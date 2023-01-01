佛說黑氏梵志經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說黑氏梵志經

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊尼連江水邊，在彼一月，造十八變，化於迦葉兄弟三人及千弟子，轉遊行羅閱祇城，止頓一年，教授國民，為其講法。初成佛道竟二年已，乃到舍衛，興隆道化，開度天人、世間人民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊尼連江水邊，在彼一月，造十八變，化於迦葉兄弟三人及千弟子，轉遊行羅閱祇城，止頓一年，教授國民，為其講法。初成佛道竟二年已，乃到舍衛，興隆道化，開度天人、世間人民。

時香山有梵志，名曰迦羅，得備四禪，具足五通：徹視、洞聽、身能飛行、自察心念、知人來生。講說經義，感動釋梵及四天王、諸鬼神、龍并閻羅王，悉往聽之；言語雅妙，聲和猶梵，日日諮受不以為懈；音徹于遠，普來歸聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時香山有梵志，名曰迦羅，得備四禪，具足五通：徹視、洞聽、身能飛行、自察心念、知人來生。講說經義，感動釋梵及四天王、諸鬼神、龍并閻羅王，悉往聽之；言語雅妙，聲和猶梵，日日諮受不以為懈；音徹于遠，普來歸聽。

時閻羅王坐聞經法，淚下如雨，舉目觀視，益用悲歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時閻羅王坐聞經法，淚下如雨，舉目觀視，益用悲歎。

于時梵志問閻羅王：「何為悲泣淚下如雨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時梵志問閻羅王：「何為悲泣淚下如雨？」

閻羅答曰：「事當歸實，不可虛言。仁今說經便辭利口，義理甚妙猶如蓮華，若明月珠。而命欲盡，餘有七日，恐忽然過，就於後世。是以悲泣，不能自勝。又仁命過，墮地獄中，在我部界。今自相歸，一心受法，及當取卿拷掠五毒。熟思惟此，遂用增懷，不可為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻羅答曰：「事當歸實，不可虛言。仁今說經便辭利口，義理甚妙猶如蓮華，若明月珠。而命欲盡，餘有七日，恐忽然過，就於後世。是以悲泣，不能自勝。又仁命過，墮地獄中，在我部界。今自相歸，一心受法，及當取卿拷掠五毒。熟思惟此，遂用增懷，不可為喻。」

梵志愕然，心中沈吟，報閻羅王曰：「吾獲四禪，成五神通，獨步四域，超昇梵天，不以為礙。既無罪釁，何因當墮地獄閻界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志愕然，心中沈吟，報閻羅王曰：「吾獲四禪，成五神通，獨步四域，超昇梵天，不以為礙。既無罪釁，何因當墮地獄閻界？」

閻王曰：「仁臨壽終時，當值惡對，起瞋恚恨，意欲有所害，失本行義，故趣閻界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻王曰：「仁臨壽終時，當值惡對，起瞋恚恨，意欲有所害，失本行義，故趣閻界。」

梵志聞之，忽然悒懅，不知何計、設何方便得濟斯難？愁慼惘惘，心懷湯火，坐起不安，為長歎息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志聞之，忽然悒懅，不知何計、設何方便得濟斯難？愁慼惘惘，心懷湯火，坐起不安，為長歎息。

釋梵四王諸神問曰：「何為不安長太息乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵四王諸神問曰：「何為不安長太息乎？」

梵志答曰：「吾命欲盡，餘有七日，且有惡對，來亂吾善心，緣是之故，恐歸惡趣。是以反側，不能自勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志答曰：「吾命欲盡，餘有七日，且有惡對，來亂吾善心，緣是之故，恐歸惡趣。是以反側，不能自勝。」

時彼香山有諸善神，數詣佛所，諮受經典，謂於梵志：「佛興于世，仁不知乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼香山有諸善神，數詣佛所，諮受經典，謂於梵志：「佛興于世，仁不知乎？」

梵志答曰：「身沈俗人，安能知之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志答曰：「身沈俗人，安能知之？」

其神復謂：「佛為一切三界之救，度諸未度，脫未脫，安未安，皆濟危厄，令至永寂、無為之道。何不詣佛？可脫憂患，長得恬怕，道德合同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其神復謂：「佛為一切三界之救，度諸未度，脫未脫，安未安，皆濟危厄，令至永寂、無為之道。何不詣佛？可脫憂患，長得恬怕，道德合同。」

梵志聞之，欣然踊躍，如冥覩明，兩手各取梧桐、合歡好色華樹，飛到佛所。未到之頃，佛告摩夷：「世尊大慈，修無極哀！未曾忘捨應當度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志聞之，欣然踊躍，如冥覩明，兩手各取梧桐、合歡好色華樹，飛到佛所。未到之頃，佛告摩夷：「世尊大慈，修無極哀！未曾忘捨應當度者。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「潮水徑順崖， 未曾越故際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「潮水徑順崖， 未曾越故際，

儻有水神亂， 起犯於故流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儻有水神亂， 起犯於故流。

佛觀於本無， 察應當度者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀於本無， 察應當度者，

普使得免濟， 終無越失耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使得免濟， 終無越失耶。」

於是梵志飛到佛所，住虛空中，正向歸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是梵志飛到佛所，住虛空中，正向歸佛。

佛告梵志謂黑氏曰：「放捨！放捨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵志謂黑氏曰：「放捨！放捨！」

梵志應諾：「如世尊教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志應諾：「如世尊教。」

即捨右手梧桐之樹，種佛右面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即捨右手梧桐之樹，種佛右面。

復謂梵志：「放捨！放捨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復謂梵志：「放捨！放捨！」

梵志即捨左手所執合歡之樹，種佛左面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志即捨左手所執合歡之樹，種佛左面。

佛復重告：「放捨！放捨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復重告：「放捨！放捨！」

梵志白曰：「適有兩樹，捨佛左右，空手而立，當復何捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志白曰：「適有兩樹，捨佛左右，空手而立，當復何捨？」

佛告梵志：「佛不謂卿捨手中物。佛曰所捨，令捨其前，亦當捨後，復捨中間，使無處所，乃度生死眾患之難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵志：「佛不謂卿捨手中物。佛曰所捨，令捨其前，亦當捨後，復捨中間，使無處所，乃度生死眾患之難。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「仁當捨其本， 亦當捨其末， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仁當捨其本， 亦當捨其末，

中間無處所， 乃度生死原。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間無處所， 乃度生死原。

內無有六入， 外衰不得前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內無有六入， 外衰不得前，

放置於六情， 乃成無為疾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放置於六情， 乃成無為疾。」

黑氏梵志聞佛所說，心自念言：「不見吾我，則了心無。心者本無，應病與藥，鄙心開解。如盲得目，聾者得聽，真為普見，審一切智。今已值佛，德不可訾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑氏梵志聞佛所說，心自念言：「不見吾我，則了心無。心者本無，應病與藥，鄙心開解。如盲得目，聾者得聽，真為普見，審一切智。今已值佛，德不可訾。」

尋即來下，稽首佛足，退住一面。佛應心本而分別說，顯示道場，演三脫門。於時輒住不退轉地，無一憂患，歎佛功德，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋即來下，稽首佛足，退住一面。佛應心本而分別說，顯示道場，演三脫門。於時輒住不退轉地，無一憂患，歎佛功德，而說頌曰：

「光明踰日月， 智慧猶大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光明踰日月， 智慧猶大海，

大慈無極哀， 十方悉欣戴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈無極哀， 十方悉欣戴。

眾生流三界， 無數億萬載， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生流三界， 無數億萬載，

應病授法藥， 宣暢大辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應病授法藥， 宣暢大辯才。

雖現入生死， 周旋無往來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖現入生死， 周旋無往來，

勸化令精進， 罪福無能代。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸化令精進， 罪福無能代。

努力勤精進， 勿為欲所災， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 努力勤精進， 勿為欲所災，

降衰四魔除， 道成無罣礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降衰四魔除， 道成無罣礙。」

梵志白佛：「我迷已來，其日久矣！願見垂愍，得為沙門！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志白佛：「我迷已來，其日久矣！願見垂愍，得為沙門！」

佛即聽之。頭髮自墮，袈裟著身，威儀齊整，成為寂志。往詣閻王，而謂之曰：「卿本謂我餘命七日，當墮地獄。今為沙門，神通已具，諸漏已盡，度於四瀆，眾病永除，猶大圍屋。一時增壽七七日。諸苦已消，超外異術。自在住世，更無數劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即聽之。頭髮自墮，袈裟著身，威儀齊整，成為寂志。往詣閻王，而謂之曰：「卿本謂我餘命七日，當墮地獄。今為沙門，神通已具，諸漏已盡，度於四瀆，眾病永除，猶大圍屋。一時增壽七七日。諸苦已消，超外異術。自在住世，更無數劫。」

閻王答曰：「仁賴餘福得遇佛，時應病授法，滅婬、怒、癡，神通悉備，內外無疑。設不爾者，如鼠遭狸，如稻得災，為罪所牽；如魚鉤餌，墮地獄中，無有出期。今已永脫，相代歡喜。」說是語時，無央數人皆發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻王答曰：「仁賴餘福得遇佛，時應病授法，滅婬、怒、癡，神通悉備，內外無疑。設不爾者，如鼠遭狸，如稻得災，為罪所牽；如魚鉤餌，墮地獄中，無有出期。今已永脫，相代歡喜。」說是語時，無央數人皆發道意。

佛說如是，比丘、菩薩、黑氏寂志、天、龍、鬼神、阿須倫、世間人，莫不悅豫，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，比丘、菩薩、黑氏寂志、天、龍、鬼神、阿須倫、世間人，莫不悅豫，作禮而去。