無垢優婆夷問經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢優婆夷問經

後魏中印度三藏瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏中印度三藏瞿曇般若流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住舍婆提城寂靜宮殿重閣講堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住舍婆提城寂靜宮殿重閣講堂。

爾時，無垢優婆夷、賢優婆夷等諸優婆夷往詣佛所。到佛所已，頭面禮足，禮佛足已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無垢優婆夷、賢優婆夷等諸優婆夷往詣佛所。到佛所已，頭面禮足，禮佛足已，退坐一面。

爾時，世尊即告無垢優婆夷言：「汝優婆夷！不放逸行、懈怠心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即告無垢優婆夷言：「汝優婆夷！不放逸行、懈怠心不？」

優婆夷言：「我不懈怠、不放逸行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷言：「我不懈怠、不放逸行。」

佛告無垢優婆夷言：「汝常云何不懈怠耶？又汝云何不放逸行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無垢優婆夷言：「汝常云何不懈怠耶？又汝云何不放逸行？」

無垢優婆夷白佛言：「世尊！我常早起掃佛塔地，掃已塗治四廂四處，清淨塗已，散華燒香，如是供養，然後入房。既入房已，次復入禪，修四梵行，不離三歸，受持五戒，常恒如是。我不懈怠、不放逸行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢優婆夷白佛言：「世尊！我常早起掃佛塔地，掃已塗治四廂四處，清淨塗已，散華燒香，如是供養，然後入房。既入房已，次復入禪，修四梵行，不離三歸，受持五戒，常恒如是。我不懈怠、不放逸行。」

無垢優婆夷作是語已，復白佛言：「世尊！我今未知掃佛塔地所有善根得何福報？四廂塗治所有善根得何福報？散華燒香、供養佛塔所有善根得何福報？禪四梵行、三歸五戒所有善根得何福報？唯願世尊為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢優婆夷作是語已，復白佛言：「世尊！我今未知掃佛塔地所有善根得何福報？四廂塗治所有善根得何福報？散華燒香、供養佛塔所有善根得何福報？禪四梵行、三歸五戒所有善根得何福報？唯願世尊為我解說。」

佛告無垢優婆夷言：「掃佛塔地，得五福報。何等為五？一者、自心清淨，他人見已生清淨心；二者、為他所愛；三者、天心歡喜；四者、集端正業；五者、命終生於善道天中。無垢當知，掃佛塔地，福報如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無垢優婆夷言：「掃佛塔地，得五福報。何等為五？一者、自心清淨，他人見已生清淨心；二者、為他所愛；三者、天心歡喜；四者、集端正業；五者、命終生於善道天中。無垢當知，掃佛塔地，福報如是。

「無垢當知，若人信佛，作圓輪形，塗佛塔地，散花燒香，如是供養，我說彼人身壞命終，生弗婆提，富樂自在；於彼壽終，生化樂天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢當知，若人信佛，作圓輪形，塗佛塔地，散花燒香，如是供養，我說彼人身壞命終，生弗婆提，富樂自在；於彼壽終，生化樂天。

「無垢當知，若人信佛，作半月形，塗佛塔地，散華燒香，如是供養，我說彼人身壞命終，生瞿陀尼，富樂自在；於彼壽終，生兜率天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢當知，若人信佛，作半月形，塗佛塔地，散華燒香，如是供養，我說彼人身壞命終，生瞿陀尼，富樂自在；於彼壽終，生兜率天。

「無垢當知，若人信佛，於佛塔邊，四方塗地，散花燒香，如是供養，我說彼人身壞命終，生欝單曰，富樂自在；於彼壽終，生炎摩天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢當知，若人信佛，於佛塔邊，四方塗地，散花燒香，如是供養，我說彼人身壞命終，生欝單曰，富樂自在；於彼壽終，生炎摩天。

「無垢當知，若人信佛，作人面形，塗佛塔地，散華燒香，如是供養，我說彼人身壞命終，生閻浮提，富樂自在；壽終生於三十三天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢當知，若人信佛，作人面形，塗佛塔地，散華燒香，如是供養，我說彼人身壞命終，生閻浮提，富樂自在；壽終生於三十三天。

「無垢當知，此塗塔地，散華燒香，所有善根，果報如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢當知，此塗塔地，散華燒香，所有善根，果報如是。

「無垢當知，若人入禪修四梵行，歸佛、法、僧，受持五戒，我說彼人無量無數善根，福報無窮無盡，後得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢當知，若人入禪修四梵行，歸佛、法、僧，受持五戒，我說彼人無量無數善根，福報無窮無盡，後得涅槃。

「無垢當知，若人歸依聲聞、緣覺，修集戒聚，不能如是無盡涅槃。何以故？受持五戒，禪四梵行，所得果報，唯除涅槃，更無處受，以福多故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢當知，若人歸依聲聞、緣覺，修集戒聚，不能如是無盡涅槃。何以故？受持五戒，禪四梵行，所得果報，唯除涅槃，更無處受，以福多故。」

世尊爾時如是說已，無垢優婆夷心生疑念，默而無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊爾時如是說已，無垢優婆夷心生疑念，默而無言。

爾時，世尊知心念已，即從面門，出廣長舌，遍覆自面、二耳二眼、并二鼻已，遍覆虛空，覆虛空已，還攝入口，攝入口已，復語無垢優婆夷言：「汝頗曾見妄語之人，兩舌、惡口、綺語之人，有如是色舌相以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知心念已，即從面門，出廣長舌，遍覆自面、二耳二眼、并二鼻已，遍覆虛空，覆虛空已，還攝入口，攝入口已，復語無垢優婆夷言：「汝頗曾見妄語之人，兩舌、惡口、綺語之人，有如是色舌相以不？」

爾時，無垢優婆夷既聞是語，從坐而起，合掌向佛白言：「世尊！未曾見也。有實語者，未有此舌，況妄語人？唯除如來、應、正遍知，無始已來，常實語故，得如是舌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無垢優婆夷既聞是語，從坐而起，合掌向佛白言：「世尊！未曾見也。有實語者，未有此舌，況妄語人？唯除如來、應、正遍知，無始已來，常實語故，得如是舌。」

爾時，無垢優婆夷知佛實語，離疑心喜，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無垢優婆夷知佛實語，離疑心喜，以偈讚曰：

「我於千億劫， 不曾憶念見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於千億劫， 不曾憶念見，

如是勝法寶， 不憶曾供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勝法寶， 不憶曾供養；

我今日得見， 如是世間燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今日得見， 如是世間燈，

既如是見已， 得聞第一法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既如是見已， 得聞第一法。」

爾時，世尊偈答無垢優婆夷曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊偈答無垢優婆夷曰：

「汝聞已成聖， 此真勝法寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝聞已成聖， 此真勝法寶，

清淨寂靜法， 得入涅槃城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨寂靜法， 得入涅槃城。」

世尊說已，無垢優婆夷心大歡喜，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切眾會天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛說已，讚言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說已，無垢優婆夷心大歡喜，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切眾會天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛說已，讚言：「善哉！」

此經人天因， 亦是涅槃道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經人天因， 亦是涅槃道，

行者向人天， 亦趣涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者向人天， 亦趣涅槃門。

譯此經功德， 普施諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯此經功德， 普施諸眾生，

願速修因道， 得人、天、涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願速修因道， 得人、天、涅槃。