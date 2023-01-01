佛說大乘流轉諸有經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘流轉諸有經

大唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦池竹林園中，與大苾芻眾千二百五十人俱，并大菩薩摩訶薩，無量百千人天大眾，一心恭敬圍遶而住。爾時，世尊為說自證微妙之法，所謂初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清淨鮮白，梵行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦池竹林園中，與大苾芻眾千二百五十人俱，并大菩薩摩訶薩，無量百千人天大眾，一心恭敬圍遶而住。爾時，世尊為說自證微妙之法，所謂初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清淨鮮白，梵行之相。

爾時摩揭陀主影勝大王，往竹林中禮世尊足，右遶三匝，在一面坐。時影勝王白佛言：「世尊！云何有情先所造業久已滅壞，臨命終時皆悉現前？又復諸法體悉空無，所造業報而不散失？唯願世尊哀愍，為我分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩揭陀主影勝大王，往竹林中禮世尊足，右遶三匝，在一面坐。時影勝王白佛言：「世尊！云何有情先所造業久已滅壞，臨命終時皆悉現前？又復諸法體悉空無，所造業報而不散失？唯願世尊哀愍，為我分別解說。」

爾時，世尊告影勝王曰：「大王當知，譬如男子於眠夢中，見與人間端正美女，共為稠密。既睡覺已，憶彼夢中所見美女，大王於意云何？於眠夢中人間美女是實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告影勝王曰：「大王當知，譬如男子於眠夢中，見與人間端正美女，共為稠密。既睡覺已，憶彼夢中所見美女，大王於意云何？於眠夢中人間美女是實有不？」

王言：「非有！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「非有！」

世尊告曰：「大王於意云何？此之男子，於彼夢中所見美女，心生憶念戀慕不捨，可說此人是大博識明智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「大王於意云何？此之男子，於彼夢中所見美女，心生憶念戀慕不捨，可說此人是大博識明智者不？」

王言：「不爾！此是愚人，非明智者。何以故？由彼夢中人間美女，畢竟體空不可得故。豈能與彼而行稠密，令此男子情懷愛戀生憶念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不爾！此是愚人，非明智者。何以故？由彼夢中人間美女，畢竟體空不可得故。豈能與彼而行稠密，令此男子情懷愛戀生憶念耶？」

佛言：「大王！如是。愚癡無識凡人，眼見色時心生憙樂，便起執著；起執著已隨生顧戀，生顧戀已情懷染愛；起染愛故隨貪、瞋、癡，發身、語、意造作諸業。然此諸業作已滅壞，此滅壞時曾不依止東方而住，亦不依止南、西、北方，四維上下，至命終時意識將滅，所作之業皆悉現前。譬如男子從睡覺已，憶彼夢中所見美女影像皆現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是。愚癡無識凡人，眼見色時心生憙樂，便起執著；起執著已隨生顧戀，生顧戀已情懷染愛；起染愛故隨貪、瞋、癡，發身、語、意造作諸業。然此諸業作已滅壞，此滅壞時曾不依止東方而住，亦不依止南、西、北方，四維上下，至命終時意識將滅，所作之業皆悉現前。譬如男子從睡覺已，憶彼夢中所見美女影像皆現如是。

「大王！前識滅已後識生時，或生人中，或生天上，或墮傍生、餓鬼、地獄。大王！後識生時，無間生起彼同類心，相續流轉，分明領受所感異熟。大王！曾無有法能從此世轉至後世，然有死生業果可得。大王當知，前識滅時名之為死，後識支起號之為生。大王！前識滅時無有去處，後識支起無所從來。所以者何？本性空故。大王！前識前識性空，死死性空，業業性空，後識後識性空，生生性空，而彼業果曾不散失。大王！如是應知，一切有情皆由愚惑不知非有，妄起顧戀輪迴生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！前識滅已後識生時，或生人中，或生天上，或墮傍生、餓鬼、地獄。大王！後識生時，無間生起彼同類心，相續流轉，分明領受所感異熟。大王！曾無有法能從此世轉至後世，然有死生業果可得。大王當知，前識滅時名之為死，後識支起號之為生。大王！前識滅時無有去處，後識支起無所從來。所以者何？本性空故。大王！前識前識性空，死死性空，業業性空，後識後識性空，生生性空，而彼業果曾不散失。大王！如是應知，一切有情皆由愚惑不知非有，妄起顧戀輪迴生死。」

爾時，世尊欲重宣此義，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，說伽他曰：

「諸法唯假名， 但依名字立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法唯假名， 但依名字立，

離於能詮語， 所詮不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於能詮語， 所詮不可得，

皆以別別名， 詮彼種種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以別別名， 詮彼種種法，

於名法非有， 是諸法自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於名法非有， 是諸法自性。

由名名性空， 於名名不有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由名名性空， 於名名不有，

諸法名本無， 妄以名詮名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法名本無， 妄以名詮名，

諸法皆虛妄， 但從分別生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆虛妄， 但從分別生，

此分別亦空， 於空妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此分別亦空， 於空妄分別。

我說諸世間， 以眼見於色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說諸世間， 以眼見於色，

皆由邪計想， 是名為俗諦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由邪計想， 是名為俗諦；

我說一切法， 皆是藉緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說一切法， 皆是藉緣生，

是名近勝義， 智者當觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名近勝義， 智者當觀察。

眼不見於色， 意亦不知法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼不見於色， 意亦不知法，

是名勝義諦， 愚者不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名勝義諦， 愚者不能知。」

爾時，世尊說此法已，摩揭陀主影勝大王深心頂受。時諸苾芻，及大菩薩、人天等眾，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此法已，摩揭陀主影勝大王深心頂受。時諸苾芻，及大菩薩、人天等眾，皆大歡喜，信受奉行。