勝思惟梵天所問經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經卷第三

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時，網明童子菩薩謂勝思惟大梵天言：「善男子！汝說一切凡夫行處，吾於彼行者見有行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩謂勝思惟大梵天言：「善男子！汝說一切凡夫行處，吾於彼行者見有行相。」

梵天言：「善男子！若我有所生處，應有行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！若我有所生處，應有行相。」

問言：「梵天！汝若不生，云何教化諸眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！汝若不生，云何教化諸眾生耶？」

梵天答言：「佛所化生，吾如彼生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「佛所化生，吾如彼生。」

網明菩薩言：「佛化所生，無有生處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「佛化所生，無有生處。」

梵天問言：「寧可見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「寧可見不？」

答言：「梵天！以佛力故見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！以佛力故見。」

梵天言：「善男子！我生亦如是，以業力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！我生亦如是，以業力故。」

網明菩薩問言：「梵天！汝於起業中行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩問言：「梵天！汝於起業中行耶？」

梵天答言：「我實不於起業中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「我實不於起業中行。」

問言：「梵天！云何無業而言以業力故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！云何無業而言以業力故？」

梵天答言：「善男子！如業力亦如是，是二不出於如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「善男子！如業力亦如是，是二不出於如。」

爾時，長老舍利弗白佛言：「世尊！若能入是大龍密意所說法中，當知彼人得大功德。何以故？世尊！聞是上人名字至難，何況復有聞其所說？世尊！譬如有樹不依地住，在虛空中而現根莖枝葉華果。如是，世尊！此大人行相亦復如是，不住一切法，而於十方示現。有行有生退死，諸佛國土處處現見，而亦復有如是智慧辯才樂說。世尊！若有智慧善男子、善女人，聞是智慧自在力者，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老舍利弗白佛言：「世尊！若能入是大龍密意所說法中，當知彼人得大功德。何以故？世尊！聞是上人名字至難，何況復有聞其所說？世尊！譬如有樹不依地住，在虛空中而現根莖枝葉華果。如是，世尊！此大人行相亦復如是，不住一切法，而於十方示現。有行有生退死，諸佛國土處處現見，而亦復有如是智慧辯才樂說。世尊！若有智慧善男子、善女人，聞是智慧自在力者，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，會中有一菩薩摩訶薩名曰普華，問長老舍利弗言：「大德舍利弗！汝為證法性，為不證耶？而不能如是以大智慧奮迅說法。佛說大德於智慧人中最為第一。大德！何以不現如是智慧辯才自在力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩摩訶薩名曰普華，問長老舍利弗言：「大德舍利弗！汝為證法性，為不證耶？而不能如是以大智慧奮迅說法。佛說大德於智慧人中最為第一。大德！何以不現如是智慧辯才自在力耶？」

答言：「善男子！隨智慧力，佛說我於聲聞弟子智慧人中，最為第一能有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！隨智慧力，佛說我於聲聞弟子智慧人中，最為第一能有所說。」

「大德舍利弗！法性境界有多少耶？」答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！法性境界有多少耶？」答言：「無也。」

「大德舍利弗！若法性境界無多少者，汝云何言隨智慧力，佛說我於聲聞弟子智慧人中最為第一能有所說。」答言：「善男子！於聲聞中隨所得法而有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！若法性境界無多少者，汝云何言隨智慧力，佛說我於聲聞弟子智慧人中最為第一能有所說。」答言：「善男子！於聲聞中隨所得法而有所說。」

「大德舍利弗！汝證法性境界有量相耶？」答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！汝證法性境界有量相耶？」答言：「無也。」

「大德舍利弗！若如是者，汝云何言隨所得法而有所說？大德舍利弗！如法性無量相，證亦如是，如證說亦如是。何以故？法性無量相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！若如是者，汝云何言隨所得法而有所說？大德舍利弗！如法性無量相，證亦如是，如證說亦如是。何以故？法性無量相故。」

舍利弗言：「善男子！法性非證相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！法性非證相。」

「大德舍利弗！若彼法性非證相者，汝出法性得解脫耶？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！若彼法性非證相者，汝出法性得解脫耶？」答言：「不也。」

「大德舍利弗！何故爾耶？」答言：「善男子！若出法性得解脫者，則壞法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！何故爾耶？」答言：「善男子！若出法性得解脫者，則壞法性。」

普華菩薩言：「是故，舍利弗！如汝證法，法性亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華菩薩言：「是故，舍利弗！如汝證法，法性亦如是。」

舍利弗言：「善男子！我為聽來，非為說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！我為聽來，非為說也。」

「大德舍利弗！一切諸法皆入法性，此法性中寧有說者有聽者不？」答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！一切諸法皆入法性，此法性中寧有說者有聽者不？」答言：「無也。」

「大德舍利弗！若如是者，汝云何言我為聽來非為說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！若如是者，汝云何言我為聽來非為說耶？」

答言：「善男子！佛說二人得福無量：一者專精說法；二者一心聽受。以是義故，普華應說我應聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！佛說二人得福無量：一者專精說法；二者一心聽受。以是義故，普華應說我應聽受。」

「大德舍利弗！汝入滅盡定能聽法耶？」答言：「善男子！入滅盡定，無有二行而聽法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！汝入滅盡定能聽法耶？」答言：「善男子！入滅盡定，無有二行而聽法也。」

「大德舍利弗！汝信諸法皆是自性滅盡相不？」答言：「善男子！如是諸法皆是自性滅盡之相，我信是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！汝信諸法皆是自性滅盡相不？」答言：「善男子！如是諸法皆是自性滅盡之相，我信是說。」

普華菩薩言：「若如是者，則舍利弗常一切時不能聽法。何以故？以一切法常是自性滅盡相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華菩薩言：「若如是者，則舍利弗常一切時不能聽法。何以故？以一切法常是自性滅盡相故。」

舍利弗言：「善男子！仁能不起于定而說法耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！仁能不起于定而說法耶！」

曰：「頗有一法非是定耶？」答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「頗有一法非是定耶？」答言：「無也。」

「大德舍利弗！以是義故，當知一切愚癡凡夫應常在定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！以是義故，當知一切愚癡凡夫應常在定。」

舍利弗言：「以何定故，一切凡夫常在定耶？」曰：「以不壞法性三昧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「以何定故，一切凡夫常在定耶？」曰：「以不壞法性三昧故。」

舍利弗言：「善男子！若如是者，凡夫聖人無有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！若如是者，凡夫聖人無有差別。」

「大德舍利弗！如是，如是！我不欲令凡夫聖人有差別也。何以故？聖人無所得一法，凡夫無所生一法，是二不過法性平等之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！如是，如是！我不欲令凡夫聖人有差別也。何以故？聖人無所得一法，凡夫無所生一法，是二不過法性平等之相。」

舍利弗言：「善男子！仁以何等是諸法性平等之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！仁以何等是諸法性平等之相？」

曰：「如舍利弗所得知見。大德舍利弗！汝生賢聖法耶？」答言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如舍利弗所得知見。大德舍利弗！汝生賢聖法耶？」答言：「不也！」

「汝滅凡夫法耶？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝滅凡夫法耶？」答言：「不也。」

「汝得賢聖法耶？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝得賢聖法耶？」答言：「不也。」

「汝見凡夫法耶？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝見凡夫法耶？」答言：「不也。」

「大德舍利弗！若如是者，汝何知見說言得法耶？」答言：「善男子！可不聞如，凡夫無智慧如，即是漏盡解脫如；漏盡解脫如，即是無餘涅槃如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德舍利弗！若如是者，汝何知見說言得法耶？」答言：「善男子！可不聞如，凡夫無智慧如，即是漏盡解脫如；漏盡解脫如，即是無餘涅槃如。」

普華菩薩言：「大德舍利弗！如不異如、不改如、不變如、不壞如，應以是如知一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華菩薩言：「大德舍利弗！如不異如、不改如、不變如、不壞如，應以是如知一切法。」

爾時，長老舍利弗白佛言：「世尊！譬如大火一切炷焰悉皆能燒，如是此諸善男子，所說法性悉皆能燒一切煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老舍利弗白佛言：「世尊！譬如大火一切炷焰悉皆能燒，如是此諸善男子，所說法性悉皆能燒一切煩惱。」

佛言：「舍利弗！如汝所言，是諸善男子所說法性悉皆能燒一切煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！如汝所言，是諸善男子所說法性悉皆能燒一切煩惱。」

爾時，網明童子菩薩問長老舍利弗言：「大德舍利弗！佛說大德於智慧人中最為第一。何等是智慧？而舍利弗於智慧人中最第一耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩問長老舍利弗言：「大德舍利弗！佛說大德於智慧人中最為第一。何等是智慧？而舍利弗於智慧人中最第一耶？」

答言：「善男子！所謂聲聞因聲得解，自照身相少分智慧。以是智慧，佛說我於聲聞弟子智慧人中最為第一，非菩薩中智慧第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！所謂聲聞因聲得解，自照身相少分智慧。以是智慧，佛說我於聲聞弟子智慧人中最為第一，非菩薩中智慧第一。」

曰：「智慧是戲論相耶？」答言：「非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「智慧是戲論相耶？」答言：「非也。」

曰：「智慧非平等相耶？」答言：「是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「智慧非平等相耶？」答言：「是也。」

曰：「今大德證平等智慧，云何而說智慧有量？」答言：「善男子！以法性相故智慧無量，隨入法性多少故智慧有量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「今大德證平等智慧，云何而說智慧有量？」答言：「善男子！以法性相故智慧無量，隨入法性多少故智慧有量。」

曰：「頗有無量相法作有量說耶？」答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「頗有無量相法作有量說耶？」答言：「無也。」

網明菩薩言：「若如是者，云何舍利弗依量說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「若如是者，云何舍利弗依量說法？」

爾時，舍利弗默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗默然不答。

爾時，長老大迦葉承佛威神，而白佛言：「世尊！是網明童子菩薩以何因緣，號曰網明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老大迦葉承佛威神，而白佛言：「世尊！是網明童子菩薩以何因緣，號曰網明？」

爾時，佛告網明童子菩薩言：「善男子！現汝自身善根所成功德光明，令諸天人一切世間心得歡喜，其有福德善根熟者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告網明童子菩薩言：「善男子！現汝自身善根所成功德光明，令諸天人一切世間心得歡喜，其有福德善根熟者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，網明童子菩薩聞佛勅已，而白佛言：「善哉！世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩聞佛勅已，而白佛言：「善哉！世尊！唯然受教。」

作是語已，整服右肩，右膝胡跪，即於右手白赤莊嚴羅網指間放大光明，普照十方無量無邊阿僧祇世界，皆悉周遍，其中地獄、畜生、餓鬼、盲聾、背傴、無手無足種種諸病，貪惡眾生，愚癡裸形諸飢渴者，若縛若禁，貧窮惡色，老邁垂死及嫉妬等，種種苦惱，諸有慳貪破戒瞋恚，懈怠妄念，無慧不信，少聞少見，無慚無愧，墮邪疑網，是等眾生遇斯光者，皆得快樂一切歡喜，無一眾生有貪欲恚愚癡憍慢憂愁患等，不得快樂不歡喜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，整服右肩，右膝胡跪，即於右手白赤莊嚴羅網指間放大光明，普照十方無量無邊阿僧祇世界，皆悉周遍，其中地獄、畜生、餓鬼、盲聾、背傴、無手無足種種諸病，貪惡眾生，愚癡裸形諸飢渴者，若縛若禁，貧窮惡色，老邁垂死及嫉妬等，種種苦惱，諸有慳貪破戒瞋恚，懈怠妄念，無慧不信，少聞少見，無慚無愧，墮邪疑網，是等眾生遇斯光者，皆得快樂一切歡喜，無一眾生有貪欲恚愚癡憍慢憂愁患等，不得快樂不歡喜者。

其在佛前大會之眾，菩薩摩訶薩及諸聲聞，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，是諸大眾皆同一色金色無異，謂如來色。時會大眾皆悉如是，身中快樂心得歡喜，譬如菩薩入喜樂食發起莊嚴三昧無異。時諸大眾悉得希有，各各相見如佛無異，不見佛身為高己身為下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其在佛前大會之眾，菩薩摩訶薩及諸聲聞，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，是諸大眾皆同一色金色無異，謂如來色。時會大眾皆悉如是，身中快樂心得歡喜，譬如菩薩入喜樂食發起莊嚴三昧無異。時諸大眾悉得希有，各各相見如佛無異，不見佛身為高己身為下。

又以網明童子菩薩光明力故，尋時下方有四菩薩，從地踊出，名願力起菩薩、名勝賢菩薩、名智月光菩薩、名不可降伏菩薩。是四菩薩合掌而立，作是念言：「何者是佛，我欲禮敬？」即聞空中聲曰：「是網明童子菩薩光明力故，一切大眾同一金色與佛無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以網明童子菩薩光明力故，尋時下方有四菩薩，從地踊出，名願力起菩薩、名勝賢菩薩、名智月光菩薩、名不可降伏菩薩。是四菩薩合掌而立，作是念言：「何者是佛，我欲禮敬？」即聞空中聲曰：「是網明童子菩薩光明力故，一切大眾同一金色與佛無異。」

時四菩薩發希有心，作如是言：「我今實語，如此眾會其色無異，一切諸法亦復如是。」即發誓言：「若我此語誠實不虛，今世尊釋迦牟尼，當現異相，令我得見供養禮事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四菩薩發希有心，作如是言：「我今實語，如此眾會其色無異，一切諸法亦復如是。」即發誓言：「若我此語誠實不虛，今世尊釋迦牟尼，當現異相，令我得見供養禮事。」

爾時，佛告網明童子菩薩言：「善男子！止此神力，汝今已作佛所作事，汝今已令無量眾生住於佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告網明童子菩薩言：「善男子！止此神力，汝今已作佛所作事，汝今已令無量眾生住於佛道。」

爾時，網明童子菩薩受佛教勅，即止神力攝光明事。攝光明已，一切大眾威儀色相，還復如本身口無異，即時如來身相顯現在師子座如本無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩受佛教勅，即止神力攝光明事。攝光明已，一切大眾威儀色相，還復如本身口無異，即時如來身相顯現在師子座如本無異。

時四菩薩即見如來，頭面禮足，而作是言：「如來世尊智慧境界不可思議，及網明童子菩薩福德善根願力境界不可思議，依彼功德能與眾生如是快樂令得歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四菩薩即見如來，頭面禮足，而作是言：「如來世尊智慧境界不可思議，及網明童子菩薩福德善根願力境界不可思議，依彼功德能與眾生如是快樂令得歡喜。」

爾時，長老大迦葉白佛言：「世尊！此四菩薩從何所來？」四菩薩曰：「我等下方佛世界來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老大迦葉白佛言：「世尊！此四菩薩從何所來？」四菩薩曰：「我等下方佛世界來。」

大迦葉言：「其國何名？佛號何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「其國何名？佛號何等？」

四菩薩曰：「國名現諸寶莊嚴，佛號一寶蓋，今現說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四菩薩曰：「國名現諸寶莊嚴，佛號一寶蓋，今現說法。」

大迦葉言：「其佛國土去此幾何？」四菩薩曰：「佛自知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「其佛國土去此幾何？」四菩薩曰：「佛自知之。」

大迦葉言：「仁等今者何故來此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「仁等今者何故來此？」

四菩薩曰：「是網明童子菩薩光明照彼，我等遇之，即聞釋迦牟尼佛名，及聞網明童子菩薩；是故我等今來至此，見釋迦牟尼佛并網明上人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四菩薩曰：「是網明童子菩薩光明照彼，我等遇之，即聞釋迦牟尼佛名，及聞網明童子菩薩；是故我等今來至此，見釋迦牟尼佛并網明上人。」

時大迦葉即白佛言：「世尊！一寶蓋佛現諸寶莊嚴世界，去此幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉即白佛言：「世尊！一寶蓋佛現諸寶莊嚴世界，去此幾何？」

佛言：「迦葉！彼國土去此過七十二恒河沙等諸佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！彼國土去此過七十二恒河沙等諸佛國土。」

大迦葉言：「世尊！是四菩薩發彼國來，幾時至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「世尊！是四菩薩發彼國來，幾時至此？」

佛言：「迦葉！如一念頃，於彼國沒，忽然而至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！如一念頃，於彼國沒，忽然而至。」

大迦葉言：「希有世尊！然諸菩薩光明遠照，神通速疾甚為希有，今是網明童子菩薩光明遠照，是四菩薩發來速疾乃能如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「希有世尊！然諸菩薩光明遠照，神通速疾甚為希有，今是網明童子菩薩光明遠照，是四菩薩發來速疾乃能如是。」

佛言：「迦葉！如汝所說，菩薩摩訶薩神通之力，所行速疾不可思議，一切聲聞辟支佛等所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！如汝所說，菩薩摩訶薩神通之力，所行速疾不可思議，一切聲聞辟支佛等所不能及。」

爾時，長老大迦葉問網明童子菩薩言：「善男子！仁現光明照此大會皆作金色，以何因緣？」答言：「大迦葉！可問世尊，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老大迦葉問網明童子菩薩言：「善男子！仁現光明照此大會皆作金色，以何因緣？」答言：「大迦葉！可問世尊，當為汝說。」

時大迦葉以此白佛。佛言：「迦葉！是網明童子菩薩成佛之時，其會大眾同一金色，咸共信樂一切智慧。其佛國土乃至無有聲聞辟支佛名，唯有清淨諸大菩薩摩訶薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉以此白佛。佛言：「迦葉！是網明童子菩薩成佛之時，其會大眾同一金色，咸共信樂一切智慧。其佛國土乃至無有聲聞辟支佛名，唯有清淨諸大菩薩摩訶薩眾。」

長老大迦葉白佛言：「世尊！生彼菩薩當知如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老大迦葉白佛言：「世尊！生彼菩薩當知如佛。」

佛言迦葉：「如汝所說，生彼菩薩悉皆如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言迦葉：「如汝所說，生彼菩薩悉皆如佛。」

是時會中四萬四千人，聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已願生彼國，而白佛言：「世尊！若網明童子菩薩得成佛時，我等皆當往生其國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時會中四萬四千人，聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已願生彼國，而白佛言：「世尊！若網明童子菩薩得成佛時，我等皆當往生其國。」

爾時，長老大迦葉白佛言：「世尊！是網明童子菩薩，幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老大迦葉白佛言：「世尊！是網明童子菩薩，幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「迦葉！汝自問之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！汝自問之。」

於是大迦葉，自問網明童子菩薩言：「善男子！仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是大迦葉，自問網明童子菩薩言：「善男子！仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

網明菩薩言：「大迦葉！若有人問幻化人言：『仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？』是幻化人當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「大迦葉！若有人問幻化人言：『仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？』是幻化人當云何答？」

曰：「幻所化人無決定相，當何所云？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「幻所化人無決定相，當何所云？」

答曰：「一切諸法皆亦如是無決定相，云何問言幾時當得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切諸法皆亦如是無決定相，云何問言幾時當得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

曰：「幻所化人離於自相，無異無別無所志願，仁亦如是耶？仁若如是，何能利益無量眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「幻所化人離於自相，無異無別無所志願，仁亦如是耶？仁若如是，何能利益無量眾生？」

「大迦葉！阿耨多羅三藐三菩提，即是一切眾生性，一切眾生性即是幻性，幻性即是一切法性。於是法中，我不見有利，不見無利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！阿耨多羅三藐三菩提，即是一切眾生性，一切眾生性即是幻性，幻性即是一切法性。於是法中，我不見有利，不見無利。」

大迦葉言：「善男子！仁今豈可不令眾生住菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！仁今豈可不令眾生住菩提耶？」

曰：「諸佛菩提有住相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「諸佛菩提有住相耶？」

答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無也。」

「大迦葉！以是故，我不令眾生住於菩提，我亦不令住於聲聞辟支佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！以是故，我不令眾生住於菩提，我亦不令住於聲聞辟支佛道。」

大迦葉言：「善男子！仁於今者為趣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！仁於今者為趣何所？」

曰：「我所趣者乃趣於如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「我所趣者乃趣於如。」

曰：「如無所趣亦無有轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如無所趣亦無有轉。」

曰：「如無趣亦無轉，一切諸法皆住如相。以是故，我無趣無轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如無趣亦無轉，一切諸法皆住如相。以是故，我無趣無轉。」

大迦葉言：「若一切法皆住如相無趣無轉，仁復云何教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「若一切法皆住如相無趣無轉，仁復云何教化眾生？」

網明菩薩言：「若人發願是則不能教化眾生，若人於法有轉，是亦不能教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「若人發願是則不能教化眾生，若人於法有轉，是亦不能教化眾生。」

大迦葉言：「善男子！仁可不轉眾生生死世間耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！仁可不轉眾生生死世間耶？」

「大迦葉！我尚不得世間，何況於世間中而轉眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！我尚不得世間，何況於世間中而轉眾生？」

大迦葉言：「善男子！仁可不令眾生得涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！仁可不令眾生得涅槃耶？」

「大迦葉！我尚不見涅槃，何況教化眾生令得涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！我尚不見涅槃，何況教化眾生令得涅槃？」

大迦葉言：「善男子！如其仁者不得世間不得涅槃，何故諸菩薩行菩薩行，為救無量諸眾生故行於菩提？此豈不為滅度眾生耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！如其仁者不得世間不得涅槃，何故諸菩薩行菩薩行，為救無量諸眾生故行於菩提？此豈不為滅度眾生耶！」

「大迦葉！若菩薩見於世間分別涅槃，取眾生相行菩提者，此則不應說為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！若菩薩見於世間分別涅槃，取眾生相行菩提者，此則不應說為菩薩。」

大迦葉言：「善男子！仁者今於何處行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！仁者今於何處行耶？」

「大迦葉！我非世間中行，非涅槃中行，亦復不以眾生相行。大迦葉！如汝所問，仁者今於何處行者？如佛所化人行處，吾於彼行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！我非世間中行，非涅槃中行，亦復不以眾生相行。大迦葉！如汝所問，仁者今於何處行者？如佛所化人行處，吾於彼行。」

大迦葉言：「佛所化人無有行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「佛所化人無有行處。」

「大迦葉！當知一切眾生行處亦如是相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！當知一切眾生行處亦如是相。」

大迦葉言：「善男子！佛所化人無貪恚癡，若使一切眾生所行如是相者，一切眾生貪欲恚癡為何所趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！佛所化人無貪恚癡，若使一切眾生所行如是相者，一切眾生貪欲恚癡為何所趣？」

「大迦葉！我今問汝隨意答我。大迦葉！汝今寧有貪恚癡不？」答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！我今問汝隨意答我。大迦葉！汝今寧有貪恚癡不？」答言：「無也。」

曰：「是貪恚癡為盡滅不？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「是貪恚癡為盡滅不？」答言：「不也。」

曰：「若大迦葉今無貪欲瞋恚愚癡，亦不盡滅者，汝置貪恚癡於何所耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若大迦葉今無貪欲瞋恚愚癡，亦不盡滅者，汝置貪恚癡於何所耶？」

答言：「善男子！凡夫之人從顛倒起妄想分別生貪恚癡，賢聖法中善知顛倒之實性故，是以不起妄想分別，故無貪欲瞋恚愚癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！凡夫之人從顛倒起妄想分別生貪恚癡，賢聖法中善知顛倒之實性故，是以不起妄想分別，故無貪欲瞋恚愚癡。」

「大迦葉！於汝意云何？若法從顛倒起，是法為實為虛妄耶？」答言：「善男子！是法虛妄非是實也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！於汝意云何？若法從顛倒起，是法為實為虛妄耶？」答言：「善男子！是法虛妄非是實也。」

曰：「若法非實可令實耶？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若法非實可令實耶？」答言：「不也。」

曰：「若法非實，汝大迦葉於中欲得貪恚癡耶？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若法非實，汝大迦葉於中欲得貪恚癡耶？」答言：「不也。」

曰：「若如是者，為於何所是貪恚癡能染眾生者？」答言：「善男子！若如是者，一切諸法從本已來，自性離於貪恚癡相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若如是者，為於何所是貪恚癡能染眾生者？」答言：「善男子！若如是者，一切諸法從本已來，自性離於貪恚癡相。」

網明菩薩言：「大迦葉！是故我說一切法相如佛所化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「大迦葉！是故我說一切法相如佛所化。」

說是法時，四萬四千菩薩得柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，四萬四千菩薩得柔順法忍。

爾時，長老大迦葉白佛言：「世尊！若有得聞網明童子菩薩名者，彼人不復墮三惡道。若有得見網明童子菩薩身者，當知彼人一切魔業不能障難。若有眾生得聞網明童子菩薩所說法者，彼諸眾生不墮聲聞辟支佛地。若蒙網明童子菩薩所教化者，彼諸眾生於大菩提畢竟不退。世尊！願說網明童子菩薩善根功德莊嚴佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老大迦葉白佛言：「世尊！若有得聞網明童子菩薩名者，彼人不復墮三惡道。若有得見網明童子菩薩身者，當知彼人一切魔業不能障難。若有眾生得聞網明童子菩薩所說法者，彼諸眾生不墮聲聞辟支佛地。若蒙網明童子菩薩所教化者，彼諸眾生於大菩提畢竟不退。世尊！願說網明童子菩薩善根功德莊嚴佛土。」

佛言：「迦葉！是網明童子菩薩，隨其所在諸佛國土遊行之處，皆能利益無量眾生。迦葉！如是網明童子菩薩，所放光明汝見不耶？」答言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！是網明童子菩薩，隨其所在諸佛國土遊行之處，皆能利益無量眾生。迦葉！如是網明童子菩薩，所放光明汝見不耶？」答言：「已見。」

佛言：「迦葉！三千大千世界滿中芥子尚可算數，今是網明童子菩薩光明所照令住阿耨多羅三藐三菩提者，彼諸眾生不可數也。迦葉！汝知網明童子菩薩所放光明利益尚爾，何況說法所利益者？汝今諦聽，我當少分說其功德善根莊嚴淨佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！三千大千世界滿中芥子尚可算數，今是網明童子菩薩光明所照令住阿耨多羅三藐三菩提者，彼諸眾生不可數也。迦葉！汝知網明童子菩薩所放光明利益尚爾，何況說法所利益者？汝今諦聽，我當少分說其功德善根莊嚴淨佛國土。

「迦葉！是網明童子菩薩，過七百六十萬阿僧祇劫當得作佛，號曰普光自在王如來、應、正遍知，世界名曰集妙功德。迦葉！其佛往趣菩提樹時，國中諸魔及魔眷屬諸天人民，皆悉畢定於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！是網明童子菩薩，過七百六十萬阿僧祇劫當得作佛，號曰普光自在王如來、應、正遍知，世界名曰集妙功德。迦葉！其佛往趣菩提樹時，國中諸魔及魔眷屬諸天人民，皆悉畢定於阿耨多羅三藐三菩提。

「迦葉！其佛國土地平如掌，柔軟細滑如迦陵伽安樂處地，一切諸寶以為莊嚴。世界無有三惡道名，亦無八難，其佛國土無有高下瓦礫蕀刺土石等穢，妙寶蓮華以為莊嚴。彼諸蓮華皆是真寶出美妙香，世界長廣。迦葉！彼佛世界有如是等勝功德集。普光自在王如來，多有無量諸菩薩僧，一切善修無量法門，悉得無量自在神通，皆以光明莊嚴其身，得陀羅尼諸勝三昧無礙辯才，善能說法。彼諸菩薩光明神力無不通達，悉得諸通無畏辯才，善能降伏諸魔怨敵。彼諸菩薩修行念慧生慚愧等，上妙智慧諸勝功德以修其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！其佛國土地平如掌，柔軟細滑如迦陵伽安樂處地，一切諸寶以為莊嚴。世界無有三惡道名，亦無八難，其佛國土無有高下瓦礫蕀刺土石等穢，妙寶蓮華以為莊嚴。彼諸蓮華皆是真寶出美妙香，世界長廣。迦葉！彼佛世界有如是等勝功德集。普光自在王如來，多有無量諸菩薩僧，一切善修無量法門，悉得無量自在神通，皆以光明莊嚴其身，得陀羅尼諸勝三昧無礙辯才，善能說法。彼諸菩薩光明神力無不通達，悉得諸通無畏辯才，善能降伏諸魔怨敵。彼諸菩薩修行念慧生慚愧等，上妙智慧諸勝功德以修其心。

「迦葉！彼佛國土無女人名，其諸菩薩皆悉化生，於寶蓮華中結加趺坐，禪喜樂食，諸所須物，經行之處房舍床榻園林浴池，應念即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！彼佛國土無女人名，其諸菩薩皆悉化生，於寶蓮華中結加趺坐，禪喜樂食，諸所須物，經行之處房舍床榻園林浴池，應念即得。

「迦葉！彼普光自在王如來，不以文字說法，但放光明照諸菩薩，即得無生法忍，復照十方通達無礙，令諸眾生得離煩惱，又其光明常出三十二種淨妙法音。何等三十二？謂一切法空，以離諸見清淨故；一切法無相，以離一切分別所分別故；一切法無願，以出三界故；一切法離欲，以自性寂滅故；一切法離瞋，以無有礙相故；一切法離癡，以無闇冥故；一切法無所從來，以本不生故；一切法無去，以無所至故；一切法無住，以無所依住故；一切法過三世，以去來現在無所有故；一切法無異，以其性一故；一切法不生，以離於業報故；一切法無業報，以不見因故；一切法非作，以非可作故；一切法無名，以不可得立名故；一切法無起，以不生不滅故；一切法不實，以本不起故；一切法實，以一道門平等故；一切法無眾生，以不見眾生故；一切法無我，以第一義攝故；一切法鈍，以無所知故；一切法捨，以離憎愛故；一切法離煩惱，以無有取故；一切法無煩惱，以自性不染故；一切法一相，以實際平等故；一切法離相，以常寂定故；一切法住實際，以性不壞故；一切法如相住，以本不壞故；一切法入法性，以遍入故；一切法無緣，以諸緣不合故；一切法諸緣生，以滿足平等故；一切法是菩提，以如實見故；一切法是涅槃，以不成就故。迦葉！彼普光自在王如來光明，常出如是三十二種淨妙法音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！彼普光自在王如來，不以文字說法，但放光明照諸菩薩，即得無生法忍，復照十方通達無礙，令諸眾生得離煩惱，又其光明常出三十二種淨妙法音。何等三十二？謂一切法空，以離諸見清淨故；一切法無相，以離一切分別所分別故；一切法無願，以出三界故；一切法離欲，以自性寂滅故；一切法離瞋，以無有礙相故；一切法離癡，以無闇冥故；一切法無所從來，以本不生故；一切法無去，以無所至故；一切法無住，以無所依住故；一切法過三世，以去來現在無所有故；一切法無異，以其性一故；一切法不生，以離於業報故；一切法無業報，以不見因故；一切法非作，以非可作故；一切法無名，以不可得立名故；一切法無起，以不生不滅故；一切法不實，以本不起故；一切法實，以一道門平等故；一切法無眾生，以不見眾生故；一切法無我，以第一義攝故；一切法鈍，以無所知故；一切法捨，以離憎愛故；一切法離煩惱，以無有取故；一切法無煩惱，以自性不染故；一切法一相，以實際平等故；一切法離相，以常寂定故；一切法住實際，以性不壞故；一切法如相住，以本不壞故；一切法入法性，以遍入故；一切法無緣，以諸緣不合故；一切法諸緣生，以滿足平等故；一切法是菩提，以如實見故；一切法是涅槃，以不成就故。迦葉！彼普光自在王如來光明，常出如是三十二種淨妙法音。

「迦葉！若有眾生生彼國者，當知是人能作佛事。迦葉！彼佛世尊壽命無量。迦葉！彼佛國土，無有魔事能與諸菩薩而作留難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有眾生生彼國者，當知是人能作佛事。迦葉！彼佛世尊壽命無量。迦葉！彼佛國土，無有魔事能與諸菩薩而作留難。」

長老大迦葉白佛言：「世尊！若其有人欲得清淨佛國土者，應取如彼網明菩薩所修善根功德莊嚴清淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老大迦葉白佛言：「世尊！若其有人欲得清淨佛國土者，應取如彼網明菩薩所修善根功德莊嚴清淨佛土。」

佛言：「迦葉！是網明童子菩薩，乃於無量百千萬億那由他諸如來所，發清淨願修行功德莊嚴具足故，得如是清淨佛土。是故，迦葉！若善男子、若善女人，欲取如是淨佛國土，應學網明童子菩薩所修願行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！是網明童子菩薩，乃於無量百千萬億那由他諸如來所，發清淨願修行功德莊嚴具足故，得如是清淨佛土。是故，迦葉！若善男子、若善女人，欲取如是淨佛國土，應學網明童子菩薩所修願行。」

爾時，勝思惟梵天謂網明童子菩薩言：「仁者！已得從佛受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天謂網明童子菩薩言：「仁者！已得從佛受記。」

網明童子菩薩言：「梵天！一切眾生皆如來授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明童子菩薩言：「梵天！一切眾生皆如來授記。」

曰：「於何事中而得授記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「於何事中而得授記？」

曰：「隨業受報而得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「隨業受報而得受記。」

曰：「汝作何業而得受記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「汝作何業而得受記？」

問言：「梵天！若業非身作，非口作，非意作，是業可得示不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！若業非身作，非口作，非意作，是業可得示不？」

梵天答言：「不可示也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答言：「不可示也。」

問言：「梵天！仁以何故而作是說？梵天！頗有菩薩行可作相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！仁以何故而作是說？梵天！頗有菩薩行可作相耶？」

答言：「不也！以菩提非諸行相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也！以菩提非諸行相故。」

問言：「梵天！菩提是起作相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！菩提是起作相耶？」

答言：「非也！以菩提是無為非起作相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「非也！以菩提是無為非起作相。」

問言：「梵天！可以起作相得無為菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！可以起作相得無為菩提不？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

網明菩薩言：「梵天！是故當知依此義意何等處無業無業果、不作不行是菩提，如菩提說亦如是，如說受記亦如是，不可以起作法而得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「梵天！是故當知依此義意何等處無業無業果、不作不行是菩提，如菩提說亦如是，如說受記亦如是，不可以起作法而得受記。」

梵天問言：「善男子！汝不行六波羅蜜，然後得受記耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「善男子！汝不行六波羅蜜，然後得受記耶？」

答言：「梵天！如汝所說，菩薩行六波羅蜜而得受記。梵天！若菩薩捨一切煩惱名為檀波羅蜜，於諸法無所起名為尸波羅蜜，於諸法無所傷名為羼提波羅蜜，於諸法離相名為毘梨耶波羅蜜，於諸法無所住名為禪波羅蜜，於諸法無戲論名為般若波羅蜜。梵天！菩薩如是行六波羅蜜，於何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵天！如汝所說，菩薩行六波羅蜜而得受記。梵天！若菩薩捨一切煩惱名為檀波羅蜜，於諸法無所起名為尸波羅蜜，於諸法無所傷名為羼提波羅蜜，於諸法離相名為毘梨耶波羅蜜，於諸法無所住名為禪波羅蜜，於諸法無戲論名為般若波羅蜜。梵天！菩薩如是行六波羅蜜，於何處行？」

梵天言：「善男子無處行也。何以故？凡有所行皆是不行，若行即是不行，若不行即是行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子無處行也。何以故？凡有所行皆是不行，若行即是不行，若不行即是行。」

網明菩薩言：「梵天！以是義故，當知無所行是菩提。如汝所問，汝得受菩提記者，如真如法性得受記，我亦如是受記。梵天！依此法應知無行是菩薩行。梵天！如汝所言汝得受記，如真如及法界受記，如是我受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「梵天！以是義故，當知無所行是菩提。如汝所問，汝得受菩提記者，如真如法性得受記，我亦如是受記。梵天！依此法應知無行是菩薩行。梵天！如汝所言汝得受記，如真如及法界受記，如是我受記。」

梵天言：「善男子！無有真如法界受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！無有真如法界受記。」

網明菩薩言：「梵天！如是相記如真如法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「梵天！如是相記如真如法界。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！菩薩以何行故，得為諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！菩薩以何行故，得為諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記？」

佛言：「梵天！若菩薩不行生法、不行滅法，不行善法、不行不善法，不行世間法、不行出世間法，不行有漏法、不行無漏法，不行有罪法、不行無罪法，不行有為法、不行無為法，不行修道、不行斷除，不行世間、不行涅槃，不行見法、不行聞法、不行覺法、不行知法，不行施、不行捨、不行戒、不行覆、不行忍、不行善、不行發、不行精進、不行禪、不行三昧、不行慧，不行行、不行知、不行得。梵天！若菩薩如是行者，諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？梵天！諸有所行皆有所是，無所是是菩提。諸有所行皆是分別，無分別是菩提。諸有所行皆是起作，無起作是菩提。諸有所行皆是戲論，無戲論是菩提。梵天！依此義故，是以當知，若菩薩過諸所行則得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！若菩薩不行生法、不行滅法，不行善法、不行不善法，不行世間法、不行出世間法，不行有漏法、不行無漏法，不行有罪法、不行無罪法，不行有為法、不行無為法，不行修道、不行斷除，不行世間、不行涅槃，不行見法、不行聞法、不行覺法、不行知法，不行施、不行捨、不行戒、不行覆、不行忍、不行善、不行發、不行精進、不行禪、不行三昧、不行慧，不行行、不行知、不行得。梵天！若菩薩如是行者，諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？梵天！諸有所行皆有所是，無所是是菩提。諸有所行皆是分別，無分別是菩提。諸有所行皆是起作，無起作是菩提。諸有所行皆是戲論，無戲論是菩提。梵天！依此義故，是以當知，若菩薩過諸所行則得受記。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！世尊言受記，受記者，以何等法名為受記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！世尊言受記，受記者，以何等法名為受記？」

佛言：「梵天！離諸法二相名為受記，不分別生滅名為受記，離身口意業相名為受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！離諸法二相名為受記，不分別生滅名為受記，離身口意業相名為受記。

「梵天！我念過去，爾時有劫名曰善見，我於彼劫供養七十二那由他佛，是諸如來不授我記。又過是劫劫名善化，我於彼劫供養七十二億佛，是諸如來亦不授我記。又過是劫劫名梵歎，我於彼劫供養八萬八千佛，是諸如來亦不授我記。又過是劫劫名無咎，我於彼劫供養三萬二千佛，是諸如來亦不授我記。又過是劫劫名莊嚴，我於彼劫供養四千八萬佛，皆以一切供養之具而供養之，是諸如來亦不授我記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我念過去，爾時有劫名曰善見，我於彼劫供養七十二那由他佛，是諸如來不授我記。又過是劫劫名善化，我於彼劫供養七十二億佛，是諸如來亦不授我記。又過是劫劫名梵歎，我於彼劫供養八萬八千佛，是諸如來亦不授我記。又過是劫劫名無咎，我於彼劫供養三萬二千佛，是諸如來亦不授我記。又過是劫劫名莊嚴，我於彼劫供養四千八萬佛，皆以一切供養之具而供養之，是諸如來亦不授我記。

「梵天！我於往昔已曾一劫及餘殘劫，供養諸佛，盡心恭敬尊重讚歎，淨修梵行，一切布施，一切持戒及行頭陀。離於瞋恚，忍辱慈心，如所說行勤修精進，一切所聞皆能受持。獨處遠離入諸禪定，隨所聞慧讀誦思問。是諸如來亦不授我記。何以故？以依止文字問於諸佛，是以諸佛不授我記。何以故？以依止所行故。是以當知，若諸菩薩出過諸行則得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我於往昔已曾一劫及餘殘劫，供養諸佛，盡心恭敬尊重讚歎，淨修梵行，一切布施，一切持戒及行頭陀。離於瞋恚，忍辱慈心，如所說行勤修精進，一切所聞皆能受持。獨處遠離入諸禪定，隨所聞慧讀誦思問。是諸如來亦不授我記。何以故？以依止文字問於諸佛，是以諸佛不授我記。何以故？以依止所行故。是以當知，若諸菩薩出過諸行則得受記。

「梵天！我於是後見然燈佛，即得無生法忍。時然燈佛授我記言：『善男子！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正遍知。』我於爾時，出過諸行滿足六波羅蜜。何以故？若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜，能滅諸所受持名為尸波羅蜜，不為境界所傷名為羼提波羅蜜，離諸所行名為毘梨耶波羅蜜，不憶念一切法名為禪波羅蜜，能忍諸法無生性故名為般若波羅蜜。梵天！我於然燈佛所，滿足如是六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我於是後見然燈佛，即得無生法忍。時然燈佛授我記言：『善男子！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正遍知。』我於爾時，出過諸行滿足六波羅蜜。何以故？若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜，能滅諸所受持名為尸波羅蜜，不為境界所傷名為羼提波羅蜜，離諸所行名為毘梨耶波羅蜜，不憶念一切法名為禪波羅蜜，能忍諸法無生性故名為般若波羅蜜。梵天！我於然燈佛所，滿足如是六波羅蜜。

「梵天！我從初發菩提心已來所作布施，於此捨相布施，百分不及一，百千分百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我從初發菩提心已來所作布施，於此捨相布施，百分不及一，百千分百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。

「梵天！我從初發心已來持戒行頭陀，於此常滅戒，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我從初發心已來持戒行頭陀，於此常滅戒，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「梵天！我從初發心已來柔和忍辱，於此畢竟忍法，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我從初發心已來柔和忍辱，於此畢竟忍法，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「梵天！我從初發心已來發勤精進，於此不取不捨精進，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我從初發心已來發勤精進，於此不取不捨精進，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「梵天！我從初發心已來禪定獨處，於此無住禪定，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我從初發心已來禪定獨處，於此無住禪定，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「梵天！我從初發心已來思惟籌量智慧，於此無戲論智慧，百分不及一，百千分百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。梵天！是故當知，我於爾時已得滿足六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我從初發心已來思惟籌量智慧，於此無戲論智慧，百分不及一，百千分百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。梵天！是故當知，我於爾時已得滿足六波羅蜜。」

梵天言：「世尊！世尊！云何名為滿足六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！世尊！云何名為滿足六波羅蜜？」

佛言：「梵天！若不念施，不依止戒，不分別忍，不取精進，不住禪定，不二於慧，梵天！是名滿足六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！若不念施，不依止戒，不分別忍，不取精進，不住禪定，不二於慧，梵天！是名滿足六波羅蜜。」

梵天言：「世尊！滿足六波羅蜜已，能滿足何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！滿足六波羅蜜已，能滿足何法？」

佛言：「梵天！滿足六波羅蜜已，能滿足薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！滿足六波羅蜜已，能滿足薩婆若。」

梵天言：「世尊！云何滿足六波羅蜜已，能滿足薩婆若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！云何滿足六波羅蜜已，能滿足薩婆若？」

佛言：「梵天！布施平等即是薩婆若平等，持戒平等即是薩婆若平等，忍辱平等即是薩婆若平等，精進平等即是薩婆若平等，禪定平等即是薩婆若平等，智慧平等即是薩婆若平等，以是平等一切法，名為薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！布施平等即是薩婆若平等，持戒平等即是薩婆若平等，忍辱平等即是薩婆若平等，精進平等即是薩婆若平等，禪定平等即是薩婆若平等，智慧平等即是薩婆若平等，以是平等一切法，名為薩婆若。

「復次，梵天！滿足布施相、持戒相、忍辱相、精進相、禪定相、智慧相，是名薩婆若。梵天！如是滿足六波羅蜜，能滿足薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！滿足布施相、持戒相、忍辱相、精進相、禪定相、智慧相，是名薩婆若。梵天！如是滿足六波羅蜜，能滿足薩婆若。」

梵天言：「世尊！何者是薩婆若滿足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！何者是薩婆若滿足？」

佛言：「梵天！若眼不見色，乃至意不知法，梵天！若如是觀察內外六入，是名滿足薩婆若。梵天！如是滿足薩婆若，所謂不著眼，乃至不著意，以是義故，名為如來無障無閡薩婆若智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！若眼不見色，乃至意不知法，梵天！若如是觀察內外六入，是名滿足薩婆若。梵天！如是滿足薩婆若，所謂不著眼，乃至不著意，以是義故，名為如來無障無閡薩婆若智。

「梵天！薩婆若於法無所受。何以故？以薩婆若非受法器故。梵天！言非器者此名無物，能受盛故，言無物者則名為空，空同虛空是名薩婆若。以是義故，不能受法。梵天！譬如一切所作皆依虛空，而彼虛空無所依也。如是薩婆若智，皆從薩婆若出，而薩婆若無所依也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！薩婆若於法無所受。何以故？以薩婆若非受法器故。梵天！言非器者此名無物，能受盛故，言無物者則名為空，空同虛空是名薩婆若。以是義故，不能受法。梵天！譬如一切所作皆依虛空，而彼虛空無所依也。如是薩婆若智，皆從薩婆若出，而薩婆若無所依也。」

勝思惟梵天白佛言：「世尊！所說薩婆若，薩婆若者為何謂耶？以何義故名薩婆若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天白佛言：「世尊！所說薩婆若，薩婆若者為何謂耶？以何義故名薩婆若？」

佛言：「梵天！一切諸行彼薩婆若智知，所謂聲聞辟支佛，及一切世間，以是義故名薩婆若。諸有所行平等智，知諸心，知諸行，知諸慈悲，知諸學，知諸發起修行故，名薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！一切諸行彼薩婆若智知，所謂聲聞辟支佛，及一切世間，以是義故名薩婆若。諸有所行平等智，知諸心，知諸行，知諸慈悲，知諸學，知諸發起修行故，名薩婆若。

「能離一切諸相，能破一切諸覺故，名薩婆若。如實知說不說，如實知一切眾生心行故，名薩婆若。如實知一切證智故，名薩婆若。如實知無學智聲聞辟支佛智，如實知一切種智，皆是薩婆若中出，以是義故名薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能離一切諸相，能破一切諸覺故，名薩婆若。如實知說不說，如實知一切眾生心行故，名薩婆若。如實知一切證智故，名薩婆若。如實知無學智聲聞辟支佛智，如實知一切種智，皆是薩婆若中出，以是義故名薩婆若。

「如實知正行皆從薩婆若出故，名薩婆若。如實知一切藥故，名薩婆若。能令一切病滅故，名薩婆若。能離一切縛故，名薩婆若。能除一切煩惱習氣故，名薩婆若。常在一切定故，名薩婆若。一切法中無疑故，名薩婆若。從彼薩婆若，出一切世間出世間智慧故，名薩婆若。知一切智慧方便相故，名薩婆若。梵天！一切諸法方便從此法出故，名薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實知正行皆從薩婆若出故，名薩婆若。如實知一切藥故，名薩婆若。能令一切病滅故，名薩婆若。能離一切縛故，名薩婆若。能除一切煩惱習氣故，名薩婆若。常在一切定故，名薩婆若。一切法中無疑故，名薩婆若。從彼薩婆若，出一切世間出世間智慧故，名薩婆若。知一切智慧方便相故，名薩婆若。梵天！一切諸法方便從此法出故，名薩婆若。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「希有世尊！諸佛如來智慧甚深心無所緣，而知一切眾生心心所行。世尊！彼薩婆若有如是等無量功德，其誰智慧善男子、善女人聞薩婆若不發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「希有世尊！諸佛如來智慧甚深心無所緣，而知一切眾生心心所行。世尊！彼薩婆若有如是等無量功德，其誰智慧善男子、善女人聞薩婆若不發阿耨多羅三藐三菩提心？」