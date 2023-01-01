持心梵天所問經卷第一(一名莊嚴佛法諸義，又名佛說等御諸法經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心梵天所問經卷第一(一名莊嚴佛法諸義，又名佛說等御諸法經)

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

明網菩薩光品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明網菩薩光品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊王舍城加隣竹園中，與大比丘眾俱，比丘六萬四千，菩薩七萬二千——一切大聖，神通已達，逮得總持，辯才無閡，三昧已定，慧無所畏，曉了諸法自然之行，得不起法忍——其名曰：溥首童真、寶事童真、寶印手童真、寶首童真、空藏童真、發意轉法輪童真、明網童真、除諸陰蓋童真、一切施童真、勝藏童真、蓮華行童真、師子童真、月光童真、尊意童真、自嚴童真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊王舍城加隣竹園中，與大比丘眾俱，比丘六萬四千，菩薩七萬二千——一切大聖，神通已達，逮得總持，辯才無閡，三昧已定，慧無所畏，曉了諸法自然之行，得不起法忍——其名曰：溥首童真、寶事童真、寶印手童真、寶首童真、空藏童真、發意轉法輪童真、明網童真、除諸陰蓋童真、一切施童真、勝藏童真、蓮華行童真、師子童真、月光童真、尊意童真、自嚴童真。

賢護之等十六正士：賢護、寶事、恩施、帝天、水天、賢力、上意、持意、增意、善建、不虛見、不置遠、不損意、善導、日藏、持地，如是之類，七萬二千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢護之等十六正士：賢護、寶事、恩施、帝天、水天、賢力、上意、持意、增意、善建、不虛見、不置遠、不損意、善導、日藏、持地，如是之類，七萬二千。

四大天王、天帝釋、帝釋翼從，忉利諸天，焰天、兜術天、不憍樂天、他化自在天；諸梵天等，梵身天、及餘諸天，并龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒、人與非人，悉來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大天王、天帝釋、帝釋翼從，忉利諸天，焰天、兜術天、不憍樂天、他化自在天；諸梵天等，梵身天、及餘諸天，并龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒、人與非人，悉來集會。

彼時世尊，與無央數百千之眾眷屬圍繞而為說法。於是明網菩薩，即從坐起偏袒右肩，長跪叉手，稽首佛足，尋時感動三千大千世界，普雨雜華散眾會上，白世尊曰：「惟問正覺！愚癡所趣；若哀聽者，乃敢自陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時世尊，與無央數百千之眾眷屬圍繞而為說法。於是明網菩薩，即從坐起偏袒右肩，長跪叉手，稽首佛足，尋時感動三千大千世界，普雨雜華散眾會上，白世尊曰：「惟問正覺！愚癡所趣；若哀聽者，乃敢自陳。」

佛告明網：「恣所欲問，諸眩惑者，如來、至真當為解說，悅可爾心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告明網：「恣所欲問，諸眩惑者，如來、至真當為解說，悅可爾心。」

明網菩薩得聽所啟，即白佛言：「唯然，世尊！如來儀像光曜難當，超於日明億百千倍，姿顏威嚴而不可逮，極上窮下無能諦瞻，遵建所修莫能計量。又我自念：『其有得見至真容體，思察所行，皆佛大聖威神所接，有所興發輒到永安。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明網菩薩得聽所啟，即白佛言：「唯然，世尊！如來儀像光曜難當，超於日明億百千倍，姿顏威嚴而不可逮，極上窮下無能諦瞻，遵建所修莫能計量。又我自念：『其有得見至真容體，思察所行，皆佛大聖威神所接，有所興發輒到永安。』」

世尊告曰：「明網菩薩！誠如所云，見如來身，必獲志願不失所僥，若有所問，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「明網菩薩！誠如所云，見如來身，必獲志願不失所僥，若有所問，亦復如是。」

則謂明網：「眾祐有光，名曰寂然言事，假使眾生值斯光明見如來者，觀察形色眼根明徹，未曾晦冥。又如來光，名辯才無畏，設值斯光，堪問如來諮難所趣。又如來光，名積善德，設值斯光，能啟問佛轉輪聖王諸所德行。又如來光，名清淨了，設值斯光，能啟問佛獲致帝釋所因生事。又如來光，名逮威然錠，設值斯光，能啟問佛生梵天事。又如來光，名脫欲塵門，設值斯光，能啟問佛聲聞之乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則謂明網：「眾祐有光，名曰寂然言事，假使眾生值斯光明見如來者，觀察形色眼根明徹，未曾晦冥。又如來光，名辯才無畏，設值斯光，堪問如來諮難所趣。又如來光，名積善德，設值斯光，能啟問佛轉輪聖王諸所德行。又如來光，名清淨了，設值斯光，能啟問佛獲致帝釋所因生事。又如來光，名逮威然錠，設值斯光，能啟問佛生梵天事。又如來光，名脫欲塵門，設值斯光，能啟問佛聲聞之乘。

「又如來光，名曰專一遵澹泊行，設值斯光，能啟問佛緣覺之乘。又如來光，名一切慧持讚容，設值斯光，能啟問佛大乘之慧正覺佛慧。又如來光，名曰樂持異步，設值斯光，如來遊步經行普獲安隱，壽終之後得生天上。又如來光，名嚴一切清淨瓔珞，如來入城若放光明，設值斯光一切獲安，應時彼城眾寶瓔珞自然莊嚴。又如來光名壞除，假使如來演斯光者，感動無量不可稱限諸佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如來光，名曰專一遵澹泊行，設值斯光，能啟問佛緣覺之乘。又如來光，名一切慧持讚容，設值斯光，能啟問佛大乘之慧正覺佛慧。又如來光，名曰樂持異步，設值斯光，如來遊步經行普獲安隱，壽終之後得生天上。又如來光，名嚴一切清淨瓔珞，如來入城若放光明，設值斯光一切獲安，應時彼城眾寶瓔珞自然莊嚴。又如來光名壞除，假使如來演斯光者，感動無量不可稱限諸佛世界。

「舉要言之，復次，明網！如來光明，名曰積安，若地獄類值斯光者，眾惱苦患自然休止。又如來光，名曰超慈，若禽獸類值斯光者，未曾興惡轉相危害。又如來光，名曰濟所造，餓鬼儔倫值斯光者，不復饑渴。又如來光，名曰離垢，假使盲者值斯光明，逮得眼目。又如來光，名曰耳聞，值斯光者聾者得聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舉要言之，復次，明網！如來光明，名曰積安，若地獄類值斯光者，眾惱苦患自然休止。又如來光，名曰超慈，若禽獸類值斯光者，未曾興惡轉相危害。又如來光，名曰濟所造，餓鬼儔倫值斯光者，不復饑渴。又如來光，名曰離垢，假使盲者值斯光明，逮得眼目。又如來光，名曰耳聞，值斯光者聾者得聽。

「又如來光，名曰有志，設值斯光，亂者得正。又如來光，名曰樂錠，設值斯光，自然改惡修立十善。又如來光，名曰脫門，值斯光明，令邪見者逮獲正見。又如來光，名曰趣天，值斯光者，令慳貪類好喜惠施。又如來光，名無熱惱，設值斯光，其犯惡者奉持禁戒。又如來光，名曰持心，諸瞋恨者，逮得忍辱。又如來光名，曰慇懃，其懈怠者，逮得精進。又如來光名，曰正定，其放逸者，獲致禪定。又如來光，名曰顯曜，諸惡智者，逮得黠慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如來光，名曰有志，設值斯光，亂者得正。又如來光，名曰樂錠，設值斯光，自然改惡修立十善。又如來光，名曰脫門，值斯光明，令邪見者逮獲正見。又如來光，名曰趣天，值斯光者，令慳貪類好喜惠施。又如來光，名無熱惱，設值斯光，其犯惡者奉持禁戒。又如來光，名曰持心，諸瞋恨者，逮得忍辱。又如來光名，曰慇懃，其懈怠者，逮得精進。又如來光名，曰正定，其放逸者，獲致禪定。又如來光，名曰顯曜，諸惡智者，逮得黠慧。

「又如來光，名曰清澄，其狐疑者，逮得篤信。又如來光，名曰總持，其少智者，令得博聞。又如來光，名遵句跡，其無慚愧逮得知羞恥。又如來光，名曰滅除，其貪婬者洒釋情態。又如來光，名曰安樂，使瞋恚者，無有怒害。又如來光，名曰照曜，令癡行者，除去愚冥。又如來光，名曰普存，令等分行悉捨等分。又如來光，名曰普現色身，假使眾生值斯光明，見諸如來無央數色，不可計數百千形像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如來光，名曰清澄，其狐疑者，逮得篤信。又如來光，名曰總持，其少智者，令得博聞。又如來光，名遵句跡，其無慚愧逮得知羞恥。又如來光，名曰滅除，其貪婬者洒釋情態。又如來光，名曰安樂，使瞋恚者，無有怒害。又如來光，名曰照曜，令癡行者，除去愚冥。又如來光，名曰普存，令等分行悉捨等分。又如來光，名曰普現色身，假使眾生值斯光明，見諸如來無央數色，不可計數百千形像。」

佛告明網：「今吾為汝粗舉其要耳，假使一劫，若復過劫，諮嗟講說如來光明，論闡經法，不能究盡如來光明光明名號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告明網：「今吾為汝粗舉其要耳，假使一劫，若復過劫，諮嗟講說如來光明，論闡經法，不能究盡如來光明光明名號。」

明網菩薩白世尊曰：「至未曾有，天中之天！如來之身不可限量，巍巍之德不可思議，隨宜方便敷演經法，昔所未聞，今乃被蒙。其有菩薩聞說斯光名號歡喜而信樂者，皆當逮得如如來身，巍巍具足。又聞世尊演出如來佛所有光，名曰勸化，諸所遊在他方異國菩薩大士轉相誘進，相誘進已盡令來會於斯忍界，其有菩薩欲所諮啟，便詣如來講問經疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明網菩薩白世尊曰：「至未曾有，天中之天！如來之身不可限量，巍巍之德不可思議，隨宜方便敷演經法，昔所未聞，今乃被蒙。其有菩薩聞說斯光名號歡喜而信樂者，皆當逮得如如來身，巍巍具足。又聞世尊演出如來佛所有光，名曰勸化，諸所遊在他方異國菩薩大士轉相誘進，相誘進已盡令來會於斯忍界，其有菩薩欲所諮啟，便詣如來講問經疑。」

爾時，世尊見明網菩薩所可諮請，即如其像放身光明，普照無量佛土不可稱限諸佛世界。又其光明，招請無數億千菩薩，尋會忍界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見明網菩薩所可諮請，即如其像放身光明，普照無量佛土不可稱限諸佛世界。又其光明，招請無數億千菩薩，尋會忍界。

於時東方去是七萬二千諸佛世界，國名清淨，佛號月明如來，其佛之土而有梵天，名曰持心，菩薩大士而不退轉，聖慧神足力自娛樂。時彼光明適勸進已，則自往詣月明如來、至真、等正覺所，稽首禮足，而白佛言：「唯然，世尊！欲至忍界奉見能仁如來、至真、等正覺，稽首供侍諮受所問，忍界聖尊欲得見我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時東方去是七萬二千諸佛世界，國名清淨，佛號月明如來，其佛之土而有梵天，名曰持心，菩薩大士而不退轉，聖慧神足力自娛樂。時彼光明適勸進已，則自往詣月明如來、至真、等正覺所，稽首禮足，而白佛言：「唯然，世尊！欲至忍界奉見能仁如來、至真、等正覺，稽首供侍諮受所問，忍界聖尊欲得見我。」

其佛告曰：「便往，梵天！宜知是時，與無數億諸菩薩眾，尋至忍界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛告曰：「便往，梵天！宜知是時，與無數億諸菩薩眾，尋至忍界。」

又謂：「梵天！雖至忍界，即當奉行十志性行。何謂為十？當受言，無言善聞惡聞善與不善，一；而行悲哀，二；而等治療下賤中上，三；若輕易恭敬則一心向，四；不見他闕不求瑕穢，五；等以一味於若干乘，六；而恐畏惡惡趣之聲，七；於諸菩薩興眾祐想，八；於五濁世佛之國土想，九；如見如來等正覺，十；是為十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又謂：「梵天！雖至忍界，即當奉行十志性行。何謂為十？當受言，無言善聞惡聞善與不善，一；而行悲哀，二；而等治療下賤中上，三；若輕易恭敬則一心向，四；不見他闕不求瑕穢，五；等以一味於若干乘，六；而恐畏惡惡趣之聲，七；於諸菩薩興眾祐想，八；於五濁世佛之國土想，九；如見如來等正覺，十；是為十事。」

佛言：「梵天！懷此志性可遊彼土。」於是持心白其正覺：「我於佛前，不敢發音為師子吼，不於緣行現奇特相，唯欲淨修志性之行，等立定意乃遊彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！懷此志性可遊彼土。」於是持心白其正覺：「我於佛前，不敢發音為師子吼，不於緣行現奇特相，唯欲淨修志性之行，等立定意乃遊彼土。」

時月明佛諸餘菩薩，而歎頌曰：「吾得善利！唯然，世尊！為獲嘉慶不生彼界，眾生患難勞集乃然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時月明佛諸餘菩薩，而歎頌曰：「吾得善利！唯然，世尊！為獲嘉慶不生彼界，眾生患難勞集乃然。」

月明世尊告諸菩薩：「諸族姓子！勿作斯言。所以者何？於吾之土設百千劫淨修梵行，不如忍界從旦至食不行害心，斯為殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月明世尊告諸菩薩：「諸族姓子！勿作斯言。所以者何？於吾之土設百千劫淨修梵行，不如忍界從旦至食不行害心，斯為殊勝。」

於時彼土萬二千菩薩，俱誓願曰：「吾當具足清淨志性，各共侍衛梵天大士，造覲能仁如來、至真、等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時彼土萬二千菩薩，俱誓願曰：「吾當具足清淨志性，各共侍衛梵天大士，造覲能仁如來、至真、等正覺。」

持心梵天即與萬二千菩薩，如勇猛士屈伸右臂斯須之頃，於其佛土忽然不現，則立忍界奉見能仁，稽首于地，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心梵天即與萬二千菩薩，如勇猛士屈伸右臂斯須之頃，於其佛土忽然不現，則立忍界奉見能仁，稽首于地，退住一面。

於是，世尊告明網曰：「汝乃覩見持心梵天乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊告明網曰：「汝乃覩見持心梵天乎？」

對曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「已見。」

大聖即言：「斯持心者，曉了方便諮啟幽滯，分別尊法辯才善妙，名冠開士眾會之最，慈哀至誠道利勸化，遊居所在多所悅可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖即言：「斯持心者，曉了方便諮啟幽滯，分別尊法辯才善妙，名冠開士眾會之最，慈哀至誠道利勸化，遊居所在多所悅可。」

於時，持心、萬二千菩薩，稽首禮畢繞佛三匝，各以神力則化作座，自處其上。持心梵天叉手白佛，以頌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，持心、萬二千菩薩，稽首禮畢繞佛三匝，各以神力則化作座，自處其上。持心梵天叉手白佛，以頌讚曰：

「其妙音聲， 所在通達， 威德流闡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其妙音聲， 所在通達， 威德流闡，

聞于十方。 在所國土， 見諸最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞于十方。 在所國土， 見諸最勝，

一切諮嗟， 大聖之行！ 我處異土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諮嗟， 大聖之行！ 我處異土，

清淨無垢， 其界無有， 惡趣之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢， 其界無有， 惡趣之名。

尋而捨離， 如斯佛土， 修濟大哀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋而捨離， 如斯佛土， 修濟大哀，

故來到此。 佛之聖慧， 無有損耗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故來到此。 佛之聖慧， 無有損耗，

一切如來， 皆悉平等。 來今往古， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來， 皆悉平等。 來今往古，

降伏志性， 將護如是， 諸佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏志性， 將護如是， 諸佛國土。

恢設異行， 一切清淨， 嚴修至戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恢設異行， 一切清淨， 嚴修至戒，

常遵梵行。 其懷害者， 報之以慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常遵梵行。 其懷害者， 報之以慈，

心意如是， 而有殊特。 以能清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意如是， 而有殊特。 以能清淨，

三品之業， 而順將護， 身口心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三品之業， 而順將護， 身口心意。

三趣之患， 勤苦諸惱， 現在為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三趣之患， 勤苦諸惱， 現在為法，

皆以滅盡。 若諸菩薩， 其生於斯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以滅盡。 若諸菩薩， 其生於斯，

此等未曾， 懷貯危懼。 所造之業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等未曾， 懷貯危懼。 所造之業，

至於惡趣， 上下道足， 皆已斷除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於惡趣， 上下道足， 皆已斷除。

其有菩薩， 心設患厭， 將御擁護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有菩薩， 心設患厭， 將御擁護，

于斯正法。 此等後世， 所處之地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于斯正法。 此等後世， 所處之地，

不失其志， 不離智慧。 其欲斷截， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失其志， 不離智慧。 其欲斷截，

眾結之縛， 假使淨除， 塵垢之欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾結之縛， 假使淨除， 塵垢之欲，

則當將護， 佛土之法， 則便超越， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則當將護， 佛土之法， 則便超越，

至諸通慧。 設異佛土， 無數億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至諸通慧。 設異佛土， 無數億劫，

執持正法， 若講說者， 不如忍界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持正法， 若講說者， 不如忍界，

說經至食， 是為殊勝， 則第一尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說經至食， 是為殊勝， 則第一尊。

吾亦覩見， 妙樂世界， 及復省察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾亦覩見， 妙樂世界， 及復省察，

安樂佛土。 彼無苦惱， 眾患音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂佛土。 彼無苦惱， 眾患音聲，

設若修善， 不足為性。 假使蠲除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設若修善， 不足為性。 假使蠲除，

眾塵堂室， 愚兇害人， 常忍所加； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾塵堂室， 愚兇害人， 常忍所加；

當以經法， 勸化他人， 令至上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以經法， 勸化他人， 令至上道，

此乃甚難。 當稽首彼， 無上之尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃甚難。 當稽首彼， 無上之尊，

行于愍哀， 脫勤苦法。 斯未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行于愍哀， 脫勤苦法。 斯未曾有，

如來所行， 心懷毒者， 開化以法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所行， 心懷毒者， 開化以法，

設入眾會， 則為導師。 是菩薩者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設入眾會， 則為導師。 是菩薩者，

十方聞名， 於法無礙， 猶如巨海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方聞名， 於法無礙， 猶如巨海，

故為彼說， 斯佛之道。 帝釋梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故為彼說， 斯佛之道。 帝釋梵天，

及護世者， 諸天龍神， 須倫真陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及護世者， 諸天龍神， 須倫真陀，

無數悉來， 等集于斯， 欲求經義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數悉來， 等集于斯， 欲求經義，

從志解說。 比丘丘尼， 清信士女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從志解說。 比丘丘尼， 清信士女，

普皆來臻， 於此眾會， 願佛為普， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普皆來臻， 於此眾會， 願佛為普，

講說經法， 若有聞者， 所趣吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講說經法， 若有聞者， 所趣吉祥。

假使志願， 信好導師， 聲聞之眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使志願， 信好導師， 聲聞之眾，

及與緣覺， 能仁悉了， 隨志化治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與緣覺， 能仁悉了， 隨志化治，

惟為斯黨， 決一切疑。 今吾勸進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟為斯黨， 決一切疑。 今吾勸進，

諮啟法王， 為眾生故， 志求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諮啟法王， 為眾生故， 志求佛道。

其立佛言， 而不斷絕， 以修慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其立佛言， 而不斷絕， 以修慈心，

為無量寶。 假使十方， 聞佛名德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無量寶。 假使十方， 聞佛名德，

勇猛逮得， 無量之慧， 當為斯等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛逮得， 無量之慧， 當為斯等，

說無比行， 隨其眾生， 所知志跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無比行， 隨其眾生， 所知志跡。

非諸聲聞， 弟子之地， 一切緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諸聲聞， 弟子之地， 一切緣覺，

所不能及。 余等信樂， 最勝所度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所不能及。 余等信樂， 最勝所度，

世尊之慧， 不可思議。 鄙自歸命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊之慧， 不可思議。 鄙自歸命，

於世導師， 今願諮問， 大聖此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世導師， 今願諮問， 大聖此義。

假使有厭， 心惡勞患， 唯為解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有厭， 心惡勞患， 唯為解說，

佛之要道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之要道。」

四法品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四法品第二

於是，持心梵天說此偈讚佛已，長跪叉手，前白佛言：「何謂菩薩志性堅強意不懈厭？何謂菩薩所言柔和辭無惱熱？何謂菩薩所造德本超諸眾生？何謂菩薩威儀安詳而不卒暴？何謂菩薩於清淨白法多所長益？何謂菩薩所至土地遊步究縛？何謂菩薩在於眾生行權方便？何謂菩薩於彼等倫分別教化？何謂菩薩能護道心？何謂菩薩專在眾生心不憒亂？何謂菩薩務求善本存在法議？何謂菩薩曉了所念而不捨信？何謂菩薩於諸塵勞部分開化？何謂菩薩所入眾會能行權便？何謂菩薩恢闡法施流演剖判？何謂菩薩知報應力失德本者？何謂菩薩曉於眾生不起之慧六度無極？何謂菩薩暢達方便存於禪定？何謂菩薩於諸佛法而不退轉？何謂菩薩未常違疑諸佛言教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，持心梵天說此偈讚佛已，長跪叉手，前白佛言：「何謂菩薩志性堅強意不懈厭？何謂菩薩所言柔和辭無惱熱？何謂菩薩所造德本超諸眾生？何謂菩薩威儀安詳而不卒暴？何謂菩薩於清淨白法多所長益？何謂菩薩所至土地遊步究縛？何謂菩薩在於眾生行權方便？何謂菩薩於彼等倫分別教化？何謂菩薩能護道心？何謂菩薩專在眾生心不憒亂？何謂菩薩務求善本存在法議？何謂菩薩曉了所念而不捨信？何謂菩薩於諸塵勞部分開化？何謂菩薩所入眾會能行權便？何謂菩薩恢闡法施流演剖判？何謂菩薩知報應力失德本者？何謂菩薩曉於眾生不起之慧六度無極？何謂菩薩暢達方便存於禪定？何謂菩薩於諸佛法而不退轉？何謂菩薩未常違疑諸佛言教？」

佛告持心梵天：「善哉！善哉！乃能諮問如來如斯之議。諦聽！諦聽！善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持心梵天：「善哉！善哉！乃能諮問如來如斯之議。諦聽！諦聽！善思念之。」

「甚哉！世尊！願樂欲聞。」持心梵天受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚哉！世尊！願樂欲聞。」持心梵天受教而聽。

佛告梵天：「菩薩有四事法，志性堅強而不懈厭。何謂為四？愍哀眾生、不厭精進、終始如夢、平等佛慧，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「菩薩有四事法，志性堅強而不懈厭。何謂為四？愍哀眾生、不厭精進、終始如夢、平等佛慧，是為四。

「復有四事，所言柔和辭無惱熱。何謂為四？菩薩專一以一人故分別諸法、菩薩專一不樂一切諸趣所生、菩薩專一讚揚大乘、菩薩專一講說清淨不失淨業，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，所言柔和辭無惱熱。何謂為四？菩薩專一以一人故分別諸法、菩薩專一不樂一切諸趣所生、菩薩專一讚揚大乘、菩薩專一講說清淨不失淨業，是為四。

「又有四事，所造德本超諸眾生。何等四？禁戒、博聞、布施、捨家，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，所造德本超諸眾生。何等四？禁戒、博聞、布施、捨家，是為四。

「又有四事，威儀安詳而不卒暴。何等四？無利、無譽、無名、無苦，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，威儀安詳而不卒暴。何等四？無利、無譽、無名、無苦，是為四。

「又有四事，於清淨法多所長益功德之本。何等四？具足行信勸於他人、假使布施不望其報、將養護法、為諸菩薩廣說慧地，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，於清淨法多所長益功德之本。何等四？具足行信勸於他人、假使布施不望其報、將養護法、為諸菩薩廣說慧地，是為四。

「又有四事，所至土地遊步究縛。何等四？興起德本、棄諸瑕穢、曉了勸助、慇懃精進，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，所至土地遊步究縛。何等四？興起德本、棄諸瑕穢、曉了勸助、慇懃精進，是為四。

「又有四事，在於眾生行權方便。何等為四？順從眾生、勸化德本、悔過罪釁、解說佛事，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，在於眾生行權方便。何等為四？順從眾生、勸化德本、悔過罪釁、解說佛事，是為四。

「又有四事，於彼等倫分別教化。何等四？愍傷人物、習己安隱、忍辱安詳、謙不憍慢，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，於彼等倫分別教化。何等四？愍傷人物、習己安隱、忍辱安詳、謙不憍慢，是為四。

「又有四事，能護道心。何等四？意常念佛一切德本、至於道心、習近善友、諮嗟大乘，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，能護道心。何等四？意常念佛一切德本、至於道心、習近善友、諮嗟大乘，是為四。

「又有四事，專在眾生心不憒亂。何等為四？不為聲聞心、若緣覺心、求法無厭、如所聞法為他人說，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，專在眾生心不憒亂。何等為四？不為聲聞心、若緣覺心、求法無厭、如所聞法為他人說，是為四。

「又有四事，務求善本存在法議。何等四？除去一切塵勞之病猶如醫王、順於德本而不違失、諸議道想滅群黎苦、志泥洹議，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，務求善本存在法議。何等四？除去一切塵勞之病猶如醫王、順於德本而不違失、諸議道想滅群黎苦、志泥洹議，是為四。

「又有四事，曉了所念而不捨信。何等四？興不起忍超不滅忍、忍緣起報、忍無所住、亦無異心汲汲之事，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，曉了所念而不捨信。何等四？興不起忍超不滅忍、忍緣起報、忍無所住、亦無異心汲汲之事，是為四。

「又有四事，於諸塵勞部分開化。何謂四？所念順議、將護禁戒、曉諸法力、樂處燕居，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，於諸塵勞部分開化。何謂四？所念順議、將護禁戒、曉諸法力、樂處燕居，是為四。

「又有四事，所入眾會能行權便。何等四？志樂法議不求他短、而行恭敬無有憍慢、求索善德不為己施、所造德本勸施他人，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，所入眾會能行權便。何等四？志樂法議不求他短、而行恭敬無有憍慢、求索善德不為己施、所造德本勸施他人，是為四。

「又有四事，恢闡法施流演剖判。何等四？將護正法、化己及彼使入智慧、修正士業、示現塵勞瞋恨之結，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，恢闡法施流演剖判。何等四？將護正法、化己及彼使入智慧、修正士業、示現塵勞瞋恨之結，是為四。

「又有四事，知報應力失德本者。何等四？終不覩見他人瑕闕、奉行慈心攝諸瞋怒、顯揚報應、於諸法事常念道心，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，知報應力失德本者。何等四？終不覩見他人瑕闕、奉行慈心攝諸瞋怒、顯揚報應、於諸法事常念道心，是為四。

「又有四事，曉於眾生不起之慧六度無極。何等四？則以布施如為𤳖黨、并化他人、曉了四恩化於眾生、好喜深法順於經典，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，曉於眾生不起之慧六度無極。何等四？則以布施如為𤳖黨、并化他人、曉了四恩化於眾生、好喜深法順於經典，是為四。

「又有四事，暢達方便存於禪定。何等四？分別心事罪福所趣、勤力德本、不捨眾生、修行權慧，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，暢達方便存於禪定。何等四？分別心事罪福所趣、勤力德本、不捨眾生、修行權慧，是為四。

「又有四事，於諸佛法而不退轉。何等四？將護無量生死之患、供養奉侍無數諸佛、而常遵修無限慈心、曉了無際諸佛之慧，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，於諸佛法而不退轉。何等四？將護無量生死之患、供養奉侍無數諸佛、而常遵修無限慈心、曉了無際諸佛之慧，是為四。

「又有四事，未曾違疑諸佛言教。何等四？不釋本慧、言行相應、捐棄重貪、若建立者處於本性，是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，未曾違疑諸佛言教。何等四？不釋本慧、言行相應、捐棄重貪、若建立者處於本性，是為四。」

世尊發遣說四事時，二江河沙諸天子等，皆發無上正真道意，五千人得不起法忍。此諸菩薩，各從無數佛國來會者，供養世尊，三千大千世界皆悉周遍，華至于膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊發遣說四事時，二江河沙諸天子等，皆發無上正真道意，五千人得不起法忍。此諸菩薩，各從無數佛國來會者，供養世尊，三千大千世界皆悉周遍，華至于膝。

分別法言品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別法言品第三

於是，明網菩薩謂持心梵天曰：「仁者乃問順妙尊議，曉了菩薩方便之趣？佛分別說。何謂菩薩有所問事而應順議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，明網菩薩謂持心梵天曰：「仁者乃問順妙尊議，曉了菩薩方便之趣？佛分別說。何謂菩薩有所問事而應順議？」

持心答曰：「等於吾我而問事者，為順議問；等問他人行之所操，為應順也；等問法像，為應順也。又，明網！不計吾等，不計他等，不計法等，是為應順也。其問起生，其問滅盡，若問處所，為應順也。設有問者，法無所起及與滅盡，處所之行，為應順也。若問他人塵勞之欲，若有問鬪諍顛倒，為應順也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心答曰：「等於吾我而問事者，為順議問；等問他人行之所操，為應順也；等問法像，為應順也。又，明網！不計吾等，不計他等，不計法等，是為應順也。其問起生，其問滅盡，若問處所，為應順也。設有問者，法無所起及與滅盡，處所之行，為應順也。若問他人塵勞之欲，若有問鬪諍顛倒，為應順也。

「其問生死，問度生死，問於無為，為應順也。其不問塵勞，亦不顛倒，亦不生死，亦不度生死，亦無泥洹，為應順也。所以者何？察諸法者亦不寂然，不除欲垢顛倒生死無為，為應順也。其問所獲，為應順也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其問生死，問度生死，問於無為，為應順也。其不問塵勞，亦不顛倒，亦不生死，亦不度生死，亦無泥洹，為應順也。所以者何？察諸法者亦不寂然，不除欲垢顛倒生死無為，為應順也。其問所獲，為應順也。

「設復有問有所造證，若有約時有所除斷，若有所行，為應順也。若有不問所得受證，眾想之念不以約時，而無所著，無斷除想，亦無行見，為應順也。為一切故而發是問，心無所著，志不存問，為應順也。其有而問斯眾德善，為如應順，斯不善德為不如應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設復有問有所造證，若有約時有所除斷，若有所行，為應順也。若有不問所得受證，眾想之念不以約時，而無所著，無斷除想，亦無行見，為應順也。為一切故而發是問，心無所著，志不存問，為應順也。其有而問斯眾德善，為如應順，斯不善德為不如應。

「斯為俗事，斯為度世，斯為罪事，斯無罪業，斯為諸漏，斯為所有，斯無所有，其有作是二事問者，計此一切，為不應順也。其不二事、不見二問，為應順也。其有若干視諸佛者，為如應順。計法若干，為如應順。聖眾若干，為如應順。眾生若干、國土若干，為如應順。道乘若干、不想若干，為如應順。法無所屬，無有若干，而問一議，為如應順。一切法如應，一切法無應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯為俗事，斯為度世，斯為罪事，斯無罪業，斯為諸漏，斯為所有，斯無所有，其有作是二事問者，計此一切，為不應順也。其不二事、不見二問，為應順也。其有若干視諸佛者，為如應順。計法若干，為如應順。聖眾若干，為如應順。眾生若干、國土若干，為如應順。道乘若干、不想若干，為如應順。法無所屬，無有若干，而問一議，為如應順。一切法如應，一切法無應。」

又問梵天：「何謂一切諸法如為應順？一切諸法為不應順？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問梵天：「何謂一切諸法如為應順？一切諸法為不應順？」

答曰：「能分別者，一切諸法諸法如應。假使心法其心精進，彼不應順；計一切法諸法相寂，空無所有，為應順也。其不欣樂寂然法者，為應順也。此專精業所當造者，斯在憍慢，斯有所作，如斯行者，亦復如應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「能分別者，一切諸法諸法如應。假使心法其心精進，彼不應順；計一切法諸法相寂，空無所有，為應順也。其不欣樂寂然法者，為應順也。此專精業所當造者，斯在憍慢，斯有所作，如斯行者，亦復如應。」

又問：「何謂諸法有所觀察？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂諸法有所觀察？」

答曰：「己性寂然離欲之際，為觀諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「己性寂然離欲之際，為觀諸法。」

又問梵天：「少有是類了不應者，不離於欲而順道議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問梵天：「少有是類了不應者，不離於欲而順道議？」

答曰：「明網！多族姓子、族姓女不離欲際，而順如應道議之法。令已入者，甫當入者，則於其人不入智法，亦無所得，亦無有人，亦無當入。所以者何？大哀世尊不有云乎？其聞於佛所說法者，若行精進，便當如說而奉行之，終不復歸於土地處，所有所獲致。其不歸趣，無復生死，不至泥洹。所以者何？世尊所了無有生死，亦無泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「明網！多族姓子、族姓女不離欲際，而順如應道議之法。令已入者，甫當入者，則於其人不入智法，亦無所得，亦無有人，亦無當入。所以者何？大哀世尊不有云乎？其聞於佛所說法者，若行精進，便當如說而奉行之，終不復歸於土地處，所有所獲致。其不歸趣，無復生死，不至泥洹。所以者何？世尊所了無有生死，亦無泥洹。」

又問梵天：「佛者不度生死業，而說法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問梵天：「佛者不度生死業，而說法乎？」

答曰：「世尊寧復自說，吾度生死乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「世尊寧復自說，吾度生死乎？」

答曰：「不也！故族姓子！佛世尊者，不捨生死，不求泥洹。設有生死泥洹之想，則不度二；彼無生死，何所度者不得泥洹？所以者何？不等生死至泥洹乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！故族姓子！佛世尊者，不捨生死，不求泥洹。設有生死泥洹之想，則不度二；彼無生死，何所度者不得泥洹？所以者何？不等生死至泥洹乎！」

梵天答曰：「亦不生死，亦無泥洹也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天答曰：「亦不生死，亦無泥洹也。」

於是世尊，讚持心梵天曰：「善哉！善哉！梵天！欲有所說當作斯說，乃為是說。」說是應順語時，二千比丘漏盡意解，梵天不復得於生死，亦無泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊，讚持心梵天曰：「善哉！善哉！梵天！欲有所說當作斯說，乃為是說。」說是應順語時，二千比丘漏盡意解，梵天不復得於生死，亦無泥洹。

如來說言：「示有生死，無周旋者，亦無滅度，亦無所憂，亦不見人。有滅度者，設使梵天入此議者，則於其人無生死法，無泥洹法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說言：「示有生死，無周旋者，亦無滅度，亦無所憂，亦不見人。有滅度者，設使梵天入此議者，則於其人無生死法，無泥洹法。」

於是眾會，五百比丘，即從坐起私竊而去，而說此言：「吾等見中淨修梵行，心自念言：『當得滅度，而無有人得滅度者，空復志求學斯道乎？安成慧耶！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是眾會，五百比丘，即從坐起私竊而去，而說此言：「吾等見中淨修梵行，心自念言：『當得滅度，而無有人得滅度者，空復志求學斯道乎？安成慧耶！』」

於是，明網菩薩前白佛言：「唯然，世尊！假使欲令法起生者，則於其人佛不興出，彼不超度生死之難也。天中天！求見泥洹故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，明網菩薩前白佛言：「唯然，世尊！假使欲令法起生者，則於其人佛不興出，彼不超度生死之難也。天中天！求見泥洹故。

「唯天中天！所謂泥洹蠲除一切眾想之念，亦不汲汲，於諸通慧為殊異也，若所釋是等比丘即為自欺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯天中天！所謂泥洹蠲除一切眾想之念，亦不汲汲，於諸通慧為殊異也，若所釋是等比丘即為自欺也。

「天中天！於正法律而行出家，墮外邪見，而以志覩泥洹之處。譬如麻油酪酥醍醐，然即滅盡諸法，世尊永悉滅度，其永滅度，吾則謂之為甚慢矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天中天！於正法律而行出家，墮外邪見，而以志覩泥洹之處。譬如麻油酪酥醍醐，然即滅盡諸法，世尊永悉滅度，其永滅度，吾則謂之為甚慢矣。

「唯天中天！其修行者則無所修，逮平等者，終不造立所起之法，及與滅盡亦無有求，欲得法者亦無平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯天中天！其修行者則無所修，逮平等者，終不造立所起之法，及與滅盡亦無有求，欲得法者亦無平等。」

於是，明網菩薩謂持心梵天：「梵天說此，五百比丘聞所說法，即從坐起私竊亡去，知斯等類意之所趣，何不入法？其有信樂，若以度脫於諸見網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，明網菩薩謂持心梵天：「梵天說此，五百比丘聞所說法，即從坐起私竊亡去，知斯等類意之所趣，何不入法？其有信樂，若以度脫於諸見網。」

持心答曰：「族姓子！汝往遊至江河沙等諸佛國土，劫數求索不能得離，如是像法亦無有脫。譬如癡子畏於虛空，而馳迸走在所至趣，不能離空。此比丘等亦復如是，正使達行不可稱限，空相自然，無想之相亦復自然，無願之相亦復自然。猶如復有第二士夫，求於虛空，八方上下欲得於空，心自念言：『我欲得空，我欲得空。』所欲遊至，口自說空而不知空，言與其身行於空中而不覩空。如是，族姓子！斯諸比丘求於滅度，行於泥洹而求滅度，不解所入。所以者何？所謂言曰得滅度者，但假號耳。猶如虛空，若有行空經遊虛空，所言亦空，其泥洹者假託言耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心答曰：「族姓子！汝往遊至江河沙等諸佛國土，劫數求索不能得離，如是像法亦無有脫。譬如癡子畏於虛空，而馳迸走在所至趣，不能離空。此比丘等亦復如是，正使達行不可稱限，空相自然，無想之相亦復自然，無願之相亦復自然。猶如復有第二士夫，求於虛空，八方上下欲得於空，心自念言：『我欲得空，我欲得空。』所欲遊至，口自說空而不知空，言與其身行於空中而不覩空。如是，族姓子！斯諸比丘求於滅度，行於泥洹而求滅度，不解所入。所以者何？所謂言曰得滅度者，但假號耳。猶如虛空，若有行空經遊虛空，所言亦空，其泥洹者假託言耳。」

於是五百比丘聞說是語，漏盡意解逮得神通，各歎頌曰：「唯然，世尊！一切諸法皆悉滅度，假使有人求滅度者，則於其人佛不興世，我等，大聖！非為凡夫亦無所學，亦無不學，不生死不泥洹，無滅度法。所以者何？又諸通慧，我等已離所有道慧，興諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是五百比丘聞說是語，漏盡意解逮得神通，各歎頌曰：「唯然，世尊！一切諸法皆悉滅度，假使有人求滅度者，則於其人佛不興世，我等，大聖！非為凡夫亦無所學，亦無不學，不生死不泥洹，無滅度法。所以者何？又諸通慧，我等已離所有道慧，興諸佛法。」

於是，尊者舍利弗謂諸比丘曰：「仁等已得造立，入於斯慧自獲利耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，尊者舍利弗謂諸比丘曰：「仁等已得造立，入於斯慧自獲利耶？」

答曰：「吾等已入造於塵勞，而無所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「吾等已入造於塵勞，而無所作。」

又問：「何故說此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何故說此？」

諸比丘曰：「唯舍利弗！設斷塵勞便入欲塵，不欲滅度，由是之故，吾等說言已得入矣，造於塵勞而無所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘曰：「唯舍利弗！設斷塵勞便入欲塵，不欲滅度，由是之故，吾等說言已得入矣，造於塵勞而無所作。」

舍利弗言：「善哉！善哉！族姓子！當諮嗟之，諸仁所立眾祐之地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉！善哉！族姓子！當諮嗟之，諸仁所立眾祐之地。」

諸比丘曰：「唯舍利弗！仁者世尊亦復是卿不淨眾祐，何況我等至清淨乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘曰：「唯舍利弗！仁者世尊亦復是卿不淨眾祐，何況我等至清淨乎？」

又問：「此言何謂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「此言何謂？」

諸比丘曰：「佛知諸法界本悉清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘曰：「佛知諸法界本悉清淨。」

於是持心梵天白世尊曰：「唯然，世尊！何謂世之眾祐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是持心梵天白世尊曰：「唯然，世尊！何謂世之眾祐？」

佛告梵天：「不為世法之所迷惑，不恥世法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「不為世法之所迷惑，不恥世法。」

又問世尊：「云何淨畢眾祐之事乎？」答曰：「若於諸法無所受故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問世尊：「云何淨畢眾祐之事乎？」答曰：「若於諸法無所受故。」

又問：「誰為世間之福田乎？」答曰：「若有不失佛道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰為世間之福田乎？」答曰：「若有不失佛道故。」

又問：「何謂眾生之善友？」答曰：「不捨一切群黎故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂眾生之善友？」答曰：「不捨一切群黎故。」

又問：「誰於如來有反復乎？」答曰：「其不違疑佛教命者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰於如來有反復乎？」答曰：「其不違疑佛教命者。」

又問：「何謂奉事如來乎？」答曰：「其曉了解不起際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂奉事如來乎？」答曰：「其曉了解不起際故。」

又問：「何謂親近如來行乎？」答曰：「寧失身命不毀禁戒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂親近如來行乎？」答曰：「寧失身命不毀禁戒故。」

又問：「何謂恭敬於如來者乎？」答曰：「設使行者將養諸根故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂恭敬於如來者乎？」答曰：「設使行者將養諸根故。」

又問：「何謂世間大財富乎？」答曰：「七寶滿具故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂世間大財富乎？」答曰：「七寶滿具故。」

又問：「何謂於世知厭足者乎？」答曰：「其已逮得度世智慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂於世知厭足者乎？」答曰：「其已逮得度世智慧故。」

又問：「何謂曉了乎？」答曰：「其於三界悉無所願故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂曉了乎？」答曰：「其於三界悉無所願故。」

又問：「何謂諫喻於世乎？」答曰：「其有休息一切結縛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂諫喻於世乎？」答曰：「其有休息一切結縛故。」

又問：「何謂處世而安隱乎？」答曰：「其不貪者無受財故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂處世而安隱乎？」答曰：「其不貪者無受財故。」

又問：「何謂不貪乎？」答曰：「無有陰蓋故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂不貪乎？」答曰：「無有陰蓋故。」

又問：「何謂離於陰蓋乎？」答曰：「捨於六入亦無所釋故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂離於陰蓋乎？」答曰：「捨於六入亦無所釋故。」

又問：「何謂己過乎？」答曰：「曉了道慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂己過乎？」答曰：「曉了道慧故。」

又問：「何謂菩薩為布施主乎？」答曰：「勸化一切眾生之類，入諸通慧心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂菩薩為布施主乎？」答曰：「勸化一切眾生之類，入諸通慧心故。」

又問：「何謂禁戒乎？」答曰：「不捨道心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂禁戒乎？」答曰：「不捨道心故。」

又問：「何謂為忍乎？」答曰：「見心滅盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂為忍乎？」答曰：「見心滅盡故。」

又問：「何謂精進乎？」答曰：「若求於心不得處所故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂精進乎？」答曰：「若求於心不得處所故。」

又問：「何謂一心乎？」答曰：「心休息故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂一心乎？」答曰：「心休息故。」

又問：「何謂智慧乎？」答曰：「於一切法無音聲故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂智慧乎？」答曰：「於一切法無音聲故。」

又問：「何謂菩薩行慈者乎？」答曰：「不隨一切諸想行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂菩薩行慈者乎？」答曰：「不隨一切諸想行故。」

又問：「何謂菩薩行哀者乎？」答曰：「無諸法念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂菩薩行哀者乎？」答曰：「無諸法念故。」

又問：「何謂菩薩行喜者乎？」答曰：「不計吾我故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂菩薩行喜者乎？」答曰：「不計吾我故。」

又問：「何謂菩薩行護者乎？」答曰：「不計彼我想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂菩薩行護者乎？」答曰：「不計彼我想故。」

又問：「何謂菩薩博立篤信乎？」答曰：「不捨諸法清白故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂菩薩博立篤信乎？」答曰：「不捨諸法清白故。」

又問：「何謂菩薩博聞住空者乎？」答曰：「不猗一切音聲故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂菩薩博聞住空者乎？」答曰：「不猗一切音聲故。」

又問：「何謂為慚？」答曰：「曉了內法蠲除故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂為慚？」答曰：「曉了內法蠲除故也。」

又問：「何謂為愧？」答曰：「不習外事故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂為愧？」答曰：「不習外事故也。」

又問世尊：「何謂菩薩普無不入？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問世尊：「何謂菩薩普無不入？」

於是世尊以頌答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊以頌答曰：

「其身清淨， 不犯眾惡， 口言清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其身清淨， 不犯眾惡， 口言清淨，

常說至誠， 秉意清淨， 常行慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說至誠， 秉意清淨， 常行慈心，

斯謂菩薩， 普無不入。 遵修慈行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯謂菩薩， 普無不入。 遵修慈行，

不猗染塵， 專於哀行， 無有恚害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不猗染塵， 專於哀行， 無有恚害，

加以仁護， 無有愚癡， 斯謂菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加以仁護， 無有愚癡， 斯謂菩薩，

普無不入。 若遊聚落， 閑居亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普無不入。 若遊聚落， 閑居亦然，

縣邑燕處， 眾會無差， 未曾違失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縣邑燕處， 眾會無差， 未曾違失，

威儀禮節， 斯謂菩薩， 普無不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀禮節， 斯謂菩薩， 普無不入。

皆悉遍信， 諸佛正法， 又常樂憙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉遍信， 諸佛正法， 又常樂憙，

無我之典， 悅喜聖眾， 無所有議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我之典， 悅喜聖眾， 無所有議，

斯謂菩薩， 普無不入。 脫於色欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯謂菩薩， 普無不入。 脫於色欲，

不知所行， 度於瞋怒， 亦無所度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知所行， 度於瞋怒， 亦無所度，

曉了眾行， 之所歸趣， 斯謂菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了眾行， 之所歸趣， 斯謂菩薩，

普無不入。 亦不造著， 於欲之界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普無不入。 亦不造著， 於欲之界，

亦不住立， 於形之界， 不著無形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不住立， 於形之界， 不著無形，

皆亦如是， 斯謂菩薩， 普無不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆亦如是， 斯謂菩薩， 普無不入。

信樂諸法， 一切悉空， 然而眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信樂諸法， 一切悉空， 然而眾生，

馳騁思想， 由是之故， 不盡諸漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馳騁思想， 由是之故， 不盡諸漏，

斯謂菩薩， 普無不入。 方便曉了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯謂菩薩， 普無不入。 方便曉了，

緣一覺乘， 示以音聲， 而教化之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣一覺乘， 示以音聲， 而教化之，

於佛大乘， 靡不達了， 斯謂菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛大乘， 靡不達了， 斯謂菩薩，

普無不入。 一切皆知， 所當至處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普無不入。 一切皆知， 所當至處，

未曾違失， 導師之教， 常行等心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾違失， 導師之教， 常行等心，

於諸憎愛， 斯謂菩薩， 普無不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸憎愛， 斯謂菩薩， 普無不入。

未曾想念， 過去之法， 當來現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾想念， 過去之法， 當來現在，

亦復如是， 一切遊居， 無所猗著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復如是， 一切遊居， 無所猗著，

斯謂菩薩， 普無不入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯謂菩薩， 普無不入。」

於是，持心梵天白世尊曰：「何謂菩薩度於世法？不處世法，現入於世，度脫眾生；於世間法，示現世間平等世法；因緣遊世，雖處於世，不壞世法，不失道法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，持心梵天白世尊曰：「何謂菩薩度於世法？不處世法，現入於世，度脫眾生；於世間法，示現世間平等世法；因緣遊世，雖處於世，不壞世法，不失道法。」

於是，世尊尋時歎頌，答持心曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊尋時歎頌，答持心曰：

「吾說世五陰， 於世無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾說世五陰， 於世無所著，

以不貪著世， 不捨世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不貪著世， 不捨世間法。

菩薩能了彼， 解知世自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能了彼， 解知世自然，

諸陰為無本， 不著世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸陰為無本， 不著世間法。

有利若無利， 嗟歎若謗毀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有利若無利， 嗟歎若謗毀，

有名若無名， 恥世苦樂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有名若無名， 恥世苦樂法。

彼用大智慧， 雖遊於世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼用大智慧， 雖遊於世法，

不見世所貪， 道意不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見世所貪， 道意不可動，

得利不以悅， 棄捐亦不慼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得利不以悅， 棄捐亦不慼，

堅住如太山， 無能動搖者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅住如太山， 無能動搖者。

嗟歎若毀呰， 其志常平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗟歎若毀呰， 其志常平等，

名無名苦樂， 堅住於等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名無名苦樂， 堅住於等心。

曉知世自然， 因從顛倒興， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉知世自然， 因從顛倒興，

不生於世間， 明達獨遊步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生於世間， 明達獨遊步。

若入於世俗， 綜了所至處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入於世俗， 綜了所至處，

是故隨習俗， 度脫眾生苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故隨習俗， 度脫眾生苦，

勇猛雖遊世， 在俗如蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛雖遊世， 在俗如蓮華，

不破壞世俗， 分別了法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不破壞世俗， 分別了法性。

假使行在世， 不分別世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使行在世， 不分別世法，

故遊於彼間， 究縛世俗相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故遊於彼間， 究縛世俗相。

世相如虛空， 亦無處空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世相如虛空， 亦無處空相，

已能解了此， 則不著世俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能解了此， 則不著世俗。

隨方俗所知， 順而化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨方俗所知， 順而化眾生，

貫達世自然， 不毀敗於俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貫達世自然， 不毀敗於俗。

設無有五陰， 斯謂世自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設無有五陰， 斯謂世自然，

其不曉了者， 常倚於世俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其不曉了者， 常倚於世俗。

若能捨諸陰， 不起無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能捨諸陰， 不起無所有，

雖現於世間， 於俗無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖現於世間， 於俗無所著。

其不了世法， 熾然於諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其不了世法， 熾然於諍訟，

斯虛妄無誠， 常立處二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯虛妄無誠， 常立處二相。

吾未曾預世， 亦無所諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾未曾預世， 亦無所諍訟，

佛以是之故， 部分自然法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以是之故， 部分自然法。

法者無所諍， 諸佛之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者無所諍， 諸佛之所說，

通了世平等， 不虛無至誠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通了世平等， 不虛無至誠。

兩舌若誠諦， 逮得於教命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩舌若誠諦， 逮得於教命，

假使為毒害， 與外道無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使為毒害， 與外道無異。

諸法誠審者， 無實無有虛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法誠審者， 無實無有虛，

是故世尊說， 度世無二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故世尊說， 度世無二法。

吾所達世慧， 斯為方俗法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾所達世慧， 斯為方俗法，

則無虛無實， 見世之罪惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則無虛無實， 見世之罪惡。

為世之光明， 逮成大名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世之光明， 逮成大名聞，

佛所開了世， 清淨無瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所開了世， 清淨無瑕穢。

假有觀俗者， 身以覩自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假有觀俗者， 身以覩自然，

則見等正覺， 現在十方者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則見等正覺， 現在十方者。

知諸法因緣， 諸法無自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法因緣， 諸法無自然，

若剖析因緣， 則能綜理法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若剖析因緣， 則能綜理法。

其能解達法， 則能曉了空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其能解達法， 則能曉了空，

設能解識空， 則能別導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設能解識空， 則能別導師。

設分別講世， 而求於音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設分別講世， 而求於音聲，

雖行世間事， 不與世間俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行世間事， 不與世間俱。

若墮於諸見， 一切不及此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若墮於諸見， 一切不及此，

假名遊於世， 而不著俗事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假名遊於世， 而不著俗事。

佛滅度之後， 其樂於忍者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度之後， 其樂於忍者，

於彼佛現在， 導師之法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼佛現在， 導師之法身。

若持如此法， 則為供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持如此法， 則為供養佛，

處世為世尊， 導師之所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處世為世尊， 導師之所知。

設弊魔波旬， 不能得其便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設弊魔波旬， 不能得其便，

若在於人間， 廣說斯經者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在於人間， 廣說斯經者。

是黨大智慧， 主布施一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是黨大智慧， 主布施一切，

戒禁為具足， 曉佛導師者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒禁為具足， 曉佛導師者。

斯度忍力勇， 遊步於精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯度忍力勇， 遊步於精進，

聰達樂禪定， 分別於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰達樂禪定， 分別於世間。

說佛空無法， 其聞斯等類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說佛空無法， 其聞斯等類，

大士不復久， 處道場降魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士不復久， 處道場降魔。」

解諸法品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解諸法品第四

佛復告持心梵天：「如來已度世間境界，示世俗教習樂於俗，欲度於世樂滅方俗，是謂世間之五陰也。其自念言：『世我所度，滅盡於世。』求於五陰，遊於道者，則名曰二所慕之徑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告持心梵天：「如來已度世間境界，示世俗教習樂於俗，欲度於世樂滅方俗，是謂世間之五陰也。其自念言：『世我所度，滅盡於世。』求於五陰，遊於道者，則名曰二所慕之徑。

「復次，梵天！所以名曰五陰者何？其五陰者方俗言耳，求諸見故捨受方俗，其所見者自然之想，斯則名曰為滅盡也。滅盡向道不受諸見，則為滅俗欲向正道。是故，梵天！佛說斯言，世有三刺之門及三重擔，習俗於世滅於世滅，盡於世間而求度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！所以名曰五陰者何？其五陰者方俗言耳，求諸見故捨受方俗，其所見者自然之想，斯則名曰為滅盡也。滅盡向道不受諸見，則為滅俗欲向正道。是故，梵天！佛說斯言，世有三刺之門及三重擔，習俗於世滅於世滅，盡於世間而求度脫。」

於是，持心梵天白世尊曰：「假使如來說四諦事，諦何所歸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，持心梵天白世尊曰：「假使如來說四諦事，諦何所歸？」

佛告梵天：「是為苦諦、習諦，斯非聖諦，是為盡諦、向道之諦，斯非聖諦。所以者何？假使諸苦為聖諦者，一切牛馬騾驢犬豕，畜生伴黨悉獲聖諦。若以諸習為聖諦者，一切五趣所生群黎，當獲聖諦。若以苦盡為聖諦者，一切眾生見斷滅事，便當悉除獲致聖諦。至由道諦一切有為，悉當獲致賢聖之道，勢力聖諦。以是之故，梵天！觀察苦習盡道，以為聖諦，其有曉了苦無所起，斯謂聖諦。其人行習者不為聖諦，其滅盡法不起不滅，斯謂聖諦。假使平等一切諸法，而無有二等於徑路，斯賢聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「是為苦諦、習諦，斯非聖諦，是為盡諦、向道之諦，斯非聖諦。所以者何？假使諸苦為聖諦者，一切牛馬騾驢犬豕，畜生伴黨悉獲聖諦。若以諸習為聖諦者，一切五趣所生群黎，當獲聖諦。若以苦盡為聖諦者，一切眾生見斷滅事，便當悉除獲致聖諦。至由道諦一切有為，悉當獲致賢聖之道，勢力聖諦。以是之故，梵天！觀察苦習盡道，以為聖諦，其有曉了苦無所起，斯謂聖諦。其人行習者不為聖諦，其滅盡法不起不滅，斯謂聖諦。假使平等一切諸法，而無有二等於徑路，斯賢聖諦。」

佛告梵天：「所以曰諦，無有虛者。何謂為虛？自計有身，而念有人，而備有壽，而言有命。著於男女，猗於三有，離於所有，恃於所起，依於所滅，受於生死，怙於泥洹，是謂為虛。此諸所受，於諸所受，無所依倚亦無所求，斯謂為諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「所以曰諦，無有虛者。何謂為虛？自計有身，而念有人，而備有壽，而言有命。著於男女，猗於三有，離於所有，恃於所起，依於所滅，受於生死，怙於泥洹，是謂為虛。此諸所受，於諸所受，無所依倚亦無所求，斯謂為諦。

「欲除苦者則名曰虛，滅於習者斯亦為虛，吾當盡證是亦為虛，修行徑路亦復為虛。所以者何？佛所教化八道品者，若四意止，斯亦謂虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲除苦者則名曰虛，滅於習者斯亦為虛，吾當盡證是亦為虛，修行徑路亦復為虛。所以者何？佛所教化八道品者，若四意止，斯亦謂虛。」

又問：「何謂佛之所教所當思者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂佛之所教所當思者？」

答曰：「無意無念，一切諸法亦復如是，斯乃名曰佛之所教所當思者。為四意止則無所住，不處諸想，已不住於一切想者，則住真際。已住真際，則無所住，意無所處；意有所住，則為不實，名曰為虛。以是之故，當作斯觀，無實無虛乃為聖諦。審者為諦，所謂諦者，無所生無所諦。如來雖興為無所起，如來不住於法性及與泥洹也，亦無生死常審諦定。所以者何？其聖諦者，無有生死，亦無泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無意無念，一切諸法亦復如是，斯乃名曰佛之所教所當思者。為四意止則無所住，不處諸想，已不住於一切想者，則住真際。已住真際，則無所住，意無所處；意有所住，則為不實，名曰為虛。以是之故，當作斯觀，無實無虛乃為聖諦。審者為諦，所謂諦者，無所生無所諦。如來雖興為無所起，如來不住於法性及與泥洹也，亦無生死常審諦定。所以者何？其聖諦者，無有生死，亦無泥洹。」

佛言：「梵天！若有順時證斯四諦，名曰正諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！若有順時證斯四諦，名曰正諦。」

佛告梵天：「將來之世當有比丘，不能慎身，不護禁戒，不能制心，不精智慧，而當講說，發生苦諦謂趣習諦，馳騁於斯，壞於三有諸所生處，又說當求行於徑路，是謂二諦馳騁其行。是等愚騃，吾則名之異學伴黨，非佛弟子，非我聲聞，志趣邪徑，破壞正諦，而自放逸。吾處道場佛樹下時，不歸誠諦，亦無虛妄，佛於諸法，亦無所趣。以是之故，求如來法勿觀二事，勿言有二，為二問也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「將來之世當有比丘，不能慎身，不護禁戒，不能制心，不精智慧，而當講說，發生苦諦謂趣習諦，馳騁於斯，壞於三有諸所生處，又說當求行於徑路，是謂二諦馳騁其行。是等愚騃，吾則名之異學伴黨，非佛弟子，非我聲聞，志趣邪徑，破壞正諦，而自放逸。吾處道場佛樹下時，不歸誠諦，亦無虛妄，佛於諸法，亦無所趣。以是之故，求如來法勿觀二事，勿言有二，為二問也。」

白曰：「不敢也。天中天！」答曰：「是為顛倒迷惑之道，不能蠲除一切所趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白曰：「不敢也。天中天！」答曰：「是為顛倒迷惑之道，不能蠲除一切所趣。」

於是持心白世尊曰：「如來之法而無顛倒，亦無所得。所以者何？如來逮成佛時，所號名曰平等覺者，為何謂耶？」答曰：「於梵天意所察云何？佛所說法，為有為無？為實為虛？」答曰：「為虛，天中天！無所有也，安住至聖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是持心白世尊曰：「如來之法而無顛倒，亦無所得。所以者何？如來逮成佛時，所號名曰平等覺者，為何謂耶？」答曰：「於梵天意所察云何？佛所說法，為有為無？為實為虛？」答曰：「為虛，天中天！無所有也，安住至聖。」

又問梵天：「其虛無法，為有所住，為無所住？」答曰：「天尊！其虛無者，亦無所住，亦無不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問梵天：「其虛無法，為有所住，為無所住？」答曰：「天尊！其虛無者，亦無所住，亦無不住。」

又問：「云何，梵天！而於諸法，亦不有住，亦不無住？」大聖報曰：「云何得道？」答曰：「彼無得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何，梵天！而於諸法，亦不有住，亦不無住？」大聖報曰：「云何得道？」答曰：「彼無得道。」

告曰：「梵天！如來坐於樹下，處在道場，曉了欲塵，所處顛倒，本常清淨，空無自然。所曉了者，如無所了，亦不不了。所以者何？以是之故，吾所了法，逮正覺者，無見無聞，無念無知，無受無著，亦無所趣，皆以超越一切諸性，無言無辭無字無句，亦無言教。如是，梵天！諸法如空，而爾欲得逮諸法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告曰：「梵天！如來坐於樹下，處在道場，曉了欲塵，所處顛倒，本常清淨，空無自然。所曉了者，如無所了，亦不不了。所以者何？以是之故，吾所了法，逮正覺者，無見無聞，無念無知，無受無著，亦無所趣，皆以超越一切諸性，無言無辭無字無句，亦無言教。如是，梵天！諸法如空，而爾欲得逮諸法乎？」

答曰：「不也！天中天！又復，世尊！諸佛大聖甚不可及，至未曾有，具誠諦法。諸佛世尊至有大哀，分別曉了寂然之法，而以文字為他人說，其有信樂如來說法，立諸德本具足所當，斯等眾生，則於諸佛無有罪咎。所以者何？一切世間悉共信之志無所著。又，天中天！世人信法，法是我所，倚俗著法。法無實無虛，無法非法，而世俗人依倚泥洹，於斯察之無有終始，亦無泥洹，俗倚善德，無有善德，亦無不善，俗倚安樂，無苦無樂，俗倚佛興，佛亦不生亦不滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！天中天！又復，世尊！諸佛大聖甚不可及，至未曾有，具誠諦法。諸佛世尊至有大哀，分別曉了寂然之法，而以文字為他人說，其有信樂如來說法，立諸德本具足所當，斯等眾生，則於諸佛無有罪咎。所以者何？一切世間悉共信之志無所著。又，天中天！世人信法，法是我所，倚俗著法。法無實無虛，無法非法，而世俗人依倚泥洹，於斯察之無有終始，亦無泥洹，俗倚善德，無有善德，亦無不善，俗倚安樂，無苦無樂，俗倚佛興，佛亦不生亦不滅度。

「又復說法，當得審諦顯揚聖眾，以無為事而為審諦，其經典者於世可信。譬如假喻從水生火、從火出水，悉因緣合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復說法，當得審諦顯揚聖眾，以無為事而為審諦，其經典者於世可信。譬如假喻從水生火、從火出水，悉因緣合。」

佛言：「如是，覺了塵欲則成佛道所由因緣。所以者何？如來所因覺了塵勞，成正覺者無逮正覺，既有所說而不見色，亦無所念，亦不造二，亦無所證，不得滅度，亦無寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，覺了塵欲則成佛道所由因緣。所以者何？如來所因覺了塵勞，成正覺者無逮正覺，既有所說而不見色，亦無所念，亦不造二，亦無所證，不得滅度，亦無寂然。」

「唯然，世尊！若族姓子、族姓女，設有曉了信斯法者，則能蠲除一切諸見而得解脫，當為稽首歸命作禮，奉若如來。於過去佛，已為造行則為善友，所見攝護志樂微妙，殖眾德本，已為逮得安諦之藏。攬持法府則滅眾罪，建立道業則致貴姓，總持如來言教之宗則為大施，放捨塵垢則護戒力，無愛欲力則致忍力，無疆恚勇為精進力而無懈厭，為禪定力棄除罪業，為智慧力捨離邪見，一切諸魔莫能迴動，仇敵怨讎無能得勝。終不誑惑於世間人，所言至誠，講說曉了，諸法本淨則為真實，說究竟法則為如來之所攝護則樂仁和，遊居安處則為財富，於賢聖業則知止足，於賢聖行善見長養，殷勤供事則當見信度於彼岸，為志脫者而勗勵之。樂得脫者即令勉濟，無所依者而使憑附，樂無為者從得泥曰，樂於道者為具敷弘，慕超越者而為示現，又諸方術則為醫王，一切病者為設良藥，致於智慧則為力援，逮獲𠢕勢以為歡樂得出自在，不依因人亦不從受，無有恐懼衣毛不竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！若族姓子、族姓女，設有曉了信斯法者，則能蠲除一切諸見而得解脫，當為稽首歸命作禮，奉若如來。於過去佛，已為造行則為善友，所見攝護志樂微妙，殖眾德本，已為逮得安諦之藏。攬持法府則滅眾罪，建立道業則致貴姓，總持如來言教之宗則為大施，放捨塵垢則護戒力，無愛欲力則致忍力，無疆恚勇為精進力而無懈厭，為禪定力棄除罪業，為智慧力捨離邪見，一切諸魔莫能迴動，仇敵怨讎無能得勝。終不誑惑於世間人，所言至誠，講說曉了，諸法本淨則為真實，說究竟法則為如來之所攝護則樂仁和，遊居安處則為財富，於賢聖業則知止足，於賢聖行善見長養，殷勤供事則當見信度於彼岸，為志脫者而勗勵之。樂得脫者即令勉濟，無所依者而使憑附，樂無為者從得泥曰，樂於道者為具敷弘，慕超越者而為示現，又諸方術則為醫王，一切病者為設良藥，致於智慧則為力援，逮獲𠢕勢以為歡樂得出自在，不依因人亦不從受，無有恐懼衣毛不竪。

「如師子步致得妙乘，為如神龍安和其心，猶如調象遊在眾中，若如神仙則致勇猛，降伏怨敵遊于大會，志強無懼意果自恣而無所畏。所說正諦悉無有難，蠲塵勞法如月盛滿，智慧光明如炬遠照，如日之昇無所不耀，滅除眾冥若如錠燎，離於諸著無有增減，持行如地眾生仰活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如師子步致得妙乘，為如神龍安和其心，猶如調象遊在眾中，若如神仙則致勇猛，降伏怨敵遊于大會，志強無懼意果自恣而無所畏。所說正諦悉無有難，蠲塵勞法如月盛滿，智慧光明如炬遠照，如日之昇無所不耀，滅除眾冥若如錠燎，離於諸著無有增減，持行如地眾生仰活。

「猶若良田百穀滋殖，洗一切垢譬若如水，滅除諸想猶若如火，於一切法而無所著猶若如風，不可動搖如須彌山，志性堅強猶若金剛鐵圍之山，諸外異學莫能當者，聲聞緣覺無能及者。以法等味譬若如海，則為度師，蠲除一切塵勞之渴，慕求經法未曾厭足，則於智慧而無充溢，則為聖皇而轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶若良田百穀滋殖，洗一切垢譬若如水，滅除諸想猶若如火，於一切法而無所著猶若如風，不可動搖如須彌山，志性堅強猶若金剛鐵圍之山，諸外異學莫能當者，聲聞緣覺無能及者。以法等味譬若如海，則為度師，蠲除一切塵勞之渴，慕求經法未曾厭足，則於智慧而無充溢，則為聖皇而轉法輪。

「顏貌姝特如天帝釋，心得自在有如梵天，演法雷震猶如天陰，為雨甘露如澍洪澤，則得長益根力覺意，則得超度生死之患，便得進入於佛聖慧，則得逮近致佛正道，當獲博聞無有倫匹，以過於量悉無有量，智慧辯才而無等侶，逮得總持志性堅強，意達聰明覩群生性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「顏貌姝特如天帝釋，心得自在有如梵天，演法雷震猶如天陰，為雨甘露如澍洪澤，則得長益根力覺意，則得超度生死之患，便得進入於佛聖慧，則得逮近致佛正道，當獲博聞無有倫匹，以過於量悉無有量，智慧辯才而無等侶，逮得總持志性堅強，意達聰明覩群生性。

「循觀諸法其志果暢，常行慈愍哀世間人，已得超度世俗之事，行無所著猶如蓮華，不為俗法之所染污，諸明智者悉愛敬之。諸博聞者多信從之，為眾智士常所恭順，諸天世人悉奉事之，諸禪思眾稽首為禮，諸賢聖眾咸來宗侍，聲聞緣覺所共欽嘉，則好遠離土地之行，則無諂飾不貪利養，威神巍巍履賢聖跡，端正殊雅色貌難及，威曜光光不可稱究，則以相好而自莊嚴，則能執持佛之言教，則能順護諸法訓典，亦能獎濟賢聖之眾，便常逮見諸佛正覺，因當速成諸佛之眼，而為諸佛所見授決，則當獲致具足三忍。尋當得座於佛樹下，便能降伏魔及官屬，得諸通慧而轉法輪，則能興發造諸佛事，趣於深法不恐不畏不難不懅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「循觀諸法其志果暢，常行慈愍哀世間人，已得超度世俗之事，行無所著猶如蓮華，不為俗法之所染污，諸明智者悉愛敬之。諸博聞者多信從之，為眾智士常所恭順，諸天世人悉奉事之，諸禪思眾稽首為禮，諸賢聖眾咸來宗侍，聲聞緣覺所共欽嘉，則好遠離土地之行，則無諂飾不貪利養，威神巍巍履賢聖跡，端正殊雅色貌難及，威曜光光不可稱究，則以相好而自莊嚴，則能執持佛之言教，則能順護諸法訓典，亦能獎濟賢聖之眾，便常逮見諸佛正覺，因當速成諸佛之眼，而為諸佛所見授決，則當獲致具足三忍。尋當得座於佛樹下，便能降伏魔及官屬，得諸通慧而轉法輪，則能興發造諸佛事，趣於深法不恐不畏不難不懅。

「唯天中天！吾於一劫若復過劫，諮嗟顯揚斯正士等，不能究竟得其邊際所行至德，諸佛之道深妙若茲，難受難解不可覩見難曉難了。若有受持而諷誦讀，便復奉行，若能廣演普分布者，於彼法說，則能立眾第一篤信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯天中天！吾於一劫若復過劫，諮嗟顯揚斯正士等，不能究竟得其邊際所行至德，諸佛之道深妙若茲，難受難解不可覩見難曉難了。若有受持而諷誦讀，便復奉行，若能廣演普分布者，於彼法說，則能立眾第一篤信。」

佛告梵天：「仁所諮嗟諸正士者至真之德，安能究盡？不能及知如佛所究。如來則以無礙之慧申暢其德，爾乃達了究盡之耳。如來所說句議旨趣，斯諸正士悉當了達，而普順從不為逆亂，所為至誠不為迷惑，悉建正議志不馳騁，於嚴飾事曉如應辭，猶若如來所演言教，譬若大聖講誠諦法，又若如來所說法者，復超於此嚴飾章句，不能究盡覺了所有，無循無逆無制無通，爾乃達識而不放逸在於嚴飾，不循言辭之所知也。設無言辭，則是如來說法之辭，如來所可講說經者方便宣法，如來加以興無極哀，而為眾生敷陳經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「仁所諮嗟諸正士者至真之德，安能究盡？不能及知如佛所究。如來則以無礙之慧申暢其德，爾乃達了究盡之耳。如來所說句議旨趣，斯諸正士悉當了達，而普順從不為逆亂，所為至誠不為迷惑，悉建正議志不馳騁，於嚴飾事曉如應辭，猶若如來所演言教，譬若大聖講誠諦法，又若如來所說法者，復超於此嚴飾章句，不能究盡覺了所有，無循無逆無制無通，爾乃達識而不放逸在於嚴飾，不循言辭之所知也。設無言辭，則是如來說法之辭，如來所可講說經者方便宣法，如來加以興無極哀，而為眾生敷陳經典。」

佛告梵天：「假使菩薩能分別了如來五力所因療治，是為菩薩，則能建立造諸佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「假使菩薩能分別了如來五力所因療治，是為菩薩，則能建立造諸佛事。」

又問世尊：「何謂如來五力所療？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問世尊：「何謂如來五力所療？」

大聖答曰：「謂法言辭入如應說，善權方便光顯於法不失句義，分別道跡入於大哀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖答曰：「謂法言辭入如應說，善權方便光顯於法不失句義，分別道跡入於大哀。」

佛言：「梵天！是為如來五力所療，一切聲聞緣覺之等所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！是為如來五力所療，一切聲聞緣覺之等所不能及。」

又問世尊：「以何言辭如來演教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問世尊：「以何言辭如來演教？」

世尊告曰：「過去當來現在之教，欲塵之語顛倒之言，世俗度世，有漏無漏，所著無著，有罪無罪，所有無有，我人壽命逮造證辭，周旋生死滅度之辭，是為，梵天！諸所言說斯眾辭者。觀辭如幻無所成故，觀辭如夢見無實故，觀辭如響報應緣對聲故，觀辭如影現緣合有故，觀辭如鏡像照現故，觀辭如形印之有故，觀辭如㷿顛倒見故，觀辭如空所有盡故，觀辭無言不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「過去當來現在之教，欲塵之語顛倒之言，世俗度世，有漏無漏，所著無著，有罪無罪，所有無有，我人壽命逮造證辭，周旋生死滅度之辭，是為，梵天！諸所言說斯眾辭者。觀辭如幻無所成故，觀辭如夢見無實故，觀辭如響報應緣對聲故，觀辭如影現緣合有故，觀辭如鏡像照現故，觀辭如形印之有故，觀辭如㷿顛倒見故，觀辭如空所有盡故，觀辭無言不可得故。」

佛語梵天：「假使菩薩能曉了此諸法言辭，是菩薩者乃能講說諸法言辭。又於諸法無所依倚，以無所倚則能逮得無礙辯才，以能逮得無礙辯才，則能為諸罣閡之眾顯曜平等，亦與同處講說經法而不質閡，於一切辭不壞法性，遊諸言辭及所破壞悉無所倚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語梵天：「假使菩薩能曉了此諸法言辭，是菩薩者乃能講說諸法言辭。又於諸法無所依倚，以無所倚則能逮得無礙辯才，以能逮得無礙辯才，則能為諸罣閡之眾顯曜平等，亦與同處講說經法而不質閡，於一切辭不壞法性，遊諸言辭及所破壞悉無所倚。

「設使，梵天！如來所說，顯無言辭則為講法。梵天！欲知何所菩薩而於如來行誠諦事？善權方便于斯？梵天！如來於塵而現結恨，又於結恨而現塵勞，菩薩悉當曉了彼趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設使，梵天！如來所說，顯無言辭則為講法。梵天！欲知何所菩薩而於如來行誠諦事？善權方便于斯？梵天！如來於塵而現結恨，又於結恨而現塵勞，菩薩悉當曉了彼趣。

「何謂，梵天！如來於塵而現結恨？塵勞自然等無差特故，又於結恨而現塵勞，依於結恨而行惠施泥洹清淨，謂諸愚戇不能曉了眾惱之患故。又彼菩薩，曉了所有布施之事，後世大寶故，則無所趣。無所趣者則曰無為禁戒泥洹，悉無所有亦無所行故。忍辱無為虛無所有故，精進無為遵修意故，禪思無為無所悅故，智慧無為逮得相故。於欲離欲之本際者法性無欲故，瞋恚本際計於法性無結恨故，愚癡本際計於法性無愚癡故，生死無為之本際者則無所生，其無為者不倚生死，至誠虛妄所見言辭，虛妄至誠則致慢恣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，梵天！如來於塵而現結恨？塵勞自然等無差特故，又於結恨而現塵勞，依於結恨而行惠施泥洹清淨，謂諸愚戇不能曉了眾惱之患故。又彼菩薩，曉了所有布施之事，後世大寶故，則無所趣。無所趣者則曰無為禁戒泥洹，悉無所有亦無所行故。忍辱無為虛無所有故，精進無為遵修意故，禪思無為無所悅故，智慧無為逮得相故。於欲離欲之本際者法性無欲故，瞋恚本際計於法性無結恨故，愚癡本際計於法性無愚癡故，生死無為之本際者則無所生，其無為者不倚生死，至誠虛妄所見言辭，虛妄至誠則致慢恣。

「復次，梵天！如來次第而因真諦，隨其因緣而計有常，知有吾我則為蠲除非議之事，其邪見者而無篤信，興造反業令知反復，去於無信悉除所願。邪見身者如來悉知，便為斯等分別說之，見所應者如來則為說誠諦教。假使眾生棄捐貢高自大事者，如來則以已誠諦教而講說之。是為，梵天！如來、至真至真言教，菩薩於彼則當曉了斯方便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，梵天！如來次第而因真諦，隨其因緣而計有常，知有吾我則為蠲除非議之事，其邪見者而無篤信，興造反業令知反復，去於無信悉除所願。邪見身者如來悉知，便為斯等分別說之，見所應者如來則為說誠諦教。假使眾生棄捐貢高自大事者，如來則以已誠諦教而講說之。是為，梵天！如來、至真至真言教，菩薩於彼則當曉了斯方便行。

「設使歸此一切所說權方便者，如來興者便得解脫。於非邪事而篤信者，則見諸色之所報應而起眾生，便因如來得解脫也。若演法身便為如來真諦之辭，解脫邪法而行篤信，因法而度敬文字者，眾生之類不為說此，解邪見法未曾信斯，亦無所得亦無差別。言有泥洹則為邪信；處於顛倒塵勞無為無有滅度，斯則為信而得解脫，無所生法不壞諸法。言有人者則為邪信，入於寂然而欲度者便無有人，其邪信者即自解脫真諦之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設使歸此一切所說權方便者，如來興者便得解脫。於非邪事而篤信者，則見諸色之所報應而起眾生，便因如來得解脫也。若演法身便為如來真諦之辭，解脫邪法而行篤信，因法而度敬文字者，眾生之類不為說此，解邪見法未曾信斯，亦無所得亦無差別。言有泥洹則為邪信；處於顛倒塵勞無為無有滅度，斯則為信而得解脫，無所生法不壞諸法。言有人者則為邪信，入於寂然而欲度者便無有人，其邪信者即自解脫真諦之事。

「是故，梵天！於斯菩薩，不能曉了真諦言辭權方便者，於一切音無所恐畏，為無量人眾生之類，開導利義。于彼，梵天！如來、至真以何方便，為眾生說法？其布施者得大富有，持戒生天，忍辱端正，精進獲明，若禪思者致悅不亂，學智慧者滅除塵勞愛欲之著，若博聞者疾逮智慧，行於十善乃得處天及在人間，行慈悲喜護致昇梵天，觀察寂然澹泊獲果致逮學地，得不學地緣覺之地，清淨眾祐佛之道地，所示現慧無有邊際，等於泥洹滅一切苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，梵天！於斯菩薩，不能曉了真諦言辭權方便者，於一切音無所恐畏，為無量人眾生之類，開導利義。于彼，梵天！如來、至真以何方便，為眾生說法？其布施者得大富有，持戒生天，忍辱端正，精進獲明，若禪思者致悅不亂，學智慧者滅除塵勞愛欲之著，若博聞者疾逮智慧，行於十善乃得處天及在人間，行慈悲喜護致昇梵天，觀察寂然澹泊獲果致逮學地，得不學地緣覺之地，清淨眾祐佛之道地，所示現慧無有邊際，等於泥洹滅一切苦。」

佛言：「梵天！吾則應時善權方便，為諸眾生布告顯示，如是像法，如來未曾心懷眾想，計吾我人壽命也。如來所行亦無所得，亦不慳貪亦無所施，亦不持戒亦不毀禁，亦不忍辱亦不瞋恚，亦不精進亦不懈怠，亦不禪定亦不亂意，亦不智慧亦不愚癡，亦無有道亦不滅度，亦無所安亦無眾患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！吾則應時善權方便，為諸眾生布告顯示，如是像法，如來未曾心懷眾想，計吾我人壽命也。如來所行亦無所得，亦不慳貪亦無所施，亦不持戒亦不毀禁，亦不忍辱亦不瞋恚，亦不精進亦不懈怠，亦不禪定亦不亂意，亦不智慧亦不愚癡，亦無有道亦不滅度，亦無所安亦無眾患。」

佛言：「梵天！教化眾生使令精勤專修奉行，所因精勤專修奉行，當入斯法如本志願，或有獲致道跡、往來、不還、無著至於緣覺，若復得入逮成無上正真之道，至無為度，是為，梵天！如來、至真善權方便，而為眾生敷陳經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！教化眾生使令精勤專修奉行，所因精勤專修奉行，當入斯法如本志願，或有獲致道跡、往來、不還、無著至於緣覺，若復得入逮成無上正真之道，至無為度，是為，梵天！如來、至真善權方便，而為眾生敷陳經典。

「彼又菩薩當為眾生善權方便，興設大哀，常以正法而獎濟之。何謂如來之所說者？法無有眼亦無有脫，耳鼻口身意亦復如是無有脫者。所以者何？眼者則空而無有吾亦無我所，則悉本淨，耳鼻口身意亦復如是，彼則為空，便無有吾亦無我所，則悉本淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼又菩薩當為眾生善權方便，興設大哀，常以正法而獎濟之。何謂如來之所說者？法無有眼亦無有脫，耳鼻口身意亦復如是無有脫者。所以者何？眼者則空而無有吾亦無我所，則悉本淨，耳鼻口身意亦復如是，彼則為空，便無有吾亦無我所，則悉本淨。」

佛言：「梵天！是為一切悉歸脫門，有所歸趣為之眩惑，色聲香味細滑法，其六事者亦復如是，一切諸法皆悉為空，無想無願無起無滅，亦無有住亦不不住，所可謂者意不住生，本淨自然澹泊寂寞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！是為一切悉歸脫門，有所歸趣為之眩惑，色聲香味細滑法，其六事者亦復如是，一切諸法皆悉為空，無想無願無起無滅，亦無有住亦不不住，所可謂者意不住生，本淨自然澹泊寂寞。」

佛言：「梵天！如來一切悉以文字演為脫門，或以等御癡騃之句，普順文字，心當觀之為真諦教，如來一切所可分別悉至解脫，敢可說者悉誠諦句。如來說經無有塵勞，所演法者皆無解脫歸滅度也，是為如來所說典籍，斯謂菩薩所當學者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如來一切悉以文字演為脫門，或以等御癡騃之句，普順文字，心當觀之為真諦教，如來一切所可分別悉至解脫，敢可說者悉誠諦句。如來說經無有塵勞，所演法者皆無解脫歸滅度也，是為如來所說典籍，斯謂菩薩所當學者。」

佛告梵天：「如來、至真以何方便遍修大哀，而為眾生講說法乎？如來則以三十二事有所發遣，而加大哀濟于眾生。何為三十二？無有吾我，於一切法令眾生類解信無身，如來於彼而興大哀(一)；於一切法眾生無受而反有人，如來於彼興發大哀(二)；一切諸法則無有命，而眾生反計有命，如來於彼興顯大哀(三)；一切諸法而無有壽，而眾生反計有壽，如來於彼興顯大哀(四)；一切諸法為無所有，而眾生反計有處所，如來於彼興顯大哀(五)；一切諸法都無所依，而眾生反有所倚著(六)；一切諸法悉為虛無，而眾生反志有所樂(七)；一切諸法悉無吾我，而眾生反計有吾我(八)；一切諸法悉無有主，而眾生反專志貪受(九)；一切諸法悉無可受，而眾生反依倚形貌(十)；一切諸法悉無所生，而眾生反著於所生(十一)；一切諸法悉無有沒，而眾生反貪於生死(十二)；一切諸法悉無欲塵，而眾生反沒溺塵垢(十三)；一切諸法悉無貪欲，而眾生反為所染污(十四)；一切諸法悉無恚怒，而眾生反懷愶結恨(十五)；一切諸法悉無愚癡，而眾生反為之迷惑(十六)；一切諸法悉無所從來，而眾生反樂倚所趣(十七)；一切諸法悉無所趣，而眾生反依于終始(十八)；一切諸法悉無造行，而眾生反務建所修(十九)；一切諸法悉無放逸，而眾生反馳騁縱恣(二十)；一切諸法悉為空靜，而眾生反處於所見(二十一)；一切諸法悉為無想，而眾生反想行為上(二十二)；一切諸法悉無有願，而眾生反志于所僥(二十三)；已為遠離若干種事，有所受者，世俗所怙瞋怒結恨，所獲患厭不與怨敵而集會也，及諸不忍處於仁和(二十四)；遵修顛倒為世所習遊於邪徑，則能棄除所生之處(二十五)；彼則無有審道所趣，則為煩憒得于財利世俗所依，則而志慕一切資業，當以抑制諸無厭欲，即使具足賢聖之貨，信戒慚愧聞施智慧，建立於此具足七財(二十六)；吾謂眾生為恩愛僕，以無堅要為堅要想，財業家居妻子之娛便無有安，所以謂之為恩愛僕，眾生之類無有堅要為堅固想，當為講說計有常者，為現無常(二十七)；吾謂眾生求財利業，則為仇怨，而反謂之為是親友，吾為建立顯親友行，而為蠲除勤苦之患，究竟滅度(二十八)；吾謂眾生以反邪業，各各處於若干言教，當為講說清淨微妙無業之命，分別說法(二十九)；吾謂眾生為諸塵垢而現污染，於家居事多有患害擾攘之務，而為說法當令出去等度三界(三十)；處於所作一切諸法，因貪起住眾緣所處諸立之相，眾生於彼而修懈廢，當為說法至聖解脫，勸令精進為度堅要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「如來、至真以何方便遍修大哀，而為眾生講說法乎？如來則以三十二事有所發遣，而加大哀濟于眾生。何為三十二？無有吾我，於一切法令眾生類解信無身，如來於彼而興大哀(一)；於一切法眾生無受而反有人，如來於彼興發大哀(二)；一切諸法則無有命，而眾生反計有命，如來於彼興顯大哀(三)；一切諸法而無有壽，而眾生反計有壽，如來於彼興顯大哀(四)；一切諸法為無所有，而眾生反計有處所，如來於彼興顯大哀(五)；一切諸法都無所依，而眾生反有所倚著(六)；一切諸法悉為虛無，而眾生反志有所樂(七)；一切諸法悉無吾我，而眾生反計有吾我(八)；一切諸法悉無有主，而眾生反專志貪受(九)；一切諸法悉無可受，而眾生反依倚形貌(十)；一切諸法悉無所生，而眾生反著於所生(十一)；一切諸法悉無有沒，而眾生反貪於生死(十二)；一切諸法悉無欲塵，而眾生反沒溺塵垢(十三)；一切諸法悉無貪欲，而眾生反為所染污(十四)；一切諸法悉無恚怒，而眾生反懷愶結恨(十五)；一切諸法悉無愚癡，而眾生反為之迷惑(十六)；一切諸法悉無所從來，而眾生反樂倚所趣(十七)；一切諸法悉無所趣，而眾生反依于終始(十八)；一切諸法悉無造行，而眾生反務建所修(十九)；一切諸法悉無放逸，而眾生反馳騁縱恣(二十)；一切諸法悉為空靜，而眾生反處於所見(二十一)；一切諸法悉為無想，而眾生反想行為上(二十二)；一切諸法悉無有願，而眾生反志于所僥(二十三)；已為遠離若干種事，有所受者，世俗所怙瞋怒結恨，所獲患厭不與怨敵而集會也，及諸不忍處於仁和(二十四)；遵修顛倒為世所習遊於邪徑，則能棄除所生之處(二十五)；彼則無有審道所趣，則為煩憒得于財利世俗所依，則而志慕一切資業，當以抑制諸無厭欲，即使具足賢聖之貨，信戒慚愧聞施智慧，建立於此具足七財(二十六)；吾謂眾生為恩愛僕，以無堅要為堅要想，財業家居妻子之娛便無有安，所以謂之為恩愛僕，眾生之類無有堅要為堅固想，當為講說計有常者，為現無常(二十七)；吾謂眾生求財利業，則為仇怨，而反謂之為是親友，吾為建立顯親友行，而為蠲除勤苦之患，究竟滅度(二十八)；吾謂眾生以反邪業，各各處於若干言教，當為講說清淨微妙無業之命，分別說法(二十九)；吾謂眾生為諸塵垢而現污染，於家居事多有患害擾攘之務，而為說法當令出去等度三界(三十)；處於所作一切諸法，因貪起住眾緣所處諸立之相，眾生於彼而修懈廢，當為說法至聖解脫，勸令精進為度堅要，

而說經法悉使獲安，又加於是而復反捨無閡之慧(三十一)；最尊滅度志于下賤聲聞緣覺，當為顯示微妙之行，如來因此則於眾生興闡大哀(三十二)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說經法悉使獲安，又加於是而復反捨無閡之慧(三十一)；最尊滅度志于下賤聲聞緣覺，當為顯示微妙之行，如來因此則於眾生興闡大哀(三十二)。」

佛告梵天：「是為三十二事，如來開導順化眾生，敷弘大哀；斯為如來謂行大哀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「是為三十二事，如來開導順化眾生，敷弘大哀；斯為如來謂行大哀。」

佛告梵天：「若有菩薩奉行於斯三十二事，合集大哀，如是菩薩為大士者，名大福田，為大威神，樂於巍巍至不退轉，為眾生故而造立行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「若有菩薩奉行於斯三十二事，合集大哀，如是菩薩為大士者，名大福田，為大威神，樂於巍巍至不退轉，為眾生故而造立行。」

佛說此大哀法門品時，三萬二千人發無上正真道意，三萬二千菩薩得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此大哀法門品時，三萬二千人發無上正真道意，三萬二千菩薩得不起法忍。