勝思惟梵天所問經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經卷第一

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

歸命一切諸佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切諸佛菩薩。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘僧六萬四千人俱、菩薩摩訶薩七萬二千人，皆是智者之所識知，得具足陀羅尼，得無障礙樂說辯才，得諸三昧，得大神通，奮迅無礙，畢竟得無所畏，如實善知諸法體相，得無生法忍。其名曰文殊師利法王子、寶手法王子、寶印手法王子、寶德法王子、虛空藏法王子、發心轉法輪法王子、網明法王子、奮迅法王子、功德藏法王子、能捨一切法法王子、鉢頭摩莊嚴法王子、師子法王子、月光法王子、月明法王子、最勝意法王子，一切莊嚴法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘僧六萬四千人俱、菩薩摩訶薩七萬二千人，皆是智者之所識知，得具足陀羅尼，得無障礙樂說辯才，得諸三昧，得大神通，奮迅無礙，畢竟得無所畏，如實善知諸法體相，得無生法忍。其名曰文殊師利法王子、寶手法王子、寶印手法王子、寶德法王子、虛空藏法王子、發心轉法輪法王子、網明法王子、奮迅法王子、功德藏法王子、能捨一切法法王子、鉢頭摩莊嚴法王子、師子法王子、月光法王子、月明法王子、最勝意法王子，一切莊嚴法王子。

跋陀婆羅等上首，十六大賢士，其名曰：跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、善將導菩薩、人德菩薩、善護德菩薩、大海德菩薩、帝釋王德菩薩、上意菩薩、勝意菩薩、增上意菩薩、不空見菩薩、善住菩薩、善奮迅菩薩、無量意菩薩、不休息菩薩、日藏菩薩、持地菩薩，如是等菩薩摩訶薩七萬二千人。及四天王，天帝釋王上首，三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、及梵王等諸餘梵天，并餘無量天、龍、鬼神夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，普皆來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀婆羅等上首，十六大賢士，其名曰：跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、善將導菩薩、人德菩薩、善護德菩薩、大海德菩薩、帝釋王德菩薩、上意菩薩、勝意菩薩、增上意菩薩、不空見菩薩、善住菩薩、善奮迅菩薩、無量意菩薩、不休息菩薩、日藏菩薩、持地菩薩，如是等菩薩摩訶薩七萬二千人。及四天王，天帝釋王上首，三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、及梵王等諸餘梵天，并餘無量天、龍、鬼神夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，普皆來集。

爾時，世尊有百千萬大眾集會，恭敬圍遶，而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有百千萬大眾集會，恭敬圍遶，而為說法。

爾時，網明童子菩薩即從坐起，整服右肩右膝著地，頂禮佛足，合掌向佛，動此三千大千世界，觀察三千大千世界一切眾生，而白佛言：「世尊！我欲少問，若佛聽者，乃敢諮請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩即從坐起，整服右肩右膝著地，頂禮佛足，合掌向佛，動此三千大千世界，觀察三千大千世界一切眾生，而白佛言：「世尊！我欲少問，若佛聽者，乃敢諮請。」

佛言：「網明！恣汝所問，我當解說，悅可爾心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「網明！恣汝所問，我當解說，悅可爾心。」

於是，網明童子菩薩既蒙聽許心大歡喜，即白佛言：「世尊！如來身相超百千萬日月光明，我自惟念：『若有眾生能見佛身及思惟者，甚為希有。』我復思惟：『若有眾生能見佛身及思惟者，皆是如來威神之力。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，網明童子菩薩既蒙聽許心大歡喜，即白佛言：「世尊！如來身相超百千萬日月光明，我自惟念：『若有眾生能見佛身及思惟者，甚為希有。』我復思惟：『若有眾生能見佛身及思惟者，皆是如來威神之力。』」

佛言：「網明！如是，如是。如汝所言，若佛如來不加威神，眾生無有能見佛身及思惟者，亦無有能問如來者。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「網明！如是，如是。如汝所言，若佛如來不加威神，眾生無有能見佛身及思惟者，亦無有能問如來者。何以故？

「網明！如來有光名寂莊嚴，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能見佛身思惟佛身不壞眼根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「網明！如來有光名寂莊嚴，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能見佛身思惟佛身不壞眼根。

「網明！如來有光名無畏辯，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來其辯無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「網明！如來有光名無畏辯，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來其辯無盡。

「網明！如來有光名集一切諸善根本，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來轉輪聖王行業因緣。如來有光名淨莊嚴，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來天帝釋王行業因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「網明！如來有光名集一切諸善根本，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來轉輪聖王行業因緣。如來有光名淨莊嚴，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來天帝釋王行業因緣。

「如來有光名曰自在，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來大梵天王行業因緣。如來有光名離煩惱，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來聲聞乘人所行之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰自在，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來大梵天王行業因緣。如來有光名離煩惱，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來聲聞乘人所行之道。

「如來有光名善遠離，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來緣覺乘人所行之道。如來有光名益一切智智，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來最上佛乘大乘之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名善遠離，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來緣覺乘人所行之道。如來有光名益一切智智，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，能問如來最上佛乘大乘之道。

「如來有光名曰往益佛，來去時足下光明，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，隨所壽終生於天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰往益佛，來去時足下光明，若以此光觸諸眾生，遇斯光者，隨所壽終生於天上。

「如來有光名一切莊嚴，若佛入城放斯光明，眾生遇者得樂歡喜，諸莊嚴具莊嚴其城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名一切莊嚴，若佛入城放斯光明，眾生遇者得樂歡喜，諸莊嚴具莊嚴其城。

「如來有光名曰分散，若以此光觸諸世界，無量無邊世界震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰分散，若以此光觸諸世界，無量無邊世界震動。

「如來有光名曰生樂，若以此光觸諸眾生，能滅地獄眾生苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰生樂，若以此光觸諸眾生，能滅地獄眾生苦惱。

「如來有光名曰上慈，若以此光觸諸眾生，能令畜生不相殺害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰上慈，若以此光觸諸眾生，能令畜生不相殺害。

「如來有光名曰涼樂，若以此光觸諸眾生，能滅餓鬼飢渴熱惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰涼樂，若以此光觸諸眾生，能滅餓鬼飢渴熱惱。

「如來有光名曰明淨，若以此光觸諸眾生，能令盲者得眼能視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰明淨，若以此光觸諸眾生，能令盲者得眼能視。

「如來有光名曰聽聰，若以此光觸諸眾生，能令聾者得耳聞聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰聽聰，若以此光觸諸眾生，能令聾者得耳聞聲。

「如來有光名曰止息，若以此光觸諸眾生，住十不善惡業道者，能令安住十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰止息，若以此光觸諸眾生，住十不善惡業道者，能令安住十善業道。

「如來有光名曰慚愧，若以此光觸諸眾生，能令狂者皆得正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰慚愧，若以此光觸諸眾生，能令狂者皆得正念。

「如來有光名曰離惡，若以此光觸諸眾生，令邪見者皆得正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰離惡，若以此光觸諸眾生，令邪見者皆得正見。

「如來有光名曰能捨，若以此光觸諸眾生，能令慳者破慳貪心修行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰能捨，若以此光觸諸眾生，能令慳者破慳貪心修行布施。

「如來有光名無悔熱，若以此光觸諸眾生，令毀禁者皆得持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名無悔熱，若以此光觸諸眾生，令毀禁者皆得持戒。

「如來有光名曰安利，若以此光觸諸眾生，能令瞋者皆行忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰安利，若以此光觸諸眾生，能令瞋者皆行忍辱。

「如來有光名曰勤修，若以此光觸諸眾生，令懈怠者皆行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰勤修，若以此光觸諸眾生，令懈怠者皆行精進。

「如來有光名曰一心，若以此光觸諸眾生，令忘念者皆得禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰一心，若以此光觸諸眾生，令忘念者皆得禪定。

「如來有光名曰能解，若以此光觸諸眾生，令愚癡者皆得智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰能解，若以此光觸諸眾生，令愚癡者皆得智慧。

「如來有光名無垢淨，若以此光觸諸眾生，令不信者皆得正信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名無垢淨，若以此光觸諸眾生，令不信者皆得正信。

「如來有光名曰能持，若以此光觸諸眾生，令少聞者皆得多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰能持，若以此光觸諸眾生，令少聞者皆得多聞。

「如來有光名曰威儀，若以此光觸諸眾生，無慚愧者皆得慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰威儀，若以此光觸諸眾生，無慚愧者皆得慚愧。

「如來有光名曰安隱，若以此光觸諸眾生，令多欲者斷除婬欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰安隱，若以此光觸諸眾生，令多欲者斷除婬欲。

「如來有光名曰歡喜，若以此光觸諸眾生，令多怒者斷除瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰歡喜，若以此光觸諸眾生，令多怒者斷除瞋恚。

「如來有光名曰照明，若以此光觸諸眾生，令多癡者觀十二緣斷除愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰照明，若以此光觸諸眾生，令多癡者觀十二緣斷除愚癡。

「如來有光名曰遍行，若以此光觸諸眾生，令等分者斷除等分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來有光名曰遍行，若以此光觸諸眾生，令等分者斷除等分。

「網明！如來有光名曰示現一切種色，若以此光觸諸眾生，能令遇者皆見佛身種種異色無量種色過百千萬色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「網明！如來有光名曰示現一切種色，若以此光觸諸眾生，能令遇者皆見佛身種種異色無量種色過百千萬色。

「網明！當知如來若以一劫，若餘殘劫，依於如來光明說法不可窮盡。是故如來、應、正遍知光明功德，無量無邊不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「網明！當知如來若以一劫，若餘殘劫，依於如來光明說法不可窮盡。是故如來、應、正遍知光明功德，無量無邊不可窮盡。」

爾時，網明童子菩薩白佛言：「希有世尊！如來示現無量無邊身光莊嚴，不可思議，方便善巧相應說法。世尊！我未聞此諸光明名。世尊！如我解佛所說法義，世尊！若有菩薩得聞如此諸光明名，能生淨信恭敬心者，彼諸眾生畢竟定得如來如是光明之身。世尊！惟願今放請菩薩光覺諸菩薩，令他方菩薩善問難者皆悉覺知，既覺知已發心來此娑婆世界，既來此已，問於如來、供養如來、問答如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩白佛言：「希有世尊！如來示現無量無邊身光莊嚴，不可思議，方便善巧相應說法。世尊！我未聞此諸光明名。世尊！如我解佛所說法義，世尊！若有菩薩得聞如此諸光明名，能生淨信恭敬心者，彼諸眾生畢竟定得如來如是光明之身。世尊！惟願今放請菩薩光覺諸菩薩，令他方菩薩善問難者皆悉覺知，既覺知已發心來此娑婆世界，既來此已，問於如來、供養如來、問答如來。」

爾時，世尊既受網明菩薩請已，即放光明，照於他方無量無邊諸佛世界。於是諸方無量菩薩依佛光明觸其身故，皆來至此娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊既受網明菩薩請已，即放光明，照於他方無量無邊諸佛世界。於是諸方無量菩薩依佛光明觸其身故，皆來至此娑婆世界。

爾時，東方過七十二恒河沙等諸佛國土，有佛國土名曰清潔。彼中有佛，號月光明如來、應、正遍知，現在現命現住，惟為諸菩薩摩訶薩說清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過七十二恒河沙等諸佛國土，有佛國土名曰清潔。彼中有佛，號月光明如來、應、正遍知，現在現命現住，惟為諸菩薩摩訶薩說清淨法。

彼佛國土有菩薩梵天名勝思惟，住不退輪，蒙佛光明觸其身已，到彼佛所頂禮佛足，白言：「世尊！何因何緣，於此世界大光明現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛國土有菩薩梵天名勝思惟，住不退輪，蒙佛光明觸其身已，到彼佛所頂禮佛足，白言：「世尊！何因何緣，於此世界大光明現？」

月光明佛告言：「梵天！西方去此過七十二恒河沙等諸佛世界，有佛世界名曰娑婆。彼中有佛，號釋迦牟尼如來、應、正遍知，現在現命現住，為眾說法。是彼佛身所放光明，為集十方諸大菩薩摩訶薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光明佛告言：「梵天！西方去此過七十二恒河沙等諸佛世界，有佛世界名曰娑婆。彼中有佛，號釋迦牟尼如來、應、正遍知，現在現命現住，為眾說法。是彼佛身所放光明，為集十方諸大菩薩摩訶薩故。」

梵天言：「世尊！我今欲詣娑婆世界奉見彼佛，供養彼佛、禮拜、親近、諮問、問答深細意問，彼佛世尊亦欲見我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！我今欲詣娑婆世界奉見彼佛，供養彼佛、禮拜、親近、諮問、問答深細意問，彼佛世尊亦欲見我。」

其佛告言：「便往，梵天！今正是時。彼國今有若干千億諸大菩薩，現前集會。梵天！汝今應以十種清淨堅固心遊彼世界，所謂於毀於譽心無增減故，聞善聞惡等以慈心故，於諸愚智等以悲心故，於上中下眾生之類意常平等故，於輕毀供養心無有二故，不見他人功德過失故，見種種乘皆是一味故，聞三惡道心不驚怖故，於諸菩薩生世尊想故，佛出五濁生希有想故。梵天！汝當依此十種清淨堅固心遊彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛告言：「便往，梵天！今正是時。彼國今有若干千億諸大菩薩，現前集會。梵天！汝今應以十種清淨堅固心遊彼世界，所謂於毀於譽心無增減故，聞善聞惡等以慈心故，於諸愚智等以悲心故，於上中下眾生之類意常平等故，於輕毀供養心無有二故，不見他人功德過失故，見種種乘皆是一味故，聞三惡道心不驚怖故，於諸菩薩生世尊想故，佛出五濁生希有想故。梵天！汝當依此十種清淨堅固心遊彼世界。」

爾時，勝思惟梵天白其佛言：「世尊！然我不敢於如來前作師子吼，我所能行，佛自知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白其佛言：「世尊！然我不敢於如來前作師子吼，我所能行，佛自知之。」

時，月光明如來國土餘諸菩薩白其佛言：「世尊！我得大利，不生如是國土，不生如是惡眾生中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，月光明如來國土餘諸菩薩白其佛言：「世尊！我得大利，不生如是國土，不生如是惡眾生中。」

其佛告言：「諸善男子！勿作是語。何以故？若菩薩於此國中，滿百千劫淨修梵行，不如於彼娑婆世界，從旦至中無瞋礙心，其福為勝。何以故？以彼世界多有垢染、多有諸難，彼諸眾生多有垢染、多有鬪諍故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛告言：「諸善男子！勿作是語。何以故？若菩薩於此國中，滿百千劫淨修梵行，不如於彼娑婆世界，從旦至中無瞋礙心，其福為勝。何以故？以彼世界多有垢染、多有諸難，彼諸眾生多有垢染、多有鬪諍故。」

即時彼國有萬二千諸菩薩等，欲與勝思惟梵天俱共發來，而作是言：「如來知我行菩薩行，我等亦欲以此十心，一心遊行娑婆世界，見釋迦牟尼佛禮拜供養，一心定意遊行彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時彼國有萬二千諸菩薩等，欲與勝思惟梵天俱共發來，而作是言：「如來知我行菩薩行，我等亦欲以此十心，一心遊行娑婆世界，見釋迦牟尼佛禮拜供養，一心定意遊行彼國。」

爾時勝思惟梵天與萬二千諸菩薩等，頭面禮拜月光明佛，於其國土忽然不現，譬如壯士屈申臂頃，一剎那頃，一羅婆頃，一無侯多頃，到娑婆世界釋迦牟尼佛所，頭面禮足，右遶三匝，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝思惟梵天與萬二千諸菩薩等，頭面禮拜月光明佛，於其國土忽然不現，譬如壯士屈申臂頃，一剎那頃，一羅婆頃，一無侯多頃，到娑婆世界釋迦牟尼佛所，頭面禮足，右遶三匝，却住一面。

爾時，佛告網明菩薩言：「網明！汝見勝思惟梵天來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告網明菩薩言：「網明！汝見勝思惟梵天來不？」

網明菩薩白佛言：「如是，世尊！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩白佛言：「如是，世尊！唯然已見。」

佛言：「網明！此勝思惟梵天於一切正問諸菩薩中，為最第一；於一切善巧隨意所宜說法諸菩薩中，為最第一；於一切美妙音聲諸菩薩中，為最第一；於一切美妙言語諸菩薩中，為最第一；於一切先意問訊諸菩薩中，為最第一；於一切應以言語供養諸菩薩中，為最第一；於一切無障礙言語諸菩薩中，為最第一；於一切密意言語諸菩薩中，為最第一；於一切無瞋恨心諸菩薩中，為最第一；於一切慈心行諸菩薩中，為最第一；於一切悲心行諸菩薩中，為最第一；於一切喜心行諸菩薩中，為最第一；於一切捨心行諸菩薩中，為最第一；於一切善問疑心諸菩薩中，為最第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「網明！此勝思惟梵天於一切正問諸菩薩中，為最第一；於一切善巧隨意所宜說法諸菩薩中，為最第一；於一切美妙音聲諸菩薩中，為最第一；於一切美妙言語諸菩薩中，為最第一；於一切先意問訊諸菩薩中，為最第一；於一切應以言語供養諸菩薩中，為最第一；於一切無障礙言語諸菩薩中，為最第一；於一切密意言語諸菩薩中，為最第一；於一切無瞋恨心諸菩薩中，為最第一；於一切慈心行諸菩薩中，為最第一；於一切悲心行諸菩薩中，為最第一；於一切喜心行諸菩薩中，為最第一；於一切捨心行諸菩薩中，為最第一；於一切善問疑心諸菩薩中，為最第一。」

爾時，勝思惟梵天與萬二千諸菩薩等，頂禮佛足，右遶三匝，合掌向佛，偈讚請曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天與萬二千諸菩薩等，頂禮佛足，右遶三匝，合掌向佛，偈讚請曰：

「世尊大名勝， 普聞於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊大名勝， 普聞於十方，

所在諸如來， 無不稱歎者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在諸如來， 無不稱歎者。

有諸餘淨國， 無三惡道名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸餘淨國， 無三惡道名，

捨如是妙土， 慈悲故生此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨如是妙土， 慈悲故生此。

佛名智無減， 與諸如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名智無減， 與諸如來等，

以大悲本願， 處斯穢惡土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大悲本願， 處斯穢惡土，

若人於淨國， 梵行滿一劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於淨國， 梵行滿一劫，

此土須臾間， 行慈為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土須臾間， 行慈為最勝。

若人於此土， 有身口意罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此土， 有身口意罪，

應墮三惡道， 現世受得除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應墮三惡道， 現世受得除。

生此土菩薩， 不應懷憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生此土菩薩， 不應懷憂惱，

設有惡道罪， 頭痛則得除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有惡道罪， 頭痛則得除。

此土諸菩薩， 若能守護法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土諸菩薩， 若能守護法，

世世所生處， 不失於正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世所生處， 不失於正念。

若人欲斷縛， 滅煩惱業罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲斷縛， 滅煩惱業罪，

於此土護法， 增益一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此土護法， 增益一切智。

淨土多億劫， 受持清淨戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土多億劫， 受持清淨戒，

於此娑婆國， 從旦至中勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此娑婆國， 從旦至中勝。

我見安樂國， 無量壽佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見安樂國， 無量壽佛國，

無苦及苦名， 彼作福非奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無苦及苦名， 彼作福非奇。

於此煩惱處， 能忍不可忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此煩惱處， 能忍不可忍，

亦教他此法， 其福為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦教他此法， 其福為最勝。

我禮無上尊， 大悲救苦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我禮無上尊， 大悲救苦者，

能忍惡眾生， 說法甚為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能忍惡眾生， 說法甚為難。

佛集十方界， 名聞諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛集十方界， 名聞諸菩薩，

聽法無厭者， 廣為說佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽法無厭者， 廣為說佛道。

釋梵天四王， 諸天龍神等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵天四王， 諸天龍神等，

皆悉欲求法， 願隨信樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉欲求法， 願隨信樂說。

比丘、比丘尼， 及清信士女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘、比丘尼， 及清信士女，

是四眾普集， 願時為演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四眾普集， 願時為演說。

有樂佛乘者， 及聲聞緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有樂佛乘者， 及聲聞緣覺，

佛知其深心， 願悉為斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其深心， 願悉為斷疑。

不斷佛種者， 能出生三寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷佛種者， 能出生三寶，

為是諸菩薩， 我今請法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是諸菩薩， 我今請法王，

名稱普流布， 十方菩薩聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱普流布， 十方菩薩聞，

皆悉共來集， 願說無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉共來集， 願說無上道。

法非二乘境， 我等信力入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法非二乘境， 我等信力入，

不可思議慧， 惟是佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議慧， 惟是佛境界。

我今有所請， 悔過於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今有所請， 悔過於世尊，

如來無疲惓， 願說菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無疲惓， 願說菩提道。」

爾時，勝思惟梵天偈讚歎已，白佛言：「世尊！云何菩薩其心堅固而不疲惓？云何菩薩所言決定而不中悔？云何菩薩增長諸善根？云何菩薩無所恐畏威儀不轉？云何菩薩增長諸白法？云何菩薩善知從一地至一地？云何菩薩善知方便教化眾生？云何菩薩隨順諸眾生？云何菩薩不失菩提心？云何菩薩能一其心而不散亂？云何菩薩善求於法？云何菩薩善出毀禁之罪？云何菩薩善斷諸煩惱？云何菩薩善往諸大眾？云何菩薩善開法施？云何菩薩得先因力不失善根？云何菩薩不由他教而能自行六波羅蜜？云何菩薩能轉捨禪定還生欲界？云何菩薩於諸佛法得不退轉？云何菩薩不斷佛種如實修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天偈讚歎已，白佛言：「世尊！云何菩薩其心堅固而不疲惓？云何菩薩所言決定而不中悔？云何菩薩增長諸善根？云何菩薩無所恐畏威儀不轉？云何菩薩增長諸白法？云何菩薩善知從一地至一地？云何菩薩善知方便教化眾生？云何菩薩隨順諸眾生？云何菩薩不失菩提心？云何菩薩能一其心而不散亂？云何菩薩善求於法？云何菩薩善出毀禁之罪？云何菩薩善斷諸煩惱？云何菩薩善往諸大眾？云何菩薩善開法施？云何菩薩得先因力不失善根？云何菩薩不由他教而能自行六波羅蜜？云何菩薩能轉捨禪定還生欲界？云何菩薩於諸佛法得不退轉？云何菩薩不斷佛種如實修行？」

爾時，世尊讚勝思惟大梵天言：「善哉，善哉！梵天！善哉！梵天！汝今善能問於如來如是之義。梵天！汝今至心諦聽，我為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚勝思惟大梵天言：「善哉，善哉！梵天！善哉！梵天！汝今善能問於如來如是之義。梵天！汝今至心諦聽，我為汝說。」

大梵天言：「如是，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵天言：「如是，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「梵天！諸菩薩摩訶薩，畢竟成就四法，其心堅固而不疲惓。何等為四？一者、於諸眾生起大悲心故；二者、精進常不懈故；三者、信解生死如夢故；四者、正思惟無等等佛之智慧故。梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是四法，其心堅固而不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！諸菩薩摩訶薩，畢竟成就四法，其心堅固而不疲惓。何等為四？一者、於諸眾生起大悲心故；二者、精進常不懈故；三者、信解生死如夢故；四者、正思惟無等等佛之智慧故。梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是四法，其心堅固而不疲惓。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，所言決定而不中悔。何等為四？一者、決定說諸法無我故；二者、決定說諸生處無有樂者故；三者、決定常讚大乘故；四者、決定說罪福業不失故。梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是四法，所言決定而不中悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，所言決定而不中悔。何等為四？一者、決定說諸法無我故；二者、決定說諸生處無有樂者故；三者、決定常讚大乘故；四者、決定說罪福業不失故。梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是四法，所言決定而不中悔。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法增長諸善根。何等為四？一者、持戒故；二者、多聞故；三者、布施故；四者、出家故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法增長諸善根。何等為四？一者、持戒故；二者、多聞故；三者、布施故；四者、出家故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，無所恐畏威儀不轉。何等為四？一者、不畏不得財利故；二者、不畏毀辱故；三者、不畏惡名故；四者、不畏苦惱故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，無所恐畏威儀不轉。何等為四？一者、不畏不得財利故；二者、不畏毀辱故；三者、不畏惡名故；四者、不畏苦惱故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，增長諸白法。何等為四？一者、教諸眾生修行大菩提故；二者、布施不求果報故；三者、守護正法故；四者、以智慧教諸菩薩故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，增長諸白法。何等為四？一者、教諸眾生修行大菩提故；二者、布施不求果報故；三者、守護正法故；四者、以智慧教諸菩薩故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善知從一地至一地。何等為四？一者、集諸善根故；二者、遠離一切諸過咎故；三者、善知方便迴向故；四者、常勤精進故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善知從一地至一地。何等為四？一者、集諸善根故；二者、遠離一切諸過咎故；三者、善知方便迴向故；四者、常勤精進故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善知方便教化眾生。何等為四？一者、隨順眾生意故；二者、於他功德起隨喜心故；三者、悔過除罪故；四者、勸請諸佛故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善知方便教化眾生。何等為四？一者、隨順眾生意故；二者、於他功德起隨喜心故；三者、悔過除罪故；四者、勸請諸佛故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，隨順諸眾生。何等為四？一者、常求利安一切眾生故；二者、自捨己樂故；三者、心和忍辱故；四者、除捨憍慢故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，隨順諸眾生。何等為四？一者、常求利安一切眾生故；二者、自捨己樂故；三者、心和忍辱故；四者、除捨憍慢故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，不失菩提心。何等為四？一者、常憶念佛故；二者、所作善根不離菩提心故；三者、親近善知識故；四者、讚歎大乘故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，不失菩提心。何等為四？一者、常憶念佛故；二者、所作善根不離菩提心故；三者、親近善知識故；四者、讚歎大乘故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，能一其心而不散亂。何等為四？一者、遠離聲聞心故；二者、捨辟支佛心念故；三者、求法無厭足故；四者、如所聞法廣為人說故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，能一其心而不散亂。何等為四？一者、遠離聲聞心故；二者、捨辟支佛心念故；三者、求法無厭足故；四者、如所聞法廣為人說故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善求於法。何等為四？一者、於法生珍寶想以難得故；二者、於法生妙藥想療眾病故；三者、於法生財利想以不失故；四者、於法生滅苦想至涅槃故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善求於法。何等為四？一者、於法生珍寶想以難得故；二者、於法生妙藥想療眾病故；三者、於法生財利想以不失故；四者、於法生滅苦想至涅槃故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善出毀禁之罪。何等為四？一者、得無生忍以諸法內觀故；二者、得無滅忍以諸法無去故；三者、得因緣忍觀諸法因緣故；四者、得無住忍無新無舊故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善出毀禁之罪。何等為四？一者、得無生忍以諸法內觀故；二者、得無滅忍以諸法無去故；三者、得因緣忍觀諸法因緣故；四者、得無住忍無新無舊故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善斷諸煩惱。何等為四？一者、正觀察故；二者、遠離未來諸障增長諸白法故；三者、得善法力故；四者、獨處遠離故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善斷諸煩惱。何等為四？一者、正觀察故；二者、遠離未來諸障增長諸白法故；三者、得善法力故；四者、獨處遠離故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善往諸大眾。何等為四？一者、求法不求勝故；二者、恭敬心無憍慢故；三者、惟求於法不自顯現故；四者、教人善法不求名利故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善往諸大眾。何等為四？一者、求法不求勝故；二者、恭敬心無憍慢故；三者、惟求於法不自顯現故；四者、教人善法不求名利故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善開法施。何等為四？一者、守護法故；二者、自益智慧亦益他人故；三者、行善人法故；四者、示人垢淨故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，善開法施。何等為四？一者、守護法故；二者、自益智慧亦益他人故；三者、行善人法故；四者、示人垢淨故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，得先因力不失善根。何等為四？一者、於他闕失不見其過故；二者、於瞋怒人常修慈心故；三者、常說諸法因緣故；四者、常念菩提故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，得先因力不失善根。何等為四？一者、於他闕失不見其過故；二者、於瞋怒人常修慈心故；三者、常說諸法因緣故；四者、常念菩提故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，不由他教而能自行六波羅蜜。何等為四？一者、以施導人故；二者、不說他人毀禁之罪故；三者、善知攝法教化眾生故；四者、達解深法故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，不由他教而能自行六波羅蜜。何等為四？一者、以施導人故；二者、不說他人毀禁之罪故；三者、善知攝法教化眾生故；四者、達解深法故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，能轉捨禪定還生欲界。何等為四？一者、其心柔軟故；二者、得諸善根力故；三者、善修智慧方便力故；四者、不捨一切諸眾生故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，能轉捨禪定還生欲界。何等為四？一者、其心柔軟故；二者、得諸善根力故；三者、善修智慧方便力故；四者、不捨一切諸眾生故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，於諸佛法得不退轉。何等為四？一者、堪受無量生死故；二者、供養無量諸佛故；三者、修行無量大慈故；四者、修行無量大悲故；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，於諸佛法得不退轉。何等為四？一者、堪受無量生死故；二者、供養無量諸佛故；三者、修行無量大慈故；四者、修行無量大悲故；是為四法。

「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，不斷佛種如實修行。何等為四？一者、不退本願故；二者、如實修行故；三者、於諸善法大欲精進故；四者、深心行於佛道故。梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是四法，不斷佛種如實修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法，不斷佛種如實修行。何等為四？一者、不退本願故；二者、如實修行故；三者、於諸善法大欲精進故；四者、深心行於佛道故。梵天！諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是四法，不斷佛種如實修行。」

說如是等諸四法時，二萬二千諸天及人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，五千菩薩得無生法忍，十方世界諸來菩薩供養於佛，所散天華周遍三千大千世界，積至于膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說如是等諸四法時，二萬二千諸天及人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，五千菩薩得無生法忍，十方世界諸來菩薩供養於佛，所散天華周遍三千大千世界，積至于膝。

爾時，網明童子菩薩問勝思惟大梵天言：「梵天！佛說汝於一切正問諸菩薩中為最第一，云何菩薩所問為正問耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明童子菩薩問勝思惟大梵天言：「梵天！佛說汝於一切正問諸菩薩中為最第一，云何菩薩所問為正問耶？」

梵天言：「網明！若菩薩見我故問，名為邪問非為正問；見他故問，名為邪問非為正問；分別法問，名為邪問非為正問。網明！若菩薩無我見問，無他見問，無法見問，名為正問非為邪問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「網明！若菩薩見我故問，名為邪問非為正問；見他故問，名為邪問非為正問；分別法問，名為邪問非為正問。網明！若菩薩無我見問，無他見問，無法見問，名為正問非為邪問。

「復次，網明！若菩薩以生故問名為邪問，以滅故問名為邪問，以是處非處故問，名為邪問。網明！若菩薩不以生故問，不以滅故問，不以是處非處故問，名為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，網明！若菩薩以生故問名為邪問，以滅故問名為邪問，以是處非處故問，名為邪問。網明！若菩薩不以生故問，不以滅故問，不以是處非處故問，名為正問。

「復次，網明！若菩薩為染故問名為邪問，為淨故問名為邪問，為生死故問名為邪問，為出生死故問名為邪問，為涅槃故問名為邪問。網明！若菩薩不為染淨故問，不為生死出生死故問，不為涅槃故問，名為正問。何以故？於法位中，無染、無淨、無生死、無涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，網明！若菩薩為染故問名為邪問，為淨故問名為邪問，為生死故問名為邪問，為出生死故問名為邪問，為涅槃故問名為邪問。網明！若菩薩不為染淨故問，不為生死出生死故問，不為涅槃故問，名為正問。何以故？於法位中，無染、無淨、無生死、無涅槃故。

「復次，網明！若菩薩為得故問非為正問，為取故問非為正問，為證故問非為正問，為分別故問非為正問，為知故問非為正問，為依止故問非為正問，為修故問非為正問，為修見故問非為正問。是故，網明！以何處無得、無取、無證、無分別、無知、無依止、無修、無修見故問，是為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，網明！若菩薩為得故問非為正問，為取故問非為正問，為證故問非為正問，為分別故問非為正問，為知故問非為正問，為依止故問非為正問，為修故問非為正問，為修見故問非為正問。是故，網明！以何處無得、無取、無證、無分別、無知、無依止、無修、無修見故問，是為正問。

「復次，網明！若菩薩是善法是不善法，是有漏法是無漏法，是有罪法是無罪法，是有為法是無為法，是世間法是出世間法。網明！如是等二法隨所依而問者，名為邪問。網明！若菩薩不見二不見不二，無相無相平等行問，名為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，網明！若菩薩是善法是不善法，是有漏法是無漏法，是有罪法是無罪法，是有為法是無為法，是世間法是出世間法。網明！如是等二法隨所依而問者，名為邪問。網明！若菩薩不見二不見不二，無相無相平等行問，名為正問。

「復次，網明！若菩薩分別佛問名為邪問，分別法問名為邪問，分別僧問名為邪問，分別佛國土問名為邪問，分別眾生問名為邪問，分別乘問名為邪問。網明！若菩薩於法不作一異問者，名為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，網明！若菩薩分別佛問名為邪問，分別法問名為邪問，分別僧問名為邪問，分別佛國土問名為邪問，分別眾生問名為邪問，分別乘問名為邪問。網明！若菩薩於法不作一異問者，名為正問。

「復次，網明！一切法正、一切法邪！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，網明！一切法正、一切法邪！」

網明菩薩言：「梵天！云何一切法正？云何一切法邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「梵天！云何一切法正？云何一切法邪？」

梵天言：「網明！諸法不可思議故，一切法名為正；若不可思議而思議者，一切法名為邪。一切法寂靜，名為正思惟，若不信解是寂靜者，是即分別諸法。若分別諸法則入增上慢，若入增上慢隨所分別，皆名邪問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「網明！諸法不可思議故，一切法名為正；若不可思議而思議者，一切法名為邪。一切法寂靜，名為正思惟，若不信解是寂靜者，是即分別諸法。若分別諸法則入增上慢，若入增上慢隨所分別，皆名邪問。」

網明菩薩言：「梵天！云何名為諸法正性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「梵天！云何名為諸法正性？」

梵天言：「網明！諸法離自性離欲際，是名正性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「網明！諸法離自性離欲際，是名正性。」

網明菩薩言：「梵天！少有眾生能解如是諸法正性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「梵天！少有眾生能解如是諸法正性。」

梵天言：「是法正性不一不多。網明！若有善男子、善女人能如是知諸法正性，若已知，若今知，若當知，是人無有法已得，無有法今得，無有法當得。何以故？佛說無得、無分別，名為所作已辦相。網明！若有善男子、善女人得聞如是諸法正性，勤行精進，是名如實修行。彼人不戲諸法，若不戲諸法，彼人無有法得；若無有法得，彼人不住世間，不住涅槃。何以故？諸佛不得生死、不得涅槃故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「是法正性不一不多。網明！若有善男子、善女人能如是知諸法正性，若已知，若今知，若當知，是人無有法已得，無有法今得，無有法當得。何以故？佛說無得、無分別，名為所作已辦相。網明！若有善男子、善女人得聞如是諸法正性，勤行精進，是名如實修行。彼人不戲諸法，若不戲諸法，彼人無有法得；若無有法得，彼人不住世間，不住涅槃。何以故？諸佛不得生死、不得涅槃故。」

網明菩薩言：「梵天！如來可不為度生死故說法耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「梵天！如來可不為度生死故說法耶！」

梵天言：「佛所示法有度生死耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「佛所示法有度生死耶？」

答言：「無也！如來不令眾生離於世間，亦不令眾生得於涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無也！如來不令眾生離於世間，亦不令眾生得於涅槃。」

梵天言：「善男子！以是因緣，當知如來不令眾生出於生死入於涅槃，但為化度妄想分別生死涅槃二相者耳，此中實無出於生死至涅槃者。何以故？諸法平等，實無有人往來生死，亦無有人入於涅槃，無染無淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！以是因緣，當知如來不令眾生出於生死入於涅槃，但為化度妄想分別生死涅槃二相者耳，此中實無出於生死至涅槃者。何以故？諸法平等，實無有人往來生死，亦無有人入於涅槃，無染無淨故。」

爾時，世尊讚勝思惟大梵天言：「善哉，善哉！梵天！善哉！梵天！若有欲說諸法正性，應當如汝之所說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚勝思惟大梵天言：「善哉，善哉！梵天！善哉！梵天！若有欲說諸法正性，應當如汝之所說也。」

說是法時，二千比丘不受諸法漏盡心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，二千比丘不受諸法漏盡心得解脫。

如來復告大梵天言：「梵天！我不得生死、不得涅槃。何以故？如來雖說生死，實無有人往來生死；雖說涅槃，實無有人得涅槃者。若有得入如此法門，當知是人非生死相、非涅槃相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來復告大梵天言：「梵天！我不得生死、不得涅槃。何以故？如來雖說生死，實無有人往來生死；雖說涅槃，實無有人得涅槃者。若有得入如此法門，當知是人非生死相、非涅槃相。」

爾時，會中五百比丘，即從坐起，而作是言：「若無世間無涅槃者，我等便為空修梵行。為何義故，修行正道諸禪三昧三摩跋提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中五百比丘，即從坐起，而作是言：「若無世間無涅槃者，我等便為空修梵行。為何義故，修行正道諸禪三昧三摩跋提？」

爾時，網明菩薩法王子白佛言：「世尊！若有於法而起生見、起滅見者，世尊！彼人不過生死，則於其人佛不出世。世尊！若有決定見涅槃者，彼人亦不度生死，亦不得涅槃。何以故？世尊言：『涅槃者名為除滅諸相，遠離一切動、一切我想、一切發、一切戲故。』世尊！是諸比丘已於如來正法出家，而今墮在外道邪見，於涅槃樂中求決定相，譬如從麻出油、從酪出酥。世尊！若人於諸法寂滅相中求涅槃者，我說是輩為增上慢邪見外道。世尊！正行道者，於寂滅法，不作生相不作滅相，無得無果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明菩薩法王子白佛言：「世尊！若有於法而起生見、起滅見者，世尊！彼人不過生死，則於其人佛不出世。世尊！若有決定見涅槃者，彼人亦不度生死，亦不得涅槃。何以故？世尊言：『涅槃者名為除滅諸相，遠離一切動、一切我想、一切發、一切戲故。』世尊！是諸比丘已於如來正法出家，而今墮在外道邪見，於涅槃樂中求決定相，譬如從麻出油、從酪出酥。世尊！若人於諸法寂滅相中求涅槃者，我說是輩為增上慢邪見外道。世尊！正行道者，於寂滅法，不作生相不作滅相，無得無果。」

爾時，網明菩薩法王子問勝思惟大梵天言：「是五百比丘從此眾座而起去者，云何而為作諸方便，引導其心入此法門，令得信解離惡邪見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，網明菩薩法王子問勝思惟大梵天言：「是五百比丘從此眾座而起去者，云何而為作諸方便，引導其心入此法門，令得信解離惡邪見？」

梵天言：「善男子！縱令使去至恒河沙諸佛國土，不能得出如此法門。譬如癡人畏於虛空捨空而走，在所至處不離虛空。此諸比丘亦復如是，雖復遠去，不出空相，不出無相相，不出無願相。又譬如人求索虛空，東西馳走言：『我欲得空，我欲得空。』於空中行而不見空。此諸比丘亦復如是，欲求涅槃，行涅槃中而不得涅槃。何以故？言涅槃者但有名字，猶如虛空但有名字不可得取，涅槃亦爾，但有名字而不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！縱令使去至恒河沙諸佛國土，不能得出如此法門。譬如癡人畏於虛空捨空而走，在所至處不離虛空。此諸比丘亦復如是，雖復遠去，不出空相，不出無相相，不出無願相。又譬如人求索虛空，東西馳走言：『我欲得空，我欲得空。』於空中行而不見空。此諸比丘亦復如是，欲求涅槃，行涅槃中而不得涅槃。何以故？言涅槃者但有名字，猶如虛空但有名字不可得取，涅槃亦爾，但有名字而不可得。」

爾時，五百比丘聞說是已，不受諸法漏盡心得解脫，得神通已，而作是言：「世尊！若人乃於諸法畢竟寂滅相中求涅槃者，則於其人佛不出世。世尊！我等今者，非凡夫、非學、非無學、非阿羅漢，不在世間，不在涅槃。何以故？以離一切動、一切我想、一切發、一切戲故，名為諸佛出世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百比丘聞說是已，不受諸法漏盡心得解脫，得神通已，而作是言：「世尊！若人乃於諸法畢竟寂滅相中求涅槃者，則於其人佛不出世。世尊！我等今者，非凡夫、非學、非無學、非阿羅漢，不在世間，不在涅槃。何以故？以離一切動、一切我想、一切發、一切戲故，名為諸佛出世。」

爾時，長老舍利弗問諸比丘言：「汝等今者真是沙門，所作自利皆悉已辦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老舍利弗問諸比丘言：「汝等今者真是沙門，所作自利皆悉已辦耶？」

諸比丘言：「長老舍利弗！我等今者，得諸煩惱染，不可作而作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「長老舍利弗！我等今者，得諸煩惱染，不可作而作。」

舍利弗言：「汝諸長老！以何意故如是說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝諸長老！以何意故如是說耶？」

諸比丘言：「舍利弗！我等以知諸煩惱相，是故說言，得諸煩惱染，不可作而作。舍利弗！我意在此故如是說，我已得諸煩惱染，不可作而作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「舍利弗！我等以知諸煩惱相，是故說言，得諸煩惱染，不可作而作。舍利弗！我意在此故如是說，我已得諸煩惱染，不可作而作。」

舍利弗言：「善哉！善哉！汝等今者住於福田能消供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉！善哉！汝等今者住於福田能消供養。」

諸比丘言：「舍利弗！大師世尊猶尚不能消諸供養，何況我等能消供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「舍利弗！大師世尊猶尚不能消諸供養，何況我等能消供養？」

舍利弗言：「汝以何故作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝以何故作如是說？」

諸比丘言：「舍利弗！大師世尊知見法性，性常淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「舍利弗！大師世尊知見法性，性常淨故。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！誰是世間應受供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！誰是世間應受供養？」

佛言：「梵天！不為世法之所牽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！不為世法之所牽者。」

勝思惟大梵天言：「世尊！誰能消諸供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟大梵天言：「世尊！誰能消諸供養？」

佛言：「梵天！謂於諸法無所取著者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！謂於諸法無所取著者。」

梵天言：「世尊！何者清淨堪為福田能受供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！何者清淨堪為福田能受供養？」

佛言：「梵天！謂不壞菩提心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！謂不壞菩提心者。」

梵天言：「世尊！誰為眾生善知識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！誰為眾生善知識耶？」

佛言：「梵天！謂於一切眾生不捨慈心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！謂於一切眾生不捨慈心者。」

梵天言：「世尊！誰知報佛恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！誰知報佛恩？」

佛言：「梵天！謂不斷佛種者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！謂不斷佛種者。」

梵天言：「世尊！云何供養於佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！云何供養於佛？」

佛言：「梵天！以通達無生際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！以通達無生際故。」

梵天言：「世尊！誰能親近於佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！誰能親近於佛？」

佛言：「梵天！乃至失命因緣不毀禁戒者。」「世尊！誰能恭敬於佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！乃至失命因緣不毀禁戒者。」「世尊！誰能恭敬於佛？」

佛言：「善護六根者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善護六根者。」

「世尊！於世間中誰名財富？」佛言：「成就七財者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！於世間中誰名財富？」佛言：「成就七財者。」

「世尊！誰名知足？」佛言：「得出世間勝般若者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰名知足？」佛言：「得出世間勝般若者。」

「世尊！誰為遠離？」佛言：「於三界中無所願者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰為遠離？」佛言：「於三界中無所願者。」

「世尊！誰為世間無諸惡行？」佛言：「能斷一切諸結使者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰為世間無諸惡行？」佛言：「能斷一切諸結使者。」

「世尊！誰名樂人？」佛言：「無貪著者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰名樂人？」佛言：「無貪著者。」

「世尊！誰能到彼岸？」佛言：「能捨六入者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰能到彼岸？」佛言：「能捨六入者。」

「世尊！誰能住彼岸？」佛言：「梵天！到平等道者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰能住彼岸？」佛言：「梵天！到平等道者。」

「世尊！云何諸菩薩能增長施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能增長施？」

佛言：「菩薩能為眾生說一切智心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩能為眾生說一切智心故。」

「世尊！云何諸菩薩能奉持戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能奉持戒？」

佛言：「常能不捨菩提心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「常能不捨菩提心故。」

「世尊！云何諸菩薩能行忍辱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能行忍辱？」

佛言：「以見一切智心無盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以見一切智心無盡故。」

「世尊！云何諸菩薩能行精進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能行精進？」

佛言：「觀察一切智心不得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀察一切智心不得故。」

「世尊！云何諸菩薩能行禪定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能行禪定？」

佛言：「能覺一切智心自性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能覺一切智心自性清淨故。」

「世尊！云何諸菩薩能行般若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能行般若？」

佛言：「於一切法無諸戲論故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於一切法無諸戲論故。」

「世尊！云何諸菩薩能行慈心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能行慈心？」

佛言：「不生眾生想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生眾生想故。」

「世尊！云何諸菩薩能行悲心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能行悲心？」

佛言：「不生法想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生法想故。」

「世尊！云何諸菩薩能行喜心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能行喜心？」

佛言：「不生我想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生我想故。」

「世尊！云何諸菩薩能行捨心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩能行捨心？」

佛言：「不生彼我想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生彼我想故。」

「世尊！云何諸菩薩安住於信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩安住於信？」

佛言：「信一切法無言語故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「信一切法無言語故。」

「世尊！云何諸菩薩住於聞慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩住於聞慧？」

佛言：「不著一切名字法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不著一切名字法故。」

「世尊！云何諸菩薩住於有慚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩住於有慚？」

佛言：「知見內法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知見內法故。」

「世尊！云何諸菩薩住於有愧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸菩薩住於有愧？」

佛言：「捨於外入故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「捨於外入故。」

「世尊！云何名為菩薩遍行一切功德處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為菩薩遍行一切功德處？」

佛言：「能淨身口意業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能淨身口意業。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「身淨無諸惡， 口淨無妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身淨無諸惡， 口淨無妄語，

心淨離諸垢， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨離諸垢， 是菩薩遍行。

觀不淨無貪， 行慈無瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀不淨無貪， 行慈無瞋恚，

行智故無癡， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行智故無癡， 是菩薩遍行。

若在聚空野， 及與處大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在聚空野， 及與處大眾，

威儀終不轉， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀終不轉， 是菩薩遍行。

信知法為佛， 信離名為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信知法為佛， 信離名為法，

信知無為僧， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信知無為僧， 是菩薩遍行。

知多欲所行， 多瞋癡所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知多欲所行， 多瞋癡所行，

善知轉此行， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知轉此行， 是菩薩遍行。

不依止欲界， 不住色無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依止欲界， 不住色無色，

行如是禪定， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行如是禪定， 是菩薩遍行。

知解諸法空， 及無相無願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知解諸法空， 及無相無願，

而不盡諸漏， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不盡諸漏， 是菩薩遍行。

善知聲聞乘， 及辟支佛乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知聲聞乘， 及辟支佛乘，

通達於佛乘， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達於佛乘， 是菩薩遍行。

明解於諸法， 不疑道非道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明解於諸法， 不疑道非道，

憎愛心平等， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憎愛心平等， 是菩薩遍行。

於過去未來， 及與現在世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去未來， 及與現在世，

一切無分別， 是菩薩遍行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無分別， 是菩薩遍行。」