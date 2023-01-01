佛說八師經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說八師經

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時有梵志，名曰耶句，來詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有梵志，名曰耶句，來詣佛所。

阿難白佛言：「有異學梵志今來在外，欲咨所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「有異學梵志今來在外，欲咨所疑。」

天尊曰：「現之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天尊曰：「現之。」

梵志乃進，稽首佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志乃進，稽首佛足。

天尊曰：「就座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天尊曰：「就座。」

梵志就座，須臾退坐曰：「吾聞佛道厥義弘深，汪洋無涯，靡不成就，靡不度生，巍巍堂堂，猶星中月，神智妙達，眾聖中王，諸天所不逮，黎民所不聞。願開盲冥，釋其愚癡。所事何師，以致斯尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志就座，須臾退坐曰：「吾聞佛道厥義弘深，汪洋無涯，靡不成就，靡不度生，巍巍堂堂，猶星中月，神智妙達，眾聖中王，諸天所不逮，黎民所不聞。願開盲冥，釋其愚癡。所事何師，以致斯尊？」

天尊歎曰：「快哉斯問！開發大行。吾前世師，其名難數；吾今自然神耀得道，非有師也。然有八師，從明得之刑戮；或為王法所見誅治，滅及門族。死入地獄，燒煮、搒掠，萬毒皆更，求死不得。罪竟乃出，或為餓鬼，或為畜生，屠割、剝裂，死輒更刃，魂神展轉，更相殘賊。吾見殺者，其罪如此，不敢復殺。是吾一師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天尊歎曰：「快哉斯問！開發大行。吾前世師，其名難數；吾今自然神耀得道，非有師也。然有八師，從明得之刑戮；或為王法所見誅治，滅及門族。死入地獄，燒煮、搒掠，萬毒皆更，求死不得。罪竟乃出，或為餓鬼，或為畜生，屠割、剝裂，死輒更刃，魂神展轉，更相殘賊。吾見殺者，其罪如此，不敢復殺。是吾一師。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「殺者心不仁， 強弱相傷殘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「殺者心不仁， 強弱相傷殘，

殺生當過生， 結積累劫怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺生當過生， 結積累劫怨，

受罪短命死， 驚怖遭暴患； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受罪短命死， 驚怖遭暴患；

吾用畏是故， 慈心伏魔宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾用畏是故， 慈心伏魔宮。」

佛言：「二謂盜竊，強劫人財。或為財主刀杖加刑，應時瓦解；或為王法收繫著獄，拷掠、榜笞，五毒並至，戮之都市，宗門灰滅。死入地獄，以手捧火，洋銅沃口，求死不得。罪竟乃出，當為餓鬼，意欲飲水，水化為膿，所欲食物，物化成炭，身常負重，眾惱自隨。或為畜生，死輒更刃，以肉供人，償其宿債。吾見盜者，其罪如此，不敢復盜。是吾二師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「二謂盜竊，強劫人財。或為財主刀杖加刑，應時瓦解；或為王法收繫著獄，拷掠、榜笞，五毒並至，戮之都市，宗門灰滅。死入地獄，以手捧火，洋銅沃口，求死不得。罪竟乃出，當為餓鬼，意欲飲水，水化為膿，所欲食物，物化成炭，身常負重，眾惱自隨。或為畜生，死輒更刃，以肉供人，償其宿債。吾見盜者，其罪如此，不敢復盜。是吾二師。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「盜者不與取， 劫竊人財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盜者不與取， 劫竊人財寶，

亡者無多少， 忿恚懷憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亡者無多少， 忿恚懷憂惱，

死受六畜身， 償其宿債負； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死受六畜身， 償其宿債負；

吾用畏是故， 棄家行學道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾用畏是故， 棄家行學道。」

佛言：「三謂邪婬，犯人婦女。或為夫主、邊人所知，臨時得殃，刀杖加刑；或為王法收繫著獄，酷毒掠治，戮之都市。死入地獄，臥之鐵床；或抱銅柱，獄鬼然火，以燒其身。地獄罪畢，當更畜生。若復為人，閨門婬亂，違佛遠法，不親賢眾，常懷恐怖，多危少安。吾見是故，不敢邪婬。是吾三師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「三謂邪婬，犯人婦女。或為夫主、邊人所知，臨時得殃，刀杖加刑；或為王法收繫著獄，酷毒掠治，戮之都市。死入地獄，臥之鐵床；或抱銅柱，獄鬼然火，以燒其身。地獄罪畢，當更畜生。若復為人，閨門婬亂，違佛遠法，不親賢眾，常懷恐怖，多危少安。吾見是故，不敢邪婬。是吾三師。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「婬為不淨行， 迷惑失正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婬為不淨行， 迷惑失正道，

精神魂魄馳， 傷命而早夭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精神魂魄馳， 傷命而早夭，

受罪頑癡荒， 死復墮惡道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受罪頑癡荒， 死復墮惡道；

吾用畏是故， 棄家樂林藪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾用畏是故， 棄家樂林藪。」

佛言：「四謂惡口、兩舌、妄言、綺語。譖入無罪，謗毀三尊，舌致捶杖，亦致滅門。死入地獄，獄中鬼神拔出其舌以牛犁之；洋銅灌口，求死不得。罪畢乃出，當為畜生，恒食草棘。若後為人，言不見信，口中恒臭，多逢譖謗、罵詈之聲，臥輒惡夢，有口不能得含佛經之至味。吾見是故，不敢惡口。是吾四師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「四謂惡口、兩舌、妄言、綺語。譖入無罪，謗毀三尊，舌致捶杖，亦致滅門。死入地獄，獄中鬼神拔出其舌以牛犁之；洋銅灌口，求死不得。罪畢乃出，當為畜生，恒食草棘。若後為人，言不見信，口中恒臭，多逢譖謗、罵詈之聲，臥輒惡夢，有口不能得含佛經之至味。吾見是故，不敢惡口。是吾四師。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「欺者有四過， 讒侫傷良貞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欺者有四過， 讒侫傷良貞，

受罪癡聾盲， 蹇吃口臭腥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受罪癡聾盲， 蹇吃口臭腥，

癡狂不能言， 死入拔舌囹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡狂不能言， 死入拔舌囹；

吾修四淨口， 自致八音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾修四淨口， 自致八音聲。」

佛言：「五謂嗜酒。酒為毒氣，主成諸惡——王道毀，仁澤滅，臣慢上，忠敬朽，父失禮，母失慈，子凶逆，孝道敗，夫失信，婦奢婬，九族諍，財產耗——亡國危身，無不由之。酒之亂道，三十有六。吾見是故，絕酒不飲。是吾五師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五謂嗜酒。酒為毒氣，主成諸惡——王道毀，仁澤滅，臣慢上，忠敬朽，父失禮，母失慈，子凶逆，孝道敗，夫失信，婦奢婬，九族諍，財產耗——亡國危身，無不由之。酒之亂道，三十有六。吾見是故，絕酒不飲。是吾五師。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「醉者為不孝， 怨禍從內生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「醉者為不孝， 怨禍從內生，

迷惑清高士， 亂德敗淑貞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑清高士， 亂德敗淑貞。

吾故不飲酒， 慈心濟群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾故不飲酒， 慈心濟群生，

淨慧度八難， 自致覺道成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨慧度八難， 自致覺道成。」

佛言：「六謂年老。夫老之為苦，頭白，齒落，目視𥆨𥆨，耳聽不聰，盛去衰至，皮緩面皺，百節痛疼，行步苦極，坐起呻吟，憂悲惱苦；識神轉滅，便旋即忘；命日促盡，言之流涕。吾見無常，災變如斯，故行求道，不欲更之。是吾六師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「六謂年老。夫老之為苦，頭白，齒落，目視𥆨𥆨，耳聽不聰，盛去衰至，皮緩面皺，百節痛疼，行步苦極，坐起呻吟，憂悲惱苦；識神轉滅，便旋即忘；命日促盡，言之流涕。吾見無常，災變如斯，故行求道，不欲更之。是吾六師。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「吾念世無常， 人生要當老， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾念世無常， 人生要當老，

盛去日衰羸， 形枯而白首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛去日衰羸， 形枯而白首，

憂勞百病生， 坐起愁痛惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂勞百病生， 坐起愁痛惱；

吾用畏是故， 棄家行學道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾用畏是故， 棄家行學道。」

佛言：「七謂病瘦。肉盡骨立，百節皆痛，猶被杖楚；四大進退，手足不任；氣力虛竭，坐臥須人；口燥脣燋，筋斷鼻坼；目不見色，耳不聞音；不淨流出，身臥其上；心懷苦惱，言輒悲哀。今覩世人年盛力壯，華色暐曄，福盡罪至，無常百變。吾覩斯患，故行求道，不欲更之。是吾七師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「七謂病瘦。肉盡骨立，百節皆痛，猶被杖楚；四大進退，手足不任；氣力虛竭，坐臥須人；口燥脣燋，筋斷鼻坼；目不見色，耳不聞音；不淨流出，身臥其上；心懷苦惱，言輒悲哀。今覩世人年盛力壯，華色暐曄，福盡罪至，無常百變。吾覩斯患，故行求道，不欲更之。是吾七師。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「念人衰老時， 百病同時生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念人衰老時， 百病同時生，

水消而火滅， 刀風解其形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水消而火滅， 刀風解其形，

骨離筋脈絕， 大命要當傾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 骨離筋脈絕， 大命要當傾；

吾用畏是故， 求道願不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾用畏是故， 求道願不生。」

佛言：「八謂人死。四百四病同時俱作；四大欲散，魂神不安；風去息絕，火滅身冷，風先火次，魂靈去矣；身體挺直，無所復知；旬日之間肉壞血流，膖脹爛臭，無一可取；身中有蟲，還食其肉；筋脈爛盡，骨節解散，髑髏異處，脊、脅、肩、臂、䏶、脛、足、指各自異處；飛鳥、走獸競來食之。天、龍、鬼神、帝王、人民、貧富、貴賤無免此患。吾見斯變，故行求道，不欲更之。是吾八師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「八謂人死。四百四病同時俱作；四大欲散，魂神不安；風去息絕，火滅身冷，風先火次，魂靈去矣；身體挺直，無所復知；旬日之間肉壞血流，膖脹爛臭，無一可取；身中有蟲，還食其肉；筋脈爛盡，骨節解散，髑髏異處，脊、脅、肩、臂、䏶、脛、足、指各自異處；飛鳥、走獸競來食之。天、龍、鬼神、帝王、人民、貧富、貴賤無免此患。吾見斯變，故行求道，不欲更之。是吾八師。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「我惟老病死， 三界之大患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我惟老病死， 三界之大患，

福盡而命終， 氣絕於黃泉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福盡而命終， 氣絕於黃泉，

身爛還為土， 魂魄隨因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身爛還為土， 魂魄隨因緣；

吾用畏是故， 學道昇泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾用畏是故， 學道昇泥洹。」

於是梵志聞佛所說，心開意解，即得道迹，前受五戒，為清信士——不殺，不盜，不婬，不欺，奉孝，不醉——歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是梵志聞佛所說，心開意解，即得道迹，前受五戒，為清信士——不殺，不盜，不婬，不欺，奉孝，不醉——歡喜而去。