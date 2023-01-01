佛說堅固女經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說堅固女經

隋北印度三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋北印度三藏那連提耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在都娑羅國舍婆提城祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在都娑羅國舍婆提城祇樹給孤獨園。

爾時，佛告諸比丘：「汝今諦聽！當為汝說。若有女人欲發阿耨多羅三藐三菩提心者，先當作如是念：『一切女人所有諂曲、嫉妬、貪瞋、邪偽一切惡事，以發阿耨多羅三藐三菩提心因緣故，於未來世更不復生。』以是義故，諸女人等，必定須發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘：「汝今諦聽！當為汝說。若有女人欲發阿耨多羅三藐三菩提心者，先當作如是念：『一切女人所有諂曲、嫉妬、貪瞋、邪偽一切惡事，以發阿耨多羅三藐三菩提心因緣故，於未來世更不復生。』以是義故，諸女人等，必定須發阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛說是語時，眾中有一優婆夷，名曰堅固，即從坐起整理衣服，合十指掌而白佛言：「世尊！我今為欲利益一切眾生故，為欲施一切眾生安樂故，為欲憐愍一切世界眾生故，為欲度脫一切天人故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，眾中有一優婆夷，名曰堅固，即從坐起整理衣服，合十指掌而白佛言：「世尊！我今為欲利益一切眾生故，為欲施一切眾生安樂故，為欲憐愍一切世界眾生故，為欲度脫一切天人故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「世尊！我於過去無始生死未來無際流轉不生怖畏，但為不斷佛種故，不斷如來種故，不斷一切智種故，發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我於過去無始生死未來無際流轉不生怖畏，但為不斷佛種故，不斷如來種故，不斷一切智種故，發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩行。

「世尊！我今為欲安隱一切眾生故，發菩提心，無救護者為作救護故，無親友者為作親友故，無歸依者為作歸依故，無舍宅者為作舍宅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今為欲安隱一切眾生故，發菩提心，無救護者為作救護故，無親友者為作親友故，無歸依者為作歸依故，無舍宅者為作舍宅故。」

是時長老舍利弗，在大眾中作如是念：「此堅固妹，為與一切眾生作親友故，發阿耨多羅三藐三菩提心。以是發心因緣故，世間則有聲聞、辟支佛。」作是念已，即告女言：「妹！汝以發菩提心故，於未來世得見聲聞、辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長老舍利弗，在大眾中作如是念：「此堅固妹，為與一切眾生作親友故，發阿耨多羅三藐三菩提心。以是發心因緣故，世間則有聲聞、辟支佛。」作是念已，即告女言：「妹！汝以發菩提心故，於未來世得見聲聞、辟支佛。」

是時，堅固女白舍利弗言：「我從昔來流轉生死，未曾得發如是菩提之心，今始得發；我今獲大善利，善得人身、善得壽命。於過去世遇善知識，未曾一念發聲聞、辟支佛心，以是因緣，今復能為一切眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，堅固女白舍利弗言：「我從昔來流轉生死，未曾得發如是菩提之心，今始得發；我今獲大善利，善得人身、善得壽命。於過去世遇善知識，未曾一念發聲聞、辟支佛心，以是因緣，今復能為一切眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，舍利弗告堅固女言：「汝今善得利益，善得人身，善得壽命，乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。如汝所說，應如說行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗告堅固女言：「汝今善得利益，善得人身，善得壽命，乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。如汝所說，應如說行。」

時堅固女即白大德舍利弗言：「如我所說，我必定修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時堅固女即白大德舍利弗言：「如我所說，我必定修行。」

爾時，舍利弗復問堅固女言：「云何菩薩如說修行？」女言：「舍利弗！菩薩不樂聲聞地，不樂辟支佛地，但樂如來身、如來地、一切智地。如是，大德舍利弗！是名菩薩摩訶薩如說修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗復問堅固女言：「云何菩薩如說修行？」女言：「舍利弗！菩薩不樂聲聞地，不樂辟支佛地，但樂如來身、如來地、一切智地。如是，大德舍利弗！是名菩薩摩訶薩如說修行。

「復次，大德舍利弗！菩薩摩訶薩若布施時，願得阿耨多羅三藐三菩提，不求聲聞、辟支佛地；若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若修智慧時，願求阿耨多羅三藐三菩提，不求聲聞、辟支佛地，是名菩薩摩訶薩如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德舍利弗！菩薩摩訶薩若布施時，願得阿耨多羅三藐三菩提，不求聲聞、辟支佛地；若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若修智慧時，願求阿耨多羅三藐三菩提，不求聲聞、辟支佛地，是名菩薩摩訶薩如說修行。」

舍利弗語堅固女言：「如說修行者得何利益？當為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語堅固女言：「如說修行者得何利益？當為我說。」

時堅固女聞此語已，白舍利弗言：「何者是利，汝欲得見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時堅固女聞此語已，白舍利弗言：「何者是利，汝欲得見？」

舍利弗言：「妹！欲見發阿耨多羅三藐三菩提心利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「妹！欲見發阿耨多羅三藐三菩提心利益。」

女言：「彼心相如幻，云何見有利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「彼心相如幻，云何見有利益？」

舍利弗言：「若汝有智慧者，即於此身能盡苦得阿羅漢；若汝此身不能盡苦得阿羅漢者，汝之智慧即為大錯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「若汝有智慧者，即於此身能盡苦得阿羅漢；若汝此身不能盡苦得阿羅漢者，汝之智慧即為大錯。」

女言：「大德舍利弗！若我此身得阿羅漢者，我之智慧即是顛倒，以我此身不取阿羅漢故，於當來世得阿耨多羅三藐三菩提，是故當知我之智慧不名顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德舍利弗！若我此身得阿羅漢者，我之智慧即是顛倒，以我此身不取阿羅漢故，於當來世得阿耨多羅三藐三菩提，是故當知我之智慧不名顛倒。」

時舍利弗謂堅固女言：「汝經幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗謂堅固女言：「汝經幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？」

女言：「大德舍利弗！我非佛非阿羅漢，不知幾時得阿耨多羅三藐三菩提。如舍利弗今得阿羅漢無漏智慧，應知我幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德舍利弗！我非佛非阿羅漢，不知幾時得阿耨多羅三藐三菩提。如舍利弗今得阿羅漢無漏智慧，應知我幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。」

舍利弗言：「我無智慧，不知汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我無智慧，不知汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。」

女言：「我願生生世世，不用如舍利弗智慧從他而解、從他生信；我願得如來、應、正遍知智慧，自知自覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「我願生生世世，不用如舍利弗智慧從他而解、從他生信；我願得如來、應、正遍知智慧，自知自覺。」

爾時，富樓那彌多羅尼子作是念：「我等住小乘地得小智慧，若見如來智，乃知我等所得智慧，最為狹劣住小地小智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，富樓那彌多羅尼子作是念：「我等住小乘地得小智慧，若見如來智，乃知我等所得智慧，最為狹劣住小地小智慧。」

爾時，大德舍利弗心念：「我等雖得阿羅漢果，不能廣利益眾生為大丈夫事，唯有大丈夫具丈夫法者，能多利益無量眾生。如堅固女，為自利益及利益一切眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。」作是念已，即問女言：「阿耨多羅三藐三菩提者，名為何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德舍利弗心念：「我等雖得阿羅漢果，不能廣利益眾生為大丈夫事，唯有大丈夫具丈夫法者，能多利益無量眾生。如堅固女，為自利益及利益一切眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。」作是念已，即問女言：「阿耨多羅三藐三菩提者，名為何法？」

堅固女言：「大德舍利弗！阿耨多羅三藐三菩提者，一切法中最上最勝更無過者，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，舍利弗！所言阿耨多羅三藐三菩提者，我不見彼法為阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固女言：「大德舍利弗！阿耨多羅三藐三菩提者，一切法中最上最勝更無過者，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，舍利弗！所言阿耨多羅三藐三菩提者，我不見彼法為阿耨多羅三藐三菩提。」

舍利弗言：「若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者，汝云何發菩提心欲覺菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者，汝云何發菩提心欲覺菩提？」

女言：「欲令行邪道眾生住正道故，我發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「欲令行邪道眾生住正道故，我發阿耨多羅三藐三菩提心。」

舍利弗聞此語已，又問女言：「佛得阿耨多羅三藐三菩提時，不見法、不見道、不見果。汝見何利益，欲覺菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗聞此語已，又問女言：「佛得阿耨多羅三藐三菩提時，不見法、不見道、不見果。汝見何利益，欲覺菩提？」

女聞是已，語舍利弗言：「如是我得阿耨多羅三藐三菩提時，國土中所有弟子，如舍利弗、目犍連等，見此事故，我欲覺無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女聞是已，語舍利弗言：「如是我得阿耨多羅三藐三菩提時，國土中所有弟子，如舍利弗、目犍連等，見此事故，我欲覺無上菩提。」

舍利弗言：「妹！不可得法中云何欲覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「妹！不可得法中云何欲覺？」

女言：「如是，如是！舍利弗！我正欲覺此不可得法。不可得法，非得非不得故，以是故，我欲覺阿耨多羅三藐三菩提。覺阿耨多羅三藐三菩提已，轉大法輪；轉法輪時，令三千大千世界眾生普得聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「如是，如是！舍利弗！我正欲覺此不可得法。不可得法，非得非不得故，以是故，我欲覺阿耨多羅三藐三菩提。覺阿耨多羅三藐三菩提已，轉大法輪；轉法輪時，令三千大千世界眾生普得聞知。」

爾時，舍利弗問堅固妹言：「我云何知汝當來得阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪時，其聲遍滿三千大千世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗問堅固妹言：「我云何知汝當來得阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪時，其聲遍滿三千大千世界？」

時堅固女即以右足大指按地，應時三千大千世界地大震動，唯舍利弗所坐之處其地不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時堅固女即以右足大指按地，應時三千大千世界地大震動，唯舍利弗所坐之處其地不動。

時舍利弗作是念：「今此女人作大神通，乃能令此三千大千世界地皆震動，何故唯我坐處其地不動？為是佛力？為是我力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗作是念：「今此女人作大神通，乃能令此三千大千世界地皆震動，何故唯我坐處其地不動？為是佛力？為是我力？」

爾時，世尊知舍利弗心生念已，告舍利弗言：「於此地中，乃往過去有千女人同號堅固，皆於汝所坐處發阿耨多羅三藐三菩提心，現大神通受菩提記。於未來世彌勒出時，亦於此處有千女人同號堅固，發阿耨多羅三藐三菩提心，現大神力受菩提記，當得作佛號勝堅固如來、應、正遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知舍利弗心生念已，告舍利弗言：「於此地中，乃往過去有千女人同號堅固，皆於汝所坐處發阿耨多羅三藐三菩提心，現大神通受菩提記。於未來世彌勒出時，亦於此處有千女人同號堅固，發阿耨多羅三藐三菩提心，現大神力受菩提記，當得作佛號勝堅固如來、應、正遍知。」

時堅固女白佛言：「世尊！若佛菩提，非過去得、非現在得、非未來得者，云何世尊說有過去、現在、未來三世諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時堅固女白佛言：「世尊！若佛菩提，非過去得、非現在得、非未來得者，云何世尊說有過去、現在、未來三世諸佛？」

佛言：「如是，如是！佛非過去得、非現在得、非未來得。所以說有過去、未來、現在諸佛者，此但假名說有三世，非謂諸佛有去、來、今。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！佛非過去得、非現在得、非未來得。所以說有過去、未來、現在諸佛者，此但假名說有三世，非謂諸佛有去、來、今。」

爾時堅固女白佛言：「世尊！以此法自覺自知，不從他聞因緣故，須發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅固女白佛言：「世尊！以此法自覺自知，不從他聞因緣故，須發阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛言：「善哉！善哉！能如是知，未來當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！能如是知，未來當得阿耨多羅三藐三菩提。」

女言：「世尊！無有見如是法不得菩提者，是故我今必定當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「世尊！無有見如是法不得菩提者，是故我今必定當得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「妹！汝未來世教化眾生耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妹！汝未來世教化眾生耶！」

女言：「世尊！無有見如是法不教化者，是故我今必定當能教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「世尊！無有見如是法不教化者，是故我今必定當能教化眾生。」

佛言：「汝於來世作大導師耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝於來世作大導師耶！」

女言：「世尊！無有見如是法不作導師，是故我今必定當得作大導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「世尊！無有見如是法不作導師，是故我今必定當得作大導師。」

爾時，天帝釋持曼陀羅花於佛前立，以所持花與堅固女，作如是言：「汝持此花以散佛上。」時堅固女受此花已，以散佛上，以佛神力住於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋持曼陀羅花於佛前立，以所持花與堅固女，作如是言：「汝持此花以散佛上。」時堅固女受此花已，以散佛上，以佛神力住於虛空。

爾時世尊即便微笑，諸佛法爾：若微笑時，青、黃、赤、白、紫頗梨色，種種雜光從口中出，其光遍照至乎梵天，還至佛所遶佛三匝，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便微笑，諸佛法爾：若微笑時，青、黃、赤、白、紫頗梨色，種種雜光從口中出，其光遍照至乎梵天，還至佛所遶佛三匝，還從頂入。

爾時，阿難白佛言：「世尊！諸佛非以無事及小因緣而便微笑；何因緣故如是微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難白佛言：「世尊！諸佛非以無事及小因緣而便微笑；何因緣故如是微笑？」

佛告阿難：「汝見此堅固女不？是女於此命終，捨女人身得成男子，於星宿劫中得阿耨多羅三藐三菩提，號曰普見如來、應供、正遍知。其普見佛初會說法，有二十百千萬億人得盡諸漏，棄捨重擔證阿羅漢；第二說法，有一十五百千萬億人得阿羅漢；第三說法，有一十百千萬億人得阿羅漢；從是已後，無量百千萬億那由他眾得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝見此堅固女不？是女於此命終，捨女人身得成男子，於星宿劫中得阿耨多羅三藐三菩提，號曰普見如來、應供、正遍知。其普見佛初會說法，有二十百千萬億人得盡諸漏，棄捨重擔證阿羅漢；第二說法，有一十五百千萬億人得阿羅漢；第三說法，有一十百千萬億人得阿羅漢；從是已後，無量百千萬億那由他眾得阿羅漢果。

「如是，阿難陀！彼普見如來剎土之中，無有地獄、餓鬼、畜生，其國眾生悉皆成就十善業道，不修商賈農作，其佛國土有無量功德。是故，若有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，於彼人所不應起輕慢心，唯有如來明知此事，非餘聲聞、辟支佛等所能了知。是故，阿難！若有愛樂我者、尊重我者，不應於菩薩所生輕蔑心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難陀！彼普見如來剎土之中，無有地獄、餓鬼、畜生，其國眾生悉皆成就十善業道，不修商賈農作，其佛國土有無量功德。是故，若有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，於彼人所不應起輕慢心，唯有如來明知此事，非餘聲聞、辟支佛等所能了知。是故，阿難！若有愛樂我者、尊重我者，不應於菩薩所生輕蔑心。」

佛說此法已，長老阿難、大德舍利弗、堅固優婆夷，及一切天人等，聞佛說法，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此法已，長老阿難、大德舍利弗、堅固優婆夷，及一切天人等，聞佛說法，皆大歡喜。