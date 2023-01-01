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元魏天竺三藏佛陀扇多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林，大比丘眾之所圍遶，一千二百五十人俱，菩薩摩訶薩無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林，大比丘眾之所圍遶，一千二百五十人俱，菩薩摩訶薩無量無邊。

爾時，摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城，往至迦蘭陀竹林住處。到佛所已，頭面禮足，遶佛三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城，往至迦蘭陀竹林住處。到佛所已，頭面禮足，遶佛三匝，却坐一面。

爾時，如來知頻婆娑羅王坐一面已，告言：「大王！譬如有人於睡夢中，共彼女寶行於欲事，彼人覺已憶彼女寶。大王於意云何？夢中女寶為是有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來知頻婆娑羅王坐一面已，告言：「大王！譬如有人於睡夢中，共彼女寶行於欲事，彼人覺已憶彼女寶。大王於意云何？夢中女寶為是有不？」

王即答言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即答言：「不也。世尊！」

復問王言：「大王！於意云何？彼人若執夢中女者，是黠慧不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問王言：「大王！於意云何？彼人若執夢中女者，是黠慧不？」

王即答言：「不也。世尊！何以故？彼夢中女畢竟無故，云何而有境界欲事？彼人徒勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即答言：「不也。世尊！何以故？彼夢中女畢竟無故，云何而有境界欲事？彼人徒勞。」

佛言：「大王！如是，一切愚癡凡夫，以不曾聞佛正法故，眼見諸色，悅豫於心，即執為實；以執著故則有繫縛，以繫縛故則有染著；以染著故，則生貪欲瞋癡等業。若身若口若意等業，然彼身業所作即滅，滅已不依東方而住，如是不依南西北方上下而住，隨命終時，轉彼有識而現後心。大王！彼識不壞，隨業盡處彼業能現，亦如睡夢覺時女寶。如是，大王！最後滅識而生後識，或在地獄，或在餓鬼，或在畜生，或阿修羅，或人，或天，彼最後識取最後生，識順彼生。如是心識隨業所受，然無有法，從此世間至彼世間而受生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，一切愚癡凡夫，以不曾聞佛正法故，眼見諸色，悅豫於心，即執為實；以執著故則有繫縛，以繫縛故則有染著；以染著故，則生貪欲瞋癡等業。若身若口若意等業，然彼身業所作即滅，滅已不依東方而住，如是不依南西北方上下而住，隨命終時，轉彼有識而現後心。大王！彼識不壞，隨業盡處彼業能現，亦如睡夢覺時女寶。如是，大王！最後滅識而生後識，或在地獄，或在餓鬼，或在畜生，或阿修羅，或人，或天，彼最後識取最後生，識順彼生。如是心識隨業所受，然無有法，從此世間至彼世間而受生也。

「大王！滅後識心是名為滅，是初心識如託生者，是彼後生。大王！轉後識時，彼法實不從彼處來而至於此，初識生已亦無所至。何以故？法性相故。大王！最後識心是後識空，業是業空，生是生空，最初心識是初識空，所生之處是生處空，而於彼處不失業果。大王！最後生識於彼即滅，後不斷心，識心順行隨在何處所受業報即往受故。」爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！滅後識心是名為滅，是初心識如託生者，是彼後生。大王！轉後識時，彼法實不從彼處來而至於此，初識生已亦無所至。何以故？法性相故。大王！最後識心是後識空，業是業空，生是生空，最初心識是初識空，所生之處是生處空，而於彼處不失業果。大王！最後生識於彼即滅，後不斷心，識心順行隨在何處所受業報即往受故。」爾時，世尊而說偈言：

「善逝後說時， 所有諸言語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善逝後說時， 所有諸言語，

皆是假名說， 假名想住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是假名說， 假名想住故。

離於言語法， 而無有可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於言語法， 而無有可說，

隨所有言說， 而說彼諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所有言說， 而說彼諸法。

彼不在於彼， 法眼見無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不在於彼， 法眼見無色，

所言見色者， 世間執著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言見色者， 世間執著故。

說世法為實， 無而和合見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說世法為實， 無而和合見，

是如來所說， 是名方便地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是如來所說， 是名方便地。

若為真實說， 眼則不見色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為真實說， 眼則不見色，

意不知諸法， 此是最祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意不知諸法， 此是最祕密。

世間我慢說， 名本空無名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間我慢說， 名本空無名，

一切法無名， 而以假名說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無名， 而以假名說。」

說此法門時，頻婆娑羅王，及諸大眾、人、天、龍、神、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法門時，頻婆娑羅王，及諸大眾、人、天、龍、神、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。