佛說大方等修多羅王經

佛告大王：「凡夫之人亦復如是，眼見美色便生愛著，既生愛著便起欲心，既起欲心起瞋癡業，或作身業，或作口業，或作意業。彼所作業作已而滅，滅已不依東方而住，亦復不依南方而住，亦復不依西方而住，亦復不依北方而住，四維、上、下亦復如是。至臨終時行識將滅，其意現前。大王！如是行識，自作之業必盡受之。大王！如人夢覺，不見婇女及諸人眾，行識滅已初識次生，或生天中，或生人中，或生地獄，或生畜生，或生餓鬼。大王！以初識不斷自心相續，應受報處而生其中。大王！觀諸生滅頗有一法，從於今世至未來世。大王！如是行識終時，名之為滅。初識起時，名之為生。大王！行識滅時，去無所至；初識生時，無所從來。何以故？識性離故。大王！行識行識空，滅時滅業空，初識初識空，生時生業空，觀諸業果亦不失壞。大王當知！以初識心相續不斷而受果報。」

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