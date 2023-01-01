思益梵天所問經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思益梵天所問經卷第一

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘僧六萬四千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千人，皆眾所知識，得陀羅尼無礙辯才及諸三昧，於諸神通無所罣礙，善能曉了諸法實性，悉皆逮得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘僧六萬四千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千人，皆眾所知識，得陀羅尼無礙辯才及諸三昧，於諸神通無所罣礙，善能曉了諸法實性，悉皆逮得無生法忍。

其名曰：文殊師利法王子、寶手法王子、寶積法王子、寶印手法王子、寶德法王子、虛空藏法王子、發心轉法輪法王子、網明法王子、障諸煩惱法王子、能捨一切法法王子、德藏法王子、花嚴法王子、師子法王子、月光法王子、尊意法王子、善莊嚴法王子，及跋陀婆羅等十六賢士：跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、星德菩薩、帝天菩薩、水天菩薩、善力菩薩、大意菩薩、殊勝意菩薩、增意菩薩、善發意菩薩、不虛見菩薩、不休息菩薩、不少意菩薩、導師菩薩、日藏菩薩、持地菩薩，如是等菩薩摩訶薩七萬二千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：文殊師利法王子、寶手法王子、寶積法王子、寶印手法王子、寶德法王子、虛空藏法王子、發心轉法輪法王子、網明法王子、障諸煩惱法王子、能捨一切法法王子、德藏法王子、花嚴法王子、師子法王子、月光法王子、尊意法王子、善莊嚴法王子，及跋陀婆羅等十六賢士：跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、星德菩薩、帝天菩薩、水天菩薩、善力菩薩、大意菩薩、殊勝意菩薩、增意菩薩、善發意菩薩、不虛見菩薩、不休息菩薩、不少意菩薩、導師菩薩、日藏菩薩、持地菩薩，如是等菩薩摩訶薩七萬二千人。

及四天王釋提桓因等，忉利諸天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，及梵王等諸梵天；并餘無量諸天龍、鬼神、夜叉、犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人與非人普皆來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及四天王釋提桓因等，忉利諸天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，及梵王等諸梵天；并餘無量諸天龍、鬼神、夜叉、犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人與非人普皆來集。

爾時世尊，大眾恭敬圍遶而為說法。於時網明菩薩即從坐起，偏袒右肩、右膝著地，頭面禮佛足，合掌向佛，動此三千大千世界引導起發一切大眾，而白佛言：「世尊！我欲從佛少有所問，若佛聽者乃敢諮請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，大眾恭敬圍遶而為說法。於時網明菩薩即從坐起，偏袒右肩、右膝著地，頭面禮佛足，合掌向佛，動此三千大千世界引導起發一切大眾，而白佛言：「世尊！我欲從佛少有所問，若佛聽者乃敢諮請。」

佛告網明：「恣汝所問，當為解說悅可爾心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告網明：「恣汝所問，當為解說悅可爾心。」

於是網明既蒙聽許，心大歡喜，即白佛言：「世尊！如來身相超百千萬日月光明；我自惟念：『若有眾生能見佛身，甚為希有！』我復惟念：『若有眾生能見佛身，皆是如來威神之力！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是網明既蒙聽許，心大歡喜，即白佛言：「世尊！如來身相超百千萬日月光明；我自惟念：『若有眾生能見佛身，甚為希有！』我復惟念：『若有眾生能見佛身，皆是如來威神之力！』」

佛告網明：「如是，如是！如汝所言，若佛不加威神，眾生無有能見佛身，亦無能問。網明當知！如來有光，名寂莊嚴，若有眾生遇斯光者，能見佛身不壞眼根；又如來光名無畏辯，若有眾生遇斯光者，能問如來其辯無盡；又如來光名集諸善根，若有眾生遇斯光者，能問如來轉輪聖王行業因緣；又如來光名淨莊嚴，若有眾生遇斯光者，能問如來天帝釋行業因緣；又如來光名得自在，若有眾生遇斯光者，能問如來梵天王行業因緣；又如來光名離煩惱，若有眾生遇斯光者，能問如來聲聞乘所行之道；又如來光名善遠離，若有眾生遇斯光者，能問如來辟支佛所行之道；又如來光名益一切智，若有眾生遇斯光者，能問如來大乘佛事；又如來光名為往益，佛來去時足下光明，眾生遇者命終生天；又如來光名一切莊嚴，若佛入城放斯光明，眾生遇者得歡喜樂，一切嚴飾之具莊嚴其城，城中寶藏從地踊出；又如來光名曰震動，佛以此光能動無量無邊世界；又如來光名曰生樂，佛以此光能滅地獄眾生苦惱；又如來光名曰上慈，佛以此光能令畜生不相惱害；又如來光名曰涼樂，佛以此光能滅餓鬼饑渴熱惱；又如來光名曰明淨，佛以此光使盲者得視；又如來光名曰聰聽，佛以此光能令眾生聾者得聽；又如來光名曰慚愧，佛以此光能令眾生狂者得正；又如來光名曰止息，佛以此光能令眾生捨十不善道，安住十善道；又如來光名曰離惡，佛以此光能令邪見眾生皆得正見；又如來光名曰能捨，佛以此光能破眾生慳貪之心，令行布施；又如來光名無惱熱，佛以此光能令毀禁眾生皆得持戒；又如來光名曰安利，佛以此光能令瞋恨眾生皆行忍辱；又如來光名曰勤修，佛以此光能令懈怠眾生皆行精進；又如來光名曰一心，佛以此光能令妄念眾生皆得禪定；又如來光名曰能解，佛以此光能令愚癡眾生皆得智慧；又如來光名曰清淨，佛以此光能令不信眾生皆得淨信；又如來光名曰能持，佛以此光能令少聞眾生皆得多聞；又如來光名曰威儀，佛以此光能令無慚眾生皆得慚愧；又如來光名曰安隱，佛以此光能令多欲眾生斷除婬欲；又如來光名曰歡喜，佛以此光能令多怒眾生斷除瞋恚；又如來光名曰照明，佛以此光能令多癡眾生斷除愚癡；又如來光名曰遍行，佛以此光能令等分眾生斷除等分；又如來光名示一切色，佛以此光能令眾生皆見佛身無量種色。網明當知！如來若以一劫、若減一劫，說此光明力用名號不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告網明：「如是，如是！如汝所言，若佛不加威神，眾生無有能見佛身，亦無能問。網明當知！如來有光，名寂莊嚴，若有眾生遇斯光者，能見佛身不壞眼根；又如來光名無畏辯，若有眾生遇斯光者，能問如來其辯無盡；又如來光名集諸善根，若有眾生遇斯光者，能問如來轉輪聖王行業因緣；又如來光名淨莊嚴，若有眾生遇斯光者，能問如來天帝釋行業因緣；又如來光名得自在，若有眾生遇斯光者，能問如來梵天王行業因緣；又如來光名離煩惱，若有眾生遇斯光者，能問如來聲聞乘所行之道；又如來光名善遠離，若有眾生遇斯光者，能問如來辟支佛所行之道；又如來光名益一切智，若有眾生遇斯光者，能問如來大乘佛事；又如來光名為往益，佛來去時足下光明，眾生遇者命終生天；又如來光名一切莊嚴，若佛入城放斯光明，眾生遇者得歡喜樂，一切嚴飾之具莊嚴其城，城中寶藏從地踊出；又如來光名曰震動，佛以此光能動無量無邊世界；又如來光名曰生樂，佛以此光能滅地獄眾生苦惱；又如來光名曰上慈，佛以此光能令畜生不相惱害；又如來光名曰涼樂，佛以此光能滅餓鬼饑渴熱惱；又如來光名曰明淨，佛以此光使盲者得視；又如來光名曰聰聽，佛以此光能令眾生聾者得聽；又如來光名曰慚愧，佛以此光能令眾生狂者得正；又如來光名曰止息，佛以此光能令眾生捨十不善道，安住十善道；又如來光名曰離惡，佛以此光能令邪見眾生皆得正見；又如來光名曰能捨，佛以此光能破眾生慳貪之心，令行布施；又如來光名無惱熱，佛以此光能令毀禁眾生皆得持戒；又如來光名曰安利，佛以此光能令瞋恨眾生皆行忍辱；又如來光名曰勤修，佛以此光能令懈怠眾生皆行精進；又如來光名曰一心，佛以此光能令妄念眾生皆得禪定；又如來光名曰能解，佛以此光能令愚癡眾生皆得智慧；又如來光名曰清淨，佛以此光能令不信眾生皆得淨信；又如來光名曰能持，佛以此光能令少聞眾生皆得多聞；又如來光名曰威儀，佛以此光能令無慚眾生皆得慚愧；又如來光名曰安隱，佛以此光能令多欲眾生斷除婬欲；又如來光名曰歡喜，佛以此光能令多怒眾生斷除瞋恚；又如來光名曰照明，佛以此光能令多癡眾生斷除愚癡；又如來光名曰遍行，佛以此光能令等分眾生斷除等分；又如來光名示一切色，佛以此光能令眾生皆見佛身無量種色。網明當知！如來若以一劫、若減一劫，說此光明力用名號不可窮盡。」

爾時網明菩薩白佛言：「未曾有也。世尊！如來身者即是無量無邊光明之藏，說法方便亦不可思議。世尊！我自昔來未曾聞此光明名號；如我解佛所說義，若有菩薩聞斯光明名號，信心清淨，皆得如是光明之身。世尊！惟願今日放請菩薩光，令他方菩薩善能問難者見斯光已，發心來此娑婆世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時網明菩薩白佛言：「未曾有也。世尊！如來身者即是無量無邊光明之藏，說法方便亦不可思議。世尊！我自昔來未曾聞此光明名號；如我解佛所說義，若有菩薩聞斯光明名號，信心清淨，皆得如是光明之身。世尊！惟願今日放請菩薩光，令他方菩薩善能問難者見斯光已，發心來此娑婆世界。」

爾時世尊受網明菩薩請已，即放光明照此三千大千世界，普及十方無量佛土。於是諸方無量百千萬億菩薩見斯光已，皆來至此娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊受網明菩薩請已，即放光明照此三千大千世界，普及十方無量佛土。於是諸方無量百千萬億菩薩見斯光已，皆來至此娑婆世界。

爾時東方過七十二恒河沙佛土，有國名清潔，佛號日月光如來、應供、正遍知，今現在其佛土。有菩薩梵天，名曰思益，住不退轉。見此光已，到日月光佛所，頭面作禮，白佛言：「世尊！我欲詣娑婆世界釋迦牟尼佛所，奉見供養，親近諮受；彼佛亦復欲見我等。」其佛告言：「便往，梵天！今正是時！彼娑婆國有若干千億諸菩薩集，汝應以此十法遊於彼土。何等為十？於毀於譽，心無增減；聞善聞惡，心無分別；於諸愚智，等以悲心；於上、中、下眾生之類，意常平等；於輕毀供養，心無有二；於他闕失，不見其過；見種種乘，皆是一乘；聞三惡道，亦勿驚畏；於諸菩薩，生如來想；佛出五濁，生希有想。梵天！汝當以此十法遊彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方過七十二恒河沙佛土，有國名清潔，佛號日月光如來、應供、正遍知，今現在其佛土。有菩薩梵天，名曰思益，住不退轉。見此光已，到日月光佛所，頭面作禮，白佛言：「世尊！我欲詣娑婆世界釋迦牟尼佛所，奉見供養，親近諮受；彼佛亦復欲見我等。」其佛告言：「便往，梵天！今正是時！彼娑婆國有若干千億諸菩薩集，汝應以此十法遊於彼土。何等為十？於毀於譽，心無增減；聞善聞惡，心無分別；於諸愚智，等以悲心；於上、中、下眾生之類，意常平等；於輕毀供養，心無有二；於他闕失，不見其過；見種種乘，皆是一乘；聞三惡道，亦勿驚畏；於諸菩薩，生如來想；佛出五濁，生希有想。梵天！汝當以此十法遊彼世界。」

思益梵天白佛言：「世尊！我不敢於如來前作師子吼，我所能行佛自知之。今當以此十法遊彼世界，一心修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思益梵天白佛言：「世尊！我不敢於如來前作師子吼，我所能行佛自知之。今當以此十法遊彼世界，一心修行。」

爾時日月光佛國有諸菩薩白其佛言：「世尊！我得大利，不生如是惡眾生中。」其佛告言：「善男子，勿作是語！所以者何？若菩薩於此國中百千億劫淨修梵行，不如彼土從旦至食無瞋礙心，其福為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時日月光佛國有諸菩薩白其佛言：「世尊！我得大利，不生如是惡眾生中。」其佛告言：「善男子，勿作是語！所以者何？若菩薩於此國中百千億劫淨修梵行，不如彼土從旦至食無瞋礙心，其福為勝。」

即時有萬二千菩薩與思益梵天俱共發來，而作是言：「我等亦欲以此十法遊彼世界，見釋迦牟尼佛。」於是思益梵天與萬二千菩薩俱於彼佛土忽然不現，譬如壯士屈伸臂頃，到娑婆世界釋迦牟尼佛所，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時有萬二千菩薩與思益梵天俱共發來，而作是言：「我等亦欲以此十法遊彼世界，見釋迦牟尼佛。」於是思益梵天與萬二千菩薩俱於彼佛土忽然不現，譬如壯士屈伸臂頃，到娑婆世界釋迦牟尼佛所，却住一面。

爾時佛告網明菩薩：「汝見是思益梵天不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告網明菩薩：「汝見是思益梵天不？」

「唯然！已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然！已見。」

「網明當知！思益梵天於諸正問菩薩中為最第一，於諸善分別諸法菩薩中為最第一，於諸說隨宜經意菩薩中為最第一，於諸慈心菩薩中為最第一，於諸悲心菩薩中為最第一，於諸喜心菩薩中為最第一，於諸捨心菩薩中為最第一，於諸軟語菩薩中為最第一，於諸不瞋礙菩薩中為最第一，於諸先意問訊菩薩中為最第一，於諸決疑菩薩中為最第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「網明當知！思益梵天於諸正問菩薩中為最第一，於諸善分別諸法菩薩中為最第一，於諸說隨宜經意菩薩中為最第一，於諸慈心菩薩中為最第一，於諸悲心菩薩中為最第一，於諸喜心菩薩中為最第一，於諸捨心菩薩中為最第一，於諸軟語菩薩中為最第一，於諸不瞋礙菩薩中為最第一，於諸先意問訊菩薩中為最第一，於諸決疑菩薩中為最第一。」

爾時思益梵天與萬二千菩薩俱，頭面禮佛足，右遶三匝，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時思益梵天與萬二千菩薩俱，頭面禮佛足，右遶三匝，合掌向佛，以偈讚曰：

「世尊大名稱， 普聞於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊大名稱， 普聞於十方，

所在諸如來， 無不稱歎者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在諸如來， 無不稱歎者。

有諸餘淨國， 無三惡道名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸餘淨國， 無三惡道名，

捨如是妙土， 慈悲故生此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨如是妙土， 慈悲故生此。

佛智無減少， 與諸如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智無減少， 與諸如來等，

以大慈本願， 處斯穢惡土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈本願， 處斯穢惡土。

若人於淨國， 持戒滿一劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於淨國， 持戒滿一劫，

此土須臾間， 行慈為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土須臾間， 行慈為最勝。

若人於此土， 起身口意罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此土， 起身口意罪，

應墮三惡道， 現世受得除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應墮三惡道， 現世受得除。

生此土菩薩， 不應懷憂怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生此土菩薩， 不應懷憂怖，

設有惡道罪， 頭痛即得除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有惡道罪， 頭痛即得除。

此土諸菩薩， 若能守護法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土諸菩薩， 若能守護法，

世世所生處， 不失於正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世所生處， 不失於正念。

若人欲斷縛， 滅煩惱業罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲斷縛， 滅煩惱業罪，

於此土護法， 增益一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此土護法， 增益一切智。

淨土多億劫， 受持法解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土多億劫， 受持法解說，

於此娑婆界， 從旦至食勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此娑婆界， 從旦至食勝。

我見喜樂國， 及見安樂土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見喜樂國， 及見安樂土，

此中無苦惱， 亦無苦惱名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無苦惱， 亦無苦惱名。

於彼作功德， 未足以為奇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼作功德， 未足以為奇，

於此煩惱處， 能忍不可事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此煩惱處， 能忍不可事，

亦教他此法， 其福為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦教他此法， 其福為最勝。

我禮無上尊， 大悲救苦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我禮無上尊， 大悲救苦者，

能為惡眾生， 說法為甚難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為惡眾生， 說法為甚難。

佛集無量眾， 十方世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛集無量眾， 十方世界中，

名聞諸菩薩， 聽法無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞諸菩薩， 聽法無厭足。

佛集十方界， 名聞諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛集十方界， 名聞諸菩薩，

聽法無厭足， 如海吞眾流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽法無厭足， 如海吞眾流。

為如是等人， 廣說於佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為如是等人， 廣說於佛道，

釋梵四天王， 諸天龍神等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵四天王， 諸天龍神等，

皆集欲求法， 隨所信樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆集欲求法， 隨所信樂說。

比丘比丘尼， 及清信士女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘比丘尼， 及清信士女，

是四眾普集， 願時為演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四眾普集， 願時為演說。

有樂佛乘者， 及緣覺聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有樂佛乘者， 及緣覺聲聞，

佛知其深心， 悉皆為斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其深心， 悉皆為斷疑。

不斷佛種者， 能出生三寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷佛種者， 能出生三寶，

為是諸菩薩， 我今請法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是諸菩薩， 我今請法王。

名稱普流布， 十方菩薩聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱普流布， 十方菩薩聞，

皆悉共來集， 為說無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉共來集， 為說無上道。

此無上大法， 二乘所不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無上大法， 二乘所不及，

我等信力故， 得入如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等信力故， 得入如是法，

不可思議慧， 非我等所及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議慧， 非我等所及。

佛雖無疲倦， 而我有所請， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雖無疲倦， 而我有所請，

悔過於世尊， 願說菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悔過於世尊， 願說菩提道。」

四法品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四法品第二

爾時思益梵天說此偈已，白佛言：「世尊！何謂菩薩其心堅固而無疲倦？何謂菩薩所言決定而不中悔？何謂菩薩增長善根？何謂菩薩無所恐畏威儀不動？何謂菩薩成就白法？何謂菩薩善知從一地至一地？何謂菩薩於眾生中善知方便？何謂菩薩善化眾生？何謂菩薩世世不失菩提之心？何謂菩薩能一其心而無雜行？何謂菩薩善求法寶？何謂菩薩善出毀禁之罪？何謂菩薩善障煩惱？何謂菩薩善入諸大眾？何謂菩薩善開法施？何謂菩薩得先因力不失善根？何謂菩薩不由他教而能自行六波羅蜜？何謂菩薩能轉捨禪定還生欲界？何謂菩薩於諸佛法得不退轉？何謂菩薩不斷佛種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時思益梵天說此偈已，白佛言：「世尊！何謂菩薩其心堅固而無疲倦？何謂菩薩所言決定而不中悔？何謂菩薩增長善根？何謂菩薩無所恐畏威儀不動？何謂菩薩成就白法？何謂菩薩善知從一地至一地？何謂菩薩於眾生中善知方便？何謂菩薩善化眾生？何謂菩薩世世不失菩提之心？何謂菩薩能一其心而無雜行？何謂菩薩善求法寶？何謂菩薩善出毀禁之罪？何謂菩薩善障煩惱？何謂菩薩善入諸大眾？何謂菩薩善開法施？何謂菩薩得先因力不失善根？何謂菩薩不由他教而能自行六波羅蜜？何謂菩薩能轉捨禪定還生欲界？何謂菩薩於諸佛法得不退轉？何謂菩薩不斷佛種？」

爾時世尊讚思益梵天：「善哉，善哉！能問如來如此之事。汝今諦聽，善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚思益梵天：「善哉，善哉！能問如來如此之事。汝今諦聽，善思念之！」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛告思益梵天：「菩薩有四法，堅固其心而不疲倦。何等四？一者，於諸眾生起大悲心；二者，精進不懈；三者，信解生死如夢；四者，正思量佛之智慧。菩薩有此四法，堅固其心而不疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告思益梵天：「菩薩有四法，堅固其心而不疲倦。何等四？一者，於諸眾生起大悲心；二者，精進不懈；三者，信解生死如夢；四者，正思量佛之智慧。菩薩有此四法，堅固其心而不疲倦。

「梵天！菩薩有四法，所言決定而不中悔。何等四？一者，決定說諸法無我；二者，決定說諸生處無可樂者；三者，決定常讚大乘；四者，決定說罪福業不失。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，所言決定而不中悔。何等四？一者，決定說諸法無我；二者，決定說諸生處無可樂者；三者，決定常讚大乘；四者，決定說罪福業不失。是為四。

「梵天！菩薩有四法增長善根。何等為四？一者，持戒；二者，多聞；三者，布施；四者，出家。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法增長善根。何等為四？一者，持戒；二者，多聞；三者，布施；四者，出家。是為四。

「梵天！菩薩有四法，無所恐畏、威儀不轉。何等四？一者，失利；二者，惡名；三者，毀辱；四者，苦惱。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，無所恐畏、威儀不轉。何等四？一者，失利；二者，惡名；三者，毀辱；四者，苦惱。是為四。

「梵天！菩薩有四法，成就白法。何等四？一者，教人令信罪福；二者，布施不求果報；三者，守護正法；四者，以智慧教諸菩薩。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，成就白法。何等四？一者，教人令信罪福；二者，布施不求果報；三者，守護正法；四者，以智慧教諸菩薩。是為四。

「梵天！菩薩有四法，善知從一地至一地。何等四？一者，久殖善根；二者，離諸過咎；三者，善知方便迴向；四者，勤行精進。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，善知從一地至一地。何等四？一者，久殖善根；二者，離諸過咎；三者，善知方便迴向；四者，勤行精進。是為四。

「梵天！菩薩有四法，善知方便。何等四？一者，順眾生意；二者，於他功德起隨喜心；三者，悔過除罪；四者，勸請諸佛。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，善知方便。何等四？一者，順眾生意；二者，於他功德起隨喜心；三者，悔過除罪；四者，勸請諸佛。是為四。

「梵天！菩薩有四法善化眾生。何等四？一者，常求利安眾生；二者，自捨己樂；三者，心和忍辱；四者，除捨憍慢。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法善化眾生。何等四？一者，常求利安眾生；二者，自捨己樂；三者，心和忍辱；四者，除捨憍慢。是為四。

「梵天！菩薩有四法，世世不失菩提之心。何等四？一者，常憶念佛；二者，所作功德常為菩提；三者，親近善知識；四者，稱揚大乘。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，世世不失菩提之心。何等四？一者，常憶念佛；二者，所作功德常為菩提；三者，親近善知識；四者，稱揚大乘。是為四。

「梵天！菩薩有四法，能一其心而無雜行。何等四？一者，離聲聞心；二者，離辟支佛心；三者，求法無厭；四者，如所聞法廣為人說。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，能一其心而無雜行。何等四？一者，離聲聞心；二者，離辟支佛心；三者，求法無厭；四者，如所聞法廣為人說。是為四。

「梵天！菩薩有四法，善求法寶。何等四？一者，於法中生寶想，以難得故；二者，於法中生藥想，療眾病故；三者，於法中生財利想，以不失故；四者，於法中生滅一切苦想，至涅槃故。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，善求法寶。何等四？一者，於法中生寶想，以難得故；二者，於法中生藥想，療眾病故；三者，於法中生財利想，以不失故；四者，於法中生滅一切苦想，至涅槃故。是為四。

「梵天！菩薩有四法，善出毀禁之罪。何等四？一者，得無生法忍，以諸法無來故；二者，得無滅忍，以諸法無去故；三者，得因緣忍，知諸法因緣生故；四者，得無住忍，無異心相續故。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，善出毀禁之罪。何等四？一者，得無生法忍，以諸法無來故；二者，得無滅忍，以諸法無去故；三者，得因緣忍，知諸法因緣生故；四者，得無住忍，無異心相續故。是為四。

「梵天！菩薩有四法，善障煩惱。何等四？一者，正憶念；二者，障諸根；三者，得善法力；四者，獨處遠離。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，善障煩惱。何等四？一者，正憶念；二者，障諸根；三者，得善法力；四者，獨處遠離。是為四。

「梵天！菩薩有四法，善入諸大眾。何等四？一者，求法，不求勝；二者，恭敬，心無憍慢；三者，惟求法利，不自顯現；四者，教人善法，不求名利。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，善入諸大眾。何等四？一者，求法，不求勝；二者，恭敬，心無憍慢；三者，惟求法利，不自顯現；四者，教人善法，不求名利。是為四。

「梵天！菩薩有四法，善開法施。何等四？一者，守護於法；二者，自益智慧亦益他人；三者，行善人法；四者，示人垢淨。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，善開法施。何等四？一者，守護於法；二者，自益智慧亦益他人；三者，行善人法；四者，示人垢淨。是為四。

「梵天！菩薩有四法得先因力不失善根，何等四？一者，見他人闕不以為過；二者，於瞋怒人常修慈心；三者，常說諸法因緣；四者，常念菩提。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法得先因力不失善根，何等四？一者，見他人闕不以為過；二者，於瞋怒人常修慈心；三者，常說諸法因緣；四者，常念菩提。是為四。

「梵天！菩薩有四法，不由他教而能自行六波羅蜜。何等四？一者，以施導人；二者，不說他人毀禁之罪；三者，善知攝法，教化眾生；四者，解達深法。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，不由他教而能自行六波羅蜜。何等四？一者，以施導人；二者，不說他人毀禁之罪；三者，善知攝法，教化眾生；四者，解達深法。是為四。

「梵天！菩薩有四法，能轉捨禪定，還生欲界。何等四？一者，其心柔軟；二者，得諸根力；三者，不捨一切眾生；四者，善修智慧方便之力。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，能轉捨禪定，還生欲界。何等四？一者，其心柔軟；二者，得諸根力；三者，不捨一切眾生；四者，善修智慧方便之力。是為四。

「梵天！菩薩有四法，於諸佛法得不退轉。何等四？一者，受無量生死；二者，供養無量諸佛；三者，修行無量慈心；四者，信解無量佛慧。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，於諸佛法得不退轉。何等四？一者，受無量生死；二者，供養無量諸佛；三者，修行無量慈心；四者，信解無量佛慧。是為四。

「梵天！菩薩有四法，不斷佛種。何等四？一者，不退本願；二者，言必施行；三者，大欲精進；四者，深心行於佛道。是為菩薩有四法不斷佛種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！菩薩有四法，不斷佛種。何等四？一者，不退本願；二者，言必施行；三者，大欲精進；四者，深心行於佛道。是為菩薩有四法不斷佛種。」

說是諸四法時，二萬二千天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心；五千人得無生法忍。十方諸來菩薩供養於佛，所散天花周遍三千大千世界，積至于膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是諸四法時，二萬二千天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心；五千人得無生法忍。十方諸來菩薩供養於佛，所散天花周遍三千大千世界，積至于膝。

分別品第三(丹本菩薩正問品第三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第三(丹本菩薩正問品第三)

爾時網明菩薩問思益梵天言：「佛說：『汝於正問菩薩中為最第一。』何謂菩薩所問為正問耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時網明菩薩問思益梵天言：「佛說：『汝於正問菩薩中為最第一。』何謂菩薩所問為正問耶？」

梵天言：「網明！若菩薩以彼、我問，名為邪問；分別法問，名為邪問。若無彼、我問，名為正問；不分別法問，名為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「網明！若菩薩以彼、我問，名為邪問；分別法問，名為邪問。若無彼、我問，名為正問；不分別法問，名為正問。

「又，網明！以生故問，名為邪問；以滅故問，名為邪問；以住故問，名為邪問。若不以生故問、不以滅故問、不以住故問，名為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，網明！以生故問，名為邪問；以滅故問，名為邪問；以住故問，名為邪問。若不以生故問、不以滅故問、不以住故問，名為正問。

「又，網明！若菩薩為垢故問，名為邪問；為淨故問，名為邪問；為生死故問，名為邪問；為出生死故問，名為邪問；為涅槃故問，名為邪問。若不為垢、淨故問，不為生死、出生死故問，不為涅槃故問，名為正問。所以者何？法位中無垢、無淨、無生無死、無涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，網明！若菩薩為垢故問，名為邪問；為淨故問，名為邪問；為生死故問，名為邪問；為出生死故問，名為邪問；為涅槃故問，名為邪問。若不為垢、淨故問，不為生死、出生死故問，不為涅槃故問，名為正問。所以者何？法位中無垢、無淨、無生無死、無涅槃。

「又，網明！若菩薩為見故問、為斷故問、為證故問、為修故問、為得故問、為果故問，名為邪問。若無見、無斷、無證、無修、無得、無果故問，名為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，網明！若菩薩為見故問、為斷故問、為證故問、為修故問、為得故問、為果故問，名為邪問。若無見、無斷、無證、無修、無得、無果故問，名為正問。

「又，網明！是善、是不善，名為邪問；是世間法、是出世間法，是罪法、是無罪法，是有漏法、是無漏法，是有為法、是無為法，如是等二法，隨所依而問者，名為邪問。若不見二、不見不二問，名為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，網明！是善、是不善，名為邪問；是世間法、是出世間法，是罪法、是無罪法，是有漏法、是無漏法，是有為法、是無為法，如是等二法，隨所依而問者，名為邪問。若不見二、不見不二問，名為正問。

「又，網明！若菩薩分別佛問，名為邪問；分別法、分別僧、分別眾生、分別佛國、分別諸乘問，名為邪問。若於法不作一、異問者，名為正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，網明！若菩薩分別佛問，名為邪問；分別法、分別僧、分別眾生、分別佛國、分別諸乘問，名為邪問。若於法不作一、異問者，名為正問。

「又，網明！一切法正，一切法邪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，網明！一切法正，一切法邪。」

網明言：「梵天！何謂一切法正，一切法邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「梵天！何謂一切法正，一切法邪？」

梵天言：「於諸法性無心故，一切法名為正；若於無心法中，以心分別觀者，一切法名為邪。一切法離相名為正；若不信解達是離相，是即分別諸法。若分別諸法，則入增上慢，隨所分別，皆名為邪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「於諸法性無心故，一切法名為正；若於無心法中，以心分別觀者，一切法名為邪。一切法離相名為正；若不信解達是離相，是即分別諸法。若分別諸法，則入增上慢，隨所分別，皆名為邪。」

網明言：「何謂為諸法正性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「何謂為諸法正性？」

梵天言：「諸法離自性、離欲際，是名正性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「諸法離自性、離欲際，是名正性。」

網明言：「少有能解如是正性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「少有能解如是正性。」

梵天言：「是正性不一不多。網明！若有善男子、善女人能如是知諸法正性，若已知、若今知、若當知，是人無有法已得、無有法今得、無有法當得。所以者何？佛說無得、無分別，名為所作已辦相；若人聞是諸法正性，勤行精進，是名如說修行，不從一地至一地。若不從一地至一地，是人不在生死、不在涅槃。所以者何？諸佛不得生死、不得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「是正性不一不多。網明！若有善男子、善女人能如是知諸法正性，若已知、若今知、若當知，是人無有法已得、無有法今得、無有法當得。所以者何？佛說無得、無分別，名為所作已辦相；若人聞是諸法正性，勤行精進，是名如說修行，不從一地至一地。若不從一地至一地，是人不在生死、不在涅槃。所以者何？諸佛不得生死、不得涅槃。」

網明言：「佛不為度生死故說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「佛不為度生死故說法耶？」

梵天言：「佛所示法有度生死耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「佛所示法有度生死耶？」

網明言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明言：「無也。」

梵天言：「以是因緣當知，佛不令眾生出生死、入涅槃，但為度妄想分別生死、涅槃二相者耳！此中實無度生死至涅槃者。所以者何？諸法平等，無有往來、無出生死、無入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「以是因緣當知，佛不令眾生出生死、入涅槃，但為度妄想分別生死、涅槃二相者耳！此中實無度生死至涅槃者。所以者何？諸法平等，無有往來、無出生死、無入涅槃。」

爾時世尊讚思益梵天言：「善哉，善哉！說諸法正性，應如汝所說。」說是法時，二千比丘不受諸法，漏盡心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚思益梵天言：「善哉，善哉！說諸法正性，應如汝所說。」說是法時，二千比丘不受諸法，漏盡心得解脫。

佛告梵天：「我不得生死、不得涅槃。如來雖說生死，實無有人往來生死；雖說涅槃，實無有人得滅度者。若有入此法門者，是人非生死相、非滅度相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「我不得生死、不得涅槃。如來雖說生死，實無有人往來生死；雖說涅槃，實無有人得滅度者。若有入此法門者，是人非生死相、非滅度相。」

爾時會中五百比丘從坐而起，作是言：「我等空修梵行，今實見有滅度者，而言無有滅度。我等何用修道，求智慧為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中五百比丘從坐而起，作是言：「我等空修梵行，今實見有滅度者，而言無有滅度。我等何用修道，求智慧為？」

爾時網明菩薩白佛言：「世尊！若有於法生見，則於其人，佛不出世。世尊！若有決定見涅槃者，是人不度生死。所以者何？涅槃名為除滅諸相，遠離一切動念戲論。世尊！是諸比丘於佛正法出家，而今墮於外道邪見，見涅槃決定相，譬如從麻出油、從酪出酥。世尊！若人於諸法滅相中求涅槃者，我說是輩皆為增上慢人。世尊！正行道者，於法不作生、不作滅、無得無果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時網明菩薩白佛言：「世尊！若有於法生見，則於其人，佛不出世。世尊！若有決定見涅槃者，是人不度生死。所以者何？涅槃名為除滅諸相，遠離一切動念戲論。世尊！是諸比丘於佛正法出家，而今墮於外道邪見，見涅槃決定相，譬如從麻出油、從酪出酥。世尊！若人於諸法滅相中求涅槃者，我說是輩皆為增上慢人。世尊！正行道者，於法不作生、不作滅、無得無果。」

網明謂梵天言：「是五百比丘從坐起者，汝當為作方便，引導其心入此法門，令得信解離諸邪見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明謂梵天言：「是五百比丘從坐起者，汝當為作方便，引導其心入此法門，令得信解離諸邪見！」

梵天言：「善男子！縱使令去至恒河沙劫，不能得出如此法門。譬如癡人畏於虛空，捨空而走，在所至處不離虛空；此諸比丘亦復如是，雖復遠去，不出空相、不出無相相、不出無作相。又如一人求索虛空，東西馳走言：『我欲得空，我欲得空。』是人但說虛空名字而不得空，於空中行而不見空。此諸比丘亦復如是，欲求涅槃，行涅槃中而不得涅槃。所以者何？涅槃者但有名字。猶如虛空但有名字，不可得取；涅槃亦復如是，但有名字而不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「善男子！縱使令去至恒河沙劫，不能得出如此法門。譬如癡人畏於虛空，捨空而走，在所至處不離虛空；此諸比丘亦復如是，雖復遠去，不出空相、不出無相相、不出無作相。又如一人求索虛空，東西馳走言：『我欲得空，我欲得空。』是人但說虛空名字而不得空，於空中行而不見空。此諸比丘亦復如是，欲求涅槃，行涅槃中而不得涅槃。所以者何？涅槃者但有名字。猶如虛空但有名字，不可得取；涅槃亦復如是，但有名字而不可得。」

爾時五百比丘聞說是法，不受諸法；漏盡，心得解脫，得阿羅漢道，作是言：「世尊！若人於諸法畢竟滅相中求涅槃者，則於其人佛不出世。世尊！我等今者非凡夫，非學、非無學，不在生死、不在涅槃。所以者何？佛出世故，名為遠離一切動念戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五百比丘聞說是法，不受諸法；漏盡，心得解脫，得阿羅漢道，作是言：「世尊！若人於諸法畢竟滅相中求涅槃者，則於其人佛不出世。世尊！我等今者非凡夫，非學、非無學，不在生死、不在涅槃。所以者何？佛出世故，名為遠離一切動念戲論。」

爾時長老舍利弗謂諸比丘：「汝今得正智，為己利耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗謂諸比丘：「汝今得正智，為己利耶？」

五百比丘言：「長老舍利弗！我等今者得諸煩惱，不可作而作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百比丘言：「長老舍利弗！我等今者得諸煩惱，不可作而作。」

舍利弗言：「何故說此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何故說此？」

諸比丘言：「知諸煩惱實相，故言得諸煩惱；涅槃是無作性，我等已證，故說不可作而作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「知諸煩惱實相，故言得諸煩惱；涅槃是無作性，我等已證，故說不可作而作。」

舍利弗言：「善哉，善哉！汝等今者住於福田，能消供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉，善哉！汝等今者住於福田，能消供養。」

諸比丘言：「大師！世尊尚不能消諸供養，何況我等！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大師！世尊尚不能消諸供養，何況我等！」

舍利弗言：「何故說此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何故說此？」

諸比丘言：「世尊知見法性，性常淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「世尊知見法性，性常淨故。」

於是思益梵天白佛言：「世尊！誰應受供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是思益梵天白佛言：「世尊！誰應受供養？」

佛告梵天：「不為世法之所牽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「不為世法之所牽者。」

「世尊！誰能消供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰能消供養？」

佛言：「於法無所取者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於法無所取者。」

「世尊！誰為世間福田？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰為世間福田？」

佛言：「不壞菩提性者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不壞菩提性者。」

「世尊！誰為眾生善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰為眾生善知識？」

佛言：「於一切眾生不捨慈心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於一切眾生不捨慈心者。」

「世尊！誰知報佛恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰知報佛恩？」

佛言：「不斷佛種者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不斷佛種者。」

「世尊！誰能供養佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰能供養佛？」

佛言：「能通達無生際者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能通達無生際者。」

「世尊！誰能親近佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰能親近佛？」

佛言：「乃至失命因緣不毀禁者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃至失命因緣不毀禁者。」

「世尊！誰能恭敬於佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰能恭敬於佛？」

佛言：「善覆六根者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善覆六根者。」

「世尊！誰名財富？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰名財富？」

佛言：「成就七財者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「成就七財者。」

「世尊！誰名知足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰名知足？」

佛言：「得出世間智慧者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「得出世間智慧者。」

「世尊！誰為遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰為遠離？」

佛言：「於三界中無所願者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於三界中無所願者。」

「世尊！誰為具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰為具足？」

佛言：「能斷一切諸結使者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能斷一切諸結使者。」

「世尊！誰為樂人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰為樂人？」

佛言：「無貪著者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無貪著者。」

「世尊！誰無貪著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰無貪著？」

佛言：「知見五陰者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知見五陰者。」

「世尊！誰度欲河？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰度欲河？」

佛言：「能捨六入者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能捨六入者。」

「世尊！誰住彼岸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰住彼岸？」

佛言：「能知諸道平等者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能知諸道平等者。」

「世尊！何謂菩薩能為施主？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能為施主？」

佛言：「菩薩能教眾生一切智心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩能教眾生一切智心。」

「世尊！何謂菩薩能奉禁戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能奉禁戒？」

佛言：「常能不捨菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「常能不捨菩提之心。」

「世尊！何謂菩薩能行忍辱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能行忍辱？」

佛言：「見心相念念滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「見心相念念滅。」

「世尊！何謂菩薩能行精進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能行精進？」

佛言：「求心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「求心不可得。」

「世尊！何謂菩薩能行禪定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能行禪定？」

佛言：「能除身心麁相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能除身心麁相。」

「世尊！何謂菩薩能行智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能行智慧？」

佛言：「於一切法無有戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於一切法無有戲論。」

「世尊！何謂菩薩能行慈心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能行慈心？」

佛言：「不生眾生想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生眾生想。」

「世尊！何謂菩薩能行悲心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能行悲心？」

佛言：「不生法想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生法想。」

「世尊！何謂菩薩能行喜心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能行喜心？」

佛言：「不生我想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生我想。」

「世尊！何謂菩薩能行捨心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩能行捨心？」

佛言：「不生彼我想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生彼我想。」

「世尊！何謂菩薩安住於信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩安住於信？」

佛言：「信解無濁法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「信解無濁法。」

「世尊！何謂菩薩安住於空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩安住於空？」

佛言：「不著一切語言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不著一切語言。」

「世尊！何謂菩薩名為有慚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩名為有慚？」

佛言：「知見內法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知見內法。」

「世尊！何謂菩薩名為有愧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂菩薩名為有愧？」

佛言：「捨於外法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「捨於外法。」

「世尊！何謂名為菩薩遍行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂名為菩薩遍行？」

佛言：「能淨身口意業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能淨身口意業。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若身淨無惡， 口淨常實語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若身淨無惡， 口淨常實語，

心淨常行慈， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨常行慈， 是菩薩遍行。

行慈無貪著， 觀不淨無恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慈無貪著， 觀不淨無恚，

行捨而不癡， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行捨而不癡， 是菩薩遍行。

若聚若空野， 及與處大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聚若空野， 及與處大眾，

威儀終不缺， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀終不缺， 是菩薩遍行。

知法名為佛， 知離名為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法名為佛， 知離名為法，

知無名為僧， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知無名為僧， 是菩薩遍行。

知多欲所行， 知恚癡所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知多欲所行， 知恚癡所行，

善知轉此行， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知轉此行， 是菩薩遍行。

不依止欲界， 不住色無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依止欲界， 不住色無色，

行如是禪定， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行如是禪定， 是菩薩遍行。

信解諸法空， 及無相無作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解諸法空， 及無相無作，

而不盡諸漏， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不盡諸漏， 是菩薩遍行。

善知聲聞乘， 及辟支佛乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知聲聞乘， 及辟支佛乘，

通達於佛乘， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達於佛乘， 是菩薩遍行。

明解於諸法， 不疑道非道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明解於諸法， 不疑道非道，

憎愛心無異， 是菩薩遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憎愛心無異， 是菩薩遍行。

於過去未來， 及與現在世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去未來， 及與現在世，

一切無分別， 是菩薩遍行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無分別， 是菩薩遍行。」

(此下丹本為菩薩出過世間品第四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (此下丹本為菩薩出過世間品第四)

爾時思益梵天白佛言：「世尊！何謂菩薩過世間法？通達世間法？通達世間法已，度眾生？於世間法行於世間，而不壞世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時思益梵天白佛言：「世尊！何謂菩薩過世間法？通達世間法？通達世間法已，度眾生？於世間法行於世間，而不壞世間？」

爾時世尊以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答言：

「說五陰是世， 世間所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說五陰是世， 世間所依止，

依止於五陰， 不脫世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止於五陰， 不脫世間法。

菩薩有智慧， 知世間實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有智慧， 知世間實相，

所謂五陰如， 世間法不染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂五陰如， 世間法不染。

利衰及毀譽， 稱譏與苦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利衰及毀譽， 稱譏與苦樂，

如此之八法， 常牽於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此之八法， 常牽於世間。

大智慧菩薩， 散滅世間法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧菩薩， 散滅世間法，

見世壞敗相， 處之而不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見世壞敗相， 處之而不動。

得利心不高， 失利心不下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得利心不高， 失利心不下，

其心堅不動， 譬如須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心堅不動， 譬如須彌山。

利衰及毀譽， 稱譏與苦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利衰及毀譽， 稱譏與苦樂，

於此世八法， 其心常平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此世八法， 其心常平等。

知世間虛妄， 皆從顛倒起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世間虛妄， 皆從顛倒起，

如是之人等， 不行世間道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人等， 不行世間道。

世間所有道， 菩薩皆識知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有道， 菩薩皆識知，

故能於世間， 度眾生苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故能於世間， 度眾生苦惱。

雖行於世間， 如蓮華不染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行於世間， 如蓮華不染，

亦不壞世間， 通達法性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不壞世間， 通達法性故。

世間行世間， 不知是世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間行世間， 不知是世間，

菩薩行世間， 明了世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行世間， 明了世間相。

世間虛空相， 虛空亦無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間虛空相， 虛空亦無相，

菩薩知如是， 不染於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知如是， 不染於世間。

如所知世間， 隨知而演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所知世間， 隨知而演說，

知世間性故， 亦不壞世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世間性故， 亦不壞世間。

五陰無自性， 是即世間性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰無自性， 是即世間性，

若人不知是， 常住於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不知是， 常住於世間。

若見知五陰， 無生亦無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見知五陰， 無生亦無滅，

是人現行世， 而不依世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人現行世， 而不依世間。

凡夫不知法， 於世起諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫不知法， 於世起諍訟，

是實是不實， 住是二相中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是實是不實， 住是二相中。

我常不與世， 起於諍訟事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常不與世， 起於諍訟事，

世間之實相， 悉已了知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間之實相， 悉已了知故。

諸佛所說法， 皆悉無諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說法， 皆悉無諍訟，

知世平等故， 非實非虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世平等故， 非實非虛妄。

若佛法決定， 有實有虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛法決定， 有實有虛妄，

是即為貪著， 與外道無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是即為貪著， 與外道無異。

而今實義中， 無實無虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而今實義中， 無實無虛妄，

是故我常說， 出世法無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我常說， 出世法無二。

若人知世間， 如是之實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人知世間， 如是之實性，

於實於虛妄， 不取此惡見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於實於虛妄， 不取此惡見。

如是知世間， 清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知世間， 清淨如虛空，

是大名稱人， 照世間如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大名稱人， 照世間如日。

若人見世間， 如我之所見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人見世間， 如我之所見，

如斯之人等， 能見十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯之人等， 能見十方佛。

諸法從緣生， 自無有定性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法從緣生， 自無有定性，

若知此因緣， 則達法實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知此因緣， 則達法實相。

若知法實相， 是則知空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知法實相， 是則知空相，

若能知空相， 則為見導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知空相， 則為見導師。

若有人得聞， 如是世間相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人得聞， 如是世間相，

雖行於世間， 而不住世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行於世間， 而不住世間。

依止諸見人， 不能及此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止諸見人， 不能及此事，

云何行世間， 而不依世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行世間， 而不依世間。

若佛滅度後， 有樂是法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛滅度後， 有樂是法者，

佛則於其人， 常現於法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛則於其人， 常現於法身。

若人解達此， 則守護我法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人解達此， 則守護我法，

亦為供養我， 亦是世導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為供養我， 亦是世導師。

若人須臾聞， 世間性如此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人須臾聞， 世間性如此，

是人終不為， 惡魔所得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人終不為， 惡魔所得便。

若能達此義， 則為大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能達此義， 則為大智慧，

法財之施主， 亦是具禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法財之施主， 亦是具禁戒。

若知世如此， 忍辱力勇健， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知世如此， 忍辱力勇健，

具足諸禪定， 通達於智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足諸禪定， 通達於智慧。

所在聞是法， 其方則有佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在聞是法， 其方則有佛，

如是諸菩薩， 不久坐道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 不久坐道場。

若有深愛樂， 如是世間法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有深愛樂， 如是世間法，

則能降眾魔， 疾得無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能降眾魔， 疾得無上道。」

解諸法品第四(此品名丹本無下二十四幅爾時下方為歎功德品第五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解諸法品第四(此品名丹本無下二十四幅爾時下方為歎功德品第五)

佛復告思益梵天：「如來出過世間，亦說世間苦、世間集、世間滅、世間滅道。梵天！五陰名為世間苦，貪著五陰名為世間集，五陰盡名為世間滅，以無二法求五陰名為世間滅道。又，梵天！所言五陰但有言說，於中取相分別生見，而說是名世間苦；不捨是見是名世間集；是見自相是名世間滅；隨以何道不取是見是名世間滅道。梵天！以是因緣故，我為外道仙人說言：『仙人！於汝身中即說世間苦、世間集、世間滅、世間滅道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告思益梵天：「如來出過世間，亦說世間苦、世間集、世間滅、世間滅道。梵天！五陰名為世間苦，貪著五陰名為世間集，五陰盡名為世間滅，以無二法求五陰名為世間滅道。又，梵天！所言五陰但有言說，於中取相分別生見，而說是名世間苦；不捨是見是名世間集；是見自相是名世間滅；隨以何道不取是見是名世間滅道。梵天！以是因緣故，我為外道仙人說言：『仙人！於汝身中即說世間苦、世間集、世間滅、世間滅道。』」

爾時思益梵天白佛言：「世尊！所說四聖諦，何等是真聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時思益梵天白佛言：「世尊！所說四聖諦，何等是真聖諦？」

「梵天！苦不名為聖諦，苦集不名為聖諦，苦滅不名為聖諦，苦滅道不名為聖諦。所以者何？若苦是聖諦者，一切牛、驢畜生等，皆應有苦聖諦。若集是聖諦者，一切在所生處眾生，皆應有集聖諦。所以者何？以集故生諸趣中。若苦滅是聖諦者，觀滅者、說斷滅者，皆應有滅聖諦。若道是聖諦者，緣一切有為道者皆應有道聖諦。梵天！以是因緣故，當知聖諦非苦、非集、非滅、非道。聖諦者，知苦無生是名苦聖諦；知集無和合是名集聖諦；於畢竟滅法中，知無生無滅是名滅聖諦；於一切法平等，以不二法得道是名道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！苦不名為聖諦，苦集不名為聖諦，苦滅不名為聖諦，苦滅道不名為聖諦。所以者何？若苦是聖諦者，一切牛、驢畜生等，皆應有苦聖諦。若集是聖諦者，一切在所生處眾生，皆應有集聖諦。所以者何？以集故生諸趣中。若苦滅是聖諦者，觀滅者、說斷滅者，皆應有滅聖諦。若道是聖諦者，緣一切有為道者皆應有道聖諦。梵天！以是因緣故，當知聖諦非苦、非集、非滅、非道。聖諦者，知苦無生是名苦聖諦；知集無和合是名集聖諦；於畢竟滅法中，知無生無滅是名滅聖諦；於一切法平等，以不二法得道是名道聖諦。

「梵天！真聖諦者無有虛妄。虛妄者，所謂：著我、著眾生、著人、著壽命者、著養育者、著有著無、著生著滅、著生死、著涅槃。梵天！若行者言：『我知見苦。』是虛妄，『我斷集。』是虛妄，『我證滅。』是虛妄，『我修道。』是虛妄。所以者何？是人違失佛所護念，是故說為虛妄。何等是佛所護念？謂不憶念一切諸法。若行者住是念中，則不住一切相；若不住一切相，則住實際；若住實際，是名不住心；若不住心，是人名為實語者、非妄語者。梵天！是故當知，若非實、非虛妄者，是名聖諦。梵天！實者終不作不實，若有佛、若無佛，法性常住，所謂生死性、涅槃性常實。所以者何？非離生死得涅槃，名為聖諦。若人證如是四諦，是名世間實語者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！真聖諦者無有虛妄。虛妄者，所謂：著我、著眾生、著人、著壽命者、著養育者、著有著無、著生著滅、著生死、著涅槃。梵天！若行者言：『我知見苦。』是虛妄，『我斷集。』是虛妄，『我證滅。』是虛妄，『我修道。』是虛妄。所以者何？是人違失佛所護念，是故說為虛妄。何等是佛所護念？謂不憶念一切諸法。若行者住是念中，則不住一切相；若不住一切相，則住實際；若住實際，是名不住心；若不住心，是人名為實語者、非妄語者。梵天！是故當知，若非實、非虛妄者，是名聖諦。梵天！實者終不作不實，若有佛、若無佛，法性常住，所謂生死性、涅槃性常實。所以者何？非離生死得涅槃，名為聖諦。若人證如是四諦，是名世間實語者。

「梵天！當來有比丘不修身、不修戒、不修心、不修慧，是人說生死相是苦諦、眾緣和合是集諦、滅法故是滅諦、以二法求相是道諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！當來有比丘不修身、不修戒、不修心、不修慧，是人說生死相是苦諦、眾緣和合是集諦、滅法故是滅諦、以二法求相是道諦。」

佛言：「我說此愚人是外道徒黨，我非彼人師，彼非我弟子，是人墮於邪道，破失法故，說言有諦。梵天！汝且觀我坐道場時不得一法，是實是虛妄？若我不得法，是法寧可於眾中有言說、有論議、有教化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我說此愚人是外道徒黨，我非彼人師，彼非我弟子，是人墮於邪道，破失法故，說言有諦。梵天！汝且觀我坐道場時不得一法，是實是虛妄？若我不得法，是法寧可於眾中有言說、有論議、有教化耶？」

梵天言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也。世尊！」

「梵天！以諸法無所得故，諸法離自性故，我菩提是無貪愛相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！以諸法無所得故，諸法離自性故，我菩提是無貪愛相。」

爾時思益梵天白佛言：「世尊！若如來於法無所得者，有何利益說：『如來得菩提名為佛。』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時思益梵天白佛言：「世尊！若如來於法無所得者，有何利益說：『如來得菩提名為佛。』？」

佛言：「梵天！於汝意云何？我所說法，若有為、若無為，是法為實？為虛妄耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！於汝意云何？我所說法，若有為、若無為，是法為實？為虛妄耶？」

梵天言：「是法虛妄，非實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「是法虛妄，非實。」

「於汝意云何？若法虛妄非實，是法為有？為無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何？若法虛妄非實，是法為有？為無？」

梵天言：「世尊！若法虛妄，是法不應說有、不應說無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！若法虛妄，是法不應說有、不應說無。」

「於汝意云何？若法非有、非無，是法有得者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何？若法非有、非無，是法有得者不？」

梵天言：「無有得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「無有得者。」

「梵天！如來坐道場時，惟得虛妄顛倒所起煩惱畢竟空性。以無所得故得，以無所知故知。所以者何？我所得法，不可見不可聞、不可覺不可識、不可取不可著、不可說不可難；出過一切法相，無語、無說、無有文字，無言說道。梵天！此法如是，猶如虛空。汝欲於如是法中得利益耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！如來坐道場時，惟得虛妄顛倒所起煩惱畢竟空性。以無所得故得，以無所知故知。所以者何？我所得法，不可見不可聞、不可覺不可識、不可取不可著、不可說不可難；出過一切法相，無語、無說、無有文字，無言說道。梵天！此法如是，猶如虛空。汝欲於如是法中得利益耶？」

梵天言：「不也。世尊！諸佛、如來甚為希有，成就未曾有法，深入大慈大悲，得如是寂滅相法，而以文字言說教人令得。世尊！其有聞是能信解者，當知是人不從小功德來。世尊！是法一切世間之所難信。所以者何？世間貪著實，而是法無實、無虛妄；世間貪著法，而是法無法、無非法；世間貪著涅槃，而是法無生死、無涅槃；世間貪著善法，而是法無善、無非善；世間貪著樂，而是法無苦、無樂；世間貪著佛出世，而是法無佛出世亦無涅槃；雖有說法，而是法非可說相；雖讚說僧，而僧即是無為。是故此法一切世間之所難信。譬如水中出火、火中出水，難可得信；如是煩惱中有菩提，菩提中有煩惱，是亦難信。所以者何？如來得是虛妄煩惱之性，而無法不得，有所說法亦無有形，雖有所知亦無分別，雖證涅槃亦無滅者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也。世尊！諸佛、如來甚為希有，成就未曾有法，深入大慈大悲，得如是寂滅相法，而以文字言說教人令得。世尊！其有聞是能信解者，當知是人不從小功德來。世尊！是法一切世間之所難信。所以者何？世間貪著實，而是法無實、無虛妄；世間貪著法，而是法無法、無非法；世間貪著涅槃，而是法無生死、無涅槃；世間貪著善法，而是法無善、無非善；世間貪著樂，而是法無苦、無樂；世間貪著佛出世，而是法無佛出世亦無涅槃；雖有說法，而是法非可說相；雖讚說僧，而僧即是無為。是故此法一切世間之所難信。譬如水中出火、火中出水，難可得信；如是煩惱中有菩提，菩提中有煩惱，是亦難信。所以者何？如來得是虛妄煩惱之性，而無法不得，有所說法亦無有形，雖有所知亦無分別，雖證涅槃亦無滅者。

「世尊！若有善男子、善女人能信解如是法義者；當知是人得脫諸見；當知是人已親近無量諸佛；當知是人已供養無量諸佛；當知是人為善知識所護；當知是人志意曠大；當知是人善根深厚；當知是人守護諸佛法藏；當知是人能善思量，起於善業；當知是人種姓尊貴，生如來家；當知是人能行大捨，捨諸煩惱；當知是人得持戒力，非煩惱力；當知是人得忍辱力，非瞋恚力；當知是人得精進力，無有疲懈；當知是人得禪定力，滅諸惡心；當知是人得智慧力，離惡邪見；當知是人一切惡魔不能得便；當知是人一切怨賊所不能破；當知是人不誑世間；當知是人是真語者，善說法相故；當知是人是實語者，說第一義故；當知是人善為諸佛之所護念；當知是人柔和軟善，同止安樂；當知是人名為大富，有聖財故；當知是人常能知足，行聖種故；當知是人易滿易養，離貪著故；當知是人得安隱心，到彼岸故；當知是人度未度者；當知是人解未解者；當知是人安未安者；當知是人滅未滅者；當知是人能示正道；當知是人能說解脫；當知是人為大醫王，善知諸藥；當知是人猶如良藥，善療眾病；當知是人智慧勇健；當知是人為有大力，堅固究竟；當知是人有精進力，不隨他語；當知是人為如師子，無所怖畏；當知是人為如象王，其心調柔；當知是人為如老象，其心隨順；當知是人為如牛王，能導大眾；當知是人為大勇健，能破魔怨；當知是人為大丈夫，處眾無畏；當知是人無所忌難，得無畏法故；當知是人無所畏難，說真諦法故；當知是人具清白法，如月盛滿；當知是人智慧光照，猶如日明；當知是人除諸闇冥，猶如執炬；當知是人樂行捨心，離諸憎愛；當知是人載育眾生，猶如地；當知是人洗諸塵垢，猶如水；當知是人燒諸動念，猶如火；當知是人於法無障，猶如風；當知是人其心不動，如須彌；當知是人其心堅固，如金剛山；當知是人一切外道競勝論者所不能動；當知是人一切聲聞、辟支佛所不能測；當知是人多饒法寶，猶如大海；當知是人煩惱不現，如波陀羅；當知是人求法無厭；當知是人以智慧知足；當知是人能轉法輪，如轉輪王；當知是人身色殊妙，如天帝釋；當知是人心得自在，如梵天王；當知是人說法音聲猶如雷震；當知是人降法甘露，猶如時雨；當知是人能增長無漏根、力、覺分；當知是人已度生死污泥；當知是人入佛智慧；當知是人近佛菩提；當知是人能多學問無與等者；當知是人無有量已過量；當知是人智慧辯才，無有障礙；當知是人得憶念堅固，得陀羅尼；當知是人知諸眾生深心所行；當知是人得智慧力，正觀諸法解達義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有善男子、善女人能信解如是法義者；當知是人得脫諸見；當知是人已親近無量諸佛；當知是人已供養無量諸佛；當知是人為善知識所護；當知是人志意曠大；當知是人善根深厚；當知是人守護諸佛法藏；當知是人能善思量，起於善業；當知是人種姓尊貴，生如來家；當知是人能行大捨，捨諸煩惱；當知是人得持戒力，非煩惱力；當知是人得忍辱力，非瞋恚力；當知是人得精進力，無有疲懈；當知是人得禪定力，滅諸惡心；當知是人得智慧力，離惡邪見；當知是人一切惡魔不能得便；當知是人一切怨賊所不能破；當知是人不誑世間；當知是人是真語者，善說法相故；當知是人是實語者，說第一義故；當知是人善為諸佛之所護念；當知是人柔和軟善，同止安樂；當知是人名為大富，有聖財故；當知是人常能知足，行聖種故；當知是人易滿易養，離貪著故；當知是人得安隱心，到彼岸故；當知是人度未度者；當知是人解未解者；當知是人安未安者；當知是人滅未滅者；當知是人能示正道；當知是人能說解脫；當知是人為大醫王，善知諸藥；當知是人猶如良藥，善療眾病；當知是人智慧勇健；當知是人為有大力，堅固究竟；當知是人有精進力，不隨他語；當知是人為如師子，無所怖畏；當知是人為如象王，其心調柔；當知是人為如老象，其心隨順；當知是人為如牛王，能導大眾；當知是人為大勇健，能破魔怨；當知是人為大丈夫，處眾無畏；當知是人無所忌難，得無畏法故；當知是人無所畏難，說真諦法故；當知是人具清白法，如月盛滿；當知是人智慧光照，猶如日明；當知是人除諸闇冥，猶如執炬；當知是人樂行捨心，離諸憎愛；當知是人載育眾生，猶如地；當知是人洗諸塵垢，猶如水；當知是人燒諸動念，猶如火；當知是人於法無障，猶如風；當知是人其心不動，如須彌；當知是人其心堅固，如金剛山；當知是人一切外道競勝論者所不能動；當知是人一切聲聞、辟支佛所不能測；當知是人多饒法寶，猶如大海；當知是人煩惱不現，如波陀羅；當知是人求法無厭；當知是人以智慧知足；當知是人能轉法輪，如轉輪王；當知是人身色殊妙，如天帝釋；當知是人心得自在，如梵天王；當知是人說法音聲猶如雷震；當知是人降法甘露，猶如時雨；當知是人能增長無漏根、力、覺分；當知是人已度生死污泥；當知是人入佛智慧；當知是人近佛菩提；當知是人能多學問無與等者；當知是人無有量已過量；當知是人智慧辯才，無有障礙；當知是人得憶念堅固，得陀羅尼；當知是人知諸眾生深心所行；當知是人得智慧力，正觀諸法解達義

趣；當知是人勤行精進，利安世間；當知是人超出於世；當知是人不可污染，猶如蓮華；當知是人不為世法所覆；當知是人利根者所愛；當知是人多聞者所敬；當知是人智者所念；當知是人人天供養；當知是人為坐禪者之所敬禮；當知是人善人所貴；當知是人聲聞、辟支佛之所貪慕；當知是人不貪小行；當知是人不覆藏罪、不顯功德；當知是人威儀備具，生他淨心；當知是人身色端正，見者悅樂；當知是人有大威德，眾所宗仰；當知是人以三十二相莊嚴其身；當知是人能繼佛種；當知是人能護法寶；當知是人能供養僧；當知是人諸佛所見；當知是人為得法眼；當知是人以佛智慧而得受記；當知是人具足三忍；當知是人安住道場；當知是人破壞魔軍；當知是人得一切種智；當知是人轉於法輪；當知是人作無量佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣；當知是人勤行精進，利安世間；當知是人超出於世；當知是人不可污染，猶如蓮華；當知是人不為世法所覆；當知是人利根者所愛；當知是人多聞者所敬；當知是人智者所念；當知是人人天供養；當知是人為坐禪者之所敬禮；當知是人善人所貴；當知是人聲聞、辟支佛之所貪慕；當知是人不貪小行；當知是人不覆藏罪、不顯功德；當知是人威儀備具，生他淨心；當知是人身色端正，見者悅樂；當知是人有大威德，眾所宗仰；當知是人以三十二相莊嚴其身；當知是人能繼佛種；當知是人能護法寶；當知是人能供養僧；當知是人諸佛所見；當知是人為得法眼；當知是人以佛智慧而得受記；當知是人具足三忍；當知是人安住道場；當知是人破壞魔軍；當知是人得一切種智；當知是人轉於法輪；當知是人作無量佛事。

「若人信解如是法義，不驚疑怖畏者，得如是功德——是人於諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深難解、難知、難信、難入，而能信受、讀誦、通利、奉持，為人廣說，如說修行，亦教他人如說修行。如是之人，我以一劫若減一劫，說其功德猶不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人信解如是法義，不驚疑怖畏者，得如是功德——是人於諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深難解、難知、難信、難入，而能信受、讀誦、通利、奉持，為人廣說，如說修行，亦教他人如說修行。如是之人，我以一劫若減一劫，說其功德猶不能盡。」