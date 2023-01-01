思益梵天所問經卷第二姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思益梵天所問經卷第二姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

解諸法品第四之餘(丹如來五力說品第六五幅世尊何謂大悲下為如來大悲品第七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解諸法品第四之餘(丹如來五力說品第六五幅世尊何謂大悲下為如來大悲品第七)

佛告梵天：「汝何能稱說是人功德？如如來以無礙智慧之所知乎，是人所有功德復過於此。若人能於如來所說文字、言說、章句，通達隨順、不違不逆、和合為一，隨其義理，不隨章句言辭，而善知言辭所應之相；知如來以何語說法、以何隨宜說法、以何方便說法、以何法門說法、以何大悲說法。梵天！若菩薩能知如來以是五力說法，是菩薩能作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「汝何能稱說是人功德？如如來以無礙智慧之所知乎，是人所有功德復過於此。若人能於如來所說文字、言說、章句，通達隨順、不違不逆、和合為一，隨其義理，不隨章句言辭，而善知言辭所應之相；知如來以何語說法、以何隨宜說法、以何方便說法、以何法門說法、以何大悲說法。梵天！若菩薩能知如來以是五力說法，是菩薩能作佛事。」

梵天言：「何謂如來所用五力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「何謂如來所用五力？」

佛言：「一者，語說；二者，隨宜；三者，方便；四者，法門；五者，大悲。是名如來所用五力，一切聲聞、辟支佛所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一者，語說；二者，隨宜；三者，方便；四者，法門；五者，大悲。是名如來所用五力，一切聲聞、辟支佛所不能及。」

「世尊！何謂為說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂為說法？」

佛言：「梵天！如來說過去法、說未來現在法，說垢淨法，說世間、出世間法，說有罪、無罪法，說有漏、無漏法，說有為、無為法，說我、人、眾生、壽命法，說得證法，說生死、涅槃法。梵天！當知是諸言說，如幻人說，無決定故；如夢中說，虛妄見故；如響聲說，從空出故；說如影，眾緣合故；說如鏡中像，因不入鏡故；說如野馬，顛倒見故；說如虛空，無生滅故。當知是說為無所說，諸法相不可說故。梵天！若菩薩能知此諸說者，雖有一切言說，而於諸法無所貪著；以不貪著故得無礙辯才；以是辯才，若恒河沙劫說法無盡無礙，諸有言說不壞法性，亦復不著不壞法性。梵天！是名如來說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如來說過去法、說未來現在法，說垢淨法，說世間、出世間法，說有罪、無罪法，說有漏、無漏法，說有為、無為法，說我、人、眾生、壽命法，說得證法，說生死、涅槃法。梵天！當知是諸言說，如幻人說，無決定故；如夢中說，虛妄見故；如響聲說，從空出故；說如影，眾緣合故；說如鏡中像，因不入鏡故；說如野馬，顛倒見故；說如虛空，無生滅故。當知是說為無所說，諸法相不可說故。梵天！若菩薩能知此諸說者，雖有一切言說，而於諸法無所貪著；以不貪著故得無礙辯才；以是辯才，若恒河沙劫說法無盡無礙，諸有言說不壞法性，亦復不著不壞法性。梵天！是名如來說也。」

梵天言：「世尊！何謂隨宜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！何謂隨宜？」

佛言：「如來或垢法說淨，淨法說垢。菩薩於此應知如來隨宜所說。梵天！何謂垢法說淨？不得垢法性故。何謂淨法說垢？貪著淨法故。又，梵天！我說布施即是涅槃，凡人無智不能善解隨宜所說。菩薩應如是思量：『布施後得大富，此中無法可得；從一念至一念，若不從一念至一念即是諸法實相，諸法實相即是涅槃。』持戒是涅槃，不作不起故；忍辱是涅槃，念念滅故；精進是涅槃，無所取故；禪定是涅槃，不貪味故；智慧是涅槃，不得相故；貪欲是實際，法性無欲故；瞋恚是實際，法性無瞋故；愚癡是實際，法性無癡故；生死是涅槃，無退無生故；涅槃是生死，以貪著故；實語是虛妄，生語見故；虛妄是實語，為增上慢人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如來或垢法說淨，淨法說垢。菩薩於此應知如來隨宜所說。梵天！何謂垢法說淨？不得垢法性故。何謂淨法說垢？貪著淨法故。又，梵天！我說布施即是涅槃，凡人無智不能善解隨宜所說。菩薩應如是思量：『布施後得大富，此中無法可得；從一念至一念，若不從一念至一念即是諸法實相，諸法實相即是涅槃。』持戒是涅槃，不作不起故；忍辱是涅槃，念念滅故；精進是涅槃，無所取故；禪定是涅槃，不貪味故；智慧是涅槃，不得相故；貪欲是實際，法性無欲故；瞋恚是實際，法性無瞋故；愚癡是實際，法性無癡故；生死是涅槃，無退無生故；涅槃是生死，以貪著故；實語是虛妄，生語見故；虛妄是實語，為增上慢人故。

「又，梵天！如來以隨宜故，或自說我，是說常邊者；或自說我，是說斷邊者；或自說我，是說無作者；或自說我，是邪見者；或自說我，是不信者；或自說我，是不知報恩者；或自說我，是食吐者；或自說我，是不受者。如來無有如此諸事，當知是為隨宜所說，欲令眾生捨增上慢故。若菩薩善通達如來隨宜說者，若聞佛出則便信受，示眾生善業色身果報故；若聞佛不出亦信受，知是諸佛法性身故；若聞佛說法亦信受，為喜樂文字眾生故；若聞佛不說法亦信受，知諸法位性不可說故；若聞有涅槃亦信受，滅顛倒所起煩惱故；若聞無涅槃亦信受，諸法無生滅相故；若聞有眾生亦信受，入世諦門故；若聞無眾生亦信受，入第一義故。梵天！菩薩如是善知如來隨宜所說，於諸音聲無疑無畏，亦能利益無量眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，梵天！如來以隨宜故，或自說我，是說常邊者；或自說我，是說斷邊者；或自說我，是說無作者；或自說我，是邪見者；或自說我，是不信者；或自說我，是不知報恩者；或自說我，是食吐者；或自說我，是不受者。如來無有如此諸事，當知是為隨宜所說，欲令眾生捨增上慢故。若菩薩善通達如來隨宜說者，若聞佛出則便信受，示眾生善業色身果報故；若聞佛不出亦信受，知是諸佛法性身故；若聞佛說法亦信受，為喜樂文字眾生故；若聞佛不說法亦信受，知諸法位性不可說故；若聞有涅槃亦信受，滅顛倒所起煩惱故；若聞無涅槃亦信受，諸法無生滅相故；若聞有眾生亦信受，入世諦門故；若聞無眾生亦信受，入第一義故。梵天！菩薩如是善知如來隨宜所說，於諸音聲無疑無畏，亦能利益無量眾生。」

「世尊！何謂方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂方便？」

佛言：「如來為眾生說布施得大富，持戒得生天，忍辱得端正，精進得具諸功德，禪定得法喜，智慧得捨諸煩惱，多聞得智慧故，行十善道得人天福樂故，慈悲喜捨得生梵世故，禪定得如實智慧故，如實智慧得道果故，學地得無學地故，辟支佛地得消諸供養故，佛地得無量智慧故，涅槃得滅一切苦惱故。梵天！我如是方便為眾生讚說是法。如來實不得我、人、眾生、壽命者，亦不得施、亦不得慳，亦不得戒、亦不得毀戒，亦不得忍辱、亦不得瞋恚，亦不得精進、亦不得懈怠，亦不得禪定、亦不得亂心，亦不得智慧、亦不得智慧果，亦不得菩提、亦不得涅槃，亦不得苦、亦不得樂。梵天！若眾生聞是法者勤行精進，是人為何利故勤行精進不得是法？若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提、乃至涅槃亦復不得。梵天！是名如來方便說法。菩薩於此方便說法中應勤精進，令諸眾生得於法利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如來為眾生說布施得大富，持戒得生天，忍辱得端正，精進得具諸功德，禪定得法喜，智慧得捨諸煩惱，多聞得智慧故，行十善道得人天福樂故，慈悲喜捨得生梵世故，禪定得如實智慧故，如實智慧得道果故，學地得無學地故，辟支佛地得消諸供養故，佛地得無量智慧故，涅槃得滅一切苦惱故。梵天！我如是方便為眾生讚說是法。如來實不得我、人、眾生、壽命者，亦不得施、亦不得慳，亦不得戒、亦不得毀戒，亦不得忍辱、亦不得瞋恚，亦不得精進、亦不得懈怠，亦不得禪定、亦不得亂心，亦不得智慧、亦不得智慧果，亦不得菩提、亦不得涅槃，亦不得苦、亦不得樂。梵天！若眾生聞是法者勤行精進，是人為何利故勤行精進不得是法？若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提、乃至涅槃亦復不得。梵天！是名如來方便說法。菩薩於此方便說法中應勤精進，令諸眾生得於法利。」

「世尊！何謂如來法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂如來法門？」

佛言：「眼是解脫門，耳、鼻、舌、身、意是解脫門。所以者何？眼——空、無我、無我所，性自爾；耳、鼻、舌、身、意——空、無我、無我所，性自爾。梵天！當知諸入，皆入此解脫門，正行則不虛誑故；色、聲、香、味、觸、法，亦復如是；一切諸法皆入是門，所謂空門、無相門、無作門、無生門、無滅門、無所從來門、無所從去門、無退門、無起門、性常清淨門、離自體門。又，梵天！如來於一切文字中示是解脫門。所以者何？諸文字無合無用，性鈍故。梵天！當知如來於一切文字中，說聖諦、說解脫門，如來所說法無有垢，一切諸法皆入解脫令住涅槃，是名如來說法入於法門。菩薩於此法門應當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眼是解脫門，耳、鼻、舌、身、意是解脫門。所以者何？眼——空、無我、無我所，性自爾；耳、鼻、舌、身、意——空、無我、無我所，性自爾。梵天！當知諸入，皆入此解脫門，正行則不虛誑故；色、聲、香、味、觸、法，亦復如是；一切諸法皆入是門，所謂空門、無相門、無作門、無生門、無滅門、無所從來門、無所從去門、無退門、無起門、性常清淨門、離自體門。又，梵天！如來於一切文字中示是解脫門。所以者何？諸文字無合無用，性鈍故。梵天！當知如來於一切文字中，說聖諦、說解脫門，如來所說法無有垢，一切諸法皆入解脫令住涅槃，是名如來說法入於法門。菩薩於此法門應當修學。」

「世尊！何謂大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂大悲？」

佛言：「如來以三十二種大悲救護眾生。何等三十二？一切法無我，而眾生不信不解，說有我生；如來於此而起大悲。一切諸法無眾生，而眾生說有眾生；如來於此而起大悲。一切法無壽命者，而眾生說有壽命者；如來於此而起大悲。一切法無人，而眾生說有人；如來於此而起大悲。一切法無所有，而眾生住於有見；如來於此而起大悲。一切法無住，而眾生有住；如來於此而起大悲。一切法無歸處，而眾生樂於歸處；如來於此而起大悲。一切法非我所，而眾生著於我所；如來於此而起大悲。一切法無所屬，而眾生計有所屬；如來於此而起大悲。一切法無取相，而眾生有取相；如來於此而起大悲。一切法無生，而眾生住於有生；如來於此而起大悲。一切法無退生，而眾生住於退生；如來於此而起大悲。一切法無垢，而眾生著垢；如來於此而起大悲。一切法離染，而眾生有染；如來於此而起大悲。一切法離瞋，而眾生有瞋；如來於此而起大悲。一切法離癡，而眾生有癡；如來於此而起大悲。一切法無所從來，而眾生著有所從來；如來於此而起大悲。一切法無所去，而眾生著於有去；如來於此而起大悲。一切法無起，而眾生計有所起；如來於此而起大悲。一切法無戲論，而眾生著於戲論；如來於此而起大悲。一切法空而眾生墮於有見；如來於此而起大悲。一切法無相，而眾生著於有相；如來於此而起大悲。一切法無作，而眾生著於有作；如來於此而起大悲。世間常共瞋恨諍競，如來於此而起大悲。世間邪見顛倒行於邪道；欲令住於正道，如來於此而起大悲。世間饕餮無有厭足，互相陵奪；欲令眾生住於聖財——信、戒、聞、施、慧等，如來於此而起大悲。眾生是產業、妻子、恩愛之僕，於此危脆之物生堅固想；欲令眾生知悉無常，如來於此而起大悲。眾生身為怨賊，貪著養育以為親友；欲為眾生作真知識，令畢眾苦究竟涅槃，如來於此而起大悲。眾生好行欺誑邪命自活；欲令行於正命，如來於此而起大悲。眾生樂著眾苦不淨居家；欲令出於三界，如來於此而起大悲。一切諸法從因緣有，而眾生於聖解脫生於懈怠；欲說精進令樂解脫，如來於此而起大悲。眾生棄捨最上無礙智慧，求於聲聞辟支佛道；欲引導之令發大心緣於佛法，如來於此而起大悲。梵天！如來如是於諸眾生行此三十二種大悲，是故如來名為行大悲者。若菩薩於眾生中常能修集此大悲心，則為入阿惟越致，為大福田威德具足，常能利益一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如來以三十二種大悲救護眾生。何等三十二？一切法無我，而眾生不信不解，說有我生；如來於此而起大悲。一切諸法無眾生，而眾生說有眾生；如來於此而起大悲。一切法無壽命者，而眾生說有壽命者；如來於此而起大悲。一切法無人，而眾生說有人；如來於此而起大悲。一切法無所有，而眾生住於有見；如來於此而起大悲。一切法無住，而眾生有住；如來於此而起大悲。一切法無歸處，而眾生樂於歸處；如來於此而起大悲。一切法非我所，而眾生著於我所；如來於此而起大悲。一切法無所屬，而眾生計有所屬；如來於此而起大悲。一切法無取相，而眾生有取相；如來於此而起大悲。一切法無生，而眾生住於有生；如來於此而起大悲。一切法無退生，而眾生住於退生；如來於此而起大悲。一切法無垢，而眾生著垢；如來於此而起大悲。一切法離染，而眾生有染；如來於此而起大悲。一切法離瞋，而眾生有瞋；如來於此而起大悲。一切法離癡，而眾生有癡；如來於此而起大悲。一切法無所從來，而眾生著有所從來；如來於此而起大悲。一切法無所去，而眾生著於有去；如來於此而起大悲。一切法無起，而眾生計有所起；如來於此而起大悲。一切法無戲論，而眾生著於戲論；如來於此而起大悲。一切法空而眾生墮於有見；如來於此而起大悲。一切法無相，而眾生著於有相；如來於此而起大悲。一切法無作，而眾生著於有作；如來於此而起大悲。世間常共瞋恨諍競，如來於此而起大悲。世間邪見顛倒行於邪道；欲令住於正道，如來於此而起大悲。世間饕餮無有厭足，互相陵奪；欲令眾生住於聖財——信、戒、聞、施、慧等，如來於此而起大悲。眾生是產業、妻子、恩愛之僕，於此危脆之物生堅固想；欲令眾生知悉無常，如來於此而起大悲。眾生身為怨賊，貪著養育以為親友；欲為眾生作真知識，令畢眾苦究竟涅槃，如來於此而起大悲。眾生好行欺誑邪命自活；欲令行於正命，如來於此而起大悲。眾生樂著眾苦不淨居家；欲令出於三界，如來於此而起大悲。一切諸法從因緣有，而眾生於聖解脫生於懈怠；欲說精進令樂解脫，如來於此而起大悲。眾生棄捨最上無礙智慧，求於聲聞辟支佛道；欲引導之令發大心緣於佛法，如來於此而起大悲。梵天！如來如是於諸眾生行此三十二種大悲，是故如來名為行大悲者。若菩薩於眾生中常能修集此大悲心，則為入阿惟越致，為大福田威德具足，常能利益一切眾生。」

說是大悲法門品時，三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八千菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大悲法門品時，三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八千菩薩得無生法忍。

難問品第五(丹幻化品第八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難問品第五(丹幻化品第八)

爾時網明菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！是思益梵天云何聞是大悲法門而不喜悅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時網明菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！是思益梵天云何聞是大悲法門而不喜悅？」

梵天言：「善男子！若識在二法則有喜悅，若識在無二實際法中則無喜悅。譬如幻人見幻戲事無所喜悅；菩薩知諸法相如是，則於如來若說法、若神通亦無喜悅。又，善男子！如佛所化人聞佛說法不喜不悅，菩薩知諸法相與化無異，於如來所不加喜悅，於諸眾生無下劣想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！若識在二法則有喜悅，若識在無二實際法中則無喜悅。譬如幻人見幻戲事無所喜悅；菩薩知諸法相如是，則於如來若說法、若神通亦無喜悅。又，善男子！如佛所化人聞佛說法不喜不悅，菩薩知諸法相與化無異，於如來所不加喜悅，於諸眾生無下劣想。」

網明言：「梵天！汝今見諸法如幻相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「梵天！汝今見諸法如幻相耶？」

梵天言：「若人分別諸法者，汝當問之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「若人分別諸法者，汝當問之！」

網明言：「汝今於何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「汝今於何處行？」

梵天言：「一切凡夫所行處，吾於彼行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「一切凡夫所行處，吾於彼行。」

網明言：「凡夫人行貪欲、瞋恚、愚癡、身見、疑網、我、我所等邪道，汝於是處行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「凡夫人行貪欲、瞋恚、愚癡、身見、疑網、我、我所等邪道，汝於是處行耶？」

梵天言：「善男子！汝欲得凡夫法決定相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！汝欲得凡夫法決定相耶？」

網明言：「我尚不欲決定得凡夫，何況凡夫法？善男子！若是法無決定者，寧有貪欲、瞋恚、愚癡法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「我尚不欲決定得凡夫，何況凡夫法？善男子！若是法無決定者，寧有貪欲、瞋恚、愚癡法耶？」

網明言：「無也。善男子！一切法離貪恚癡相，行相亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「無也。善男子！一切法離貪恚癡相，行相亦如是。」

「善男子！凡夫行、賢聖行皆無二、無差別。善男子！一切行非行，一切說非說，一切道非道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！凡夫行、賢聖行皆無二、無差別。善男子！一切行非行，一切說非說，一切道非道。」

網明言：「何謂一切行非行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「何謂一切行非行？」

梵天言：「善男子！若人千萬億劫行道，於法性不增不減，是故言一切行非行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！若人千萬億劫行道，於法性不增不減，是故言一切行非行。」

「何謂一切說非說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂一切說非說？」

梵天言：「善男子！如來以不說相說一切法，是故言一切說非說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！如來以不說相說一切法，是故言一切說非說。」

「何謂一切道非道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂一切道非道？」

梵天言：「以無所至故，一切道非道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「以無所至故，一切道非道。」

爾時世尊讚思益梵天言：「善哉，善哉！說諸法相應當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚思益梵天言：「善哉，善哉！說諸法相應當如是。」

網明菩薩謂梵天言：「汝說：『一切凡夫行處，吾於彼行』者，則有行相！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩謂梵天言：「汝說：『一切凡夫行處，吾於彼行』者，則有行相！」

梵天言：「若我有所生處，應有行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「若我有所生處，應有行相。」

網明言：「汝若不生，云何教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「汝若不生，云何教化眾生？」

梵天言：「佛所化生，吾如彼生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「佛所化生，吾如彼生。」

網明言：「佛所化生，無有生處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「佛所化生，無有生處。」

梵天言：「寧可見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「寧可見不？」

網明言：「以佛力故見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「以佛力故見。」

梵天言：「我生亦如是，以業力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「我生亦如是，以業力故。」

網明言：「汝於起業中行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「汝於起業中行耶？」

梵天言：「我不於起業中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「我不於起業中行。」

網明言：「云何言：『以業力故』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「云何言：『以業力故』？」

梵天言：「如業性，力亦如是；是二不出於如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「如業性，力亦如是；是二不出於如。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！若有能入是菩薩隨宜所說法中者，得大功德。所以者何？世尊！乃至聞是上人名字尚得大利，何況聞其所說！譬如有樹不依於地，在虛空中而現根莖、枝葉、華果，甚為希有；此人行相亦復如是，不住一切法，而於十方現有行、有生死，亦有如是智慧辯才。世尊！若有善男子、善女人聞是智慧自在力者，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！若有能入是菩薩隨宜所說法中者，得大功德。所以者何？世尊！乃至聞是上人名字尚得大利，何況聞其所說！譬如有樹不依於地，在虛空中而現根莖、枝葉、華果，甚為希有；此人行相亦復如是，不住一切法，而於十方現有行、有生死，亦有如是智慧辯才。世尊！若有善男子、善女人聞是智慧自在力者，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心！」

爾時有一菩薩名曰普華，在會中坐，謂長老舍利弗：「仁者已得法性；佛亦稱汝於智慧人中為最第一。何以不能現如是智慧辯才自在力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一菩薩名曰普華，在會中坐，謂長老舍利弗：「仁者已得法性；佛亦稱汝於智慧人中為最第一。何以不能現如是智慧辯才自在力耶？」

舍利弗言：「普華！佛諸弟子隨其智力能有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「普華！佛諸弟子隨其智力能有所說。」

普華言：「舍利弗！法性有多少耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「舍利弗！法性有多少耶？」

舍利弗言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無也。」

普華言：「汝何以言：『佛諸弟子隨其智力能有所說。』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝何以言：『佛諸弟子隨其智力能有所說。』？」

舍利弗言：「隨所得法而有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「隨所得法而有所說。」

普華言：「汝證法性無量相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝證法性無量相耶？」

舍利弗言：「然！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「然！」

普華言：「汝云何言：『隨所得法而有所說。』？如法性無量相，得亦如是；如得，說亦如是。何以故？法性無量故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝云何言：『隨所得法而有所說。』？如法性無量相，得亦如是；如得，說亦如是。何以故？法性無量故。」

舍利弗言：「法性非得相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「法性非得相。」

普華言：「若法性非得相者，汝出法性得解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「若法性非得相者，汝出法性得解脫耶？」

舍利弗言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也！」

普華言：「何故爾耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「何故爾耶？」

舍利弗言：「若出法性得解脫者，則壞法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「若出法性得解脫者，則壞法性。」

普華言：「是故，舍利弗！如仁者得道，法性亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「是故，舍利弗！如仁者得道，法性亦爾。」

舍利弗言：「我為聽來，非為說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我為聽來，非為說也。」

普華言：「一切法皆入法性，此中寧有說者、聽者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「一切法皆入法性，此中寧有說者、聽者不？」

舍利弗言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。」

普華言：「若然者，汝何故言：『我為聽來，非為說耶。』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「若然者，汝何故言：『我為聽來，非為說耶。』？」

舍利弗言：「佛說二人得福無量：一者，專精說法；二者，一心聽受。是故汝今應說，我當聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「佛說二人得福無量：一者，專精說法；二者，一心聽受。是故汝今應說，我當聽受。」

普華言：「汝入滅盡定，能聽法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝入滅盡定，能聽法耶？」

舍利弗言：「入滅盡定，無有二行而聽法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「入滅盡定，無有二行而聽法也。」

普華言：「汝信佛說一切法是滅盡相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「汝信佛說一切法是滅盡相不？」

舍利弗言：「然！一切法皆滅盡相，我信是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「然！一切法皆滅盡相，我信是說。」

普華言：「若然者，舍利弗常不能聽法。所以者何？一切法常滅盡相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「若然者，舍利弗常不能聽法。所以者何？一切法常滅盡相故。」

舍利弗言：「汝能不起于定而說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝能不起于定而說法耶？」

普華言：「頗有一法非是定耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「頗有一法非是定耶？」

舍利弗言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無也。」

普華言：「是故常知一切凡夫常在於定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「是故常知一切凡夫常在於定。」

舍利弗言：「以何定故，一切凡夫常在定耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「以何定故，一切凡夫常在定耶？」

普華言：「以不壞法性三昧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「以不壞法性三昧故。」

舍利弗言：「若然者，凡夫、聖人無有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「若然者，凡夫、聖人無有差別。」

普華言：「如是，如是！我不欲令凡夫、聖人有差別也。所以者何？聖人無所斷，凡夫無所生，是二不出法性平等之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「如是，如是！我不欲令凡夫、聖人有差別也。所以者何？聖人無所斷，凡夫無所生，是二不出法性平等之相。」

舍利弗言：「何等是諸法平等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何等是諸法平等相？」

普華言：「如舍利弗所得知見。舍利弗！汝生賢聖法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華言：「如舍利弗所得知見。舍利弗！汝生賢聖法耶？」

答言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也！」

「汝滅凡夫法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝滅凡夫法耶？」

答言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也！」

「汝得賢聖法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝得賢聖法耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

「汝見凡夫法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝見凡夫法耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

「舍利弗！汝何知見，說言得道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝何知見，說言得道？」

答言：「汝不聞：『凡夫如，即是漏盡解脫如；漏盡解脫如，即是無餘涅槃如。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「汝不聞：『凡夫如，即是漏盡解脫如；漏盡解脫如，即是無餘涅槃如。』」

「舍利弗！是如名不異，如不壞如；應以是如知一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是如名不異，如不壞如；應以是如知一切法。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！譬如大火，一切諸炎皆是燒相；如是，諸善男子所說法皆入法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！譬如大火，一切諸炎皆是燒相；如是，諸善男子所說法皆入法性。」

佛告舍利弗：「如汝所言，是諸善男子所說法皆入法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如汝所言，是諸善男子所說法皆入法性。」

爾時網明菩薩謂舍利弗：「佛說仁者於智慧人中為最第一。以何智慧得第一耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時網明菩薩謂舍利弗：「佛說仁者於智慧人中為最第一。以何智慧得第一耶？」

舍利弗言：「所謂聲聞因聲得解，以是智慧，說我於中為第一耳，非謂菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「所謂聲聞因聲得解，以是智慧，說我於中為第一耳，非謂菩薩。」

網明言：「智慧是戲論相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「智慧是戲論相耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

網明言：「智慧非平等相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「智慧非平等相耶？」

答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如是。」

網明言：「今仁者得平等智慧，云何說智慧有量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「今仁者得平等智慧，云何說智慧有量？」

答言：「善男子！以法性相故，智慧無量；隨入法性多少故，智慧有量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！以法性相故，智慧無量；隨入法性多少故，智慧有量。」

網明言：「無量法終不作有量。仁者何故說智慧有量？」即時，舍利弗默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「無量法終不作有量。仁者何故說智慧有量？」即時，舍利弗默然不答。

(丹爾時上有菩薩光明品第九)爾時長老大迦葉承佛聖旨，白佛言：「世尊！是網明菩薩以何因緣號網明乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丹爾時上有菩薩光明品第九)爾時長老大迦葉承佛聖旨，白佛言：「世尊！是網明菩薩以何因緣號網明乎？」

佛告網明：「善男子！現汝福報光明因緣，令諸天、人一切世間皆得歡喜，其有福德因緣者當發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告網明：「善男子！現汝福報光明因緣，令諸天、人一切世間皆得歡喜，其有福德因緣者當發菩提心。」

於是網明即受佛教，偏袒右肩，從右手赤白莊嚴抓指間放大光明，普照十方無量無邊阿僧祇佛國皆悉通達。其中地獄、畜生、餓鬼、盲聾瘖瘂、手足拘癖、老病苦痛、貪欲瞋恚、愚癡裸形、醜陋貧窮、飢渴囹圄、繫閉困厄、垂死慳貪、破戒瞋恚、懈怠妄念無慧、少於聞見、無慚無愧、墮邪疑網，如是等眾生，遇斯光者皆得快樂，無有眾生為貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、憂愁、懷恨等之所惱也。其在佛前大會之眾：菩薩摩訶薩、天、龍、夜叉、乾闥婆等，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷眾，是諸眾生同一金色與佛無異，有三十二相、八十隨形好、無見頂者，皆坐寶蓮華座，寶交絡蓋羅覆其上，等無差別。諸會眾生皆得快樂，譬如菩薩入發喜莊嚴三昧。時諸大眾得未曾有，各各相見如佛無異；不見佛身為大，己身為小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是網明即受佛教，偏袒右肩，從右手赤白莊嚴抓指間放大光明，普照十方無量無邊阿僧祇佛國皆悉通達。其中地獄、畜生、餓鬼、盲聾瘖瘂、手足拘癖、老病苦痛、貪欲瞋恚、愚癡裸形、醜陋貧窮、飢渴囹圄、繫閉困厄、垂死慳貪、破戒瞋恚、懈怠妄念無慧、少於聞見、無慚無愧、墮邪疑網，如是等眾生，遇斯光者皆得快樂，無有眾生為貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、憂愁、懷恨等之所惱也。其在佛前大會之眾：菩薩摩訶薩、天、龍、夜叉、乾闥婆等，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷眾，是諸眾生同一金色與佛無異，有三十二相、八十隨形好、無見頂者，皆坐寶蓮華座，寶交絡蓋羅覆其上，等無差別。諸會眾生皆得快樂，譬如菩薩入發喜莊嚴三昧。時諸大眾得未曾有，各各相見如佛無異；不見佛身為大，己身為小。

又以光明力故，尋時下方有四菩薩從地踊出，合掌而立，欲共禮佛，作是念言：「何者真佛？我欲禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以光明力故，尋時下方有四菩薩從地踊出，合掌而立，欲共禮佛，作是念言：「何者真佛？我欲禮敬。」

即聞空中聲曰：「是網明菩薩光明之力，一切大眾同一金色，與佛無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即聞空中聲曰：「是網明菩薩光明之力，一切大眾同一金色，與佛無異。」

時四菩薩發希有心，作如是言：「今此眾會其色無異，一切諸法亦復如是。若我此言誠實無虛，世尊釋迦牟尼當現異相，令我今得供養禮事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四菩薩發希有心，作如是言：「今此眾會其色無異，一切諸法亦復如是。若我此言誠實無虛，世尊釋迦牟尼當現異相，令我今得供養禮事。」

即時佛以蓮華寶師子座，上昇虛空高一多羅樹。於是四菩薩頭面禮佛足，作如是言：「如來智慧不可思議，網明菩薩福德本願亦不可思議，能放如是無量光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時佛以蓮華寶師子座，上昇虛空高一多羅樹。於是四菩薩頭面禮佛足，作如是言：「如來智慧不可思議，網明菩薩福德本願亦不可思議，能放如是無量光明。」

爾時佛告網明菩薩言：「善男子！汝今已作佛事，令無量眾生住於佛道，可攝光明。」於是網明即受佛教，還攝光明。攝光明已，此諸大眾威儀色相還復如故，見佛坐本師子座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告網明菩薩言：「善男子！汝今已作佛事，令無量眾生住於佛道，可攝光明。」於是網明即受佛教，還攝光明。攝光明已，此諸大眾威儀色相還復如故，見佛坐本師子座上。

爾時長老大迦葉白佛言：「世尊！此四菩薩從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老大迦葉白佛言：「世尊！此四菩薩從何所來？」

四菩薩言：「我等從下方世界來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四菩薩言：「我等從下方世界來。」

迦葉言：「其國何名？佛號何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「其國何名？佛號何等？」

四菩薩言：「國名現諸寶莊嚴，佛號一寶蓋，今現說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四菩薩言：「國名現諸寶莊嚴，佛號一寶蓋，今現說法。」

大迦葉言：「其佛國土去此幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「其佛國土去此幾何？」

四菩薩言：「佛自知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四菩薩言：「佛自知之。」

大迦葉言：「汝等何故來此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「汝等何故來此？」

四菩薩言：「是網明菩薩光明照彼我等，遇之，即聞釋迦牟尼佛名及網明菩薩，是故我等今來見佛并網明上人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四菩薩言：「是網明菩薩光明照彼我等，遇之，即聞釋迦牟尼佛名及網明菩薩，是故我等今來見佛并網明上人。」

大迦葉白佛言：「世尊！一寶蓋佛現諸寶莊嚴世界，去此幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉白佛言：「世尊！一寶蓋佛現諸寶莊嚴世界，去此幾何？」

佛言：「去此七十二恒河沙佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「去此七十二恒河沙佛土。」

大迦葉言：「世尊！是四菩薩從彼發來，幾時至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「世尊！是四菩薩從彼發來，幾時至此？」

佛言：「如一念頃，於彼不現忽然而至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如一念頃，於彼不現忽然而至。」

大迦葉言：「世尊！此諸菩薩光明遠照，神通速疾甚為希有！今是網明菩薩光明遠照，是四菩薩發來速疾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「世尊！此諸菩薩光明遠照，神通速疾甚為希有！今是網明菩薩光明遠照，是四菩薩發來速疾。」

佛言迦葉：「如汝所說，菩薩摩訶薩所行不可思議，一切聲聞、辟支佛所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言迦葉：「如汝所說，菩薩摩訶薩所行不可思議，一切聲聞、辟支佛所不能及。」

爾時長老大迦葉謂網明菩薩言：「善男子！汝現光明照此大會，皆作金色，以何因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老大迦葉謂網明菩薩言：「善男子！汝現光明照此大會，皆作金色，以何因緣？」

網明言：「長老大迦葉！可問世尊，當為汝說！」即時大迦葉以此白佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「長老大迦葉！可問世尊，當為汝說！」即時大迦葉以此白佛。

佛言：「迦葉！是網明菩薩成佛時，其會大眾同一金色，咸共信樂一切智慧。其佛國土乃至無聲聞、辟支佛名，唯有清淨諸菩薩摩訶薩會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！是網明菩薩成佛時，其會大眾同一金色，咸共信樂一切智慧。其佛國土乃至無聲聞、辟支佛名，唯有清淨諸菩薩摩訶薩會。」

大迦葉白佛言：「世尊！生彼菩薩當知如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉白佛言：「世尊！生彼菩薩當知如佛。」

佛言：「如汝所說，生彼菩薩當知如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如汝所說，生彼菩薩當知如佛。」

於是會中四萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心已，願生彼國，白佛言：「網明菩薩得成佛時，我等願生其國！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是會中四萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心已，願生彼國，白佛言：「網明菩薩得成佛時，我等願生其國！」

問談品第六(丹無此品名) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問談品第六(丹無此品名)

爾時長老大迦葉白佛言：「世尊！網明菩薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老大迦葉白佛言：「世尊！網明菩薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「迦葉！汝自問網明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！汝自問網明。」

於是迦葉問網明菩薩言：「善男子！仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是迦葉問網明菩薩言：「善男子！仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？」

網明言：「大迦葉！若有問幻所化人：『汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？』是幻人當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「大迦葉！若有問幻所化人：『汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？』是幻人當云何答？」

大迦葉言：「善男子！幻所化人無決定相，當何所答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！幻所化人無決定相，當何所答？」

網明言：「大迦葉！一切諸法亦如幻所化人，無決定相，誰可問言：『汝幾時當成阿耨多羅三藐三菩提？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「大迦葉！一切諸法亦如幻所化人，無決定相，誰可問言：『汝幾時當成阿耨多羅三藐三菩提？』」

大迦葉言：「善男子！幻所化人離於自相，無異、無別、無所志願。汝亦如是耶？若如是者，汝云何能利益無量眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！幻所化人離於自相，無異、無別、無所志願。汝亦如是耶？若如是者，汝云何能利益無量眾生？」

網明言：「阿耨多羅三藐三菩提即是一切眾生性，一切眾生性即是幻性，幻性即是一切法性。於是法中，我不見有利、不見無利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「阿耨多羅三藐三菩提即是一切眾生性，一切眾生性即是幻性，幻性即是一切法性。於是法中，我不見有利、不見無利。」

大迦葉言：「善男子！汝今不令眾生住菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！汝今不令眾生住菩提耶？」

網明言：「諸佛菩提有住相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「諸佛菩提有住相耶？」

大迦葉言：「無也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「無也！」

網明言：「是故我今不令眾生住於菩提，亦不令住聲聞、辟支佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「是故我今不令眾生住於菩提，亦不令住聲聞、辟支佛道。」

大迦葉言：「善男子！汝今欲趣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！汝今欲趣何所？」

網明言：「我所趣，如如趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「我所趣，如如趣。」

大迦葉言：「如無所趣，亦無有轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「如無所趣，亦無有轉。」

網明言：「如如，無趣、無轉，一切法住如相故，我亦無趣無轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「如如，無趣、無轉，一切法住如相故，我亦無趣無轉。」

大迦葉言：「若無趣無轉，汝云何教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「若無趣無轉，汝云何教化眾生？」

網明言：「若人發願，則是不能教化眾生；若人於法有轉，是亦不能教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「若人發願，則是不能教化眾生；若人於法有轉，是亦不能教化眾生。」

大迦葉言：「善男子！汝不轉眾生生死耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！汝不轉眾生生死耶？」

網明言：「我尚不得生死，何況於生死中而轉眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「我尚不得生死，何況於生死中而轉眾生？」

大迦葉言：「汝不令眾生得涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「汝不令眾生得涅槃耶？」

網明言：「我尚不見涅槃，何況教化眾生令住涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「我尚不見涅槃，何況教化眾生令住涅槃？」

大迦葉言：「善男子！若汝不得生死、不見涅槃，何故今為無量眾生行於菩提，此豈不為滅度眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！若汝不得生死、不見涅槃，何故今為無量眾生行於菩提，此豈不為滅度眾生耶？」

網明言：「若菩薩得生死分別涅槃、因眾生行於菩提，此則不應說為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「若菩薩得生死分別涅槃、因眾生行於菩提，此則不應說為菩薩。」

大迦葉言：「善男子！汝今於何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！汝今於何處行？」

網明言：「我非生死中行，非涅槃中行，亦不以眾生相行。大迦葉！如汝所問：『汝何處行』者，如佛所化人行處，吾於彼行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「我非生死中行，非涅槃中行，亦不以眾生相行。大迦葉！如汝所問：『汝何處行』者，如佛所化人行處，吾於彼行。」

大迦葉言：「佛所化人無有行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「佛所化人無有行處。」

網明言：「當知一切眾生所行亦如是相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「當知一切眾生所行亦如是相。」

大迦葉言：「佛所化人無貪、無恚、無癡，若一切眾生所行如是相者，眾生貪、恚、癡從何所起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「佛所化人無貪、無恚、無癡，若一切眾生所行如是相者，眾生貪、恚、癡從何所起？」

網明言：「我今問汝，隨意答我。大迦葉！汝今寧有貪恚癡不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「我今問汝，隨意答我。大迦葉！汝今寧有貪恚癡不？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

網明言：「是貪、恚、癡盡滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「是貪、恚、癡盡滅耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

網明言：「若大迦葉今無貪、恚、癡，亦不盡滅者，汝置貪、恚、癡於何所耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「若大迦葉今無貪、恚、癡，亦不盡滅者，汝置貪、恚、癡於何所耶？」

答言：「善男子！凡夫從顛倒、起妄想分別，生貪、恚、癡耳。賢聖法中善知顛倒實性故，無妄想分別，是以無貪、恚、癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！凡夫從顛倒、起妄想分別，生貪、恚、癡耳。賢聖法中善知顛倒實性故，無妄想分別，是以無貪、恚、癡。」

「大迦葉！於汝意云何？若法從顛倒起，是法為實？為虛妄耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大迦葉！於汝意云何？若法從顛倒起，是法為實？為虛妄耶？」

答言：「是法虛妄，非是實也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「是法虛妄，非是實也。」

網明言：「若法非實，可令實耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「若法非實，可令實耶？」

答言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也！」

網明言：「若法非實，仁者欲於是中得貪、恚、癡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「若法非實，仁者欲於是中得貪、恚、癡耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

網明言：「若然，何所是貪恚癡能惱眾生者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「若然，何所是貪恚癡能惱眾生者？」

答言：「善男子！若爾，一切法從本已來離貪、恚、癡相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若爾，一切法從本已來離貪、恚、癡相。」

網明言：「以是故，我說一切法相如佛所化。」說是法時，四萬四千菩薩得柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「以是故，我說一切法相如佛所化。」說是法時，四萬四千菩薩得柔順法忍。

(丹有菩薩授記品第十二十五幅梵天上有薩婆若品第十一)爾時長老大迦葉白佛言：「世尊！若網明菩薩所見，眾生不應復畏墮三惡道；若聞網明所說法者，魔不得便；若為網明所教化者，不畏墮聲聞、辟支佛道。世尊！願說網明功德莊嚴國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丹有菩薩授記品第十二十五幅梵天上有薩婆若品第十一)爾時長老大迦葉白佛言：「世尊！若網明菩薩所見，眾生不應復畏墮三惡道；若聞網明所說法者，魔不得便；若為網明所教化者，不畏墮聲聞、辟支佛道。世尊！願說網明功德莊嚴國土。」

佛言：「迦葉！是網明菩薩在在國土遊行之處，利益無量眾生。迦葉！汝見網明所放光明不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！是網明菩薩在在國土遊行之處，利益無量眾生。迦葉！汝見網明所放光明不？」

答言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見。」

佛言：「若三千大千世界滿中芥子尚可算數，今網明光明令諸眾生住菩提者不可數也。迦葉！是網明菩薩所放光明饒益尚爾，何況說法！汝今諦聽！我當粗略說其功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若三千大千世界滿中芥子尚可算數，今網明光明令諸眾生住菩提者不可數也。迦葉！是網明菩薩所放光明饒益尚爾，何況說法！汝今諦聽！我當粗略說其功德。

「迦葉！是網明菩薩過七百六十萬阿僧祇劫當得作佛，號普光自在王如來、應供、正遍知，世界名曰集妙功德。其佛趣菩提樹時，國中諸魔、魔民悉皆正定於阿耨多羅三藐三菩提。其佛國土，以真栴檀寶為地，地平如掌，柔濡細滑，如迦陵伽衣，處處皆以眾寶莊嚴，無三惡道亦無八難。其國廣長，皆以妙寶蓮華、色香妙好以為挍飾。普光自在王如來有無量菩薩僧，善修無量法門，得無量自在神通，皆以光明莊嚴其身；得諸陀羅尼藏無礙辯才，善能說法；光明神力皆悉通達，能破魔怨；慚愧念慧，諸妙功德以修其心。彼佛國土無有女人，其諸菩薩皆於寶蓮華中結加趺坐，自然化生，以禪樂為食。諸所須物，經行之處、房舍、床榻、園林、浴池，應念即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！是網明菩薩過七百六十萬阿僧祇劫當得作佛，號普光自在王如來、應供、正遍知，世界名曰集妙功德。其佛趣菩提樹時，國中諸魔、魔民悉皆正定於阿耨多羅三藐三菩提。其佛國土，以真栴檀寶為地，地平如掌，柔濡細滑，如迦陵伽衣，處處皆以眾寶莊嚴，無三惡道亦無八難。其國廣長，皆以妙寶蓮華、色香妙好以為挍飾。普光自在王如來有無量菩薩僧，善修無量法門，得無量自在神通，皆以光明莊嚴其身；得諸陀羅尼藏無礙辯才，善能說法；光明神力皆悉通達，能破魔怨；慚愧念慧，諸妙功德以修其心。彼佛國土無有女人，其諸菩薩皆於寶蓮華中結加趺坐，自然化生，以禪樂為食。諸所須物，經行之處、房舍、床榻、園林、浴池，應念即至。

「迦葉！是普光自在王如來不以文字說法，但放光明照諸菩薩，光觸其身即得無生法忍；其佛光明復照十方通達無礙，令諸眾生得離煩惱。又其光明常出三十二種清淨法音。何等三十二？所謂諸法空，無眾生見故。諸法無相，離分別故。諸法無作，出三界故。諸法離欲，性寂滅故。諸法離瞋，無有礙故。諸法離癡，無闇冥故。諸法無所從來，本無生故。諸法無所去，無所至故。諸法不住，無所依故。諸法過三世，去、來、現在無所有故。諸法無異，其性一故。諸法不生，離於報故。諸法無業，業報作者不可得故。諸法不作，無所起故。諸法無起，無為性故。諸法無為，離生滅故。諸法真，不從和合生故。諸法實，一道門故。諸法無眾生，眾生不可得故。諸法無我，第一義故。諸法鈍，無所知故。諸法捨，離憎愛故。諸法離煩惱，無有熱故。諸法無垢，性不污故。諸法一相，離欲際故。諸法離相，常定故。諸法住實際，性不壞故。諸法如相，不分別故。諸法入法性，遍入故。諸法無緣，緣不合故。諸法是菩提，如實見故。諸法是涅槃，無因緣故。迦葉！普光自在王如來光明常出如是清淨法音，能令諸菩薩施作佛事。其佛國土無有魔事，佛壽無量阿僧祇劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！是普光自在王如來不以文字說法，但放光明照諸菩薩，光觸其身即得無生法忍；其佛光明復照十方通達無礙，令諸眾生得離煩惱。又其光明常出三十二種清淨法音。何等三十二？所謂諸法空，無眾生見故。諸法無相，離分別故。諸法無作，出三界故。諸法離欲，性寂滅故。諸法離瞋，無有礙故。諸法離癡，無闇冥故。諸法無所從來，本無生故。諸法無所去，無所至故。諸法不住，無所依故。諸法過三世，去、來、現在無所有故。諸法無異，其性一故。諸法不生，離於報故。諸法無業，業報作者不可得故。諸法不作，無所起故。諸法無起，無為性故。諸法無為，離生滅故。諸法真，不從和合生故。諸法實，一道門故。諸法無眾生，眾生不可得故。諸法無我，第一義故。諸法鈍，無所知故。諸法捨，離憎愛故。諸法離煩惱，無有熱故。諸法無垢，性不污故。諸法一相，離欲際故。諸法離相，常定故。諸法住實際，性不壞故。諸法如相，不分別故。諸法入法性，遍入故。諸法無緣，緣不合故。諸法是菩提，如實見故。諸法是涅槃，無因緣故。迦葉！普光自在王如來光明常出如是清淨法音，能令諸菩薩施作佛事。其佛國土無有魔事，佛壽無量阿僧祇劫。」

大迦葉白佛言：「若人欲得清淨佛土者，應取如網明菩薩所修功德，具足清淨國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉白佛言：「若人欲得清淨佛土者，應取如網明菩薩所修功德，具足清淨國土。」

「如是，迦葉！是網明菩薩於諸無量阿僧祇佛所，隨願修行，功德具足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，迦葉！是網明菩薩於諸無量阿僧祇佛所，隨願修行，功德具足故。」

爾時思益梵天謂網明菩薩：「仁者已得從佛受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時思益梵天謂網明菩薩：「仁者已得從佛受記。」

網明言：「一切眾生皆從佛受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「一切眾生皆從佛受記。」

梵天言：「於何事中而得受記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「於何事中而得受記？」

網明言：「隨業受報而得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「隨業受報而得受記。」

梵天言：「汝作何業而得受記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「汝作何業而得受記？」

網明言：「若業非身作、非口作、非意作，是業可得示不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「若業非身作、非口作、非意作，是業可得示不？」

梵天言：「不可示也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不可示也。」

網明言：「菩提是起作相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「菩提是起作相耶？」

梵天言：「不也。何以故？菩提是無為，非起作相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也。何以故？菩提是無為，非起作相故。」

網明言：「可以起作相得無為菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「可以起作相得無為菩提不？」

梵天言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也。」

「梵天！是故當知，若無業、無業報，無諸行、無起諸行，是名菩提；如菩提性，得亦如是；如得性，受記亦如是，不可以起作法而得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！是故當知，若無業、無業報，無諸行、無起諸行，是名菩提；如菩提性，得亦如是；如得性，受記亦如是，不可以起作法而得受記。」

梵天言：「善男子！汝不行六波羅蜜，然後得受記耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！汝不行六波羅蜜，然後得受記耶？」

網明言：「如汝所說，菩薩行六波羅蜜而得受記。梵天！若菩薩捨一切煩惱，名為檀波羅蜜。於諸法無所起，名為尸羅波羅蜜。於諸法無所傷，名為羼提波羅蜜。於諸法離相，名為毘梨耶波羅蜜。於諸法無所住，名為禪波羅蜜。於諸法無戲論，名為般若波羅蜜。梵天！菩薩如是行六波羅蜜，於何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「如汝所說，菩薩行六波羅蜜而得受記。梵天！若菩薩捨一切煩惱，名為檀波羅蜜。於諸法無所起，名為尸羅波羅蜜。於諸法無所傷，名為羼提波羅蜜。於諸法離相，名為毘梨耶波羅蜜。於諸法無所住，名為禪波羅蜜。於諸法無戲論，名為般若波羅蜜。梵天！菩薩如是行六波羅蜜，於何處行？」

梵天言：「無處行也。所以者何？凡所有行皆是不行；若行即是不行，若不行即是行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「無處行也。所以者何？凡所有行皆是不行；若行即是不行，若不行即是行。」

「梵天！以是故，當知無所行是菩提。如汝所問：『汝得受菩提記』者，如如法性得受記，我所受記亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！以是故，當知無所行是菩提。如汝所問：『汝得受菩提記』者，如如法性得受記，我所受記亦如是。」

梵天言：「善男子！如如法性，無受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！如如法性，無受記。」

網明言：「諸菩薩受記相皆亦如是，如如，如法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「諸菩薩受記相皆亦如是，如如，如法性。」

爾時思益梵天白佛言：「世尊！菩薩以何行，諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時思益梵天白佛言：「世尊！菩薩以何行，諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記？」

佛言：「若菩薩不行生法、不行滅法，不行善、不行不善，不行世間、不行出世間，不行有罪法、不行無罪法，不行有漏法、不行無漏法，不行有為法、不行無為法，不行修道、不行除斷，不行生死、不行涅槃，不行見法、不行聞法、不行覺法、不行知法，不行施、不行捨、不行戒、不行覆、不行忍、不行善、不行發、不行精進、不行禪、不行三昧、不行慧、不行行、不行知、不行得。梵天！若菩薩如是行者，諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記。所以者何？諸所有行，皆是取相；無相、無分別則是菩提。皆有所是；無所是是菩提。諸所有行皆是分別；無分別是菩提。諸所有行皆是起作；無起作是菩提。諸所有行皆是戲論；無戲論是菩提。是故當知，若菩薩過諸所行則得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩不行生法、不行滅法，不行善、不行不善，不行世間、不行出世間，不行有罪法、不行無罪法，不行有漏法、不行無漏法，不行有為法、不行無為法，不行修道、不行除斷，不行生死、不行涅槃，不行見法、不行聞法、不行覺法、不行知法，不行施、不行捨、不行戒、不行覆、不行忍、不行善、不行發、不行精進、不行禪、不行三昧、不行慧、不行行、不行知、不行得。梵天！若菩薩如是行者，諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記。所以者何？諸所有行，皆是取相；無相、無分別則是菩提。皆有所是；無所是是菩提。諸所有行皆是分別；無分別是菩提。諸所有行皆是起作；無起作是菩提。諸所有行皆是戲論；無戲論是菩提。是故當知，若菩薩過諸所行則得受記。」

「唯然世尊！受記者有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！受記者有何義？」

佛言：「離諸法二相是受記義，不分別生滅道是受記義，離身、口、意業相是受記義。梵天！我念過去有劫名憙見，我於此劫供養七十二那由他佛，是諸如來不見授記。又過是劫，劫名善化，我於此劫供養二十二億佛，是諸如來亦不見授記。又過是劫，劫名梵歎，我於此劫供養萬八千佛，是諸如來亦不見授記。又過是劫，劫名無咎，我於此劫供養三萬二千佛，是諸如來亦不見授記。又過是劫，劫名莊嚴，我於此劫供養四百四十萬佛，我皆以一切供養之具而供養之，是諸如來亦不見授記。梵天！我於往昔供養諸佛，恭敬、尊重、讚歎，淨修梵行——一切布施、一切持戒及行頭陀，離於瞋恚，忍辱慈心，如所說行勤修精進，一切所聞皆能受持，獨處遠離入諸禪定，隨所聞慧讚誦思問——是諸如來，亦不見授記。何以故？依止所行故。以是當知，若諸菩薩出過一切諸行則得受記。我若以一劫、若減一劫，說是諸佛名號不可得盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「離諸法二相是受記義，不分別生滅道是受記義，離身、口、意業相是受記義。梵天！我念過去有劫名憙見，我於此劫供養七十二那由他佛，是諸如來不見授記。又過是劫，劫名善化，我於此劫供養二十二億佛，是諸如來亦不見授記。又過是劫，劫名梵歎，我於此劫供養萬八千佛，是諸如來亦不見授記。又過是劫，劫名無咎，我於此劫供養三萬二千佛，是諸如來亦不見授記。又過是劫，劫名莊嚴，我於此劫供養四百四十萬佛，我皆以一切供養之具而供養之，是諸如來亦不見授記。梵天！我於往昔供養諸佛，恭敬、尊重、讚歎，淨修梵行——一切布施、一切持戒及行頭陀，離於瞋恚，忍辱慈心，如所說行勤修精進，一切所聞皆能受持，獨處遠離入諸禪定，隨所聞慧讚誦思問——是諸如來，亦不見授記。何以故？依止所行故。以是當知，若諸菩薩出過一切諸行則得受記。我若以一劫、若減一劫，說是諸佛名號不可得盡。

「梵天！我於是後見燃燈佛，即得無生法忍。佛時授我記言：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知。』我爾時出過一切諸行，具足六波羅蜜。所以者何？若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜，能滅諸所受持名為尸羅波羅蜜，不為六塵所傷名為羼提波羅蜜，離諸所行名為毘梨耶波羅蜜，不憶念一切法，名為禪波羅蜜，能忍諸法無生性，名為般若波羅蜜。我於燃燈佛所，具足如是六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我於是後見燃燈佛，即得無生法忍。佛時授我記言：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知。』我爾時出過一切諸行，具足六波羅蜜。所以者何？若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜，能滅諸所受持名為尸羅波羅蜜，不為六塵所傷名為羼提波羅蜜，離諸所行名為毘梨耶波羅蜜，不憶念一切法，名為禪波羅蜜，能忍諸法無生性，名為般若波羅蜜。我於燃燈佛所，具足如是六波羅蜜。

「梵天！我從初發菩提心已來所作布施，於此五華布施，百分不及一，百千分、百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來，受戒、持戒、行頭陀，於此常滅戒，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來柔和忍辱，於畢竟忍法，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來發勤精進，於此不取不捨精進，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來禪定獨處，於此無住禪定，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來思惟籌量智慧，於此無戲論智慧，百分不及一，百千分百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。梵天！是故當知，我爾時得具足六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我從初發菩提心已來所作布施，於此五華布施，百分不及一，百千分、百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來，受戒、持戒、行頭陀，於此常滅戒，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來柔和忍辱，於畢竟忍法，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來發勤精進，於此不取不捨精進，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來禪定獨處，於此無住禪定，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。我從初發心已來思惟籌量智慧，於此無戲論智慧，百分不及一，百千分百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。梵天！是故當知，我爾時得具足六波羅蜜。」

「世尊！云何名具足六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名具足六波羅蜜？」

「梵天！若不念施、不依止戒、不分別忍、不取精進、不住禪定、不二於慧，是名具足六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若不念施、不依止戒、不分別忍、不取精進、不住禪定、不二於慧，是名具足六波羅蜜。」

又問：「具足六波羅蜜已，能滿足何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「具足六波羅蜜已，能滿足何法？」

佛言：「具足六波羅蜜已，能滿足薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「具足六波羅蜜已，能滿足薩婆若。」

「世尊！云何具足六波羅蜜已，能滿足薩婆若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何具足六波羅蜜已，能滿足薩婆若？」

「梵天！布施平等即是薩婆若平等；持戒平等即是薩婆若平等；忍辱平等即是薩婆若平等；精進平等即是薩婆若平等；禪定平等即是薩婆若平等；智慧平等即是薩婆若平等；以是平等等一切法，名為薩婆若。又，梵天！具足布施相、持戒相、忍辱相、精進相、禪定相、智慧相，是名薩婆若。梵天！如是具足六波羅蜜能滿足薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！布施平等即是薩婆若平等；持戒平等即是薩婆若平等；忍辱平等即是薩婆若平等；精進平等即是薩婆若平等；禪定平等即是薩婆若平等；智慧平等即是薩婆若平等；以是平等等一切法，名為薩婆若。又，梵天！具足布施相、持戒相、忍辱相、精進相、禪定相、智慧相，是名薩婆若。梵天！如是具足六波羅蜜能滿足薩婆若。」

「世尊！云何當知滿足薩婆若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何當知滿足薩婆若？」

「梵天！若不受眼、不受色、不受耳、不受聲、不受鼻、不受香、不受舌、不受味、不受身、不受觸、不受意、不受法，若不受是內外十二入，名為滿足薩婆若。我得如是滿足薩婆若，於眼無所著，於色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法無所著，是故如來名為無礙知見薩婆若。梵天！薩婆若於法無所受。何以故？以無用故。無用即是無所有義。無所有義即是空，如虛空義、同虛空相是薩婆若，是故於法無所受。梵天！譬如一切所作皆因虛空，而虛空無所依；如是諸智慧皆從薩婆若出，而薩婆若無所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！若不受眼、不受色、不受耳、不受聲、不受鼻、不受香、不受舌、不受味、不受身、不受觸、不受意、不受法，若不受是內外十二入，名為滿足薩婆若。我得如是滿足薩婆若，於眼無所著，於色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法無所著，是故如來名為無礙知見薩婆若。梵天！薩婆若於法無所受。何以故？以無用故。無用即是無所有義。無所有義即是空，如虛空義、同虛空相是薩婆若，是故於法無所受。梵天！譬如一切所作皆因虛空，而虛空無所依；如是諸智慧皆從薩婆若出，而薩婆若無所依。」

梵天白佛言：「世尊！世尊所說薩婆若，薩婆若者為何謂也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天白佛言：「世尊！世尊所說薩婆若，薩婆若者為何謂也？」

「梵天！一切所行是智為真，非諸聲聞、辟支佛所及故，名薩婆若。諸有所行皆能成就故，名薩婆若。能破一切所念戲論故，名薩婆若。諸所教勅、諸所防制，如此眾生所行之法皆從中出故，名薩婆若。得諸聖智——若學智、若無學智、若辟支佛智——皆從中出故，名薩婆若。正行故，名薩婆若。能分別一切藥故，名薩婆若。能滅一切眾生病故，名薩婆若。能除一切煩惱習氣故，名薩婆若。常在定故，名薩婆若。一切法中無疑故，名薩婆若。一切世間、出世間智慧皆從中出故，名薩婆若。善知一切智慧方便相故，名薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！一切所行是智為真，非諸聲聞、辟支佛所及故，名薩婆若。諸有所行皆能成就故，名薩婆若。能破一切所念戲論故，名薩婆若。諸所教勅、諸所防制，如此眾生所行之法皆從中出故，名薩婆若。得諸聖智——若學智、若無學智、若辟支佛智——皆從中出故，名薩婆若。正行故，名薩婆若。能分別一切藥故，名薩婆若。能滅一切眾生病故，名薩婆若。能除一切煩惱習氣故，名薩婆若。常在定故，名薩婆若。一切法中無疑故，名薩婆若。一切世間、出世間智慧皆從中出故，名薩婆若。善知一切智慧方便相故，名薩婆若。」

爾時思益梵天白佛言：「未曾有也。世尊！諸佛、如來智慧甚深，心無所緣而知一切眾生心、心所行。世尊！薩婆若有如是無量功德，其誰善男子、善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時思益梵天白佛言：「未曾有也。世尊！諸佛、如來智慧甚深，心無所緣而知一切眾生心、心所行。世尊！薩婆若有如是無量功德，其誰善男子、善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心？」

於是網明菩薩白佛言：「世尊！若有菩薩悕望功德利而發菩提心者，不名發大乘也。所以者何？一切法無功德利，以無對處故。世尊！菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心，但為大悲心故、滅眾生諸苦惱故、不自憂苦故、生諸善法故、解脫諸邪見故、滅除諸病故、捨我所貪著故、不觀憎愛故、不沒世法故、厭患有為故、安住涅槃故發菩提心。世尊！菩薩不應於眾生求其恩報，亦不應觀作與不作，又於苦、樂心不傾動。世尊！何謂菩薩家清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是網明菩薩白佛言：「世尊！若有菩薩悕望功德利而發菩提心者，不名發大乘也。所以者何？一切法無功德利，以無對處故。世尊！菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心，但為大悲心故、滅眾生諸苦惱故、不自憂苦故、生諸善法故、解脫諸邪見故、滅除諸病故、捨我所貪著故、不觀憎愛故、不沒世法故、厭患有為故、安住涅槃故發菩提心。世尊！菩薩不應於眾生求其恩報，亦不應觀作與不作，又於苦、樂心不傾動。世尊！何謂菩薩家清淨？」

佛言：「善男子！菩薩若生轉輪聖王家，不名家清淨；若生帝釋中、若生梵王中，亦不名家清淨；在所生處乃至畜生，自不退失善根，亦令眾生生諸善根，是名菩薩家清淨。又，網明！慈是菩薩家，心平等故；悲是菩薩家，深心念故；喜是菩薩家，生法喜故；捨是菩薩家，離貪著故；不捨菩提是菩薩家，不貪聲聞、辟支佛地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩若生轉輪聖王家，不名家清淨；若生帝釋中、若生梵王中，亦不名家清淨；在所生處乃至畜生，自不退失善根，亦令眾生生諸善根，是名菩薩家清淨。又，網明！慈是菩薩家，心平等故；悲是菩薩家，深心念故；喜是菩薩家，生法喜故；捨是菩薩家，離貪著故；不捨菩提是菩薩家，不貪聲聞、辟支佛地故。」