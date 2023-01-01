佛說孫多耶致經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說孫多耶致經

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園，除饉甚眾，佛為說經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園，除饉甚眾，佛為說經。

時有梵志，名孫多耶致，望見佛即住，拄杖吐舌，念曰：「吾日三浴，啖果飲水，不受人施。吾行勝沙門行。子曹甘食、好衣、溫蓐，訛賢非真，不如吾道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有梵志，名孫多耶致，望見佛即住，拄杖吐舌，念曰：「吾日三浴，啖果飲水，不受人施。吾行勝沙門行。子曹甘食、好衣、溫蓐，訛賢非真，不如吾道也。」

佛知梵志心之所存，告諸沙門曰：「夫人為行有二十一惡，不得美食、好衣：志在婬泆；志在瞋恚；志在愚癡；志在睡臥；志在凝結，謂無應儀；志在貢高；志在憍慢；志在嫉妬；志在慳貪；志在兇虐，無惻隱心；志在虛偽，內外相違；志在不慚，內無愧心；志在穢行，不自羞鄙；志在彼惡而不自見；志在婬泆，言不歎貞；志在交話，讒成二惡；志在會鬪，不釋兩諍；志在無禮，自可不謙；志在遂非，不受賢諫；志在不孝，滅慈好逆；志好邪道，供奉妖蠱，家財虛竭，令親困窮，不覺非常，不歸三尊，美食、好衣從欲奢華。以斯二十一惡，穢亂其心，猶潔污垢，染之為色，萬無一益。懷斯眾惡，死入地獄、餓鬼、畜生，其痛難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知梵志心之所存，告諸沙門曰：「夫人為行有二十一惡，不得美食、好衣：志在婬泆；志在瞋恚；志在愚癡；志在睡臥；志在凝結，謂無應儀；志在貢高；志在憍慢；志在嫉妬；志在慳貪；志在兇虐，無惻隱心；志在虛偽，內外相違；志在不慚，內無愧心；志在穢行，不自羞鄙；志在彼惡而不自見；志在婬泆，言不歎貞；志在交話，讒成二惡；志在會鬪，不釋兩諍；志在無禮，自可不謙；志在遂非，不受賢諫；志在不孝，滅慈好逆；志好邪道，供奉妖蠱，家財虛竭，令親困窮，不覺非常，不歸三尊，美食、好衣從欲奢華。以斯二十一惡，穢亂其心，猶潔污垢，染之為色，萬無一益。懷斯眾惡，死入地獄、餓鬼、畜生，其痛難量。

「沙門覩佛明戒，棄故自新，練情滅欲，內外清淨，又如淨潔，染即成色，為眾所觀。沙門覩明，行高智足，天下供奉衣、食、殿舍，受之無尤，施者福大。進行禪定，獲溝港、頻來、不還、應儀，人亦聞之。沙門雖未得道，明佛經義，執心端正，孝順經教，弘慈普育，潤逮群生，恕己安彼，視怨若子，見女人來，待之以妹；若覩窮苦，當念地獄、餓鬼、畜生，願令群生身安意喜，得逢三寶，垢除冥滅，心淨見明，還於本無，永康無極。志行如斯，美食、好衣終始無罪。群生本性貪婬、瞋恚、愚癡、嫉妬，濁中之濁、冥中之冥者。沙門心開受明，癡垢都寂，雖處穢世，猶蓮華居夫泥中，泥不能染華，受施無罪。夫懷三毒、十惡不除，恣心從欲，諂欺求潤，不奉佛戒，寧吞熱鐵，飲洋銅。斯死須臾穢濁受施，死入太山，飲銅食炭，其年難計矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門覩佛明戒，棄故自新，練情滅欲，內外清淨，又如淨潔，染即成色，為眾所觀。沙門覩明，行高智足，天下供奉衣、食、殿舍，受之無尤，施者福大。進行禪定，獲溝港、頻來、不還、應儀，人亦聞之。沙門雖未得道，明佛經義，執心端正，孝順經教，弘慈普育，潤逮群生，恕己安彼，視怨若子，見女人來，待之以妹；若覩窮苦，當念地獄、餓鬼、畜生，願令群生身安意喜，得逢三寶，垢除冥滅，心淨見明，還於本無，永康無極。志行如斯，美食、好衣終始無罪。群生本性貪婬、瞋恚、愚癡、嫉妬，濁中之濁、冥中之冥者。沙門心開受明，癡垢都寂，雖處穢世，猶蓮華居夫泥中，泥不能染華，受施無罪。夫懷三毒、十惡不除，恣心從欲，諂欺求潤，不奉佛戒，寧吞熱鐵，飲洋銅。斯死須臾穢濁受施，死入太山，飲銅食炭，其年難計矣。」

梵志前白佛言：「吾欲去浴，有溪名好首，夫入中浴者，意之穢垢，隨水流漂。自聞父教，吾日三浴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志前白佛言：「吾欲去浴，有溪名好首，夫入中浴者，意之穢垢，隨水流漂。自聞父教，吾日三浴。」

佛告梵志：「斯土多溪，人入中浴可得獲度苦乎？千浴之人可除身垢，奈心垢何？吾諸沙門斷求念空，不願三界，心垢寂滅，以得淨道。汝從何師受法水浴？去心垢乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵志：「斯土多溪，人入中浴可得獲度苦乎？千浴之人可除身垢，奈心垢何？吾諸沙門斷求念空，不願三界，心垢寂滅，以得淨道。汝從何師受法水浴？去心垢乎？」

對曰：「吾父云爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「吾父云爾。」

佛言：「若父得道不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若父得道不？」

對曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。」

佛言：「吾道從心出，心端志淨，乃得道耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「吾道從心出，心端志淨，乃得道耳。」

梵志長跪陳白：「吾向拄杖吐舌，但為狂愚耳。今聞佛經，心始醒寤，猶冥中有燈火，始今有目矣。乞為沙門，願佛哀納！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志長跪陳白：「吾向拄杖吐舌，但為狂愚耳。今聞佛經，心始醒寤，猶冥中有燈火，始今有目矣。乞為沙門，願佛哀納！」

佛言：「若有親，報之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有親，報之。」

對曰：「無親。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「無親。」

佛言：「沙門來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「沙門來。」

即成沙門已，於樹下坐，惟二十一事，去諸欲念，霍然無想，即得應儀道。赴至佛所，以頭面著佛足言：「今盲者得視，狂病得愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即成沙門已，於樹下坐，惟二十一事，去諸欲念，霍然無想，即得應儀道。赴至佛所，以頭面著佛足言：「今盲者得視，狂病得愈。」

佛言：「斯道佳耶？汝道佳乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「斯道佳耶？汝道佳乎？」

對曰：「眾道皆邪，唯佛道正。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「眾道皆邪，唯佛道正。」

佛告諸沙門：「熟惟二十一事，道可得矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸沙門：「熟惟二十一事，道可得矣。」

諸沙門聞經歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門聞經歡喜，作禮而退。