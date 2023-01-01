長爪梵志請問經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長爪梵志請問經

大唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，并餘苾芻、苾芻尼、近事男、近事女、國王、大臣、沙門、婆羅門、外道之類，天、龍、藥叉、人、非人等，瞻仰而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，并餘苾芻、苾芻尼、近事男、近事女、國王、大臣、沙門、婆羅門、外道之類，天、龍、藥叉、人、非人等，瞻仰而住。

爾時，世尊為說自證微妙之法，所謂初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清淨鮮白，梵行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為說自證微妙之法，所謂初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清淨鮮白，梵行之相。

爾時，有一長爪梵志，來詣佛所，策杖而立，問言：「喬答摩！汝曾實作如是宣說，世由自業，業為能授，業為生處，業為親族，業為所依耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有一長爪梵志，來詣佛所，策杖而立，問言：「喬答摩！汝曾實作如是宣說，世由自業，業為能授，業為生處，業為親族，業為所依耶？」

佛告婆羅門：「我作是說，世由自業，業為能授，業為生處，業為親族，業為所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我作是說，世由自業，業為能授，業為生處，業為親族，業為所依。」

婆羅門曰：「若如是者，沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得金剛不壞堅固之身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門曰：「若如是者，沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得金剛不壞堅固之身？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離殺害有情命根，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離殺害有情命根，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得手指纖長、網縵為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得手指纖長、網縵為相？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離偷盜他人財物，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離偷盜他人財物，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得具足色力、諸根圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得具足色力、諸根圓滿？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離女人欲染之事，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離女人欲染之事，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得出廣長舌自覆其面？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得出廣長舌自覆其面？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離妄語詭誑於人，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離妄語詭誑於人，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得威儀庠序如師子行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得威儀庠序如師子行？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離諸酒放逸之處，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離諸酒放逸之處，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得微妙相好莊嚴其身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得微妙相好莊嚴其身？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離歌舞倡艶之事，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離歌舞倡艶之事，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得上妙香氣芬馥其身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得上妙香氣芬馥其身？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離香花瓔珞莊飾，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離香花瓔珞莊飾，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得受用金剛勝妙之座？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得受用金剛勝妙之座？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離高床、大床驕恣之物，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離高床、大床驕恣之物，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得四十牙齒鮮白齊平？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得四十牙齒鮮白齊平？」

佛告婆羅門：「我於前生遠離非時飲噉諸食，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生遠離非時飲噉諸食，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得頂上肉髻圓滿姝好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得頂上肉髻圓滿姝好？」

佛告婆羅門：「我於前生於三寶、二師——沙門、婆羅門——父母、尊長，應恭敬處，五輪著地，以無慢心虔誠致禮，由彼業力，今獲斯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「我於前生於三寶、二師——沙門、婆羅門——父母、尊長，應恭敬處，五輪著地，以無慢心虔誠致禮，由彼業力，今獲斯果。」

時婆羅門，見佛為說因果不虛，白言：「喬答摩！此名何福？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門，見佛為說因果不虛，白言：「喬答摩！此名何福？云何受持？」

佛言：「此名八支淨戒，若能一日一夜，或復長時，從師受持，獲果如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此名八支淨戒，若能一日一夜，或復長時，從師受持，獲果如是。」

爾時，長爪梵志既於佛所，聞說八支日夜淨戒由先遠離鄙惡業故，便能獲得勝妙莊嚴，深心信受，歡喜踊躍；即於佛前捨高慢心，投杖于地，合掌恭敬，禮佛雙足，白言：「世尊！我今始知善惡之業感報不虛。我從今日乃至盡形，歸依佛陀兩足中尊；乃至盡形，歸依達磨離欲中尊；乃至盡形，歸依僧伽諸眾中尊。我受八支近住淨戒，始從今時乃至明旦日出已來，於其中間： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長爪梵志既於佛所，聞說八支日夜淨戒由先遠離鄙惡業故，便能獲得勝妙莊嚴，深心信受，歡喜踊躍；即於佛前捨高慢心，投杖于地，合掌恭敬，禮佛雙足，白言：「世尊！我今始知善惡之業感報不虛。我從今日乃至盡形，歸依佛陀兩足中尊；乃至盡形，歸依達磨離欲中尊；乃至盡形，歸依僧伽諸眾中尊。我受八支近住淨戒，始從今時乃至明旦日出已來，於其中間：

「不害一切命， 不盜他財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不害一切命， 不盜他財物，

不婬不妄語， 飲酒、放逸處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不婬不妄語， 飲酒、放逸處，

花莊及歌舞， 高大、非時食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花莊及歌舞， 高大、非時食，

我今悉遠離， 受持淨八支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今悉遠離， 受持淨八支。」

第二、第三亦如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、第三亦如是說。

佛告婆羅門：「善哉！善哉！如是應作，如是應持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門：「善哉！善哉！如是應作，如是應持。」

爾時世尊，說是法已，時婆羅門，及苾芻眾，諸人天等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，說是法已，時婆羅門，及苾芻眾，諸人天等，皆大歡喜，信受奉行。