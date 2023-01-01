佛說孫多耶致經
吳 支謙譯1卷CBETA T0582少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說孫多耶致經
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吳月支國居士支謙譯
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聞如是：
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一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園，除饉甚眾，佛為說經。
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時有梵志，名孫多耶致，望見佛即住，拄杖吐舌，念曰：「吾日三浴，啖果飲水，不受人施。吾行勝沙門行。子曹甘食、好衣、溫蓐，訛賢非真，不如吾道也。」
時有梵志，名孫多耶致，望見佛即住，拄杖吐舌，念曰：「吾日三浴，啖果飲水，不受人施。吾行勝沙門行。子曹甘食、好衣、溫蓐，訛賢非真，不如吾道也。」
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佛知梵志心之所存，告諸沙門曰：「夫人為行有二十一惡，不得美食、好衣：志在婬泆；志在瞋恚；志在愚癡；志在睡臥；志在凝結，謂無應儀；志在貢高；志在憍慢；志在嫉妬；志在慳貪；志在兇虐，無惻隱心；志在虛偽，內外相違；志在不慚，內無愧心；志在穢行，不自羞鄙；志在彼惡而不自見；志在婬泆，言不歎貞；志在交話，讒成二惡；志在會鬪，不釋兩諍；志在無禮，自可不謙；志在遂非，不受賢諫；志在不孝，滅慈好逆；志好邪道，供奉妖蠱，家財虛竭，令親困窮，不覺非常，不歸三尊，美食、好衣從欲奢華。以斯二十一惡，穢亂其心，猶潔污垢，染之為色，萬無一益。懷斯眾惡，死入地獄、餓鬼、畜生，其痛難量。
佛知梵志心之所存，告諸沙門曰：「夫人為行有二十一惡，不得美食、好衣：志在婬泆；志在瞋恚；志在愚癡；志在睡臥；志在凝結，謂無應儀；志在貢高；志在憍慢；志在嫉妬；志在慳貪；志在兇虐，無惻隱心；志在虛偽，內外相違；志在不慚，內無愧心；志在穢行，不自羞鄙；志在彼惡而不自見；志在婬泆，言不歎貞；志在交話，讒成二惡；志在會鬪，不釋兩諍；志在無禮，自可不謙；志在遂非，不受賢諫；志在不孝，滅慈好逆；志好邪道，供奉妖蠱，家財虛竭，令親困窮，不覺非常，不歸三尊，美食、好衣從欲奢華。以斯二十一惡，穢亂其心，猶潔污垢，染之為色，萬無一益。懷斯眾惡，死入地獄、餓鬼、畜生，其痛難量。
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「沙門覩佛明戒，棄故自新，練情滅欲，內外清淨，又如淨潔，染即成色，為眾所觀。沙門覩明，行高智足，天下供奉衣、食、殿舍，受之無尤，施者福大。進行禪定，獲溝港、頻來、不還、應儀，人亦聞之。沙門雖未得道，明佛經義，執心端正，孝順經教，弘慈普育，潤逮群生，恕己安彼，視怨若子，見女人來，待之以妹；若覩窮苦，當念地獄、餓鬼、畜生，願令群生身安意喜，得逢三寶，垢除冥滅，心淨見明，還於本無，永康無極。志行如斯，美食、好衣終始無罪。群生本性貪婬、瞋恚、愚癡、嫉妬，濁中之濁、冥中之冥者。沙門心開受明，癡垢都寂，雖處穢世，猶蓮華居夫泥中，泥不能染華，受施無罪。夫懷三毒、十惡不除，恣心從欲，諂欺求潤，不奉佛戒，寧吞熱鐵，飲洋銅。斯死須臾穢濁受施，死入太山，飲銅食炭，其年難計矣。」
「沙門覩佛明戒，棄故自新，練情滅欲，內外清淨，又如淨潔，染即成色，為眾所觀。沙門覩明，行高智足，天下供奉衣、食、殿舍，受之無尤，施者福大。進行禪定，獲溝港、頻來、不還、應儀，人亦聞之。沙門雖未得道，明佛經義，執心端正，孝順經教，弘慈普育，潤逮群生，恕己安彼，視怨若子，見女人來，待之以妹；若覩窮苦，當念地獄、餓鬼、畜生，願令群生身安意喜，得逢三寶，垢除冥滅，心淨見明，還於本無，永康無極。志行如斯，美食、好衣終始無罪。群生本性貪婬、瞋恚、愚癡、嫉妬，濁中之濁、冥中之冥者。沙門心開受明，癡垢都寂，雖處穢世，猶蓮華居夫泥中，泥不能染華，受施無罪。夫懷三毒、十惡不除，恣心從欲，諂欺求潤，不奉佛戒，寧吞熱鐵，飲洋銅。斯死須臾穢濁受施，死入太山，飲銅食炭，其年難計矣。」
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梵志前白佛言：「吾欲去浴，有溪名好首，夫入中浴者，意之穢垢，隨水流漂。自聞父教，吾日三浴。」
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佛告梵志：「斯土多溪，人入中浴可得獲度苦乎？千浴之人可除身垢，奈心垢何？吾諸沙門斷求念空，不願三界，心垢寂滅，以得淨道。汝從何師受法水浴？去心垢乎？」
佛告梵志：「斯土多溪，人入中浴可得獲度苦乎？千浴之人可除身垢，奈心垢何？吾諸沙門斷求念空，不願三界，心垢寂滅，以得淨道。汝從何師受法水浴？去心垢乎？」
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對曰：「吾父云爾。」
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佛言：「若父得道不？」
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對曰：「不也。」
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佛言：「吾道從心出，心端志淨，乃得道耳。」
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梵志長跪陳白：「吾向拄杖吐舌，但為狂愚耳。今聞佛經，心始醒寤，猶冥中有燈火，始今有目矣。乞為沙門，願佛哀納！」
梵志長跪陳白：「吾向拄杖吐舌，但為狂愚耳。今聞佛經，心始醒寤，猶冥中有燈火，始今有目矣。乞為沙門，願佛哀納！」
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佛言：「若有親，報之。」
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對曰：「無親。」
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佛言：「沙門來。」
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即成沙門已，於樹下坐，惟二十一事，去諸欲念，霍然無想，即得應儀道。赴至佛所，以頭面著佛足言：「今盲者得視，狂病得愈。」
即成沙門已，於樹下坐，惟二十一事，去諸欲念，霍然無想，即得應儀道。赴至佛所，以頭面著佛足言：「今盲者得視，狂病得愈。」
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佛言：「斯道佳耶？汝道佳乎？」
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對曰：「眾道皆邪，唯佛道正。」
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佛告諸沙門：「熟惟二十一事，道可得矣。」
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諸沙門聞經歡喜，作禮而退。
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