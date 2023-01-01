勝思惟梵天所問經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經卷第二

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！云何菩薩過世間法現住世間法，而不為彼世法所染？如實善知世間諸法隨世間法，而不為世間法之所染？教化眾生令離世間，得世間法平等行於世間，而不壞世間法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！云何菩薩過世間法現住世間法，而不為彼世法所染？如實善知世間諸法隨世間法，而不為世間法之所染？教化眾生令離世間，得世間法平等行於世間，而不壞世間法？」

爾時，世尊即以偈頌，答梵天曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以偈頌，答梵天曰：

「我說陰是世， 世間所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我說陰是世， 世間所依止，

不依止五陰， 得脫世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依止五陰， 得脫世間法。

菩薩有智慧， 知世間實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有智慧， 知世間實性，

雖五陰相應， 而不為陰染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖五陰相應， 而不為陰染。

得失及稱譏， 毀譽苦樂等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得失及稱譏， 毀譽苦樂等，

如此之八法， 常牽於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此之八法， 常牽於世間。

大智慧菩薩， 如實知世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧菩薩， 如實知世法，

見世敗壞相， 處之而不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見世敗壞相， 處之而不動，

得利心不高， 失利心不下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得利心不高， 失利心不下，

其心堅不動， 不隨世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心堅不動， 不隨世間法。

得失及毀譽， 稱譏苦樂等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得失及毀譽， 稱譏苦樂等，

於此世八法， 其心常平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此世八法， 其心常平等，

知世間虛妄， 依二顛倒起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世間虛妄， 依二顛倒起，

菩薩黠慧人， 不行世間道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩黠慧人， 不行世間道。

世間所有道， 菩薩皆識知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有道， 菩薩皆識知，

故能於世間， 度眾生苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故能於世間， 度眾生苦惱。

雖行於世間， 如蓮華不染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行於世間， 如蓮華不染，

亦不壞世法， 通達法性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不壞世法， 通達法性故。

世間行世間， 不知是世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間行世間， 不知是世間，

菩薩行世間， 明了世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行世間， 明了世間相。

世間虛空相， 虛空亦無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間虛空相， 虛空亦無相，

菩薩如是知， 不染於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是知， 不染於世間。

如所知世間， 隨知而演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所知世間， 隨知而演說，

知世間性故， 而不壞世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世間性故， 而不壞世間。

五陰無自性， 是即世間性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰無自性， 是即世間性，

若人不知是， 常住於世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不知是， 常住於世間；

若見知五陰， 無生亦無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見知五陰， 無生亦無滅，

是人行世間， 而不依世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人行世間， 而不依世間。

凡夫不知法， 於世起諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫不知法， 於世起諍訟，

是實是不實， 住是二相中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是實是不實， 住是二相中。

我常不與世， 起於諍訟事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常不與世， 起於諍訟事，

世間之實相， 悉已了知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間之實相， 悉已了知故。

諸佛所說法， 皆悉無諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說法， 皆悉無諍訟，

知世平等故， 非實非妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世平等故， 非實非妄語。

若佛法決定， 有實有妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛法決定， 有實有妄語，

是即為貪著， 與外道無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是即為貪著， 與外道無異。

而今佛法中， 無實無妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而今佛法中， 無實無妄語，

是故我常說， 出世法無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我常說， 出世法無二。

若人知世間， 如是之實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人知世間， 如是之實性，

於實於虛妄， 不取此惡見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於實於虛妄， 不取此惡見。

如是知世間， 清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知世間， 清淨如虛空，

是大名稱人， 照世間如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大名稱人， 照世間如日。

若人見世間， 如我之所見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人見世間， 如我之所見，

如斯之人等， 能見十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯之人等， 能見十方佛。

諸法從緣生， 自無有定性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法從緣生， 自無有定性，

若知此因緣， 則達法實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知此因緣， 則達法實相。

若知法實相， 是則知空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知法實相， 是則知空相，

若能知空相， 則為見導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知空相， 則為見導師。

若有人得聞， 如是世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人得聞， 如是世間相。

雖行於世間， 而不住世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行於世間， 而不住世間。

依止諸見人， 不能及此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止諸見人， 不能及此事，

云何行世間， 而不依世間？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行世間， 而不依世間？

若佛滅度後， 有樂是忍者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛滅度後， 有樂是忍者，

佛則於其人， 常現於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛則於其人， 常現於世間。

若人解達此， 則守護我法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人解達此， 則守護我法，

亦為供養我， 亦是世導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為供養我， 亦是世導師。

若人須臾間， 世間性如此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人須臾間， 世間性如此，

是人終不為， 惡魔所得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人終不為， 惡魔所得便。

若能達此義， 則為大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能達此義， 則為大智慧，

是人為大富， 法財之施主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人為大富， 法財之施主，

若知世如此， 亦是具禁戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知世如此， 亦是具禁戒，

彼忍力勇健， 進取大精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼忍力勇健， 進取大精進，

具足諸禪定， 獲得大神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足諸禪定， 獲得大神通，

智慧如實知， 一切世間道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如實知， 一切世間道。

若能如是行， 彼成就三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是行， 彼成就三昧，

樂於寂靜處， 則起於般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂於寂靜處， 則起於般若。

隨聞是法處， 則有佛不空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨聞是法處， 則有佛不空，

如是諸菩薩， 不久坐道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 不久坐道場。

若有深知見， 如是世間性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有深知見， 如是世間性，

則能降眾魔， 疾得無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能降眾魔， 疾得無上道。」

如來復告聖勝思惟大梵天言：「梵天！如來出過世間而說世間、世間集、世間滅、世間滅道。梵天！言世間者，我說五陰名為世間，貪著五陰名為世間集，五陰盡名為世間滅，觀察五陰不見二法，名為世間滅道。復次，梵天！所言五陰，五陰者但有言說，於中取言語邪見名為世間，不捨是見名世間集，是見自相名世間滅，隨以何道不取是見，名世間滅道。梵天！我意在此，是故我今即此一尋身中，說世間苦、世間集、世間滅、世間滅道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來復告聖勝思惟大梵天言：「梵天！如來出過世間而說世間、世間集、世間滅、世間滅道。梵天！言世間者，我說五陰名為世間，貪著五陰名為世間集，五陰盡名為世間滅，觀察五陰不見二法，名為世間滅道。復次，梵天！所言五陰，五陰者但有言說，於中取言語邪見名為世間，不捨是見名世間集，是見自相名世間滅，隨以何道不取是見，名世間滅道。梵天！我意在此，是故我今即此一尋身中，說世間苦、世間集、世間滅、世間滅道。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！如佛所說四聖諦者，未知何等是實聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！如佛所說四聖諦者，未知何等是實聖諦？」

佛言：「梵天！所言苦諦，非實聖諦。梵天！所言苦集諦，非實聖諦。梵天！所言苦滅諦，非實聖諦。梵天！所言滅苦道諦，非實聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！所言苦諦，非實聖諦。梵天！所言苦集諦，非實聖諦。梵天！所言苦滅諦，非實聖諦。梵天！所言滅苦道諦，非實聖諦。

「梵天！若彼苦是實聖諦者，一切牛䐗諸畜生等應有實諦。何以故？以彼皆受種種苦故。以是義故，苦非實諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若彼苦是實聖諦者，一切牛䐗諸畜生等應有實諦。何以故？以彼皆受種種苦故。以是義故，苦非實諦。

「梵天！若彼集是實聖諦者，六道眾生應有實諦。何以故？以彼因集生諸趣故。以是義故，集非實諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若彼集是實聖諦者，六道眾生應有實諦。何以故？以彼因集生諸趣故。以是義故，集非實諦。

「梵天！若彼滅是實聖諦者，一切世間墮邪斷見，說滅法者應有實諦。何以故？彼說滅法為涅槃故，以是義故，滅非實諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若彼滅是實聖諦者，一切世間墮邪斷見，說滅法者應有實諦。何以故？彼說滅法為涅槃故，以是義故，滅非實諦。

「梵天！若彼道是實聖諦者，緣於一切有為道者，應有實諦。何以故？以彼依有為法，求離有為法故。以是義故，道非實諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若彼道是實聖諦者，緣於一切有為道者，應有實諦。何以故？以彼依有為法，求離有為法故。以是義故，道非實諦。

「梵天！是故當知，苦諦、集諦、滅諦、道諦非實聖諦。梵天！實聖諦者，知苦無生，是名苦實聖諦；知集無和合，是名集實聖諦；於畢竟滅法中，知無生無滅，是名滅實聖諦；於一切法平等，以不二法得道，是名道實聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！是故當知，苦諦、集諦、滅諦、道諦非實聖諦。梵天！實聖諦者，知苦無生，是名苦實聖諦；知集無和合，是名集實聖諦；於畢竟滅法中，知無生無滅，是名滅實聖諦；於一切法平等，以不二法得道，是名道實聖諦。

「梵天！實聖諦者，非妄語非實語。梵天！何者是妄語？所謂著我、著眾生、著命、著丈夫、著人，著常見、著斷見，著有見、著離有見，著生見、著滅見，著生死見、著涅槃見。梵天！是名妄語。梵天！若不著如是見，不觸如是見，不取如是見，是名為實語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！實聖諦者，非妄語非實語。梵天！何者是妄語？所謂著我、著眾生、著命、著丈夫、著人，著常見、著斷見，著有見、著離有見，著生見、著滅見，著生死見、著涅槃見。梵天！是名妄語。梵天！若不著如是見，不觸如是見，不取如是見，是名為實語。

「梵天！若行者言我知苦，是名妄語。若行者言我斷集，是名妄語。若行者言我證滅，是名妄語。若行者言我修道，是名妄語。何以故？以不隨順佛所許念，故名妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若行者言我知苦，是名妄語。若行者言我斷集，是名妄語。若行者言我證滅，是名妄語。若行者言我修道，是名妄語。何以故？以不隨順佛所許念，故名妄語。

「梵天！云何隨順佛所許念？謂不憶念一切諸法。若不憶念一切諸法，是名隨順佛所許念。若行者，住是念中則不住一切相；若不住一切相，則住實際；若住實際，是名不住心；若不住心，是人名為非實語、非妄語者。梵天！是故當知，若非實語、非妄語者，是名聖人實聖諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！云何隨順佛所許念？謂不憶念一切諸法。若不憶念一切諸法，是名隨順佛所許念。若行者，住是念中則不住一切相；若不住一切相，則住實際；若住實際，是名不住心；若不住心，是人名為非實語、非妄語者。梵天！是故當知，若非實語、非妄語者，是名聖人實聖諦也。

「梵天！言實實者古今實故，若佛出世、若不出世，法性常如是，法界恒如是，世間涅槃亦如是常，如是故名為實聖諦。何以故？非離生死名為聖諦，亦非令取涅槃名為聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！言實實者古今實故，若佛出世、若不出世，法性常如是，法界恒如是，世間涅槃亦如是常，如是故名為實聖諦。何以故？非離生死名為聖諦，亦非令取涅槃名為聖諦。

「梵天！若人證如是四諦，是名實語者。梵天！於當來世，有諸比丘不修身不修戒，不修心不修慧，是人說生相是苦諦，眾緣和合是集諦，滅法是滅諦，以不二法求相是道諦。梵天！我說彼愚癡人，是外道徒黨墮於惡道，我非其師，彼人非我聲聞弟子，如是之人隨外邪道破失法故，說言有諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若人證如是四諦，是名實語者。梵天！於當來世，有諸比丘不修身不修戒，不修心不修慧，是人說生相是苦諦，眾緣和合是集諦，滅法是滅諦，以不二法求相是道諦。梵天！我說彼愚癡人，是外道徒黨墮於惡道，我非其師，彼人非我聲聞弟子，如是之人隨外邪道破失法故，說言有諦。

「梵天！且觀我坐道場時，不得一法是實是妄語，若佛不得法，是法寧可於眾中有言說、有論義、有教化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！且觀我坐道場時，不得一法是實是妄語，若佛不得法，是法寧可於眾中有言說、有論義、有教化耶？」

梵天言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也！世尊！」

佛言：「梵天！以諸法無所得故，諸法離自性故，我菩提是無貪愛相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！以諸法無所得故，諸法離自性故，我菩提是無貪愛相。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！若如來於法無所得者，以何義故，說如來坐道場名為佛？證何法故，說如來名為應正遍知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！若如來於法無所得者，以何義故，說如來坐道場名為佛？證何法故，說如來名為應正遍知？」

佛言：「梵天！於汝意云何？我所說法，若有為、若無為？是法為實？為虛妄耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！於汝意云何？我所說法，若有為、若無為？是法為實？為虛妄耶？」

梵天言：「世尊！是法虛妄非實。修伽陀！是法虛妄非實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！是法虛妄非實。修伽陀！是法虛妄非實。」

佛言：「梵天！於汝意云何？若法虛妄非實，是法為有？為無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！於汝意云何？若法虛妄非實，是法為有？為無？」

梵天言：「世尊！若法虛妄，是法不應說有、不應說無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！若法虛妄，是法不應說有、不應說無。」

佛言：「梵天！於汝意云何？若法非有非無，是法有得者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！於汝意云何？若法非有非無，是法有得者不？」

梵天言：「世尊！若法無者，彼法不得言有、不得言無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！若法無者，彼法不得言有、不得言無。」

佛言：「梵天！若法非有、非無，彼法云何證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！若法非有、非無，彼法云何證？」

梵天言：「世尊！彼法不證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！彼法不證。」

佛言：「梵天！如來坐道場時，唯知虛妄顛倒所起諸煩惱染畢竟不生，以無所得故得，以無所知故知。何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如來坐道場時，唯知虛妄顛倒所起諸煩惱染畢竟不生，以無所得故得，以無所知故知。何以故？」

「梵天！我所得法，不可見、不可聞、不可覺、不可識、不可憶、不可取、不可著、不可說、不可難，出過一切境界，無語無說，無行不求，無有文字，無言語道，非識境界，無字非言語所說。梵天！彼法如是猶如虛空，汝乃欲於如是法中而得證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我所得法，不可見、不可聞、不可覺、不可識、不可憶、不可取、不可著、不可說、不可難，出過一切境界，無語無說，無行不求，無有文字，無言語道，非識境界，無字非言語所說。梵天！彼法如是猶如虛空，汝乃欲於如是法中而得證耶？」

梵天言：「不也！世尊！諸佛如來甚為希有，成就不可思議未曾有法，深入大慈大悲，得如是寂滅相法，而以文字語言教人令得。世尊！若有眾生得聞是法能信解者，當知是人不從小功德來。何以故？世尊！是法一切世間之所難信。何以故？世間不能信如是法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也！世尊！諸佛如來甚為希有，成就不可思議未曾有法，深入大慈大悲，得如是寂滅相法，而以文字語言教人令得。世尊！若有眾生得聞是法能信解者，當知是人不從小功德來。何以故？世尊！是法一切世間之所難信。何以故？世間不能信如是法故。」

佛言：「梵天！云何是法一切世間之所難信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！云何是法一切世間之所難信？」

梵天言：「世尊！世間貪著諦，而是法無如是，此法非實非妄語；世間貪著法，而是法無法無非法；世間貪著涅槃，而是法無生死無涅槃；世間貪著善法，而是法無善無非善；世間貪著樂，而是法無苦無樂；世間貪著佛出世，而是法無佛出世，亦無涅槃。雖有說法，而是法非可說相；雖讚歎僧，而僧即是無為；是故此法一切世間之所難信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！世間貪著諦，而是法無如是，此法非實非妄語；世間貪著法，而是法無法無非法；世間貪著涅槃，而是法無生死無涅槃；世間貪著善法，而是法無善無非善；世間貪著樂，而是法無苦無樂；世間貪著佛出世，而是法無佛出世，亦無涅槃。雖有說法，而是法非可說相；雖讚歎僧，而僧即是無為；是故此法一切世間之所難信。

「世尊！譬如水中出火、火中出水難可得信，如是煩惱中有菩提，菩提中有煩惱，是亦難信。何以故？如來得是虛妄煩惱之性，無法可證，有所說法而不可見，雖有所知而無分別，雖證涅槃而無所知，雖修諸行而不作二相，雖有證法而無所得，雖滅諸障而無所滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如水中出火、火中出水難可得信，如是煩惱中有菩提，菩提中有煩惱，是亦難信。何以故？如來得是虛妄煩惱之性，無法可證，有所說法而不可見，雖有所知而無分別，雖證涅槃而無所知，雖修諸行而不作二相，雖有證法而無所得，雖滅諸障而無所滅。

「世尊！若善男子、善女人有能信解如是法義，當知是人得脫諸見，當知是人供養諸佛。以曾親近無量諸佛故，當知是人得善人護。以為一切諸善知識所護念故，當知是人信大妙法。以妙善根得增上故，當知是人善得法財大妙寶藏。以能守護佛法藏故，當知是人隨順作業。以能善作所作法故，當知是人種姓尊貴。以得生於如來家故，當知是人能行大捨。以捨一切諸煩惱故，當知是人得持戒力。以無起心破戒法故，當知是人得忍辱力。以是人能捨身命故，當知是人得精進力。以是人心不疲惓故，當知是人得禪定力。以燒一切不善法故，當知是人得智慧力。以離一切惡行見故，當知是人不為他敗。以過一切惡魔境故，當知是人怨不能伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人有能信解如是法義，當知是人得脫諸見，當知是人供養諸佛。以曾親近無量諸佛故，當知是人得善人護。以為一切諸善知識所護念故，當知是人信大妙法。以妙善根得增上故，當知是人善得法財大妙寶藏。以能守護佛法藏故，當知是人隨順作業。以能善作所作法故，當知是人種姓尊貴。以得生於如來家故，當知是人能行大捨。以捨一切諸煩惱故，當知是人得持戒力。以無起心破戒法故，當知是人得忍辱力。以是人能捨身命故，當知是人得精進力。以是人心不疲惓故，當知是人得禪定力。以燒一切不善法故，當知是人得智慧力。以離一切惡行見故，當知是人不為他敗。以過一切惡魔境故，當知是人怨不能伏。

「以離一切諸對敵故，當知是人不誑世間。以其不誑諸如來故，當知是人是真語者。諸法自性善能說故，當知是人是實語者。說第一義實法相故，當知是人得善護念。以諸如來所護念故，當知是人柔和軟善。以同止住善安樂故，當知是人名為大富。以是人有聖法財故，當知是人常能知足。以其具足行聖種故，當知是人易滿易養。以如是人離食貪故，當知是人得安忍力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以離一切諸對敵故，當知是人不誑世間。以其不誑諸如來故，當知是人是真語者。諸法自性善能說故，當知是人是實語者。說第一義實法相故，當知是人得善護念。以諸如來所護念故，當知是人柔和軟善。以同止住善安樂故，當知是人名為大富。以是人有聖法財故，當知是人常能知足。以其具足行聖種故，當知是人易滿易養。以如是人離食貪故，當知是人得安忍力。

「以如是人到彼岸故，當知是人為能度者。以是人能度未度故，當知是人為能解者。以是人能解未解故，當知是人為能安者。以是人能安未安故，當知是人為能滅者。以令未脫得解脫故，當知是人為能示者。以能為人示正道故，當知是人知正道者。以是人能脫未脫故，當知是人為大醫王。以能善知諸法藥故，當知是人為如良藥。以療眾生煩惱病故，當知是人為有大力。以是人有智慧力故，當知是人有不退力。以有堅固畢竟法故，當知是人有精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如是人到彼岸故，當知是人為能度者。以是人能度未度故，當知是人為能解者。以是人能解未解故，當知是人為能安者。以是人能安未安故，當知是人為能滅者。以令未脫得解脫故，當知是人為能示者。以能為人示正道故，當知是人知正道者。以是人能脫未脫故，當知是人為大醫王。以能善知諸法藥故，當知是人為如良藥。以療眾生煩惱病故，當知是人為有大力。以是人有智慧力故，當知是人有不退力。以有堅固畢竟法故，當知是人有精進力。

「以常修行不依他故，當知是人為如師子。以離怖畏毛竪等故，當知是人猶如大龍。以是人心善調柔故，當知是人為如大象。以其善能調伏心故，當知是人為如牛王。以其善能導大眾故，當知是人為大勇健。以能破壞諸魔怨故，當知是人為不畏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以常修行不依他故，當知是人為如師子。以離怖畏毛竪等故，當知是人猶如大龍。以是人心善調柔故，當知是人為如大象。以其善能調伏心故，當知是人為如牛王。以其善能導大眾故，當知是人為大勇健。以能破壞諸魔怨故，當知是人為不畏者。

「以得遠離大眾畏故，當知是人無所畏懼。以是人得無畏法故，當知是人無所忌難。以是人能說諦法故，當知是人為如明月。以得滿足諸白法故，當知是人照明如日。以智慧光能照明故，當知是人為如燈炷。以離一切諸闇冥故，當知是人心堅如地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以得遠離大眾畏故，當知是人無所畏懼。以是人得無畏法故，當知是人無所忌難。以是人能說諦法故，當知是人為如明月。以得滿足諸白法故，當知是人照明如日。以智慧光能照明故，當知是人為如燈炷。以離一切諸闇冥故，當知是人心堅如地。

「以得遠離憎愛心故，當知是人平等如地。以能容受諸眾生故，當知是人不住如風。以其不著一切法故，當知是人能淨如水。以蕩一切煩惱垢故，當知是人為如猛火。以燒一切諸動念故，當知是人如須彌山。以其堅固不可動故，當知是人金剛堅固如鐵圍山。不可壞故心堅固故，當知是人不可降伏。以一切怨不能伏故，當知是人不可度量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以得遠離憎愛心故，當知是人平等如地。以能容受諸眾生故，當知是人不住如風。以其不著一切法故，當知是人能淨如水。以蕩一切煩惱垢故，當知是人為如猛火。以燒一切諸動念故，當知是人如須彌山。以其堅固不可動故，當知是人金剛堅固如鐵圍山。不可壞故心堅固故，當知是人不可降伏。以一切怨不能伏故，當知是人不可度量。

「以非二乘所度量故，當知是人豐寶如海。以其多饒正法寶故，當知是人為如大海。以盡一切諸煩惱故，當知是人為不厭足。以常求法不厭足故，當知是人為滿足者。以有智慧知足法故，當知是人如轉輪王。以是人能轉法輪故，當知是人如帝釋王。以如是人住持色故，當知是人如梵天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以非二乘所度量故，當知是人豐寶如海。以其多饒正法寶故，當知是人為如大海。以盡一切諸煩惱故，當知是人為不厭足。以常求法不厭足故，當知是人為滿足者。以有智慧知足法故，當知是人如轉輪王。以是人能轉法輪故，當知是人如帝釋王。以如是人住持色故，當知是人如梵天王。

「以如是人得自在故，當知是人為降大雨。以是人能雨法雨故，當知是人為降甘露。以甘露法雨眾生故，當知是人能自增長。以得諸根力覺分故，當知是人為到彼岸。以能出過世間溺故，當知是人為入彼岸。以其能入佛智慧故，當知是人則為近到。以其得近佛菩提故，當知是人則為無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如是人得自在故，當知是人為降大雨。以是人能雨法雨故，當知是人為降甘露。以甘露法雨眾生故，當知是人能自增長。以得諸根力覺分故，當知是人為到彼岸。以能出過世間溺故，當知是人為入彼岸。以其能入佛智慧故，當知是人則為近到。以其得近佛菩提故，當知是人則為無等。

「以足智慧增上滿故，當知是人為無等等。以有聞慧無等等故，當知是人不可測量。以過諸量非可測故，當知是人無有障礙。以樂說辯無滯著故，當知是人憶念堅固。以得具足聞持力故，當知是人則為能去。以是人得義隨順故，當知是人為得善意。以能觀察入正法故，當知是人善知眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以足智慧增上滿故，當知是人為無等等。以有聞慧無等等故，當知是人不可測量。以過諸量非可測故，當知是人無有障礙。以樂說辯無滯著故，當知是人憶念堅固。以得具足聞持力故，當知是人則為能去。以是人得義隨順故，當知是人為得善意。以能觀察入正法故，當知是人善知眾生。

「以是人得眾生心故，當知是人勤行精進。以為利安諸世間故，當知是人為已出世。以是人心過世間故，當知是人為不可污。以心無染如蓮華故，當知是人不為所覆。以世八法所不覆故，當知是人為得快愛。以諸黠慧之所愛故，當知是人為可貴重。有多聞慧可貴重故，當知是人為他供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是人得眾生心故，當知是人勤行精進。以為利安諸世間故，當知是人為已出世。以是人心過世間故，當知是人為不可污。以心無染如蓮華故，當知是人不為所覆。以世八法所不覆故，當知是人為得快愛。以諸黠慧之所愛故，當知是人為可貴重。有多聞慧可貴重故，當知是人為他供養。

「以智慧人之所知故，當知是人所應供養。以諸天人所供養故，當知是人是可歸命。以諸眾生所歸命故，當知是人善人所貴。以諸聖人所歸敬故，當知是人則為可求。以二乘人所供養故，當知是人遠離所求。以離一切二乘行故，當知是人為不諂曲。以無點污諂曲法故，當知是人則為端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以智慧人之所知故，當知是人所應供養。以諸天人所供養故，當知是人是可歸命。以諸眾生所歸命故，當知是人善人所貴。以諸聖人所歸敬故，當知是人則為可求。以二乘人所供養故，當知是人遠離所求。以離一切二乘行故，當知是人為不諂曲。以無點污諂曲法故，當知是人則為端正。

「以具威儀備成就故，當知是人最為可愛。以過世間一切色故，當知是人是為可依。以有威德得具足故，當知是人莊嚴具足。以有諸相莊嚴身故，當知是人間錯其身。以有八十隨形好故，當知是人則為能護。以是人能護佛種故，當知是人則為能收。以得不斷佛法種故，當知是人能遮諸惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以具威儀備成就故，當知是人最為可愛。以過世間一切色故，當知是人是為可依。以有威德得具足故，當知是人莊嚴具足。以有諸相莊嚴身故，當知是人間錯其身。以有八十隨形好故，當知是人則為能護。以是人能護佛種故，當知是人則為能收。以得不斷佛法種故，當知是人能遮諸惡。

「以其常能護聖僧故，是人諸佛見，是人得法眼，是人諸佛佛智記，是人滿足三忍，是人滿足道場，是人能降伏眾魔，是人已得一切智，是人能轉法輪，是人能作佛所作事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以其常能護聖僧故，是人諸佛見，是人得法眼，是人諸佛佛智記，是人滿足三忍，是人滿足道場，是人能降伏眾魔，是人已得一切智，是人能轉法輪，是人能作佛所作事。

「世尊！若有善男子、善女人得聞如是甚深法義，聞已不驚、不增上驚、不上上驚，是人則得如是功德。世尊！我以一劫若餘殘劫，說彼善男子、善女人所得功德，猶不可盡。若諸佛菩提，如是難知、難見、難覺，能信能取，能受能持，能讀能誦，為他廣說如是等法，既能自住，復令他人住是法中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有善男子、善女人得聞如是甚深法義，聞已不驚、不增上驚、不上上驚，是人則得如是功德。世尊！我以一劫若餘殘劫，說彼善男子、善女人所得功德，猶不可盡。若諸佛菩提，如是難知、難見、難覺，能信能取，能受能持，能讀能誦，為他廣說如是等法，既能自住，復令他人住是法中。」

爾時，如來告勝思惟大梵天言：「梵天！汝少分知彼諸菩薩摩訶薩色及功德，而讚歎之。如佛所知，以我具足有無障礙佛之智故，梵天！彼善男子、善女人有如是等無量功德，復有無量過於是者。若有能知如來所說甚深之法，解義解句及解字者，則能證知彼甚深意，隨順不違，隨順相應非不相應，能解其義不隨名字。如是菩薩知所說法，以依何等言語如來說法？以依何等意如來說法？以依何等方便如來說法？以依何等入如來說法？以依何等大悲如來說法？梵天！若有菩薩知此如來五力行智，是菩薩於諸眾生作住持事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來告勝思惟大梵天言：「梵天！汝少分知彼諸菩薩摩訶薩色及功德，而讚歎之。如佛所知，以我具足有無障礙佛之智故，梵天！彼善男子、善女人有如是等無量功德，復有無量過於是者。若有能知如來所說甚深之法，解義解句及解字者，則能證知彼甚深意，隨順不違，隨順相應非不相應，能解其義不隨名字。如是菩薩知所說法，以依何等言語如來說法？以依何等意如來說法？以依何等方便如來說法？以依何等入如來說法？以依何等大悲如來說法？梵天！若有菩薩知此如來五力行智，是菩薩於諸眾生作住持事。」

梵天言：「世尊！何者如來五力行智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！何者如來五力行智？」

佛言：「梵天！一者、言語說法；二者、意說法；三者、方便說法；四者、入說法；五者、入大悲說法。梵天！如是名為如來所用五力行智，此深法中非諸聲聞辟支佛等所知境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！一者、言語說法；二者、意說法；三者、方便說法；四者、入說法；五者、入大悲說法。梵天！如是名為如來所用五力行智，此深法中非諸聲聞辟支佛等所知境界。」

梵天言：「世尊！云何菩薩知如來言語說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！云何菩薩知如來言語說法？」

佛言：「梵天！如來說過去法，說未來法，說現在法，說染法淨法，說善法不善法，說世間法出世間法，說有漏法無漏法，說有罪法無罪法，說有為法無為法，說我眾生人丈夫法，說得證法，說生死法涅槃法。梵天！當知是諸言說，如說幻事，應知以無決定故；說如夢事，虛妄見故；如響聲說，從空聲出故；言說如影，因緣合故；言說如印，不轉入故；所說如焰，顛倒見故；如說虛空，不生不滅故；無說可說，應知以無言語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如來說過去法，說未來法，說現在法，說染法淨法，說善法不善法，說世間法出世間法，說有漏法無漏法，說有罪法無罪法，說有為法無為法，說我眾生人丈夫法，說得證法，說生死法涅槃法。梵天！當知是諸言說，如說幻事，應知以無決定故；說如夢事，虛妄見故；如響聲說，從空聲出故；言說如影，因緣合故；言說如印，不轉入故；所說如焰，顛倒見故；如說虛空，不生不滅故；無說可說，應知以無言語故。

「梵天！若菩薩能知如是諸說法者，是菩薩雖有一切言語說法，而於諸法無所言說，以不貪著法故，得無障礙樂說辯才，以是辯才乃至若於恒河沙等劫，種種說法無盡無礙，諸有所說不離法界故，不執著差別之相故。梵天！是名如來言語說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若菩薩能知如是諸說法者，是菩薩雖有一切言語說法，而於諸法無所言說，以不貪著法故，得無障礙樂說辯才，以是辯才乃至若於恒河沙等劫，種種說法無盡無礙，諸有所說不離法界故，不執著差別之相故。梵天！是名如來言語說法。

「梵天！云何菩薩知如來甚深意力方便說法？梵天！如來或染法說淨，或淨法說染，菩薩於此如來深意應如是知。梵天！云何如來染法說淨？梵天！以不見染法體故，如是如來染法說淨。梵天！云何如來淨法說染？梵天！以不見淨法體故，如是如來淨法說染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！云何菩薩知如來甚深意力方便說法？梵天！如來或染法說淨，或淨法說染，菩薩於此如來深意應如是知。梵天！云何如來染法說淨？梵天！以不見染法體故，如是如來染法說淨。梵天！云何如來淨法說染？梵天！以不見淨法體故，如是如來淨法說染。

「復次，梵天！我依布施即示涅槃，凡夫無智不能善解隨意所說，唯諸菩薩善知我意，應如是信深善法意，作是思惟行布施者，於未來世得大富貴。而此法中，無有一法可從一念至於一念轉至後世，以彼涅槃非轉法故。若無一法可從一念至於一念轉至後世，即是一切諸法實相，諸法實相即是涅槃。持戒是涅槃，不作不起故。忍辱是涅槃，以念念滅故。精進是涅槃，無所取捨故。禪定是涅槃，以不貪味故。般若是涅槃，以不得相故。貪欲是實際，法性無欲相故。瞋恚是實際，法性無瞋相故。愚癡是實際，法性無癡相故。世間是涅槃，無退無生故。涅槃是世間，以其執著故。實語是虛妄，以生諸見故。虛妄是實語，為增上慢人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！我依布施即示涅槃，凡夫無智不能善解隨意所說，唯諸菩薩善知我意，應如是信深善法意，作是思惟行布施者，於未來世得大富貴。而此法中，無有一法可從一念至於一念轉至後世，以彼涅槃非轉法故。若無一法可從一念至於一念轉至後世，即是一切諸法實相，諸法實相即是涅槃。持戒是涅槃，不作不起故。忍辱是涅槃，以念念滅故。精進是涅槃，無所取捨故。禪定是涅槃，以不貪味故。般若是涅槃，以不得相故。貪欲是實際，法性無欲相故。瞋恚是實際，法性無瞋相故。愚癡是實際，法性無癡相故。世間是涅槃，無退無生故。涅槃是世間，以其執著故。實語是虛妄，以生諸見故。虛妄是實語，為增上慢人故。

「復次，梵天！如來以隨意故，或自說言我是說常邊者，或自說言我是說染者，或自說言我是說斷邊者，或自說言我是說無業者，或自說言我是說無業作者，或自說言我是邪見者，或自說言我是不信者，或自說言我是不知恩者，或自說言我是劫盜者，或自說言我是吐者，或自說言我是不受者，而如來無有如此諸事。梵天！當知是為如來隨意。以依何意，憍慢眾生能捨我慢，梵天！如來依如是深意說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！如來以隨意故，或自說言我是說常邊者，或自說言我是說染者，或自說言我是說斷邊者，或自說言我是說無業者，或自說言我是說無業作者，或自說言我是邪見者，或自說言我是不信者，或自說言我是不知恩者，或自說言我是劫盜者，或自說言我是吐者，或自說言我是不受者，而如來無有如此諸事。梵天！當知是為如來隨意。以依何意，憍慢眾生能捨我慢，梵天！如來依如是深意說法。

「梵天！若菩薩知如來隨行方便說者，若聞佛出世則能信受，示眾生善業色身果報故。若聞佛不出世亦信受，以是諸佛法性身故。若聞佛說法亦信受，以為憙樂文字眾生故。若聞佛不說法亦信受，諸佛法性不可說故。若聞有涅槃亦信受，以滅顛倒所起煩惱故。若聞無涅槃亦信受，諸法不生不滅相故。若聞有眾生亦信受，入世諦門故。若聞無眾生亦信受，入第一義故。梵天！菩薩摩訶薩如是善知如來隨行方便說法，於諸言說音聲無畏，應知亦能利益無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若菩薩知如來隨行方便說者，若聞佛出世則能信受，示眾生善業色身果報故。若聞佛不出世亦信受，以是諸佛法性身故。若聞佛說法亦信受，以為憙樂文字眾生故。若聞佛不說法亦信受，諸佛法性不可說故。若聞有涅槃亦信受，以滅顛倒所起煩惱故。若聞無涅槃亦信受，諸法不生不滅相故。若聞有眾生亦信受，入世諦門故。若聞無眾生亦信受，入第一義故。梵天！菩薩摩訶薩如是善知如來隨行方便說法，於諸言說音聲無畏，應知亦能利益無量眾生。

「梵天！云何菩薩知如來方便說法？梵天！如來為眾生說布施，得大富故；持戒，得生天故；忍辱，得端正故；精進，得具智故；禪定，得寂靜故；慧，捨諸煩惱故；多聞，得智慧故；行十善業道，得人天富樂成就故；慈悲喜捨，得生梵世故；奢摩陀，得毘婆舍那故；學地，得無學地故；辟支佛地，清淨消諸供養故；佛地，示無量智故；涅槃，滅一切苦惱故。梵天！我以如是善巧方便，為諸眾生讚說是法。如來實不得我眾生壽命及丈夫等，應知，而如來亦不見布施，不見布施果；亦不見慳，不見慳果；亦不見持戒，不見持戒果；亦不見毀戒，不見毀戒果；亦不見忍辱，不見忍辱果；亦不見瞋恚，不見瞋恚果；亦不見精進，不見精進果；亦不見懈怠，不見懈怠果；亦不見禪定，不見禪定果；亦不見亂心，不見亂心果；亦不見般若，不見般若果；亦不見愚癡，不見愚癡果；亦不見苦樂；亦不見苦樂果；亦不見須陀洹，不見須陀洹果，乃至不見菩提，不見涅槃果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！云何菩薩知如來方便說法？梵天！如來為眾生說布施，得大富故；持戒，得生天故；忍辱，得端正故；精進，得具智故；禪定，得寂靜故；慧，捨諸煩惱故；多聞，得智慧故；行十善業道，得人天富樂成就故；慈悲喜捨，得生梵世故；奢摩陀，得毘婆舍那故；學地，得無學地故；辟支佛地，清淨消諸供養故；佛地，示無量智故；涅槃，滅一切苦惱故。梵天！我以如是善巧方便，為諸眾生讚說是法。如來實不得我眾生壽命及丈夫等，應知，而如來亦不見布施，不見布施果；亦不見慳，不見慳果；亦不見持戒，不見持戒果；亦不見毀戒，不見毀戒果；亦不見忍辱，不見忍辱果；亦不見瞋恚，不見瞋恚果；亦不見精進，不見精進果；亦不見懈怠，不見懈怠果；亦不見禪定，不見禪定果；亦不見亂心，不見亂心果；亦不見般若，不見般若果；亦不見愚癡，不見愚癡果；亦不見苦樂；亦不見苦樂果；亦不見須陀洹，不見須陀洹果，乃至不見菩提，不見涅槃果。

「梵天！如來常為眾生說法，而諸眾生依如來教，如所說法，如實修行勤修諸行。為何義修行、勤行彼行，而諸眾生修行彼法，而不能得、而不能證？所謂須陀洹行，乃至阿羅漢果，乃至不得緣覺之地，不得阿耨多羅三藐三菩提，乃至不得涅槃。以是義故，彼諸眾生，不得涅槃，不見涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！如來常為眾生說法，而諸眾生依如來教，如所說法，如實修行勤修諸行。為何義修行、勤行彼行，而諸眾生修行彼法，而不能得、而不能證？所謂須陀洹行，乃至阿羅漢果，乃至不得緣覺之地，不得阿耨多羅三藐三菩提，乃至不得涅槃。以是義故，彼諸眾生，不得涅槃，不見涅槃。

「梵天！是名如來方便說法。梵天！諸菩薩摩訶薩應勤修行，為令眾生攝取妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！是名如來方便說法。梵天！諸菩薩摩訶薩應勤修行，為令眾生攝取妙法。

「梵天！云何菩薩知如來入說法？梵天！眼是入解脫門，如是耳鼻舌身意，是入解脫門。何以故？眼空無我無我所，自性爾故；耳鼻舌身意空無我無我所，自性爾故。梵天！當知諸入皆是入解脫門，應知正行則不誑故，如是色聲香味觸法，皆是入解脫門。所謂空門，無相門，無願門，不行門，不生不滅門，無所從來無所至去門，不退不生門，自性清淨寂靜門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！云何菩薩知如來入說法？梵天！眼是入解脫門，如是耳鼻舌身意，是入解脫門。何以故？眼空無我無我所，自性爾故；耳鼻舌身意空無我無我所，自性爾故。梵天！當知諸入皆是入解脫門，應知正行則不誑故，如是色聲香味觸法，皆是入解脫門。所謂空門，無相門，無願門，不行門，不生不滅門，無所從來無所至去門，不退不生門，自性清淨寂靜門。

「復次，梵天！如來於一切名字，示是解脫門。何以故？以諸名字無合無用故，以自性頑故。梵天！當知如來即於一切諸文字中說於聖諦，應知即於一切所說法中說解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！如來於一切名字，示是解脫門。何以故？以諸名字無合無用故，以自性頑故。梵天！當知如來即於一切諸文字中說於聖諦，應知即於一切所說法中說解脫門。

「梵天！無有名字言語說法，諸佛如來不說實諦。梵天！如來說法無有法染，一切所說法中示解脫門，令入證智，令入涅槃。梵天！是名如來入說法門。梵天！菩薩摩訶薩應學此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！無有名字言語說法，諸佛如來不說實諦。梵天！如來說法無有法染，一切所說法中示解脫門，令入證智，令入涅槃。梵天！是名如來入說法門。梵天！菩薩摩訶薩應學此法。

「梵天！云何如來以大悲心普為一切眾生說法。梵天！如來具有三十二種相應大悲，普為一切眾生說法。何等名為三十二種相應大悲？梵天！所謂一切法無我，而諸眾生不信不解，計言有我。如來於此諸眾生等，而起大悲，一切法無眾生，而諸眾生計有眾生，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無壽者，而諸眾生計有壽者，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無丈夫，而諸眾生計有丈夫，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！云何如來以大悲心普為一切眾生說法。梵天！如來具有三十二種相應大悲，普為一切眾生說法。何等名為三十二種相應大悲？梵天！所謂一切法無我，而諸眾生不信不解，計言有我。如來於此諸眾生等，而起大悲，一切法無眾生，而諸眾生計有眾生，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無壽者，而諸眾生計有壽者，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無丈夫，而諸眾生計有丈夫，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切法無所有，而諸眾生住於有見，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無住，而諸眾生住於諸法，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無歸處，而諸眾生樂於歸處，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法無所有，而諸眾生住於有見，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無住，而諸眾生住於諸法，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無歸處，而諸眾生樂於歸處，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切法非我所，而諸眾生著於我所，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無所屬，而諸眾生計有所屬，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無取相，而諸眾生皆有取相，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法非我所，而諸眾生著於我所，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無所屬，而諸眾生計有所屬，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無取相，而諸眾生皆有取相，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切法無生，而諸眾生住於有生，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無退生，而諸眾生住於退生，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無染，而諸眾生染著諸法，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法離貪，而諸眾生悉皆有貪，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法離瞋，而諸眾生悉皆有瞋，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法離癡，而諸眾生悉皆有癡，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法無生，而諸眾生住於有生，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無退生，而諸眾生住於退生，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無染，而諸眾生染著諸法，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法離貪，而諸眾生悉皆有貪，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法離瞋，而諸眾生悉皆有瞋，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法離癡，而諸眾生悉皆有癡，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切法無所從來，而諸眾生著所從來，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無所至去，而諸眾生著於後生，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無作，而諸眾生皆有所作，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無戲論，而諸眾生有諸戲論，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法無所從來，而諸眾生著所從來，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無所至去，而諸眾生著於後生，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無作，而諸眾生皆有所作，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無戲論，而諸眾生有諸戲論，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切法空，而諸眾生墮於有見，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無相，而諸眾生取著於相，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無願，而諸眾生悉皆有願，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法空，而諸眾生墮於有見，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無相，而諸眾生取著於相，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切法無願，而諸眾生悉皆有願，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切世間眾生，常共瞋嫌諍鬪，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切世間邪見顛倒行於邪道，為欲令其住正道故，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切世間墮於顛倒，墮於險難，住於非道，為欲令其入實道故，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世間眾生，常共瞋嫌諍鬪，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切世間邪見顛倒行於邪道，為欲令其住正道故，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切世間墮於顛倒，墮於險難，住於非道，為欲令其入實道故，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切世間眾生常為慳貪所縛，不知厭足奪他財物，以為教化令住聖財信、戒、聞、捨、慧、慚、愧故，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切世間眾生，常為財物屋宅妻子恩愛，而作僮僕，於此危脆無堅之物，生堅固相，為欲令彼畢竟定知悉無常故，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世間眾生常為慳貪所縛，不知厭足奪他財物，以為教化令住聖財信、戒、聞、捨、慧、慚、愧故，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切世間眾生，常為財物屋宅妻子恩愛，而作僮僕，於此危脆無堅之物，生堅固相，為欲令彼畢竟定知悉無常故，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切世間凡夫眾生，身為怨賊，而常貪著供養恭敬名稱讚歎，以為親友，眾生雖謂是善知識，而是眾生惡知識也，為作親友真善知識，令其畢竟斷於眾苦，畢竟獲得涅槃樂故，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世間凡夫眾生，身為怨賊，而常貪著供養恭敬名稱讚歎，以為親友，眾生雖謂是善知識，而是眾生惡知識也，為作親友真善知識，令其畢竟斷於眾苦，畢竟獲得涅槃樂故，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「一切世間眾生皆樂行欺誑業，田宅等中邪命自活，以為說法令行正命出三界故，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切諸法皆從因緣，勤修諸行乃得成就，而諸眾生墮於懈怠，是故不能得聖解脫，為令勤進獲得解脫堅固法故，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世間眾生皆樂行欺誑業，田宅等中邪命自活，以為說法令行正命出三界故，如來於此諸眾生等，而起大悲。一切諸法皆從因緣，勤修諸行乃得成就，而諸眾生墮於懈怠，是故不能得聖解脫，為令勤進獲得解脫堅固法故，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「梵天！眾生棄捨無上大乘無礙勝法勝涅槃法，而求下劣小乘之法，所謂聲聞辟支佛乘，為彼眾生令知愛樂大乘之法，所謂令知觀察佛乘故，如來於此諸眾生等，而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！眾生棄捨無上大乘無礙勝法勝涅槃法，而求下劣小乘之法，所謂聲聞辟支佛乘，為彼眾生令知愛樂大乘之法，所謂令知觀察佛乘故，如來於此諸眾生等，而起大悲。

「梵天！如來如是於諸眾生行三十二大悲之心，以是義故，如來名為行大悲者。若菩薩於眾生中，常能修集此三十二大悲心者，是菩薩摩訶薩則得名為大福田也，具大威德得為不退，為諸眾生利益應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！如來如是於諸眾生行三十二大悲之心，以是義故，如來名為行大悲者。若菩薩於眾生中，常能修集此三十二大悲心者，是菩薩摩訶薩則得名為大福田也，具大威德得為不退，為諸眾生利益應知。」

說是大悲法門品時，三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八千菩薩得無生法忍，七萬二千天子得離垢法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大悲法門品時，三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八千菩薩得無生法忍，七萬二千天子得離垢法眼。

爾時，網明童子菩薩白佛言：「世尊！此勝思惟梵天云何聞是大悲法門相應說法，而不喜悅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩白佛言：「世尊！此勝思惟梵天云何聞是大悲法門相應說法，而不喜悅？」

梵天言：「善男子！若識在二法則有喜悅，若識在無二實際法中，則無喜悅。善男子！譬如如來所作幻人，聞於如來所說法事，不喜不悅。如是，善男子！知一切法皆如幻相，故於如來不生勝想，於餘眾生不生劣想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！若識在二法則有喜悅，若識在無二實際法中，則無喜悅。善男子！譬如如來所作幻人，聞於如來所說法事，不喜不悅。如是，善男子！知一切法皆如幻相，故於如來不生勝想，於餘眾生不生劣想。」

網明菩薩問梵天言：「善男子！知一切法，云何名為如幻相耶？」答言：「善男子！若人分別一切諸法行二處者，汝當問之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩問梵天言：「善男子！知一切法，云何名為如幻相耶？」答言：「善男子！若人分別一切諸法行二處者，汝當問之。」

問言：「梵天！汝於何處行耶？」答言：「善男子！隨諸凡夫以何處行，吾於彼行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「梵天！汝於何處行耶？」答言：「善男子！隨諸凡夫以何處行，吾於彼行。」

網明菩薩言：「梵天！凡夫之人行於貪瞋愚癡，身見戒取疑網我，我所等所求邪道。善男子！汝豈可於是處行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「梵天！凡夫之人行於貪瞋愚癡，身見戒取疑網我，我所等所求邪道。善男子！汝豈可於是處行耶？」

梵天問言：「善男子！汝欲得凡夫法決定相耶？」答言：「梵天！我尚不見有諸凡夫，何況其法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「善男子！汝欲得凡夫法決定相耶？」答言：「梵天！我尚不見有諸凡夫，何況其法！」

梵天問言：「善男子！若是諸法無決定者，汝心云何有彼貪欲瞋恚愚癡諸染法耶？」答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天問言：「善男子！若是諸法無決定者，汝心云何有彼貪欲瞋恚愚癡諸染法耶？」答言：「無也。」

梵天言：「善男子！一切諸法離於貪欲瞋恚癡相，行相亦如是。善男子！所有凡夫行即是賢聖行，無二無差別。善男子！一切行非行、一切說非說、一切道非道。曰何謂一切行非行？善男子！若人行道千萬億劫，然於法性不增不減，故一切行非行。曰何謂一切說非說？善男子！如來以不可說相說一切法，故一切說非說。曰何謂一切道非道？善男子！以無所至，故一切道非道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！一切諸法離於貪欲瞋恚癡相，行相亦如是。善男子！所有凡夫行即是賢聖行，無二無差別。善男子！一切行非行、一切說非說、一切道非道。曰何謂一切行非行？善男子！若人行道千萬億劫，然於法性不增不減，故一切行非行。曰何謂一切說非說？善男子！如來以不可說相說一切法，故一切說非說。曰何謂一切道非道？善男子！以無所至，故一切道非道。」

爾時，世尊讚勝思惟大梵天言：「善哉，善哉！梵天！善哉！梵天！若欲說法，當如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚勝思惟大梵天言：「善哉，善哉！梵天！善哉！梵天！若欲說法，當如是說。」