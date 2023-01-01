佛說長者女菴提遮師子吼了義經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說長者女菴提遮師子吼了義經
佛說長者女菴提遮師子吼了義經
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失譯人名今附梁錄
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如是我聞：
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一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、菩薩摩訶薩眾俱。
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爾時，去舍衛城西二十餘里，有一村名曰長提。有一婆羅門，名婆私膩迦，在其中住，其人學問廣博，深信內典敬承佛教。
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時婆羅門欲設大會，至祇洹所請佛及僧，佛則受其請，婆羅門還家。
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又尅其時，佛與大眾往詣彼村，至婆羅門舍。爾時，長者見佛，歡喜踊躍，不能自勝，即率諸眷屬來至佛所，各各禮佛，恭敬而住。其婆羅門有一長女，名菴提遮，先𡣪與人，暫來還家侍省父母。其女容貌端正，其度高遠，用心柔下，其懷豁然，能和夫妻，侍養親族，事夫如禁，其儀無比，出於群類。
又尅其時，佛與大眾往詣彼村，至婆羅門舍。爾時，長者見佛，歡喜踊躍，不能自勝，即率諸眷屬來至佛所，各各禮佛，恭敬而住。其婆羅門有一長女，名菴提遮，先𡣪與人，暫來還家侍省父母。其女容貌端正，其度高遠，用心柔下，其懷豁然，能和夫妻，侍養親族，事夫如禁，其儀無比，出於群類。
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父母眷屬皆出見佛，唯有此女獨在室內。其女自以生來，父母莫測其所由，故名之菴提遮。爾時如來，即知長者有一女，在室內未出，知其不出所由。若其出者，利益無量大眾，及諸天人。
父母眷屬皆出見佛，唯有此女獨在室內。其女自以生來，父母莫測其所由，故名之菴提遮。爾時如來，即知長者有一女，在室內未出，知其不出所由。若其出者，利益無量大眾，及諸天人。
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佛即告長者言：「汝之眷屬出來盡耶？」其婆羅門束手長跪佛前，以此女不出之狀，將之為恥，默然未答。
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佛則知其意，仍告之言：「中時向至，可設供耶！」
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時婆羅門，即承佛教起設供養，大眾及其長者、眷屬中食已訖，唯有此女，未及得食。
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時如來鉢中故留殘食，遣一化女將此餘食，與彼室內女菴提遮。
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時化女人以偈告曰：
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「此是如來餘， 無上勝尊賜，
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我當承佛教， 願仁清淨受。」
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其女菴提遮，即以偈歎曰：
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「嗚呼！大慈悲， 知我在室已，
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今賜一味食， 尋仰覩聖旨。」
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復以偈答彼化女曰：
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「我常念所思， 大聖之所行，
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未曾與汝異， 何事不清淨？」
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其化女聞菴提遮說偈已，即沒不現。其女菴提遮，以心念誦偈言：
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「我夫今何在？ 願出見勝尊，
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願知我心淨， 速來得同聞。」
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爾時，菴提遮淨心力故，其夫隨念即至其所。是女菴提遮見其夫已，心生歡喜，以偈歎曰：
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「嗚呼！大勝尊， 今隨濟我願，
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不辭破小戒， 恐當不同聞。」
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其夫見菴提遮說偈言已，即還以偈責曰：
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「嗚呼！汝大癡， 不知善自宜，
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勞聖賜餘食， 守戒竟何為？」
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時女菴提遮即隨其夫往詣佛所，各自禮佛及諸大眾，恭敬而立。時女菴提遮，以偈歎曰：
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「我念大慈悲， 救護十方尊，
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欲設祕密藏， 賜我淨餘食。
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大聖甚難會， 世心有所疑，
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誰可問法者， 發眾菩提基？」
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爾時，舍利弗即白佛言：「世尊！此是何女人？忽爾來至此，復說如是法偈，言得餘食。」
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佛告舍利弗言：「此是長者女。」
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復問曰：「從何而來？何因至此？」
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佛告舍利弗：「此女人不從遠來，只在此室。雖有父母眷屬，其夫不在，以自誡敬順夫因緣故，不從父母輕爾出遊現於大眾。」
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時舍利弗白佛言：「是女以何善因故，生此長者家，其容若此？復以何因緣故，得如是士夫，禁約若此，不能自由見佛及僧？」
時舍利弗白佛言：「是女以何善因故，生此長者家，其容若此？復以何因緣故，得如是士夫，禁約若此，不能自由見佛及僧？」
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佛即告舍利弗：「汝自問之。」
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時舍利弗問其女曰：「汝以何因緣，生此長者家？復以何因緣，得如是人為夫，禁戒若此，不能自由見佛及僧？」
時舍利弗問其女曰：「汝以何因緣，生此長者家？復以何因緣，得如是人為夫，禁戒若此，不能自由見佛及僧？」
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其女菴提遮，以偈答曰：
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「我以不惡生， 生此長者家，
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又不執女相， 得是清淨夫。
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我在內室中， 以為自在竟，
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是分未曾越， 聖知賜我餘。
是分未曾越， 聖知賜我餘。
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嗚呼！今大德， 不知真實由，
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絲毫不負越， 故名大自在。
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我雖內室中， 尊如目前現，
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仁稱阿羅漢， 常隨不能見。
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大聖非是色， 亦不離色身，
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聲聞見波旬， 謂是大力人。
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嗚呼！今大德， 隨聖少方便，
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不知本元由， 於我生倒見。」
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爾時，舍利弗默然而止，私自念言：「此是何女人？其辯若此，我所不及。」
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佛即知其意，而告之曰：「勿退於問答，生於異心。是女人已經值無量諸佛，所說是法藥，勿疑之也。」
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爾時，文殊師利問菴提遮曰：「汝今知生死義耶？」
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答曰：「以佛力故知。」
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又問曰：「若知者生以何為義？」
又問曰：「若知者生以何為義？」
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答曰：「生以不生生為義。」
答曰：「生以不生生為義。」
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又問曰：「云何不生生為義耶？」
又問曰：「云何不生生為義耶？」
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答曰：「若能明知地、水、火、風四緣，畢竟未曾自得有所和合，而能隨其所宜有所說者，以為生義。」
答曰：「若能明知地、水、火、風四緣，畢竟未曾自得有所和合，而能隨其所宜有所說者，以為生義。」
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又問曰：「若知地、水、火、風，畢竟不自得有所和合為生義者，即應無有生相，將何為義？」
又問曰：「若知地、水、火、風，畢竟不自得有所和合為生義者，即應無有生相，將何為義？」
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答曰：「雖在生處而無生者，是為正生，故說有義。」
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文殊又問曰：「死以何為義耶？」
文殊又問曰：「死以何為義耶？」
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答曰：「死以不死死為義。」
答曰：「死以不死死為義。」
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又問曰：「云何以不死死為死義耶？」
又問曰：「云何以不死死為死義耶？」
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答曰：「若能明知地、水、火、風畢竟不自得有所散，而能隨其所宜有所說者，是為死義。」
答曰：「若能明知地、水、火、風畢竟不自得有所散，而能隨其所宜有所說者，是為死義。」
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又問曰：「若知地、水、火、風，畢竟不自得散者，即無死相，將何為義？」
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答曰：「雖在死處其心不亡者，是為正死，故說有義。」
答曰：「雖在死處其心不亡者，是為正死，故說有義。」
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文殊師利又問曰：「常以何為義？」
文殊師利又問曰：「常以何為義？」
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答曰：「若能明知諸法畢竟生滅變易、無定如幻相，而能隨其所宜，有所說者，是為常義。」
答曰：「若能明知諸法畢竟生滅變易、無定如幻相，而能隨其所宜，有所說者，是為常義。」
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又問：「若知諸法畢竟生滅無定如幻相者，即是無常義，云何將為常義耶？」
又問：「若知諸法畢竟生滅無定如幻相者，即是無常義，云何將為常義耶？」
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答曰：「諸法生而不自得生，滅而不自得滅，乃至變易亦復如是，以不自得故，說為常義。」
答曰：「諸法生而不自得生，滅而不自得滅，乃至變易亦復如是，以不自得故，說為常義。」
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又問曰：「無常以何為義？」
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答曰：「若知諸法畢竟不生不滅，隨如是相，而能隨其所宜有所說者，是為無常義。」
答曰：「若知諸法畢竟不生不滅，隨如是相，而能隨其所宜有所說者，是為無常義。」
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又問曰：「若知諸法畢竟不生不滅者，即是常義，云何說為無常義耶？」
又問曰：「若知諸法畢竟不生不滅者，即是常義，云何說為無常義耶？」
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答曰：「但以諸法自在變易無定相，不自得隨，如是知者，故說有無常義耶！」
答曰：「但以諸法自在變易無定相，不自得隨，如是知者，故說有無常義耶！」
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又問曰：「空以何為義？」答曰：「若能知諸法相，未曾自空，不壞今有，而能不空空、不有有者，故說有空義。」
又問曰：「空以何為義？」答曰：「若能知諸法相，未曾自空，不壞今有，而能不空空、不有有者，故說有空義。」
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又問曰：「若不空空、不有有者，即無有事，將何為空義耶？」
又問曰：「若不空空、不有有者，即無有事，將何為空義耶？」
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其女菴提遮，則以偈答曰：
其女菴提遮，則以偈答曰：
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「嗚呼！真大德， 不知真空義，
「嗚呼！真大德， 不知真空義，
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色無有自相， 豈非如空也？
色無有自相， 豈非如空也？
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空若自有空， 則不能容色，
空若自有空， 則不能容色，
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空不自空故， 眾色從是生。」
空不自空故， 眾色從是生。」
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爾時，文殊師利又問曰：「頗有明知生而不生相，為生所留者不？」
爾時，文殊師利又問曰：「頗有明知生而不生相，為生所留者不？」
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答曰：「有，雖自明見，其力未充，而為生所留者是也。」
答曰：「有，雖自明見，其力未充，而為生所留者是也。」
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又問：「頗有無知不識生性，而畢竟不為生所留者不？」
又問：「頗有無知不識生性，而畢竟不為生所留者不？」
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答曰：「無！所以者何？若不見生性，雖因調伏少得安處，其不安之相常為對治。若能見生性者，雖在不安處，而吉相常為現前。若不如是知者，雖有種種勝辯談說甚深典籍，而即是生滅心。說彼實相密要之言，如盲辯色，因他語故，說得青、黃、赤、白、黑，而不能自見色之正相；今不能見諸法者，亦復如是。但今為生，所生為死，所死者於其人，即無生死之義耶！若為常、無常所繫者，亦復如是。當知，大德！空者亦不自得空，故說有空義耶！」
答曰：「無！所以者何？若不見生性，雖因調伏少得安處，其不安之相常為對治。若能見生性者，雖在不安處，而吉相常為現前。若不如是知者，雖有種種勝辯談說甚深典籍，而即是生滅心。說彼實相密要之言，如盲辯色，因他語故，說得青、黃、赤、白、黑，而不能自見色之正相；今不能見諸法者，亦復如是。但今為生，所生為死，所死者於其人，即無生死之義耶！若為常、無常所繫者，亦復如是。當知，大德！空者亦不自得空，故說有空義耶！」
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爾時，佛告文殊師利：「如是，如是！如菴提遮所說，真實無異。日可令冷，月可令熱，是菴提遮所說，不可移易。」
爾時，佛告文殊師利：「如是，如是！如菴提遮所說，真實無異。日可令冷，月可令熱，是菴提遮所說，不可移易。」
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時舍利弗復問其女曰：「汝之智慧辯才若此，佛所稱歎，我等聲聞之所不及，云何不能離是女身色相？」
時舍利弗復問其女曰：「汝之智慧辯才若此，佛所稱歎，我等聲聞之所不及，云何不能離是女身色相？」
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其女答曰：「我欲問大德，即隨意答我。大德！今現是男不？」
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舍利弗言：「我雖色是男，而心非男也。」
舍利弗言：「我雖色是男，而心非男也。」
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其女言：「大德！我亦如是，如大德所言，雖在女相，其心即非女也。」
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舍利弗言：「汝今現為夫所拘執，何能如此？」
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其女答曰：「大德！能自信己之所言不？」
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舍利弗言：「我之自言，云何不自信？」
舍利弗言：「我之自言，云何不自信？」
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其女答曰：「若自信者，大德前言說『我色是男，而心非男』者，即心與色有所二用也。若大德自信此言者，於我所不生有夫之惡見。大德自男，故生我女相，以我女色故，壞大德心也；而自男見彼女者，則不能於法生實信也。」
其女答曰：「若自信者，大德前言說『我色是男，而心非男』者，即心與色有所二用也。若大德自信此言者，於我所不生有夫之惡見。大德自男，故生我女相，以我女色故，壞大德心也；而自男見彼女者，則不能於法生實信也。」
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舍利弗言：「我於汝所不敢生於惡見。」
舍利弗言：「我於汝所不敢生於惡見。」
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其女答曰：「但以對世尊故，不敢是實言也。若實不生惡見者，云何說我言『汝今現為夫所拘執』耶？是言從何而來？」
其女答曰：「但以對世尊故，不敢是實言也。若實不生惡見者，云何說我言『汝今現為夫所拘執』耶？是言從何而來？」
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舍利弗言：「我以久離習故，有此之言非實心也。」
舍利弗言：「我以久離習故，有此之言非實心也。」
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其女問曰：「大德！我今問者隨意答我。大德既言久離男女相者，大德色久離？心久離？」時舍利弗，默然不答。
其女問曰：「大德！我今問者隨意答我。大德既言久離男女相者，大德色久離？心久離？」時舍利弗，默然不答。
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爾時，菴提遮以偈頌曰：
爾時，菴提遮以偈頌曰：
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「若心得久離， 畢竟不生見，
「若心得久離， 畢竟不生見，
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誰為作女人， 於色起不淨？
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若論色久離， 法本不自有，
若論色久離， 法本不自有，
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畢竟不曾污， 將何為作惡？
畢竟不曾污， 將何為作惡？
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嗚呼！今大德， 徒學不能知，
嗚呼！今大德， 徒學不能知，
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自男生我女， 豈非妄想非。
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悔過於大眾， 於法勿生疑，
悔過於大眾， 於法勿生疑，
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我上所言說， 是佛神力持。」
我上所言說， 是佛神力持。」
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時菴提遮說是偈已，其比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天及人一千餘人，得阿耨多羅三藐三菩提心。有五千眾，於中得無生法忍者、得法眼者、又得心解脫者，其無量聲聞眾，而於佛法自生慙恥者無量。
時菴提遮說是偈已，其比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天及人一千餘人，得阿耨多羅三藐三菩提心。有五千眾，於中得無生法忍者、得法眼者、又得心解脫者，其無量聲聞眾，而於佛法自生慙恥者無量。
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爾時，佛告舍利弗：「是女人非是凡也，已值無量諸佛，常能說如是師子吼了義經，利益無量眾生。我亦自與是女人同事無量諸佛已，是女人不久當成正覺。是諸眾中，於是女人所說法要即能生實信者，皆已久聞是女人所說法故，今則能生正信。是故，應當諦受是《師子吼了義經》勿疑。」
爾時，佛告舍利弗：「是女人非是凡也，已值無量諸佛，常能說如是師子吼了義經，利益無量眾生。我亦自與是女人同事無量諸佛已，是女人不久當成正覺。是諸眾中，於是女人所說法要即能生實信者，皆已久聞是女人所說法故，今則能生正信。是故，應當諦受是《師子吼了義經》勿疑。」
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佛告阿難言：「汝當受持此長者女菴提遮以師子吼了義問答經章句次第，付囑於汝，汝當諦受。」
佛告阿難言：「汝當受持此長者女菴提遮以師子吼了義問答經章句次第，付囑於汝，汝當諦受。」
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阿難白佛言：「唯然，世尊！今悉受已。」
阿難白佛言：「唯然，世尊！今悉受已。」
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爾時，大眾聞女菴提遮說法已，心大歡喜，踊悅無量，各自如說修行。
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佛說長者女菴提遮師子吼了義經
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