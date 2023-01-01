優婆夷淨行法門經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷淨行法門經卷上

僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄

修行品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住舍衛國彌伽羅母弗婆羅園歡喜殿中，於是毘舍佉母與千五百清信優婆夷來詣佛所，稽首佛足，却住一面。爾時佛告毘舍佉：「何緣晨朝而來至？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住舍衛國彌伽羅母弗婆羅園歡喜殿中，於是毘舍佉母與千五百清信優婆夷來詣佛所，稽首佛足，却住一面。爾時佛告毘舍佉：「何緣晨朝而來至？」

毘舍佉母白佛言：「世尊！已聞如來先所略說甚深難解無上之法，名曰優婆夷淨行。唯願世尊哀愍我等，廣演分別微妙法相，令我等輩聞此法已，當來長夜安隱快樂，天上人中乃至菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉母白佛言：「世尊！已聞如來先所略說甚深難解無上之法，名曰優婆夷淨行。唯願世尊哀愍我等，廣演分別微妙法相，令我等輩聞此法已，當來長夜安隱快樂，天上人中乃至菩提。」

佛語毘舍佉母：「善哉，善哉！善女人！汝於往昔無量劫中常樂聞法，與諸眷屬曾於我所貪求廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語毘舍佉母：「善哉，善哉！善女人！汝於往昔無量劫中常樂聞法，與諸眷屬曾於我所貪求廣說。」

毘舍佉母聞佛所說往昔因緣，歡喜踊躍而白佛言：「世尊！唯願如來為我宣說，令得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉母聞佛所說往昔因緣，歡喜踊躍而白佛言：「世尊！唯願如來為我宣說，令得開解。」

佛告毘舍佉：「諦聽，諦聽！我當為汝分別略說。善女人！過去久遠無量劫中，爾時有國名波羅奈，王號梵與，其王夫人名䟦陀羅。王有一女名曰蓮華，形貌端正，稟性儒賢；聰慧明了，志樂多聞；精勤勇猛，常修善行；於世技藝善能通達，恒為父母之所愛重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「諦聽，諦聽！我當為汝分別略說。善女人！過去久遠無量劫中，爾時有國名波羅奈，王號梵與，其王夫人名䟦陀羅。王有一女名曰蓮華，形貌端正，稟性儒賢；聰慧明了，志樂多聞；精勤勇猛，常修善行；於世技藝善能通達，恒為父母之所愛重。

「爾時雪山有一梵志名那羅馱，勤修梵行得五神通，恒為大眾廣說諸法，名聞遠徹流於四方。爾時彼女從善友所，聞讚梵志神通如是，功德難量，常為大眾宣揚妙法，心生歡喜便自念言：『善人難見，法亦難聞，身命難保，是故我今宜應速往禮拜問法。』作是念已，往父母所而自啟曰：『聞人稱歎梵志修行道德巍巍，唯願父母聽許我等往詣梵志，聽受法味！』父母答言：『汝今年幼生長深宮，稟性柔軟，初未曾出，雪山玄遠，路險艱難，汝今云何當能到彼？吾國多有耆舊梵志，神智無二，善能宣說甚深妙法，我當為汝請入宮內，講論道法，恣汝所問，勿須去也！』女又請曰：『波羅奈國耆舊梵志，皆悉尊重推其道術，唯願聽許得聞法要！』王以愛念，不違其願，勉而許之。爾時父王即勅四臣及宮中婇女，莊嚴供養皆使具足，臣白王言：『大王所勅，皆悉已辦。』於是王女心自念言：『我求聽法，今正是時！』便與宮中婇女眷屬千五百人，齎持香華，往詣梵志，而便聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時雪山有一梵志名那羅馱，勤修梵行得五神通，恒為大眾廣說諸法，名聞遠徹流於四方。爾時彼女從善友所，聞讚梵志神通如是，功德難量，常為大眾宣揚妙法，心生歡喜便自念言：『善人難見，法亦難聞，身命難保，是故我今宜應速往禮拜問法。』作是念已，往父母所而自啟曰：『聞人稱歎梵志修行道德巍巍，唯願父母聽許我等往詣梵志，聽受法味！』父母答言：『汝今年幼生長深宮，稟性柔軟，初未曾出，雪山玄遠，路險艱難，汝今云何當能到彼？吾國多有耆舊梵志，神智無二，善能宣說甚深妙法，我當為汝請入宮內，講論道法，恣汝所問，勿須去也！』女又請曰：『波羅奈國耆舊梵志，皆悉尊重推其道術，唯願聽許得聞法要！』王以愛念，不違其願，勉而許之。爾時父王即勅四臣及宮中婇女，莊嚴供養皆使具足，臣白王言：『大王所勅，皆悉已辦。』於是王女心自念言：『我求聽法，今正是時！』便與宮中婇女眷屬千五百人，齎持香華，往詣梵志，而便聽法。」

佛告毘舍佉：「爾時王女者，汝身是也；雪山梵志者即我身是。汝於往昔曾求廣說，今亦如是。我當為汝分別演說淨行法門！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「爾時王女者，汝身是也；雪山梵志者即我身是。汝於往昔曾求廣說，今亦如是。我當為汝分別演說淨行法門！」

毘舍佉母白佛言：「善哉，世尊！如來大慈哀愍眾生，願為解說我當修行！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉母白佛言：「善哉，世尊！如來大慈哀愍眾生，願為解說我當修行！」

佛告毘舍佉：「汝等諦聽！我今為汝廣演分別優婆夷淨行法門。如是法者，乃是諸佛之所護念，汝今應當精勤修學。毘舍佉！若善女人捨惡知識，親近善友，應供養者而供養之，是則名為優婆夷淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「汝等諦聽！我今為汝廣演分別優婆夷淨行法門。如是法者，乃是諸佛之所護念，汝今應當精勤修學。毘舍佉！若善女人捨惡知識，親近善友，應供養者而供養之，是則名為優婆夷淨行。

「宿因所感處好國土，善安置身，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宿因所感處好國土，善安置身，亦名淨行。

「供養父母，奉事夫主，瞻視兒息，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養父母，奉事夫主，瞻視兒息，亦名淨行。

「勿於小罪而生輕想，所應作者次第作之，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勿於小罪而生輕想，所應作者次第作之，亦名淨行。

「常樂布施，修習作法，愛念親友，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常樂布施，修習作法，愛念親友，亦名淨行。

「遠離飲酒，不為眾惡，常修愛語，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離飲酒，不為眾惡，常修愛語，亦名淨行。

「多聞技藝，善學威儀，研尋所聞，不令廢忘，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多聞技藝，善學威儀，研尋所聞，不令廢忘，亦名淨行。

「恭敬尊重，少欲知足，受恩能報，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恭敬尊重，少欲知足，受恩能報，亦名淨行。

「不為八法之所動轉，顏貌怡悅，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為八法之所動轉，顏貌怡悅，亦名淨行。

「心不憂慼，常得安隱，若能如是一切無退眾務休息，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心不憂慼，常得安隱，若能如是一切無退眾務休息，亦名淨行。

「能於善法不生懈怠，疾證無上解脫涅槃，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能於善法不生懈怠，疾證無上解脫涅槃，亦名淨行。

「忍辱隨語，樂見沙門，身行正直，猗於大蔭，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忍辱隨語，樂見沙門，身行正直，猗於大蔭，亦名淨行。

「能以智火燒滅煩惱，具足善法，勇猛無退，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能以智火燒滅煩惱，具足善法，勇猛無退，亦名淨行。

「不毀謗人，不行杖楚，善護諸根，攝心不亂，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不毀謗人，不行杖楚，善護諸根，攝心不亂，亦名淨行。

「直心不貪，常樂靜處，精勤修習，永無退轉，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「直心不貪，常樂靜處，精勤修習，永無退轉，亦名淨行。

「於菩提道進而不退，厭惡三界猶如死屍，深觀如此亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於菩提道進而不退，厭惡三界猶如死屍，深觀如此亦名淨行。

「心常樂捨難捨之身，善能護持難持禁戒，樂修禪定而不散亂，亦名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心常樂捨難捨之身，善能護持難持禁戒，樂修禪定而不散亂，亦名淨行。

「無量眾生於菩提道而生退想，而我能進一切進者，而我不退，行住亦爾，是名淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量眾生於菩提道而生退想，而我能進一切進者，而我不退，行住亦爾，是名淨行。

「一切眾生燒滅善根而我生之，人所樂生我今滅之，生死無極我得其邊，亦名淨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生燒滅善根而我生之，人所樂生我今滅之，生死無極我得其邊，亦名淨行。」

毘舍佉母聞佛所說，歡喜踊躍，得未曾有，而白佛言：「世尊！優婆夷法門復有幾行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉母聞佛所說，歡喜踊躍，得未曾有，而白佛言：「世尊！優婆夷法門復有幾行？」

佛告毘舍佉：「有十行法汝應修學。何謂為十？一者、見慳貪過，樂修行施；二者、見五根過，樂持禁戒；三者、見在家過，樂欲出家；四者、見疑惑過，樂修智慧；五者、見懈怠過，樂勤精進；六者、見瞋恚過，樂行忍辱；七者、見妄語過，而樂忠信；八者、見亂心過，常樂禪定；九者、見罪苦過，而樂慈悲；十者、見苦樂過，樂行捨心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「有十行法汝應修學。何謂為十？一者、見慳貪過，樂修行施；二者、見五根過，樂持禁戒；三者、見在家過，樂欲出家；四者、見疑惑過，樂修智慧；五者、見懈怠過，樂勤精進；六者、見瞋恚過，樂行忍辱；七者、見妄語過，而樂忠信；八者、見亂心過，常樂禪定；九者、見罪苦過，而樂慈悲；十者、見苦樂過，樂行捨心。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「從施得大富， 能捨所愛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從施得大富， 能捨所愛身，

離欲樂出家， 持戒攝諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲樂出家， 持戒攝諸根，

修學得智慧， 精進斷懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學得智慧， 精進斷懈怠，

忍辱除瞋恚， 實語不虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱除瞋恚， 實語不虛妄，

若遇世八法， 安住心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遇世八法， 安住心不動。

心常樂禪定， 永無有散亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常樂禪定， 永無有散亂，

慈悲利眾生， 修捨離苦樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲利眾生， 修捨離苦樂。

若能行此法， 是名大勇猛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能行此法， 是名大勇猛，

得度法海岸， 而證菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得度法海岸， 而證菩提道。」

毘舍佉母聞佛所說，心生歡喜，白佛言：「世尊！初有幾事應當遠離？復有幾法應當親近？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉母聞佛所說，心生歡喜，白佛言：「世尊！初有幾事應當遠離？復有幾法應當親近？」

佛告毘舍佉：「有五十八法，應當修學，亦應遠離。何謂也？謂：離一切不淨之法，親近淨法；應離惡法，親近善法；不應育養，不將養之；不應往處，勿往親近；所應往者，即便應往；不應作者，終不妄作；所應作者，方便應作；非法求得，不應用之；如法而得，應當受用；善調身心，常樂靜處；捨離欺誑，行於正語；厭離懶惰，樂行精進；善攝諸根，不令放逸；先意謙敬，捨於貢高；常行忍辱，不生瞋恚；自不諍訟，善和合眾；捨不覆藏，住於覆地；捨無義語，住於義語；捨於邪命，正命自活；善能量身，受於飲食；不樂多求，住於少欲；捨於剛強，住調柔地；修習軟語，遠離麁言；捨不安樂，住安樂處；捨不同見，共等類住；捨無問處，往諮問處；厭離三界，住不樂三界；捨一切作，住無所作；捨於我見，修學空法。毘舍佉！此五十八初法如是，汝應修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「有五十八法，應當修學，亦應遠離。何謂也？謂：離一切不淨之法，親近淨法；應離惡法，親近善法；不應育養，不將養之；不應往處，勿往親近；所應往者，即便應往；不應作者，終不妄作；所應作者，方便應作；非法求得，不應用之；如法而得，應當受用；善調身心，常樂靜處；捨離欺誑，行於正語；厭離懶惰，樂行精進；善攝諸根，不令放逸；先意謙敬，捨於貢高；常行忍辱，不生瞋恚；自不諍訟，善和合眾；捨不覆藏，住於覆地；捨無義語，住於義語；捨於邪命，正命自活；善能量身，受於飲食；不樂多求，住於少欲；捨於剛強，住調柔地；修習軟語，遠離麁言；捨不安樂，住安樂處；捨不同見，共等類住；捨無問處，往諮問處；厭離三界，住不樂三界；捨一切作，住無所作；捨於我見，修學空法。毘舍佉！此五十八初法如是，汝應修行。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「若一切所學， 初後無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一切所學， 初後無有餘，

應遠離親近， 已作得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應遠離親近， 已作得安樂。

一切法學已， 所願皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法學已， 所願皆具足，

捨愛身命故， 而證無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨愛身命故， 而證無上道。

若有如是學， 於淨行法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如是學， 於淨行法門，

非聲聞緣覺， 亦非證菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非聲聞緣覺， 亦非證菩薩，

於無量劫中， 稱嘆其功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫中， 稱嘆其功德。」

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門復有幾種名為大行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門復有幾種名為大行？」

佛言：「有三大行，汝應修行。何者名三大行？一者、大信心；二者、大精進；三者、大智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有三大行，汝應修行。何者名三大行？一者、大信心；二者、大精進；三者、大智慧。」

「世尊！云何大信心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何大信心？」

佛言：「大信心者，信佛是。佛是婆伽婆、阿羅呵、三藐三佛陀、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是名大信心。何者大精進？若能於中成精進行，一切惡法棄捨遠離，一切善法應當攝取，於善法中勇猛不息，是名大精進。何者大智慧？若人以智慧眼見生滅法，聖人所度無常苦盡，是名大智慧。是則名為三種大行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大信心者，信佛是。佛是婆伽婆、阿羅呵、三藐三佛陀、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是名大信心。何者大精進？若能於中成精進行，一切惡法棄捨遠離，一切善法應當攝取，於善法中勇猛不息，是名大精進。何者大智慧？若人以智慧眼見生滅法，聖人所度無常苦盡，是名大智慧。是則名為三種大行。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「共大信心， 深著不離， 諸行具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「共大信心， 深著不離， 諸行具足，

而求菩提。 共大精進， 堅固難捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而求菩提。 共大精進， 堅固難捨，

勤修已滿， 而求菩提。 共大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修已滿， 而求菩提。 共大智慧，

究竟明了， 具波羅蜜， 而求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟明了， 具波羅蜜， 而求菩提。

初法增已， 知大名聞， 增長盡已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初法增已， 知大名聞， 增長盡已，

隨所修行， 以此知故， 解過人法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所修行， 以此知故， 解過人法。」

佛說偈已，毘舍佉母心生歡喜，更增上問：「世尊！優婆夷淨行法門，進趣佛地復有幾行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，毘舍佉母心生歡喜，更增上問：「世尊！優婆夷淨行法門，進趣佛地復有幾行？」

佛告毘舍佉：「更有四行而取佛地。何謂為四？一者、翹勤精進；二者、無惑智慧；三者、逝定不退；四者、行慈利益眾生。毘舍佉！以此四法進趣佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「更有四行而取佛地。何謂為四？一者、翹勤精進；二者、無惑智慧；三者、逝定不退；四者、行慈利益眾生。毘舍佉！以此四法進趣佛地。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「翹勤樂精進， 智慧無迷惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「翹勤樂精進， 智慧無迷惑，

逝定不退轉， 行慈利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝定不退轉， 行慈利眾生，

以此四法故， 而證薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此四法故， 而證薩婆若。」

佛說偈已，毘舍佉母心生歡喜，更增上問：「世尊！復於幾法安住得觀？云何法集無有分散？初合法者復有幾事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，毘舍佉母心生歡喜，更增上問：「世尊！復於幾法安住得觀？云何法集無有分散？初合法者復有幾事？」

佛告毘舍佉：「於四法中安住得觀，謂慈、悲、喜、捨。其中法集無有分散，謂得聲聞智、辟支佛智、薩婆若智、佛智。初合法者，有三十二觀法，所謂念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天、阿那念、般那念，觀滅想、觀身想、觀寂靜想，觀地、水、火、風想，觀青、黃、赤、白想，觀虛空想、觀識處想、觀膖脹想、觀臭穢想、觀穿漏想、觀爛壞想、觀處處分散想、觀骨肉縱橫想、觀骨濕想、觀白骨色想、觀一切無常想、觀一切法無我想——是名三十二觀法。四無量心是名安住得觀；聲聞智、辟支佛智、薩婆若智、佛智，是名法集無有分散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「於四法中安住得觀，謂慈、悲、喜、捨。其中法集無有分散，謂得聲聞智、辟支佛智、薩婆若智、佛智。初合法者，有三十二觀法，所謂念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天、阿那念、般那念，觀滅想、觀身想、觀寂靜想，觀地、水、火、風想，觀青、黃、赤、白想，觀虛空想、觀識處想、觀膖脹想、觀臭穢想、觀穿漏想、觀爛壞想、觀處處分散想、觀骨肉縱橫想、觀骨濕想、觀白骨色想、觀一切無常想、觀一切法無我想——是名三十二觀法。四無量心是名安住得觀；聲聞智、辟支佛智、薩婆若智、佛智，是名法集無有分散。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「若以下觀， 得聲聞智， 善修中觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以下觀， 得聲聞智， 善修中觀，

得緣覺智， 上觀滿足， 得菩提智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得緣覺智， 上觀滿足， 得菩提智。」

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！於不淨法門云何心住，疾離煩惱，通達六門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！於不淨法門云何心住，疾離煩惱，通達六門？」

佛告毘舍佉：「有三十二法門，於不淨中心所樂住，疾離煩惱，便通六門。何者三十二法門？謂身中有髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、肪、膏、髓、腦、心、腎、肝、膽、大腸、小腸、脾、肺、肚、胃、膿、血、痰、汗、涕、唾、涎、淚、屎、尿不淨。毘舍佉！是為三十二不淨之觀，令心樂住淨行法門，疾捨煩惱，得通六門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「有三十二法門，於不淨中心所樂住，疾離煩惱，便通六門。何者三十二法門？謂身中有髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、肪、膏、髓、腦、心、腎、肝、膽、大腸、小腸、脾、肺、肚、胃、膿、血、痰、汗、涕、唾、涎、淚、屎、尿不淨。毘舍佉！是為三十二不淨之觀，令心樂住淨行法門，疾捨煩惱，得通六門。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「猶如江流， 聚入大海， 於法門中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如江流， 聚入大海， 於法門中，

流觀亦爾。 善觀麁細， 淨以不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流觀亦爾。 善觀麁細， 淨以不淨，

無上智法， 佛悉通達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上智法， 佛悉通達。」

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！菩薩於淨行法門有幾戀著，住於世間不得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！菩薩於淨行法門有幾戀著，住於世間不得解脫？」

佛告毘舍佉：「淨行法門，前諸菩薩有七縛著，住於世間。何謂為七？一者、若我得度，世間未度，我欲度之；二者、若我得脫，世間未脫，我欲脫之；三者、若我已覺，世間未覺，我欲覺之；四者、若我已調，世間未調，我欲調之；五者、若我已安，世間未安，我欲安之；六者、若我成道，世間未道，我欲導之；七者、若我已得涅槃，世間未得，我欲令其入於涅槃。毘舍佉！是為菩薩七種戀著，住於世間不得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「淨行法門，前諸菩薩有七縛著，住於世間。何謂為七？一者、若我得度，世間未度，我欲度之；二者、若我得脫，世間未脫，我欲脫之；三者、若我已覺，世間未覺，我欲覺之；四者、若我已調，世間未調，我欲調之；五者、若我已安，世間未安，我欲安之；六者、若我成道，世間未道，我欲導之；七者、若我已得涅槃，世間未得，我欲令其入於涅槃。毘舍佉！是為菩薩七種戀著，住於世間不得解脫。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「已度度眾生， 已脫脫眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已度度眾生， 已脫脫眾生，

已覺覺眾生， 已調調眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已覺覺眾生， 已調調眾生，

已安安眾生， 已導導眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已安安眾生， 已導導眾生，

我已得涅槃， 令眾生涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已得涅槃， 令眾生涅槃。

三界如火宅， 貪欲如泥網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界如火宅， 貪欲如泥網，

一切滅斷之， 而證菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切滅斷之， 而證菩提道。」

爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門修幾善行一切法滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門修幾善行一切法滿？」

佛言：「修三善行令一切法滿。何謂為三善行法？一者、身善行；二者、口善行；三者、意善行。此三善行滿，令一切法滿，所謂得布施滿、得持戒滿、得出家滿、得智慧滿、得精進滿、得忍辱滿、得真實滿、得誓願滿、得慈悲喜捨滿、得四思滿、得四定滿、得四神足滿、得五根滿、得五力滿、得七菩提滿、得八正道滿、得九智滿、得十力智滿、得須陀洹道智滿、得須陀洹果智滿、得斯陀含道智滿、得斯陀含果智滿、得阿那含道智滿、得阿那含果智滿、得阿羅漢道智滿、得阿羅漢果智滿、得四智滿。所謂法智、未知智、名字智、他心智滿，得盡智滿、得無生智滿、得雙神力滿、得大慈三昧智滿、得一切智滿、得無礙智滿。毘舍佉！是名修三善行滿，令一切法滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「修三善行令一切法滿。何謂為三善行法？一者、身善行；二者、口善行；三者、意善行。此三善行滿，令一切法滿，所謂得布施滿、得持戒滿、得出家滿、得智慧滿、得精進滿、得忍辱滿、得真實滿、得誓願滿、得慈悲喜捨滿、得四思滿、得四定滿、得四神足滿、得五根滿、得五力滿、得七菩提滿、得八正道滿、得九智滿、得十力智滿、得須陀洹道智滿、得須陀洹果智滿、得斯陀含道智滿、得斯陀含果智滿、得阿那含道智滿、得阿那含果智滿、得阿羅漢道智滿、得阿羅漢果智滿、得四智滿。所謂法智、未知智、名字智、他心智滿，得盡智滿、得無生智滿、得雙神力滿、得大慈三昧智滿、得一切智滿、得無礙智滿。毘舍佉！是名修三善行滿，令一切法滿。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「修三善行已， 一切法皆滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修三善行已， 一切法皆滿，

滿一切法已， 而證菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿一切法已， 而證菩提道。」

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門有幾大人念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門有幾大人念？」

佛言：「有八大人念。何謂為八？一者、少欲非不少欲；二者、知足非不知足；三者、寂靜非不寂靜；四者、遠離非不遠離；五者、精進非不精進；六者、禪定非不禪定；七者、智慧非不智慧；八者、無礙非不無礙。毘舍佉！是名八大人念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有八大人念。何謂為八？一者、少欲非不少欲；二者、知足非不知足；三者、寂靜非不寂靜；四者、遠離非不遠離；五者、精進非不精進；六者、禪定非不禪定；七者、智慧非不智慧；八者、無礙非不無礙。毘舍佉！是名八大人念。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「善定諸念， 念非善法， 若毀此念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善定諸念， 念非善法， 若毀此念，

而生厭離。 善定諸念， 念非善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而生厭離。 善定諸念， 念非善法，

觀練法相， 得進無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀練法相， 得進無上。」

優婆夷淨行法門經修學品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷淨行法門經修學品第二

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！初學菩薩於淨行法門，云何修學而得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！初學菩薩於淨行法門，云何修學而得菩提？」

佛言：「初學菩薩有五十修學而得菩提。何者五十？所謂深入法性，不捨不減，不墮不退，修學捨心、修學多聞、修學威儀、修學降伏眾魔、修學光明、修學佛相好、修學禁戒、修學三昧、修學波若、修學大波若、修學善行、修學大善行、修學色相、修學無二語、修學如意足、修學上如意足、修學大如意足、修學妙如意足、修學意行、修學已意行、修學大意行、修學佛所王領、修學自在、修學佛心相、修學滿心相、修學神通、修學大神通、修學真實、修學王領正法令得久住、修學至極處、修學佛剎土、修學佛壽命、修學菩提樹、修學蓮華、修學佛說法、修學大法輪、修學轉法輪、修學善知識、修學不捨眾生、修學手圓滿、修學劫波樹衣、修學師子座、修學右脇臥床、修學佛所食味、修學毘羶闍、修學如來水相。毘舍佉！是為五十學法，初行菩薩應當修學深入，不捨不減，不墮不退，汝應當知！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「初學菩薩有五十修學而得菩提。何者五十？所謂深入法性，不捨不減，不墮不退，修學捨心、修學多聞、修學威儀、修學降伏眾魔、修學光明、修學佛相好、修學禁戒、修學三昧、修學波若、修學大波若、修學善行、修學大善行、修學色相、修學無二語、修學如意足、修學上如意足、修學大如意足、修學妙如意足、修學意行、修學已意行、修學大意行、修學佛所王領、修學自在、修學佛心相、修學滿心相、修學神通、修學大神通、修學真實、修學王領正法令得久住、修學至極處、修學佛剎土、修學佛壽命、修學菩提樹、修學蓮華、修學佛說法、修學大法輪、修學轉法輪、修學善知識、修學不捨眾生、修學手圓滿、修學劫波樹衣、修學師子座、修學右脇臥床、修學佛所食味、修學毘羶闍、修學如來水相。毘舍佉！是為五十學法，初行菩薩應當修學深入，不捨不減，不墮不退，汝應當知！」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「一切行具足， 而求寂靜法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切行具足， 而求寂靜法，

光明照佛剎， 為慈眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照佛剎， 為慈眾生故。

引導諸眾生， 得度三界難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導諸眾生， 得度三界難，

一切法無窮， 如來已到彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無窮， 如來已到彼。」

爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！如來有幾光明，初學菩薩云何修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！如來有幾光明，初學菩薩云何修行？」

佛告毘舍佉：「如來有六種光明。何謂為六？一者、青光；二者、黃光；三者、赤光；四者、白光；五者、紅光；六者、光色照明。毘舍佉！是名如來六種光明。初學菩薩云何修行，得此光明？毘舍佉！菩薩為得青光明故，恒以青華、青塗香末香、青㲲、青寶，而以供養，若入禪定常觀青色，作已而願當來之世願得青光。云何菩薩修學黃光？恒以黃華、黃塗香末香、黃㲲、黃寶，而以供養，若入禪定常觀黃色，作已而願當來之世願得黃光。云何菩薩修學赤光？恒以赤華、赤塗香末香、赤㲲、赤寶，而以供養，若入禪定常觀赤色，作已而願當來之世願得赤光。云何菩薩修學白光？恒以白華、白塗香末香、白㲲、白寶，而以供養，若入禪定常觀白色，作已而願當來之世願得白光。云何菩薩修學紅光？恒以紅華、紅塗香末香、紅㲲、紅寶，而以供養，若入禪定常觀紅色，作已而願當來之世願得紅光。云何菩薩修學光色照明？恒以光明華、光明塗香末香、光明㲲、光明寶，而以供養，若入禪定常觀光明，作已而願當來之世願得光明照曜。毘舍佉！是名菩薩修學如來六種光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「如來有六種光明。何謂為六？一者、青光；二者、黃光；三者、赤光；四者、白光；五者、紅光；六者、光色照明。毘舍佉！是名如來六種光明。初學菩薩云何修行，得此光明？毘舍佉！菩薩為得青光明故，恒以青華、青塗香末香、青㲲、青寶，而以供養，若入禪定常觀青色，作已而願當來之世願得青光。云何菩薩修學黃光？恒以黃華、黃塗香末香、黃㲲、黃寶，而以供養，若入禪定常觀黃色，作已而願當來之世願得黃光。云何菩薩修學赤光？恒以赤華、赤塗香末香、赤㲲、赤寶，而以供養，若入禪定常觀赤色，作已而願當來之世願得赤光。云何菩薩修學白光？恒以白華、白塗香末香、白㲲、白寶，而以供養，若入禪定常觀白色，作已而願當來之世願得白光。云何菩薩修學紅光？恒以紅華、紅塗香末香、紅㲲、紅寶，而以供養，若入禪定常觀紅色，作已而願當來之世願得紅光。云何菩薩修學光色照明？恒以光明華、光明塗香末香、光明㲲、光明寶，而以供養，若入禪定常觀光明，作已而願當來之世願得光明照曜。毘舍佉！是名菩薩修學如來六種光明。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「佛光有六種， 青色黃色光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛光有六種， 青色黃色光，

赤白及紅色， 光相最照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤白及紅色， 光相最照明，

若有智慧人， 常當勤修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智慧人， 常當勤修行。

若樂妙色光， 應學廣大行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂妙色光， 應學廣大行，

華香燈供養， 恒施無上尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華香燈供養， 恒施無上尊，

修學六種行， 所願皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學六種行， 所願皆成就。」

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！大人之相凡有幾種，初學菩薩云何修學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！大人之相凡有幾種，初學菩薩云何修學？」

佛言：「大人之相有三十二，菩薩所修有二十行，與大人相合，得成二道，無有餘也。何謂二道？若在家者，得作轉輪聖王，王四天下，降伏諸國，七寶隨從：一、金輪寶，二、白象寶，三、白馬寶，四、摩尼寶，五、玉女寶，六、藏臣寶，七、主兵寶，復有千子勇健威猛，能伏怨敵，盡大海際，以法降伏，不用兵仗。若出家者，得成為佛，天上、人中最尊第一，具三十二大人之相。何者三十二相？所謂：身黃金色、圓光一尋猶如融金、梵身方直、項後日光、頂有肉髻、其髮紺青、佛身圓滿如尼俱律樹、眉間毫相如兜羅綿、上下俱眴、目睫紺青、舌能覆面、梵音八種如迦陵頻伽聲、口四十齒、齒白齊密、師子頰、皮膚細薄不受塵垢、一一孔一毛生、紺色細軟、皆起右旋、師子臆、胸有卍字、七合處滿、手足合鞔網、指纖長、手內外握、立手過膝、陰馬藏、脚𦟛直、鹿腨腸、奩底相、千輻輪、足跟長，是名三十二大人之相身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大人之相有三十二，菩薩所修有二十行，與大人相合，得成二道，無有餘也。何謂二道？若在家者，得作轉輪聖王，王四天下，降伏諸國，七寶隨從：一、金輪寶，二、白象寶，三、白馬寶，四、摩尼寶，五、玉女寶，六、藏臣寶，七、主兵寶，復有千子勇健威猛，能伏怨敵，盡大海際，以法降伏，不用兵仗。若出家者，得成為佛，天上、人中最尊第一，具三十二大人之相。何者三十二相？所謂：身黃金色、圓光一尋猶如融金、梵身方直、項後日光、頂有肉髻、其髮紺青、佛身圓滿如尼俱律樹、眉間毫相如兜羅綿、上下俱眴、目睫紺青、舌能覆面、梵音八種如迦陵頻伽聲、口四十齒、齒白齊密、師子頰、皮膚細薄不受塵垢、一一孔一毛生、紺色細軟、皆起右旋、師子臆、胸有卍字、七合處滿、手足合鞔網、指纖長、手內外握、立手過膝、陰馬藏、脚𦟛直、鹿腨腸、奩底相、千輻輪、足跟長，是名三十二大人之相身。

「毘舍佉！何者二十事修大人相？如來往昔作凡人時，於善法中成就堅固，不易受持，身作善行、口為善行、心念善行，一切布施與眾生共，堅持禁戒，恒住布薩，供養父母、沙門、婆羅門、耆舊宿德、六親眷屬。於諸善法皆悉行已，修集滿足，積聚高廣，生死無量乃至一生補處，如意自在常受天樂，壽命、色力、王位、名聞、色、聲、香、味、觸；受天樂已，下生人間得大人相，成足下平，蹈地皆著，舉足俱上，脚趺隆起猶如龜背。以此相故，若在家者得作轉輪聖王；若出家者得成阿耨多羅三藐三菩提，永斷生死，得常樂涅槃，內外怨家、梵、魔、沙門、婆羅門所不能壞，是名為佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘舍佉！何者二十事修大人相？如來往昔作凡人時，於善法中成就堅固，不易受持，身作善行、口為善行、心念善行，一切布施與眾生共，堅持禁戒，恒住布薩，供養父母、沙門、婆羅門、耆舊宿德、六親眷屬。於諸善法皆悉行已，修集滿足，積聚高廣，生死無量乃至一生補處，如意自在常受天樂，壽命、色力、王位、名聞、色、聲、香、味、觸；受天樂已，下生人間得大人相，成足下平，蹈地皆著，舉足俱上，脚趺隆起猶如龜背。以此相故，若在家者得作轉輪聖王；若出家者得成阿耨多羅三藐三菩提，永斷生死，得常樂涅槃，內外怨家、梵、魔、沙門、婆羅門所不能壞，是名為佛。」

爾時世尊重說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈曰：

「於諸法調柔， 恒持齋禁戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸法調柔， 恒持齋禁戒，

布施心平等， 深觀無常法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施心平等， 深觀無常法。

一切所行業， 堅固心受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所行業， 堅固心受持，

以此行業故， 常生天人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 常生天人中。

受天上樂已， 還生於人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受天上樂已， 還生於人中，

受世間福報， 而得足下平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受世間福報， 而得足下平。

蹈地皆悉著， 隨蹈地起迎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蹈地皆悉著， 隨蹈地起迎，

若在家出家， 皆有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在家出家， 皆有如是相。

若梵天魔王， 沙門婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若梵天魔王， 沙門婆羅門，

一切諸怨家， 皆悉已降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸怨家， 皆悉已降伏。

出家行學道， 斷絕生死源， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家行學道， 斷絕生死源，

眾行已滿足， 得成無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾行已滿足， 得成無上尊。

「復次，毘舍佉！云何修行千輻輪相？如來往昔作凡人時，荷負眾生，除其恐怖，施無畏樂。凡所布施悉共眾生，積業高廣不可稱計。於此命終，往生天上常受妙樂，如是展轉無量無邊；下生世間，得大人相足下千輻輪，輪相具足如真金輪。得此相已，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，七寶隨從，常為沙門、婆羅門、居士、大臣、長者及諸四兵之所圍遶；若出家者，得成為佛，大眾圍繞，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等恭敬尊重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行千輻輪相？如來往昔作凡人時，荷負眾生，除其恐怖，施無畏樂。凡所布施悉共眾生，積業高廣不可稱計。於此命終，往生天上常受妙樂，如是展轉無量無邊；下生世間，得大人相足下千輻輪，輪相具足如真金輪。得此相已，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，七寶隨從，常為沙門、婆羅門、居士、大臣、長者及諸四兵之所圍遶；若出家者，得成為佛，大眾圍繞，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等恭敬尊重。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我於無量世， 展轉三界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於無量世， 展轉三界中，

荷負眾生樂， 為除怖畏處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荷負眾生樂， 為除怖畏處。

善護不休息， 以此功德業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護不休息， 以此功德業，

常生人天中， 至一生補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生人天中， 至一生補處。

兩足千輻輪， 光曜如金輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩足千輻輪， 光曜如金輪，

千行業所感， 記成人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千行業所感， 記成人中尊。

得大眾圍遶， 降伏諸魔怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大眾圍遶， 降伏諸魔怨，

若獲剎利種， 得成轉輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若獲剎利種， 得成轉輪王。

若出家學道， 得成無上尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若出家學道， 得成無上尊，

天人阿修羅， 摩睺羅伽等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人阿修羅， 摩睺羅伽等，

四足及非人， 皆恭敬供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四足及非人， 皆恭敬供養，

名聞滿十方， 眾生良福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞滿十方， 眾生良福田。

「復次，毘舍佉！云何修行三大人相？如來往昔作凡人時，不害眾生，捨殺生想，不行杖楚，一切器仗悉不畜之，恒生慚愧，修習慈悲。積業高遠不可思議，生死無量乃至一生補處；下生人間得三大人相：一者，足跟長；二者，指纖長；三者，梵身圓直。以此相故，記壽命長，現久住相，亦護壽命，終不中夭；若出家者，得成為佛，壽命長遠，一切世間天、人、沙門、婆羅門無有能害如來壽命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行三大人相？如來往昔作凡人時，不害眾生，捨殺生想，不行杖楚，一切器仗悉不畜之，恒生慚愧，修習慈悲。積業高遠不可思議，生死無量乃至一生補處；下生人間得三大人相：一者，足跟長；二者，指纖長；三者，梵身圓直。以此相故，記壽命長，現久住相，亦護壽命，終不中夭；若出家者，得成為佛，壽命長遠，一切世間天、人、沙門、婆羅門無有能害如來壽命。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「一切畏死怖刀杖， 以己為喻勿行杖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切畏死怖刀杖， 以己為喻勿行杖，

是故遠離不思念， 以此善行生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故遠離不思念， 以此善行生天上。

受天果報無量樂， 壽盡下生得三相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受天果報無量樂， 壽盡下生得三相，

指足跟長梵身滿， 安置地上如金龜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指足跟長梵身滿， 安置地上如金龜，

柔軟纖長如金杵， 身體光曜如須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔軟纖長如金杵， 身體光曜如須彌，

三相記成天人尊， 亦表如來壽命長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三相記成天人尊， 亦表如來壽命長。

「復次，毘舍佉！云何修行七處滿相？如來往昔無量劫中作凡人時，恒作施主，餚饍、飲食，種種甘果、香美諸漿，勤修布施。積集高廣不可稱計，乃至一生補處，常受天樂；下生世間得七處滿相：肩、頸、臂、脚皆悉圓滿。以此相故，若在家者得作轉輪聖王，世間上味具足而得；若出家者得成為佛，所受飲食於天上、人間味中最上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行七處滿相？如來往昔無量劫中作凡人時，恒作施主，餚饍、飲食，種種甘果、香美諸漿，勤修布施。積集高廣不可稱計，乃至一生補處，常受天樂；下生世間得七處滿相：肩、頸、臂、脚皆悉圓滿。以此相故，若在家者得作轉輪聖王，世間上味具足而得；若出家者得成為佛，所受飲食於天上、人間味中最上。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「食噉舐甞無上味， 施主恒修如是行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「食噉舐甞無上味， 施主恒修如是行，

以此善行無有量， 難陀園中受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此善行無有量， 難陀園中受快樂。

業報一生下世間， 得大人相七處滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業報一生下世間， 得大人相七處滿，

手脚柔軟無有比， 以此相故得上味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手脚柔軟無有比， 以此相故得上味，

在家出家皆如是， 如來永斷三界漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家出家皆如是， 如來永斷三界漏，

是故得成無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故得成無上尊。

「復次，毘舍佉！云何修行手足柔軟、合鞔網相？佛於往昔作凡人時，常以四攝攝取眾生：布施、愛語、利益、同事，有所求索，不違眾生。積業高廣乃至一生補處，常受天樂；下生世間得二大人相：一、手足柔軟，二、手足合鞔網。以此相故，若在家者，作轉輪聖王攝四天下；若出家者，得成法王，善攝一切無量眾生——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行手足柔軟、合鞔網相？佛於往昔作凡人時，常以四攝攝取眾生：布施、愛語、利益、同事，有所求索，不違眾生。積業高廣乃至一生補處，常受天樂；下生世間得二大人相：一、手足柔軟，二、手足合鞔網。以此相故，若在家者，作轉輪聖王攝四天下；若出家者，得成法王，善攝一切無量眾生——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「修布施愛語， 行利益同事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修布施愛語， 行利益同事，

恒以四攝法， 攝眾無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以四攝法， 攝眾無有餘。

以此行業故， 常生天人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 常生天人中，

下生於世間， 得二大人相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下生於世間， 得二大人相。

手足悉柔軟， 俱有合鞔網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手足悉柔軟， 俱有合鞔網，

微妙極細薄， 外黃裏紅色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙極細薄， 外黃裏紅色。

以此二相故， 在家轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此二相故， 在家轉輪王，

若以善法化， 一切皆順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以善法化， 一切皆順行。

堅受持不犯， 歡喜讚聖王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅受持不犯， 歡喜讚聖王，

施恩無有比， 慈潤於四方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施恩無有比， 慈潤於四方。

若棄捨五欲， 出家得成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若棄捨五欲， 出家得成佛，

為眾生說法， 聞者悉頂受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾生說法， 聞者悉頂受。

「復次，毘舍佉！云何修行如來脚相𦟛直，身毛旋起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行如來脚相𦟛直，身毛旋起？」

佛告毘舍佉：「我於往昔作凡人時，恒以善法饒益眾生，常行法施，初未曾說無義之語。以此業故，增長廣大乃至一生補處；下生世間得二大人相：一、脚𦟛直，踝骨不現；二、者毛端旋起。以此相故，若在家者，得作轉輪聖王，人中最尊高妙上勝，於五欲中歡喜快樂，七寶千子隨從侍衛；若捨家業，入山學道，得成為佛，天上、人中最尊最上，無有二者，一切眾生恭敬、尊重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告毘舍佉：「我於往昔作凡人時，恒以善法饒益眾生，常行法施，初未曾說無義之語。以此業故，增長廣大乃至一生補處；下生世間得二大人相：一、脚𦟛直，踝骨不現；二、者毛端旋起。以此相故，若在家者，得作轉輪聖王，人中最尊高妙上勝，於五欲中歡喜快樂，七寶千子隨從侍衛；若捨家業，入山學道，得成為佛，天上、人中最尊最上，無有二者，一切眾生恭敬、尊重。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「恒以善法， 利益眾生， 恒以善語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒以善法， 利益眾生， 恒以善語，

教導眾生， 恒以善力， 將侍眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教導眾生， 恒以善力， 將侍眾生，

歡喜快樂， 恒行法施， 無有嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜快樂， 恒行法施， 無有嫉妬。

以此業故， 積行無量， 下生人間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此業故， 積行無量， 下生人間，

得大人相。 一脚𦟛直， 踝骨不現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大人相。 一脚𦟛直， 踝骨不現；

二毛端起， 悉皆右旋。 若在家者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二毛端起， 悉皆右旋。 若在家者，

作轉輪王， 王四天下； 若出家者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作轉輪王， 王四天下； 若出家者，

得成為佛， 天上人中， 最尊最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成為佛， 天上人中， 最尊最上。

「復次，毘舍佉！云何修行鹿腨腸相？如來於昔無量劫中作凡人時，善勤教人一切典籍、威儀、工巧、醫方、呪術，教持禁戒悉皆具足，恒自思惟：『云何令人善解義趣，速得通達，不生疲惓、厭惡之心？』以此業故，勤積高廣乃至一生補處，常受天樂；下生世間得大人相，成鹿腨腸。若在家者，作轉輪聖王，王四天下，一切所須供養之具隨念速得；若出家者，得成為佛，天上、人中所須供養皆悉疾得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行鹿腨腸相？如來於昔無量劫中作凡人時，善勤教人一切典籍、威儀、工巧、醫方、呪術，教持禁戒悉皆具足，恒自思惟：『云何令人善解義趣，速得通達，不生疲惓、厭惡之心？』以此業故，勤積高廣乃至一生補處，常受天樂；下生世間得大人相，成鹿腨腸。若在家者，作轉輪聖王，王四天下，一切所須供養之具隨念速得；若出家者，得成為佛，天上、人中所須供養皆悉疾得。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「諸典悉教學， 工巧及呪術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸典悉教學， 工巧及呪術，

醫方察眾病， 恒自作思念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醫方察眾病， 恒自作思念，

云何令速成， 於學不疲惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何令速成， 於學不疲惓，

展轉教餘人？ 以此行業故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉教餘人？ 以此行業故，

積聚不可量， 至一生補處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積聚不可量， 至一生補處，

成大人相好， 而得鹿腨腸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成大人相好， 而得鹿腨腸，

纖好成圓滿， 皮細薄柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纖好成圓滿， 皮細薄柔軟，

毛起皆右旋。 以此大人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛起皆右旋。 以此大人相，

記成人中尊， 在家轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記成人中尊， 在家轉輪王，

所求皆速得； 若出家作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求皆速得； 若出家作佛，

一切諸供養， 隨念悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸供養， 隨念悉具足。

「復次，毘舍佉！云何修行皮膚細軟，不受塵垢？佛於往昔作凡人時，若沙門、婆羅門、剎利居士，來至我所，而問我言：『大德！何者名善行？何者名不善？何者應親近？何者應遠離？何者行業得受安樂？何者行業而受苦惱？』我於往昔為人分別，是法應作、是不應作，是法應行、是不應行，是法得快樂、是法不安樂。以此業故，積行無量乃至一生補處，受天福樂；下生人間得大人相，皮膚細軟，不受塵水。譬如蓮華雖在水中，水不能污；如來身相亦復如是。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，聰明智慧，於諸世間沙門、婆羅門、剎利居士無有及者；若出家學道，得成為佛，智慧廣大，利疾智慧最上最勝，諸天世人梵、魔、沙門、婆羅門諸有智慧無能及者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，毘舍佉！云何修行皮膚細軟，不受塵垢？佛於往昔作凡人時，若沙門、婆羅門、剎利居士，來至我所，而問我言：『大德！何者名善行？何者名不善？何者應親近？何者應遠離？何者行業得受安樂？何者行業而受苦惱？』我於往昔為人分別，是法應作、是不應作，是法應行、是不應行，是法得快樂、是法不安樂。以此業故，積行無量乃至一生補處，受天福樂；下生人間得大人相，皮膚細軟，不受塵水。譬如蓮華雖在水中，水不能污；如來身相亦復如是。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，聰明智慧，於諸世間沙門、婆羅門、剎利居士無有及者；若出家學道，得成為佛，智慧廣大，利疾智慧最上最勝，諸天世人梵、魔、沙門、婆羅門諸有智慧無能及者。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「佛於無量世， 凡人時修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於無量世， 凡人時修行，

若有來問者， 勤教令速成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有來問者， 勤教令速成，

恒在出家地， 善分別義趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒在出家地， 善分別義趣。

以此行業故， 若天上人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此行業故， 若天上人中，

常得大智慧， 一生下人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得大智慧， 一生下人中，

得皮膚細軟。 以此相好故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得皮膚細軟。 以此相好故，

成就大智慧。 若獲剎利種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就大智慧。 若獲剎利種，

在家轉輪王； 若不樂在家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家轉輪王； 若不樂在家，

出家得成佛， 獲一切種智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家得成佛， 獲一切種智，

天上及人中， 無有能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上及人中， 無有能及者。