優婆夷淨行法門經卷下僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷淨行法門經卷下僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄

修學品第二之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學品第二之餘

「復次，毘舍佉！云何修行身黃金色，光明照耀，猶如金山？如來往昔無量劫中，常樂修善，不瞋不恚，若有眾生惡罵、捶打，悉皆能忍，不生瞋恨；恒自慚愧，生大悲想：『皆是過去先業所報。』常自剋責；復行布施，柔軟氍氀、芻摩、劫貝、憍奢耶衣如是等衣，恒以施人。如是展轉無量世中，積功高大，常受天樂；下生人間，得大人相，身黃金色，於諸金色最上最勝。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，於四天下，若有柔軟氍氀、敷具、芻摩、劫貝、憍奢耶衣、欽婆羅衣，一切世間柔軟之物，王悉得之；若出家者，得成為佛，人中細軟衣服、臥具、劫貝、芻摩、欽婆羅衣如是等物，如來悉得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行身黃金色，光明照耀，猶如金山？如來往昔無量劫中，常樂修善，不瞋不恚，若有眾生惡罵、捶打，悉皆能忍，不生瞋恨；恒自慚愧，生大悲想：『皆是過去先業所報。』常自剋責；復行布施，柔軟氍氀、芻摩、劫貝、憍奢耶衣如是等衣，恒以施人。如是展轉無量世中，積功高大，常受天樂；下生人間，得大人相，身黃金色，於諸金色最上最勝。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，於四天下，若有柔軟氍氀、敷具、芻摩、劫貝、憍奢耶衣、欽婆羅衣，一切世間柔軟之物，王悉得之；若出家者，得成為佛，人中細軟衣服、臥具、劫貝、芻摩、欽婆羅衣如是等物，如來悉得。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「不生瞋恚心， 恒慚愧剋責， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生瞋恚心， 恒慚愧剋責，

布施細妙衣， 上㲲無價物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施細妙衣， 上㲲無價物，

恒施與眾生， 施已心歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒施與眾生， 施已心歡喜，

踊躍無悋惜。 譬如人失火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踊躍無悋惜。 譬如人失火，

出物大歡喜。 積業無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出物大歡喜。 積業無有量，

生天受快樂， 從此生人間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生天受快樂， 從此生人間，

而得大人相， 身體黃金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而得大人相， 身體黃金色，

猶如金山王， 在家轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如金山王， 在家轉輪王，

善護四天下， 大得柔軟觸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護四天下， 大得柔軟觸，

一衣直千萬； 若學道成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一衣直千萬； 若學道成佛，

化天人龍神， 衣服亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化天人龍神， 衣服亦如是。

「復次，毘舍佉！云何修行陰馬藏相？如來於過去無量劫中，作凡人時，常樂修行，善和合眾，若與父母、男女、兄弟、姊妹、親戚、眷屬、善友、知識乃至畜生，若有別離樂和合者，悉隨所樂，善能和合，令其歡喜。以此業故，所積高廣，常生天上，受天福樂；下生人間，如是展轉無量無邊，至一生補處，得陰馬藏。以此相故，記成千子作轉輪王，王四天下，千子勇健，能伏怨敵；若出家者，得成為佛，從法生子過於千萬，勇猛多力，能却魔怨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行陰馬藏相？如來於過去無量劫中，作凡人時，常樂修行，善和合眾，若與父母、男女、兄弟、姊妹、親戚、眷屬、善友、知識乃至畜生，若有別離樂和合者，悉隨所樂，善能和合，令其歡喜。以此業故，所積高廣，常生天上，受天福樂；下生人間，如是展轉無量無邊，至一生補處，得陰馬藏。以此相故，記成千子作轉輪王，王四天下，千子勇健，能伏怨敵；若出家者，得成為佛，從法生子過於千萬，勇猛多力，能却魔怨。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「我於無量世， 本作凡人時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於無量世， 本作凡人時，

常為和合眾， 令得安樂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為和合眾， 令得安樂住。

若父母男女， 兄弟及姊妹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若父母男女， 兄弟及姊妹，

親戚諸眷屬， 善友知識等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親戚諸眷屬， 善友知識等，

若離別苦者， 善和合安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離別苦者， 善和合安樂。

以此行業故， 常生天人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 常生天人中，

受天上快樂， 下生於人間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受天上快樂， 下生於人間，

得陰馬藏相。 現成得千子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得陰馬藏相。 現成得千子，

勇健無有比， 能降伏怨敵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健無有比， 能降伏怨敵，

恒供養父母， 令得歡喜樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒供養父母， 令得歡喜樂；

若出家作佛， 法子有千萬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若出家作佛， 法子有千萬，

戒定神通力， 能摧伏魔怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定神通力， 能摧伏魔怨。

「復次，毘舍佉！云何修行梵身圓滿，如尼俱律樹，立身正直，手得摩膝？如來往昔作凡人時，恒修弘慈，善能觀察善惡麁細、等不等法，此是智慧、此是愚癡，此是精進、此是懈怠，此是瞋恚、此是忍辱，如是分別，隨其等類而教導之。以此業故，展轉無量，天上、人中乃至一生補處；下生人間得二大人相：一者，梵身圓滿，如尼俱律樹；二者，立身正直，手得摩膝。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，財富無量，金銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，五穀豐熟，庫藏盈溢；若出家者，得成為佛，具足七財：信、戒、施、聞、慧、慚、愧，如來亦有如是等物，無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行梵身圓滿，如尼俱律樹，立身正直，手得摩膝？如來往昔作凡人時，恒修弘慈，善能觀察善惡麁細、等不等法，此是智慧、此是愚癡，此是精進、此是懈怠，此是瞋恚、此是忍辱，如是分別，隨其等類而教導之。以此業故，展轉無量，天上、人中乃至一生補處；下生人間得二大人相：一者，梵身圓滿，如尼俱律樹；二者，立身正直，手得摩膝。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，財富無量，金銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，五穀豐熟，庫藏盈溢；若出家者，得成為佛，具足七財：信、戒、施、聞、慧、慚、愧，如來亦有如是等物，無量無邊。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我於過去世， 善稱量眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於過去世， 善稱量眾生，

選擇分別已， 觀察悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 選擇分別已， 觀察悉平等。

能常別眾生， 隨類應施與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能常別眾生， 隨類應施與，

以此行業故， 常生天人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 常生天人中。

下生於人間， 立身直不曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生於人間， 立身直不曲，

兩手得摩膝， 猶如尼俱樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手得摩膝， 猶如尼俱樹，

從地生方圓， 佛身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從地生方圓， 佛身亦如是。

從無量劫來， 行業地所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無量劫來， 行業地所生，

二相現財富， 令天下太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二相現財富， 令天下太平。

在家受五欲， 得成轉輪王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家受五欲， 得成轉輪王；

捨五欲出家， 得成無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨五欲出家， 得成無上尊。

「復次，毘舍佉！云何修行三大人相？一者、師子臆；二者、項出日光；三者、肩頸團圓。如來過去作凡人時，恒利益眾生，樂安樂住，信心持戒，多聞慧施，財穀、田宅、奴婢、牛、羊、象、馬、車乘、妻妾、男女侍從、左右眷屬、親戚，令得增長。以此業故，常生天上；下生人間，得三大人相：一者、師子臆；二者、項出日光；三者、肩頸團圓。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，法常增長，財物、田宅、五穀豐熟，妻子、眷屬、奴婢、侍從、善友、知識，一切具足無有減少；若出家者，得成為佛，七財具足，四部眷屬亦無減少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行三大人相？一者、師子臆；二者、項出日光；三者、肩頸團圓。如來過去作凡人時，恒利益眾生，樂安樂住，信心持戒，多聞慧施，財穀、田宅、奴婢、牛、羊、象、馬、車乘、妻妾、男女侍從、左右眷屬、親戚，令得增長。以此業故，常生天上；下生人間，得三大人相：一者、師子臆；二者、項出日光；三者、肩頸團圓。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，法常增長，財物、田宅、五穀豐熟，妻子、眷屬、奴婢、侍從、善友、知識，一切具足無有減少；若出家者，得成為佛，七財具足，四部眷屬亦無減少。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

信心持戒， 多聞慧施， 奴婢象馬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心持戒， 多聞慧施， 奴婢象馬，

牛羊田宅， 妻子眷屬， 善友知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛羊田宅， 妻子眷屬， 善友知識，

恒作善念， 云何令其， 色力安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒作善念， 云何令其， 色力安樂，

得大增長？ 以此業故， 常生天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大增長？ 以此業故， 常生天上，

下生人間， 得大人相。 半師子臆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生人間， 得大人相。 半師子臆，

項出日光， 肩頸圓直， 三相記成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 項出日光， 肩頸圓直， 三相記成。

若在家者， 眷屬妻子， 奴婢象馬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在家者， 眷屬妻子， 奴婢象馬，

悉皆興盛； 若出家者， 得成為佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆興盛； 若出家者， 得成為佛，

眷屬增長， 得無減法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬增長， 得無減法。

「復次，毘舍佉！云何修行胸有卍字？如來於往昔作凡人時，不惱眾生，不行杖楚，亦不籠繫。以此業故，積行高廣，常生天上；下生人間，得大人相，胸有卍字。若在家者，作轉輪王，無諸疾病，四時調適，不寒不熱；若出家者，得成為佛，亦無諸病，常得調和，不冷不熱，身體輕利，堪入三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行胸有卍字？如來於往昔作凡人時，不惱眾生，不行杖楚，亦不籠繫。以此業故，積行高廣，常生天上；下生人間，得大人相，胸有卍字。若在家者，作轉輪王，無諸疾病，四時調適，不寒不熱；若出家者，得成為佛，亦無諸病，常得調和，不冷不熱，身體輕利，堪入三昧。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「不籠繫眾生， 亦不行杖楚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不籠繫眾生， 亦不行杖楚，

不以諸刀杖， 加害於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以諸刀杖， 加害於眾生。

以此行業故， 常生天人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 常生天人中，

受天上快樂， 至一生補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受天上快樂， 至一生補處。

下生於人間， 而得大人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生於人間， 而得大人相，

胸字有萬數。 以此相好故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胸字有萬數。 以此相好故，

無有諸疾病， 若在家出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸疾病， 若在家出家，

常得受快樂。 若獲剎利種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得受快樂。 若獲剎利種，

得王四天下； 若出家學道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得王四天下； 若出家學道，

得成無上尊， 純受上妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成無上尊， 純受上妙樂。

「復次，毘舍佉！云何修行，眼下紺色如青蓮華，目𥇒捲起，紺色光明？佛於過去無量劫中作凡人時，恒修善行，不以惡心張眼低目棄視眾生，不以欲心眄睞看之，恒以喜心、離瞋愛癡直視眾生。以此業故，常生天上，受天快樂；下生人間得二大人相：一者，眼下紺青，上下俱眴；二者，目𥇒細軟，捲起纖長，紺色光焰。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民、沙門、婆羅門、剎利居士、妻子、眷屬、群臣、侍人觀視無厭；若出家者，得成為佛，為諸四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、天、人、阿修羅、摩睺羅伽、乾闥婆等一切眾生善心歡喜，瞻仰如來無有厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行，眼下紺色如青蓮華，目𥇒捲起，紺色光明？佛於過去無量劫中作凡人時，恒修善行，不以惡心張眼低目棄視眾生，不以欲心眄睞看之，恒以喜心、離瞋愛癡直視眾生。以此業故，常生天上，受天快樂；下生人間得二大人相：一者，眼下紺青，上下俱眴；二者，目𥇒細軟，捲起纖長，紺色光焰。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民、沙門、婆羅門、剎利居士、妻子、眷屬、群臣、侍人觀視無厭；若出家者，得成為佛，為諸四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、天、人、阿修羅、摩睺羅伽、乾闥婆等一切眾生善心歡喜，瞻仰如來無有厭足。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「佛於過去世， 本作凡人時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於過去世， 本作凡人時，

恒修諸善行， 不以瞋恚心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒修諸善行， 不以瞋恚心，

張眼低棄視， 亦不以愛染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張眼低棄視， 亦不以愛染，

欲心看眾生。 眼淨離垢濁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲心看眾生。 眼淨離垢濁，

歡喜心直視。 以此行業故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜心直視。 以此行業故，

常生天人中， 至一生補處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生天人中， 至一生補處，

下生於人間， 得眼睫紺色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生於人間， 得眼睫紺色，

目如青蓮華， 上下俱眴明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目如青蓮華， 上下俱眴明。

以此大人相， 記聰明智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此大人相， 記聰明智慧，

一切諸眾生， 樂視無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 樂視無厭足。

在家轉輪王， 成就大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家轉輪王， 成就大智慧，

七寶悉具足， 能伏四天下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶悉具足， 能伏四天下；

出家得成佛， 而獲一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家得成佛， 而獲一切智。

「復次，毘舍佉！云何修行頂有肉髻，頭髮紺青？如來於過去世作凡人時，於功德中恒在人前，身、口、意業布施、持戒，月修六齋，供養父母、沙門、婆羅門、親友、眷屬、耆舊宿德，復有善行不可稱計。以此行故，積聚無量，常受天樂，乃至一生補處；下生人間得二大人相：一者、頂有肉髻；二者、頭髮紺青。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，為諸人民之所依憑；若出家者，得成為佛，為諸四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等所歸依處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行頂有肉髻，頭髮紺青？如來於過去世作凡人時，於功德中恒在人前，身、口、意業布施、持戒，月修六齋，供養父母、沙門、婆羅門、親友、眷屬、耆舊宿德，復有善行不可稱計。以此行故，積聚無量，常受天樂，乃至一生補處；下生人間得二大人相：一者、頂有肉髻；二者、頭髮紺青。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，為諸人民之所依憑；若出家者，得成為佛，為諸四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等所歸依處。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「我於過去世， 修善中導首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於過去世， 修善中導首，

恒修持梵行， 為人所依憑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒修持梵行， 為人所依憑。

命終生天上， 受諸天快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終生天上， 受諸天快樂，

下生於人間， 得二大人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生於人間， 得二大人相，

頂上有肉髻， 頭髮捲紺青。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂上有肉髻， 頭髮捲紺青。

在家轉輪王， 而王四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家轉輪王， 而王四天下，

以五戒十善， 覆護於人民； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以五戒十善， 覆護於人民；

若出家學道， 得成無上尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若出家學道， 得成無上尊，

恒以戒定慧， 教授諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以戒定慧， 教授諸眾生，

常為諸天人， 龍神夜叉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸天人， 龍神夜叉等，

乾闥阿修羅， 而作歸依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥阿修羅， 而作歸依處。

「復次，毘舍佉！云何修行一一毛孔一毛生，眉間白毫如兜羅綿？佛於往昔作凡人時，修不妄語，捨離妄語，恒修實語，護持實語，正心實語，亦不綺語，發言柔軟，隨順眾生。以此業故，常生天上，受天快樂；下生人間得二大人相：一者、一一毛孔一毛生，其毛細軟，皆起右旋，不受塵水；二者、眉間白毫光明鮮澤，如兜羅綿。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民熾盛增長，快樂無極；若出家者，得成為佛，增長比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部眷屬，無量無邊，充滿世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行一一毛孔一毛生，眉間白毫如兜羅綿？佛於往昔作凡人時，修不妄語，捨離妄語，恒修實語，護持實語，正心實語，亦不綺語，發言柔軟，隨順眾生。以此業故，常生天上，受天快樂；下生人間得二大人相：一者、一一毛孔一毛生，其毛細軟，皆起右旋，不受塵水；二者、眉間白毫光明鮮澤，如兜羅綿。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民熾盛增長，快樂無極；若出家者，得成為佛，增長比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部眷屬，無量無邊，充滿世界。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「我於過去世， 恒修不妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於過去世， 恒修不妄語，

口初未曾說， 空誑不實語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口初未曾說， 空誑不實語，

隨順於世間， 發言無過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順於世間， 發言無過失。

以此行業故， 常生天人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 常生天人中，

下生於人間， 得二大人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生於人間， 得二大人相，

眉間白毫光， 柔軟如兜羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間白毫光， 柔軟如兜羅，

毛孔無二生， 一一皆右旋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔無二生， 一一皆右旋。

以此二相故， 在家轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此二相故， 在家轉輪王，

普王四天下， 令人民增長； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普王四天下， 令人民增長；

若捨家學道， 得成大法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若捨家學道， 得成大法王，

教授諸天人， 令正法增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教授諸天人， 令正法增長。

「復次，毘舍佉！云何修行口四十齒，齒白整密？如來於往昔無量劫中，恒修不兩舌，棄捨兩舌，遠離兩舌，從此聞已不向彼說，從彼聞已不向此說，彼此聞已，利益歡喜乃為說之。以此業故，常受天樂；下生人間得二大人相：一者、口四十齒；二者、齒白齊密。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，無有盜賊，眷屬清淨，堅固無壞；若出家作佛，得四部眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，堅固受持如來法藏，不為四魔之所能破。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行口四十齒，齒白整密？如來於往昔無量劫中，恒修不兩舌，棄捨兩舌，遠離兩舌，從此聞已不向彼說，從彼聞已不向此說，彼此聞已，利益歡喜乃為說之。以此業故，常受天樂；下生人間得二大人相：一者、口四十齒；二者、齒白齊密。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，無有盜賊，眷屬清淨，堅固無壞；若出家作佛，得四部眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，堅固受持如來法藏，不為四魔之所能破。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「如來過去世， 修行不兩舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來過去世， 修行不兩舌，

不鬪亂眾生， 善能和合眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不鬪亂眾生， 善能和合眾。

行業生天上， 受諸天快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業生天上， 受諸天快樂，

下生於人間， 得二大人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生於人間， 得二大人相，

口有四十齒， 齒白淨齊密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口有四十齒， 齒白淨齊密。

若獲剎利種， 在家王四地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若獲剎利種， 在家王四地，

王有四兵眾， 堅固難沮壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王有四兵眾， 堅固難沮壞，

剎利婆羅門， 常不能動轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎利婆羅門， 常不能動轉；

若出家作佛， 四部眾亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若出家作佛， 四部眾亦爾，

當為諸天人， 所恭敬尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為諸天人， 所恭敬尊重。

「復次，毘舍佉！云何修行廣長舌相，出梵音聲如迦陵頻伽聲？佛於往昔作凡人時，不行麁語，棄捨麁語，遠離麁語；恒修善語、柔軟之語，能入其心；令其樂聞大慈悲語、不捨語、弘恩語，人所愛念。以此業故，勤積高廣，常受天樂；下生人中得二大人相：一者、廣長舌出能覆面；二者、梵音柔軟如迦陵頻伽聲，令人樂聞。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，有所言說一切人民皆悉樂聞，歡喜受持；若不樂在家，出家學道，得成為佛，若有所說，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、人、非人等，皆悉頂受歡喜奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行廣長舌相，出梵音聲如迦陵頻伽聲？佛於往昔作凡人時，不行麁語，棄捨麁語，遠離麁語；恒修善語、柔軟之語，能入其心；令其樂聞大慈悲語、不捨語、弘恩語，人所愛念。以此業故，勤積高廣，常受天樂；下生人中得二大人相：一者、廣長舌出能覆面；二者、梵音柔軟如迦陵頻伽聲，令人樂聞。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，有所言說一切人民皆悉樂聞，歡喜受持；若不樂在家，出家學道，得成為佛，若有所說，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、人、非人等，皆悉頂受歡喜奉行。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「佛於過去世， 恒修行善語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於過去世， 恒修行善語，

不瞋亦不恚， 不鬪亂麁語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不瞋亦不恚， 不鬪亂麁語。

常修慈悲語， 決定正柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修慈悲語， 決定正柔軟，

如是一味語， 然後乃發言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一味語， 然後乃發言。

以此行業故， 得舌廣長相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 得舌廣長相，

梵音清柔軟， 如迦陵鳥聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音清柔軟， 如迦陵鳥聲。

以二大人相， 在家轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二大人相， 在家轉輪王，

若有所言說， 人民皆受行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所言說， 人民皆受行；

出家得成佛， 能轉無上輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家得成佛， 能轉無上輪，

若所說妙法， 天人阿修羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若所說妙法， 天人阿修羅，

龍神夜叉等， 聞者皆奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍神夜叉等， 聞者皆奉行。

「復次，毘舍佉！云何修行師子頷？佛於過去世作凡人時，恒修不綺語，棄捨綺語，遠離綺語；應時而語義語、法語、威儀語、常住語、有邊語。以此業故，積功無量，常受天樂；下生人間得大人相師子頷。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民無能伐者；若出家者，得成為佛，天、人、阿修羅、梵、魔、沙門、婆羅門、內外怨家無有能得伐如來者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行師子頷？佛於過去世作凡人時，恒修不綺語，棄捨綺語，遠離綺語；應時而語義語、法語、威儀語、常住語、有邊語。以此業故，積功無量，常受天樂；下生人間得大人相師子頷。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民無能伐者；若出家者，得成為佛，天、人、阿修羅、梵、魔、沙門、婆羅門、內外怨家無有能得伐如來者。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「我於過去世， 恒修不綺語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於過去世， 恒修不綺語，

亦不自稱譽， 及以諸雜語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不自稱譽， 及以諸雜語，

斷截無義語， 常修應時語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷截無義語， 常修應時語，

發言令喜樂， 利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發言令喜樂， 利益諸眾生。

以此行業故， 常受天人樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 常受天人樂，

下生於人間， 成就師子頷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生於人間， 成就師子頷。

在家轉輪王， 威伏四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家轉輪王， 威伏四天下，

以此大人相， 現無有伐者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此大人相， 現無有伐者；

出家得成佛， 沙門梵魔王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家得成佛， 沙門梵魔王，

天人阿修羅， 羅睺緊那羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人阿修羅， 羅睺緊那羅，

內外諸怨家， 無有能伐者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外諸怨家， 無有能伐者。

「復次，毘舍佉！云何修行四牙齊密，白淨光明？佛於往昔作凡人時，捨離惡活，正命自活，亦不行於斗秤欺誑，不以威勢橫取人物，以虛偽物欺誑於人，變形誑、愛誑、觸誑、精進誑如是一切欺誑之法，皆悉斷滅。以此業故，積聚高廣，命終生天，於天人中十處受樂。何謂為十？一者、天壽；二者、天妙色；三者、天樂；四者、天名聞；五者、天王；六者、天色；七者、天聲；八者、天香；九者、天味；十者、天觸。是名為十。受天樂已，下生人間得大人相：一者、齒無大小；二者、牙色白淨。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，四部兵眾、婆羅門眾、剎利眾、聚落城邑、大臣長者、妃后婇女及諸千子皆悉嚴淨；若出家者，得成為佛，亦有四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆亦清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行四牙齊密，白淨光明？佛於往昔作凡人時，捨離惡活，正命自活，亦不行於斗秤欺誑，不以威勢橫取人物，以虛偽物欺誑於人，變形誑、愛誑、觸誑、精進誑如是一切欺誑之法，皆悉斷滅。以此業故，積聚高廣，命終生天，於天人中十處受樂。何謂為十？一者、天壽；二者、天妙色；三者、天樂；四者、天名聞；五者、天王；六者、天色；七者、天聲；八者、天香；九者、天味；十者、天觸。是名為十。受天樂已，下生人間得大人相：一者、齒無大小；二者、牙色白淨。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，四部兵眾、婆羅門眾、剎利眾、聚落城邑、大臣長者、妃后婇女及諸千子皆悉嚴淨；若出家者，得成為佛，亦有四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆亦清淨。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「我於過去世， 捨離諸惡活， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於過去世， 捨離諸惡活，

以清淨法利， 修正命自活， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以清淨法利， 修正命自活，

能除眾生苦， 令其得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除眾生苦， 令其得安樂。

以此行業故， 受天十種樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 受天十種樂，

常為諸天人， 所尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸天人， 所尊重讚歎。

娛樂快樂已， 下生於人間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娛樂快樂已， 下生於人間，

積業之所感， 得二大人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積業之所感， 得二大人相，

齒無有麁細， 牙色光白淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齒無有麁細， 牙色光白淨。

若獲剎利種， 在家轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若獲剎利種， 在家轉輪王，

四兵眾圍遶， 清淨無垢穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四兵眾圍遶， 清淨無垢穢；

若出家作佛， 常為諸四眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若出家作佛， 常為諸四眾，

比丘比丘尼， 優婆塞婆夷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘比丘尼， 優婆塞婆夷，

天人阿修羅， 龍神夜叉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人阿修羅， 龍神夜叉等，

清淨無垢濁， 悉恭敬圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢濁， 悉恭敬圍遶。

「毘舍佉！是名二十修行得三十二大人之相。以此相故，莊嚴如來微妙之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘舍佉！是名二十修行得三十二大人之相。以此相故，莊嚴如來微妙之身。

「復次，毘舍佉！佛身復有八十種好。云何名為八十種好？一者、指甲紅赤；二者、指甲隆起；三者、指甲滑淨；四者、指甲滿足；五者、指團圓；六者、指纖直；七者、指間密；八者、指淨潔；九者、手足肥膩；十者、手足裏赤；十一者、手足平等；十二者、手足內滿；十三者、掌文深現；十四者、掌文端直；十五者、掌文纖長；十六、手足潤澤；十七、掌文不亂；十八、踝骨不現；十九、膝頭圓滿；二十、膝次第滿足；二十一、行步齊正；二十二、師子王行；二十三、鵝王行；二十四、龍王行相；二十五、牛王行相；二十六、行不顧視；二十七、行步不亂；二十八、半身正直；二十九、佛身過人；三十、一切滿足；三十一、佛身皆好；三十二、身體平正；三十三、身體滿足；三十四、身體正直；三十五、身體滑澤；三十六、身次第大小；三十七、身體淨潔；三十八、身體柔軟；三十九、身體寂靜；四十、身體緊細；四十一、身體緊密；四十二、身體端嚴；四十三、諸根方正；四十四、身色不黑；四十五、身體無黶；四十六、身毛淨潔；四十七、腹相團圓；四十八、腹無橫文；四十九、身體明淨，見諸色像；五十、臍深；五十一、臍孔團圓；五十二、臍文右旋；五十三、臍孔不凹；五十四、臍口不長；五十五、臍口不短；五十六、臍毛下連；五十七、得龍牙相；五十八、牙不過脣；五十九、四牙團圓；六十、四牙鋒利；六十一、四牙纖長；六十二、四牙齊密；六十三、舌廣柔軟；六十四、舌色赤好；六十五、梵聲深妙；六十六、象王聲；六十七、迦陵頻伽聲；六十八、齒根肉滿；六十九、鼻不下垂；七十、鼻高修長；七十一、鼻孔淨潔；七十二、鼻修方廣；七十三、目好廣大，表裏滑淨；七十四、眼睛黑光；七十五、目睫次第；七十六、眉如半月，圓廓修長；七十七、眉毛黑澤，長短隨次；七十八、眉毛純色，滑淨光明；七十九、耳普垂埵，內外俱淨；八十、頭髮細軟，右旋不亂，次第纖長，一切皆好。毘舍佉！是名如來隨相之好有八十種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！佛身復有八十種好。云何名為八十種好？一者、指甲紅赤；二者、指甲隆起；三者、指甲滑淨；四者、指甲滿足；五者、指團圓；六者、指纖直；七者、指間密；八者、指淨潔；九者、手足肥膩；十者、手足裏赤；十一者、手足平等；十二者、手足內滿；十三者、掌文深現；十四者、掌文端直；十五者、掌文纖長；十六、手足潤澤；十七、掌文不亂；十八、踝骨不現；十九、膝頭圓滿；二十、膝次第滿足；二十一、行步齊正；二十二、師子王行；二十三、鵝王行；二十四、龍王行相；二十五、牛王行相；二十六、行不顧視；二十七、行步不亂；二十八、半身正直；二十九、佛身過人；三十、一切滿足；三十一、佛身皆好；三十二、身體平正；三十三、身體滿足；三十四、身體正直；三十五、身體滑澤；三十六、身次第大小；三十七、身體淨潔；三十八、身體柔軟；三十九、身體寂靜；四十、身體緊細；四十一、身體緊密；四十二、身體端嚴；四十三、諸根方正；四十四、身色不黑；四十五、身體無黶；四十六、身毛淨潔；四十七、腹相團圓；四十八、腹無橫文；四十九、身體明淨，見諸色像；五十、臍深；五十一、臍孔團圓；五十二、臍文右旋；五十三、臍孔不凹；五十四、臍口不長；五十五、臍口不短；五十六、臍毛下連；五十七、得龍牙相；五十八、牙不過脣；五十九、四牙團圓；六十、四牙鋒利；六十一、四牙纖長；六十二、四牙齊密；六十三、舌廣柔軟；六十四、舌色赤好；六十五、梵聲深妙；六十六、象王聲；六十七、迦陵頻伽聲；六十八、齒根肉滿；六十九、鼻不下垂；七十、鼻高修長；七十一、鼻孔淨潔；七十二、鼻修方廣；七十三、目好廣大，表裏滑淨；七十四、眼睛黑光；七十五、目睫次第；七十六、眉如半月，圓廓修長；七十七、眉毛黑澤，長短隨次；七十八、眉毛純色，滑淨光明；七十九、耳普垂埵，內外俱淨；八十、頭髮細軟，右旋不亂，次第纖長，一切皆好。毘舍佉！是名如來隨相之好有八十種。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「長夜受持， 一切禁戒， 無量苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長夜受持， 一切禁戒， 無量苦行，

名大梵志。 三十二相， 八十隨好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名大梵志。 三十二相， 八十隨好，

瓔珞其身， 天人中尊。 光明赫烈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞其身， 天人中尊。 光明赫烈，

照曜無極， 青黃赤白， 更相入間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照曜無極， 青黃赤白， 更相入間。

宛轉旋起， 遍滿虛空， 放大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宛轉旋起， 遍滿虛空， 放大光明，

照無量界。 中光照曜， 三千世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照無量界。 中光照曜， 三千世界，

如來常光， 照於一尋。 若放大光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常光， 照於一尋。 若放大光，

日月隱蔽， 猶如日出， 眾星不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月隱蔽， 猶如日出， 眾星不現。

若放中光， 照於世界， 日光如月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若放中光， 照於世界， 日光如月，

月色如星。 萬行所感， 得如是身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月色如星。 萬行所感， 得如是身，

為諸眾生， 之所樂見， 歡喜瞻仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 之所樂見， 歡喜瞻仰，

無有厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有厭足。」

優婆夷淨行法門經瑞應品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷淨行法門經瑞應品第三

爾時世尊說此偈已，毘舍佉母歡喜踊躍，而白佛言：「世尊！菩薩處胎初生之時，有幾奇特、微妙之相現於世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，毘舍佉母歡喜踊躍，而白佛言：「世尊！菩薩處胎初生之時，有幾奇特、微妙之相現於世間？」

佛告毘舍佉：「菩薩生時有十六種奇特瑞相。何謂十六種相？所謂菩薩捨兜率天身，憶念分明而處母胎，是為一未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「菩薩生時有十六種奇特瑞相。何謂十六種相？所謂菩薩捨兜率天身，憶念分明而處母胎，是為一未曾有奇特之法。

「菩薩捨天身已處胎之時，自然光明照於世間，世界中間幽冥之處，日月星光所不能照，悉皆大明，其中眾生各得相見，咸作是言：『此中云何忽生眾生，一切世間梵、魔、沙門、婆羅門，所有光明無能及者！』又復三千大千世界六種震動，諸須彌山震動不停，是為二未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩捨天身已處胎之時，自然光明照於世間，世界中間幽冥之處，日月星光所不能照，悉皆大明，其中眾生各得相見，咸作是言：『此中云何忽生眾生，一切世間梵、魔、沙門、婆羅門，所有光明無能及者！』又復三千大千世界六種震動，諸須彌山震動不停，是為二未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，有四天子執持威儀，四方侍衛守護菩薩及菩薩母，不令世間人、非人等之所惱害，是為三未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處胎，有四天子執持威儀，四方侍衛守護菩薩及菩薩母，不令世間人、非人等之所惱害，是為三未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，能令其母自然持戒，不殺、盜、婬、妄語、飲酒，是為四未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處胎，能令其母自然持戒，不殺、盜、婬、妄語、飲酒，是為四未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，其母清淨無有欲心，外人見之亦不生染，是為五未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處胎，其母清淨無有欲心，外人見之亦不生染，是為五未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，常令其母大得利養，色、香、味、觸自然而至，是為六未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處胎，常令其母大得利養，色、香、味、觸自然而至，是為六未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，母常安樂，無諸疾病、飢渴、寒熱、疲極之患，菩薩亦然。菩薩胎中母常見之，譬如真摩尼毘琉羅寶，八楞清淨，內外明徹，一切具足，以五色縷而以貫之，明眼之人執在手中，見珠八楞及五色縷，青、黃、赤、白了了分明。菩薩處胎亦復如是，母見其身、頭、目、手、足一切身分，悉皆無有障礙，是為七未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處胎，母常安樂，無諸疾病、飢渴、寒熱、疲極之患，菩薩亦然。菩薩胎中母常見之，譬如真摩尼毘琉羅寶，八楞清淨，內外明徹，一切具足，以五色縷而以貫之，明眼之人執在手中，見珠八楞及五色縷，青、黃、赤、白了了分明。菩薩處胎亦復如是，母見其身、頭、目、手、足一切身分，悉皆無有障礙，是為七未曾有奇特之法。

「毘舍佉！菩薩生七日已，其母命終生兜率天，受天快樂，是為八未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘舍佉！菩薩生七日已，其母命終生兜率天，受天快樂，是為八未曾有奇特之法。

「凡人受胎或九月日，或至十月而便產生；菩薩不爾，要滿十月然後乃生，是為九未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡人受胎或九月日，或至十月而便產生；菩薩不爾，要滿十月然後乃生，是為九未曾有奇特之法。

「世間女人臨欲產時，身體苦痛，或坐或臥不安其所，然後乃生。菩薩生時其母安樂，無諸疾惱，歡喜遊戲，舉手立生，是為十未曾有奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間女人臨欲產時，身體苦痛，或坐或臥不安其所，然後乃生。菩薩生時其母安樂，無諸疾惱，歡喜遊戲，舉手立生，是為十未曾有奇特之法。

「菩薩出胎天人承接，後為世人之所捧持，是為十一奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩出胎天人承接，後為世人之所捧持，是為十一奇特之法。

「世人受已，有四天子捧接、敬受，置於母前，心大歡喜，俱發聲言：『善哉，夫人！生大威德勇健之子。』是為十二奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世人受已，有四天子捧接、敬受，置於母前，心大歡喜，俱發聲言：『善哉，夫人！生大威德勇健之子。』是為十二奇特之法。

「菩薩初生無有水血及以胎膜諸不淨物，其身清淨如摩尼珠，以加私國㲲而以裹之，不相染著。何以故？彼此淨故。菩薩初生亦復如是，清淨無染如摩尼珠，其母鮮淨亦如彼㲲，是為十三奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩初生無有水血及以胎膜諸不淨物，其身清淨如摩尼珠，以加私國㲲而以裹之，不相染著。何以故？彼此淨故。菩薩初生亦復如是，清淨無染如摩尼珠，其母鮮淨亦如彼㲲，是為十三奇特之法。

「菩薩生時，於虛空中自然而有二飛流水：一、冷，二、暖，浴菩薩身，是為十四奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩生時，於虛空中自然而有二飛流水：一、冷，二、暖，浴菩薩身，是為十四奇特之法。

「菩薩生已北行七步，爾時空中自然白傘覆菩薩身，行七步已遍觀十方，發師子吼，唱如是言：『一切世間，唯我為上，天、人中尊，我為最大，從此生盡，無復後生！』是為十五奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩生已北行七步，爾時空中自然白傘覆菩薩身，行七步已遍觀十方，發師子吼，唱如是言：『一切世間，唯我為上，天、人中尊，我為最大，從此生盡，無復後生！』是為十五奇特之法。

「菩薩生時於三千大千世界，一切眾生蠕動之類皆大歡喜，是為十六奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩生時於三千大千世界，一切眾生蠕動之類皆大歡喜，是為十六奇特之法。

「毘舍佉！是名如來處胎初生有十六種奇特之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘舍佉！是名如來處胎初生有十六種奇特之法。」

爾時世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，而說偈言：

「兜率天命終， 下生於人間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兜率天命終， 下生於人間，

處胎及初生， 清淨無所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處胎及初生， 清淨無所染。

十六種奇特， 微妙未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六種奇特， 微妙未曾有，

胎中及生時， 不與眾生共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胎中及生時， 不與眾生共。

生時無迷惑， 名聞最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生時無迷惑， 名聞最第一，

現相非一種， 佛生瑞如此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現相非一種， 佛生瑞如此。」

爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！菩薩生時，有幾瑞相一時俱現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！菩薩生時，有幾瑞相一時俱現？」

佛告毘舍佉：「菩薩生時，有三十二瑞相一時俱現。何謂三十二瑞？一者、三千大千世界地大震動，自然大明光照世界；二者、一切樂器自然音樂；三者、不鼓自鳴；四者、一切疾病自然除愈；五者、一切繫縛自然解脫；六者、一切冤家生慈悲心；七者、生盲得眼，能見諸色；八者、生聾得耳，能聞音聲；九者、生跛能行，隨意遊戲；十者、生狂得念，憶想分明；十一者、瘖瘂能言；十二者、乘船漂落還得本處；十三者、地及虛空所有七寶自然光明；十四者、眾川萬流停住不行；十五者、一切飛鳥有翅之屬歡喜而住；十六者、風不動搖，一切寂然；十七者、一切眾生相噉食者皆生慈心；十八者、一切諸天還其宮殿喜笑快樂；十九者、阿鼻地獄猛火自滅；二十者、飢得飽滿；二十一者、一切餓鬼無有渴乏；二十二者、於四天下普興大雲等注大雨；二十三者、月光明曜；二十四者、眾星晝現；二十五者、日盛清明；二十六者、一切華樹即便生華；二十七者、一切果樹自然成果；二十八者、三千大千世界出大天香，無有臭穢；二十九者、菩薩生時即行七步；三十者、虛空白傘自然蔭覆；三十一者、行七步已顧視十方；三十二者、作師子吼。毘舍佉！是名菩薩初生之時三十二法一時俱現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「菩薩生時，有三十二瑞相一時俱現。何謂三十二瑞？一者、三千大千世界地大震動，自然大明光照世界；二者、一切樂器自然音樂；三者、不鼓自鳴；四者、一切疾病自然除愈；五者、一切繫縛自然解脫；六者、一切冤家生慈悲心；七者、生盲得眼，能見諸色；八者、生聾得耳，能聞音聲；九者、生跛能行，隨意遊戲；十者、生狂得念，憶想分明；十一者、瘖瘂能言；十二者、乘船漂落還得本處；十三者、地及虛空所有七寶自然光明；十四者、眾川萬流停住不行；十五者、一切飛鳥有翅之屬歡喜而住；十六者、風不動搖，一切寂然；十七者、一切眾生相噉食者皆生慈心；十八者、一切諸天還其宮殿喜笑快樂；十九者、阿鼻地獄猛火自滅；二十者、飢得飽滿；二十一者、一切餓鬼無有渴乏；二十二者、於四天下普興大雲等注大雨；二十三者、月光明曜；二十四者、眾星晝現；二十五者、日盛清明；二十六者、一切華樹即便生華；二十七者、一切果樹自然成果；二十八者、三千大千世界出大天香，無有臭穢；二十九者、菩薩生時即行七步；三十者、虛空白傘自然蔭覆；三十一者、行七步已顧視十方；三十二者、作師子吼。毘舍佉！是名菩薩初生之時三十二法一時俱現。」

毘舍佉母白佛言：「世尊！菩薩生時以何因緣震動三千大千世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉母白佛言：「世尊！菩薩生時以何因緣震動三千大千世界？」

佛告毘舍佉：「菩薩生時，地大震動者，菩薩現此生盡，無復煩惱；一切眾生應得道者，煩惱將滅，是故地動。毘舍佉！菩薩生時，自然光明照世界者，菩薩為得三達智故。毘舍佉！菩薩生時，世間樂器自然鳴者，菩薩為得八三昧故。毘舍佉！菩薩生時，不鼓自鳴者，菩薩為欲擊大法鼓故。毘舍佉！菩薩生時，一切繫縛自然解脫者，菩薩為欲度脫一切眾生、老、病、死故。毘舍佉！菩薩生時，一切怨家生慈心者，菩薩為得四無量心故。毘舍佉！菩薩生時，疾病除愈者，菩薩為欲滅除一切煩惱病故。毘舍佉！菩薩生時，盲得眼者，菩薩為得聖智眼故。毘舍佉！菩薩生時，聾得耳者，菩薩為得聖天耳故。毘舍佉！菩薩生時，跛能行者，菩薩為得四神足力故。毘舍佉！菩薩生時，狂得念者，菩薩為得安那般那念故。毘舍佉！菩薩生時，瘂能言者，菩薩為得通達如來所知法故。毘舍佉！菩薩生時，漂船還者，菩薩為得八直正道、開示眾生故。毘舍佉！菩薩生時，地及虛空七寶光明者，菩薩為得四無礙智故。毘舍佉！菩薩生時，眾川萬流住不行者，菩薩為得煩惱四流已停住故。毘舍佉！菩薩生時，一切飛鳥歡喜住者，菩薩為欲破諸邪見故。毘舍佉！菩薩生時，風不動搖者，菩薩為得常樂滅盡三昧故。毘舍佉！菩薩生時，眾生相噉生慈心者，菩薩為得四部眷屬，尊卑、貴賤得和合故。毘舍佉！菩薩生時，諸天還宮喜笑住者，菩薩成佛時，諸善男子及善女人出家學道，得阿羅漢，所作已辦，斷絕三界生死之源，棄捨重擔，無為無欲，常樂靜處，熙怡喜笑，各相謂言：『我等今者已得度脫生、老、病、死，更不受胎，處於生死，清淨無染，猶如水渧在蓮荷上，無所染著。』毘舍佉！菩薩生時，阿鼻地獄猛火滅者，菩薩為欲滅除眾生三毒煩惱熾然火故。毘舍佉！菩薩生時，飢得飽滿者，菩薩為得身念三昧故。毘舍佉！菩薩生時，餓鬼渴乏無渴乏者，菩薩為得解脫水故。毘舍佉！菩薩生時，大雲注雨者，菩薩為欲雨大法雨、普潤眾生故。毘舍佉！菩薩生時，月光曜者，菩薩成佛時，為諸眾生歡喜瞻仰故。毘舍佉！菩薩生時，眾星晝現者，菩薩成佛時，為令聲聞弟子現於世間故。毘舍佉！菩薩生時，日光赫烈者，菩薩為得六通大聲聞故。毘舍佉！菩薩生時，華樹生華者，菩薩為令聲聞弟子得解脫華故。毘舍佉！菩薩生時，果樹生果者，菩薩為令聲聞弟子得四沙門果故。毘舍佉！菩薩生時，大千世界出天香者，菩薩為得如來戒香，遍滿世間故。毘舍佉！菩薩生時，蹈地七步者，菩薩為得七菩提道故。毘舍佉！菩薩行時，白傘蔭覆者，菩薩為得涅槃蔭故。毘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「菩薩生時，地大震動者，菩薩現此生盡，無復煩惱；一切眾生應得道者，煩惱將滅，是故地動。毘舍佉！菩薩生時，自然光明照世界者，菩薩為得三達智故。毘舍佉！菩薩生時，世間樂器自然鳴者，菩薩為得八三昧故。毘舍佉！菩薩生時，不鼓自鳴者，菩薩為欲擊大法鼓故。毘舍佉！菩薩生時，一切繫縛自然解脫者，菩薩為欲度脫一切眾生、老、病、死故。毘舍佉！菩薩生時，一切怨家生慈心者，菩薩為得四無量心故。毘舍佉！菩薩生時，疾病除愈者，菩薩為欲滅除一切煩惱病故。毘舍佉！菩薩生時，盲得眼者，菩薩為得聖智眼故。毘舍佉！菩薩生時，聾得耳者，菩薩為得聖天耳故。毘舍佉！菩薩生時，跛能行者，菩薩為得四神足力故。毘舍佉！菩薩生時，狂得念者，菩薩為得安那般那念故。毘舍佉！菩薩生時，瘂能言者，菩薩為得通達如來所知法故。毘舍佉！菩薩生時，漂船還者，菩薩為得八直正道、開示眾生故。毘舍佉！菩薩生時，地及虛空七寶光明者，菩薩為得四無礙智故。毘舍佉！菩薩生時，眾川萬流住不行者，菩薩為得煩惱四流已停住故。毘舍佉！菩薩生時，一切飛鳥歡喜住者，菩薩為欲破諸邪見故。毘舍佉！菩薩生時，風不動搖者，菩薩為得常樂滅盡三昧故。毘舍佉！菩薩生時，眾生相噉生慈心者，菩薩為得四部眷屬，尊卑、貴賤得和合故。毘舍佉！菩薩生時，諸天還宮喜笑住者，菩薩成佛時，諸善男子及善女人出家學道，得阿羅漢，所作已辦，斷絕三界生死之源，棄捨重擔，無為無欲，常樂靜處，熙怡喜笑，各相謂言：『我等今者已得度脫生、老、病、死，更不受胎，處於生死，清淨無染，猶如水渧在蓮荷上，無所染著。』毘舍佉！菩薩生時，阿鼻地獄猛火滅者，菩薩為欲滅除眾生三毒煩惱熾然火故。毘舍佉！菩薩生時，飢得飽滿者，菩薩為得身念三昧故。毘舍佉！菩薩生時，餓鬼渴乏無渴乏者，菩薩為得解脫水故。毘舍佉！菩薩生時，大雲注雨者，菩薩為欲雨大法雨、普潤眾生故。毘舍佉！菩薩生時，月光曜者，菩薩成佛時，為諸眾生歡喜瞻仰故。毘舍佉！菩薩生時，眾星晝現者，菩薩成佛時，為令聲聞弟子現於世間故。毘舍佉！菩薩生時，日光赫烈者，菩薩為得六通大聲聞故。毘舍佉！菩薩生時，華樹生華者，菩薩為令聲聞弟子得解脫華故。毘舍佉！菩薩生時，果樹生果者，菩薩為令聲聞弟子得四沙門果故。毘舍佉！菩薩生時，大千世界出天香者，菩薩為得如來戒香，遍滿世間故。毘舍佉！菩薩生時，蹈地七步者，菩薩為得七菩提道故。毘舍佉！菩薩行時，白傘蔭覆者，菩薩為得涅槃蔭故。毘

舍佉！菩薩行已，示東方者，為諸眾生作導首故。毘舍佉！示南方者，為諸眾生作良福田故。毘舍佉！示西方者，我生已盡是最後身故。毘舍佉！示北方者，於一切眾生我得阿耨多羅三藐三菩提故。毘舍佉！示下方者，為欲破魔兵眾，令其退散故。毘舍佉！示上方者，為諸天、人之所歸依故。毘舍佉！作師子吼者，於天、人中最尊最上，一切眾生無能及者故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍佉！菩薩行已，示東方者，為諸眾生作導首故。毘舍佉！示南方者，為諸眾生作良福田故。毘舍佉！示西方者，我生已盡是最後身故。毘舍佉！示北方者，於一切眾生我得阿耨多羅三藐三菩提故。毘舍佉！示下方者，為欲破魔兵眾，令其退散故。毘舍佉！示上方者，為諸天、人之所歸依故。毘舍佉！作師子吼者，於天、人中最尊最上，一切眾生無能及者故。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「世間之導首， 無上大聖尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間之導首， 無上大聖尊，

生時現瑞相， 眾生良福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生時現瑞相， 眾生良福田。

輪轉三界中， 此為最後生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪轉三界中， 此為最後生，

於世間智慧， 如來最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世間智慧， 如來最第一。

破魔兵眾已， 應供大名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破魔兵眾已， 應供大名聞，

世間未曾有， 天人所歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間未曾有， 天人所歸依。

世尊初生時， 三十二瑞應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊初生時， 三十二瑞應，

微妙奇特相， 悉皆一時現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙奇特相， 悉皆一時現。

菩薩從胎生， 地六種震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從胎生， 地六種震動，

自然大光明， 遍照於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然大光明， 遍照於十方。

令眾生毛竪， 各各相謂言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾生毛竪， 各各相謂言，

願速得成佛， 當雨大法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願速得成佛， 當雨大法雨。

洗除煩惱垢， 令我得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗除煩惱垢， 令我得解脫，

是故我今者， 歸命無上尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今者， 歸命無上尊。」

爾時世尊說此偈已，告毘舍佉：「諸佛如來不可思議，佛所說法不可思議，諸善男子及善女人信佛所說亦不可思議，所得果報亦不可思議。譬如大雨，潤澤一切人、非人等，皆得充足，及諸草木亦得生長。如來法雨亦復如是，普潤一切無量眾生。應得度者，聞此法已皆得道果；若於人、天受果報者，隨其所願皆悉得之。是故汝今應當專心受持此法，於未來世令諸四輩皆得修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，告毘舍佉：「諸佛如來不可思議，佛所說法不可思議，諸善男子及善女人信佛所說亦不可思議，所得果報亦不可思議。譬如大雨，潤澤一切人、非人等，皆得充足，及諸草木亦得生長。如來法雨亦復如是，普潤一切無量眾生。應得度者，聞此法已皆得道果；若於人、天受果報者，隨其所願皆悉得之。是故汝今應當專心受持此法，於未來世令諸四輩皆得修行。」

說是法時，六萬天人得法眼淨，餘諸天、龍、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，皆悉奉行。毘舍佉母得法眼淨，所將眷屬千五百人，於佛、法、僧得堅固信，無有退轉，皆大歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，六萬天人得法眼淨，餘諸天、龍、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，皆悉奉行。毘舍佉母得法眼淨，所將眷屬千五百人，於佛、法、僧得堅固信，無有退轉，皆大歡喜，作禮而去。