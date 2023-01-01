佛說大方等修多羅王經
後魏 菩提流支譯1卷CBETA T0575少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大方等修多羅王經
佛說大方等修多羅王經
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後魏天竺三藏菩提流支譯
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如是我聞：
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一時婆伽婆，在王舍城迦蘭陀竹園，與大比丘僧千二百五十人俱，及大菩薩摩訶薩眾。爾時，摩伽陀國頻婆娑羅王，出王舍城，詣迦蘭陀竹園精舍，至世尊所；頭面禮足，遶佛三匝，退坐一面。
一時婆伽婆，在王舍城迦蘭陀竹園，與大比丘僧千二百五十人俱，及大菩薩摩訶薩眾。爾時，摩伽陀國頻婆娑羅王，出王舍城，詣迦蘭陀竹園精舍，至世尊所；頭面禮足，遶佛三匝，退坐一面。
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爾時，世尊即告頻婆娑羅王言：「大王！如人夢中見於眾人，與諸婇女共相娛樂。此人覺已，憶念夢中眾人婇女。大王！於意云何？如是夢中眾人婇女，為有實不？」
爾時，世尊即告頻婆娑羅王言：「大王！如人夢中見於眾人，與諸婇女共相娛樂。此人覺已，憶念夢中眾人婇女。大王！於意云何？如是夢中眾人婇女，為有實不？」
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頻婆娑羅王答言：「不也；世尊！」
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佛告大王：「於意云何？是人夢中見婇女，與諸人等共相娛樂。覺已憶念，如是之人寧有智不？」
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大王答言：「不也。世尊！何以故？世尊！夢中畢竟無有眾人及眾婇女。眾人婇女尚不可得，何況當有共相娛樂？」
大王答言：「不也。世尊！何以故？世尊！夢中畢竟無有眾人及眾婇女。眾人婇女尚不可得，何況當有共相娛樂？」
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佛告大王：「凡夫之人亦復如是，眼見美色便生愛著，既生愛著便起欲心，既起欲心起瞋癡業，或作身業，或作口業，或作意業。彼所作業作已而滅，滅已不依東方而住，亦復不依南方而住，亦復不依西方而住，亦復不依北方而住，四維、上、下亦復如是。至臨終時行識將滅，其意現前。大王！如是行識，自作之業必盡受之。大王！如人夢覺，不見婇女及諸人眾，行識滅已初識次生，或生天中，或生人中，或生地獄，或生畜生，或生餓鬼。大王！以初識不斷自心相續，應受報處而生其中。大王！觀諸生滅頗有一法，從於今世至未來世。大王！如是行識終時，名之為滅。初識起時，名之為生。大王！行識滅時，去無所至；初識生時，無所從來。何以故？識性離故。大王！行識行識空，滅時滅業空，初識初識空，生時生業空，觀諸業果亦不失壞。大王當知！以初識心相續不斷而受果報。」
佛告大王：「凡夫之人亦復如是，眼見美色便生愛著，既生愛著便起欲心，既起欲心起瞋癡業，或作身業，或作口業，或作意業。彼所作業作已而滅，滅已不依東方而住，亦復不依南方而住，亦復不依西方而住，亦復不依北方而住，四維、上、下亦復如是。至臨終時行識將滅，其意現前。大王！如是行識，自作之業必盡受之。大王！如人夢覺，不見婇女及諸人眾，行識滅已初識次生，或生天中，或生人中，或生地獄，或生畜生，或生餓鬼。大王！以初識不斷自心相續，應受報處而生其中。大王！觀諸生滅頗有一法，從於今世至未來世。大王！如是行識終時，名之為滅。初識起時，名之為生。大王！行識滅時，去無所至；初識生時，無所從來。何以故？識性離故。大王！行識行識空，滅時滅業空，初識初識空，生時生業空，觀諸業果亦不失壞。大王當知！以初識心相續不斷而受果報。」
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爾時善逝說此語已，而說頌曰：
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「一切唯名字， 唯住想分別；
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名字分別說， 而說無所有。
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以種種名字， 說於種種法；
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法中無如是， 此法諸法相。
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名字名字空， 名字離名字；
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諸法無名字， 以名字而說。
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此法非實有， 以分別而生；
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彼分別亦無， 空以分別說。
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一切凡夫說， 眼能見於色；
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世間妄分別， 取之以為實。
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佛之所說法， 眾緣集故見；
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此是行次第， 為說第一義。
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非眼見於色， 意不覺諸法；
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此是第一諦， 非世間所覺。」
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爾時，世尊說此經已，摩伽陀國頻婆娑羅王，一切世間天、人、阿修羅、揵闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜。
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佛說大方等修多羅王經
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