實說法；若不隨他語而有所信，為不取不捨故分別諸法，一心安住無念念中，若信諸法自性清淨，離一切戲論諸因緣行，是名聖默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！若依四念處有所說，是名如實說法；若於一切法無所憶念，是名聖默然。若依四正勤有所說，是名如實說法；若於平等不作平等非不作平等，是名聖默然。若依四如意足有所說，是名如實說法；若不捨身口意，是名聖默然。若依五根五力有所說，是名如實說法；若不隨他語而有所信，為不取不捨故分別諸法，一心安住無念念中，若信諸法自性清淨，離一切戲論諸因緣行，是名聖默然。

「若依七菩提分有所說，是名如實說法；若常行捨心無所分別，無增無減，是名聖默然。若依八聖道有所說，是名如實說法；若知諸法相如彼栰喻，不依法行，不依非法行，是名聖默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依七菩提分有所說，是名如實說法；若常行捨心無所分別，無增無減，是名聖默然。若依八聖道有所說，是名如實說法；若知諸法相如彼栰喻，不依法行，不依非法行，是名聖默然。

「善男子！於三十七菩提分法，若能以言語建立開示分別演說，是名如實說法，如實說故，是名如實說法；若身證是法，而不離身見法，亦不離法見身，於是觀中不見二相不見不二相，如是現前見而不見，是名聖默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於三十七菩提分法，若能以言語建立開示分別演說，是名如實說法，如實說故，是名如實說法；若身證是法，而不離身見法，亦不離法見身，於是觀中不見二相不見不二相，如是現前見而不見，是名聖默然。

「復次，善男子！若不妄想著我，亦不妄想著他，不妄想著法非法非非法妄想，而有所說，是名如實說法；若得不可說法想，能離一切名字言語音聲，得不動處入離行心，是名聖默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若不妄想著我，亦不妄想著他，不妄想著法非法非非法妄想，而有所說，是名如實說法；若得不可說法想，能離一切名字言語音聲，得不動處入離行心，是名聖默然。

「復次，善男子！若於一切眾生，知諸根力如是說法，是名如實說法；若常在於定心不散亂，是名聖默然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若於一切眾生，知諸根力如是說法，是名如實說法；若常在於定心不散亂，是名聖默然。」

爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言：「文殊師利！如我解文殊師利所說法義，諸聲聞人辟支佛等，一切無有如實說法、無聖默然。何以故？不能了知一切眾生諸根利鈍，亦復不能常在定故。文殊師利！世間若有以真實語而問言曰：『誰是世間如實說法？何者世間聖默然住？』當為說言諸佛是也。文殊師利！當為正說諸佛是也。何以故？諸佛如來具諸根力，善知眾生諸根利鈍，常在定故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言：「文殊師利！如我解文殊師利所說法義，諸聲聞人辟支佛等，一切無有如實說法、無聖默然。何以故？不能了知一切眾生諸根利鈍，亦復不能常在定故。文殊師利！世間若有以真實語而問言曰：『誰是世間如實說法？何者世間聖默然住？』當為說言諸佛是也。文殊師利！當為正說諸佛是也。何以故？諸佛如來具諸根力，善知眾生諸根利鈍，常在定故。」

佛告文殊師利法王子言：「如是，如是！如平等行善男子所說，唯諸如來有此二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利法王子言：「如是，如是！如平等行善男子所說，唯諸如來有此二法。」

爾時，長老須菩提白佛言：「世尊！我親從佛聞、從佛親受，汝等集會當行二事，若如實說法、若聖默然。世尊！若聲聞人不能行者，云何如來勅諸比丘，行如實說法？行聖默然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老須菩提白佛言：「世尊！我親從佛聞、從佛親受，汝等集會當行二事，若如實說法、若聖默然。世尊！若聲聞人不能行者，云何如來勅諸比丘，行如實說法？行聖默然？」

佛言：「須菩提！於汝意云何？若聲聞人不從他聞，能如實說法聖默然不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於汝意云何？若聲聞人不從他聞，能如實說法聖默然不？」

須菩提言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也。世尊！」

佛言：「須菩提！是故當知，一切聲聞辟支佛人，皆悉無有如實說法、無聖默然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！是故當知，一切聲聞辟支佛人，皆悉無有如實說法、無聖默然。」

爾時，文殊師利法王子問長老須菩提言：「長老須菩提！如來如實了知眾生八萬四千心行，汝知不乎？汝於此中能有智慧，隨其所應為說法不？」答言：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子問長老須菩提言：「長老須菩提！如來如實了知眾生八萬四千心行，汝知不乎？汝於此中能有智慧，隨其所應為說法不？」答言：「不能。」

文殊師利言：「今須菩提能入觀一切眾生心三昧，通達一切眾生心心所行，自心他心無所礙不？」答言：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「今須菩提能入觀一切眾生心三昧，通達一切眾生心心所行，自心他心無所礙不？」答言：「不能。」

文殊師利言：「如來如實了知眾生八萬四千心行，隨其所應為說法藥，又常住定平等相中心不動搖，而常通達一切眾生心心所行，而不思惟無障無閡。今須菩提能如是不？」答言：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如來如實了知眾生八萬四千心行，隨其所應為說法藥，又常住定平等相中心不動搖，而常通達一切眾生心心所行，而不思惟無障無閡。今須菩提能如是不？」答言：「不能。」

文殊師利言：「如來如實了知眾生八萬四千心行，如實說法藥而常在定，平等相中心不搖動，亦常通達一切眾生心心所行，而不思惟無障無礙。須菩提！是故當知，一切聲聞辟支佛人非其境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如來如實了知眾生八萬四千心行，如實說法藥而常在定，平等相中心不搖動，亦常通達一切眾生心心所行，而不思惟無障無礙。須菩提！是故當知，一切聲聞辟支佛人非其境界。

「須菩提！或有眾生多婬欲者，以觀淨故而得解脫，不以不淨，唯佛能知。或有眾生多瞋恚者，以觀過故而得解脫，不以慈心，唯佛能知。或有眾生多愚癡者，以不共語而得解脫，不以說法，唯佛能知。或有眾生等分行者，不以淨觀，不以不淨觀，不以觀過，不以慈心，不以不共語，不以說法，而得解脫者，隨其根性以諸法平等而為說法令得解脫，唯佛能知。是故，須菩提！佛於如實說法人中最為第一，於聖默然中最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！或有眾生多婬欲者，以觀淨故而得解脫，不以不淨，唯佛能知。或有眾生多瞋恚者，以觀過故而得解脫，不以慈心，唯佛能知。或有眾生多愚癡者，以不共語而得解脫，不以說法，唯佛能知。或有眾生等分行者，不以淨觀，不以不淨觀，不以觀過，不以慈心，不以不共語，不以說法，而得解脫者，隨其根性以諸法平等而為說法令得解脫，唯佛能知。是故，須菩提！佛於如實說法人中最為第一，於聖默然中最為第一。」

爾時，長老須菩提白文殊師利法王子言：「文殊師利！若諸聲聞辟支佛人，不能如是如實說法，不能如是聖默然者，諸菩薩摩訶薩，有能成就如是功德如實說法聖默然不？」答言：「唯佛當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老須菩提白文殊師利法王子言：「文殊師利！若諸聲聞辟支佛人，不能如是如實說法，不能如是聖默然者，諸菩薩摩訶薩，有能成就如是功德如實說法聖默然不？」答言：「唯佛當知。」

於是佛告長老須菩提言：「須菩提！有三昧名入一切語言心不散亂，諸菩薩等若能成就此三昧者，一切皆得如是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告長老須菩提言：「須菩提！有三昧名入一切語言心不散亂，諸菩薩等若能成就此三昧者，一切皆得如是功德。」

爾時，文殊師利謂平等行菩薩言：「善男子！為諸眾生八萬四千行故，說八萬四千法藏，名為如實說法；常在一切滅受想行定中，名聖默然。善男子！我若一劫若餘殘劫，說是二義，如實說法、聖默然相，不可窮盡，然說法辯才亦不盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利謂平等行菩薩言：「善男子！為諸眾生八萬四千行故，說八萬四千法藏，名為如實說法；常在一切滅受想行定中，名聖默然。善男子！我若一劫若餘殘劫，說是二義，如實說法、聖默然相，不可窮盡，然說法辯才亦不盡也。」

於是，佛告平等行菩薩言：「善男子！乃往過去無量無邊，於不可數阿僧祇劫，時世有佛號曰普光如來乃至佛婆伽婆，劫名名稱，國名喜見。彼普光如來喜見世界七寶莊嚴，豐樂安隱無諸怖畏，天人熾盛，其地皆以眾寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，佛告平等行菩薩言：「善男子！乃往過去無量無邊，於不可數阿僧祇劫，時世有佛號曰普光如來乃至佛婆伽婆，劫名名稱，國名喜見。彼普光如來喜見世界七寶莊嚴，豐樂安隱無諸怖畏，天人熾盛，其地皆以眾寶莊嚴。

「善男子！彼喜見國土，有四百億諸四天下，一一天下縱廣八萬四千由旬。其中諸城縱廣正等，各一由旬，皆以眾寶而為校飾。彼一一城皆有二萬五千聚落，而圍遶之，一一聚落無量百千萬數人眾，充滿其中安居止住。人見色像心皆喜悅無可憎惡，亦皆悉得念佛三昧，是以國土名曰喜見。若他方世界諸來菩薩，皆得快樂，餘國不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼喜見國土，有四百億諸四天下，一一天下縱廣八萬四千由旬。其中諸城縱廣正等，各一由旬，皆以眾寶而為校飾。彼一一城皆有二萬五千聚落，而圍遶之，一一聚落無量百千萬數人眾，充滿其中安居止住。人見色像心皆喜悅無可憎惡，亦皆悉得念佛三昧，是以國土名曰喜見。若他方世界諸來菩薩，皆得快樂，餘國不爾。

「善男子！其普光佛以三乘法為弟子說，亦多廣說如是法言，若如實說法，若聖默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其普光佛以三乘法為弟子說，亦多廣說如是法言，若如實說法，若聖默然。

「善男子！爾時上方藥王佛國，有二菩薩：一名無盡意；二名益意。詣憙見國普光佛所，頭面禮足，右遶三匝，恭敬合掌，却住一面。時普光佛為二菩薩，廣分別說淨明三昧言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時上方藥王佛國，有二菩薩：一名無盡意；二名益意。詣憙見國普光佛所，頭面禮足，右遶三匝，恭敬合掌，却住一面。時普光佛為二菩薩，廣分別說淨明三昧言。

「善男子！何故名曰淨明三昧？善男子！若有菩薩入是三昧，即時得離一切煩惱，於諸佛法得淨光明，是故名曰淨明三昧。又前際一切法淨，後際一切法淨，現在一切法淨，是三世法畢竟清淨，以彼清淨常清淨故，是以說言一切諸法自性清淨常清淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何故名曰淨明三昧？善男子！若有菩薩入是三昧，即時得離一切煩惱，於諸佛法得淨光明，是故名曰淨明三昧。又前際一切法淨，後際一切法淨，現在一切法淨，是三世法畢竟清淨，以彼清淨常清淨故，是以說言一切諸法自性清淨常清淨也。

「何謂諸法自性清淨？謂一切法自性是空，離一切法有所得故。一切諸法自性無相，離一切法諸分別故。一切諸法自性無願，以一切法不取不捨無求無欲、諸法畢竟自性離故，是名諸法性常清淨。以何等世間性，涅槃亦爾，同彼法性；以何等涅槃性，一切諸法，亦同彼性；以是故說一切諸法自心性清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂諸法自性清淨？謂一切法自性是空，離一切法有所得故。一切諸法自性無相，離一切法諸分別故。一切諸法自性無願，以一切法不取不捨無求無欲、諸法畢竟自性離故，是名諸法性常清淨。以何等世間性，涅槃亦爾，同彼法性；以何等涅槃性，一切諸法，亦同彼性；以是故說一切諸法自心性清淨。

「善男子！譬如虛空若受垢染無有是處，心性亦爾，若有垢染無有是處。善男子！譬如虛空雖為煙塵雲霧覆翳不明不淨，而不能染虛空之性。善男子！虛空之性若染污者，終不得名為清淨也，以彼虛空實不可染，是故說為虛空，虛空如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如虛空若受垢染無有是處，心性亦爾，若有垢染無有是處。善男子！譬如虛空雖為煙塵雲霧覆翳不明不淨，而不能染虛空之性。善男子！虛空之性若染污者，終不得名為清淨也，以彼虛空實不可染，是故說為虛空，虛空如是。

「善男子！雖有為行一切眾生，有不正念起諸煩惱，然其彼心自性清淨不可染污。若染污者彼常垢污不可清淨，以不染污，是故彼心自性清淨心得解脫。善男子！如是名入淨明三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！雖有為行一切眾生，有不正念起諸煩惱，然其彼心自性清淨不可染污。若染污者彼常垢污不可清淨，以不染污，是故彼心自性清淨心得解脫。善男子！如是名入淨明三昧門。

「善男子！彼普光佛，為二菩薩說如是法，彼二菩薩聞是三昧，於諸法中得不可思議法之光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼普光佛，為二菩薩說如是法，彼二菩薩聞是三昧，於諸法中得不可思議法之光明。