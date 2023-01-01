佛說長者女菴提遮師子吼了義經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說長者女菴提遮師子吼了義經

失譯人名今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附梁錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、菩薩摩訶薩眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、菩薩摩訶薩眾俱。

爾時，去舍衛城西二十餘里，有一村名曰長提。有一婆羅門，名婆私膩迦，在其中住，其人學問廣博，深信內典敬承佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，去舍衛城西二十餘里，有一村名曰長提。有一婆羅門，名婆私膩迦，在其中住，其人學問廣博，深信內典敬承佛教。

時婆羅門欲設大會，至祇洹所請佛及僧，佛則受其請，婆羅門還家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門欲設大會，至祇洹所請佛及僧，佛則受其請，婆羅門還家。

又尅其時，佛與大眾往詣彼村，至婆羅門舍。爾時，長者見佛，歡喜踊躍，不能自勝，即率諸眷屬來至佛所，各各禮佛，恭敬而住。其婆羅門有一長女，名菴提遮，先𡣪與人，暫來還家侍省父母。其女容貌端正，其度高遠，用心柔下，其懷豁然，能和夫妻，侍養親族，事夫如禁，其儀無比，出於群類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又尅其時，佛與大眾往詣彼村，至婆羅門舍。爾時，長者見佛，歡喜踊躍，不能自勝，即率諸眷屬來至佛所，各各禮佛，恭敬而住。其婆羅門有一長女，名菴提遮，先𡣪與人，暫來還家侍省父母。其女容貌端正，其度高遠，用心柔下，其懷豁然，能和夫妻，侍養親族，事夫如禁，其儀無比，出於群類。

父母眷屬皆出見佛，唯有此女獨在室內。其女自以生來，父母莫測其所由，故名之菴提遮。爾時如來，即知長者有一女，在室內未出，知其不出所由。若其出者，利益無量大眾，及諸天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母眷屬皆出見佛，唯有此女獨在室內。其女自以生來，父母莫測其所由，故名之菴提遮。爾時如來，即知長者有一女，在室內未出，知其不出所由。若其出者，利益無量大眾，及諸天人。

佛即告長者言：「汝之眷屬出來盡耶？」其婆羅門束手長跪佛前，以此女不出之狀，將之為恥，默然未答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即告長者言：「汝之眷屬出來盡耶？」其婆羅門束手長跪佛前，以此女不出之狀，將之為恥，默然未答。

佛則知其意，仍告之言：「中時向至，可設供耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛則知其意，仍告之言：「中時向至，可設供耶！」

時婆羅門，即承佛教起設供養，大眾及其長者、眷屬中食已訖，唯有此女，未及得食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門，即承佛教起設供養，大眾及其長者、眷屬中食已訖，唯有此女，未及得食。

時如來鉢中故留殘食，遣一化女將此餘食，與彼室內女菴提遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時如來鉢中故留殘食，遣一化女將此餘食，與彼室內女菴提遮。

時化女人以偈告曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時化女人以偈告曰：

「此是如來餘， 無上勝尊賜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是如來餘， 無上勝尊賜，

我當承佛教， 願仁清淨受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當承佛教， 願仁清淨受。」

其女菴提遮，即以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女菴提遮，即以偈歎曰：

「嗚呼！大慈悲， 知我在室已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嗚呼！大慈悲， 知我在室已，

今賜一味食， 尋仰覩聖旨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今賜一味食， 尋仰覩聖旨。」

復以偈答彼化女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以偈答彼化女曰：

「我常念所思， 大聖之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我常念所思， 大聖之所行，

未曾與汝異， 何事不清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾與汝異， 何事不清淨？」

其化女聞菴提遮說偈已，即沒不現。其女菴提遮，以心念誦偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其化女聞菴提遮說偈已，即沒不現。其女菴提遮，以心念誦偈言：

「我夫今何在？ 願出見勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我夫今何在？ 願出見勝尊，

願知我心淨， 速來得同聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願知我心淨， 速來得同聞。」

爾時，菴提遮淨心力故，其夫隨念即至其所。是女菴提遮見其夫已，心生歡喜，以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菴提遮淨心力故，其夫隨念即至其所。是女菴提遮見其夫已，心生歡喜，以偈歎曰：

「嗚呼！大勝尊， 今隨濟我願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嗚呼！大勝尊， 今隨濟我願，

不辭破小戒， 恐當不同聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不辭破小戒， 恐當不同聞。」

其夫見菴提遮說偈言已，即還以偈責曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其夫見菴提遮說偈言已，即還以偈責曰：

「嗚呼！汝大癡， 不知善自宜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嗚呼！汝大癡， 不知善自宜，

勞聖賜餘食， 守戒竟何為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勞聖賜餘食， 守戒竟何為？」

時女菴提遮即隨其夫往詣佛所，各自禮佛及諸大眾，恭敬而立。時女菴提遮，以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女菴提遮即隨其夫往詣佛所，各自禮佛及諸大眾，恭敬而立。時女菴提遮，以偈歎曰：

「我念大慈悲， 救護十方尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念大慈悲， 救護十方尊，

欲設祕密藏， 賜我淨餘食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲設祕密藏， 賜我淨餘食。

大聖甚難會， 世心有所疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖甚難會， 世心有所疑，

誰可問法者， 發眾菩提基？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰可問法者， 發眾菩提基？」

爾時，舍利弗即白佛言：「世尊！此是何女人？忽爾來至此，復說如是法偈，言得餘食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗即白佛言：「世尊！此是何女人？忽爾來至此，復說如是法偈，言得餘食。」

佛告舍利弗言：「此是長者女。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「此是長者女。」

復問曰：「從何而來？何因至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問曰：「從何而來？何因至此？」

佛告舍利弗：「此女人不從遠來，只在此室。雖有父母眷屬，其夫不在，以自誡敬順夫因緣故，不從父母輕爾出遊現於大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「此女人不從遠來，只在此室。雖有父母眷屬，其夫不在，以自誡敬順夫因緣故，不從父母輕爾出遊現於大眾。」

時舍利弗白佛言：「是女以何善因故，生此長者家，其容若此？復以何因緣故，得如是士夫，禁約若此，不能自由見佛及僧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言：「是女以何善因故，生此長者家，其容若此？復以何因緣故，得如是士夫，禁約若此，不能自由見佛及僧？」

佛即告舍利弗：「汝自問之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即告舍利弗：「汝自問之。」

時舍利弗問其女曰：「汝以何因緣，生此長者家？復以何因緣，得如是人為夫，禁戒若此，不能自由見佛及僧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗問其女曰：「汝以何因緣，生此長者家？復以何因緣，得如是人為夫，禁戒若此，不能自由見佛及僧？」

其女菴提遮，以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女菴提遮，以偈答曰：

「我以不惡生， 生此長者家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以不惡生， 生此長者家，

又不執女相， 得是清淨夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不執女相， 得是清淨夫。

我在內室中， 以為自在竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我在內室中， 以為自在竟，

是分未曾越， 聖知賜我餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是分未曾越， 聖知賜我餘。

嗚呼！今大德， 不知真實由， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗚呼！今大德， 不知真實由，

絲毫不負越， 故名大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絲毫不負越， 故名大自在。

我雖內室中， 尊如目前現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我雖內室中， 尊如目前現，

仁稱阿羅漢， 常隨不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁稱阿羅漢， 常隨不能見。

大聖非是色， 亦不離色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖非是色， 亦不離色身，

聲聞見波旬， 謂是大力人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞見波旬， 謂是大力人。

嗚呼！今大德， 隨聖少方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗚呼！今大德， 隨聖少方便，

不知本元由， 於我生倒見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知本元由， 於我生倒見。」

爾時，舍利弗默然而止，私自念言：「此是何女人？其辯若此，我所不及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗默然而止，私自念言：「此是何女人？其辯若此，我所不及。」

佛即知其意，而告之曰：「勿退於問答，生於異心。是女人已經值無量諸佛，所說是法藥，勿疑之也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即知其意，而告之曰：「勿退於問答，生於異心。是女人已經值無量諸佛，所說是法藥，勿疑之也。」

爾時，文殊師利問菴提遮曰：「汝今知生死義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利問菴提遮曰：「汝今知生死義耶？」

答曰：「以佛力故知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以佛力故知。」

又問曰：「若知者生以何為義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「若知者生以何為義？」

答曰：「生以不生生為義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「生以不生生為義。」

又問曰：「云何不生生為義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「云何不生生為義耶？」

答曰：「若能明知地、水、火、風四緣，畢竟未曾自得有所和合，而能隨其所宜有所說者，以為生義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若能明知地、水、火、風四緣，畢竟未曾自得有所和合，而能隨其所宜有所說者，以為生義。」

又問曰：「若知地、水、火、風，畢竟不自得有所和合為生義者，即應無有生相，將何為義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「若知地、水、火、風，畢竟不自得有所和合為生義者，即應無有生相，將何為義？」

答曰：「雖在生處而無生者，是為正生，故說有義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「雖在生處而無生者，是為正生，故說有義。」

文殊又問曰：「死以何為義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問曰：「死以何為義耶？」

答曰：「死以不死死為義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「死以不死死為義。」

又問曰：「云何以不死死為死義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「云何以不死死為死義耶？」

答曰：「若能明知地、水、火、風畢竟不自得有所散，而能隨其所宜有所說者，是為死義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若能明知地、水、火、風畢竟不自得有所散，而能隨其所宜有所說者，是為死義。」

又問曰：「若知地、水、火、風，畢竟不自得散者，即無死相，將何為義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「若知地、水、火、風，畢竟不自得散者，即無死相，將何為義？」

答曰：「雖在死處其心不亡者，是為正死，故說有義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「雖在死處其心不亡者，是為正死，故說有義。」

文殊師利又問曰：「常以何為義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利又問曰：「常以何為義？」

答曰：「若能明知諸法畢竟生滅變易、無定如幻相，而能隨其所宜，有所說者，是為常義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若能明知諸法畢竟生滅變易、無定如幻相，而能隨其所宜，有所說者，是為常義。」

又問：「若知諸法畢竟生滅無定如幻相者，即是無常義，云何將為常義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若知諸法畢竟生滅無定如幻相者，即是無常義，云何將為常義耶？」

答曰：「諸法生而不自得生，滅而不自得滅，乃至變易亦復如是，以不自得故，說為常義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「諸法生而不自得生，滅而不自得滅，乃至變易亦復如是，以不自得故，說為常義。」

又問曰：「無常以何為義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「無常以何為義？」

答曰：「若知諸法畢竟不生不滅，隨如是相，而能隨其所宜有所說者，是為無常義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若知諸法畢竟不生不滅，隨如是相，而能隨其所宜有所說者，是為無常義。」

又問曰：「若知諸法畢竟不生不滅者，即是常義，云何說為無常義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「若知諸法畢竟不生不滅者，即是常義，云何說為無常義耶？」

答曰：「但以諸法自在變易無定相，不自得隨，如是知者，故說有無常義耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「但以諸法自在變易無定相，不自得隨，如是知者，故說有無常義耶！」

又問曰：「空以何為義？」答曰：「若能知諸法相，未曾自空，不壞今有，而能不空空、不有有者，故說有空義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「空以何為義？」答曰：「若能知諸法相，未曾自空，不壞今有，而能不空空、不有有者，故說有空義。」

又問曰：「若不空空、不有有者，即無有事，將何為空義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「若不空空、不有有者，即無有事，將何為空義耶？」

其女菴提遮，則以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女菴提遮，則以偈答曰：

「嗚呼！真大德， 不知真空義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嗚呼！真大德， 不知真空義，

色無有自相， 豈非如空也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色無有自相， 豈非如空也？

空若自有空， 則不能容色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空若自有空， 則不能容色，

空不自空故， 眾色從是生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空不自空故， 眾色從是生。」

爾時，文殊師利又問曰：「頗有明知生而不生相，為生所留者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利又問曰：「頗有明知生而不生相，為生所留者不？」

答曰：「有，雖自明見，其力未充，而為生所留者是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有，雖自明見，其力未充，而為生所留者是也。」

又問：「頗有無知不識生性，而畢竟不為生所留者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「頗有無知不識生性，而畢竟不為生所留者不？」

答曰：「無！所以者何？若不見生性，雖因調伏少得安處，其不安之相常為對治。若能見生性者，雖在不安處，而吉相常為現前。若不如是知者，雖有種種勝辯談說甚深典籍，而即是生滅心。說彼實相密要之言，如盲辯色，因他語故，說得青、黃、赤、白、黑，而不能自見色之正相；今不能見諸法者，亦復如是。但今為生，所生為死，所死者於其人，即無生死之義耶！若為常、無常所繫者，亦復如是。當知，大德！空者亦不自得空，故說有空義耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無！所以者何？若不見生性，雖因調伏少得安處，其不安之相常為對治。若能見生性者，雖在不安處，而吉相常為現前。若不如是知者，雖有種種勝辯談說甚深典籍，而即是生滅心。說彼實相密要之言，如盲辯色，因他語故，說得青、黃、赤、白、黑，而不能自見色之正相；今不能見諸法者，亦復如是。但今為生，所生為死，所死者於其人，即無生死之義耶！若為常、無常所繫者，亦復如是。當知，大德！空者亦不自得空，故說有空義耶！」

爾時，佛告文殊師利：「如是，如是！如菴提遮所說，真實無異。日可令冷，月可令熱，是菴提遮所說，不可移易。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利：「如是，如是！如菴提遮所說，真實無異。日可令冷，月可令熱，是菴提遮所說，不可移易。」

時舍利弗復問其女曰：「汝之智慧辯才若此，佛所稱歎，我等聲聞之所不及，云何不能離是女身色相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問其女曰：「汝之智慧辯才若此，佛所稱歎，我等聲聞之所不及，云何不能離是女身色相？」

其女答曰：「我欲問大德，即隨意答我。大德！今現是男不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「我欲問大德，即隨意答我。大德！今現是男不？」

舍利弗言：「我雖色是男，而心非男也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我雖色是男，而心非男也。」

其女言：「大德！我亦如是，如大德所言，雖在女相，其心即非女也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女言：「大德！我亦如是，如大德所言，雖在女相，其心即非女也。」

舍利弗言：「汝今現為夫所拘執，何能如此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝今現為夫所拘執，何能如此？」

其女答曰：「大德！能自信己之所言不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「大德！能自信己之所言不？」

舍利弗言：「我之自言，云何不自信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我之自言，云何不自信？」

其女答曰：「若自信者，大德前言說『我色是男，而心非男』者，即心與色有所二用也。若大德自信此言者，於我所不生有夫之惡見。大德自男，故生我女相，以我女色故，壞大德心也；而自男見彼女者，則不能於法生實信也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「若自信者，大德前言說『我色是男，而心非男』者，即心與色有所二用也。若大德自信此言者，於我所不生有夫之惡見。大德自男，故生我女相，以我女色故，壞大德心也；而自男見彼女者，則不能於法生實信也。」

舍利弗言：「我於汝所不敢生於惡見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我於汝所不敢生於惡見。」

其女答曰：「但以對世尊故，不敢是實言也。若實不生惡見者，云何說我言『汝今現為夫所拘執』耶？是言從何而來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「但以對世尊故，不敢是實言也。若實不生惡見者，云何說我言『汝今現為夫所拘執』耶？是言從何而來？」

舍利弗言：「我以久離習故，有此之言非實心也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我以久離習故，有此之言非實心也。」

其女問曰：「大德！我今問者隨意答我。大德既言久離男女相者，大德色久離？心久離？」時舍利弗，默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女問曰：「大德！我今問者隨意答我。大德既言久離男女相者，大德色久離？心久離？」時舍利弗，默然不答。

爾時，菴提遮以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菴提遮以偈頌曰：

「若心得久離， 畢竟不生見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若心得久離， 畢竟不生見，

誰為作女人， 於色起不淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰為作女人， 於色起不淨？

若論色久離， 法本不自有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若論色久離， 法本不自有，

畢竟不曾污， 將何為作惡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟不曾污， 將何為作惡？

嗚呼！今大德， 徒學不能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗚呼！今大德， 徒學不能知，

自男生我女， 豈非妄想非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自男生我女， 豈非妄想非。

悔過於大眾， 於法勿生疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悔過於大眾， 於法勿生疑，

我上所言說， 是佛神力持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我上所言說， 是佛神力持。」

時菴提遮說是偈已，其比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天及人一千餘人，得阿耨多羅三藐三菩提心。有五千眾，於中得無生法忍者、得法眼者、又得心解脫者，其無量聲聞眾，而於佛法自生慙恥者無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時菴提遮說是偈已，其比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天及人一千餘人，得阿耨多羅三藐三菩提心。有五千眾，於中得無生法忍者、得法眼者、又得心解脫者，其無量聲聞眾，而於佛法自生慙恥者無量。

爾時，佛告舍利弗：「是女人非是凡也，已值無量諸佛，常能說如是師子吼了義經，利益無量眾生。我亦自與是女人同事無量諸佛已，是女人不久當成正覺。是諸眾中，於是女人所說法要即能生實信者，皆已久聞是女人所說法故，今則能生正信。是故，應當諦受是《師子吼了義經》勿疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「是女人非是凡也，已值無量諸佛，常能說如是師子吼了義經，利益無量眾生。我亦自與是女人同事無量諸佛已，是女人不久當成正覺。是諸眾中，於是女人所說法要即能生實信者，皆已久聞是女人所說法故，今則能生正信。是故，應當諦受是《師子吼了義經》勿疑。」

佛告阿難言：「汝當受持此長者女菴提遮以師子吼了義問答經章句次第，付囑於汝，汝當諦受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難言：「汝當受持此長者女菴提遮以師子吼了義問答經章句次第，付囑於汝，汝當諦受。」

阿難白佛言：「唯然，世尊！今悉受已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯然，世尊！今悉受已。」

爾時，大眾聞女菴提遮說法已，心大歡喜，踊悅無量，各自如說修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞女菴提遮說法已，心大歡喜，踊悅無量，各自如說修行。